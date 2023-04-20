YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (5)
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Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
BİLECİK İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEZAİ
|ÜLKER
|YÜKSEK
|ELEKTRİKÇİ
|2
|MESUT
|YILMAZ
|ORTA
|ELEKTRİKÇİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RAMAZAN
|TOSUN
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|2
|NECLA
|ÇAMLIBEL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYÇAN
|ERCAN
|YÜKSEK
|İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
|2
|GÜRKAN
|ŞAHİNTÜRK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATİH BERKAY
|SOYGEL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MURAT
|İŞLER
|İLK
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ORÇUN
|YALÇIN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|BERKAY
|KALKAN
|ORTA
|İŞSİZ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BÜLENT
|AÇIKGÖZ
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|HASAN
|ALBAYRAK
|YÜKSEK
|ESNAF
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|KORKMAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ŞÜKRÜ
|ÇETİNER
|İLK
|EMEKLİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|ÖNAL
|ORTA
|ESNAF
|2
|MUSTAFA
|İBİŞ
|ORTA
|işçi
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HALİL
|ELDEMİR
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|HÜSNÜ
|ERSOY
|YÜKSEK
|ÜRETİM YÖNETİCİSİ (İMALAT SANAYİ)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ÖZVATAN
|YÜKSEK
|DİN GÖREVLİSİ
|2
|CAFER
|ARSLANBOĞA ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|BAĞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|TAC ETTİN
|GÜVEN
|İLK
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|AĞLAR
|İLK
|SERBEST
|2
|ZÜLEYHA
|ÇENGEL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CENK
|DİK
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|CEYLAN
|ÖZÇELİK
|YÜKSEK
|İSG UZMANI
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SİNEM
|BEKTAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|HİVİDAR
|CİRASUN
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TAMER
|YAĞIZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|ABDÜLKADİR
|KERİMOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DİLARA
|İLBAHAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|NECLA
|TURAN
|İLK
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SONGÜL
|KAYA
|İLK
|İŞÇİ
|2
|ZAFER
|SEL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DEVRİM
|SERİN
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|HAKAN
|USLU
|ORTA
|ESNAF
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|BALTA
|İLK
|MOBİLYACI
|2
|S EVİ LAY
|BALTA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAŞAR
|TÜZÜN
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2 VEDAT
|KAZICI
|YÜKSEK
|KAMU GÖREVLİSİ
|İYİ PARTİ
|S. NO ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1 HALİL
|AYDOĞDU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2 EREN
|GÜVEN
|ORTA
|DİĞER
|ADALET PARTİSİ
|S. NO ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1 GÜNDOĞAN
|YAZICI
|ORTA
|SERBEST
|2 HARUN
|ALPAK
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1 KEMAL
|BİGE
|YÜKSEK
|TERCÜMAN
|2 ONUR
|DOĞRU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|BAĞIMSIZ
|S. NO ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1 BAHADIR
|GÜLER
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BAYRAM
|KARACA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ALİ
|ŞİRİN
|İLK
|SERBEST
|3
|HACER
|RECEP
|İLK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET SAİT
|OĞRAK
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|SAİT
|YILMAZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|GÜRSEL
|KAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET ALİ
|SAMUK
