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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (5)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (5)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

BİLECİK İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEZAİ

ÜLKER

YÜKSEK

ELEKTRİKÇİ

2

MESUT

YILMAZ

ORTA

ELEKTRİKÇİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RAMAZAN

TOSUN

İLK

SERBEST/ÖZEL

2

NECLA

ÇAMLIBEL

YÜKSEK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYÇAN

ERCAN

YÜKSEK

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

2

GÜRKAN

ŞAHİNTÜRK

ORTA

ÖĞRENCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATİH BERKAY

SOYGEL

YÜKSEK

AVUKAT

2

MURAT

İŞLER

İLK

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ORÇUN

YALÇIN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

BERKAY

KALKAN

ORTA

İŞSİZ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BÜLENT

AÇIKGÖZ

YÜKSEK

ESNAF

2

HASAN

ALBAYRAK

YÜKSEK

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

KORKMAN

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ŞÜKRÜ

ÇETİNER

İLK

EMEKLİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

ÖNAL

ORTA

ESNAF

2

MUSTAFA

İBİŞ

ORTA

işçi

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HALİL

ELDEMİR

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

HÜSNÜ

ERSOY

YÜKSEK

ÜRETİM YÖNETİCİSİ (İMALAT SANAYİ)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ÖZVATAN

