YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (7)

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
ÇANKIRI İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSA
|ERDEM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|KADİR
|ÇALIŞKAN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜLSİDAR
|BASUT
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|2
|RONAY
|KORUCU
|İLK
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NAHİDE
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|ARİF ENDER
|İVGEN
|ORTA
|ESNAF
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEREN
|SONER
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|2
|HAKKI
|HAS
|ORTA
|EMEKLİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN ÖZGÜR
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|HÜSEYİN
|KILINÇOĞLU
|ORTA
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BELGİN
|KOÇOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|2
|HASAN
|KOÇOĞLU
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADA
|ÇELİKER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|OSMAN
|DEDE
|İLK
|EMEKLİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYBARS
|ŞENTÜRK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|YASEMİN
|BAĞDU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMET EMİN
|AKBAŞOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|SALİM
|ÇİVİTCİOĞLU
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMED FATİH
|MÜJDECİ
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|METİN
|ERDOĞMUŞ
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|PELİN
|YILIK
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|2
|İSMAİL
|ARSLANER
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN CAN
|NESLİOĞLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|MELİHA
|DURMUŞ
|ORTA
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEVGİ ÖZLEM
|GÜLMEZ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|MURAT
|ÖZBEK
|ORTA
|ELEKTRİK TEKNİSYENİ
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GAMZE
|YAHŞİ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|2
|ÖMER
|DİZEK
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÖNMEZ
|İNCE
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|FERHAT
|KAYA
|İLK
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|OFLAZ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|ALEV
|YILDIRIM
|ORTA
|EV KADINI
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|YAKAR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|ŞUAYİP
|ÖĞÜTÇÜ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN
|ÇELİK
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|MÜSLÜM
|CAFEROĞLU
|İLK
|İŞÇİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET ALİ
|KARAMEMİŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|OYA
|YAKIN
|YÜKSEK
|BANKACI
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EBRU
|YALÇINKAYA
|ORTA
|TURİZİMCİ
|2
|ÖZCAN
|DEĞİRMENCİ
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S.NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TURGUT
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|OSMAN
|ÇALIŞKAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
ÇORUM İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BEKİR
|YAZICI
|YÜKSEK
|HUKUKÇU
|2
|YUNUS
|DÜZGÜN
|YÜKSEK
|MÜFTÜ
|3
|MUSTAFA
|YILDIZ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|NİHAT
|ÇETİN
|YÜKSEK
|SAĞLIK MEMURU
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DERYA
|BURKAY
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|2
|YAKUP
|KORUCU
|İLK
|İŞÇİ
|3
|ORHAN
|DAŞ
|İLK
|İŞÇİ
|4
|ÇEÇAN
|ŞAHİN
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EROL
|CELEP
|ORTA
|İŞLETMECİ
|2
|BÜLENT
|ÜNAL
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ÇAĞDA
|ÜLKER
|ORTA
|SATIŞ DANIŞMANI
|4
|ANIL
|OVACIK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HIDIR
|ÇEVİK
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|MELİKE
|TAKSİM
|YÜKSEK
|ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI
|3
|MELEK FEYHA
|İREN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|ÖZGÜR
|ÇİLEK
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|BAŞARAN
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|CEMAL BÜLENT
