YTB Başkanı Eren: 'Türkiye ile bağlarınızı her zaman muhafaza edeceksiniz'

ANKARA (İHA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Türkiye Bursları kapsamında Ankara'da eğitim alan uluslararası öğrenciler ve aileleri ile iftar programında bir araya geldi. Eren, öğrencilerin Türkiye ile her zaman bağlarını koruyacaklarına dikkat çekti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, dünyanın dört bir yanından Türkiye Bursları kapsamında Ankara'da eğitim alan uluslararası öğrenciler ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde düzenlenen iftar programında çocuklar için de etkinlikler yer aldı. İftar öncesi uluslararası öğrenciler ve aileleri ok atarak, çeşitli aktivitelere katıldı.

"SİZLERLE HER ZAMAN GURUR DUYUYORUZ"

İftar yemeğinin ardından konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'deki eğitimlerinin ardından uluslararası öğrencilerin birer gönül elçisi olacağına vurgu yaptı. Eren, öğrenciler için Türkiye'nin ikinci bir ana vatan olduğunu aktardı.

"DÜNYANIN 180 ÜLKESİNDEN ÖĞRENCİLERİ MİSAFİR EDİYORUZ"

Öğrencilerin ülkelerine döndükten sonra Türkiye ile bağlarını her zaman koruyacaklarını söyleyen Abdullah Eren, "Dünyanın 180 ülkesinden bugün burada misafir ettiğimiz öğrencilerimiz var. Değerli arkadaşlar, Türkiye sizlerin ikinci ana vatanı. İnşallah başarıyla mezun olarak ülkelerinize döneceksiniz. Güzel işlerde çalışacak, hem ülkenize hem de Türkiye ile ülkeleriniz arasındaki ilişkilere katkı sunacaksınız" dedi.

Sözlerini, "Sizler Türkiye'nin birer gönüllü elçisi olacaksınız. İnşallah bizler de sizleri her zaman hayırla yad edeceğiz" şeklinde sürdüren Eren, son olarak uluslararası öğrencilere, "YTB ailesinin bir ferdi olduğunuzdan dolayı sizlerle gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

(Ali Rıza Yıldırım - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel