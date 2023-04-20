YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (9)
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Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
ELAZIĞ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|HAMDİ
|ERDEM
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|DURSUN
|IŞIK
|ORTA
|DEMİR USTASI
|4
|EMİN
|ÖZSOY
|İLK
|EĞİTİMCİ
|5
|RAMAZAN
|SEVİNDİK
|ORTA
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SİRACETTİN
|SARI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|KEMAL
|YILDIZ
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MEHMET ZEKİ
|SARI
|ORTA
|ESNAF
|4
|VEDAT
|GEDİKOĞLU
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|HÜSEYİN
|ADIGÜZEL
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DİDEM
|KURTULMAZ
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|2
|MUAMMER CAN
|KORKOR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ADNAN
|ATAY
|ORTA
|TEKSTİL İŞÇİSİ
|4
|VOLKAN EMRE
|ÇALI
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|5
|MERT
|ŞAHİN
|ORTA
|TEKSTİL İŞÇİSİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERDİNÇ
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|SEVİNÇ
|DEMİR
|ORTA
|EV KADINI
|3
|DENİZ
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|ERGİN
|ER
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|FATMA
|GÜLGEN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|ÇELİKDAĞ
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|ONUR KEMAL
|YENİGÜL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|SELAMİ
|AKBIYIK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|MEHMET
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|ÖZGÜN TANER
|KARA
|YÜKSEK
|İŞSİZ
|GENÇ PARTİ
|S.NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUSUF
|TEYMUR
|YÜKSEK
|EĞİTİM KURUMU İŞLETMECİSİ
|2
|MEHMET
|TOPCUOĞLU
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|3
|NAZİFE
|TOPCUOĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|4
|BARIŞ
|BAYAT
|ORTA
|TİCARET
|5
|CİHAN
|KAPTAN
|ORTA
|TİCARET
MEMLEKET PARTİSİ
|S.NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER
|KAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|KÜRŞAD
|ARSLAN
|ORTA
|SERBEST
|3
|ENES FARUK
|NOM
|ORTA
|SERBEST
|4
|HASAN SALTUK
|TAYANÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|ÖZGÜR
|KALE
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER
|ERTAN
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|MUSTAFA
|KIRAT
|ORTA
|ESNAF
|3
|HATİCE
|GEYİK
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|CAHİT
|TOPÇU
|ORTA
|TİCARET
|5
|ZENUR
|TEPE
|ORTA
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EROL
|KELEŞ
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|2
|EJDER
|AÇIKKAPI
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|3
|MAHMUT RIDVAN
|NAZIRLI
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|4
|MÜCAHİT
|YANILMAZ
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|5
|HASAN MURAT
|ÖZ
|YÜKSEK
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|ÇAVAŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|2
|MELİH YUNUS
|GÜNEŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MEHMET
|TAN
|YÜKSEK
|LİSANS
|4
|SALİH
|SATICI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|HATİCE
|ZORBOZAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEMİH
|IŞIKVER
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|OĞUZHAN
|DEMİR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|HAKAN
|KUZU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|YUNUS
|GENÇ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|FATMA SEVİNÇ
|OĞUZHAN
|ORTA
|EMEKLİ EĞİTİMCİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SAVAŞ
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|NURŞAT
|YEŞİL
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|3
|RAMAZAN
|ZIRIĞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|SULTAN
|YARAY
|ORTA
|EV KADINI
|5
|HADİ
|KONAR
