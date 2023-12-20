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YSK, yerel seçimlerde oy verme saatlerini değiştirdi

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme saatlerinde değişiklik yaptı. Bazı illerde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlenirken, diğer illerde ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik bazı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu hükümler çerçevesinde, YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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