|ÜZGÜN
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|KUDRET
|SEZER
|YÜKSEK
|İŞSİZ
|4
|NEVİN
|OĞUZ
|YÜKSEK
|İŞSİZ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ENGİN
|ERENLER
|ORTA
|GAZETECİ
|2
|ÖZCAN
|MANSUR
|ORTA
|HEMŞİRE
|3
|DİCLEHAN
|BÜYÜKGÖK
|ORTA
|EV HANIMI
|4
|ÖMER
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜVEN
|KILIÇAY
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|2
|SONER
|DEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|OLGUN
|ÇAKAR
|YÜKSEK
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|4
|HAMDİ EREN
|DİVAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FEHMİ
|GÜNEY
|YÜKSEK
|İŞADAMI
|2
|SALİM
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|HASAN
|KARGACI
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|4
|RIDVAN
|ALCA
|ORTA
|EMEKLİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUSUF
|AHLATCI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|OĞUZHAN
|KAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ZEKİ
|GÜL
|YÜKSEK
|DİĞER MÜŞAVİRLER-KAMU
|4
|RAMAZAN
|KELEPİRCİOĞLU
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ (HAYVANCILIK)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAKUP
|TAŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|YASİN
|GÜLER
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|ÖMER
|KARSLI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|FERHAT
|YEĞEN
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VAHİT
|KAYRICI
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|2
|AHMET
|KURTBAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|İSMAİL
|LEK
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|METE
|ÇAKI
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞEREF
|KARATAŞ
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|FADİME
|GÜLER ELİK
|ORTA
|EV KADINI
|3
|ÜMİT
|KÜÇÜKBAYATLILI
|ORTA
|SİYASETÇİ
|4
|MUHARREM
|ÖZÜNEL
|YÜKSEK
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ONUR OĞUZ
|KİNEŞCİ
|YÜKSEK
|TURİZM İŞÇİSİ
|2
|CANSEVER
|EKER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|CAN NESİMİ
|KARABİBER
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|4
|ASMİN NİMET
|SİNGEZ
|YÜKSEK
|YAZAR
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|COŞKUN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ALİ OSMAN
|ALVEREN
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|HASAN
|KABAK
|İLK
|SERBEST MESLEK
|4
|AHMET
|KIRTEPE
|İLK
|SERBEST MESLEK
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|YENİLİK PARTİSİ
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DÜNDAR
|ERCAN
|İLK
|SERBEST
|2
|HEDİYE
|ÇALBIYIK
|İLK
|EV HANIMI
|3
|FEVZİ
|GÜRLAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|YÜKSEL
|DEĞİRMENCİ
|ORTA
|EV HANIMI
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|REYCAN
|CANTAŞ ÇAKIR
|YÜKSEK
|BİYOLOG
|2
|HAKAN
|SAMUT
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|ABDULLAH
|CEYLAN
|İLK
|İŞÇİ
|4
|HASAN ARDA
|KARAGEDİK
|ORTA
|İŞSİZ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|BİLİR
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|HALİL
|TOPŞAHİN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|AYLA
|KILIÇ
|ORTA
|EV HANIMI
|4
|ERDEM UĞUR
|AKBIYIK
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÜMİT FARUK
|YENİCİ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|MEHMET
|PATLAR
|YÜKSEK
|MİMAR
|3
|AYDIN
|KINACI
|ORTA
|EMEKLİ ASTSUBAY
|4
|ALTAN
|BÖREKÇİ
|ORTA
|EMEKLİ İŞÇİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|TAHTASIZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|BEKİR
|ÖZSAÇMACI
|ORTA
|TEKNİSYEN
|3
|BURÇİN
|SOLMAZ POLAT
|YÜKSEK
|AVUKAT ARABULUCU
|4
|SEYİT AHMET
|GÜHER
|ORTA
|TEKNİSYEN
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMRAH
|KABLAN
|ORTA
|SERBEST
|2
|SONER
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|MADEN MÜHENDİSİ
|3
|MURAT
|ALAGÖZ
|ORTA
|SERBEST
|4
|BARAN
|ŞAHİN
|ORTA
|ESNAF
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|PAŞA
|BÜYÜKKAYAER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|İLHAN
|ÇATAL
|YÜKSEK
|EMEKLİ SUBAY
|3
|ERDAL
|KARACA
|ORTA
|DİŞ TEKNİKERİ
|4
|MUHAMMET ALİ
|ECEVİT
|ORTA
|ELEKTRİK TEKNİSYENİ
