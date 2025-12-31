YTB, 2025'te yaklaşık 505 bin kişiye ulaştı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Vekili Abdulhadi Turus, 2025'te Türk diasporasına yönelik gerçekleştirilen 389 farklı çalışma ve proje ile yaklaşık 505 bin kişiye ulaştıklarını söyledi.

Turus, kurumunun 2025 çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmelerde, bu senenin kendileri için kurumsal anlamda kapasitelerini geliştirdikleri bir yıl olduğunu belirtti.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara karşı diaspora çalışmaları ve İslam karşıtlığına karşı vatandaşlara her türlü destek verdiklerini vurgulayan Turus, "Vatandaşlarımızı yaşadıkları ülkelerde yaşam standartlarını nasıl daha yükseltebilirizin peşine düştük. Özellikle kültürel çalışmaları önceledik, eğitim altyapılarını geliştirdik, Türkçe merkezli bir anlayışı oluşturduk. Bulundukları ülkelerde de kendi alanlarında, meslekleri, ilgi alanlarıyla ilgili de vatandaşların kapasitelerini geliştirmek için mücadele ettik. Bunun için gençlik hareketlilik programlarından tutun da nefret söylemine karşı bizim yapmamız gerekenler, özellikle hukuki destekleri ciddi şekilde yaptık." ifadelerini kullandı.

Turus, 2025'in Türkiye'de "aile yılı" olduğunu hatırlatarak, YTB'nin de yurt dışındaki vatandaşların aile birliğini koruyabilecek her türlü projeye destek olduğunu ve çeşitli teşviklerde de bulunduklarını dile getirdi.

Avrupa'da çok nitelikli üniversitelerde okuyan Türk kökenli öğrencileri, Türkiye'de savunma sanayi şirketleri ile yaptıkları protokollerle kendilerine buralarda staj yaptırdıklarını anlatan Turus, "Biz bu çalışmalarla Türkiye'ye aidiyeti olan Türkiye'yle bağlarını daha çok güçlendiren ama bulunduğu ülkelerde de güçlü konumlarda olan bir diaspora oluşturmaya çalıştık." dedi.

YTB olarak 2025'te 30'a yakın yayın çıkardıklarını belirten Turus, bu yayınların akademik, kültürel ve eğitimlere destek verecek şekilde hazırlandığını söyledi.

Turus, göçün 60. yılı dolayısıyla farklı ülkelerde de programlar yaptıklarına işaret etti.

YTB'nin ortaya koyduğu en önemli dönüşümlerden birinin yaklaşım farkı olduğunu vurgulayan Turus, "Nerede bir vatandaşımız, bir soydaşımız varsa, biz oradayız' anlayışıyla hareket eden YTB, sorunlar ortaya çıktıktan sonra devreye giren bir yapıdan ziyade ön alıcı, sahayı okuyan ve inisiyatif alan bir kurum kimliği kazandı." diye konuştu.

Turus, Türkiye sınırları dışında yaklaşık 7 milyona yakın vatandaşın yaşadığına dikkati çekerek, bu vatandaşların büyük bölümünün 1960'lı yıllarda yapılan iş gücü anlaşmalarıyla Avrupa'ya göç eden vatandaşlardan ve sonraki kuşaklardan oluşan bu yapının, güçlü bir diaspora potansiyeline işaret ettiğini söyledi.

"Bugün Türkiye'de 350 bini aşkın uluslararası öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor"

"Uluslararası öğrenciler de YTB'nin öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor. Bugün Türkiye'de 350 bini aşkın uluslararası öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor. Bunların yaklaşık 15 bini Türkiye Bursları kapsamında destekleniyor." diyen Turus, bunun Türkiye'nin küresel ölçekte bir eğitim ve kültür merkezi olma yolunda attığı kararlı adımların da somut göstergesi olduğunu aktardı.

Turus, insan hakları ve kamu hizmetleri alanındaki çalışmalara ayrı bir hassasiyetle yaklaştıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda İnsan Hakları Proje Destek Programı'nı ilk kez 2025'te hayata geçirdik ve nitelikli başvurular aldık. 2024 Yurt Dışındaki Türk Varlığını Hedef Alan Saldırılar Raporu ile 2024 Yurt Dışı Vatandaşlar Hak ve Özgürlükler Güncesi titizlikle hazırlandı. Yurtdışı Vatandaş Rehberi güncellenerek yeniden basıldı. Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele Portalı (NESAM) üzerinden hak ihlallerine ilişkin takip ve kayıt süreçlerini sürdürdük. Kamu Hizmetleri İstişare Toplantıları aracılığıyla yurt dışında Türk toplumuna yönelik sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması ve sahadan gelen sorunların çözümüne katkı sağladık. Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu ile de hukuk alanında kendisini geliştirmek isteyen gençleri destekledik."