|İLK
|SERBEST MESLEK
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YILMAZ
|EKİCİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MUTTALİP
|ÇAPKAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|YUNUS
|YILMAZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|UĞURCAN
|KURU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|EZGİ
|ERGÜDER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATMA
|DELİOĞLU
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|2
|MEHMET
|SERTKAYA
|ORTA
|SERBEST
|3
|BURHAN
|ERGEN
|ORTA
|SERBEST
|4
|MELİSA
|MUTLU
|ORTA
|SERBEST
|5
|ŞÜKRÜ
|KARAGÖZ
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZCAN
|ERGÜL
|İLK
|İŞÇİ
|2
|HİDAYET
|ARSLAN
|İLK
|EV KADINI
|3
|ERDOĞAN
|EREZ
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|EVRİM
|YILDIZ
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|HAKAN
|YETGİN
|ORTA
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BURAK
|USLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|OSMAN
|İNDİBAY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MİNE
|KARAKAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|CENGİZHAN
|YURTTAŞ
|ORTA
|ESNAF
|5
|SEBAHATTİN
|İÇEN
|ORTA
|ESNAF
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KAHRAMAN
|TAŞKIN
|ORTA
|ESNAF
|2
|KADİR
|MUM
|İLK
|EMEKLİ İŞÇİ
|3
|ATİLLA
|BULUT
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|İSMET
|SEVİM
|ORTA
|EMEKLİ MEMUR
|5
|KAZİM
|ÜSTÜN
|İLK
|İŞÇİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜRSEL
|EROL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ABDULLAH
|AKIN
|YÜKSEK
|ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|3
|AHMET
|YILDIZ
|YÜKSEK
|ECZACI
|4
|ALIM
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|AZAT
|ALINAK
|YÜKSEK
|DOKTOR
İYİ PARTİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İRFAN
|SÖNMEZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|YÜKSEL
|ERCAN
|ORTA
|DİĞER
|3
|ABDULKERİM
|EFLATUN
|YÜKSEK
|E.KAMU ÇALIŞANI
|4
|ŞENAY
|ALADAĞ DEMİREL
|YÜKSEK
|İŞ KADINI
|5
|NAHİT
|BAYKARA
|YÜKSEK
|ARAŞTIRMACI
|ZAFER PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMEDONUR
|OMRAK
|ORTA
|İŞLETMECİ
|2
|EREN
|ÖZTÜRKMEN
|ORTA
|SERBEST
|3
|UMAY
|TATAR
|YÜKSEK
|MEDİKAL EGZERSİZ UZMANI
|4
|MEHMET
|ÇETİN KAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|ÜMİT
|KAVAKLI
|ORTA
|SERBEST
|BAĞIMSIZ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMRAH
|OKAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|CENGİZ
|KAYMAZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ SUBAY
|3
|BİLAL
|ÇOBAN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|4
|MUHAMMET HACİ
|GÜNEŞ
|ORTA
|MUHTAR
|5
|YASEMİN
|AÇIK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
ERZİNCAN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İKRAM BEKİR
|DENGİZ
|ORTA
|KAPTAN ŞOFÖR
|2
|HÜSEYİN
|ÇÜGEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NECATİ
|TANK
|İLK
|EMEKLİ
|2
|NEJLA
|SEZER
|ORTA
|EMEKLİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DİLEK
|AYDOĞDU
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|2
|KADİR
|KOÇ
|ORTA
|İŞLETMECİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZCAN
|ÇATALTEPE ORTA
|İŞÇİ
|2
|GÜRSELİ
|KARA
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FİDAN
|AYDIN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|ALİ İHSAN
|UYSAL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMED ERDEM
|YEŞİLBAŞ
|İLK
|ESNAF
|2
|EYYUP
|GÜRGÜN
|İLK
|EMEKLİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MİRAÇ TAHSİN
|YANAR
|ORTA
|SERBEST
|2
|SABRULLAH
|EKİNCİ
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|Kİ LİVAN
|ORTA
|SERBEST
|2
|YAŞAR
|GÜNNAR
|İLK
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÜLEYMAN
|KARAMAN
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|2
|MEHMET CAVİT
|ŞİRECİ
|İLK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMRAH
|BAYINDIR
|ORTA
|GAZETECİ-YAZAR
|2
|AHMET
|AKDAĞ
|YÜKSEK
|TÜCCAR
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEMİL YAVUZ
