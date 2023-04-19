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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (3)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (3)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

ANTALYA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN

SOYDAL

YÜKSEK

SERBEST

2

GALİP

ÖZTEKİN

YÜKSEK

DOKTOR

3

NURAN

ÖZEN

ORTA

SERBEST

4

KAMİL

ŞENTÜRK

YÜKSEK

SERBEST

5

HATİCE

SOYDAL

ORTA

SERBEST

6

YASİN

YILMAZ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

7

HAVVA

ŞAHİN SAY

YÜKSEK

İKTİSATÇI

8

MAHMUT

YETKİN

YÜKSEK

SERBEST

9

SADETTİN

GÜNDÜZ

YÜKSEK

MİMAR

10

MEHMET

GÜMÜŞKAYNAK

YÜKSEK

MÜHENDİS

11

CEVAT

ÖZEN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

12

SERDAL

BATMAZ

ORTA

EĞİTİMCİ

13

EYÜP

ÜNAL

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

14

MUHARREM

TANRIVEREN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

15

MEHMET ALİ

KUBİLAY

ORTA

GÜVENLİK

16

NİHAT

GÖKMEN

YÜKSEK

TEKNİKER

17

ABDULKADİR

ÇAKIROĞLU

ORTA

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NECATİ

BAYRAM

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

2

ABDULAZİZ

AKÇAN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

3

PINAR

POLAT

ORTA

EV KADINI

4

AHMET

SARI

İLK

İŞÇİ

5

FECRİYE

DENİZ EKİNCİ

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

6

REŞAT

EREN

ORTA

İŞÇİ

7

AHMET

ARSLAN

ORTA

İŞÇİ

8

HAMİYET

TOKUŞ

İLK

EV KADINI

9

MEHMET ALİ

ARSLAN

İLK

ESNAF

10

NEFEL

BALKAN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

11

LEYLA

KURT

ORTA

İŞÇİ

12

SELMAN

DENİZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

13

MUZAFFER

KÜÇÜKKÖSE

ORTA

SERBEST/ÖZEL

14

İNAN

EREN

YÜKSEK

İŞÇİ

15

AHMET

SEKMEN

İLK

İŞÇİ

16

FERHAT

ÖZDEMİR

ORTA

İŞÇİ

17

NURHAYAT

AKKUŞ

İLK

EV KADINI

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NAZLI ECE

MUTLU

YÜKSEK

TURİST REHBERİ

2

BİLAL

DOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

3

GÜLSEREN

KILIÇCIOĞLU

YÜKSEK

SAĞLIK TEKNİKERİ

4

KEMAL

KÜÇÜKKOÇKAYA

ORTA

SERBEST

5

DİLEK

DEMİR

ORTA

EMEKLİ

6

HAYDAR

YILMAZ

YÜKSEK

EMEKLİ

7

HATİCE

KIRAL GÜRKAN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

8

MEHMET

YILDIZ

ORTA

ELEKTRİK TEKNİKERİ

9

MEHMET

AKSOY

YÜKSEK

EMEKLİ

10

SEVİL

UÇAR

ORTA

İŞÇİ

11

OSMAN OZAN

KAPAR

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

12

SEVİMNUR

AYDIN

ORTA

ÖĞRENCİ

13

DURALİ

KAPAR

ORTA

İŞÇİ

14

CANEL

DURAK

YÜKSEK

AVUKAT

15

CANER

GÖKMEN

ORTA

MÜZİSYEN

16

ELFİYE

NARİN

ORTA

TERZİ

17

AYŞE

KILINÇ

İLK

ÇİFTÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NİMET

ÇAKILKAYA

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ASLI

ÖZÇELİK

YÜKSEK

İŞÇİ

3

HAYATİ

SARIBARDAK

ORTA

EMEKLİ

4

FİGEN

TOPAL

YÜKSEK

İŞÇİ

5

DERYA

SIRBUDAK

ORTA

İŞÇİ

6

MURAT

TAKSİM

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

AYKUT

ÇAVUŞ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

8

BARIŞ

ATASAYAR

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

9

SUNAY

YILDIRIM

YÜKSEK

İŞÇİ

10

YILDIZ

USLUER

ORTA

İŞÇİ

11

HÜSEYİN

CANKİ

ORTA

İŞÇİ

12

SEMRA

AŞIK

YÜKSEK

EMEKLİ

13

MİRAV

ÇELİK

ORTA

ÖĞRENCİ

14

HARUN

KORKMAZ

ORTA

İŞÇİ

15

ABDULLAH

BEKÇİ

ORTA

ÖĞRENCİ

16

ÖNDER

BULUT

YÜKSEK

İŞÇİ

17

MERVE

KARADENİZ

ORTA

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

AYAR

YÜKSEK

EMEKLİ

2

AYŞEGÜL

YETİM LAÇİN

YÜKSEK

