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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (8)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (8)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

DİYARBAKIR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

UYAR

ORTA

ESNAF

2

MEHMET

ATEŞ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

ALİ

IŞIK

YÜKSEK

FİNANS UZMANI

4

BAHRİ

ALTIN

YÜKSEK

SERBEST

5

MEHMET

DİNER

YÜKSEK

SERBEST

6

UĞUR

ÖZDEMİR

ORTA

MATBAACI

7

MEHMET

GÖKTEKİN

ORTA

GAZETECİ

8

ZEKERİ YA

NACAR

İLK

SERBEST

9

NECDET

ZORLUTUNA

ORTA

SERBEST

10

NURETTİN

ÇAKIROĞLU

İLK

SERBEST

11

ERDAL

ÇELİK

İLK

İŞÇİ

12

CELAL

TOKLU

ORTA

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

1

DÜZGÜN

KAPLAN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

2

CAFER

STERK

YÜKSEK

İŞÇİ

3

BERİN

EREN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

4

SALAHATTİN

YALÇIN

ORTA

EMEKLİ

5

HASAN

BARAK

İLK

EMEKLİ

6

VASIF

KAHRAMAN

YÜKSEK

EMEKLİ

7

HEVAL YILMAZ

TEMEL

YÜKSEK

İŞÇİ

8

PAŞA

AKDOĞAN

ORTA

EMEKLİ

9

MUSTAFA

OKUMUŞ

ORTA

EMEKLİ

10

S i DAR

KARAKAŞ

ORTA

İŞÇİ

11

MUSTAFA

VURAL

ORTA

İŞÇİ

12

AZİZE

AKÇAN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

1

ÖMER NECMİ

HATİPOĞLU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

ZÜLKÜF

HATUNOĞLU

YÜKSEK

ESNAF

3

ZEYNEP

DEMİREL HATUNOĞLU

YÜKSEK

TEKSTL İŞÇİSİ

4

EVİNDAR

TÜRK

YÜKSEK

MUHASEBECİ

5

HELİN

KAYA

ORTA

ÖĞRENCİ

6

ABUZER

GÖRGÜÇ

ORTA

İŞSİZ

7

KAAN

İNCELER

ORTA

ÖĞRENCİ

8

AYŞE

BULUT

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

9

ERCAN

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

10

DAMLA

BAYTEKİN

YÜKSEK

ŞEHİR PLANCI

11

YASİN

AKİNCİR

ORTA

ÖĞRENCİ

12

LEYLA

BEYAZTAŞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

1

GÖKMEN

KILIÇ

ORTA

İŞÇİ

2

BANU

YURTTAŞ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

3

VEDAT

KARAHAN

ORTA

İŞÇİ

4

NURSEL

KARARLI

ORTA

ECZANE TEKNİKERİ

5

BAYRAM

İPEKÇİ

ORTA

İŞÇİ

6

FATİH

ER

ORTA

İŞÇİ

7

MERT

YAĞMUR

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

8

SENEM

BAYDEMİR

ORTA

EV KADINI

9

BİRHAT

ACAR

