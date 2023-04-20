YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (8)

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
|DİYARBAKIR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|UYAR
|ORTA
|ESNAF
|2
|MEHMET
|ATEŞ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|ALİ
|IŞIK
|YÜKSEK
|FİNANS UZMANI
|4
|BAHRİ
|ALTIN
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|MEHMET
|DİNER
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|UĞUR
|ÖZDEMİR
|ORTA
|MATBAACI
|7
|MEHMET
|GÖKTEKİN
|ORTA
|GAZETECİ
|8
|ZEKERİ YA
|NACAR
|İLK
|SERBEST
|9
|NECDET
|ZORLUTUNA
|ORTA
|SERBEST
|10
|NURETTİN
|ÇAKIROĞLU
|İLK
|SERBEST
|11
|ERDAL
|ÇELİK
|İLK
|İŞÇİ
|12
|CELAL
|TOKLU
|ORTA
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|1
|DÜZGÜN
|KAPLAN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|2
|CAFER
|STERK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|BERİN
|EREN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|4
|SALAHATTİN
|YALÇIN
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|HASAN
|BARAK
|İLK
|EMEKLİ
|6
|VASIF
|KAHRAMAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|HEVAL YILMAZ
|TEMEL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|8
|PAŞA
|AKDOĞAN
|ORTA
|EMEKLİ
|9
|MUSTAFA
|OKUMUŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|10
|S i DAR
|KARAKAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|MUSTAFA
|VURAL
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|AZİZE
|AKÇAN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|1
|ÖMER NECMİ
|HATİPOĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|ZÜLKÜF
|HATUNOĞLU
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|ZEYNEP
|DEMİREL HATUNOĞLU
|YÜKSEK
|TEKSTL İŞÇİSİ
|4
|EVİNDAR
|TÜRK
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|5
|HELİN
|KAYA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|ABUZER
|GÖRGÜÇ
|ORTA
|İŞSİZ
|7
|KAAN
|İNCELER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|AYŞE
|BULUT
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|9
|ERCAN
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|DAMLA
|BAYTEKİN
|YÜKSEK
|ŞEHİR PLANCI
|11
|YASİN
|AKİNCİR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|12
|LEYLA
|BEYAZTAŞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|1
|GÖKMEN
|KILIÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|BANU
|YURTTAŞ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|VEDAT
|KARAHAN
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|NURSEL
|KARARLI
|ORTA
|ECZANE TEKNİKERİ
|5
|BAYRAM
|İPEKÇİ
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|FATİH
|ER
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|MERT
|YAĞMUR
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|8
|SENEM
|BAYDEMİR
|ORTA
|EV KADINI
|9
|BİRHAT
|ACAR
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|GÜLDEN
|BİLGİLİ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|11
|RAMAZAN
|DENİZHAN
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|ALİ
|AVCI
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|1
|MEHMET
|AYDOĞAN
|ORTA
|İŞSİZ
|2
|GÜLDANE
|PEKDOĞAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|AŞKIN
|KALECİ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|COŞKUN AYDIN
|SUCU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|ALİ
|BORAN
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|NACİ
|DEMİR
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|MEHMET
|TETİK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|MUSTAFA
|KÖMÜŞ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|9
|İSMAİL
|KAMACI
|ORTA
|EMEKLİ
|10
|ADİL
|GÖYCE
|ORTA
|EMEKLİ
|11
|EMRAH
|TUZCİ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|12
|ENDER
|TUNA
|YÜKSEK
|Fİ NANS
|GENÇ PARTİ
|1
|NURAY İREM
|BÖLÜKBAŞI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|ELİF