YÜKSEK

DİN GÖREVLİSİ

2

CAFER

ARSLANBOĞA ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

BAĞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

TAC ETTİN

GÜVEN

İLK

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

AĞLAR

İLK

SERBEST

2

ZÜLEYHA

ÇENGEL

YÜKSEK

İŞÇİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CENK

DİK

YÜKSEK

SERBEST

2

CEYLAN

ÖZÇELİK

YÜKSEK

İSG UZMANI

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SİNEM

BEKTAŞ

YÜKSEK

SERBEST

2

HİVİDAR

CİRASUN

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TAMER

YAĞIZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

ABDÜLKADİR

KERİMOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DİLARA

İLBAHAR

YÜKSEK

SERBEST

2

NECLA

TURAN

İLK

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SONGÜL

KAYA

İLK

İŞÇİ

2

ZAFER

SEL

YÜKSEK

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DEVRİM

SERİN

ORTA

İŞÇİ

2

HAKAN

USLU

ORTA

ESNAF

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

BALTA

İLK

MOBİLYACI

2

S EVİ LAY

BALTA

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAŞAR

TÜZÜN

ORTA

İŞ ADAMI

2 VEDAT

KAZICI

YÜKSEK

KAMU GÖREVLİSİ

İYİ PARTİ

S. NO ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1 HALİL

AYDOĞDU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2 EREN

GÜVEN

ORTA

DİĞER

ADALET PARTİSİ

S. NO ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1 GÜNDOĞAN

YAZICI

ORTA

SERBEST

2 HARUN

ALPAK

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1 KEMAL

BİGE

YÜKSEK

TERCÜMAN

2 ONUR

DOĞRU

YÜKSEK

AVUKAT

BAĞIMSIZ

S. NO ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1 BAHADIR

GÜLER

YÜKSEK

SİGORTACI

BİNGÖL İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BAYRAM

KARACA

ORTA

İŞ İNSANI

2

ALİ

ŞİRİN

İLK

SERBEST

3

HACER

RECEP

İLK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET SAİT

OĞRAK

ORTA

İŞÇİ

2

SAİT

YILMAZ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

GÜRSEL

KAYA

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET ALİ

SAMUK

ORTA

İŞÇİ

2

SEDAT

GÜL

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

NECATİ

KARAKUŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULHAKİM

MERT

İLK

İŞÇİ

2

EREN

YILDIRIM

ORTA

İŞÇİ

3

İBRAHİM HALİL

ASRAĞ

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MESUT

GEÇGEL

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

SADET

SÖNMEZ GÜL YÜKSEK

ESNAF

3

ÜMİT

BEKTAŞ

YÜKSEK

ESNAF

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DİLEK

KİŞİN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

2

İSMAİL

UÇAR

YÜKSEK

BİYOLOG

3

İDRİS

CANŞİ

ORTA

TURİZMCİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALPAY

ESER

YÜKSEK

MUHASEBECİ

2

GÖKSELSERKAN

AYDOĞAN

YÜKSEK

TURİZMCİ

3

CANER

TUNCAY

YÜKSEK

MUHASEBECİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYDIN

BUCUKA

ORTA

İŞADAMI

2

AHMET

ERYATAN

ORTA

SERBEST

3

ŞENOL

TÜNCER

ORTA

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FEYZİ

BERDİBEK

ORTA

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

2

ZEKİ

KORKUTATA

YÜKSEK

MÜSTEŞAR

3

FURKAN UFUK

COŞKUN

YÜKSEK

AVUKAT

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET ZİYA

BUYANKARA

YÜKSEK

EMEKLİ

2

İSMAİL

YETER

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

3

ERSOY

ÖTEN

YÜKSEK

MÜHENDİS

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

METİN

KESKİN

ORTA

İŞ İNSANI

2

MUHAMMED

KÖSE

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

EKREM

ÇİFTÇİ

ORTA

ÇİFTÇİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER FARUK

HÜLAKÜ

YÜKSEK

AVUKAT

2

CEMİLE

TURHALLI BALSAK YÜKSEK

AVUKAT

3

FARUK

ARIŞ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ELİF

TOPRAK

YÜKSEK

SERBEST

2

KÜBRA

HANSU

ORTA

SERBEST

3

İMRAN

CİRASUN

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

ÖZDİLEK

İLK

SERBEST

2

EMEL

BAŞKAYA

ORTA

SERBEST

3

ERDAL

AZUN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ARİF

USLU

İLK

SERBEST MESLEK

2

VELAT

DİKMEN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

3

ADEM

ÖZYURT

ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TÜRKMEN

PALA

İLK

İŞÇİ

2

EDA GÜL

ALSANCAK

YÜKSEK

İŞÇİ

3

ONUR

ÖZEL

ORTA

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SİNAN

YEŞİLYURT

ORTA

SATIŞ VE PAZARLAMA

2

MÜCAHİT MECİT

ETLİ

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

3

GAYESUDE

KOCABAY

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BEKİR

KEFEN

ORTA

İŞ İNSANI

2

NESRİN

VURAL

İLK

İŞ İNSANI

3

FİKRİYE SİBEL