Turus, "Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür" ifadesini bir söylem olarak değil, tarihsel mirasın ve kültürel bağların sahadaki karşılığı olarak okuduklarını söyledi.

2025 süresince YTB olarak, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Türk dünyasına, Uzak Asya ve Latin Amerika'ya uzanan geniş bir alanda sahada yer aldıklarını aktaran Turus, her bölgeye kendi tarihsel, kültürel ve toplumsal dinamiklerini dikkate alan özgün programlarla temas ettiklerini vurguladı.

Turus, 2025'te düzenledikleri Balkan Gençlik Okulları Programı'nı Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan ve Yunanistan'da toplam 14 alt programla gerçekleştirdiklerini, Türk ve Osmanlı tarihi, kişisel gelişim, uluslararası ilişkiler, sanat ve felsefe gibi başlıklarda yürütülen bu programlara 608 lise ve üniversite öğrencisi gencin bu programlara katılım sağladığını ve programlarda başarı gösteren gençleri Balkan Gençlik Okulları Türkiye Gezi Programları kapsamında 250 genci Türkiye'de ağırladıklarını dile getirdi.

Türkiye Mezunları Dernekleri

"Afrika, 2025 yılında da dünyada yükselen bir değer olarak çalışmalarımızda özel bir yere sahip oldu. Afrika Yıllığı 2024'ü Türkçe ve İngilizce olarak yayımladık; bu yayın, kamu kurumları ve akademisyenlerin katkılarıyla Afrika çalışmalarına önemli bir referans sundu." diyen Turus, Libya'da gerçekleştirdikleri saha ziyareti kapsamında kurum temasları, Trablus Medya Günleri Programı ve Libya Türkiye Mezunları Buluşması'nı hayata geçirdiklerini belirtti.

Turus, YTB'nin desteğiyle dünyanın farklı ülkelerinden 2024–2025 döneminde 17 ülkeden akademisyenler, diplomatlar ve kamu görevlilerini Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) ile Türkiye'de misafir ettiklerini söyledi.

"Türk dünyasına yönelik olarak hayata geçirdiğimiz KatipAta Programını, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nden kamu görevlileri ve akademisyenlere odaklanan tamamlayıcı bir program olarak planladık. 2025 döneminde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan gelen 11 katılımcı programdan faydalandı." ifadesini kullanan Turus, 2025'te Beşeri ve Sosyal Kalkınma Araştırmaları Destek Programı (BESKAP) vasıtasıyla kardeş toplulukların toplumsal gelişim süreçlerini ele alan nitelikli akademik çalışmaları desteklemeye devam ettiklerini kaydetti.

Turus, YTB bünyesindeki Türkiye Mezunları Portalı'na kayıtlı mezun sayısının bu yıl itibarıyla 150 bine yaklaştığını, bu portalın mezunlar arasındaki etkileşimi canlı tutan önemli bir buluşma zemini sunduğunu belirterek, "Mezun dernekleri aracılığıyla kültürden eğitime, ticaretten akademiye uzanan geniş işbirliği zemini oluşturduk. 31 ülkede faaliyet gösteren 35 mezun derneği, on binlerce mezunu ortak bir bağ etrafında bir araya getiren bu yapının en somut göstergesi oldu. Bugün mezun dernekleri, Türkiye ile kendi ülkeleri arasında doğal köprüler kurmaktadır." diye konuştu.

Türkiye Bursları

Uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalarının merkezinde, Türkiye Bursları markası altında yürüttükleri kapsamlı burs programlarının yer aldığını vurgulayan Turus, şunları kaydetti:

"Büyük öğrenci hareketliliği süreciyle temelleri atılan Türkiye Bursları, bugün dünya genelinde bilinen ve tercih edilen bir program haline geldi. Biz bu program kapsamında öğrencilerin üniversite ve bölüm yerleştirmelerinden aylık burs ödemelerine, üniversite harçlarından sağlık sigortasına, barınmadan Türkçe dil kursuna ve uçak bileti teminine kadar tüm süreci bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bunun yanında öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal programlara katılmalarını da destekliyoruz.

Halihazırda 15 binden fazla uluslararası öğrenci, Türkiye Bursları ile ülkemizde eğitimine devam ediyor. Her yıl yaklaşık 5 bin yeni öğrenci, dünya genelinde yoğun bir başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından programa dahil ediliyor. Yaklaşık 100 ülkede yüz yüze gerçekleştirdiğimiz mülakatlar sonucunda seçilen öğrenciler, 73 şehirde 140'tan fazla üniversiteye yerleştiriliyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde sunulan bu imkanlar sayesinde farklı coğrafyalardan gelen gençler, Türkiye'de nitelikli bir akademik eğitim alma fırsatı buluyor."

