YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti Açıklaması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, Bakü Türk Şehitliği ile Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Turus, ilk olarak, 1918'de Bakü'nün kurtuluşu için mücadele ederken şehit olan Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu askerlerinin kabirlerinin yer aldığı Bakü Türk Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Turus, daha sonra Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı ve 1. Karabağ Savaşı şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Turus, şehitliklerin iki ülke arasındaki sarsılmaz bağın en somut nişanesi olduğunu vurguladı.

Turus, "Bugün burada, 1918'de Anadolu'dan kopup gelen Nuri Paşa'nın aslanları ile Karabağ'ı vatan kılan Azerbaycanlı kahramanların yan yana yattığı manevi bir huzurdayız. Burası kardeşliğimizin tapu senedidir. Geçmişte istiklalimiz için nasıl omuz omuza verdiysek bugün de aynı ruhla geleceğe yürüyoruz. Bu şehitliklerdeki her bir mezar taşı, gelecek nesillere bırakılmış en büyük emanettir." ifadelerini kullandı.

YTB olarak genç kuşakların bu tarihi şuuru yerinde idrak etmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirten Turus, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü irade ve çizdikleri vizyon doğrultusunda bizler de bu aziz mirası yere düşürmeyecek, yeni nesilleri bu kardeşlik bilinciyle yetiştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
