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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (7)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (7)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

ÇANKIRI İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSA

ERDEM

ORTA

İŞ İNSANI

2

KADİR

ÇALIŞKAN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜLSİDAR

BASUT

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

2

RONAY

KORUCU

İLK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NAHİDE

ÖZKAN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

ARİF ENDER

İVGEN

ORTA

ESNAF

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEREN

SONER

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

2

HAKKI

HAS

ORTA

EMEKLİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN ÖZGÜR

YILDIRIM

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

HÜSEYİN

KILINÇOĞLU

ORTA

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BELGİN

KOÇOĞLU

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

2

HASAN

KOÇOĞLU

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADA

ÇELİKER

ORTA

ÖĞRENCİ

2

OSMAN

DEDE

İLK

EMEKLİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYBARS

ŞENTÜRK

ORTA

İŞ İNSANI

2

YASEMİN

BAĞDU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMMET EMİN

AKBAŞOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

2

SALİM

ÇİVİTCİOĞLU

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMMED FATİH

MÜJDECİ

YÜKSEK

ESNAF

2

METİN

ERDOĞMUŞ

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

PELİN

YILIK

YÜKSEK

YÖNETİCİ

2

İSMAİL

ARSLANER

ORTA

MÜTEAHHİT

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKAN CAN

NESLİOĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

MELİHA

DURMUŞ

ORTA

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEVGİ ÖZLEM

GÜLMEZ

ORTA

İŞÇİ

2

MURAT

ÖZBEK

ORTA

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GAMZE

YAHŞİ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

2

ÖMER

DİZEK

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÖNMEZ

İNCE

YÜKSEK

SERBEST

2

FERHAT

KAYA

İLK

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

OFLAZ

YÜKSEK

GAZETECİ

2

ALEV

YILDIRIM

ORTA

EV KADINI

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

YAKAR

ORTA

SERBEST MESLEK

2

ŞUAYİP

ÖĞÜTÇÜ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKAN

ÇELİK

ORTA

İŞÇİ

2

MÜSLÜM

CAFEROĞLU

İLK

İŞÇİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET ALİ

KARAMEMİŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

OYA

YAKIN

YÜKSEK

BANKACI

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EBRU

YALÇINKAYA

ORTA

TURİZİMCİ

2

ÖZCAN

DEĞİRMENCİ

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S.NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TURGUT

ÖZKAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

OSMAN

ÇALIŞKAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

ÇORUM İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BEKİR

YAZICI

YÜKSEK

HUKUKÇU

2

YUNUS

DÜZGÜN

YÜKSEK

MÜFTÜ

3

MUSTAFA

YILDIZ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

NİHAT

ÇETİN

YÜKSEK

SAĞLIK MEMURU

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DERYA

BURKAY

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

2

YAKUP

KORUCU

İLK

İŞÇİ

3

ORHAN

DAŞ

İLK

İŞÇİ

4

ÇEÇAN

ŞAHİN

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EROL

CELEP

ORTA

İŞLETMECİ

2

BÜLENT

ÜNAL

ORTA

İŞÇİ

3

ÇAĞDA

ÜLKER

ORTA

SATIŞ DANIŞMANI

4

ANIL

OVACIK

ORTA

ÖĞRENCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HIDIR

ÇEVİK

ORTA

İŞÇİ

2

MELİKE

TAKSİM

YÜKSEK

ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI

3

MELEK FEYHA

İREN

YÜKSEK

İŞÇİ

4

ÖZGÜR

ÇİLEK

YÜKSEK

GAZETECİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

BAŞARAN

ORTA

İŞÇİ

2

CEMAL BÜLENT

ÜZGÜN

ORTA

EMEKLİ

3

KUDRET

SEZER

YÜKSEK

İŞSİZ

4

NEVİN

OĞUZ

YÜKSEK

İŞSİZ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ENGİN

ERENLER

ORTA

GAZETECİ

2

ÖZCAN

MANSUR

ORTA

HEMŞİRE

3

DİCLEHAN

BÜYÜKGÖK

ORTA

EV HANIMI

4

ÖMER

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜVEN

KILIÇAY

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

2

SONER

DEMİR

YÜKSEK

SERBEST

3

OLGUN

ÇAKAR

YÜKSEK

MAKİNA MÜHENDİSİ

4

HAMDİ EREN

DİVAN

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FEHMİ

GÜNEY

YÜKSEK

İŞADAMI

2

SALİM

YILDIRIM

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

HASAN

KARGACI

YÜKSEK

YÖNETİCİ

4

RIDVAN

ALCA

ORTA

EMEKLİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUSUF

AHLATCI

YÜKSEK

AVUKAT

2

OĞUZHAN

KAYA

YÜKSEK

AVUKAT

3

ZEKİ

GÜL

YÜKSEK

DİĞER MÜŞAVİRLER-KAMU

4

RAMAZAN

KELEPİRCİOĞLU

YÜKSEK

ÇİFTÇİ (HAYVANCILIK)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAKUP

TAŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

YASİN

GÜLER

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

ÖMER

KARSLI

ORTA

İŞ İNSANI

4

FERHAT

YEĞEN

ORTA

MÜTEAHHİT

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VAHİT

KAYRICI

YÜKSEK

MUHASEBECİ

2

AHMET

KURTBAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

3

İSMAİL

LEK

ORTA

EMEKLİ

4

METE

ÇAKI

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞEREF

KARATAŞ

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

FADİME

GÜLER ELİK

ORTA

EV KADINI

3

ÜMİT

KÜÇÜKBAYATLILI

ORTA

SİYASETÇİ

4

MUHARREM

ÖZÜNEL

YÜKSEK

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ONUR OĞUZ

KİNEŞCİ

YÜKSEK

TURİZM İŞÇİSİ

2

CANSEVER

EKER

YÜKSEK

AVUKAT

3

CAN NESİMİ

KARABİBER

YÜKSEK

TEKNİKER

4

ASMİN NİMET

SİNGEZ

YÜKSEK

YAZAR

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

COŞKUN

ORTA

İŞ İNSANI

2

ALİ OSMAN

ALVEREN

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

HASAN

KABAK

İLK

SERBEST MESLEK

4

AHMET

KIRTEPE

İLK

SERBEST MESLEK

S. NO

ADI

SOYADI

YENİLİK PARTİSİ

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DÜNDAR

ERCAN

İLK

SERBEST

2

HEDİYE

ÇALBIYIK

İLK

EV HANIMI

3

FEVZİ

GÜRLAN

ORTA

SERBEST MESLEK

4

YÜKSEL

DEĞİRMENCİ

ORTA

EV HANIMI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

REYCAN

CANTAŞ ÇAKIR

YÜKSEK

BİYOLOG

2

HAKAN

SAMUT

YÜKSEK

İŞÇİ

3

ABDULLAH

CEYLAN

İLK

İŞÇİ

4

HASAN ARDA

KARAGEDİK

ORTA

İŞSİZ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

BİLİR

ORTA

İŞÇİ

2

HALİL

TOPŞAHİN

ORTA

SERBEST MESLEK

3

AYLA

KILIÇ

ORTA

EV HANIMI

4

ERDEM UĞUR

AKBIYIK

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÜMİT FARUK

