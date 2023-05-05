YTB Başkan Eren, Londra'da basın mensuplarıyla bir araya geldi Açıklaması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin diaspora kurumu olduğunu belirterek, "YTB, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere kuruldu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin diaspora kurumu olduğunu belirterek, "YTB, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere kuruldu." dedi.

Eren, İngiltere'ye yaptığı ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Abdullah Eren, İngiltere'deki iki günlük temasları kapsamında, Türk sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini ve Türk-İngiliz Sanayi ve Ticaret Odası temsilcileriyle buluştuklarını aktardı.

Ayrıca, İngiltere'deki Kıbrıslı Türk toplumu ve İngiltere Batı Trakyalılar Derneği ile görüşmeler yaptıklarını söyleyen Eren, YTB'nin sponsorları arasında olduğu Ramazan Çadırı Projesi ekibiyle de bir araya geldiklerini belirtti.

"YTB, Türkiye Cumhuriyeti devletinin diaspora kurumu"

Eren, konuşmasında, YTB'nin kuruluş amacına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, başkanlığın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin diaspora kurumu olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda Türkiye'nin yurt dışındaki gücünü artırmak için çeşitli kurumların kurulduğunu söyleyen Eren, YTB'nin de bunlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Eren, YTB'nin yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sorunlarını yakından takip ettiğini vurgulayarak, "YTB, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere kuruldu." diye konuştu.

"Güçlü diaspora, güçlü Türkiye" şiarıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tamamına, siyasi görüş ve ideolojileri fark etmeksizin ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Eren, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne halel getirmeyecek bir yaklaşımla herkesi kucaklamaya, tek ve bütünleşik diaspora oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.

YTB Başkanı Eren, "Biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı, Türkiye'nin aynı zamanda yumuşak güç unsuru olarak görüyoruz ve bu kapsamda da faaliyetler yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İngiltere'deki seçim süreci huzurlu şekilde devam ediyor"

Eren, konuşmasında, İngiltere'de yaşayan kayıtlı seçmenlerin, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma sürecinde olduğuna da değinerek, buradaki seçim sürecinin huzurlu şekilde devam ettiğini söyledi.

YTB Başkanı Eren, vatandaşların sandıklara giderek oy kullanmaları ve mili iradeyi sandıklara yansıtmaları çağrısında bulundu.

Eren'den depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderen diasporaya teşekkür

YTB Başkanı Eren, konuşmasında, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere de değinerek, "Deprem sebebiyle yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'ye göndermiş olduğu muazzam desteğe çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İngiltere dahil dünyanın dört bir yanındaki Türk toplumundan çok büyük desteğin geldiğini söyleyen Eren, "Türkiye'ye yardım gönderen her bir Türk vatandaşımıza şükranlarımızı iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Eren, İngiltere'deki temaslarının ardından yarın Almanya'yı ziyaret edeceğini dile getirdi.