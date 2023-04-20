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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (20)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (20)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

TUNCELİ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

DURSUN

YÜKSEK

MÜHENDİS

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYDIN

ÖZATLI

YÜKSEK

EMEKLİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CELAL

ATEŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAŞAR

YAMAÇ

ORTA

EMEKLİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OKTAY

EVSEN

YÜKSEK

GAZETECİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

PALANCI

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HIDIR

SARIBUĞA

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DURMUŞ

BOZTUĞ

YÜKSEK

EMEKLİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKAN

ÖZER

YÜKSEK

MİMAR

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYŞE

FIRAT

ORTA

İŞ KADINI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NİLGÜN

DALKILIÇ

YÜKSEK

HEMŞİRE

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYTEN

KORDU

YÜKSEK

SOSYOLOG

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERDOĞAN

SARI

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ HIDIR

DİNÇER

YÜKSEK

BİLİŞİM UZMANI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ MEHDİ

DÖNMEZ

ORTA

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HALİL HAKAN

ERÇELEBİ

ORTA

TURİZM

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

YILDIZ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ASLI

HIZIR

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSNİYE

KARAKOYUN

YÜKSEK

GAZETECİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ROZAN ALİ

FAYIK

YÜKSEK

YAZILIMCI

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HIDIR

AÇIKBAŞ

ORTA

İNŞAATÇI

UŞAK İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ENVER

TÜRKMEN

İLK

ESNAF

2

AYKUT

KARAÇAY

YÜKSEK

SERBEST

3

SAFİYE

ÇATAL

ORTA

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUSUF

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

2

MUHAMMED

İPEK

ORTA

İŞÇİ

3

ROHAT

ÇETİN KAYA

YÜKSEK

SERBEST

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TUĞBA

ÇEKİCİ

YÜKSEK

MUHASEBECİ

2

ERHAN

EVRAN

ORTA

ESNAF

3

ONUR

VARMAZ

ORTA

YAPI RESSAMI

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SALİH

TALAY

YÜKSEK

ESNAF

2

AHMET ÖZGÜR

KALKAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

SİDAR ZEYNEL

DENİZHAN

İLK

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ORHAN

YANAR

YÜKSEK

EMEKLİ

2

İSMAİL

ERTÜRK

YÜKSEK

EMEKLİ

3

HÜSEYİN

DAĞISTANLI

ORTA

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

YILDIZ

ORTA

SERBEST MESLEK

2

HÜSEYİN EMRE

KAHYA

ORTA

SERBEST MESLEK

3

YAŞAR

EŞAL

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FERDİ

ÖZDEMİR

YÜKSEK

SERBEST

2

HÜSEYİN

ÇELEBİ

ORTA

SERBEST

3

GAMZE

YİĞİT

İLK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

REMZİ

ÖZEN

YÜKSEK

PEYZAJ

2

HÜSEYİN KAZIM

KIRSAKAL

ORTA

ESNAF

3

MERTHAN

YEŞİLMENDERES

İLK

TACİR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL

GÜNEŞ

YÜKSEK

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

UZMANI

2

FAHRETTİN

TUĞRUL

YÜKSEK

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI

3

HİLAL

SABANCI

YÜKSEK

AVUKAT

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S.NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERDOĞAN

ÇİLOĞLU

ORTA

ESNAF

2

MEHMET HALİL

ARSLAN

YÜKSEK

EMEKLİ

3

HÜSEYİN

ERDEM

YÜKSEK

EMEKLİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYHAN

KİNDEN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

OĞUZ

ÇAKMAK

YÜKSEK

SUBAY

3

MUZAFFER SAİT

DÖNMEZ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

YILMAZ

ORTA

SERBEST

2

AYSU

TOPAL

ORTA

İŞÇİ

3

ÜNAL

ŞEREF

İLK

EMEKLİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYŞE DEVRİM

OĞUR

ORTA

EV HANIMI

2

ÖNDER

AKAR

YÜKSEK

İŞ GÜVENLİĞİ

3

AKIN

METE

YÜKSEK

EMEKLİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ARZU

YILMAZ

ORTA

SERBEST

2

HÜSEYİN EREN

GÜVELİ

ORTA

SERBEST

3

MUSTAFA

MALKOÇ

ORTA

SERBEST MESLEK

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UZAY

SÜMBÜL

ORTA

ÖĞRENCİ

2

MEHMET YAĞIZ

KORAL

ORTA

ÖĞRENCİ

3

UMUT

GÜRSOY

ORTA

ÖĞRENCİ

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÜLEYMAN

KOCA

ORTA

İŞÇİ

2

GÜLHAYAT

GÖKSAL

ORTA

İŞÇİ

3

MERT EFE

SARIYER

ORTA

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S.NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