|MURATAKAN
|YÜKSEK
|SEKRETER
|3
|VEDAT
|DİRİ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|4
|FURKAN
|ÇİMEN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|OZAN
|TOKCAN
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|FATMA
|TÜRKOĞLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|CİHAT
|CANLI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|8
|SERCAN
|BAYKUŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|9
|MURAT
|ELMACIOĞLU
|İLK
|ESNAF
|10
|AKAR
|SÜMBÜL
|ORTA
|ESNAF
|11
|ERDOĞAN İLHAN
|ÖZDEMİR
|ORTA
|GIDA MÜHENDİSİ
|12
|NURCAN
|SEZEN
|İLK
|EV HANIMI
|MEMLEKET PARTİSİ
|1
|ATİLLA
|ECE
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|NACATİ
|GÜNAY
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|VEYSİ
|ESEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|MEHMET İRFAN
|SEYİTOĞULLARI
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|MUHAMMED MURAT
|GÜLOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|6
|ZÜLKÜF ARDA
|ÇOBAN
|ORTA
|SERBEST
|7 ULAŞ
|ALKAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8 İREM
|AYKAÇ
|ORTA
|SERBEST
|9 SÜLEYMAN
|KAPLAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|10 UĞUR
|KABANCI
|ORTA
|SERBEST
|11 YONCA
|YİŞİN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|12 BARIŞ
|PAMUKÇU
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|1 GÜNAY
|YAY
|YÜKSEK
|ANTRÖNÖR
|2 EMİNE
|TUTUŞ
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|3 ABBAS
|OKMAN
|YÜKSEK
|MİMAR
|4 CENGİZ
|İDEM
|ORTA
|İŞÇİ
|5 ŞEYHMUS
|SAKALLI
|ORTA
|İŞÇİ
|6 KADER
|AYDIN
|ORTA
|EV HANIMI
|7 BERİTAN
|OKMAN
|ORTA
|ESNAF
|8 CAHİT
|GÜZEL
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|9 HİKMET
|GİRAY
|ORTA
|ESNAF
|10 BARAN
|CAN
|ORTA
|ESNAF
|11 HAVA
|SOLMAZ
|İLK
|EV HANIMI
|12 ABDULSAMET
|ŞENGÜN
|ORTA
|SERBEST
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|1 MEHMET GALİP
|ENSARİOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2 MEHMET SAİT
|YAZ
|YÜKSEK
|İLAHİYATÇI
|3 SUNA
|KEPOLU ATAMAN
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|4 AYŞEGÜL
|BİÇER
|İLK
|BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
|5 AZİZ ALPER
|BİTEN
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|6 ABDULVAHİT
|GÜVENSEN
|YÜKSEK
|ECZACI
|7 FEYZULLAH
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|8 HATİCE
|SEYDAOĞLU
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|9 ABDURRAHMAN
|KİKİZADE
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|10 TAHSİN
|ARSLAN
|ORTA
|YÖNEJİM KURULU BAŞKANI
|11 MUHAMMED AHMET MAHSUM
|MELİKOĞLU
|YÜKSEK
|İLAHİYATÇI
|12 S E Yi D KUTUP
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|BÖLGE MÜDÜRÜ-KAMU
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|1 ALİ
|ERDEM
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|2 MEHMET ALİ
|AYHAN
|ORTA
|EMEKLİ MEMUR
|3 MEHMET
|GÜMÜŞ
|YÜKSEK
|ESNAF
|4 MEHMET ZAFER
|HATİPOĞLU
|YÜKSEK
|KAMU PERSONELİ
|5 NEZİHE
|TAŞKIN
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|6 MEHMET AKİF
|BABATLI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7 ŞÜKRÜ
|DİNÇ
|ORTA
|EMEKLİ
|8 ABDURRAHMAN
|ZENGİN
|ORTA
|ESNAF
|9 MEHMET
|ARAŞ
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|10 KEREM
|DEMİR
|ORTA
|ESNAF
|11
|YUSUF
|DEMİRKOL
|İLK
|ESNAF
|12
|KADİR
|AYTEMÜR
|YÜKSEK
|TÜCCAR
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|1
|HASAN
|ÖZMEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|AHMET
|GÜZEL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|ZÜLKÜF
|ARSLAN
|ORTA
|SERBEST
|4
|GÜLŞAH
|SUVARİOĞLU
|ORTA
|EV HANIMI
|5
|FEYZİ
|YİGİTKAN
|ORTA
|ESNAF
|6
|İLKNUR
|YILMAZ
|ORTA
|EV HANIMI
|7
|AHMET
|TUNCALP
|YÜKSEK
|EMEKLİ EĞİTİMCİ
|8
|MAHSUM
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST
|9
|ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU
|KÖPRÜ
|YÜKSEK
|POLİS MEMURU
|10
|GÖKALP
|KAYACAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|11