|AKSU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|AZİZ
|GÜN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAYDAR
|POLAT
|İLK
|SERBEST
|2
|DİLBER
|DEMİR
|ORTA
|EV HANIMI
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MÜSLİM
|ETLEÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ÜNAL
|ÖZÇELİK
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|AYDIN
|İLK
|SERBEST MESLEK
|2
|NARİN
|ARIÖZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEMİL
|AYGÜN
|ORTA
|ESNAF
|2
|MAHSUN
|YAŞAR
|YÜKSEK
|SAĞLIKÇI
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞULE
|EROĞLU
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|2
|ERDAL
|ÖZARSLAN
|ORTA
|SAĞLIKÇI
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NEVZAT
|YILDIRIM
|ORTA
|ESNAF
|2
|BÜLENT
|GÜNDÜZ
|İLK
|ÇİFTÇİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BORA
|BAŞOĞLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MEVLÜT
|AKKAFA
|İLK
|AŞÇI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|SARIGÜL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|UFUK
|AKTAŞ
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜLÜZAR
|GEDİK
|ORTA
|ESNAF
|2
|ERKAN
|CERAV
|ORTA
|İŞÇİ
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CENGİZ
|TÜRK
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|SEFA
|POLAT
|ORTA
|İŞÇİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TOLGA
|ALTINOLUK
|ORTA
|YÖNETİCİ
ERZURUM İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|ÜNAL
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|İBRAHİM
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|ABDULLAH
|NACIR
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|BAYRAM
|TUTAR
|İLK
|SERBEST
|5
|YÜKSEL
|UÇAR
|İLK
|MUHASEBECİ
|6
|RİFAT
|AKBAŞ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|POLAT
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|GÜLER
|KOKUM
|İLK
|İŞÇİ
|3
|FATMA
|BUHUR
|İLK
|EMEKLİ
|4
|CEYHAN
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|5
|MEHMET CEMAL
|ÇETİNER
|İLK
|İŞÇİ
|6
|ALEV
|POLAT
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ENGİN
|KUŞ
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|2
|ES HAT
|AYDIN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|LÜTFİ
|TOPRAK
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|EYÜP
|AYDIN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|EYLEM
|ÖZER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|KADİR
|PEKGÜZEL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEYDA
|CiMİLLİ AKAYDIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|SERKAN
|BİRCAN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|HÜSEYİN
|KILIÇ AS LAN
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|UĞUR
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
|5
|NURİYE
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|YAĞMUR
|BALIKÇI
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|ATEŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|AHMET
|AYDIN
|İLK
|EMEKLİ
|3
|OLGU
|ÖNGE
|YÜKSEK
|ECZACI
|4
|CELALETTİN
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|ÜNAL
|KARTAL
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|EREN
|ÇAVUŞOĞLU
|YÜKSEK
|İÇ MİMAR
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BURAK
|GÖNDER
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|GENCEBAY EKREM
|ATALAY
|ORTA
|SERBEST
|3
|EDANUR
|ULUDAĞ KARADAŞ
|ORTA
|SERBEST
|4
|HAMZA
|ÇEPNİ
|ORTA
|ESNAF
|5
|OĞUZCAN
|BARIN
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|UMUT
|ORBEY
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞAFAK ERTAN
|ÇOMAKLI
|YÜKSEK
|AKADEMİ
|2
|İBRAHİM
|KINIK
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|3
|ERDEM
|ALKUŞ
|ORTA
|ESNAF
|4
|PERMİN
|ŞENOL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|YUNUS BUĞRA
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|ESNAF
|6
|YAKUP
|DEMİR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SELAMİ
|ALTINOK
|YÜKSEK
|VALİ
|2
|FATMA
|ÖNCÜ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|MEHMET EMİN