YENİCİ

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

MEHMET

PATLAR

YÜKSEK

MİMAR

3

AYDIN

KINACI

ORTA

EMEKLİ ASTSUBAY

4

ALTAN

BÖREKÇİ

ORTA

EMEKLİ İŞÇİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

TAHTASIZ

ORTA

İŞ İNSANI

2

BEKİR

ÖZSAÇMACI

ORTA

TEKNİSYEN

3

BURÇİN

SOLMAZ POLAT

YÜKSEK

AVUKAT ARABULUCU

4

SEYİT AHMET

GÜHER

ORTA

TEKNİSYEN

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMRAH

KABLAN

ORTA

SERBEST

2

SONER

ŞAHİN

YÜKSEK

MADEN MÜHENDİSİ

3

MURAT

ALAGÖZ

ORTA

SERBEST

4

BARAN

ŞAHİN

ORTA

ESNAF

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

PAŞA

BÜYÜKKAYAER

YÜKSEK

AVUKAT

2

İLHAN

ÇATAL

YÜKSEK

EMEKLİ SUBAY

3

ERDAL

KARACA

ORTA

DİŞ TEKNİKERİ

4

MUHAMMET ALİ

ECEVİT

ORTA

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

DENİZLİ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSNÜ

ÇATAL

YÜKSEK

EMEKLİ

2

OZAN

HONÇA

ORTA

ESNAF

3

NERMİN

DİDİN

YÜKSEK

EMEKLİ

4

GÜLŞEN

ATEŞ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

5

YADİGAR

VARLIKLI

YÜKSEK

EMEKLİ

6

HÜSEYİN

KAZALCI

YÜKSEK

EMEKLİ

7

AHMET FATİH

YEĞEN

YÜKSEK

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEVİM

DEMİR

İLK

İŞÇİ

2

CENGİZ

AKGÜL

İLK

İŞÇİ

3

MESUT

BARASi

YÜKSEK

İŞLETMECİ

4

İBRAHİM

PEKTAŞ

İLK

İŞÇİ

5

KUDDUSİ VOLKAN

YILDIRIM

ORTA

İŞÇİ

6

BAYRAM

CİNDARİK

ORTA

SERBEST/ÖZEL

7

ERGÜN

BEKTAŞ

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZGÜR

DAĞ

ORTA

DÖKÜM İŞÇİSİ

2

HÜLYA

SÜZÜK

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

3

HALE

TÜBLEK

YÜKSEK

TİYATROCU

4

GÜLÇİN

İŞMEN

ORTA

EMEKLİ

5

CEM

YARKIN

ORTA

MÜZİSYEN

6

ALİ

DÜNDAR

ORTA

İŞÇİ

7

ARZU SENA

TOPUZ

YÜKSEK

AVUKAT

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DENİZ

ÇELİK

ORTA

ÖĞRETMEN

2

ALİ

KASAP

ORTA

ÖĞRENCİ

3

YİĞİT

TUNA

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

TOLGA

GENÇ

YÜKSEK

İŞÇİ

5

SİNAN CEM

APAYDIN

YÜKSEK

İŞÇİ

6

AYDIN

ADİKTİ

ORTA

İŞÇİ

7

MERTCAN

MENTEŞ

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KAMİL

DOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

ŞERİF

GÜNEY

YÜKSEK

EMEKLİ

3

BEYZA

AŞKAR

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

MUZAFFER

AKSOY

YÜKSEK

EMEKLİ

5

SERDAR

AKTAŞ

YÜKSEK

İŞÇİ

6

SUAT

COŞKUN

YÜKSEK

İŞÇİ

7

HAYATİ

KÜÇÜK

YÜKSEK

AVUKAT

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ÇETİN

ORTA

SERBEST MESLEK

2

ALİ

ŞENŞAHİN

İLK

EMLAKÇI

3

ALİ

KIZILÖZ

İLK

SERBEST MESLEK

4

AHMET

ÇAKIR

İLK

TEKSTİL

5

HAKAN

YILMAZ

ORTA

SERBEST MESLEK

6

KADİR

YATAĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

7

SEHER

KÜLAHLI

İLK

EV HANIMI

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERHAN

DERİCİ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

OSMAN

ULUKÖY

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

DOĞAN

EROL

İLK

GALERİCİ

4

MÜJGAN

KÖKLÜ SEZMİŞ

YÜKSEK

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

5

HAKAN

KARAPINAR

ORTA

İŞ İNSANI

6

MEHMET DOĞUKAN

YALDIZ

ORTA

ÖĞRENCİ

7

DENİZ

KAROL

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL

KARATEKE

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

RAMAZAN

KARAHAN

ORTA

İŞADAMI

3

ALİ

GENÇ

YÜKSEK

MÜH.

4

SELMAN

AŞIK

YÜKSEK

AVUKAT

5

ŞERİFE

TETİK

ORTA

SERBEST

6

İBRAHİM

YURKUNÇ

ORTA

TEKSTİL

7

YUSUF

DÖNMEZ

ORTA

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CAHİT

ÖZKAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

ŞAHİN

TİN

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

3

NİLGÜN

ÖK

YÜKSEK

EKONOMİST

4

EKREM

BAŞER

YÜKSEK

TEPE YÖNETİCİ-İCRA KURULU BAŞKANI (CEO)

