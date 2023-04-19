YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (3)
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Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
ANTALYA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN
|SOYDAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|GALİP
|ÖZTEKİN
|YÜKSEK
|DOKTOR
|3
|NURAN
|ÖZEN
|ORTA
|SERBEST
|4
|KAMİL
|ŞENTÜRK
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|HATİCE
|SOYDAL
|ORTA
|SERBEST
|6
|YASİN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|7
|HAVVA
|ŞAHİN SAY
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|8
|MAHMUT
|YETKİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|SADETTİN
|GÜNDÜZ
|YÜKSEK
|MİMAR
|10
|MEHMET
|GÜMÜŞKAYNAK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|11
|CEVAT
|ÖZEN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|12
|SERDAL
|BATMAZ
|ORTA
|EĞİTİMCİ
|13
|EYÜP
|ÜNAL
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|14
|MUHARREM
|TANRIVEREN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|15
|MEHMET ALİ
|KUBİLAY
|ORTA
|GÜVENLİK
|16
|NİHAT
|GÖKMEN
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|17
|ABDULKADİR
|ÇAKIROĞLU
|ORTA
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NECATİ
|BAYRAM
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|2
|ABDULAZİZ
|AKÇAN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|PINAR
|POLAT
|ORTA
|EV KADINI
|4
|AHMET
|SARI
|İLK
|İŞÇİ
|5
|FECRİYE
|DENİZ EKİNCİ
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|6
|REŞAT
|EREN
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|AHMET
|ARSLAN
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|HAMİYET
|TOKUŞ
|İLK
|EV KADINI
|9
|MEHMET ALİ
|ARSLAN
|İLK
|ESNAF
|10
|NEFEL
|BALKAN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|11
|LEYLA
|KURT
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|SELMAN
|DENİZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|13
|MUZAFFER
|KÜÇÜKKÖSE
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|14
|İNAN
|EREN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|15
|AHMET
|SEKMEN
|İLK
|İŞÇİ
|16
|FERHAT
|ÖZDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|17
|NURHAYAT
|AKKUŞ
|İLK
|EV KADINI
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NAZLI ECE
|MUTLU
|YÜKSEK
|TURİST REHBERİ
|2
|BİLAL
|DOĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|GÜLSEREN
|KILIÇCIOĞLU
|YÜKSEK
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|4
|KEMAL
|KÜÇÜKKOÇKAYA
|ORTA
|SERBEST
|5
|DİLEK
|DEMİR
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|HAYDAR
|YILMAZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|HATİCE
|KIRAL GÜRKAN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|8
|MEHMET
|YILDIZ
|ORTA
|ELEKTRİK TEKNİKERİ
|9
|MEHMET
|AKSOY
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|10
|SEVİL
|UÇAR
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|OSMAN OZAN
|KAPAR
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|12
|SEVİMNUR
|AYDIN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|DURALİ
|KAPAR
|ORTA
|İŞÇİ
|14
|CANEL
|DURAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|15
|CANER
|GÖKMEN
|ORTA
|MÜZİSYEN
|16
|ELFİYE
|NARİN
|ORTA
|TERZİ
|17
|AYŞE
|KILINÇ
|İLK
|ÇİFTÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NİMET
|ÇAKILKAYA
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ASLI
|ÖZÇELİK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|HAYATİ
|SARIBARDAK
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|FİGEN
|TOPAL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|DERYA
|SIRBUDAK