|ÖZ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ (TOPTAN TİCARET)
|4
|ABDURRAHİM
|FIRAT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
6
|AYŞE DENİZ
MUHAMMED
GÖKBERK
|ÇELİK
KOCAALİLER
|YÜKSEK
YÜKSEK
|AVUKAT
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADNAN
|BOZAN
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|2
|SADIK
|ÇAT
|YÜKSEK
|TÜCCAR
|3
|CEMAL OKAN
|PAPUCCU
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|4
|İHSAN
|BAKİ
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|5
|TUĞRUL
|SOYLU
|YÜKSEK
|ESNAF
|6
|MEHMET
|BERK
|YÜKSEK
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KAMİL
|AYDIN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|MUHAMMET HANİFİ
|MACİT
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|ÖMER HALUK
|PİRİMOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|NAİM
|KARATAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|MEHMET MUSA
|ÇAKIR
|ORTA
|GAZETECİ
|6
|SİNAN
|DEMİRCİOĞLU
|YÜKSEK
|İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MERAL
|DANIŞ BEŞTAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ABDURRAHMAN
|SEVER
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|BAHAR
|GÖKSU
|YÜKSEK
|MİMAR
|4
|NİYAZİ
|ARAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|AYŞAN
|TARLAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|HARUN
|DEĞER
|YÜKSEK
|SERBEST
ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ELİF
|KIZILKAYA
|ORTA
|SERBEST
|2
|MUSTAFA
|ŞEN
|ORTA
|SERBEST
|3
|RECEP
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST
|4
|İBRAHİM
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST
|5
|SEFAYİ
|DAĞDEMİR
|İLK
|SERBEST
|6
|OĞUZHAN
|KIZILKAYA
|ORTA
|SERBEST
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYKUT
|YAŞAR
|ORTA
|SERBEST
|2
|EMRE
|SEVER
|ORTA
|SERBEST
|3
|ERSAN
|GÜNEL
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|HACI YUSUF
|ALTAY
|ORTA
|SERBEST
|5
|SELMAN
|ÇAKIR
|ORTA
|SERBEST
|6
|SERHAT
|ÖZER
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SULTAN
|KIRAN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|2
|MEVLÜT
|KORKMAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|SABAHAT
|GÜLDEMİR
|İLK
|İŞSİZ
|4
|SELVİHAN
|GÜLER
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|5
|İBRAHİM
|ÖZÇELİK
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|NİHAT
|DAMA
|İLK
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CAVİT
|BABUR
|İLK
|İŞ İNSANI
|2
|ADNAN
|AYHAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|ZAFER
|KAZA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|AHMET
|TANİŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|NACİ
|KIRIK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|BÜNYAMİN
|AKBAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NEDİM
|GÜLTEKİN
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|MEHMET AKİF
|CEYLAN
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|3
|OĞUZ
|KARLI BEL
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|4
|TEOMAN
|ALVER
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|5
|ÖZLEM
|BİÇER
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|6
|HALİL YİĞİT
|GÖK
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYHAN
|KOÇ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|MURAT
|OZAN
|YÜKSEK
|SPOR BİLİMLERİ
|3
|CELAL
|ZUNGULDAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|SERHAT CAN
|EŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|ERDİNÇ
|0 KANLI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|İSLAM
|TEKMANLI
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZEKAİ
|KAYA
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|MELİH
|KIRKPINAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|FATMA CANAN
|UÇAR
|YÜKSEK
|ECZACI
|4
|FATİH
|ARAŞ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|5
|FATİH
|KARATAŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|ERTUĞRUL
|ASİLTÜRK
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HARUN
|İSTEK
|ORTA
|SERBEST
|2
|MUHAMMET EMİN
|TORUN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|ZAFER