ORTA

İŞÇİ

10

GÜLDEN

BİLGİLİ

YÜKSEK

MÜHENDİS

11

RAMAZAN

DENİZHAN

ORTA

İŞÇİ

12

ALİ

AVCI

YÜKSEK

İŞÇİ

SOL PARTİ

1

MEHMET

AYDOĞAN

ORTA

İŞSİZ

2

GÜLDANE

PEKDOĞAN

YÜKSEK

İŞÇİ

3

AŞKIN

KALECİ

YÜKSEK

İŞÇİ

4

COŞKUN AYDIN

SUCU

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

ALİ

BORAN

ORTA

EMEKLİ

6

NACİ

DEMİR

ORTA

EMEKLİ

7

MEHMET

TETİK

YÜKSEK

EMEKLİ

8

MUSTAFA

KÖMÜŞ

YÜKSEK

GAZETECİ

9

İSMAİL

KAMACI

ORTA

EMEKLİ

10

ADİL

GÖYCE

ORTA

EMEKLİ

11

EMRAH

TUZCİ

YÜKSEK

İŞÇİ

12

ENDER

TUNA

YÜKSEK

Fİ NANS

GENÇ PARTİ

1

NURAY İREM

BÖLÜKBAŞI

ORTA

SERBEST MESLEK

2

ELİF

MURATAKAN

YÜKSEK

SEKRETER

3

VEDAT

DİRİ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

4

FURKAN

ÇİMEN

ORTA

ÖĞRENCİ

5

OZAN

TOKCAN

ORTA

İŞÇİ

6

FATMA

TÜRKOĞLU

ORTA

İŞ İNSANI

7

CİHAT

CANLI

ORTA

SERBEST MESLEK

8

SERCAN

BAYKUŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

9

MURAT

ELMACIOĞLU

İLK

ESNAF

10

AKAR

SÜMBÜL

ORTA

ESNAF

11

ERDOĞAN İLHAN

ÖZDEMİR

ORTA

GIDA MÜHENDİSİ

12

NURCAN

SEZEN

İLK

EV HANIMI

MEMLEKET PARTİSİ

1

ATİLLA

ECE

ORTA

İŞ İNSANI

2

NACATİ

GÜNAY

YÜKSEK

SERBEST

3

VEYSİ

ESEN

YÜKSEK

SERBEST

4

MEHMET İRFAN

SEYİTOĞULLARI

YÜKSEK

SERBEST

5

MUHAMMED MURAT

GÜLOĞLU

ORTA

SERBEST

6

ZÜLKÜF ARDA

ÇOBAN

ORTA

SERBEST

7 ULAŞ

ALKAN

ORTA

ÖĞRENCİ

8 İREM

AYKAÇ

ORTA

SERBEST

9 SÜLEYMAN

KAPLAN

ORTA

ÖĞRENCİ

10 UĞUR

KABANCI

ORTA

SERBEST

11 YONCA

YİŞİN

ORTA

ÖĞRENCİ

12 BARIŞ

PAMUKÇU

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

1 GÜNAY

YAY

YÜKSEK

ANTRÖNÖR

2 EMİNE

TUTUŞ

YÜKSEK

MUHASEBE

3 ABBAS

OKMAN

YÜKSEK

MİMAR

4 CENGİZ

İDEM

ORTA

İŞÇİ

5 ŞEYHMUS

SAKALLI

ORTA

İŞÇİ

6 KADER

AYDIN

ORTA

EV HANIMI

7 BERİTAN

OKMAN

ORTA

ESNAF

8 CAHİT

GÜZEL

YÜKSEK

MUHASEBE

9 HİKMET

GİRAY

ORTA

ESNAF

10 BARAN

CAN

ORTA

ESNAF

11 HAVA

SOLMAZ

İLK

EV HANIMI

12 ABDULSAMET

ŞENGÜN

ORTA

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1 MEHMET GALİP

ENSARİOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2 MEHMET SAİT

YAZ

YÜKSEK

İLAHİYATÇI

3 SUNA

KEPOLU ATAMAN

ORTA

ÇİFTÇİ

4 AYŞEGÜL

BİÇER

İLK

BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)