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|MURAT
|TAKSİM
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|AYKUT
|ÇAVUŞ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|8
|BARIŞ
|ATASAYAR
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|9
|SUNAY
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|10
|YILDIZ
|USLUER
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|HÜSEYİN
|CANKİ
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|SEMRA
|AŞIK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|13
|MİRAV
|ÇELİK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|HARUN
|KORKMAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|15
|ABDULLAH
|BEKÇİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|16
|ÖNDER
|BULUT
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|17
|MERVE
|KARADENİZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|AYAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|AYŞEGÜL
|YETİM LAÇİN
|YÜKSEK
|TERCÜMAN
|3
|SABRİ
|TANYERİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|ÖZKAN
|YATAR
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|ALİ CAN
|ATALAY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|SALTANAT
|BAYKAL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|SULTAN
|AKKİRAZ
|ORTA
|İŞSİZ
|8
|AHMET
|TATAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|9
|REMZİYE GÖKÇE
|YILMAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|MERAL ZEYNEP
|GÜNEY
|YÜKSEK
|ESNAF
|11
|NASUH
|ÜNAL
|ORTA
|EMEKLİ
|12
|HÜSEYİN
|TIKIR
|YÜKSEK
|ESNAF
|13
|ERDOĞAN
|UMUR
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|14
|AHMET
|DEMİRDÖĞDÜ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|15
|İLHAN KAMİL
|TURAN
|ORTA
|İŞÇİ
|16
|DURALİ
|AYDIN
|ORTA
|İŞÇİ
|17
|NİZAM ETTİN
|AYDIN
|ORTA
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ EKBER
|YILMAZ
|ORTA
|TURİZMCİ
|2
|AYHAN
|ÇETİN KAYA
|ORTA
|REKLAMCI
|3
|ÖZLEM
|TATLI
|YÜKSEK
|ZİRAAT TEKNİKERİ
|4
|ÖZCAN
|GÜLŞEN
|İLK
|ESNAF
|5
|AYŞE ÖZLEM
|BAHAR
|ORTA
|EMLAK DANIŞMANI
|6
|GAMZE
|BENZER
|YÜKSEK
|ESNAF
|7
|BEDİÇ
|ARI KAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|8
|İBRAHİM EFTAL
|OKAY
|YÜKSEK
|ESNAF
|9
|MURAT
|KILIÇ
|YÜKSEK
|TEKNİSYEN
|10
|FİLİZ
|CENGİZ
|ORTA
|EV HANIMI
|11
|MUAMMER
|KÜÇÜK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|12
|CANAN
|YURTSEVER
|ORTA
|EV HANIMI
|13
|EMRE
|EROL
|ORTA
|SERBES MESLEK
|14
|GÜLİZ KUTSİYE
|SARIÇAM
|ORTA
|EV HANIMI
|15
|UĞUR
|ÇİMEN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|16
|VEDAT
|ŞEN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|17
|HATİCE
|AKPINAR
|YÜKSEK
|HALKLA İLİŞKİLER UZMANI
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEVLÜT
|DUDU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MUSTAFA
|KAVASOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|HASAN
|YALÇIN
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|4
|TURGUT
|OKUR
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|EMRE
|ERGİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|SERDAR
|GÜZEL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|TAYFUN
|AYDOĞMUŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|ŞEFİKA
|AYGÜNEŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|DİLEK
|DİKER
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|HASAN BUĞRA
|MEYVECİOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|EMİNE
|KANDİL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|İSMAİL UMUT
|KÜÇÜK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|BAHRİ
|KENDİR
|ORTA
|SERBEST
|14
|MISRA
|DENLİ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|15
|SELAMİ
|ÖZBARDAKCI
|ORTA
|SERBEST
|16
|MUSTAFA
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST
