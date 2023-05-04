YTB Başkanı Eren, Londra'da oy kullanma merkezini ziyaret etti Açıklaması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışındaki sandık sayısının bir önceki seçimlere kıyasla arttığını belirterek, "Vatandaşlarımızın ayaklarına gelen bu sandık fırsatını bir demokrasi şölenine dönüştürerek değerlendirmesini arzu ediyoruz.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışındaki sandık sayısının bir önceki seçimlere kıyasla arttığını belirterek, "Vatandaşlarımızın ayaklarına gelen bu sandık fırsatını bir demokrasi şölenine dönüştürerek değerlendirmesini arzu ediyoruz." dedi.

Eren, İngiltere'deki temasları kapsamında başkent Londra'daki oy kullanma merkezini ziyaret etti.

2012'deki kanun değişikliğiyle yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma hakkı elde ettiğini hatırlatan Eren, 6 seçimde vatandaşların yurt dışı sandıklarında oy kullandığını söyledi.

Bir önceki seçimde yurt dışında 3 milyon seçmen bulunurken bu seçimde sayının 3,4 milyona yükseldiğine işaret eden Eren, yine bir önceki seçimde katılım oranının yurt dışında yüzde 50,1 olduğunu aktardı.

Eren, İngiltere'de de seçmen sayısının yaklaşık yüzde 30 arttığını belirterek, "Bir önceki seçimde yüzde 42 oy kullanma oranı vardı. İnşallah bu seçimde bunun daha da artmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın ayaklarına gelen bu sandık fırsatını bir demokrasi şölenine dönüştürerek değerlendirmesini arzu ediyoruz." dedi.

Oy kullanma işleminin 73 ülkede ve 46 gümrük kapısında gerçekleştiğini kaydeden Eren, oy kullanma takviminin ise ülkelere göre farklılık arz ettiğini belirtti.

İngiltere'de Londra, Edinburgh, Manchester ve Leicester olmak üzere 4 noktada oy kullanma merkezi oluşturulduğunu belirten Eren, yaklaşık 127 bin seçmenin büyük bir kısmının ise Londra'da olduğunu kaydetti.

Eren, İngiltere'de 29 Nisan'da oy kullanmaya başlayan seçmenlerin 9 gün boyunca, 7 Mayıs'a kadar oylarını kullanabileceklerini belirterek, vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

YTB Başkanı Eren, "Bugün itibarıyla, YSK'nın her gün açıkladığı verilere baktığınızda, İngiltere'de şu an oy kullanma oranı son 3 gün kala yüzde 33'e erişmiş durumda. İnşallah son 3 günde bu oranı daha da artırırız diye temenni ediyorum." dedi.

Abdullah Eren, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin, Türkiye ve Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.