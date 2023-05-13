YSP'NİN MİTİNGİNE ÖCALAN FLAMASIYLA GİRMEYE ÇALIŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yeşil Sol Parti (YSP)'nin Yenikapı'daki mitingine PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafının bulunduğu flamayla gelen Davut K. gözaltına alındı.

YSP'nin Yenikapı'daki büyük İstanbul mitinginde güvenlik sebebiyle tedbir alan polis ekipleri, miting alanına doğru hareket eden grubun içerisinden Davut K.'nin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu flama açtığını fark etti. Ekipler şüpheliyi durdurarak kimliğini aldı. Yapılan sorgulamada Davut K.'nın örgüt üyeliğinden 2, örgüt propagandası yapmak suçundan da 1 kaydı olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Fatih Güvenlik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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