5

OSMAN

YÜCELİŞ

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

6

BİRTAN

ŞAHAN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

7

FERİDE

KABADAYILAR

YÜKSEK

HEMŞİRE

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AZİZ

KALAYCI

YÜKSEK

PSİKOLOG

2

İDRİS

OKTAY

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

3

BAYRAM ALİ

GEDİK

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

MELAHAT

BERK

YÜKSEK

EV HANIMI

5

FERİT

ÇETİN

ORTA

MÜTEAHİT

6

UĞUR

KARAKAYA

ORTA

TEKNİKER

7

OSMAN

KAÇAR

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FERUDUN

ÜNAL

İLK

İŞ İNSANI

2

YUSUF

GARİP

YÜKSEK

AVUKAT

3

EBRU LEMAN

KALKAN

YÜKSEK

MİMAR

4

EMRE

ERDOĞAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

5

MEHMET

ALTINTAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

6

RAŞİT

ÖZDEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

7

HÜSEYİN

YÜKLET

YÜKSEK

ESNAF

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULLAH

KOÇ

YÜKSEK

AVUKAT

2

ŞENOL

AKYOL

İLK

SERBEST

3

MAHİDE

ÖZTÜRK

İLK

EV KADINI

4

MURAT

ENGİZ

YÜKSEK

SERBEST

5

SONGÜL

AKKOYUN

YÜKSEK

MUHASEBECİ

6

ELİF

KAVİLİ

ORTA

İŞÇİ

7

HAVVA

MEŞE

YÜKSEK

TARİHÇİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAĞMUR

YALÇIN

YÜKSEK

AVUKAT

2

COŞKUN

ÇETİN

ORTA

İŞÇİ

3

PELİN

ŞEN

YÜKSEK

SANAT TARİHÇİSİ

4

SERDAL

ATLAMIŞ

YÜKSEK

SMMM

5

SERDAR

AŞÇI

YÜKSEK

MUHASEBE

6

İSMAİL EGEMEN

SÖYLEMEZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

HATİCE

KİRİŞ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

GÜRAL

YÜKSEK

SERBEST

2

KEMAL

SEYHAN

İLK

EMEKLİ

3

SEZERİN

ŞAVK

İLK

SERBEST MESLEK

4

ELVAN

TOKGÖZ

İLK

EV HANIMI

5

ZÜLEYHA

OYRAN

ORTA

EV HANIMI

6

ERDOĞAN

BOYLUBAY

İLK

TİCARET

7

HAVVA

BİLGİ

ORTA

EV HANIMI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ESMA

AVCI

İLK

İŞÇİ

2

VEDAT

AŞIKOĞLU

ORTA

EMEKLİ

3

ŞAHİN

GENÇER

İLK

İŞÇİ

4

VEYSEL

KASAP

İLK

İŞÇİ

5

ÜMİT

UĞURLU

ORTA

İŞÇİ

6

MEHMET ALİ

AYGÜN

ORTA

İŞÇİ

7

FURKAN

ORAL

YÜKSEK

BİLİŞİMCİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

IŞIL

ÇETİN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

AHMET

GÜNDÜZ

ORTA

EMEKLİ

3

ELİF

ÇOBANOĞLU

ORTA

EMEKLİ

4

UĞUR

SAÇMA

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

5

İBRAHİM CÜNEYT

DOĞAN

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

6

GÜLPERİ

AYHAN

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

7

SABRİ

KASAPOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER

ÇAKIR

ORTA

İŞ İNSANI

2

AYTEKİN

DOĞAN

İLK

İNŞAAT

3

SONER

ÇALIŞKAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

MEHMET

GÜVEN

ORTA

İŞ İNSANI

5

EKREM

ÇAKIR

ORTA

İŞ İNSANI

6

EMRE

KAYGU

ORTA

ÖĞRENCİ

7

GEYLANİ

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜLİZAR

BİÇER KARACA

YÜKSEK

AVUKAT

2

ŞEREF

ARPACI

YÜKSEK

TEKSTİL

3

SEMA

SİLKİN ÜN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

4

ADİL

DEMİR

YÜKSEK

AVUKAT

5

SEDAT

DEMİRCİ

YÜKSEK

SOSYOLOG

6

İLHAN

ÖZCAN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ - İŞ İNSANI

7

AYŞE

HAZER

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YASİN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

İBRAHİM

ŞENEL

YÜKSEK

MİMAR

3

KADİR

TATIK

YÜKSEK

BANKACI

4

ŞEBNEM

BABABALIM YAĞCI

YÜKSEK

KİMYAGER

5

UĞUR

ÇİZMECİOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

6

VEYSEL

KARAÇOR

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

7

NAZLI

YAŞATÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NEŞET

DOĞAN

YÜKSEK

TSK EMEKLİSİ

2

HAZAN

KIRATİK

ORTA

HEMŞİRE

3

FURKAN

TOKMAKCIOĞLU

ORTA

E-TİCARET

4

HASAN HÜSEYİN

HALASTAR

YÜKSEK

AVUKAT

5

OSMAN

TERCAN

ORTA

EMLAKÇI

6

MESUT

DİNÇ

ORTA

İNŞAAT USTASI

7

SERHAT

ÖNAL

YÜKSEK

MÜHENDİS

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKAN

ÖZEN

YÜKSEK

İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

(Sürecek)

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Milletvekili Güncel Haberler

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