|ÖZÇAKIR
|ORTA
|SERBEST
|4
|ADEM
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST
|5
|CİHAN
|DURSUN
|İLK
|SERBEST
|6
|MUSTAFA
|PEHLİVAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATİH
|AYGÜN
|YÜKSEK
|ECZACI
|2
|ABDULHAMİT
|UZUN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|TUBA
|UYSAL
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|4
|YAKUP
|KAYA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|MUSTAFA
|DÖNMEZ
|YÜKSEK
|ESNAF
|6
|EKREM
|BUDAK
|YÜKSEK
|OYUNCU
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSLAM
|YILDIRIM
|ORTA
|ESNAF
ESKİŞEHİR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMED EMİN
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST
|2
|İBRAHİM
|ÇELİK
|ORTA
|SERBEST
|3
|MUSTAFA
|HAS
|ORTA
|MALİ MÜŞAVİR
|4
|AHMET
|PINARCI
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|5
|DAVUT
|UYGUN
|ORTA
|SERBEST
|6
|ŞEVKET
|BİNGÖL
|YÜKSEK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYTEN
|ARGIŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|SADETTİN
|ETDÖĞER
|İLK
|İŞÇİ
|3
|DEVRAN
|KAHRAMAN
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|DÜZGÜN ALİ
|KORUCU
|İLK
|ÇİFTÇİ
|5
|ARİF
|ALTEK
|İLK
|İŞÇİ
|6
|ESRA
|DURAN
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CELAL
|ÖNGEL
|ORTA
|EMEKLİ İŞÇİ
|2
|DURSUN
|ALKAN
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|TAYLAN FERHAT
|ADIGÜZEL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|BERKAN
|KAPLAN
|ORTA
|ESNAF
|5
|MUHAMMED MUSTAFA
|YAZGAN
|ORTA
|KURYE
|6
|MÜBECCEL
|KESER
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EKİM ORHAN
|İSMİ
|YÜKSEK
|MİMAR
|2
|DENİZ
|KURT
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MURAT
|ÜNAL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|SAKİNE
|YORGAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|ATAKAN
|AKASLAN
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|BUKET
|ÜNAL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ PAŞA
|ŞANLI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|HÜSEYİN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|MERT
|BULUT
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|NAZİRE
|ÇAKMAK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|ÖZLEM
|BAHÇECİ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|6
|ZEKİYE
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN
|ÇERMEK
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|2
|SERTAL
|ÖZUÇAK
|İLK
|EMLAK DANIŞMANLIĞI
|3
|ÜMRAN
|AYDAY
|ORTA
|BAYAN KUAFÖRÜ
|4
|CEVAT
|BEKÇİ
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|ÜLKÜ
|KOYAK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|6
|NESRİN
|UZUNKAYA
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İLHAN
|DÜZYÜREK
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|İSMAİL
|CEYHAN
|YÜKSEK
|İLETİŞİMCİ
|3
|NESLİHAN
|BOZTEPE DEMİRBİLEK
|YÜKSEK
|EMEKLİ DOKTOR
|4
|SALİH
|ESKİCİ
|YÜKSEK
|KLİNİK PSİKOLOG
|5
|DORUKHAN
|DEMİREL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|ENES
|ERDÖNMEZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KEMAL ERKAN
|SARMAŞIK
|ORTA
|SERBEST
|2
|SALİM
|ACABAY
|ORTA
|SİGORTACI
|3
|GÖKHAN
|ÜNVER
|YÜKSEK
|ESNAF
|4
|SEMA
|İKİZOĞLU
|İLK
|EV HANIMI
|5
|ZAFER
|HARMAN
|ORTA
|MOBİLYACI
|6
|MURAT
|ŞİŞMAN
|YÜKSEK
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATİH
|DÖNMEZ
|YÜKSEK
|ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|2
|AYŞEN
|GÜRCAN
|YÜKSEK
|EĞİTİM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|3
|ALİ
|DEMİREL
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ (İNŞAAT)
|4
|HAKAN
|ÇİZMELİOĞLU
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|5
|PINAR
|TURHANOĞLU GÜCÜYENER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|DERYA
|ÇIRAKLI
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN
|MANDACI
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|2
|EMRAH
|ALTUN
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|3
|DİNÇ
|BİÇER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|DEFNE
|ARSLAN
|YÜKSEK
