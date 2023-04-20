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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (9)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (9)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

ELAZIĞ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

KORKMAZ

YÜKSEK

AVUKAT

2

HAMDİ

ERDEM

YÜKSEK

SERBEST

3

DURSUN

IŞIK

ORTA

DEMİR USTASI

4

EMİN

ÖZSOY

İLK

EĞİTİMCİ

5

RAMAZAN

SEVİNDİK

ORTA

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SİRACETTİN

SARI

YÜKSEK

EMEKLİ

2

KEMAL

YILDIZ

ORTA

İŞÇİ

3

MEHMET ZEKİ

SARI

ORTA

ESNAF

4

VEDAT

GEDİKOĞLU

ORTA

EMEKLİ

5

HÜSEYİN

ADIGÜZEL

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DİDEM

KURTULMAZ

YÜKSEK

SOSYOLOG

2

MUAMMER CAN

KORKOR

YÜKSEK

AVUKAT

3

ADNAN

ATAY

ORTA

TEKSTİL İŞÇİSİ

4

VOLKAN EMRE

ÇALI

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

5

MERT

ŞAHİN

ORTA

TEKSTİL İŞÇİSİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERDİNÇ

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

2

SEVİNÇ

DEMİR

ORTA

EV KADINI

3

DENİZ

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

4

ERGİN

ER

YÜKSEK

İŞÇİ

5

FATMA

GÜLGEN

ORTA

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

ÇELİKDAĞ

ORTA

EMEKLİ

2

ONUR KEMAL

YENİGÜL

ORTA

ÖĞRENCİ

3

SELAMİ

AKBIYIK

YÜKSEK

EMEKLİ

4

MEHMET

ŞAHİN

YÜKSEK

EMEKLİ

5

ÖZGÜN TANER

KARA

YÜKSEK

İŞSİZ

GENÇ PARTİ

S.NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUSUF

TEYMUR

YÜKSEK

EĞİTİM KURUMU İŞLETMECİSİ

2

MEHMET

TOPCUOĞLU

YÜKSEK

MUHASEBE

3

NAZİFE

TOPCUOĞLU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

4

BARIŞ

BAYAT

ORTA

TİCARET

5

CİHAN

KAPTAN

ORTA

TİCARET

MEMLEKET PARTİSİ

S.NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER

KAN

YÜKSEK

SERBEST

2

KÜRŞAD

ARSLAN

ORTA

SERBEST

3

ENES FARUK

NOM

ORTA

SERBEST

4

HASAN SALTUK

TAYANÇ

YÜKSEK

SERBEST

5

ÖZGÜR

KALE

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER

ERTAN

YÜKSEK

ESNAF

2

MUSTAFA

KIRAT

ORTA

ESNAF

3

HATİCE

GEYİK

ORTA

İŞÇİ

4

CAHİT

TOPÇU

ORTA

TİCARET

5

ZENUR

TEPE

ORTA

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EROL

KELEŞ

YÜKSEK

TIP DOKTORU

2

EJDER

AÇIKKAPI

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

3

MAHMUT RIDVAN

NAZIRLI

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

4

MÜCAHİT

YANILMAZ

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

5

HASAN MURAT

ÖZ

YÜKSEK