|17
|MURAT
|DEMİRCAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALAATTİN
|ÇAKIR
|ORTA
|İŞADAMI
|2
|ŞU AYIP
|BOZKURT
|ORTA
|MÜHENDİS
|3
|EBRU
|AKBULUT
|ORTA
|YÖNETİCİ
|4
|BİLAL
|KARAOĞLU
|İLK
|İŞADAMI
|5
|İSMAİL
|METİN
|İLK
|İTHALAT İHRACAT
|6
|MAHMUT TURGUT
|SARIYI LDIZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|İBRAHİM
|CEYLAN
|İLK
|İŞADAMI
|8
|SALİH
|ŞENER
|ORTA
|EMEKLİ
|9
|HASAN
|TEZEL
|ORTA
|ESNAF
|10
|SERVET
|UYLAŞ
|ORTA
|İŞLETMECİ
|11
|UĞUR
|BIYIK
|YÜKSEK
|TURİZM
|12
|MUSA
|KOÇ
|ORTA
|SERBEST
|13
|MELİSA
|KARACAN
|ORTA
|SERBEST
|14
|SİNAN
|KELEŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|15
|MEHMET
|YEMENİCİ
|ORTA
|İŞÇİ
|16
|YILMAZ
|KARATEKE
|İLK
|AŞÇI
|17
|ŞEYMA
|KAYA
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEVLÜT
|ÇAVUŞOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|MUSTAFA
|KÖSE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|TUBA
|VURAL ÇOKAL
|YÜKSEK
|GÖZ HASTALIKLARI UZMANI
|4
|KEMAL
|ÇELİK
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|5
|ATAY
|USLU
|YÜKSEK
|VALİ YARDIMCISI
|6
|İBRAHİM ETHEM
|TAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|KUDDUSİ
|MÜFTÜOĞLU
|YÜKSEK
|HAKEM
|8
9
|İZZETTİN
TÜLAY
|SULTANYAR BEŞ KONAK ÖZÇAY
|YÜKSEK
YÜKSEK
|İŞ İNSANI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ (ÖZEL SEKTÖR)
|10
11
12
|YUSUF
BETÜL
RÜŞTÜ
|MAYISLAR
DEMİROK
PEKER
|YÜKSEK
YÜKSEK
YÜKSEK
|MATBAA USTASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
ZİRAAT MÜHENDİSİ
|13
|FERAH NUR
|ÜNAL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|14
|ÖZCAN
|YILDIRIM
|ORTA
|MAĞAZA MÜDÜRÜ
|15
|MEHMET
|UYSAL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|16
|YAHYA
|TURGUT
|YÜKSEK
|KABZIMAL (MEYVE SEBZE TOPTANCISI)
|17
|İBRAHİM
|BAYUK
|YÜKSEK
|HIRDAVATÇI
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ATINÇ
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|ALİ
|KOKSAL
|ORTA
|ESNAF
|3
|YUSUF İSLAM
|ÇELİK
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|4
|ÜMİT
|ÖZKURT
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|HASAN
|ÇAPUN
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|6
|FETHİ
|BAŞUSLU
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|7
|VELİ
|DERE
|YÜKSEK
|SİGORTACI ESNAF
|8
|PINAR
|TOPUZ
|YÜKSEK
|MEMUR
|9
|BURAK
|DOĞAN
|ORTA
|ESNAF
|10
|AHMET HAKAN
|YUMAKOĞULLARI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|OĞUZHAN
|YILDIRIM
|ORTA
|TİCARET
|12
|MEHMET
|BAYRAK
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|13
|İBRAHİM ÖMER
|REYHAN
|ORTA
|ESNAF
|14
|ALİ
|ARSLAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|15
|TANER
|TEKİN
|ORTA
|EMEKLİ MEMUR
|16
|KASIM
|ARSLAN
|İLK
|ESNAF
|17
|HESE
|AK
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDURRAHMAN
|BAŞKAN
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|2
|HİLMİ
|DURGUN
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|3
|MUSTAFA
|AKSOY
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|4
|YUSUF
|KELLELİ
|YÜKSEK
|KURMAYALBAY
|5
|FERHAT
|SARIBEK
|YÜKSEK
|DOKTOR
|6
|İLKNUR
|FİDAN
|ORTA
|TURİZMCİ
|7
|OĞUZHAN
|ÇELİK
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|8
|YAVUZ
|ÇAĞLAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|SERKAN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|ALİ
|ÇETİN
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|11
|HAYATİ
|PEKER
|YÜKSEK
|KAMU GÖREVLİSİ
|12
|ES MA YE
|ÖZÖRMENOĞLU
|YÜKSEK
|DOKTOR
|13
|İDRİS
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|14
|AHMET ALİ
|ÇOŞKUN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|15
|MEHMETALİ
|YALÇIN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|16
|MUSTAFA