TERCÜMAN

3

SABRİ

TANYERİ

YÜKSEK

EMEKLİ

4

ÖZKAN

YATAR

ORTA

EMEKLİ

5

ALİ CAN

ATALAY

YÜKSEK

AVUKAT

6

SALTANAT

BAYKAL

YÜKSEK

EMEKLİ

7

SULTAN

AKKİRAZ

ORTA

İŞSİZ

8

AHMET

TATAR

YÜKSEK

EMEKLİ

9

REMZİYE GÖKÇE

YILMAZ

YÜKSEK

AVUKAT

10

MERAL ZEYNEP

GÜNEY

YÜKSEK

ESNAF

11

NASUH

ÜNAL

ORTA

EMEKLİ

12

HÜSEYİN

TIKIR

YÜKSEK

ESNAF

13

ERDOĞAN

UMUR

YÜKSEK

EKONOMİST

14

AHMET

DEMİRDÖĞDÜ

YÜKSEK

EMEKLİ

15

İLHAN KAMİL

TURAN

ORTA

İŞÇİ

16

DURALİ

AYDIN

ORTA

İŞÇİ

17

NİZAM ETTİN

AYDIN

ORTA

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ EKBER

YILMAZ

ORTA

TURİZMCİ

2

AYHAN

ÇETİN KAYA

ORTA

REKLAMCI

3

ÖZLEM

TATLI

YÜKSEK

ZİRAAT TEKNİKERİ

4

ÖZCAN

GÜLŞEN

İLK

ESNAF

5

AYŞE ÖZLEM

BAHAR

ORTA

EMLAK DANIŞMANI

6

GAMZE

BENZER

YÜKSEK

ESNAF

7

BEDİÇ

ARI KAN

ORTA

SERBEST MESLEK

8

İBRAHİM EFTAL

OKAY

YÜKSEK

ESNAF

9

MURAT

KILIÇ

YÜKSEK

TEKNİSYEN

10

FİLİZ

CENGİZ

ORTA

EV HANIMI

11

MUAMMER

KÜÇÜK

ORTA

SERBEST MESLEK

12

CANAN

YURTSEVER

ORTA

EV HANIMI

13

EMRE

EROL

ORTA

SERBES MESLEK

14

GÜLİZ KUTSİYE

SARIÇAM

ORTA

EV HANIMI

15

UĞUR

ÇİMEN

ORTA

SERBEST MESLEK

16

VEDAT

ŞEN

ORTA

SERBEST MESLEK

17

HATİCE

AKPINAR

YÜKSEK

HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEVLÜT

DUDU

YÜKSEK

AVUKAT

2

MUSTAFA

KAVASOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

HASAN

YALÇIN

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

4

TURGUT

OKUR

YÜKSEK

SERBEST

5

EMRE

ERGİN

YÜKSEK

SERBEST

6

SERDAR

GÜZEL

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

TAYFUN

AYDOĞMUŞ

YÜKSEK

AVUKAT

8

ŞEFİKA

AYGÜNEŞ

YÜKSEK

AVUKAT

9

DİLEK

DİKER

YÜKSEK

SERBEST

10

HASAN BUĞRA

MEYVECİOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

11

EMİNE

KANDİL

YÜKSEK

AVUKAT

12

İSMAİL UMUT

KÜÇÜK

ORTA

ÖĞRENCİ

13

BAHRİ

KENDİR

ORTA

SERBEST

14

MISRA

DENLİ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

15

SELAMİ

ÖZBARDAKCI

ORTA

SERBEST

16

MUSTAFA

DEMİR

ORTA

SERBEST

17

MURAT

DEMİRCAN

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALAATTİN

ÇAKIR

ORTA

İŞADAMI

2

ŞU AYIP

BOZKURT

ORTA

MÜHENDİS

3

EBRU

AKBULUT

ORTA

YÖNETİCİ

4

BİLAL

KARAOĞLU

İLK

İŞADAMI

5

İSMAİL

METİN

İLK

İTHALAT İHRACAT

6

MAHMUT TURGUT

SARIYI LDIZ

YÜKSEK

EMEKLİ

7

İBRAHİM

CEYLAN

İLK

İŞADAMI

8

SALİH

ŞENER

ORTA

EMEKLİ

9

HASAN

TEZEL

ORTA

ESNAF

10

SERVET

UYLAŞ

ORTA

İŞLETMECİ

11

UĞUR

BIYIK

YÜKSEK

TURİZM

12

MUSA

KOÇ

ORTA

SERBEST

13

MELİSA

KARACAN

ORTA

SERBEST

14

SİNAN

KELEŞ

ORTA

İŞÇİ

15

MEHMET

YEMENİCİ

ORTA

İŞÇİ

16

YILMAZ

KARATEKE

İLK

AŞÇI

17

ŞEYMA

KAYA

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEVLÜT

ÇAVUŞOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

MUSTAFA

KÖSE

YÜKSEK

AVUKAT

3

TUBA

VURAL ÇOKAL

YÜKSEK

GÖZ HASTALIKLARI UZMANI

4

KEMAL

ÇELİK

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

5

ATAY

USLU

YÜKSEK

VALİ YARDIMCISI

6

İBRAHİM ETHEM

TAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

7

KUDDUSİ

MÜFTÜOĞLU

YÜKSEK

HAKEM

8

9

İZZETTİN

TÜLAY

SULTANYAR BEŞ KONAK ÖZÇAY

YÜKSEK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ (ÖZEL SEKTÖR)

10

11

12

YUSUF

BETÜL

RÜŞTÜ

MAYISLAR

DEMİROK

PEKER

YÜKSEK

YÜKSEK

YÜKSEK

MATBAA USTASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

ZİRAAT MÜHENDİSİ

13

FERAH NUR

ÜNAL

YÜKSEK

AVUKAT

14

ÖZCAN

YILDIRIM

ORTA

MAĞAZA MÜDÜRÜ

15

MEHMET

UYSAL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

16

YAHYA

TURGUT

YÜKSEK

KABZIMAL (MEYVE SEBZE TOPTANCISI)