ÖKTEM

ORTA

İŞÇİ

2

KADİR

ALTUNKAYA

İLK

ESNAF

3

BÜLENT

GÜRCAN

İLK

İŞÇİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

KARAOBA

YÜKSEK

UZMAN TIP DOKTORU

2

İSMET

AKIN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

SEVİNÇ

YAZGAN

YÜKSEK

ECZACI

İYİ PARTİ

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMMET

GÜR

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

DALYAN

ÖZDEMİR

YÜKSEK

DOKTOR

3

TOLGA

PİRİNÇCİ

YÜKSEK

ESNAF

ADALET PARTİSİ

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜRKAN

TAN

ORTA

SERBEST

2

ONUR

EMRE

YÜKSEK

SERBEST

3

ŞİLAN

TANAY

YÜKSEK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MERİÇ

UZUNOĞLU

ORTA

ÇİFTÇİ

2

MELTEM

AYDOĞAN

YÜKSEK

DIŞ TİCARET

3

EREN

KAHYA

ORTA

ÖĞRENCİ

VAN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

GÖKTEKİN

YÜKSEK

EMEKLİ

2

GÜLSÜM

NACAR

YÜKSEK

AVUKAT

3

İBRAHİM

ÇAVUŞ

YÜKSEK

SERBEST

4

ALİ

ÖZSARI

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

5

YUSUF

ARSLAN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

6

KADİR

ÇETİN

ORTA

TEKNİSYEN

7

İHSAN

UYGUN

ORTA

TEKNİSYEN

8

İSMAİL HAKKI

SAĞLAM

ORTA

İŞÇİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULMENAF

KIRAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

ZEYNEP

SARİBULAK

ORTA

SERBEST/ÖZEL

3

HARUN

BAYRAM

ORTA

MALİ MÜŞAVİR

4

MEHMET SAİT

HOCAOĞLU

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

5

MİNEVVER

KILIÇ

ORTA

İŞÇİ

6

AYDIN

UKAY

ORTA

İŞÇİ

7

MUHAMMED HAŞİM

ŞAHOĞLU

ORTA

İŞÇİ

8

LEZGİN

DUMAN

İLK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZAFER

BARLIK

İLK

MÜZİSYEN

2

SİNAN

EKİNCİ

YÜKSEK

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

3

BARAN

ETİK

ORTA

ÖĞRENCİ

4

BURAK

AKTAŞ

ORTA

ÇAĞRI MERKEZİ İŞÇİSİ

5

NURGÜL

DEMİ RAY

ORTA

ÖĞRENCİ

6

NAZLI

FIRAT YILMAZ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

7

ONUR

YILMAZ

ORTA

İŞÇİ

8

BANU

YILDIRIM

ORTA

YAZILIMCI

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET KAMİL

TEKEREK

YÜKSEK

HEKİM

2

YÜKSEL

DOĞANAY

ORTA

İŞÇİ

3

ROHİV

ARPAK

ORTA

ÖĞRENCİ

4

AZMİ

İHSANOĞLU

İLK

İŞÇİ

5

MİR ARJEN

SANSÜR

ORTA

ÖĞRENCİ

6

VOLKAN

ALTAŞ

İLK

İŞÇİ

7

SERVET

FİDAN

ORTA

ÖĞRENCİ

8

KADİR

USTA

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

BUDAK

YÜKSEK

PROJE YÖNETİCİSİ

2