|DORUATLI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|17
|KUTLUHAN
|TOZOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKKI SARUHAN
|OLUÇ
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|CANAN
|ÇALAĞAN
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|3
|MUHSİN
|TAŞAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|ZÖHRE
|TEDİK
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|ERBAKAN
|TAĞ
|ORTA
|SERBEST
|6
|HÜLYA
|HASBAY
|ORTA
|SİYASETÇİ
|7
|SELAMİ
|ÖZYAŞAR
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|8
|NİGAR
|DURU
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|9
|FIRAT
|EREN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|10
|NERİMAN
|BAKIR
|İLK
|EV KADINI
|11
|HASAN
|DOĞAN
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|HÜLYA
|AKTAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|MEHMET ADİL
|TEKİN ER
|İLK
|SERBEST
|14
|KAMİLE
|YILMAZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|15
|MAHİR
|DOĞAN
|ORTA
|İŞÇİ
|16
|NEFİSE
|OĞUZ
|ORTA
|İŞÇİ
|17
|SERDAR
|KÖŞKEROĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUNUS
|BAŞARAN
|YÜKSEK
|TURİZM
|2
|BARIŞ ATAY
|MENGÜLLÜOĞLU
|YÜKSEK
|OYUNCU
|3
|EMİRE
|ULUTAŞ
|ORTA
|ELSANATLARI EĞİTMENİ
|4
|TUNCAY
|KOÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|EMİNE
|BÜYÜKNOHUTÇU
|YÜKSEK
|REKLAMCI
|6
|AYŞE BİLGE
|KALIN
|YÜKSEK
|PEYZAJ MİMARI
|7
|EZGİ
|ALTINKURT SAĞLIK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|KERİM
|UĞUR
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|9
|GÜLİZAR
|KOCADAĞ
|YÜKSEK
|TURİZM
|10
|HASAN
|GİRGİNEL
|ORTA
|EMEKLİ
|11
|AYFER
|GÜNEŞHAN
|ORTA
|İŞLETMECİ
|12
|AHMET
|ELATAŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|BETÜL
|ÜRKÜTEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|14
|GAMZE PELİN
|DEMİRCAN
|ORTA
|HALKLA İLİŞKİLE KOR
|15
|BİLGE
|ERK
|YÜKSEK
|AŞÇI
|16
|LEYLA
|ÇELEBİ
|ORTA
|SATIŞ YÖNETİCİSİ
|17
|MEHMET UTKAN
|ÇOBANOĞLU
|YÜKSEK
|Fİ NANS VE OTELCİLİK
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZHUN
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|BURCU
|GENEŞ
|ORTA
|SERBEST
|3
|MEHMET
|HANCI
|ORTA
|SERBEST
|4
|SERHAN
|TİRYAKİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|JALE
|ECE
|ORTA
|SERBEST
|6
|ÜMİT
|DUMAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|BATUHAN
|TÜRKMEN
|ORTA
|SERBEST
|8
|YUSUF İSLAM
|İRCİ
|ORTA
|SERBEST
|9
|EKREM
|BEKTAŞ
|ORTA
|SERBEST
|10
|ŞÜKRÜ SİNAN
|SÖZKESEN
|ORTA
|SERBEST
|11
|MEVLÜT
|KOCA
|ORTA
|SERBEST
|12
|ZEKERİ YA
|SEKMEN
|ORTA
|SERBEST
|13
|TAHA HÜSEYİN
|GÜMÜŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|14
|BAHATTİN TAYLAN
|ÖZBEKLER
|ORTA
|SERBEST
|15
|ÇETİN
|GEDİK
|ORTA
|SERBEST
|16
|ERHAN
|YALÇIN
|YÜKSEK
|SERBEST
|17
|CELAL
|KÖŞKER
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ HAN
|KANSU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MURAT
|KURT
|İLK
|İŞ İNSANI
|3
|GÜLFEM
|GÜRLEK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|YUSUF
|YAMAN
|İLK
|SERBEST
|5
|HAKAN
|URHAN
|ORTA
|SERBEST
|6
|MURAT
|DÜŞÜNCELİER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|AHMET
|KAYA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|MEMNUNE
|KAYHAN
|ORTA
|SERBEST
|9
|RAMAZAN
|ŞANLI
|ORTA
|SERBEST
|10
|MEHMET
|KARAAĞAÇ
|ORTA
|SERBEST
|11
|YAĞMUR ECE
|DOĞAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|12
|SELDA
|BOZAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|13
|SILA
|BOZDAĞ
|ORTA
|SERBEST
|14
|HÜSNİYE
|YALÇIN
|ORTA
|SERBEST
|15
|MERT ÇELİL
|YAMAN
|ORTA
|SERBEST
|16
|MURAT
|DOĞRU
|ORTA
|SERBEST
|17
|SİBEL
|YAMAN KABA
|YÜKSEK
|SERBEST
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER
|DEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|ALPARSLAN
|AÇIK
|YÜKSEK