17

İBRAHİM

BAYUK

YÜKSEK

HIRDAVATÇI

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ATINÇ

KORKMAZ

YÜKSEK

ESNAF

2

ALİ

KOKSAL

ORTA

ESNAF

3

YUSUF İSLAM

ÇELİK

ORTA

ÇİFTÇİ

4

ÜMİT

ÖZKURT

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

HASAN

ÇAPUN

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

6

FETHİ

BAŞUSLU

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

7

VELİ

DERE

YÜKSEK

SİGORTACI ESNAF

8

PINAR

TOPUZ

YÜKSEK

MEMUR

9

BURAK

DOĞAN

ORTA

ESNAF

10

AHMET HAKAN

YUMAKOĞULLARI

ORTA

ÖĞRENCİ

11

OĞUZHAN

YILDIRIM

ORTA

TİCARET

12

MEHMET

BAYRAK

ORTA

ÇİFTÇİ

13

İBRAHİM ÖMER

REYHAN

ORTA

ESNAF

14

ALİ

ARSLAN

YÜKSEK

AVUKAT

15

TANER

TEKİN

ORTA

EMEKLİ MEMUR

16

KASIM

ARSLAN

İLK

ESNAF

17

HESE

AK

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDURRAHMAN

BAŞKAN

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

2

HİLMİ

DURGUN

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

3

MUSTAFA

AKSOY

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

4

YUSUF

KELLELİ

YÜKSEK

KURMAYALBAY

5

FERHAT

SARIBEK

YÜKSEK

DOKTOR

6

İLKNUR

FİDAN

ORTA

TURİZMCİ

7

OĞUZHAN

ÇELİK

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

8

YAVUZ

ÇAĞLAR

YÜKSEK

AVUKAT

9

SERKAN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

10

ALİ

ÇETİN

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

11

HAYATİ

PEKER

YÜKSEK

KAMU GÖREVLİSİ

12

ES MA YE

ÖZÖRMENOĞLU

YÜKSEK

DOKTOR

13

İDRİS

ÖZCAN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

14

AHMET ALİ

ÇOŞKUN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

15

MEHMETALİ

YALÇIN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

16

MUSTAFA

DORUATLI

YÜKSEK

AVUKAT

17

KUTLUHAN

TOZOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKKI SARUHAN

OLUÇ

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

CANAN

ÇALAĞAN

YÜKSEK

SİYASETÇİ

3

MUHSİN

TAŞAR

YÜKSEK

AVUKAT

4

ZÖHRE

TEDİK

YÜKSEK

SERBEST

5

ERBAKAN

TAĞ

ORTA

SERBEST

6

HÜLYA

HASBAY

ORTA

SİYASETÇİ

7

SELAMİ

ÖZYAŞAR

YÜKSEK

SİYASETÇİ

8

NİGAR

DURU

YÜKSEK

SİYASETÇİ

9

FIRAT

EREN

YÜKSEK

İŞÇİ

10

NERİMAN

BAKIR

İLK

EV KADINI

11

HASAN

DOĞAN

ORTA

İŞÇİ

12

HÜLYA

AKTAŞ

ORTA

İŞÇİ

13

MEHMET ADİL

TEKİN ER

İLK

SERBEST

14

KAMİLE

YILMAZ

YÜKSEK

SERBEST

15

MAHİR

DOĞAN

ORTA

İŞÇİ

16

NEFİSE

OĞUZ

ORTA

İŞÇİ

17

SERDAR

KÖŞKEROĞLU

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUNUS

BAŞARAN

YÜKSEK

TURİZM

2

BARIŞ ATAY

MENGÜLLÜOĞLU

YÜKSEK

OYUNCU

3

EMİRE

ULUTAŞ

ORTA

ELSANATLARI EĞİTMENİ

4

TUNCAY

KOÇ

YÜKSEK

AVUKAT

5

EMİNE

BÜYÜKNOHUTÇU

YÜKSEK

REKLAMCI

6

AYŞE BİLGE

KALIN

YÜKSEK

PEYZAJ MİMARI

7

EZGİ

ALTINKURT SAĞLIK

YÜKSEK

AVUKAT

8

KERİM

UĞUR

YÜKSEK

MUHASEBE

9

GÜLİZAR

KOCADAĞ

YÜKSEK

TURİZM

10

HASAN

GİRGİNEL

ORTA

EMEKLİ

11

AYFER

GÜNEŞHAN

ORTA

İŞLETMECİ

12

AHMET

ELATAŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