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

ÇAVAŞ

YÜKSEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

2

MELİH YUNUS

GÜNEŞ

ORTA

İŞ İNSANI

3

MEHMET

TAN

YÜKSEK

LİSANS

4

SALİH

SATICI

ORTA

İŞ İNSANI

5

HATİCE

ZORBOZAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEMİH

IŞIKVER

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

OĞUZHAN

DEMİR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

HAKAN

KUZU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

YUNUS

GENÇ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

FATMA SEVİNÇ

OĞUZHAN

ORTA

EMEKLİ EĞİTİMCİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SAVAŞ

ERDOĞAN

YÜKSEK

GAZETECİ

2

NURŞAT

YEŞİL

YÜKSEK

SİYASETÇİ

3

RAMAZAN

ZIRIĞ

YÜKSEK

İŞÇİ

4

SULTAN

YARAY

ORTA

EV KADINI

5

HADİ

KONAR

İLK

SERBEST MESLEK

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YILMAZ

EKİCİ

ORTA

İŞ İNSANI

2

MUTTALİP

ÇAPKAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

YUNUS

YILMAZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

UĞURCAN

KURU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

EZGİ

ERGÜDER

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATMA

DELİOĞLU

YÜKSEK

EV HANIMI

2

MEHMET

SERTKAYA

ORTA

SERBEST

3

BURHAN

ERGEN

ORTA

SERBEST

4

MELİSA

MUTLU

ORTA

SERBEST

5

ŞÜKRÜ

KARAGÖZ

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZCAN

ERGÜL

İLK

İŞÇİ

2

HİDAYET

ARSLAN

İLK

EV KADINI

3

ERDOĞAN

EREZ

ORTA

İŞÇİ

4

EVRİM

YILDIZ

ORTA

İŞÇİ

5

HAKAN

YETGİN

ORTA

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BURAK

USLU

ORTA

İŞ İNSANI

2

OSMAN

İNDİBAY

ORTA

İŞ İNSANI

3

MİNE

KARAKAŞ

ORTA

İŞÇİ

4

CENGİZHAN

YURTTAŞ

ORTA

ESNAF

5

SEBAHATTİN

İÇEN

ORTA

ESNAF

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KAHRAMAN

TAŞKIN

ORTA

ESNAF

2

KADİR

MUM

İLK

EMEKLİ İŞÇİ

3

ATİLLA

BULUT

YÜKSEK

İŞÇİ

4

İSMET

SEVİM

ORTA

EMEKLİ MEMUR

5

KAZİM

ÜSTÜN

İLK

İŞÇİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜRSEL

EROL

ORTA

İŞ İNSANI

2

ABDULLAH

AKIN

YÜKSEK

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

3

AHMET

YILDIZ

YÜKSEK

ECZACI

4

ALIM

ÖZDEMİR

YÜKSEK

AVUKAT

5

AZAT

ALINAK

YÜKSEK

DOKTOR

İYİ PARTİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İRFAN

SÖNMEZ

YÜKSEK

AVUKAT

2

YÜKSEL

ERCAN

ORTA

DİĞER

3

ABDULKERİM

EFLATUN

YÜKSEK

E.KAMU ÇALIŞANI

4

ŞENAY

ALADAĞ DEMİREL

YÜKSEK

İŞ KADINI

5

NAHİT

BAYKARA

YÜKSEK

ARAŞTIRMACI

ZAFER PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMMEDONUR

OMRAK

ORTA

İŞLETMECİ