|GELİR UZMANI
|3
|ALİ CAN
|KARAKUŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|ZAFER
|DİREK
|ORTA
|PAZARLAMACI
|5
|Dİ LAN
|BOZKURT
|ORTA
|EV HANIMI
|6
|REYHAN
|AKDOĞAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|7
|SERAP
|KARAÇALI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|8
|RAMAZAN
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|9
|MAHMUT
|SÜTKEN
|İLK
|SERBEST MESLEK
|10
|İLYAS
|KAYACAN
|İLK
|SERBEST MESLEK
|11
|MEHMET CAN
|DEMİR
|ORTA
|TEKNİKER
|12
|MEHMET
|DEMİR
|İLK
|SERBEST MESLEK
|13
|ŞENNUR
|GEZGİNCİ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|14
|NECMETTİN
|SONA
|İLK
|SERBEST MESLEK
|15
|ORHAN
|DEMİR
|İLK
|SERBEST MESLEK
|16
|ELİF
|ÇETİNKAYA
|ORTA
|EV HANIMI
|17
|FERHAT
|DEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MİNE
|YAVUZ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|2
|EROL
|FİDAN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ŞALİ HA
|ÇATLI
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|AHMET
|CANKARA
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|FİLİZ
|ERHAN
|YÜKSEK
|RESSAM
|6
|MUTLU
|YÜCEL
|İLK
|İŞÇİ
|7
|YAŞAR
|BAYINDIR
|İLK
|İŞÇİ
|8
|ARİF
|KOÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|ALİ
|NEZİR
|İLK
|ÇİFTÇİ
|10
|YILMAZ
|FİDAN
|İLK
|İŞÇİ
|11
|FATİH
|AKTAŞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|12
|BATUHAN
|KUŞÇU
|YÜKSEK
|işçi
|13
|İBRAHİM
|KORKMAZ
|İLK
|ESNAF
|14
|SİMGE SERAY
|GENÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|15
|ORKUN
|ÇAMLAR
|ORTA
|İŞÇİ
|16
|ABDULKADİR
|AYDENİZ
|İLK
|İŞÇİ
|17
|UĞUR
|AYDOĞDU
|ORTA
|MÜZİSYEN
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ONUR
|GÜNGÖR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|GÜLBEYAZ
|KURT
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|KEMAL
|AKÇA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|FUNDA
|ŞAHİN
|ORTA
|MUHASEBECİ
|5
|SAADET
|OK
|İLK
|SERBEST MESLEK
|6
|SELİM
|ORAK
|İLK
|BEKÇİ
|7
|UMUT
|ÖZ YILMAZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|BAYRAM
|ERBAŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|9
|SEZAİ
|ATAŞ
|ORTA
|ESNAF
|10
|EDİP
|KILIÇ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|11
|HACER
|BUYRUK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|12
|MEHMET
|ÇAYIR
|İLK
|ESNAF
|13
|ŞÜKRÜ
|MALGAÇ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|14
|AHMET
|BİRGÜL
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|15
|ÖMER FARUK KÜRŞAD
|DOĞRUYOL
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|16
|SİNAN
|ESENDERE
|ORTA
|TEKNİSYEN
|17
|MUHSİN
|YEŞİLLİ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERDAR
|ÜSKÜPLÜ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|AHMET
|ÖZBAY
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|3
|SEDAT
|MÜNİROĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ PİLOT
|4
|NİLAY
|GÜVEN
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|5
|YAŞAR JALE
|YATBAZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|6
|FATMA
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|ALİ
|YÜKSER
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|8
|ABDULHALİK PAMİR
|UÇANER
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|9
|İBRAHİM
|YİĞİT
|İLK
|EMEKLİ
|10
|EVREN
|KURTOĞLU
|YÜKSEK
|BİLİŞİMCİ
|11
|İRFAN
|BİLGİN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|12
|RAŞİT
|EKİNCİ
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|13
|HÜSEYİN BARAN
|KARABULUT
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|14
|VELİ ŞENOL
|SÜMBÜL
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|15
|BARIŞ
|AKKAYA
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|16
|MUSTAFA
|ERTEM
|YÜKSEK
|OTOPARK İŞLETMECİSİ
