YTB Başkanı Eren, Fransa'daki Türk vatandaşlarla iftarda buluştu

Fransa'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Ulu Cami Derneğince, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in??????? katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Fransa'nın kuzeyindeki Roubaix kentinde düzenlenen 25. geleneksel toplu iftar programına, Eren, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, DİTİB Fransa Başkanı ve Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, Eyüp Sultan Ulu Cami Derneği Başkanı İbrahim Alcı, Fransız milletvekili David Giraud, Roubaix Belediye Başkanı Guillaume Delbar'ın yanı sıra Türk vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 500'den fazla kişi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda dualar okundu.

Sema gösterisi yapılan programda, davetlilere ilahi dinletisi sunuldu. Ayrıca kadın davetlilere beyaz güller dağıtıldı.

"Bugün artık bölgesinde güçlü bir Türkiye var "

YTB Başkanı Eren, iftarda yaptığı konuşmada, Avrupa'ya gelen ilk nesil Türklerin fedakarlığına değindi.

Eren, Türkiye'nin, yurt dışında yaşayan vatandaşlarının her zaman yanından olduğunu söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 15-20 yılda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla alakalı son derece önemli gelişmeler yaşandı." dedi.

Bu gelişmeler arasında konsolosluk ve din müşavirliği hizmetlerinin kalitesinin artmasının yer aldığına işaret eden Eren, "En önemli gelişme belki şu denilebilir, artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kendilerine eskisinden çok daha fazla güveniyor. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öz güven kazandık. Bugün artık bölgesinde güçlü bir Türkiye var." diye konuştu.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerine değinen Eren, Avrupa'daki vatandaşların sandığa gitmesini önemsediklerini vurguladı.

Eren, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Büyükelçi Onaner, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Fransa'daki Türk toplumunun, en aktif çaba gösteren toplumlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Depremzedeleri bir kez daha burada anıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız." dedi.

Yurt dışındaki vatandaşların seçme hakkı olmasına rağmen uzun yıllar oy kullanabilmek için havalimanındaki sandıklara gitmesi gerektiğini, yapılan reformlar sonucu bu durumun değiştiğini belirten Onaner, vatandaşları seçimlerde oy kullanmaya çağırdı.

DİTİB Fransa Başkanı Demirtaş, depremzedeler için toplanan bağışlardan dolayı teşekkür ederek, ilk etapta maddi ve nakdi yardımlar yapıldığını, ardından sahadaki ihtiyaç doğrultusunda bunun konteyner kampanyasına dönüştüğünü ifade etti.

Dernek Başkanı Alcı ise depremlerin ardından afetzedeler için 20 kamyon malzeme gönderdiklerini kaydetti.