DENİZLİ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSNÜ
|ÇATAL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|OZAN
|HONÇA
|ORTA
|ESNAF
|3
|NERMİN
|DİDİN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|GÜLŞEN
|ATEŞ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|5
|YADİGAR
|VARLIKLI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|HÜSEYİN
|KAZALCI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|AHMET FATİH
|YEĞEN
|YÜKSEK
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEVİM
|DEMİR
|İLK
|İŞÇİ
|2
|CENGİZ
|AKGÜL
|İLK
|İŞÇİ
|3
|MESUT
|BARASi
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|4
|İBRAHİM
|PEKTAŞ
|İLK
|İŞÇİ
|5
|KUDDUSİ VOLKAN
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|BAYRAM
|CİNDARİK
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|7
|ERGÜN
|BEKTAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZGÜR
|DAĞ
|ORTA
|DÖKÜM İŞÇİSİ
|2
|HÜLYA
|SÜZÜK
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|3
|HALE
|TÜBLEK
|YÜKSEK
|TİYATROCU
|4
|GÜLÇİN
|İŞMEN
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|CEM
|YARKIN
|ORTA
|MÜZİSYEN
|6
|ALİ
|DÜNDAR
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|ARZU SENA
|TOPUZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DENİZ
|ÇELİK
|ORTA
|ÖĞRETMEN
|2
|ALİ
|KASAP
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|YİĞİT
|TUNA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|TOLGA
|GENÇ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|SİNAN CEM
|APAYDIN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|6
|AYDIN
|ADİKTİ
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|MERTCAN
|MENTEŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KAMİL
|DOĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ŞERİF
|GÜNEY
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|BEYZA
|AŞKAR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|MUZAFFER
|AKSOY
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|SERDAR
|AKTAŞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|6
|SUAT
|COŞKUN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|7
|HAYATİ
|KÜÇÜK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ÇETİN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|ALİ
|ŞENŞAHİN
|İLK
|EMLAKÇI
|3
|ALİ
|KIZILÖZ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|4
|AHMET
|ÇAKIR
|İLK
|TEKSTİL
|5
|HAKAN
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|6
|KADİR
|YATAĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|SEHER
|KÜLAHLI
|İLK
|EV HANIMI
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERHAN
|DERİCİ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|OSMAN
|ULUKÖY
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|DOĞAN
|EROL
|İLK
|GALERİCİ
|4
|MÜJGAN
|KÖKLÜ SEZMİŞ
|YÜKSEK
|ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|5
|HAKAN
|KARAPINAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|MEHMET DOĞUKAN
|YALDIZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|DENİZ
|KAROL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL
|KARATEKE
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|RAMAZAN
|KARAHAN
|ORTA
|İŞADAMI
|3
|ALİ
|GENÇ
|YÜKSEK
|MÜH.
|4
|SELMAN
|AŞIK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|ŞERİFE
|TETİK
|ORTA
|SERBEST
|6
|İBRAHİM
|YURKUNÇ
|ORTA
|TEKSTİL
|7
|YUSUF
|DÖNMEZ
|ORTA
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CAHİT
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ŞAHİN
|TİN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|3
|NİLGÜN
|ÖK
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|4
|EKREM
|BAŞER
|YÜKSEK
|TEPE YÖNETİCİ-İCRA KURULU BAŞKANI (CEO)
|5
|OSMAN
|YÜCELİŞ
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|6
|BİRTAN
|ŞAHAN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|7
|FERİDE
|KABADAYILAR
|YÜKSEK
|HEMŞİRE
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AZİZ
|KALAYCI
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|2
|İDRİS
|OKTAY
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|3
|BAYRAM ALİ
|GEDİK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|MELAHAT
|BERK
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|5
|FERİT
|ÇETİN
|ORTA
|MÜTEAHİT
|6
|UĞUR
|KARAKAYA
|ORTA