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|SEDAT
|GÜL
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|NECATİ
|KARAKUŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULHAKİM
|MERT
|İLK
|İŞÇİ
|2
|EREN
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|İBRAHİM HALİL
|ASRAĞ
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MESUT
|GEÇGEL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|SADET
|SÖNMEZ GÜL YÜKSEK
|ESNAF
|3
|ÜMİT
|BEKTAŞ
|YÜKSEK
|ESNAF
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DİLEK
|KİŞİN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|2
|İSMAİL
|UÇAR
|YÜKSEK
|BİYOLOG
|3
|İDRİS
|CANŞİ
|ORTA
|TURİZMCİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALPAY
|ESER
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|2
|GÖKSELSERKAN
|AYDOĞAN
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|3
|CANER
|TUNCAY
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYDIN
|BUCUKA
|ORTA
|İŞADAMI
|2
|AHMET
|ERYATAN
|ORTA
|SERBEST
|3
|ŞENOL
|TÜNCER
|ORTA
|SERBEST
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FEYZİ
|BERDİBEK
|ORTA
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|2
|ZEKİ
|KORKUTATA
|YÜKSEK
|MÜSTEŞAR
|3
|FURKAN UFUK
|COŞKUN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET ZİYA
|BUYANKARA
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|İSMAİL
|YETER
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|3
|ERSOY
|ÖTEN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|METİN
|KESKİN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MUHAMMED
|KÖSE
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|EKREM
|ÇİFTÇİ
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER FARUK
|HÜLAKÜ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|CEMİLE
|TURHALLI BALSAK YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|FARUK
|ARIŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ELİF
|TOPRAK
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|KÜBRA
|HANSU
|ORTA
|SERBEST
|3
|İMRAN
|CİRASUN
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|ÖZDİLEK
|İLK
|SERBEST
|2
|EMEL
|BAŞKAYA
|ORTA
|SERBEST
|3
|ERDAL
|AZUN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ARİF
|USLU
|İLK
|SERBEST MESLEK
|2
|VELAT
|DİKMEN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|3
|ADEM
|ÖZYURT
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TÜRKMEN
|PALA
|İLK
|İŞÇİ
|2
|EDA GÜL
|ALSANCAK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|ONUR
|ÖZEL
|ORTA
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SİNAN
|YEŞİLYURT
|ORTA
|SATIŞ VE PAZARLAMA
|2
|MÜCAHİT MECİT
|ETLİ
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|3
|GAYESUDE
|KOCABAY
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BEKİR
|KEFEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|NESRİN
|VURAL
|İLK
|İŞ İNSANI
|3
|FİKRİYE SİBEL
|DEMİREL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERDAR
|ATALAY
|YÜKSEK
|MİMAR
|2
|MEHMET
|CANLI
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|İLHAMİ
|GELEN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|KIZILBOĞA
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2
|SEMA
|TAN İN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|AHMET
|ARPA
|İLK
|EMEKLİ
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET KENAN
|ERAT
|ORTA
|SERBEST
|2
|ERKAN
|SURİ
|ORTA
|SERBEST
|3
|İBRAHİM
|ÖZBAY
|ORTA
|SERBEST
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FESİH ZEKİ
|MERT
|ORTA
|İŞ İNSANI
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ÖRÜN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|HAYRETTİN
|UYGUN
|ORTA
|SERBEST
|3
|AHMET
|RECEP
|YÜKSEK
|BANKACI
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSA
|ESKİN
|İLK
|EMEKLİ
|2
|ÇAĞDAŞ
|TUNÇ
|YÜKSEK
|GRAFİKÇİ
|3
|SEZGİN
|EREN
|YÜKSEK
|ELEKTRİKÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUNASIM
|MERT
|İLK
|İNŞAAT İŞÇİSİ
|2
|OSMAN
|İLHAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|UMUT DENİZ
|KARAKUŞ
|ORTA
|DİJİTAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YURDAL
|TOKSÖZ
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|İDRİS
|KARATAŞ
|İLK
|İŞÇİ
|3
|EYÜP
|CEYHAN
|ORTA
|MUHASEBECİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MAHMUT TAHA
|BAYRAK
|ORTA
|TEKNİKER
|2
|SEFA
|AKIN
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|ANIL
|GENÇ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SELÇUK
|TAŞDEMİR
|ORTA
|PEYZAJ
|2
|ALİ İSMAİL
|NAS
|ORTA
|ESNAF
|3
|CAFER
|HACİKADİROĞULLARI
|ORTA
|ANTRENÖR
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULKADİR
|ÖLEKLİ
|ORTA
|SERBEST
|2
|YUSUF
|KORKMAZ
|ORTA
|SERBEST
|3
|OZAN CEM
|DURDU
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZEYDİN
|GÜZELTAŞ
|İLK
|SERBEST
|2
|ZÜBEYDE
|ALTI KUŞAK
|ORTA
|SERBEST
|3
|YILMAZ
|ŞENGÜL
|İLK
|ESNAF
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TURAN
|BEDİRHANOĞLU
|YÜKSEK
|KAYMAKAM
|2
|MU AZ
|ERGEZEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|CEBRAİL
|YAKIŞIR
|YÜKSEK
|DİN GÖREVLİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYHAN
|USLU
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|ÖZCAN
|KAPLAN
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|MUHSİN
|ERENSAYIN
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÖKHAN
|İDİZ
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|OSMAN
|GÜLSAR
|ORTA
|ZANAATKAR
|3
|ABDULRAHİM
|SUBAŞI
|YÜKSEK
|MEMUR
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|OLAN
|YÜKSEK
|ECZACI
|2
|SEMRA
|ÇAĞLAR GÖKALP
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|ENVER
|BARİN
|İLK
|SERBEST
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FERHAT
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST
|2
|HASAN
|YILGIN
|ORTA
|SERBEST
|3
|ÖZGÜR
|ÖZTÜRK
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|ÖZEN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|EFDAL
|DEMİR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|SEMİYE
|YILMAZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SAVCI
|YOLAÇAN
|YÜKSEK
|TİCARET
|2
|İREM
|YENİ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|ÖMER
|AKAY
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜLSÜM
|SARIOĞLU
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|ERİM
|ŞİŞMAN
|YÜKSEK
|SENARİST
|3
|OKTAY
|KÖK
|ORTA
|İŞÇİ
|91 1423S. NO
|ADI
SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKİM
|ÜSTYOL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|BİŞAR
|TAŞKAYA
|İLK
|İŞÇİ
|3
|HASAN
|ALMIŞLAR
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÖKTAN
|ÜNVER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MUSTAFA
|TONBUL
|YÜKSEK
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|3
|HASAN
|ÜNVER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EDİP SAFDER
|GAYDALI
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|LEVENT
|NASIR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|MAŞALLAH
|ASLAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SİBEL
|HUTEN
|ORTA
|SERBEST
|2
|CUMA
|NAZLİ
|ORTA
|SERBEST
|3
|MUHAMMET
|ORT
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NİHAT
|GÜLDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|EMİNE
|OLKUN
|İLK
|EV KADINI
|3
|BAHTİYAR
|KOÇAK
|İLK
|EV KADINI
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET ALİ
|KALOĞLU
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|İSMAİL
|BESDİLLİ
|İLK
|İŞ İNSANI
|3
|AHMET
|DATLI
|ORTA
|EMEKLİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN
|BAKAN
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|2
|ÖMER
|YASA
|YÜKSEK
|HUKUKÇU
|3
|MÜRVET
|KARATAŞ
|İLK
|ÇİFTÇİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BİLAL
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ÜMİT
|İPEK
|İLK
|İŞ İNSANI
|3
|YUNUS
|BİRCAN
|İLK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TÜRKER
|ATEŞ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|MEHMET BURAK
|COP
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN (DOÇ. DR.)