2

EREN

ÖZTÜRKMEN

ORTA

SERBEST

3

UMAY

TATAR

YÜKSEK

MEDİKAL EGZERSİZ UZMANI

4

MEHMET

ÇETİN KAYA

YÜKSEK

AVUKAT

5

ÜMİT

KAVAKLI

ORTA

SERBEST

BAĞIMSIZ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMRAH

OKAN

ORTA

SERBEST MESLEK

2

CENGİZ

KAYMAZ

YÜKSEK

EMEKLİ SUBAY

3

BİLAL

ÇOBAN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

4

MUHAMMET HACİ

GÜNEŞ

ORTA

MUHTAR

5

YASEMİN

AÇIK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

ERZİNCAN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İKRAM BEKİR

DENGİZ

ORTA

KAPTAN ŞOFÖR

2

HÜSEYİN

ÇÜGEN

YÜKSEK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NECATİ

TANK

İLK

EMEKLİ

2

NEJLA

SEZER

ORTA

EMEKLİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DİLEK

AYDOĞDU

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

2

KADİR

KOÇ

ORTA

İŞLETMECİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZCAN

ÇATALTEPE ORTA

İŞÇİ

2

GÜRSELİ

KARA

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FİDAN

AYDIN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

ALİ İHSAN

UYSAL

YÜKSEK

AVUKAT

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMMED ERDEM

YEŞİLBAŞ

İLK

ESNAF

2

EYYUP

GÜRGÜN

İLK

EMEKLİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MİRAÇ TAHSİN

YANAR

ORTA

SERBEST

2

SABRULLAH

EKİNCİ

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

Kİ LİVAN

ORTA

SERBEST

2

YAŞAR

GÜNNAR

İLK

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÜLEYMAN

KARAMAN

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

2

MEHMET CAVİT

ŞİRECİ

İLK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMRAH

BAYINDIR

ORTA

GAZETECİ-YAZAR

2

AHMET

AKDAĞ

YÜKSEK

TÜCCAR

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEMİL YAVUZ

AKSU

YÜKSEK

AVUKAT

2

AZİZ

GÜN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAYDAR

POLAT

İLK

SERBEST

2

DİLBER

DEMİR

ORTA

EV HANIMI

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MÜSLİM

ETLEÇ

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ÜNAL

ÖZÇELİK

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

AYDIN

İLK

SERBEST MESLEK

2

NARİN

ARIÖZ

ORTA

SERBEST MESLEK

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEMİL

AYGÜN

ORTA

ESNAF

2

MAHSUN

YAŞAR

YÜKSEK

SAĞLIKÇI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞULE

EROĞLU

ORTA

ÇİFTÇİ

2

ERDAL

ÖZARSLAN

ORTA

SAĞLIKÇI

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NEVZAT

YILDIRIM

ORTA

ESNAF

2

BÜLENT

GÜNDÜZ

İLK

ÇİFTÇİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BORA