|OSMAN
|SAĞSÖZ
|ORTA
|BÜRO MEMURU
|12
|SERKAN
|ALYAPRAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|1
|BERDAN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|HALİDE
|TÜRKOĞLU
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|3
|OSMAN CENGİZ
|ÇANDAR
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|4
|ADALET
|KAYA
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|5
|SERHAT
|EREN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|S EVİ LAY
|ÇELENK ÖZEN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|7
|MEHMET
|KAMAÇ
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|8
|CEYLAN
|AKÇACUPOLO
|YÜKSEK
|TERCÜMAN
|9
|MEHMET EMİN
|AKTAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|AZAD
|BARIŞ
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|11
|SORGÜL
|AYTEK AVŞAR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|12
|SAMET
|MENGÜÇ
|YÜKSEK
|HEKİM
|YENİLİK PARTİSİ
|1
|REŞAT
|GÜNGÖR
|İLK
|SERBEST
|2
|TURHAN
|KAYA
|İLK
|SERBEST MESLEK
|3
|SEDAT
|ŞİMŞEK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|DOĞAN
|KALE
|İLK
|ESNAF
|5
|BUĞRA
|BAL
|ORTA
|İŞ ADAMI
|6
|ÖMER
|TAŞAR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|7
|KADİR
|KARAKAŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|8
|SERGEN
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|9
|RECEP
|GÜLER
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|10
|MEHMET HALİS
|ÇELİK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|11
|CENGİZ
|YILMAZ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|12
|ADEM
|YILDIZ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|1
|DURMUŞ
|PALA
|İLK
|İŞÇİ
|2
|ABDURRAHMAN
|KAYA
|İLK
|İŞÇİ
|3
|SEZER
|FERAH
|YÜKSEK
|GASTRONOM
|4
|SEVİM
|IŞIK
|İLK
|İŞÇİ
|5
|DOĞAN
|BOYRAZ
|İLK
|İŞÇİ
|6
|İBRAHİM
|YILDIZ
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|İBRAHİM
|KAYA
|İLK
|İŞÇİ
|8
|ORHAN
|GÖL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|MEHMET
|KAYA
|İLK
|İŞÇİ
|10
|EFKAN
|KOÇAKLI
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|ABDULLAH
|DENİZ
|İLK
|İŞÇİ
|12
|HALİL
|ERDOĞDU
|İLK
|işçi
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|1
|MEHMET ALİ
|KARA
|ORTA
|ESNAF
|2
|SERHAT
|YILMAZ
|ORTA
|ESNAF
|3
|NURİ
|PADIR
|İLK
|İŞÇİ
|4
|OSMAN
|ÇAVUŞ
|ORTA
|MUHASEBECİ
|5
|RAMAZAN
|CANÇELİK
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|6
|HASAN
|ÇAVUŞ
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|7
|YUSUF
|KARATAŞ
|ORTA
|ESNAF
|8
|ALİ
|ÇETİN KAYA
|ORTA
|EMEKLİ
|9
|FAYSAL
|GÖÇLÜ
|İLK
|ÇİFTÇİ
|10
|ŞERİF
|POLAT
|ORTA
|ESNAF
|11
|ABDULKADİR
|FURAT
|İLK
|OTO TAMİRCİ
|12
|GÜLTEKİN
|ATAM
|İLK
|SERBEST MESLEK
|VATAN PARTİSİ
|1
|FERDİ
|TANHAN
|ORTA
|TARİHÇİ
|2
|GİYASETTİN
|MAHMUTOĞLU
|İLK
|ESNAF
|3
|İBRAHİM ÇAĞRI
|YILDIZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|NECMETTİN
|ANAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|İBRAHİM
|ÇOĞAŞLIOĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|6
|MEHMET HALUK
|MIHALİOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ İŞÇİ
|7
|MEHMET FIRAT
|KIRBOĞA
|ORTA
|ÖĞRENCİSİ
|8
|HAMDİYE
|BAYRAK
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|MEHMET
|HAŞTAK
|ORTA
|ESNAF
|10
|SABAHAT
|ARSLAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|11
|CEM
|DAĞLIOĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|12
|RÜVEYDA
|MANKAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|1
|ENSARİ
|BÜYÜKHAN
|İLK
|İŞ İNSANI
|2
|EŞRAF
|HAŞİMİ
|İLK
|İŞ İNSANI
|3
|ŞAHABETTİN
|GÜLMÜŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|HASAN
|KARAASLAN
|İLK
|İŞ İNSANI
|5
|OSMAN
|ABAKAY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|ERCAN
|ERTEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|PINAR
|UZAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|AHMET
|KIZILASLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|BAVER