13

BETÜL

ÜRKÜTEN

YÜKSEK

AVUKAT

14

GAMZE PELİN

DEMİRCAN

ORTA

HALKLA İLİŞKİLE KOR

15

BİLGE

ERK

YÜKSEK

AŞÇI

16

LEYLA

ÇELEBİ

ORTA

SATIŞ YÖNETİCİSİ

17

MEHMET UTKAN

ÇOBANOĞLU

YÜKSEK

Fİ NANS VE OTELCİLİK

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZHUN

ÖZKAN

YÜKSEK

SERBEST

2

BURCU

GENEŞ

ORTA

SERBEST

3

MEHMET

HANCI

ORTA

SERBEST

4

SERHAN

TİRYAKİ

YÜKSEK

SERBEST

5

JALE

ECE

ORTA

SERBEST

6

ÜMİT

DUMAN

YÜKSEK

SERBEST

7

BATUHAN

TÜRKMEN

ORTA

SERBEST

8

YUSUF İSLAM

İRCİ

ORTA

SERBEST

9

EKREM

BEKTAŞ

ORTA

SERBEST

10

ŞÜKRÜ SİNAN

SÖZKESEN

ORTA

SERBEST

11

MEVLÜT

KOCA

ORTA

SERBEST

12

ZEKERİ YA

SEKMEN

ORTA

SERBEST

13

TAHA HÜSEYİN

GÜMÜŞ

YÜKSEK

SERBEST

14

BAHATTİN TAYLAN

ÖZBEKLER

ORTA

SERBEST

15

ÇETİN

GEDİK

ORTA

SERBEST

16

ERHAN

YALÇIN

YÜKSEK

SERBEST

17

CELAL

KÖŞKER

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ HAN

KANSU

ORTA

İŞ İNSANI

2

MURAT

KURT

İLK

İŞ İNSANI

3

GÜLFEM

GÜRLEK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

YUSUF

YAMAN

İLK

SERBEST

5

HAKAN

URHAN

ORTA

SERBEST

6

MURAT

DÜŞÜNCELİER

ORTA

İŞ İNSANI

7

AHMET

KAYA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

MEMNUNE

KAYHAN

ORTA

SERBEST

9

RAMAZAN

ŞANLI

ORTA

SERBEST

10

MEHMET

KARAAĞAÇ

ORTA

SERBEST

11

YAĞMUR ECE

DOĞAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

12

SELDA

BOZAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

13

SILA

BOZDAĞ

ORTA

SERBEST

14

HÜSNİYE

YALÇIN

ORTA

SERBEST

15

MERT ÇELİL

YAMAN

ORTA

SERBEST

16

MURAT

DOĞRU

ORTA

SERBEST

17

SİBEL

YAMAN KABA

YÜKSEK

SERBEST

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER

DEMİR

YÜKSEK

SERBEST

2

ALPARSLAN

AÇIK

YÜKSEK

GELİR UZMANI

3

ALİ CAN

KARAKUŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

4

ZAFER

DİREK

ORTA

PAZARLAMACI

5

Dİ LAN

BOZKURT

ORTA

EV HANIMI

6

REYHAN

AKDOĞAN

ORTA

SERBEST MESLEK

7

SERAP

KARAÇALI

ORTA

SERBEST MESLEK

8

RAMAZAN

DEMİR

ORTA

SERBEST MESLEK

9

MAHMUT

SÜTKEN

İLK

SERBEST MESLEK

10

İLYAS

KAYACAN

İLK

SERBEST MESLEK

11

MEHMET CAN

DEMİR

ORTA

TEKNİKER

12

MEHMET

DEMİR

İLK

SERBEST MESLEK

13

ŞENNUR

GEZGİNCİ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

14

NECMETTİN

SONA

İLK

SERBEST MESLEK

15

ORHAN

DEMİR

İLK

SERBEST MESLEK

16

ELİF

ÇETİNKAYA

ORTA

EV HANIMI

17

FERHAT

DEMİR

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MİNE

YAVUZ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

2

EROL

FİDAN

ORTA

İŞÇİ

3

ŞALİ HA

ÇATLI

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

AHMET

CANKARA

ORTA

İŞÇİ

5

FİLİZ

ERHAN

YÜKSEK

RESSAM

6

MUTLU

YÜCEL

İLK

İŞÇİ

7

YAŞAR

BAYINDIR

İLK

İŞÇİ

8

ARİF

KOÇ

ORTA

İŞÇİ

9

ALİ

NEZİR

İLK

ÇİFTÇİ

10

YILMAZ

FİDAN

İLK

İŞÇİ

11

FATİH

AKTAŞ

YÜKSEK

İŞÇİ

12

BATUHAN

KUŞÇU

YÜKSEK

işçi

13

İBRAHİM

KORKMAZ

İLK

ESNAF

14

SİMGE SERAY