|FİZYO TERAPİST
|5
|RAMAZAN
|UYLAŞ
|ORTA
|ESNAF
|6
|AYDAN
|AY
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BÜLENT
|MAŞAOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|LEMAN
|SİVRİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|MUHAMMET BAHADIR
|AYAŞ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|4
|MUSTAFA ENES
|SÜZEN
|YÜKSEK
|MİMAR
|5
|EMRE
|KARABACAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|OĞUZHAN
|ÜNAL
|YÜKSEK
|AVUKAT
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ İHSAN
|GEZER
|ORTA
|SERBEST
|2
|FELEK
|AKSOY
|ORTA
|EV KADINI
|3
|MUSLUM
|KOYUN
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|4
|FADİME
|PULAT
|ORTA
|EV KADINI
|5
|Dİ LAVER
|ASLAN
|İLK
|MÜTEAHHİT
|6
|ALEYNA CEREN
|KÖKOĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÖKAY
|BAŞAR
|ORTA
|KURYE
|2
|FATMA
|GİRGİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|AYHAN
|KAYA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|ASLI HAN
|TERE
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|BEDİ UYGAR
|UĞURLU
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|6
|YALÇIN
|KOMŞU
|YÜKSEK
|SERBEST
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERKAN
|ORTATEPE
|İLK
|SERBEST
|2
|SELÇUK
|ASLAN
|YÜKSEK
|ELEKTRİKÇİ
|3
|ARDA
|ÖZDİLEK
|YÜKSEK
|EMLAKÇI
|4
|NURSELİ
|ORTATEPE
|ORTA
|EV HANIMI
|5
|MÜCAHİT
|KARABEKTAŞ
|ORTA
|SERBEST
|6
|OSMANCAN
|TAŞKAN
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADNAN
|OKUR
|YÜKSEK
|MALİYECİ
|2
|DOĞANAY
|HIZAL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|OĞUZ
|CAN
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|4
|MUSTAFA
|DİKMEN
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|5
|MERT
|TAŞDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|HÜSEYİN
|CEYLAN
|ORTA
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KADİR
|KILINÇAL
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|KAZIM
|UZAN
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|MEFARET
|NOĞAN
|İLK
|ÖZEL SEKTÖR
|4
|ATİLLA
|TORAMAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|YASEMİN
|EKİZ
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|6
|ZÜLEYHA
|YALÇIN
|İLK
|ÖZEL SEKTÖR
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TEMEL
|ARAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|RAİF
|EŞKİNAT
|YÜKSEK
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|3
|MESUT
|TUNA
|ORTA
|ESNAF
|4
|HİLAL
|AYDIN
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|5
|İSMAİL
|BAYRAKTAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|MUSTAFA
|ERDÖNMEZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SALİH
|GÜVEN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|AYTEKİN
|CİVELEK
|İLK
|ESNAF
|3
|EMRE
|BOYACI
|ORTA
|ESNAF
|4
|OKHAY
|FİLİK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|KEMAL
|YILMAZ
|İLK
|İŞ İNSANI
|6
|MUSTAFA
|IRMAK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UTKU
|ÇAKIRÖZER
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|JALE NUR
|SÜLLÜ
|YÜKSEK
|İLETİŞİM BİLİMCİ
|3
|İBRAHİM
|ARSLAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|ABDÜLKADİR
|ADAR
|YÜKSEK
|TİCARET VE ZİRAAT
|5
|İPEK
|ÇELİK
|YÜKSEK
|ECZACI
|6
|AYSU BAHAR
|GÜRLEK
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İDRİS NEBİ
|HATİPOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|ÖZLEM
|AYRANCI
|YÜKSEK
|ECZACI
|3
|MELİH
|AYDIN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|BÜLENT
|ÖNDEŞ
|İLK
|İŞ İNSANI
|5
|HAKAN
|KAYMAK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|YAĞMUR
|GÜRSÖĞÜT
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERDİNÇ
|ÖRENCİK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|SADİ
|UYAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ
|3
|BAHTİYAR
|YÜRÜK
|YÜKSEK
|DANIŞMAN
|4
|ECE
|OĞUZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|ŞENOL
|UZTİMÜR
|ORTA
|GARSON
|6
|MURAT
|İÇELİ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜRAY
|KOCABAŞ
|ORTA
|ŞOFÖR
(Sürecek)
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023