|BAYKARA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|MEHMET
|KURT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|ABDURRAHMAN
|KURT
|İLK
|İŞ İNSANI
|12
|SELİM
|BÜYÜKHAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|1
|MUSTAFA SEZGİN
|TANRIKULU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ALİ İHSAN
|MERDANOĞLU
|YÜKSEK
|YEREL YÖNETİMLER
|3
|ABDURRAHMAN
|ERGİN
|YÜKSEK
|İNŞAAT HÜHENDİSİ
|4
|CEVDET
|NASIRANLI
|YÜKSEK
|AVUKAT - İŞ İNSANI
|5
|İSMAİL
|AKYIL
|ORTA
|TEKSTİLCİ
|6
|GÖNÜL
|ÖZEL
|YÜKSEK
|HEMŞİRE
|7
|LALEŞ
|ERTUĞRUL UYSAL
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|8
|ESRA
|ARSLAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|MAHİR
|YILMAZ
|YÜKSEK
|LOJİSTİK
|10
|MEHMET ALİ
|ÖZMEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|11
|ZEYNEP DENİZ
|ERK
|YÜKSEK
|ÇALIŞMA EKONOMİSİ
|12
|ÖZLEM
|KAYA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|İYİ PARTİ
|1
|VEJDİN
|ENSARİOĞLU
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2
|MUSTAFA ŞENAY
|CANORUÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ERDAL
|YILMAZ
|ORTA
|YÖNETİCİ
|4
|HÜSEYİN
|GÜRAN
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|5
|SEÇİL
|AKİN
|ORTA
|DİĞER
|6
|MEHMET EMİN
|EKİN
|ORTA
|İŞ ADAMI
|7
|AHMET
|BAŞARİ
|ORTA
|DİĞER
|8
|KENAN
|KAYA
|YÜKSEK
|SOSYAL BİLİMCİ
|9
|EMRULLAH
|ÇERİ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|10
|YAKUP
|ÖZKAYA
|ORTA
|İŞ ADAMI
|11
|NAZIM
|KAYA
|ORTA
|İŞ ADAMI
|12
|ERKAN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|TONĞUT
|ORTA
|ESNAF
|DÜZCE İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SELAMİ
|COŞKUNSEVER
|YÜKSEK
|BANKACI
|2
|FEHAMETTİN
|KÖROĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|NAZMİ
|ERBATUR
|ORTA
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|1
|FAİK
|KAHRAMAN
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|TUNCAY
|ALPARSLAN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ORHAN
|BOZKURT
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|1
|FERİDE
|DURSUN
|YÜKSEK
|KVKK DANIŞMANI
|2
|DERVİŞ BİLAL
|KARACA
|ORTA
|ESNAF
|3
|OĞUZHAN
|PEKİNCE
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|1
|NURCAN
|AKKAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MELİHA
|KARA
|İLK
|EV KADINI
|3
|DİYAR
|İŞCEN
|İLK
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|1
|SONGÜL
|İSTANBULLU
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|DİLARA
|KURTULUŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|YUSUF
|ERSOY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|GENÇ PARTİ
|1
|CEYHUN
|ERTÜRK
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|2
|HAKAN
|ÇAKIR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|MURAT
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|ESNAF
|MEMLEKET PARTİSİ
|1
|UĞUR
|SOYDAŞ
|ORTA
|SERBEST
|2
|BASRİ CAN
|SOYLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|PINAR
|POYRAZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|1
|ONUR
|ÇETİN
|ORTA
|SERBEST
|2
|MUSTAFA
|KALENDER
|ORTA
|SERBEST
|3
|EMRE
|ERDEM
|ORTA
|SERBEST
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|1
|AYŞE
|KEŞİR
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|ERCAN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|BÜROKRAT
|3
|HAKAN
|KUŞÇUOĞLU
|ORTA
|KUYUMCU
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|1
|NEZİR
|MERTTÜRK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ÇİĞDEM
|KULALI SEÇKİN
|YÜKSEK
|BANKACI
|3
|MİTHAT
|KÜTÜKOĞLU
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|1
|ÜMİT
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ECZACI
|2
|RÜMEYSA
|ATASEVEN
|YÜKSEK
|ULUSLARARASI TİCARET
|3
|ÖMER
|ALBAYRAK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|1
|EKİM DEVRİM
|ÇAPARTAŞ
|ORTA
|SERBEST
|2
|MUSTAFA
|ADAY
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|BERİVAN
|BUDAKBEYOĞLU
|ORTA
|EV KADINI
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|1
