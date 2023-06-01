YSP'den İzmir milletvekili adayı olmuştu; örgüt üyeliğinden tutuklandı

YEŞİL Sol Parti'den (YSP) 28'inci Dönem İzmir milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Arefe Meryem Yıldırım, 'terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de terör örgütü MLKP'ye yönelik 30 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda o dönemde Yeşil Sol Parti Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Müslüm Koyun, İstanbul 1'inci bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan aday gösterilen Arefe Meryem Yıldırım'ın aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Müslüm Koyun, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya savcısının ev hapsi cezasına itiraz etmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Arefe Meryem Yıldırım, ifade vermek için gittiği İzmir Adliyesi'nde bugün 'örgüt üyeliği'nden tutuklandı.