DEMİREL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERDAR

ATALAY

YÜKSEK

MİMAR

2

MEHMET

CANLI

ORTA

İŞÇİ

3

İLHAMİ

GELEN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

KIZILBOĞA

ORTA

İŞ ADAMI

2

SEMA

TAN İN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

AHMET

ARPA

İLK

EMEKLİ

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET KENAN

ERAT

ORTA

SERBEST

2

ERKAN

SURİ

ORTA

SERBEST

3

İBRAHİM

ÖZBAY

ORTA

SERBEST

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FESİH ZEKİ

MERT

ORTA

İŞ İNSANI

BİTLİS İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ÖRÜN

YÜKSEK

SERBEST

2

HAYRETTİN

UYGUN

ORTA

SERBEST

3

AHMET

RECEP

YÜKSEK

BANKACI

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSA

ESKİN

İLK

EMEKLİ

2

ÇAĞDAŞ

TUNÇ

YÜKSEK

GRAFİKÇİ

3

SEZGİN

EREN

YÜKSEK

ELEKTRİKÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUNASIM

MERT

İLK

İNŞAAT İŞÇİSİ

2

OSMAN

İLHAN

ORTA

ÖĞRENCİ

3

UMUT DENİZ

KARAKUŞ

ORTA

DİJİTAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YURDAL

TOKSÖZ

ORTA

EMEKLİ

2

İDRİS

KARATAŞ

İLK

İŞÇİ

3

EYÜP

CEYHAN

ORTA

MUHASEBECİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MAHMUT TAHA

BAYRAK

ORTA

TEKNİKER

2

SEFA

AKIN

ORTA

EMEKLİ

3

ANIL

GENÇ

YÜKSEK

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SELÇUK

TAŞDEMİR

ORTA

PEYZAJ

2

ALİ İSMAİL

NAS

ORTA

ESNAF

3

CAFER

HACİKADİROĞULLARI

ORTA

ANTRENÖR

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULKADİR

ÖLEKLİ

ORTA

SERBEST

2

YUSUF

KORKMAZ

ORTA

SERBEST

3

OZAN CEM

DURDU

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZEYDİN

GÜZELTAŞ

İLK

SERBEST

2

ZÜBEYDE

ALTI KUŞAK

ORTA

SERBEST

3

YILMAZ

ŞENGÜL

İLK

ESNAF

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TURAN

BEDİRHANOĞLU

YÜKSEK

KAYMAKAM

2

MU AZ

ERGEZEN

YÜKSEK

AVUKAT

3

CEBRAİL

YAKIŞIR

YÜKSEK

DİN GÖREVLİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYHAN

USLU

YÜKSEK

İŞÇİ

2

ÖZCAN

KAPLAN

YÜKSEK

ESNAF

3

MUHSİN

ERENSAYIN

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÖKHAN

İDİZ

YÜKSEK

ESNAF

2

OSMAN

GÜLSAR

ORTA

ZANAATKAR

3

ABDULRAHİM

SUBAŞI

YÜKSEK

MEMUR

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

OLAN

YÜKSEK

ECZACI

2

SEMRA

ÇAĞLAR GÖKALP

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

ENVER

BARİN

İLK

SERBEST

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FERHAT

DEMİR

ORTA

SERBEST

2

HASAN

YILGIN

ORTA

SERBEST

3

ÖZGÜR

ÖZTÜRK

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

ÖZEN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

EFDAL

DEMİR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

SEMİYE

YILMAZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SAVCI

YOLAÇAN

YÜKSEK

TİCARET

2

İREM

YENİ

ORTA

SERBEST MESLEK

3

ÖMER

AKAY

ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜLSÜM

SARIOĞLU

YÜKSEK

İŞÇİ

2

ERİM

ŞİŞMAN

YÜKSEK

SENARİST

3

OKTAY

KÖK

ORTA

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

91 1423S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKİM

ÜSTYOL

ORTA

İŞ İNSANI

2

BİŞAR

TAŞKAYA

İLK

İŞÇİ

3

HASAN

ALMIŞLAR

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÖKTAN

ÜNVER

ORTA

İŞ İNSANI

2

MUSTAFA

TONBUL

YÜKSEK

MAKİNA MÜHENDİSİ

3

HASAN

ÜNVER

ORTA

İŞ İNSANI

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EDİP SAFDER

GAYDALI

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

LEVENT

NASIR

YÜKSEK

AVUKAT

3

MAŞALLAH

ASLAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SİBEL

HUTEN

ORTA

SERBEST

2

CUMA

NAZLİ

ORTA

SERBEST

3

MUHAMMET

ORT

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NİHAT

GÜLDEMİR

ORTA

İŞÇİ

2

EMİNE

OLKUN

İLK

EV KADINI

3

BAHTİYAR

KOÇAK

İLK

EV KADINI

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET ALİ

KALOĞLU

ORTA

SERBEST MESLEK

2

İSMAİL

BESDİLLİ

İLK

İŞ İNSANI

3

AHMET

DATLI

ORTA

EMEKLİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKAN

BAKAN

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

2

ÖMER

YASA

YÜKSEK

HUKUKÇU

3

MÜRVET

KARATAŞ

İLK

ÇİFTÇİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BİLAL

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

2

ÜMİT

İPEK

İLK

İŞ İNSANI

3

YUNUS

BİRCAN

İLK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TÜRKER

ATEŞ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

MEHMET BURAK

COP

YÜKSEK

AKADEMİSYEN (DOÇ. DR.)

3

ZUHAL

IŞIN

YÜKSEK

EMEKLİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ÖRNEKBAŞ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