5 AZİZ ALPER

BİTEN

YÜKSEK

TIP DOKTORU

6 ABDULVAHİT

GÜVENSEN

YÜKSEK

ECZACI

7 FEYZULLAH

ŞİMŞEK

YÜKSEK

SOSYOLOG

8 HATİCE

SEYDAOĞLU

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

9 ABDURRAHMAN

KİKİZADE

YÜKSEK

PSİKOLOG

10 TAHSİN

ARSLAN

ORTA

YÖNEJİM KURULU BAŞKANI

11 MUHAMMED AHMET MAHSUM

MELİKOĞLU

YÜKSEK

İLAHİYATÇI

12 S E Yi D KUTUP

YILDIRIM

YÜKSEK

BÖLGE MÜDÜRÜ-KAMU

YENİDEN REFAH PARTİSİ

1 ALİ

ERDEM

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

2 MEHMET ALİ

AYHAN

ORTA

EMEKLİ MEMUR

3 MEHMET

GÜMÜŞ

YÜKSEK

ESNAF

4 MEHMET ZAFER

HATİPOĞLU

YÜKSEK

KAMU PERSONELİ

5 NEZİHE

TAŞKIN

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

6 MEHMET AKİF

BABATLI

YÜKSEK

EMEKLİ

7 ŞÜKRÜ

DİNÇ

ORTA

EMEKLİ

8 ABDURRAHMAN

ZENGİN

ORTA

ESNAF

9 MEHMET

ARAŞ

YÜKSEK

PSİKOLOG

10 KEREM

DEMİR

ORTA

ESNAF

11

YUSUF

DEMİRKOL

İLK

ESNAF

12

KADİR

AYTEMÜR

YÜKSEK

TÜCCAR

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1

HASAN

ÖZMEN

ORTA

İŞ İNSANI

2

AHMET

GÜZEL

ORTA

İŞ İNSANI

3

ZÜLKÜF

ARSLAN

ORTA

SERBEST

4

GÜLŞAH

SUVARİOĞLU

ORTA

EV HANIMI

5

FEYZİ

YİGİTKAN

ORTA

ESNAF

6

İLKNUR

YILMAZ

ORTA

EV HANIMI

7

AHMET

TUNCALP

YÜKSEK

EMEKLİ EĞİTİMCİ

8

MAHSUM

YILMAZ

ORTA

SERBEST

9

ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU

KÖPRÜ

YÜKSEK

POLİS MEMURU

10

GÖKALP

KAYACAN

YÜKSEK

AVUKAT

11

OSMAN

SAĞSÖZ

ORTA

BÜRO MEMURU

12

SERKAN

ALYAPRAK

YÜKSEK

AVUKAT

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

1

BERDAN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

2

HALİDE

TÜRKOĞLU

YÜKSEK

SOSYOLOG

3

OSMAN CENGİZ

ÇANDAR

YÜKSEK

GAZETECİ

4

ADALET

KAYA

YÜKSEK

SİYASETÇİ

5

SERHAT

EREN

YÜKSEK

AVUKAT

6

S EVİ LAY

ÇELENK ÖZEN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

7

MEHMET

KAMAÇ

YÜKSEK

SİYASETÇİ

8

CEYLAN

AKÇACUPOLO

YÜKSEK

TERCÜMAN

9

MEHMET EMİN

AKTAR

YÜKSEK

AVUKAT

10

AZAD

BARIŞ

YÜKSEK

SİYASETÇİ

11

SORGÜL

AYTEK AVŞAR

YÜKSEK

MÜHENDİS

12

SAMET

MENGÜÇ

YÜKSEK

HEKİM

YENİLİK PARTİSİ

1

REŞAT

GÜNGÖR

İLK

SERBEST

2

TURHAN

KAYA

İLK

SERBEST MESLEK

3

SEDAT

ŞİMŞEK

ORTA

SERBEST MESLEK

4

DOĞAN

KALE

İLK

ESNAF

5

BUĞRA

BAL

ORTA

İŞ ADAMI

6

ÖMER

TAŞAR

ORTA

SERBEST MESLEK

7

KADİR

KARAKAŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

8

SERGEN

DEMİR

ORTA

SERBEST MESLEK

9

RECEP

GÜLER

ORTA

SERBEST MESLEK

10

MEHMET HALİS

ÇELİK

ORTA

SERBEST MESLEK

11

CENGİZ

YILMAZ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

12

ADEM

YILDIZ

İLK

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

1

DURMUŞ

PALA

İLK

İŞÇİ

2

ABDURRAHMAN

KAYA

İLK

İŞÇİ

3

SEZER

FERAH

YÜKSEK

GASTRONOM

4

SEVİM

IŞIK

İLK

İŞÇİ

5

DOĞAN

BOYRAZ

İLK

İŞÇİ

6

İBRAHİM

YILDIZ

ORTA

İŞÇİ

7

İBRAHİM

KAYA

İLK

İŞÇİ

8

ORHAN

GÖL

YÜKSEK

İŞÇİ

9

MEHMET

KAYA

İLK

İŞÇİ

10

EFKAN

KOÇAKLI