|17
|HANİFE
|YALÇIN
|YÜKSEK
|HALKLA İLİŞKİLER UZMANI
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERKAN
|PARMAK
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|2
|YEGANE
|BAL
|ORTA
|TURİZM
|3
|HASAN
|ÖNAL
|ORTA
|ELEKTRONİK
|4
|İSMAİL
|ÖZTÜRK
|ORTA
|FABRİKATÖR
|5
|MELTEM
|PARMAK
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|6
|DERYA
|KOCAMAN
|ORTA
|EMLAK DANIŞMANI
|7
|MUHAMMET
|PARMAK
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|8
|NURETTİN
|LAFÇI
|İLK
|VİNÇ OPERATÖRÜ
|9
|UFUK
|KOCAMAN
|ORTA
|EMLAK DANIŞMANI
|10
|AYŞE
|GÜRBİLEK
|YÜKSEK
|DİYETİSYEN
|11
|AYŞEGÜL
|MANAV
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|SERAP ESRA
|TELKIRAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|13
|HASAN
|DEMİREL
|İLK
|İŞ İNSANI
|14
|SEBAHATTİN
|ACAR
|İLK
|İŞ İNSANI
|15
|SERHAT
|BORAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|16
|MUSTAFA
|AKKAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|17
|ÇİĞDEM
|BAL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SURURİ
|ÇORABATIR
|ORTA
|TURİZM
|2
|CAVİT
|ARI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ALİYE
|COŞAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|SERAP
|YAZICI ÖZBUDUN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|5
|ŞERAFETTİN
|KILIÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|MUSTAFA
|ERDEM
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|7
|MURAT
|ÖZÇELİK
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|8
|HASAN ERCÜMENT
|TAŞDEMİR
|YÜKSEK
|MİMAR - İŞ İNSANI
|9
|NİLÜFER
|DEVECİ
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|10
|VAHAP
|TUNCER
|YÜKSEK
|ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|11
|SİBEL
|GEZEN
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|12
|RAMİZ
|ATAHAN
|YÜKSEK
|HUKUK
|13
|EMRAH
|YURTLAK
|YÜKSEK
|BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
|14
|ZELİHA
|MİLLİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|15
|HATİCE KÜBRA
|TURAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|16
|MÜGE
|GEZGİNCİ ÜNSAL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|17
|MEHMET
|GÖK
|ORTA
|EMEKLİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UĞUR
|POYRAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|AYKUT
|KAYA
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|3
|ALİ ADNAN
|KAYA
|ORTA
|SİGORTACI
|4
|AYŞEN
|KURT
|YÜKSEK
|İŞ KADINI
|5
|SERKAN
|TEKİN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|6
|İLHAMİ
|OKUDAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|MEHMET
|BAŞARAN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|8
|NESRİN
|ÜNAL
|YÜKSEK
|DOKTOR
|9
|MUSA
|ERTUĞAN
|ORTA
|İŞ ADAMI
|10
|MESUT
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|11
|DURMUŞ
|KAPLAN
|YÜKSEK
|DİYETİSYEN
|12
|ARİF
|KOCABIYIK
|ORTA
|GAZETECİ
|13
|BAŞAK
|KARATAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|14
|DURMUŞ ALİ
|ARSLAN
|YÜKSEK
|E. KAMU ÇALIŞANI
|15
|NEŞE
|TOKER
|YÜKSEK
|DOKTOR
|16
|LEVENT
|ÖZDEMİR
|ORTA
|İŞ ADAMI
|17
|HATİCE
|AVCI
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BEŞİR
|AKSOY
|İLK
|İŞADAMI
|2
|AYLA
|ÇETİN
|ORTA
|ESNAF
|3
|MUSA
|ASLAN
|İLK
|ESNAF
|4
|FERAH
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|KAMİL KUTEN
|ÇEKEM
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|6
|FARUK
|GÜNDOĞAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|ABDULHAMİD
|AKPINAROĞLU
|İLK
|EMEKLİ
|8
|İHSAN
|GÜLTEKİN
|ORTA
|SERBEST
|9
|ALİ
|ERDEMİR
|İLK
|SERBEST
|10
|SÜLEYMAN
|CAN
|İLK
|SERBEST
|11
|ELİF
|NARMAN SULİGÖZ
|ORTA
|EV HANIMI
|12
|HÜSEYİN
|ÇİMEN
|ORTA
|SERBEST
|13
|AYŞE
|YILDIZ ESKİN
|ORTA
|SERBEST
|14
|CANAN
|ÖZDEN
|ORTA
|SERBEST
|15
|ÇELİL
|ÖZKAYA
|ORTA
|SERBEST