GENÇ

ORTA

İŞÇİ

15

ORKUN

ÇAMLAR

ORTA

İŞÇİ

16

ABDULKADİR

AYDENİZ

İLK

İŞÇİ

17

UĞUR

AYDOĞDU

ORTA

MÜZİSYEN

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ONUR

GÜNGÖR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

GÜLBEYAZ

KURT

ORTA

EMEKLİ

3

KEMAL

AKÇA

ORTA

İŞ İNSANI

4

FUNDA

ŞAHİN

ORTA

MUHASEBECİ

5

SAADET

OK

İLK

SERBEST MESLEK

6

SELİM

ORAK

İLK

BEKÇİ

7

UMUT

ÖZ YILMAZ

ORTA

İŞ İNSANI

8

BAYRAM

ERBAŞ

ORTA

EMEKLİ

9

SEZAİ

ATAŞ

ORTA

ESNAF

10

EDİP

KILIÇ

İLK

SERBEST MESLEK

11

HACER

BUYRUK

ORTA

SERBEST MESLEK

12

MEHMET

ÇAYIR

İLK

ESNAF

13

ŞÜKRÜ

MALGAÇ

ORTA

İŞ İNSANI

14

AHMET

BİRGÜL

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

15

ÖMER FARUK KÜRŞAD

DOĞRUYOL

ORTA

SERBEST MESLEK

16

SİNAN

ESENDERE

ORTA

TEKNİSYEN

17

MUHSİN

YEŞİLLİ

İLK

SERBEST MESLEK

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERDAR

ÜSKÜPLÜ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

AHMET

ÖZBAY

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

3

SEDAT

MÜNİROĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ PİLOT

4

NİLAY

GÜVEN

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

5

YAŞAR JALE

YATBAZ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

6

FATMA

ÖZDEMİR

YÜKSEK

EMEKLİ

7

ALİ

YÜKSER

YÜKSEK

TURİZMCİ

8

ABDULHALİK PAMİR

UÇANER

YÜKSEK

TURİZMCİ

9

İBRAHİM

YİĞİT

İLK

EMEKLİ

10

EVREN

KURTOĞLU

YÜKSEK

BİLİŞİMCİ

11

İRFAN

BİLGİN

YÜKSEK

EMEKLİ

12

RAŞİT

EKİNCİ

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

13

HÜSEYİN BARAN

KARABULUT

YÜKSEK

İŞ İNSANI

14

VELİ ŞENOL

SÜMBÜL

ORTA

ÇİFTÇİ

15

BARIŞ

AKKAYA

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

16

MUSTAFA

ERTEM

YÜKSEK

OTOPARK İŞLETMECİSİ

17

HANİFE

YALÇIN

YÜKSEK

HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERKAN

PARMAK

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

2

YEGANE

BAL

ORTA

TURİZM

3

HASAN

ÖNAL

ORTA

ELEKTRONİK

4

İSMAİL

ÖZTÜRK

ORTA

FABRİKATÖR

5

MELTEM

PARMAK

YÜKSEK

SİGORTACI

6

DERYA

KOCAMAN

ORTA

EMLAK DANIŞMANI

7

MUHAMMET

PARMAK

YÜKSEK

SİGORTACI

8

NURETTİN

LAFÇI

İLK

VİNÇ OPERATÖRÜ

9

UFUK

KOCAMAN

ORTA

EMLAK DANIŞMANI

10

AYŞE

GÜRBİLEK

YÜKSEK

DİYETİSYEN

11

AYŞEGÜL

MANAV

YÜKSEK

AVUKAT

12

SERAP ESRA

TELKIRAN

ORTA

İŞ İNSANI

13

HASAN

DEMİREL

İLK

İŞ İNSANI

14

SEBAHATTİN

ACAR

İLK

İŞ İNSANI

15

SERHAT

BORAN

ORTA

İŞ İNSANI

16

MUSTAFA

AKKAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

17

ÇİĞDEM

BAL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SURURİ

ÇORABATIR

ORTA

TURİZM

2

CAVİT

ARI

YÜKSEK

AVUKAT

3

ALİYE

COŞAR

YÜKSEK

AVUKAT

4

SERAP

YAZICI ÖZBUDUN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

5

ŞERAFETTİN

KILIÇ

YÜKSEK

SERBEST

6

MUSTAFA

ERDEM

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

7

MURAT

ÖZÇELİK

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

8