ORTA

İŞÇİ

11

ABDULLAH

DENİZ

İLK

İŞÇİ

12

HALİL

ERDOĞDU

İLK

işçi

MİLLİ YOL PARTİSİ

1

MEHMET ALİ

KARA

ORTA

ESNAF

2

SERHAT

YILMAZ

ORTA

ESNAF

3

NURİ

PADIR

İLK

İŞÇİ

4

OSMAN

ÇAVUŞ

ORTA

MUHASEBECİ

5

RAMAZAN

CANÇELİK

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

6

HASAN

ÇAVUŞ

YÜKSEK

MUHASEBECİ

7

YUSUF

KARATAŞ

ORTA

ESNAF

8

ALİ

ÇETİN KAYA

ORTA

EMEKLİ

9

FAYSAL

GÖÇLÜ

İLK

ÇİFTÇİ

10

ŞERİF

POLAT

ORTA

ESNAF

11

ABDULKADİR

FURAT

İLK

OTO TAMİRCİ

12

GÜLTEKİN

ATAM

İLK

SERBEST MESLEK

VATAN PARTİSİ

1

FERDİ

TANHAN

ORTA

TARİHÇİ

2

GİYASETTİN

MAHMUTOĞLU

İLK

ESNAF

3

İBRAHİM ÇAĞRI

YILDIZ

ORTA

ÖĞRENCİ

4

NECMETTİN

ANAR

ORTA

İŞ İNSANI

5

İBRAHİM

ÇOĞAŞLIOĞLU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

6

MEHMET HALUK

MIHALİOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ İŞÇİ

7

MEHMET FIRAT

KIRBOĞA

ORTA

ÖĞRENCİSİ

8

HAMDİYE

BAYRAK

ORTA

İŞÇİ

9

MEHMET

HAŞTAK

ORTA

ESNAF

10

SABAHAT

ARSLAN

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

11

CEM

DAĞLIOĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

12

RÜVEYDA

MANKAN

ORTA

ÖĞRENCİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

1

ENSARİ

BÜYÜKHAN

İLK

İŞ İNSANI

2

EŞRAF

HAŞİMİ

İLK

İŞ İNSANI

3

ŞAHABETTİN

GÜLMÜŞ

ORTA

İŞ İNSANI

4

HASAN

KARAASLAN

İLK

İŞ İNSANI

5

OSMAN

ABAKAY

ORTA

İŞ İNSANI

6

ERCAN

ERTEN

ORTA

İŞ İNSANI

7

PINAR

UZAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

AHMET

KIZILASLAN

ORTA

İŞ İNSANI

9

BAVER

BAYKARA

ORTA

İŞ İNSANI

10

MEHMET

KURT

ORTA

İŞ İNSANI

11

ABDURRAHMAN

KURT

İLK

İŞ İNSANI

12

SELİM

BÜYÜKHAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1

MUSTAFA SEZGİN

TANRIKULU

YÜKSEK

AVUKAT

2

ALİ İHSAN

MERDANOĞLU

YÜKSEK

YEREL YÖNETİMLER

3

ABDURRAHMAN

ERGİN

YÜKSEK

İNŞAAT HÜHENDİSİ

4

CEVDET

NASIRANLI

YÜKSEK

AVUKAT - İŞ İNSANI

5

İSMAİL

AKYIL

ORTA

TEKSTİLCİ

6

GÖNÜL

ÖZEL

YÜKSEK

HEMŞİRE

7

LALEŞ

ERTUĞRUL UYSAL

YÜKSEK

İŞLETMECİ

8

ESRA

ARSLAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

MAHİR

YILMAZ

YÜKSEK

LOJİSTİK

10

MEHMET ALİ

ÖZMEN

YÜKSEK

AVUKAT

11

ZEYNEP DENİZ

ERK

YÜKSEK

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

12

ÖZLEM

KAYA

ORTA

İŞ İNSANI

İYİ PARTİ

1

VEJDİN

ENSARİOĞLU

ORTA

İŞ ADAMI

2

MUSTAFA ŞENAY

CANORUÇ

YÜKSEK

AVUKAT

3

ERDAL

YILMAZ

ORTA

YÖNETİCİ

4

HÜSEYİN

GÜRAN

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

5

SEÇİL

AKİN

ORTA

DİĞER

6

MEHMET EMİN

EKİN

ORTA

İŞ ADAMI

7

AHMET

BAŞARİ

ORTA

DİĞER

8

KENAN

KAYA

YÜKSEK

SOSYAL BİLİMCİ

9

EMRULLAH

ÇERİ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

10

YAKUP

ÖZKAYA

ORTA

İŞ ADAMI

11

NAZIM

KAYA

ORTA

İŞ ADAMI

12

ERKAN

YILMAZ

YÜKSEK

MUHASEBECİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

TONĞUT

ORTA

ESNAF