|16
|MUHARREM
|KURT
|İLK
|SERBEST
|17
|AYHAN
|ÇİFTÇİ
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KEMAL
|KARABAĞ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|YAŞAR
|KÖKÇE
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|3
|VOLKAN
|YURTMAN
|YÜKSEK
|UZMAN DOKTOR
|4
|VOLKAN
|ÇALIŞKAN
|YÜKSEK
|TURİZM/FİNANS
|5
|TUBA
|EVLİYAOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|6
|YUSUF
|İŞLER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|EMRAH
|KURHAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|ORKUN KUT ALMIŞ
|FİLİZ
|YÜKSEK
|PROJE ASİSTANI
|9
|MUSTAFA
|CEYLAN
|YÜKSEK
|BANKACI
|10
|VAHİT
|TECEL
|YÜKSEK
|EMEKLİ ASTSUBAY
|11
|KEREM
|Dİ DİNÇ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|12
|ATA
|BOYACI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|SEFA
|İŞLEK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|SERDAR ALP
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|15
|NAZMİ
|AÇAN
|ORTA
|EĞİTİMCİ
|16
|MELİHA
|YURTMAN
|ORTA
|EMEKLİ
|17
|ALİ
|SONGÜL
|YÜKSEK
|SOSYAL HİZMET UZMANI
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN HALİM
|OKUDAN
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
ARDAHAN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|ÖNCÜL
|YÜKSEK
|ASTSUBAY
|2
|BÜŞRA
|ASLAN
|YÜKSEK
|BİYOLOJİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SIDDIK
|EREN
|YÜKSEK
|MUHABİR
|2
|ALİŞER
|DOĞAN
|İLK
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İRFAN
|AVŞAR
|İLK
|TRAKTÖR TAMİRCİSİ
|2
|MURAT
|ÖZDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEVDA
|TİZCİ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|ÖMER FARUK
|ALTANAY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUAZZEZ
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ENGİN
|BAKIRCI
|ORTA
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CÜNEYİT
|BİRKAL
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|2
|MEHMET
|TAVAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEZGİN
|AKIL
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|FUAT
|ARAS
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|REŞAT
|KİTİR
|İLK
|İŞÇİ
|2
|ONUR
|FİDAN
|ORTA
|İŞÇİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KAAN
|KOÇ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|GÜVEN
|KARAKOYUN
|YÜKSEK
|DİN GÖREVLİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CANER
|ÇOBAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MURAT
|ÖNGEL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ONUR ÜMİT
|IŞIK
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|2
|NURSEN
|OPALAY
|YÜKSEK
|EMLAK MÜŞAVİRİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZGÜR
|TANIŞ
|YÜKSEK
|ECZACI
|2
|DİCLE
|AKTÜRK
|ORTA
|İŞÇİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KENAN
|KAYA
|İLK
|SERBEST
|2
|TUNA
|KILIÇ
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SONER
|BAŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|SEVİMGÜL
|AKTAŞ
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMRAH
|ÖZCAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|DAVUT
|BEŞLİ
|ORTA
|TİCARET
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SENGÜL
|SÖĞÜT
|YÜKSEK
|SERAMİKÇİ
|2
|KAMİL
|DİNÇ
|ORTA
|EMEKLİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATİH
|DADAŞOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|2
|FİLİZ
|AYTAŞ
|İLK
|EV HANIMI
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|ERDOĞAN
|İLK
|EMEKLİ İŞÇİ
|2
|İLHAN
|ÖZTÜRK
|ORTA
|EMEKLİ İŞÇİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FERHAT
|SARGIN
|İLK
|İŞ İNSANI
|2
|RESUL EKREM
|APA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZGÜR ERDEM
|İNCESU
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|ASIM