CEMAL

ÇOŞKUN

ORTA

EMEKLİ

3

ORÇUN

KARACADURALIOĞLU

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

4

ENVER

ÖZBÖLER

ORTA

EMEKLİ

5

ÖNDER

AL

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

MAHİR

DOĞAN

ORTA

İŞÇİ

7

AHMET ULAŞ

ÖZTÜRK

ORTA

ÖĞRENCİ

8

MUSTAFA VEDAT

SEVİM

YÜKSEK

MÜHENDİS

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HALUK

TERZİOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

2

MEHMET VEYSİ

METİN

ORTA

SERBEST

3

HİDAYET

ERDOĞAN

YÜKSEK

SERBEST

4

NEVZAT

KOÇ

YÜKSEK

SERBEST

5

YUNUS

ACAR

YÜKSEK

SERBEST

6

AZMİ

ERTEK

ORTA

SERBEST

7

CENGİZ

DURĞUN

YÜKSEK

SERBEST

8

EMİRCAN

AVCI

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMMEDNUR

KAYA

YÜKSEK

MEMUR

2

METİN

KAYA

YÜKSEK

ELEKTRİKÇİ

3

ÜMMÜGÜLSÜM

TEZEL

YÜKSEK

TEKNİKER

4

KAZIM

VARÇİN

ORTA

SERBEST

5

TURGUT

GÜLEŞCE

ORTA

ESNAF

6

MUHAMMED

ELENÜR

İLK

TAMİRCİ

7

VOLKAN

ERTOSUN

YÜKSEK

TEKNİKER

8

CEBRAİL

KAYA

İLK

EMEKLİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BURHAN

KAYATÜRK

YÜKSEK

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

2

KAYHAN

TÜRKMENOĞLU

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

3

ABDULAHAT

ARVAS

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR-İNŞAAT VE İMALAT SANAYİ (ÖZEL SEKTÖR)

4

AZAD

KARTAL

YÜKSEK

İŞVEREN SENDİKASI ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ

5

SELMA

BİÇEK

YÜKSEK

DAİRE BAŞKANI-KAMU

6

MUHAMMED

ÇALAĞAN

ORTA

DİĞER MADENCİLER VE TAŞ OCAKÇILAR

7

ÖMER FARUK

KARAKURT

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

8

MUHAMMED AFFAN

ORHAN

YÜKSEK

BÜRO MEMURU (PERSONEL)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KAMİL

YAVUZER

YÜKSEK

DOKTOR

2

YAKUP

DEMİR

ORTA

ESNAF

3

ALİ

ŞAHİN

İLK

İŞÇİ

4

MEHMET

ŞAHİN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

5

AYDIN

ÇİÇEK

ORTA

ESNAF

6

MURAT

ERGİN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

7

İZZET

BAŞKURT

İLK

İŞ İNSANI

8

NEVZAT

ATAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAHYA

CANCAN

ORTA

İŞ İNSANI

2

AYHAN

KAHRAMAN

ORTA

İŞ İNSANI

3

FATİH

ŞAHİN

YÜKSEK

AVUKAT

4

ABDULS ELAM

ARVAS

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

SUNULLAH

KELEŞ

YÜKSEK

ELEKTRİK TEKNİKERİ

6

ABDULHAKAN

ÜÇDAL

ORTA

MÜTEAHHİT

7

ABDULAZİZ

GÜLBAY

ORTA

İŞÇİ (KAMU)