BAŞOĞLU

ORTA

İŞ İNSANI

2

MEVLÜT

AKKAFA

İLK

AŞÇI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

SARIGÜL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

UFUK

AKTAŞ

YÜKSEK

TIP DOKTORU

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜLÜZAR

GEDİK

ORTA

ESNAF

2

ERKAN

CERAV

ORTA

İŞÇİ

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CENGİZ

TÜRK

YÜKSEK

EKONOMİST

2

SEFA

POLAT

ORTA

İŞÇİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TOLGA

ALTINOLUK

ORTA

YÖNETİCİ

ERZURUM İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

ÜNAL

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

İBRAHİM

KORKMAZ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

ABDULLAH

NACIR

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

BAYRAM

TUTAR

İLK

SERBEST

5

YÜKSEL

UÇAR

İLK

MUHASEBECİ

6

RİFAT

AKBAŞ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

POLAT

ORTA

EMEKLİ

2

GÜLER

KOKUM

İLK

İŞÇİ

3

FATMA

BUHUR

İLK

EMEKLİ

4

CEYHAN

YILDIRIM

YÜKSEK

İŞLETMECİ

5

MEHMET CEMAL

ÇETİNER

İLK

İŞÇİ

6

ALEV

POLAT

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ENGİN

KUŞ

ORTA

ÇİFTÇİ

2

ES HAT

AYDIN

ORTA

İŞÇİ

3

LÜTFİ

TOPRAK

ORTA

İŞÇİ

4

EYÜP

AYDIN

ORTA

İŞÇİ

5

EYLEM

ÖZER

ORTA

ÖĞRENCİ

6

KADİR

PEKGÜZEL

ORTA

ÖĞRENCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEYDA

CiMİLLİ AKAYDIN

YÜKSEK

AVUKAT

2

SERKAN

BİRCAN

ORTA

İŞÇİ

3

HÜSEYİN

KILIÇ AS LAN

ORTA

İŞÇİ

4

UĞUR

YILDIRIM

YÜKSEK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

5

NURİYE

YILDIRIM

ORTA

İŞÇİ

6

YAĞMUR

BALIKÇI

YÜKSEK

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

ATEŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

2

AHMET

AYDIN

İLK

EMEKLİ

3

OLGU

ÖNGE

YÜKSEK

ECZACI

4

CELALETTİN

ŞAHİN

YÜKSEK

EMEKLİ

5

ÜNAL

KARTAL

ORTA

EMEKLİ

6

EREN

ÇAVUŞOĞLU

YÜKSEK

İÇ MİMAR

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BURAK

GÖNDER

YÜKSEK

SERBEST

2

GENCEBAY EKREM

ATALAY

ORTA

SERBEST

3

EDANUR

ULUDAĞ KARADAŞ

ORTA

SERBEST

4

HAMZA

ÇEPNİ

ORTA

ESNAF

5

OĞUZCAN

BARIN

YÜKSEK

SERBEST

6

UMUT

ORBEY

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞAFAK ERTAN

ÇOMAKLI

YÜKSEK

AKADEMİ

2

İBRAHİM

KINIK

ORTA

MÜTEAHHİT

3

ERDEM

ALKUŞ

ORTA

ESNAF

4

PERMİN

ŞENOL

YÜKSEK

EMEKLİ

5

YUNUS BUĞRA

ERDOĞAN

YÜKSEK

ESNAF

6

YAKUP

DEMİR

YÜKSEK

AVUKAT

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SELAMİ

ALTINOK

YÜKSEK

VALİ

2

FATMA

ÖNCÜ

YÜKSEK

AVUKAT

3

MEHMET EMİN

ÖZ

YÜKSEK

YÖNETİCİ (TOPTAN TİCARET)