|3
|ZUHAL
|IŞIN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ÖRNEKBAŞ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|İRFAN
|BAYAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ POLİS
|3
|SUAT
|ORHAN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FERNAZ
|BAĞDER
|ORTA
|EV HANIMI
|2
|MEHMET
|YAŞAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|RUHSAN
|ÖLÇER
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|METİN
|KARAKAŞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|CAN
|GÜLER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|YAVUZ
|KÜTÜK
|ORTA
|SERBEST
BURDUR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|EDİBALİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|ADEM
|KALEM
|ORTA
|TESVİYE
|3
|MEHMET ZEKİ
|ÖZEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TAYLAN
|TİMUR
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|ÖZGÜR
|COŞKUN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|3
|YILDIZ
|KAHRAMAN ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYTAÇ
|TOPUZ
|YÜKSEK
|TİYATROCU
|2
|YAŞAR
|SERT
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|ÖZGÜR CUMHUR
|ZEYBEK
|YÜKSEK
|ESNAF
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NADİR
|UYGUN
|İLK
|EMEKLİ
|2
|KEMAL
|KUÇİN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|İSMAİL
|YILMAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÖZDE
|AKMAN
|ORTA
|İŞSİZ
|2
|ÖZGÜR
|HATİPAĞAOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|3
|MUSTAFA ÖZGÜR
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|ESNAF
|GENÇ PARTİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|S UZAN
|AÇIKBAŞ
|ORTA
|EV HANIMI
|2
|CELAL
|DEMİR
|ORTA
|ESNAF
|3
|ÖMER
|ALTAY
|ORTA
|EMEKLİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HULUSİ
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|2
|HÜSEYİN CAN
|KARTAL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|CANSU
|ALTINSOY
|YÜKSEK
|MÜZİK ÖĞRETMENİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UFUK
|KAZANCI
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|BİLAL
|AYDIN
|İLK
|İŞÇİ
|3
|HAVVA
|ERCAN
|İLK
|EV HANIMI
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADEM
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|İKTİSAT ÖĞRETİM ÜYESİ
|2
|MUSTAFA
|OĞUZ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|VOLKAN
|MENGİ
|YÜKSEK
|DİĞER MÜHENDİSLER
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HALİL
|ASRAV
|İLK
|SERBEST
|2
|KADİR
|BAYBAŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|SELÇUK
|GÜNEŞ
|İLK
|İŞ İNSANI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERVET
|OLPAK
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|ANDAÇ
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|3
|ESMA
|ÖZDAŞLI
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|REYHAN
|YİĞİT
|YÜKSEK
|FELSEFECİ
|2
|ÖMER FARUK
|KILIÇ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|SEMRA
|BAYSAL
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KADER
|ÜNAL
|ORTA
|SERBEST
|2
|ZEYNUR
|KULAK
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|NAZLI
|YAVUZ
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RUHİ
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|HÜSEYİN
|DAYIOĞLU
|İLK
|OKURYAZAR
|3
|SENA
|İŞCAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MERİÇ
|TEKİN
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|2
|MURAT
|BÜYÜKKÜRBÜZ YÜKSEK
|İŞ SAĞLIĞI UZMANI
|3
|RESUL
|BİRGÜL
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BUSE
|KAYAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|ARİF
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|EREN
|GENÇER
|ORTA
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN
|ERBİL
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|İBRAHİM
|Kİ LİNÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|3
|NİL SEVİL
|UÇAR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FERAH
|ÇELİK
|İLK
|EV HANIMI
|2
|İBRAHİM
|ARALI
|ORTA
|OTO TAMİRCİSİ
|3
|HALUK
|TILFARLIOĞLU
|ORTA
|DEKORASYON
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İZZET
|AKBULUT
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|2
|HÜLYA
|GÜMÜŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ (MAKİNE MÜHENDİSİ)
|3
|SÜLEYMAN
|ERMAN
|YÜKSEK
|SERBEST MUHASEBECİ - MALİ MÜŞAVİR
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FARUK
|ERKAN
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2
|SAFA
|SÖNMEZ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|3
|MEHMET
|YAVAŞ
|ORTA
|İŞ ADAMI
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN
|KOÇ
|ORTA
|SERBEST
|2
|FİKRİYE
|ÖZTUNÇ
|ORTA
|EV HANIMI
|3
|AYBÜKE
|BUNSUZ
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|E RAY
|ERTÜRK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|MEHMET SERGEN
|OKÇULAR
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|3
|MÜCAHİD ENES
|ŞEN
|YÜKSEK
|SERBEST
(Sürecek)
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Milletvekili Güncel Haberler
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