8

SERPİL

ALAN TAŞKIRAN

ORTA

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

PERVİN

BULDAN

ORTA

SİYASETÇİ

2

ZÜLKÜF

UÇAR

YÜKSEK

AVUKAT

3

GÜLCAN

KAÇMAZ SAYYİĞİT

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

4

SİNAN

ÇİFTYÜREK

YÜKSEK

SİYASETÇİ

5

GÜLDEREN

VARLİ

YÜKSEK

SİYASETÇİ

6

MAHMUT

DİNDAR

ORTA

EMEKLİ

7

HAVİN

KİYE

YÜKSEK

TERCÜMAN

8

TAYLAN

ERTAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BEYAZ

ÇATLI

İLK

ÇİFTÇİ

2

YAKUP

EFE

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

MEHMET FATİH

BULUT

ORTA

İŞÇİ

4

VEDAT

GÖRGÜN

ORTA

İŞÇİ

5

HASAN

TAKOLAR

ORTA

İŞÇİ

6

BERNA

ŞEKERCİOĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

7

CEMİLE

YILAN

İLK

İŞÇİ

8

UĞUR

ÜNLÜ

ORTA

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SİNAN

BİLGİLİ

ORTA

MÜTEAHHİT

2

REMZİ

TOKMAK

ORTA

ESNAF

3

MELEK

BİLGİLİ

YÜKSEK

SAĞLIK TEKNİKERİ

4

FİRDEVS

BİLGİLİ

ORTA

EV KADINI

5

ÖMER

ALDAĞ

İLK

SERBEST MESLEK

6

ALİ

BAYRAKTUTAN

ORTA

İŞÇİ

7

SERKAN

BAYRAKTUTAN

ORTA

SERBEST MESLEK

8

EMRAH

TOKMAK

ORTA

ÇİFÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AKİLE

ÇEVİK

YÜKSEK

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK UZMANI

2

ADEM

BAYRAM

ORTA

TEKSTİLCİ

3

MEHMET KAAN

TÜRKOĞLU

YÜKSEK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI

4

MUHAMMET

TEKİN

YÜKSEK

GAZETECİ

5

HALİL HALİT

TOKER

YÜKSEK

TEKNİK DİREKTÖR

6

UĞUR

ŞİMŞEK

ORTA

ÖĞRENCİ

7

SEYHAN

TAŞDEMİR

ORTA

ÖĞRENCİ

8

HABİP

PÜLAT

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERACETTİN

BEDİRHANOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

2

ERCAN

ÇİÇEK

YÜKSEK

KAMU YÖNETİMİ

3

AZİZ

ÖREK

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

MUHLİS

ORHAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

5

MERAL

AYHAN

YÜKSEK

İŞLETME

6

NURTEN

TAŞ

ORTA

SERBEST ÖZEL

7

SÜLEYMAN

KUŞMAN

YÜKSEK

ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

8

MEHMET

KAVAL

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FUAT

YAVRUTÜRK

YÜKSEK

TİCARET

2

FATMA MELİKE

KARAASLAN YILMAZ

YÜKSEK

AVUKAT

3

ÇEVRİYE

YAVUZ

YÜKSEK

GAZETECİ

4

MEHMET EMİN

ÖZBEY

ORTA

İLETİŞİM DANIŞMANI

5

MERT OSMAN

SÜRMEN

YÜKSEK

SERBEST

6

BÜNYAMİN

TURNA

ORTA

ÖĞRENCİ

7

UTKU TUNAHAN

NASIRLIOĞLU

ORTA

MUHASEBE

8

MEHMET OĞUZ

TURAN

ORTA

ÖĞRENCİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NAZİF

ÇETİN

YÜKSEK

MİMAR

2

İDRİS

AHİ

ORTA

ESNAF

3

GÜVEN

TURGUL

ORTA

MÜTEAAHİT

4

ZAFER

ŞAHİN

YÜKSEK

TEKNİKER

YALOVA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BİLAL

AYDIN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

MERAL

ATLI AKIN

ORTA

SERBEST

3

MEHMET

BAYRAK

ORTA

TÜCCAR

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SIDDIKA

AKÇAN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

2

MEHMET SELAHİDDİN

AKTİ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

ENVER

KANSU

ORTA

SERBEST/ÖZEL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VAHİT

ATAM

İLK

EMEKLİ

2

HÜLYA

YILDIZ

ORTA

HASTA BAKICI

3

GÖKTUĞ

ERÖZTÜRK

YÜKSEK

MUHASEBE İŞÇİSİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BİRSEN

SÜNTER

YÜKSEK

İŞÇİ

2

ZEKİ YİĞİT

URAL

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

HAMDİ KADİR

HAMDİOĞLU

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZAFER

KÖSE

YÜKSEK

YAZAR

2

BUKET

AVCİ GÜLER

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

ANIL

AR

YÜKSEK

MÜHENDİS

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BERKAN

