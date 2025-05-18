YTB Başkanı Eren'den Batı Trakya'daki Yangın ile İlgili Açıklama

YTB Başkanı Eren'den Batı Trakya'daki Yangın ile İlgili Açıklama
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Batı Trakya'daki Aşağıköy Azınlık İlkokulu'nda çıkan yangın sonrası yetkililerden olayın ciddiyetle araştırılmasını ve benzer olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Batı Trakya bölgesinde bulunan Aşağıköy Azınlık İlkokulu'nda çıkan yangına ilişkin, "Yetkililerin bu yangını titizlikle araştırarak kamuoyunu bir an önce aydınlatmasını ve benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri ivedilikle almasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Eren, X sosyal medya hesabından, Batı Trakya'daki Aşağıköy Azınlık İlkokulu'nda çıkan yangınla ilgili paylaşım yaptı.

Batı Trakya bölgesinde bulunan Aşağıköy Azınlık İlkokulu'nun, gece saatlerinde çıkan ve sebebi henüz meçhul olan bir yangında küle döndüğü haberini teessürle öğrendiğini belirten Eren, şunları kaydetti:

"Bölgedeki soydaşlarımızın yaşadığı acıyı yürekten paylaşıyor, kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yetkililerin bu yangını titizlikle araştırarak kamuoyunu bir an önce aydınlatmasını ve benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri ivedilikle almasını bekliyoruz."

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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