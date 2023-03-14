Ysk, Seçim Takvimini Yayınladı: Cumhurbaşkanı Aday Listesi 31 Mart'ta, Milletvekili Aday Listesi İse 19 Nisan'da Kesinleşecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde uygulanacak takvimi yayınladı. Takvime göre; cumhurbaşkanı aday listesi 31 Mart’ta, milletvekili aday listesi ise 19 Nisan’da kesinleşecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde uygulanacak takvimi yayınladı. Takvime göre; cumhurbaşkanı aday listesi 31 Mart'ta, milletvekili aday listesi ise 19 Nisan'da kesinleşecek.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde uygulanacak takvimi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınladı.

Buna göre; seçim takvimi 18 Mart 2023 Cumartesi günü başlayacak. Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce YSK'ya yapılacak adaylık başvuruları 19 Mart Pazar günü başlayacak. Başvurular, 23 Mart Perşembe günü saat 17: 00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı aday listesi, 31 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanarak kesinleşecek. Aynı gün cumhurbaşkanı seçimi için propaganda dönemi de başlamış olacak. Milletvekili aday listeleri ise 19 Nisan Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayınlanarak kesinlik kazanacak.

Seçmen listeleri 20 Mart Pazartesi günü askıya çıkarılacak. Bu listeler, 2 Nisan Pazar günü askıdan indirilecek. Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri 12 Nisan Çarşamba günü kesinleştirilecek ve yurttaşların oy vereceği yer ile sandıklar belirlenecek.

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan Perşembe günü başlayacak. Yurt dışında kurulacak sandıklarda oy verme işlemi 9 Mayıs Salı günü sona erecek.

Ve Türkiye, 14 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda sonuç alınamazsa seçimin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak. İkinci turda yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak. Yurt dışında kurulacak sandıklarda oy verme işlemi 24 Mayıs'ta son bulacak.