DÜZCE İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SELAMİ

COŞKUNSEVER

YÜKSEK

BANKACI

2

FEHAMETTİN

KÖROĞLU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

NAZMİ

ERBATUR

ORTA

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

1

FAİK

KAHRAMAN

ORTA

EMEKLİ

2

TUNCAY

ALPARSLAN

ORTA

İŞÇİ

3

ORHAN

BOZKURT

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

1

FERİDE

DURSUN

YÜKSEK

KVKK DANIŞMANI

2

DERVİŞ BİLAL

KARACA

ORTA

ESNAF

3

OĞUZHAN

PEKİNCE

ORTA

ÖĞRENCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

1

NURCAN

AKKAYA

YÜKSEK

AVUKAT

2

MELİHA

KARA

İLK

EV KADINI

3

DİYAR

İŞCEN

İLK

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

1

SONGÜL

İSTANBULLU

ORTA

İŞÇİ

2

DİLARA

KURTULUŞ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

YUSUF

ERSOY

YÜKSEK

AVUKAT

GENÇ PARTİ

1

CEYHUN

ERTÜRK

YÜKSEK

İŞLETMECİ

2

HAKAN

ÇAKIR

ORTA

SERBEST MESLEK

3

MURAT

ÖZDEMİR

YÜKSEK

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

1

UĞUR

SOYDAŞ

ORTA

SERBEST

2

BASRİ CAN

SOYLU

YÜKSEK

SERBEST

3

PINAR

POYRAZ

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

1

ONUR

ÇETİN

ORTA

SERBEST

2

MUSTAFA

KALENDER

ORTA

SERBEST

3

EMRE

ERDEM

ORTA

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1

AYŞE

KEŞİR

YÜKSEK

GAZETECİ

2

ERCAN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

BÜROKRAT

3

HAKAN

KUŞÇUOĞLU

ORTA

KUYUMCU

YENİDEN REFAH PARTİSİ

1

NEZİR

MERTTÜRK

ORTA

İŞ İNSANI

2

ÇİĞDEM

KULALI SEÇKİN

YÜKSEK

BANKACI

3

MİTHAT

KÜTÜKOĞLU

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1

ÜMİT

YILMAZ

YÜKSEK

ECZACI

2

RÜMEYSA

ATASEVEN

YÜKSEK

ULUSLARARASI TİCARET

3

ÖMER

ALBAYRAK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

1

EKİM DEVRİM

ÇAPARTAŞ

ORTA

SERBEST

2

MUSTAFA

ADAY

ORTA

İŞÇİ

3

BERİVAN

BUDAKBEYOĞLU

ORTA

EV KADINI

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

1

ALEV

İŞLER

YÜKSEK

EMEKLİ

2

IRMAK

SAÇKESEN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

3

EBRU

ŞEN

ORTA

ÖĞRENCİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

1

MUHAMMET ALİ

AKSOY

ORTA

SERBEST

2

SEDAT

CİRASUN

ORTA

SERBEST

3

İBRAHİM

KIZILKAYA

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

1

NACİ

KAPLAN

ORTA

SERBEST

2

BERKAN

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST MESLEK

3

ZEHRA

YAHŞİ

ORTA

EV HANIMI

YENİLİK PARTİSİ

1

MURAT

TOZKOPARAN

İLK

SERBEST

2

BİLAL

ÖZTÜRK

İLK

SERBEST MESLEK

3

YUSUF

AYIN

ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

1

ÖZGE

KASAP

ORTA

İŞÇİ

2

RAMAZAN

KAP

ORTA

İŞÇİ

3

MEHMET

EFE

ORTA

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

1

KAMİL

BAYINDIR

ORTA

İŞ İNSANI

2

ERCAN

KELEŞ

ORTA

İŞ İNSANI

3

ALİ OSMAN

BACAK

ORTA

SERBEST MESLEK

VATAN PARTİSİ

1

FETHİ

SÖNMEZ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

2

SERAP NAZ

BAŞAR