|ALEV
|İŞLER
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|IRMAK
|SAÇKESEN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|3
|EBRU
|ŞEN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|1
|MUHAMMET ALİ
|AKSOY
|ORTA
|SERBEST
|2
|SEDAT
|CİRASUN
|ORTA
|SERBEST
|3
|İBRAHİM
|KIZILKAYA
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|1
|NACİ
|KAPLAN
|ORTA
|SERBEST
|2
|BERKAN
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|ZEHRA
|YAHŞİ
|ORTA
|EV HANIMI
|YENİLİK PARTİSİ
|1
|MURAT
|TOZKOPARAN
|İLK
|SERBEST
|2
|BİLAL
|ÖZTÜRK
|İLK
|SERBEST MESLEK
|3
|YUSUF
|AYIN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|1
|ÖZGE
|KASAP
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|RAMAZAN
|KAP
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MEHMET
|EFE
|ORTA
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|1
|KAMİL
|BAYINDIR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ERCAN
|KELEŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|ALİ OSMAN
|BACAK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|VATAN PARTİSİ
|1
|FETHİ
|SÖNMEZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|2
|SERAP NAZ
|BAŞAR
|ORTA
|EDİTÖR
|3
|GÖZEN
|ESMER
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|1
|ABDULLAH
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|MUSTAFA FURKAN
|BAKIŞ
|YÜKSEK
|MİMARİ RESTORASYON
|3
|İDRİS
|BOZKUŞ
|İLK
|TEKSTİL TASARIM
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|1
|TALİH
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|ŞİRKET SAHİBİ
|2
|HATİCE ASLIHAN
|AKBAL TÜYSÜZ
|YÜKSEK
|SERBEST ÖZEL
|3
|JALE
|UZUNHASAN
|YÜKSEK
|KAMU EMEKLİSİ
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|US
|ORTA
|SERBEST
|2
|MEHMET
|KOCAMAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|FETİH EMRAH
|BÜYÜKASLAN
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİM
|OZAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|HÜLYA
|EROĞLU
|YÜKSEK
|İŞ GÜVENLİĞİ
|3
|AYKUT
|YIKIN
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|YILDIZ
|ORTA
|BASIN MENSUBU
|2
|İSMAİL
|ÇELEBİ
|ORTA
|ELEKTRİKÇİ
|EDİRNE İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NECMİ
|YALIN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|HÜSEYİN
|ABDULLAHOĞLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|NAZİF
|KAYA
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|MUSTAFA
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|İNŞAAT
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|1
|ORHAN
|ÇETİN
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|YILDIZ
|ÇİMEN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|CELİLE
|DEMİR
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|4
|ZAFER
|SANKUR
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|1
|AYÇE İDİL
|ÖZDEN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|NURHAN
|AKYÜZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|3
|MUAMMER
|ALAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|4
|MUSTAFA
|ALAN
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|1
|İLHAN
|TUNCA
|İLK
|EMEKLİ
|2
|EZGİ
|ORAL ULUCAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|GÜLİZAR
|YORGAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|RUHİ
|ÇANLIOĞLU
|ORTA
|EMEKLİ
|SOL PARTİ
|1
|RAMİZ
|ÜLKER
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|OSMAN
|DEMİR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|CELALETTİN
|GÜNGÖR
|İLK
|ÇİFTÇİ
|4
|RAFET
|GEZEN
|ORTA
|ESNAF
|GENÇ PARTİ
|1
|OKAN
|KOŞAR
|YÜKSEK
|TURİZİM
|2
|İLKAY
|KAPUSKA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|ERCAN
|ERZİNCANLI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|ONUR
|BARANAK
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|1
|ERDEM
|BİRCAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|BESTE
|SİNEKLİDİR
KAYACIK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|CEMALETTİN
|ERKEN
