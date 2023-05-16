YSK, yurt dışında oy verme süresini tekrar uzattı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçiminde ABD, İrlanda, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da 2 güne düşürdüğü oy verme süresini, CHP'nin itirazı üzerine tekrar 5 güne çıkardı.

İkinci tur oylamasının 15 günlük süreç olduğunu ve Türk siyasi hayatında ilk defa uygulanacağını kaydeden Yener, "Bu nedenle sürenin kısalığı ve acilen karar alma süreci de göz önüne alınarak daha önceki ilk tur oylamada da yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme gün ve saatleriyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'nın ve siyasi partiler temsilcilerinin de talepleri göz önüne alınarak ufak tefek değişiklikler, düzeltmeler yapılmıştır. Bu düzeltmeler ikinci oylama süreci içerisinde de siyasi parti temsilcilerimizden ve Dışişleri Bakanlığı'mızdan gelen talepler değerlendirilerek mümkün oldukça karşılanmaya çalışılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.