|TEKNİKER
|7
|OSMAN
|KAÇAR
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FERUDUN
|ÜNAL
|İLK
|İŞ İNSANI
|2
|YUSUF
|GARİP
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|EBRU LEMAN
|KALKAN
|YÜKSEK
|MİMAR
|4
|EMRE
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|5
|MEHMET
|ALTINTAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|RAŞİT
|ÖZDEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|HÜSEYİN
|YÜKLET
|YÜKSEK
|ESNAF
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULLAH
|KOÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ŞENOL
|AKYOL
|İLK
|SERBEST
|3
|MAHİDE
|ÖZTÜRK
|İLK
|EV KADINI
|4
|MURAT
|ENGİZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|SONGÜL
|AKKOYUN
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|6
|ELİF
|KAVİLİ
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|HAVVA
|MEŞE
|YÜKSEK
|TARİHÇİ
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAĞMUR
|YALÇIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|COŞKUN
|ÇETİN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|PELİN
|ŞEN
|YÜKSEK
|SANAT TARİHÇİSİ
|4
|SERDAL
|ATLAMIŞ
|YÜKSEK
|SMMM
|5
|SERDAR
|AŞÇI
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|6
|İSMAİL EGEMEN
|SÖYLEMEZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|HATİCE
|KİRİŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|GÜRAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|KEMAL
|SEYHAN
|İLK
|EMEKLİ
|3
|SEZERİN
|ŞAVK
|İLK
|SERBEST MESLEK
|4
|ELVAN
|TOKGÖZ
|İLK
|EV HANIMI
|5
|ZÜLEYHA
|OYRAN
|ORTA
|EV HANIMI
|6
|ERDOĞAN
|BOYLUBAY
|İLK
|TİCARET
|7
|HAVVA
|BİLGİ
|ORTA
|EV HANIMI
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ESMA
|AVCI
|İLK
|İŞÇİ
|2
|VEDAT
|AŞIKOĞLU
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|ŞAHİN
|GENÇER
|İLK
|İŞÇİ
|4
|VEYSEL
|KASAP
|İLK
|İŞÇİ
|5
|ÜMİT
|UĞURLU
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|MEHMET ALİ
|AYGÜN
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|FURKAN
|ORAL
|YÜKSEK
|BİLİŞİMCİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|IŞIL
|ÇETİN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|AHMET
|GÜNDÜZ
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|ELİF
|ÇOBANOĞLU
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|UĞUR
|SAÇMA
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|5
|İBRAHİM CÜNEYT
|DOĞAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|6
|GÜLPERİ
|AYHAN
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|7
|SABRİ
|KASAPOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER
|ÇAKIR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|AYTEKİN
|DOĞAN
|İLK
|İNŞAAT
|3
|SONER
|ÇALIŞKAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|MEHMET
|GÜVEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|EKREM
|ÇAKIR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|EMRE
|KAYGU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|GEYLANİ
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜLİZAR
|BİÇER KARACA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ŞEREF
|ARPACI
|YÜKSEK
|TEKSTİL
|3
|SEMA
|SİLKİN ÜN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|4
|ADİL
|DEMİR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|SEDAT
|DEMİRCİ
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|6
|İLHAN
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ - İŞ İNSANI
|7
|AYŞE
|HAZER
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YASİN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|İBRAHİM
|ŞENEL
|YÜKSEK
|MİMAR
|3
|KADİR
|TATIK
|YÜKSEK
|BANKACI
|4
|ŞEBNEM
|BABABALIM YAĞCI
|YÜKSEK
|KİMYAGER
|5
|UĞUR
|ÇİZMECİOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|VEYSEL
|KARAÇOR
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|7
|NAZLI
|YAŞATÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NEŞET
|DOĞAN
|YÜKSEK
|TSK EMEKLİSİ
|2
|HAZAN
|KIRATİK
|ORTA
|HEMŞİRE
|3
|FURKAN
|TOKMAKCIOĞLU
|ORTA
|E-TİCARET
|4
|HASAN HÜSEYİN
|HALASTAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|OSMAN
|TERCAN
|ORTA
|EMLAKÇI
|6
|MESUT
|DİNÇ
|ORTA
|İNŞAAT USTASI
|7
|SERHAT
|ÖNAL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN
|ÖZEN
|YÜKSEK
|İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
(Sürecek)