SOYTAN

YÜKSEK

EKONOMİST

2

BURAK MERT

ANGÜN

YÜKSEK

OFİS ÇALIŞANI

3

TUĞÇE

KÖSE

ORTA

REKLAMCI

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERTAN

ŞENER

ORTA

SERBEST

2

FATİH

ELÖNÜ

İLK

SERBEST

3

BARIŞ EMRE

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FİKRİ

DANAYİYEN

İLK

KUAFÖR

2

UĞUR

KARA

YÜKSEK

SİGORTACI

3

AHMET

KAYIKÇI

ORTA

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

BÜYÜKGÜMÜŞ

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

2

MELİHA

AKYOL

ORTA

SERBEST

3

ERHAN

DEDE

YÜKSEK

İL MÜDÜRÜ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULLAH ZEKİ

ERCAN

YÜKSEK

TÜCCAR

2

SEZAİ

DEMİR

ORTA

İŞ ADAMI

3

ERKAN

PELİTOĞLU

ORTA

MÜTEAHHİT

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NAMIK

ÖZ

YÜKSEK

EKONOMİST

2

CEMİL

TANRIKULU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

ERKAN

AKÇAL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TUNCAY

TURANLI

YÜKSEK

EMEKLİ

2

TÜRKAN

ASLAN

ORTA

EV KADINI

3

ABDURRAHMAN

APAK

ORTA

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BUKET

ÇINAR GELİR

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

2

EMRAH

KAZDAL

YÜKSEK

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

3

BURKAY

HASDEMİR

YÜKSEK

DENİZCİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SABRİ

CEYLAN

ORTA

SERBEST

2

HALİT

AKTI

İLK

SERBEST

3

MUHAMMED FIRAT

SABUNCU

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖNDER

BEŞE

ORTA

İŞ İNSANI

2

HÜSEYİN METİN

DEMİRAĞ

ORTA

İŞ İNSANI

3

MEHMET CİHAN

DEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERDAR

AKÇA

YÜKSEK

HARİTA KADASTRO

2

BEYZA

ÇAPAR

ORTA

EV HANIMI

3

NEBİ

GÜRAL

ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HACER

EFE

YÜKSEK

EMEKLİ

2

TAYFUR

BİN

YÜKSEK

GRAFİKER

3

ELİF CEREN

ÇINĞI OLKUN

YÜKSEK

GAZETECİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FIRAT

ÖZTAŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

2

SERKAN

YİLDIRIM

ORTA

İŞÇİ

3

İSMAİL

TEKDEMİR

ORTA

SERBEST MESLEK

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA LÜTFİ

BAL

YÜKSEK

SOSYOLOG

2

ŞENEL

BİLGİN

YÜKSEK

EMEKLİ

3

MUSTAFA

SEVÜK

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜLŞAH

GÜRBİLEK

ORTA

İŞ İNSANI

2

MEHMET AKİF

ÇELİK

ORTA

EMLAK DANIŞMANI

3

MESUT

YOLCU

ORTA

EMEKLİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TAHSİN

BECAN

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

MEHMET

GÜREL

YÜKSEK

ŞEHİR PLANCISI

3

YASEMİN

FAZLACA

YÜKSEK

SERBEST MUHASEBECİ - MALİ MÜŞAVİR- İŞ KADINI

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYHAN

KÜÇÜK

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

ERSİN

AKYÜZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

NİLGÜN

TURAN HAYBEK

YÜKSEK

SAYMAN

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERCAN

CANPOLAT

ORTA

ESNAF

2

SÜLEYMAN

DESOVALI

ORTA

SERBEST

3

HAKAN

SAVUK

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERSİN

DOĞAN

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

2

HAKAN TAMER

SOYGÜL

ORTA

SERBEST MESLEK

3

İLKİM

GÖKŞİN

ORTA

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

YOZGAT İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İHSAN

YÜZBAŞIOĞLU

ORTA

SERBEST

2

AHMET

KIZILDAĞ

YÜKSEK

SERBEST

3

ABDULLAH

GÜLER

YÜKSEK

SERBEST

4

ORHAN

NEFESLİ

YÜKSEK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEVDA

TEKTEKİN

ORTA

İŞÇİ

2

RAFET

ÖZDEMİR

ORTA

İŞÇİ

3

HÜSEYİN

IŞIK

ORTA

İŞÇİ

4

MEHMET

KOÇ