ORTA

EDİTÖR

3

GÖZEN

ESMER

YÜKSEK

GAZETECİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

1

ABDULLAH

YILDIRIM

ORTA

İŞÇİ

2

MUSTAFA FURKAN

BAKIŞ

YÜKSEK

MİMARİ RESTORASYON

3

İDRİS

BOZKUŞ

İLK

TEKSTİL TASARIM

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1

TALİH

ÖZCAN

YÜKSEK

ŞİRKET SAHİBİ

2

HATİCE ASLIHAN

AKBAL TÜYSÜZ

YÜKSEK

SERBEST ÖZEL

3

JALE

UZUNHASAN

YÜKSEK

KAMU EMEKLİSİ

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

US

ORTA

SERBEST

2

MEHMET

KOCAMAN

YÜKSEK

SERBEST

3

FETİH EMRAH

BÜYÜKASLAN

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİM

OZAN

YÜKSEK

EMEKLİ

2

HÜLYA

EROĞLU

YÜKSEK

İŞ GÜVENLİĞİ

3

AYKUT

YIKIN

YÜKSEK

TIP DOKTORU

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

YILDIZ

ORTA

BASIN MENSUBU

2

İSMAİL

ÇELEBİ

ORTA

ELEKTRİKÇİ

EDİRNE İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NECMİ

YALIN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

HÜSEYİN

ABDULLAHOĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

NAZİF

KAYA

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

MUSTAFA

ŞİMŞEK

YÜKSEK

İNŞAAT

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

1

ORHAN

ÇETİN

ORTA

EMEKLİ

2

YILDIZ

ÇİMEN

ORTA

İŞÇİ

3

CELİLE

DEMİR

İLK

SERBEST/ÖZEL

4

ZAFER

SANKUR

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

1

AYÇE İDİL

ÖZDEN

ORTA

ÖĞRENCİ

2

NURHAN

AKYÜZ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

3

MUAMMER

ALAN

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

4

MUSTAFA

ALAN

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

1

İLHAN

TUNCA

İLK

EMEKLİ

2

EZGİ

ORAL ULUCAN

YÜKSEK

İŞÇİ

3

GÜLİZAR

YORGAN

YÜKSEK

İŞÇİ

4

RUHİ

ÇANLIOĞLU

ORTA

EMEKLİ

SOL PARTİ

1

RAMİZ

ÜLKER

ORTA

EMEKLİ

2

OSMAN

DEMİR

YÜKSEK

EMEKLİ

3

CELALETTİN

GÜNGÖR

İLK

ÇİFTÇİ

4

RAFET

GEZEN

ORTA

ESNAF

GENÇ PARTİ

1

OKAN

KOŞAR

YÜKSEK

TURİZİM

2

İLKAY

KAPUSKA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

ERCAN

ERZİNCANLI

ORTA

SERBEST MESLEK

4

ONUR

BARANAK

YÜKSEK

TURİZMCİ

MEMLEKET PARTİSİ

1

ERDEM

BİRCAN

ORTA

İŞ İNSANI

2

BESTESİNEKLİDİR

KAYACIK

ORTA

İŞ İNSANI

3

CEMALETTİN

ERKEN

ORTA

EMEKLİ

4

DİLEK

KINIK GAYRETÇİ

ORTA

İŞ İNSANI

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

1

SEYFİ

GÜLER

ORTA

EMEKLİ

2

BAYRAM ALİ

TİRİ

ORTA

EMEKLİ

3

CANSU

POLAT

YÜKSEK

TEKSTİL

4

SEDA

KORKUSUZ

ORTA

MUHASEBE

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1

FATMA

AKSAL

YÜKSEK

EKONOMİST

2

TARIK

HATİPLER

YÜKSEK

AVUKAT

3

ERDİNÇ

ÇEKİÇ

İLK

DANIŞMAN

4

SEVDA NUR

KURBAN

YÜKSEK

ŞEHİR PLANCISI

YENİDEN REFAH PARTİSİ

1

AYKUT

GÜVENÇ

ORTA

İŞÇİ

2

HAKAN

ÇALIŞKAN

YÜKSEK

ESNAF

3

TUGAY

SÜTCAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

4

İSMAİL

ORAL

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1

ALİ

ÖZER

