YTB Başkanı Eren: "Türk iş insanları ile Türkiye mezunlarını bir araya getirmek istiyoruz"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Afrika ülkelerine yatırım yapan Türk iş insanları ile Türkiye mezunlarını bir araya getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türkiye mezunları ülkemizin gönüllü elçileridir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Afrika ülkelerine yatırım yapan Türk iş insanları ile Türkiye mezunlarını bir araya getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türkiye mezunları ülkemizin gönüllü elçileridir. Mezunlarımızla irtibatımızı daha sıkı tutmak istiyoruz." dedi.

Eren, temaslarda bulunmak üzere, beraberindeki heyetle Tanzanya, Zanzibar ve Kenya'yı ziyaret etti. Eren'in katılımıyla bu ülkelerde Türkiye Mezunları buluşmaları gerçekleştirildi.

Zanzibar Cumhurbaşkanı Hüseyin Ali Mwinyi'nin yanı sıra birçok üst düzey yetkili ile görüşmeler yapan Eren, Nairobi Üniversitesi ve Tanzanya Darüsselam Üniversitesi'ne ziyarette bulundu.

YTB Başkanı Eren, mezun programlarında yaptığı konuşmalarda, Türkiye'de okumuş mezunların dünyanın dört bir yanında farklı görevlerde ülkeler arasındaki ilişkilere somut katkılar sunduğunu söyledi.

Türkiye mezunlarının Türkiye'nin yaptığı küresel adalet çağrısına da destek verdiğini anlatan Eren, "Türkiye'nin uluslararası siyasette bir mücadelesi var. Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya beşten büyüktür.' diyerek sloganlaştırdığı anlayışa hakikaten dünyanın bugün çok büyük ihtiyacı var. İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu saldırılarda bunu net bir şekilde görüyoruz. Yeni bir sisteme, yeni bir düzene ihtiyacımız var. Burada sadece Türkiye'nin sesinin çıkması yetmez. Daha güçlü olmamız lazım. Yapmış olduğumuz, işte Türkiye Mezunları gibi çalışmalar da bu amaca hizmet edecektir." diye konuştu.

Türkiye Mezunları buluşmalarını çok önemsediklerini ve Türkiye'de üniversite eğitimini tamamlamış çok kıymetli mezunların olduğunu belirten Eren, Afrika ülkelerinden daha çok öğrenci getirmek istediklerini kaydetti.

"Türkiye ve Afrika işbirliği kazan-kazan modeliyle gelişiyor"

"Türkiye mezunları ülkemizin gönüllü elçileridir. Mezunlarımızla irtibatımızı daha sıkı tutmak istiyoruz. Türk iş insanları ile Türkiye mezunlarını bir araya getirmek istiyoruz." diyen Eren, bu yönde çalışmalar yürüttüklerine işaret etti.

Eren, Türkiye mezunlarının Afrika'ya yatırım yapan Türk iş insanları ve Türk şirketleriyle ilişki kurmasını istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2005'ten itibaren Türkiye'de Afrika seferberliğinin başlatıldığını hatırlatan Eren, "Zanzibar Cumhurbaşkanı Hüseyin Ali Mwinyi de Türkiye'de Tıp Fakültesi okumuş bir mezunumuz. Ziyaretler vesilesiyle kendileri ile bir araya geldik. Çok önemli iş insanları, siyasetçiler, akademisyenler Türkiye mezunu olarak yurt dışında bulunuyor. Onları da ziyaret edip Türkiye ile olan muhabbetlerini diri tutmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Afrika işbirliğinin kazan-kazan modeliyle her geçen gün geliştiğine dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

"Afrika'nın tarihi geçmişi ve yer altı kaynakları çok zengin. Maalesef sömürgecilik geçmişi olan ülkeler var. Türkiye tüm kurumlarıyla hakça kaynaşmayı önceleyerek adaletli bir ilişki biçimi oluşturmaya çalışıyor. Bu ülkeler de bunu görüyor, 'Türkiye geldiğinde bizden bir şey istemiyor' diyor. 'Kazan-kazan mantığı ile bize yaklaşıyor, kendini öncelemiyor, bizi de önceliyor' diyor. Bunun da pozitif etkilerini hepimiz görüyoruz."