4

ABDURRAHİM

FIRAT

YÜKSEK

AVUKAT

5

6

AYŞE DENİZ

MUHAMMED

GÖKBERK

ÇELİK

KOCAALİLER

YÜKSEK

YÜKSEK

AVUKAT

YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADNAN

BOZAN

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

2

SADIK

ÇAT

YÜKSEK

TÜCCAR

3

CEMAL OKAN

PAPUCCU

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

4

İHSAN

BAKİ

ORTA

MÜTEAHHİT

5

TUĞRUL

SOYLU

YÜKSEK

ESNAF

6

MEHMET

BERK

YÜKSEK

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KAMİL

AYDIN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

MUHAMMET HANİFİ

MACİT

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

ÖMER HALUK

PİRİMOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

NAİM

KARATAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

5

MEHMET MUSA

ÇAKIR

ORTA

GAZETECİ

6

SİNAN

DEMİRCİOĞLU

YÜKSEK

İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MERAL

DANIŞ BEŞTAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

2

ABDURRAHMAN

SEVER

YÜKSEK

SERBEST

3

BAHAR

GÖKSU

YÜKSEK

MİMAR

4

NİYAZİ

ARAŞ

ORTA

İŞÇİ

5

AYŞAN

TARLAN

YÜKSEK

SERBEST

6

HARUN

DEĞER

YÜKSEK

SERBEST

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ELİF

KIZILKAYA

ORTA

SERBEST

2

MUSTAFA

ŞEN

ORTA

SERBEST

3

RECEP

YILMAZ

ORTA

SERBEST

4

İBRAHİM

YILMAZ

ORTA

SERBEST

5

SEFAYİ

DAĞDEMİR

İLK

SERBEST

6

OĞUZHAN

KIZILKAYA

ORTA

SERBEST

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYKUT

YAŞAR

ORTA

SERBEST

2

EMRE

SEVER

ORTA

SERBEST

3

ERSAN

GÜNEL

YÜKSEK

SERBEST

4

HACI YUSUF

ALTAY

ORTA

SERBEST

5

SELMAN

ÇAKIR

ORTA

SERBEST

6

SERHAT

ÖZER

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SULTAN

KIRAN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

2

MEVLÜT

KORKMAZ

ORTA

İŞÇİ

3

SABAHAT

GÜLDEMİR

İLK

İŞSİZ

4

SELVİHAN

GÜLER

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

5

İBRAHİM

ÖZÇELİK

ORTA

İŞÇİ

6

NİHAT

DAMA

İLK

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CAVİT

BABUR

İLK

İŞ İNSANI

2

ADNAN

AYHAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

ZAFER

KAZA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

AHMET

TANİŞ

ORTA

İŞ İNSANI

5

NACİ

KIRIK

ORTA

İŞ İNSANI

6

BÜNYAMİN

AKBAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NEDİM

GÜLTEKİN

ORTA

EMEKLİ

2

MEHMET AKİF

CEYLAN

YÜKSEK

MUHASEBECİ

3

OĞUZ

KARLI BEL

ORTA

ÇİFTÇİ

4

TEOMAN

ALVER

YÜKSEK

GAZETECİ

5

ÖZLEM

BİÇER

YÜKSEK

İŞLETMECİ

6

HALİL YİĞİT

GÖK

YÜKSEK

GAZETECİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYHAN

KOÇ

YÜKSEK

DOKTOR

2

MURAT

OZAN

YÜKSEK

SPOR BİLİMLERİ

3

CELAL

ZUNGULDAK

YÜKSEK

AVUKAT

4

SERHAT CAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

ERDİNÇ

0 KANLI

YÜKSEK

AVUKAT

6

İSLAM

TEKMANLI

YÜKSEK

İŞ İNSANI

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZEKAİ

KAYA

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

MELİH

KIRKPINAR

ORTA

İŞ İNSANI

3

FATMA CANAN

UÇAR

YÜKSEK

ECZACI

4

FATİH

ARAŞ

YÜKSEK

DOKTOR

5

FATİH

KARATAŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

ERTUĞRUL

ASİLTÜRK

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HARUN

İSTEK

ORTA

SERBEST

2

MUHAMMET EMİN

TORUN

YÜKSEK

SERBEST

3

ZAFER

ÖZÇAKIR

ORTA

SERBEST

4

ADEM

YILMAZ

ORTA

SERBEST

5

CİHAN

DURSUN

İLK

SERBEST

6

MUSTAFA

PEHLİVAN

YÜKSEK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATİH

AYGÜN

YÜKSEK

ECZACI

2

ABDULHAMİT

UZUN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

TUBA

UYSAL

YÜKSEK

EKONOMİST

4

YAKUP

KAYA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

MUSTAFA

DÖNMEZ

YÜKSEK

ESNAF

6

EKREM

BUDAK

YÜKSEK

OYUNCU

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSLAM

YILDIRIM

ORTA

ESNAF

ESKİŞEHİR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMED EMİN

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST

2

İBRAHİM

ÇELİK

ORTA

SERBEST

3

MUSTAFA

HAS

ORTA

MALİ MÜŞAVİR

4

AHMET

PINARCI

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

5

DAVUT

UYGUN

ORTA

SERBEST

6

ŞEVKET

BİNGÖL

YÜKSEK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYTEN

ARGIŞ

ORTA

İŞÇİ

2

SADETTİN

ETDÖĞER

İLK

İŞÇİ

3

DEVRAN

KAHRAMAN

ORTA

İŞÇİ

4

DÜZGÜN ALİ

KORUCU

İLK

ÇİFTÇİ

5

ARİF

ALTEK

İLK

İŞÇİ

6

ESRA

DURAN

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CELAL

ÖNGEL

ORTA

EMEKLİ İŞÇİ

2

DURSUN

ALKAN

ORTA

EMEKLİ

3

TAYLAN FERHAT

ADIGÜZEL

ORTA

ÖĞRENCİ

4

BERKAN

KAPLAN

ORTA

ESNAF

5

MUHAMMED MUSTAFA

YAZGAN

ORTA

KURYE

6

MÜBECCEL

KESER

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EKİM ORHAN

İSMİ

YÜKSEK

MİMAR

2

DENİZ

KURT

ORTA

İŞÇİ

3

MURAT

ÜNAL

YÜKSEK

EMEKLİ

4

SAKİNE

YORGAN

ORTA

ÖĞRENCİ

5

ATAKAN

AKASLAN

ORTA

İŞÇİ

6

BUKET

ÜNAL

YÜKSEK

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ PAŞA

ŞANLI

YÜKSEK

EMEKLİ

2

HÜSEYİN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

EMEKLİ

3

MERT

BULUT

YÜKSEK

İŞÇİ

4

NAZİRE

ÇAKMAK

YÜKSEK

EMEKLİ

5

ÖZLEM

BAHÇECİ

YÜKSEK

İŞÇİ

6

ZEKİYE

ÖZTÜRK

YÜKSEK

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN

ÇERMEK

ORTA

MÜTEAHHİT

2

SERTAL

ÖZUÇAK

İLK

EMLAK DANIŞMANLIĞI

3

ÜMRAN

AYDAY

ORTA

BAYAN KUAFÖRÜ

4

CEVAT

BEKÇİ

ORTA

EMEKLİ

5

ÜLKÜ

KOYAK

ORTA

SERBEST MESLEK

6

NESRİN

UZUNKAYA

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İLHAN

DÜZYÜREK

ORTA

EMEKLİ

2

İSMAİL

CEYHAN

YÜKSEK

İLETİŞİMCİ

3

NESLİHAN

BOZTEPE DEMİRBİLEK

YÜKSEK

EMEKLİ DOKTOR

4

SALİH

ESKİCİ

YÜKSEK

KLİNİK PSİKOLOG

5

DORUKHAN

DEMİREL

ORTA

ÖĞRENCİ

6

ENES

ERDÖNMEZ

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KEMAL ERKAN

SARMAŞIK

ORTA

SERBEST

2

SALİM

ACABAY

ORTA

SİGORTACI

3

GÖKHAN

ÜNVER

YÜKSEK

ESNAF

4

SEMA

İKİZOĞLU

İLK

EV HANIMI

5

ZAFER

HARMAN

ORTA

MOBİLYACI

6

MURAT

ŞİŞMAN

YÜKSEK

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATİH

DÖNMEZ

YÜKSEK

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

2

AYŞEN

GÜRCAN

YÜKSEK

EĞİTİM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

3

ALİ

DEMİREL

YÜKSEK

YÖNETİCİ (İNŞAAT)