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

2

AYVAZ

YALAZA

ORTA

ESNAF

3

HATİCE

SER

ORTA

EV HANIMI

4

HÜLYA

BALKAN

ORTA

ESNAF

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

1

HANIM

GÜZEL

İLK

EV KADINI

2

SERDAL

ZIMBA

İLK

SERBEST

3

ÖZLEM

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST

4

ERDAL

AYDEMİR

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

1

GÜRAY

MUHÇU

ORTA

FOTOĞRAFÇI

2

CANER

SOYDAL

YÜKSEK

SATIŞ DANIŞMANI

3

ZELAL

ÖZCAN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

4

İLHAN

BİLECİK

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ADALET BİRLİK PARTİSİ

1

ESRA

ÜRPEK

ORTA

SERBEST

2

RUHİCAN

KILIÇ

ORTA

SERBEST

3

RAMAZAN

DURMUŞ

ORTA

SERBEST

4

ABDULKADİR

YILDIRIM

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

1

VAKKAS

DEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

2

MEHMET EMİN

KANTAR

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

YUNUS EMRE

DEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

4

BEYZA

ÇİNAR

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

1

SABRİ İNANÇ

ÇETİN

YÜKSEK

AVUKAT

2

RECEP

CANBOLAT

İLK

SERBEST

3

NURİYE

ŞAHİN

ORTA

EV HANIMI

4

SALİH

DİKMEN

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

1

ZELİHA

KIRAN ERDEM

YÜKSEK

İŞÇİ

2

ERHAN

GÜN

ORTA

İŞÇİ

3

MEHRİBAN

DAĞ

İLK

İŞÇİ

4

LEVENT

YILDIZ

YÜKSEK

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

1

ARİF

KÖROĞLU

ORTA

ESNAF

2

GÖKAY

İNĞ

ORTA

ESNAF

3

VOLKAN

BİÇER

YÜKSEK

ESNAF

4

ERENSOY

EROL

ORTA

ESNAF

VATAN PARTİSİ

1

HASAN

ATEŞ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

ÇETİN

ALABAK

ORTA

EMEKLİ MEMUR

3

YAĞMUR

BİÇEN

YÜKSEK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

4

ŞÜKRÜ

ÖZER

YÜKSEK

EMEKLİ İŞÇİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1

EDİZ

ÜN

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

2

AHMET BARAN

YAZGAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI - İÇ MİMAR

3

UFUK

KANIŞKAN

YÜKSEK

AVUKAT

4

AHMET

ERKEN

ORTA

ÇİFTÇİ - YÖNETİCİ

İYİ PARTİ

1

MEHMET

AKALIN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

DİLEK

KIRMIZI

ORTA

DİĞER

3

HASAN HAKAN

ŞAHİN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

4

HÜSEYİN

ERKİN

YÜKSEK

MÜHENDİS

ADALET PARTİSİ

1ŞAHİN

ÇETİN

ORTA

SERBEST

2

HÜSEYİN

ÜRE

YÜKSEK

SERBEST

3

TOLGA

BOZDOĞAN

ORTA

SERBEST

4

ZEYNEPSUDENUR

KARAHAN

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

1

ÜLFİYE

ŞENDAL

ORTA

İŞ İNSANI

2

ŞENOL

ORUÇOĞLU

YÜKSEK

FİNANS SORUMLUSU

3

YURDAL

ERMİŞ

ORTA

ESNAF

4

İSMAİL

ŞEN

YÜKSEK

BİLGİ İŞLEM UZMANI

BAĞIMSIZ

1

ERGİN

ARSLAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

(Sürecek)

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Milletvekili Güncel Haberler

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