HASAN ERCÜMENT

TAŞDEMİR

YÜKSEK

MİMAR - İŞ İNSANI

9

NİLÜFER

DEVECİ

ORTA

MÜTEAHHİT

10

VAHAP

TUNCER

YÜKSEK

ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

11

SİBEL

GEZEN

YÜKSEK

YÖNETİCİ

12

RAMİZ

ATAHAN

YÜKSEK

HUKUK

13

EMRAH

YURTLAK

YÜKSEK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ

14

ZELİHA

MİLLİ

YÜKSEK

AVUKAT

15

HATİCE KÜBRA

TURAN

YÜKSEK

AVUKAT

16

MÜGE

GEZGİNCİ ÜNSAL

YÜKSEK

AVUKAT

17

MEHMET

GÖK

ORTA

EMEKLİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UĞUR

POYRAZ

YÜKSEK

AVUKAT

2

AYKUT

KAYA

YÜKSEK

İŞ ADAMI

3

ALİ ADNAN

KAYA

ORTA

SİGORTACI

4

AYŞEN

KURT

YÜKSEK

İŞ KADINI

5

SERKAN

TEKİN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

6

İLHAMİ

OKUDAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

MEHMET

BAŞARAN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

8

NESRİN

ÜNAL

YÜKSEK

DOKTOR

9

MUSA

ERTUĞAN

ORTA

İŞ ADAMI

10

MESUT

YILMAZ

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

11

DURMUŞ

KAPLAN

YÜKSEK

DİYETİSYEN

12

ARİF

KOCABIYIK

ORTA

GAZETECİ

13

BAŞAK

KARATAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

14

DURMUŞ ALİ

ARSLAN

YÜKSEK

E. KAMU ÇALIŞANI

15

NEŞE

TOKER

YÜKSEK

DOKTOR

16

LEVENT

ÖZDEMİR

ORTA

İŞ ADAMI

17

HATİCE

AVCI

YÜKSEK

MUHASEBECİ

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BEŞİR

AKSOY

İLK

İŞADAMI

2

AYLA

ÇETİN

ORTA

ESNAF

3

MUSA

ASLAN

İLK

ESNAF

4

FERAH

ÖZCAN

YÜKSEK

SERBEST

5

KAMİL KUTEN

ÇEKEM

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

6

FARUK

GÜNDOĞAN

YÜKSEK

SERBEST

7

ABDULHAMİD

AKPINAROĞLU

İLK

EMEKLİ

8

İHSAN

GÜLTEKİN

ORTA

SERBEST

9

ALİ

ERDEMİR

İLK

SERBEST

10

SÜLEYMAN

CAN

İLK

SERBEST

11

ELİF

NARMAN SULİGÖZ

ORTA

EV HANIMI

12

HÜSEYİN

ÇİMEN

ORTA

SERBEST

13

AYŞE

YILDIZ ESKİN

ORTA

SERBEST

14

CANAN

ÖZDEN

ORTA

SERBEST

15

ÇELİL

ÖZKAYA

ORTA

SERBEST

16

MUHARREM

KURT

İLK

SERBEST

17

AYHAN

ÇİFTÇİ

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KEMAL

KARABAĞ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

YAŞAR

KÖKÇE

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

3

VOLKAN

YURTMAN

YÜKSEK

UZMAN DOKTOR

4

VOLKAN

ÇALIŞKAN

YÜKSEK

TURİZM/FİNANS

5

TUBA

EVLİYAOĞLU

ORTA

SERBEST

6

YUSUF

İŞLER

YÜKSEK

AVUKAT

7

EMRAH

KURHAN

ORTA

İŞ İNSANI

8

ORKUN KUT ALMIŞ

FİLİZ

YÜKSEK

PROJE ASİSTANI

9

MUSTAFA

CEYLAN

YÜKSEK

BANKACI

10

VAHİT

TECEL

YÜKSEK

EMEKLİ ASTSUBAY

11

KEREM

Dİ DİNÇ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

12

ATA

BOYACI

ORTA

ÖĞRENCİ

13

SEFA

İŞLEK

ORTA

ÖĞRENCİ

14

SERDAR ALP

ÖZTÜRK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

15

NAZMİ

AÇAN

ORTA

EĞİTİMCİ

16

MELİHA

YURTMAN

ORTA

EMEKLİ

17

ALİ

SONGÜL

YÜKSEK

SOSYAL HİZMET UZMANI

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKAN HALİM

OKUDAN

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