İRFAN

BAYAR

YÜKSEK

EMEKLİ POLİS

3

SUAT

ORHAN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FERNAZ

BAĞDER

ORTA

EV HANIMI

2

MEHMET

YAŞAR

YÜKSEK

SERBEST

3

RUHSAN

ÖLÇER

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

METİN

KARAKAŞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

CAN

GÜLER

YÜKSEK

AVUKAT

3

YAVUZ

KÜTÜK

ORTA

SERBEST

BURDUR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

EDİBALİ

YÜKSEK

SERBEST

2

ADEM

KALEM

ORTA

TESVİYE

3

MEHMET ZEKİ

ÖZEN

YÜKSEK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TAYLAN

TİMUR

ORTA

İŞÇİ

2

ÖZGÜR

COŞKUN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

3

YILDIZ

KAHRAMAN ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYTAÇ

TOPUZ

YÜKSEK

TİYATROCU

2

YAŞAR

SERT

ORTA

EMEKLİ

3

ÖZGÜR CUMHUR

ZEYBEK

YÜKSEK

ESNAF

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NADİR

UYGUN

İLK

EMEKLİ

2

KEMAL

KUÇİN

ORTA

İŞÇİ

3

İSMAİL

YILMAZ

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÖZDE

AKMAN

ORTA

İŞSİZ

2

ÖZGÜR

HATİPAĞAOĞLU

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

3

MUSTAFA ÖZGÜR

ÇAKIR

YÜKSEK

ESNAF

GENÇ PARTİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

S UZAN

AÇIKBAŞ

ORTA

EV HANIMI

2

CELAL

DEMİR

ORTA

ESNAF

3

ÖMER

ALTAY

ORTA

EMEKLİ

MEMLEKET PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HULUSİ

ÖZKAN

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

2

HÜSEYİN CAN

KARTAL

ORTA

ÖĞRENCİ

3

CANSU

ALTINSOY

YÜKSEK

MÜZİK ÖĞRETMENİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UFUK

KAZANCI

YÜKSEK

ESNAF

2

BİLAL

AYDIN

İLK

İŞÇİ

3

HAVVA

ERCAN

İLK

EV HANIMI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADEM

KORKMAZ

YÜKSEK

İKTİSAT ÖĞRETİM ÜYESİ

2

MUSTAFA

OĞUZ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

3

VOLKAN

MENGİ

YÜKSEK

DİĞER MÜHENDİSLER

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HALİL

ASRAV

İLK

SERBEST

2

KADİR

BAYBAŞ

ORTA

EMEKLİ

3

SELÇUK

GÜNEŞ

İLK

İŞ İNSANI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERVET

OLPAK

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

ANDAÇ

ÖZDEMİR

YÜKSEK

İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

3

ESMA

ÖZDAŞLI

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

REYHAN

YİĞİT

YÜKSEK

FELSEFECİ

2

ÖMER FARUK

KILIÇ

YÜKSEK

İŞÇİ

3

SEMRA

BAYSAL

YÜKSEK

GAZETECİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KADER

ÜNAL

ORTA

SERBEST

2

ZEYNUR

KULAK

YÜKSEK

SERBEST

3

NAZLI

YAVUZ

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RUHİ

ÖZCAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

HÜSEYİN

DAYIOĞLU

İLK

OKURYAZAR

3

SENA

İŞCAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MERİÇ

TEKİN

YÜKSEK

TEKNİKER

2

MURAT

BÜYÜKKÜRBÜZ YÜKSEK

İŞ SAĞLIĞI UZMANI

3

RESUL

BİRGÜL

ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BUSE

KAYAN

ORTA

ÖĞRENCİ

2

ARİF

ÇAKIR

YÜKSEK

EMEKLİ

3

EREN

GENÇER

ORTA

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN

ERBİL

YÜKSEK

GAZETECİ

2

İBRAHİM

Kİ LİNÇ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

3

NİL SEVİL

UÇAR

ORTA

ÖĞRENCİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FERAH

ÇELİK

İLK

EV HANIMI

2

İBRAHİM

ARALI

ORTA

OTO TAMİRCİSİ

3

HALUK

TILFARLIOĞLU

ORTA

DEKORASYON

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İZZET

AKBULUT

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

2

HÜLYA

GÜMÜŞ

ORTA

ÖĞRENCİ (MAKİNE MÜHENDİSİ)

3

SÜLEYMAN

ERMAN

YÜKSEK

SERBEST MUHASEBECİ - MALİ MÜŞAVİR

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FARUK

ERKAN

ORTA

İŞ ADAMI

2

SAFA

SÖNMEZ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

3

MEHMET

YAVAŞ

ORTA

İŞ ADAMI

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN

KOÇ

ORTA

SERBEST

2

FİKRİYE

ÖZTUNÇ

ORTA

EV HANIMI

3

AYBÜKE

BUNSUZ

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

E RAY

ERTÜRK

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

MEHMET SERGEN

OKÇULAR

YÜKSEK

İŞLETMECİ

3

MÜCAHİD ENES

ŞEN

YÜKSEK

SERBEST

(Sürecek)

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Milletvekili Güncel Haberler

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