YTB Başkanı Abdullah Eren, yurt dışındaki vatandaşları ve uluslararası öğrencileri Kurban Bayramı'nda tebrik etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar ile dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar ile dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, Eren, yayınladığı Kurban Bayramı mesajında, bu bayramda da yurt dışında ana vatan Türkiye'ye gelecek vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.

Bu bayramın yurt dışındaki vatandaşlar için sıla yolu anlamına geldiğini aktaran Eren, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin bayramını kutladı.

Eren, yurt dışındaki vatandaşların ana vatanlarına olan seyahatlerinin rahat ve huzurlu geçmesi için YTB'nin hem yurt dışında hem yurt içinde her yıl karşılama ve uğurlama faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirterek, hizmetlerin bu yıl da aksamadan devam edeceğini bildirdi.

Bir seçim döneminin daha geride kaldığını ifade eden Eren, yurt dışındaki vatandaşların seçimlerde gösterdikleri demokrasi şöleni ve rekor katılım ile bir kez daha dünyaya örnek olduklarını aktardı.

Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşların yanında YTB'nin görev alanı içerisinde bulunan soydaş ve akraba toplulukların da Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın bereketinin birlik ve beraberliği güçlendirerek tüm gönül coğrafyasında barış ve istikrarın muhafaza edilmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Türkiye Yüzyılı'nda gerçekleştirilecek hedeflerin inşasında da YTB'nin faaliyetlerinin önemli yer tutacağını ifade eden Eren, YTB'nin aktif ve etkin projelerle sahada olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kurban Bayramı'nın hayır ve bereket ikliminin tüm insanlığa, huzur, barış ve merhamet getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."