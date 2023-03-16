Ysk, Seçim İttifakına İlişkin Usul ve Esasları Belirledi: İttifak Unvanı Dışında Amblem Belirlenemeyecek. Unvanı Olmayan İttifaklara Numara Verilecek

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs seçimlerinde siyasi partilerin ittifak yapabilmelerine yönelik usul ve esaslara ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre siyasi partiler ittifak protokolünü YSK'ye 24 Mart'a kadar teslim edecek, 6 Nisan'a kadar da ittifaktan vazgeçtiğini bildirebilecek. Siyasi partiler, ittifak protokolünde oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilecek. İttifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemeyecek. Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar YSK tarafından başvuru sırasına göre numaralandırılacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs seçimlerinde siyasi partilerin ittifak yapabilmelerine yönelik usul ve esaslara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre siyasi partiler ittifak protokolünü YSK'ye 24 Mart'a kadar teslim edecek, 6 Nisan'a kadar da ittifaktan vazgeçtiğini bildirebilecek. Siyasi partiler, ittifak protokolünde oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilecek. İttifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemeyecek. Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar YSK tarafından başvuru sırasına göre numaralandırılacak.

YSK'nin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "seçim ittifakı" başlıklı 12. maddesine göre siyasi partilerin seçim ittifakı yapabilmeleri için belirlediği usul ve esaslara ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Karara göre, seçim ittifakında şu esaslar uygulanacak:

1-Seçim ittifakı, YSK tarafından belirlenip ilan edilen seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabilecek.

"İTTİFAK PROTOKOLÜ 24 MART'A KADAR YSK'YE TESLİM EDİLECEK"

2-İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, YSK tarafından hazırlanarak ilan edilen seçim takviminde belirlenen 24 Mart 2023 Cuma günü saat 17.00'ye kadar genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünü YSK'ya teslim edecek, belirlenen bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek.

"İTTİFAK PROTOKOLÜNDE 7 NİSAN'A KADAR DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK"

3- İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek 7 Nisan 2023 Cuma günü saat 17.00'ye kadar aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek.

"SİYASİ PARTİLER 6 NİSAN'A KADAR İTTİFAKTAN VAZGEÇEBİLECEK"

4- İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, aday listelerinin teslime edilmesi için seçim takviminde ilan edilen süre gözetilerek 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek. Vazgeçme halinde ittifak diğer partiler arasında devam edecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00'ye kadar, ittifak içerisindeki diğer siyasi partiler, ittifak protokolünü değiştirebilecek veya ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler aynı gün saat 18.00'e kadar YSK tarafından ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek.

"İTTİFAK UNVANI DIŞINDA İŞARET, AMBLEM VE LOGO BELİRLENEMEYECEK"

5-Siyasi partiler, ittifak protokolünde oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilecek. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre kullanılamayacak unvanların ittifak adının belirlenmesinde kullanılamayacak. İttifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemeyecek.

6-Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar YSK tarafından başvuru sırasına göre numaralandırılacak.

7-İttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verecek.