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|DİLEK
|KINIK GAYRETÇİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|1
|SEYFİ
|GÜLER
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|BAYRAM ALİ
|TİRİ
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|CANSU
|POLAT
|YÜKSEK
|TEKSTİL
|4
|SEDA
|KORKUSUZ
|ORTA
|MUHASEBE
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|1
|FATMA
|AKSAL
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|TARIK
|HATİPLER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ERDİNÇ
|ÇEKİÇ
|İLK
|DANIŞMAN
|4
|SEVDA NUR
|KURBAN
|YÜKSEK
|ŞEHİR PLANCISI
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|1
|AYKUT
|GÜVENÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|HAKAN
|ÇALIŞKAN
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|TUGAY
|SÜTCAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|4
|İSMAİL
|ORAL
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|1
|ALİ
|ÖZER
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|2
|AYVAZ
|YALAZA
|ORTA
|ESNAF
|3
|HATİCE
|SER
|ORTA
|EV HANIMI
|4
|HÜLYA
|BALKAN
|ORTA
|ESNAF
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|1
|HANIM
|GÜZEL
|İLK
|EV KADINI
|2
|SERDAL
|ZIMBA
|İLK
|SERBEST
|3
|ÖZLEM
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST
|4
|ERDAL
|AYDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|1
|GÜRAY
|MUHÇU
|ORTA
|FOTOĞRAFÇI
|2
|CANER
|SOYDAL
|YÜKSEK
|SATIŞ DANIŞMANI
|3
|ZELAL
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|4
|İLHAN
|BİLECİK
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|1
|ESRA
|ÜRPEK
|ORTA
|SERBEST
|2
|RUHİCAN
|KILIÇ
|ORTA
|SERBEST
|3
|RAMAZAN
|DURMUŞ
|ORTA
|SERBEST
|4
|ABDULKADİR
|YILDIRIM
|ORTA
|SERBEST
|1
|VAKKAS
|DEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MEHMET EMİN
|KANTAR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|YUNUS EMRE
|DEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|BEYZA
|ÇİNAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|1
|SABRİ İNANÇ
|ÇETİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|RECEP
|CANBOLAT
|İLK
|SERBEST
|3
|NURİYE
|ŞAHİN
|ORTA
|EV HANIMI
|4
|SALİH
|DİKMEN
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|1
|ZELİHA
|KIRAN ERDEM
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|ERHAN
|GÜN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MEHRİBAN
|DAĞ
|İLK
|İŞÇİ
|4
|LEVENT
|YILDIZ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|1
|ARİF
|KÖROĞLU
|ORTA
|ESNAF
|2
|GÖKAY
|İNĞ
|ORTA
|ESNAF
|3
|VOLKAN
|BİÇER
|YÜKSEK
|ESNAF
|4
|ERENSOY
|EROL
|ORTA
|ESNAF
|VATAN PARTİSİ
|1
|HASAN
|ATEŞ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|ÇETİN
|ALABAK
|ORTA
|EMEKLİ MEMUR
|3
|YAĞMUR
|BİÇEN
|YÜKSEK
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|4
|ŞÜKRÜ
|ÖZER
|YÜKSEK
|EMEKLİ İŞÇİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|1
|EDİZ
|ÜN
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|2
|AHMET BARAN
|YAZGAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI - İÇ MİMAR
|3
|UFUK
|KANIŞKAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|AHMET
|ERKEN
|ORTA
|ÇİFTÇİ - YÖNETİCİ
|İYİ PARTİ
|1
|MEHMET
|AKALIN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|DİLEK
|KIRMIZI
|ORTA
|DİĞER
|3
|HASAN HAKAN
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|4
|HÜSEYİN
|ERKİN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|1
|ŞAHİN
|ÇETİN
|ORTA
|SERBEST
|2
|HÜSEYİN
|ÜRE
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|TOLGA
|BOZDOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|4
|ZEYNEPSUDENUR
|KARAHAN
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|1
|ÜLFİYE
|ŞENDAL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ŞENOL
|ORUÇOĞLU
|YÜKSEK
|FİNANS SORUMLUSU
|3
|YURDAL
|ERMİŞ
|ORTA
|ESNAF
|4
|İSMAİL
|ŞEN
|YÜKSEK
|BİLGİ İŞLEM UZMANI
|BAĞIMSIZ
|1
|ERGİN
|ARSLAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
(Sürecek)