ARDAHAN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

ÖNCÜL

YÜKSEK

ASTSUBAY

2

BÜŞRA

ASLAN

YÜKSEK

BİYOLOJİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SIDDIK

EREN

YÜKSEK

MUHABİR

2

ALİŞER

DOĞAN

İLK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İRFAN

AVŞAR

İLK

TRAKTÖR TAMİRCİSİ

2

MURAT

ÖZDEMİR

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEVDA

TİZCİ

ORTA

İŞÇİ

2

ÖMER FARUK

ALTANAY

YÜKSEK

AVUKAT

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUAZZEZ

ÖZKAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

ENGİN

BAKIRCI

ORTA

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CÜNEYİT

BİRKAL

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

2

MEHMET

TAVAŞ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEZGİN

AKIL

YÜKSEK

SERBEST

2

FUAT

ARAS

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

REŞAT

KİTİR

İLK

İŞÇİ

2

ONUR

FİDAN

ORTA

İŞÇİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KAAN

KOÇ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

GÜVEN

KARAKOYUN

YÜKSEK

DİN GÖREVLİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CANER

ÇOBAN

ORTA

İŞ İNSANI

2

MURAT

ÖNGEL

ORTA

İŞ İNSANI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ONUR ÜMİT

IŞIK

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

2

NURSEN

OPALAY

YÜKSEK

EMLAK MÜŞAVİRİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZGÜR

TANIŞ

YÜKSEK

ECZACI

2

DİCLE

AKTÜRK

ORTA

İŞÇİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KENAN

KAYA

İLK

SERBEST

2

TUNA

KILIÇ

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SONER

BAŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

SEVİMGÜL

AKTAŞ

YÜKSEK

EV HANIMI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMRAH

ÖZCAN

ORTA

SERBEST MESLEK

2

DAVUT

BEŞLİ

ORTA

TİCARET

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SENGÜL

SÖĞÜT

YÜKSEK

SERAMİKÇİ

2

KAMİL

DİNÇ

ORTA

EMEKLİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATİH

DADAŞOĞLU

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

2

FİLİZ

AYTAŞ

İLK

EV HANIMI

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

ERDOĞAN

İLK

EMEKLİ İŞÇİ

2

İLHAN

ÖZTÜRK

ORTA

EMEKLİ İŞÇİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FERHAT

SARGIN

İLK

İŞ İNSANI

2

RESUL EKREM

APA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZGÜR ERDEM

İNCESU

YÜKSEK

EKONOMİST

2

ASIM

KARABACAK

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYTEKİN

KAYA

ORTA

İŞ ADAMI

2

NABİRE

REÇBER

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM HALİL

CENS

YÜKSEK

SERBEST

2

İZZET

ŞAHİN

İLK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERDİ CAN

ÇELİK

ORTA

STİLİST

2

TUNA

YEDİEL

ORTA

ELEKTİRİK-ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSKENDER

ÖZEN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ARTVİN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AKİF