4

HAKAN

ÇİZMELİOĞLU

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

5

PINAR

TURHANOĞLU GÜCÜYENER

YÜKSEK

AVUKAT

6

DERYA

ÇIRAKLI

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN

MANDACI

ORTA

MÜTEAHHİT

2

EMRAH

ALTUN

ORTA

MÜTEAHHİT

3

DİNÇ

BİÇER

ORTA

İŞ İNSANI

4

DEFNE

ARSLAN

YÜKSEK

FİZYO TERAPİST

5

RAMAZAN

UYLAŞ

ORTA

ESNAF

6

AYDAN

AY

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BÜLENT

MAŞAOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

LEMAN

SİVRİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

MUHAMMET BAHADIR

AYAŞ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

4

MUSTAFA ENES

SÜZEN

YÜKSEK

MİMAR

5

EMRE

KARABACAK

YÜKSEK

AVUKAT

6

OĞUZHAN

ÜNAL

YÜKSEK

AVUKAT

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ İHSAN

GEZER

ORTA

SERBEST

2

FELEK

AKSOY

ORTA

EV KADINI

3

MUSLUM

KOYUN

YÜKSEK

SOSYOLOG

4

FADİME

PULAT

ORTA

EV KADINI

5

Dİ LAVER

ASLAN

İLK

MÜTEAHHİT

6

ALEYNA CEREN

KÖKOĞLU

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÖKAY

BAŞAR

ORTA

KURYE

2

FATMA

GİRGİN

YÜKSEK

AVUKAT

3

AYHAN

KAYA

YÜKSEK

İŞÇİ

4

ASLI HAN

TERE

ORTA

ÖĞRENCİ

5

BEDİ UYGAR

UĞURLU

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

6

YALÇIN

KOMŞU

YÜKSEK

SERBEST

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERKAN

ORTATEPE

İLK

SERBEST

2

SELÇUK

ASLAN

YÜKSEK

ELEKTRİKÇİ

3

ARDA

ÖZDİLEK

YÜKSEK

EMLAKÇI

4

NURSELİ

ORTATEPE

ORTA

EV HANIMI

5

MÜCAHİT

KARABEKTAŞ

ORTA

SERBEST

6

OSMANCAN

TAŞKAN

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADNAN

OKUR

YÜKSEK

MALİYECİ

2

DOĞANAY

HIZAL

YÜKSEK

İŞÇİ

3

OĞUZ

CAN

YÜKSEK

TEKNİKER

4

MUSTAFA

DİKMEN

YÜKSEK

EKONOMİST

5

MERT

TAŞDEMİR

ORTA

İŞÇİ

6

HÜSEYİN

CEYLAN

ORTA

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KADİR

KILINÇAL

ORTA

EMEKLİ

2

KAZIM

UZAN

ORTA

EMEKLİ

3

MEFARET

NOĞAN

İLK

ÖZEL SEKTÖR

4

ATİLLA

TORAMAN

YÜKSEK

EMEKLİ

5

YASEMİN

EKİZ

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

6

ZÜLEYHA

YALÇIN

İLK

ÖZEL SEKTÖR

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TEMEL

ARAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

2

RAİF

EŞKİNAT

YÜKSEK

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

3

MESUT

TUNA

ORTA

ESNAF

4

HİLAL

AYDIN

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

5

İSMAİL

BAYRAKTAR

YÜKSEK

EMEKLİ

6

MUSTAFA

ERDÖNMEZ

YÜKSEK

EMEKLİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SALİH

GÜVEN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

AYTEKİN

CİVELEK

İLK

ESNAF

3

EMRE

BOYACI

ORTA

ESNAF

4

OKHAY

FİLİK

ORTA

İŞ İNSANI

5

KEMAL

YILMAZ

İLK

İŞ İNSANI

6

MUSTAFA

IRMAK

ORTA

ÖĞRENCİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UTKU

ÇAKIRÖZER

YÜKSEK

GAZETECİ

2

JALE NUR

SÜLLÜ

YÜKSEK

İLETİŞİM BİLİMCİ

3

İBRAHİM

ARSLAN

YÜKSEK

EMEKLİ

4

ABDÜLKADİR

ADAR

YÜKSEK

TİCARET VE ZİRAAT

5

İPEK

ÇELİK

YÜKSEK

ECZACI

6

AYSU BAHAR

GÜRLEK

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İDRİS NEBİ

HATİPOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

ÖZLEM

AYRANCI

YÜKSEK

ECZACI

3

MELİH

AYDIN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

BÜLENT

ÖNDEŞ

İLK

İŞ İNSANI

5

HAKAN

KAYMAK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

YAĞMUR

GÜRSÖĞÜT

YÜKSEK

İŞ İNSANI

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERDİNÇ

ÖRENCİK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

SADİ

UYAR

YÜKSEK

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ

3

BAHTİYAR

YÜRÜK

YÜKSEK

DANIŞMAN

4

ECE

OĞUZ

ORTA

ÖĞRENCİ

5

ŞENOL

UZTİMÜR

ORTA

GARSON

6

MURAT

İÇELİ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜRAY

KOCABAŞ

ORTA

ŞOFÖR

(Sürecek)

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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