|KARABACAK
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYTEKİN
|KAYA
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2
|NABİRE
|REÇBER
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM HALİL
|CENS
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|İZZET
|ŞAHİN
|İLK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERDİ CAN
|ÇELİK
|ORTA
|STİLİST
|2
|TUNA
|YEDİEL
|ORTA
|ELEKTİRİK-ELEKTRONİK TEKNİSYENİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSKENDER
|ÖZEN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
ARTVİN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AKİF
|AKYILDIZ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|2
|ŞEYH BİLAL
|DURMUŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSAMETTİN
|OĞRAK
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|2
|NEVZAT
|GÜLER
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEMRA
|YAVUZ KAVAZ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|RESUL
|DURAN
|ORTA
|ESNAF
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEHER
|GÖKDERE
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|KEMAL
|ÇEVİK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EZGİ
|ERİMAN
|YÜKSEK
|BESLENME VE DİYETETİK
|2
|ÖZLEM
|AKYÜREK
|YÜKSEK
|İŞSİZ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZCAN
|TOPALOĞLU
|ORTA
|ESNAF
|2
|KEREM
|TAŞDEMİR
|YÜKSEK
|ESNAF
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SONER
|DURSUN
|İLK
|ESNAF
|2
|TARKAN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GAMZE
|ÇELİK
|ORTA
|EV HANIMI
|2
|AHMET
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FARUK
|ÇELİK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|AHMET
|ERDEM
|YÜKSEK
|MÜFTÜ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TALİP
|SÜCÜ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|MUZAFFER
|ZOR
|YÜKSEK
|MEMUR
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|METE HAN
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ERKAN ÇAĞATAY
|KURUOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FULDEN
|ŞAHİN
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|2
|SABRİ
|VAYİÇ
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FEYZULLAH SERKAN
|ACAR
|YÜKSEK
|BELGESEL YÖNETMENİ
|2
|TİMUR
|ŞİMŞEK
|ORTA
|İŞÇİ
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZGEN
|DAĞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|SALİH
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OKAN
|KARABAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|SEVİM YEŞİM
|MAĞDEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYSUN
|SERBEST
|ORTA
|İŞSİZ
|2
|FARUK VOLKAN
|ÇOLAK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUSUF
|VAYİÇ
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|ERKİN
|UZUN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEMİLE
|GÜNAYDIN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MUHİTTİN
|ÇEKDEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UĞUR
|BAYRAKTUTAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|OĞUZ
|KURDOĞLU
|YÜKSEK
|ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ, ÖĞRETİM ÜYESİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAMZA
|GEZMİŞ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|2
|HÜSEYİN
|IŞIK
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|ADALET PARTİSİ
|1
|NECATİ
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|FIRAT
|BÜYÜK
|YÜKSEK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|1
|MUHAMMET
|KÜÇÜK
|ORTA
|SERBEST
|2
|BAHAR
|KÜÇÜK
|YÜKSEK
|SAĞLIKÇI
|BAĞIMSIZ
|1
|ARİF
|ATAMAN
|YÜKSEK
|ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİS
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023