AKYILDIZ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

2

ŞEYH BİLAL

DURMUŞ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSAMETTİN

OĞRAK

ORTA

SERBEST/ÖZEL

2

NEVZAT

GÜLER

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEMRA

YAVUZ KAVAZ

YÜKSEK

İŞÇİ

2

RESUL

DURAN

ORTA

ESNAF

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEHER

GÖKDERE

ORTA

ÖĞRENCİ

2

KEMAL

ÇEVİK

YÜKSEK

EMEKLİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EZGİ

ERİMAN

YÜKSEK

BESLENME VE DİYETETİK

2

ÖZLEM

AKYÜREK

YÜKSEK

İŞSİZ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZCAN

TOPALOĞLU

ORTA

ESNAF

2

KEREM

TAŞDEMİR

YÜKSEK

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SONER

DURSUN

İLK

ESNAF

2

TARKAN

YILMAZ

YÜKSEK

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GAMZE

ÇELİK

ORTA

EV HANIMI

2

AHMET

YILMAZ

YÜKSEK

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FARUK

ÇELİK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

AHMET

ERDEM

YÜKSEK

MÜFTÜ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TALİP

SÜCÜ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

MUZAFFER

ZOR

YÜKSEK

MEMUR

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

METE HAN

ÖZKAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

ERKAN ÇAĞATAY

KURUOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FULDEN

ŞAHİN

ORTA

ÇİFTÇİ

2

SABRİ

VAYİÇ

YÜKSEK

MUHASEBECİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FEYZULLAH SERKAN

ACAR

YÜKSEK

BELGESEL YÖNETMENİ

2

TİMUR

ŞİMŞEK

ORTA

İŞÇİ

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZGEN

DAĞ

ORTA

İŞ İNSANI

2

SALİH

YILMAZ

ORTA

SERBEST MESLEK

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OKAN

KARABAŞ

YÜKSEK

SERBEST

2

SEVİM YEŞİM

MAĞDEN

YÜKSEK

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYSUN

SERBEST

ORTA

İŞSİZ

2

FARUK VOLKAN

ÇOLAK

ORTA

ÖĞRENCİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUSUF

VAYİÇ

ORTA

EMEKLİ

2

ERKİN

UZUN

YÜKSEK

EMEKLİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEMİLE

GÜNAYDIN

ORTA

İŞ İNSANI

2

MUHİTTİN

ÇEKDEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UĞUR

BAYRAKTUTAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

OĞUZ

KURDOĞLU

YÜKSEK

ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ, ÖĞRETİM ÜYESİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAMZA

GEZMİŞ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

2

HÜSEYİN

IŞIK

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

ADALET PARTİSİ

1

NECATİ

YILDIRIM

YÜKSEK

AVUKAT

2

FIRAT

BÜYÜK

YÜKSEK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

1

MUHAMMET

KÜÇÜK

ORTA

SERBEST

2

BAHAR

KÜÇÜK

YÜKSEK

SAĞLIKÇI

BAĞIMSIZ

1

ARİF

ATAMAN

YÜKSEK

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİS

(Sürecek)

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Milletvekili Güncel Haberler

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