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERHAN

ALTINKAYNAK

YÜKSEK

AVUKAT

2

AYBÜKE

KARA

YÜKSEK

HEMŞİRE

3

BİLAL

AKYÜZ

YÜKSEK

SOSYOLOG

4

AZMİ

AKBAŞ

ORTA

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAYDAR ALİ

AYBİRDİ

YÜKSEK

İŞÇİ

2

MAHMUT

TÜTÜNCÜ

ORTA

İŞÇİ

3

BURAK

HANBEYOĞLU

YÜKSEK

İŞÇİ

4

DİLARA

KARA

YÜKSEK

MÜHENDİS

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NURÇİL

SOYKUT

YÜKSEK

AVUKAT

2

SELÇUK

SARIDOĞAN

YÜKSEK

İŞÇİ

3

YILMAZ

EREN

YÜKSEK

İŞÇİ

4

EREN

ŞAHİNER

YÜKSEK

MÜHENDİS

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SELAMİ

KARAGÖZ

YÜKSEK

MİMAR

2

SEYDO

SANSAR

ORTA

EMEKLİ

3

ZEKERİ YA

BAŞARAN

ORTA

SERBEST MESLEK

4

OĞULCAN

HAZER

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MERVESEVAL

AYDEMİR

YÜKSEK

ECZACI

2

ERMAN

KOCAER

YÜKSEK

SERBEST

3

SEMA

KÖSEOĞLU

ORTA

SERBEST

4

MURAT

GÜLEN

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

ÇITAK

ORTA

ESNAF

2

CANSU

ÇİFTÇİ

ORTA

ÖĞRENCİ

3

VELİ

ŞAHİN

ORTA

ESNAF

4

FATİH

KOÇER

ORTA

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULKADİR

AKGÜL

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

2

SÜLEYMAN

ŞAHAN

YÜKSEK

KİMYAGER

3

İSKENDER

MİNAR

YÜKSEK

AVUKAT

4

YUSUF

İBİŞ

YÜKSEK

AVUKAT

YENİDEN REFAH PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NİHAT

KAYHAN

ORTA

İŞ ADAMI

2

YAŞAR

DEMİR

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

3

HASAN

ŞAHİNGÖZ

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

4

İLYAS

GÜLER

ORTA

TÜCCAR

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM ETHEM

SEDEF

YÜKSEK

YEREL YÖNETİCİ

2

KAZIM

ERGÜN

ORTA

İŞ İNSANI

3

ÜLKÜ

YILMAZ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

4

SEZER

YOZGAT

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEMAL

BİLGİN

ORTA

İŞÇİ

2

KÜBRA

DERİN

YÜKSEK

SERBEST

3

MEHMET ŞİRİN

HARHAR

ORTA

YÖNETMEN

4

ÖZLEM

AYDIN

İLK

EV KADINI

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ASLI

YAPAR ŞAKTANLI

YÜKSEK

SÖZLEŞME YÖNETİCİSİ

2

BEKİR ZAFER

İLKEN

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

3

ASLI

ŞİMŞEK

YÜKSEK

İŞÇİ

4

KOKSAL

KAPLAN

YÜKSEK

AVUKAT

ANAVATAN PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

PINAR

ÜNAL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

NURSEDA

MANGALCI

ORTA

İŞ İNSANI

3

SERKAN

ÇETİNKAYA

ORTA

İŞ İNSANI

4

RUKİYE

ÇELİK

ORTA

EV HANIMI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

ADALAN

İLK

İŞ ADAMI

2

ELİF

AYDIN

YÜKSEK

MUHASEBE

3

HACER DİLEK

ÖZDEMİR

ORTA

EV HANIMI

4

DİLEK

ERDOĞAN

ORTA

EV HANIMI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BELGÜZAR

TAŞDEMİR

ORTA

İŞÇİ

2

BURCU

ADEKA KALKAN

ORTA

İŞÇİ

3

DURAN

KIRKGÖZ

İLK

İŞÇİ

4

MEHMET ALİ

KILIÇ

ORTA

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN ASLAN

NURDOĞDU

YÜKSEK

TİCARET

2

ORHAN NURİ

KORKMAZ

ORTA

ESNAF

3

NURCAN

UYAR

YÜKSEK

HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

4

BORA

SARI KAYA

ORTA

İŞÇİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

LÜTFULLAH

KAYALAR

YÜKSEK

AVUKAT

2

ALİ

KEVEN

YÜKSEK

DİĞER

3

İSMAİL

YILMAZ

YÜKSEK

POLİTİKACI

4

NAFİYE

BALÇIK

YÜKSEK

EMLAK DANIŞMANI

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET HAYRİ

CÜNEYDİ

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

ZELİHA

ÇEVİK

İLK

ÖĞRETMEN

3

CAFER

YURDAKURBAN

ORTA

TOPTANCI

4

TUĞRUL

ŞİMŞEK

YÜKSEK

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ZONGULDAK İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

AKYILDIZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

SEVGÜL

KETENCİ

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

MİTHAT

KULAKSIZ

ORTA

ESNAF

4

EKREM

ÜN

ORTA

İŞÇİ

5

KÜRŞAT

ALTAY

YÜKSEK

MÜHENDİS

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HALUK

AGRİN

ORTA

YAZAR

2

PINAR

TARHAN

ORTA

İŞÇİ

3

ABDURRAHMAN

KAYA

ORTA

İŞÇİ

4

HATİP

ATIŞ

ORTA

İŞÇİ

5

ZEYNEL

IŞIK

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖVÜNÇ

BALLI

YÜKSEK

İŞLETMECİ

2

EŞ FAK

KINIK

ORTA

EMEKLİ

3

LEVENT

GÖK

YÜKSEK

YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

4

BETÜL

AYDIN BAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

5

ALİ

ÜŞÜMEZGEZER

YÜKSEK

KİTAPÇI

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

ABI

İLK

İŞÇİ

2

GÖNÜL

KIZILTAN

İLK

İŞÇİ

3

CENGİZ

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

4

EVRİM

KAYA

YÜKSEK

İŞÇİ

5

ÖZGÜR DOĞAN

ÖZKÖK

YÜKSEK

MÜHENDİS

SOL PARTİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DÖNDÜ

ALTAY

ORTA

EV KADINI

2

TACETTİN

ERÇİN

ORTA

İŞÇİ

3

SATUK

KADAM

YÜKSEK

EMEKLİ

4

KEMAL

BULUT

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

MUSTAFA AVNİ

ÖZERKAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

GENÇ PARTİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SİBEL

GÜNEŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

2

BATUHAN

TAFRACI

ORTA

SERBEST MESLEK

3

MUSTAFA

GÜRPINAR

ORTA

ESNAF

4

ÖZLEM

BAYRAK

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

5

SENEM

VARDAR

YÜKSEK

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZKAN

YAĞCI

YÜKSEK

SERBEST

2

MUKADDER

YALÇIN

YÜKSEK

SERBEST

3

BİRKAN

ÜNAL

ORTA

SERBEST

4

KENAN

KARAMAN

YÜKSEK

SERBEST

5

EFECAN

SESLİ

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

UYSAL

YÜKSEK

DOKTOR

2

ÖZCAN

ÖZDEMİR

ORTA

ELEKTRİKÇİ

3

CENGİZ

KONMUŞ

ORTA

SERBEST

4

SAFA

AKMAN

YÜKSEK

SMM

5

CİHANGİR

YAĞIZ

ORTA

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUAMMER

AVCI

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

SAFFET

BOZKURT

YÜKSEK

AVUKAT

3

AHMET

ÇOLAKOĞLU

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

4

NEJDET

TISKAOĞLU

ORTA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

5

DİLEK

KAYA

YÜKSEK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NECDET

SARI

ORTA

İŞ İNSANI

2

AHMET

KAVARACI

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

MUHİTTİN

AÇIKGÖZ

ORTA

SERBEST

4

YASİN

SATAN

ORTA

İŞ İNSANI

5

MURAT

AYHAN

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

KOTRA

ORTA

İŞ İNSANI

2

BAYRAM

BOZKURT

ORTA

İŞ İNSANI

3

ÖZLEM

TAŞKIN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

ENGİN

SUNAT

ORTA

MÜTEAHHİT

5

SEMİH

AYDIN

ORTA

MADEN İŞÇİSİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET ZEKİ

SALMANOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ

2

DENİZ

TOPÇU

YÜKSEK

SERBEST

3

BAYRAM

SARI

ORTA

YAZAR

4

SEYFULLAH

YILMAZ

ORTA

EMEKLİ

5

HİKMET

ARSLAN

YÜKSEK

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATMA

KILIÇARSLAN

ORTA

MATBAACI

2

ŞENER

BOSTANCI

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

Dİ LAN

GÜLLE

ORTA

İŞÇİ

4

TÜRKAN

BAYTEKİN

ORTA

ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

5

UMUR OZAN

ŞAHİN

YÜKSEK

İLETİŞİM DANIŞMANI

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEVCAN

UZUN

YÜKSEK

SERBEST

2

SONER

ÇETİN

ORTA

SERBEST

3

KEMAL

AKDOĞAN

ORTA

SERBEST

4

CAN BURAK

CANDAL

ORTA

SERBEST

5

ADNAN

AKSAKAL

İLK

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MERAL

YÜCEL

ORTA

İŞ İNSANI

2

MUHAMMED

YEŞİLYURT

ORTA

İŞ İNSANI

3

GÜNDOĞAN

MAZAKLI

YÜKSEK

VETERİNER

4

GÖKAN

ÇAKIR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

FEHMİ

DİNÇ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

DİKENLİ

İLK

SERBEST MESLEK

2

TEVFİK

SÜLLÜ

ORTA

ESNAF

3

CENGİZHAN

EMİR

ORTA

SERBEST MESLEK

4

MURAT

BALCI

YÜKSEK

İŞLETME

5

BÜŞRA NERGİZ

MAT

YÜKSEK

İŞLETME

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

MERDİVAN

YÜKSEK

ESNAF

2

EMRAH

KARA

YÜKSEK

TEKNİK EĞİTİMCİ

3

İLYAS

TAŞDEMİR

ORTA

İŞÇİ

4

FATMA

ÖZGEN AŞIKOĞLU YÜKSEK

EMEKLİ

5

FAYAT

ERDOĞAN

ORTA

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SAVAŞ

ORUÇ

YÜKSEK

İKTİSAT

2

GÖKHAN

YILMAZ

YÜKSEK

AVUKAT

3

HASAN

DEMİRKESEN

ORTA

ESNAF

4

BİRSEN

AYAROĞLU

ORTA

EV HANIMI

5

MEHMET

USLUBAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZKAN

ÇAKAT

ORTA

İŞ İNSANI

2

DEVRAN

BEŞİKÇİ

YÜKSEK

MUHASEBECİ

3

HACER

GOLLÜCE

İLK

SERBEST

4

MUHAMMED MURAT

YILDIRIM

ORTA

ÖĞRENCİ

5

HİLMİ TUNAHAN

DEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DENİZ

YAVUZYILMAZ

YÜKSEK

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

2

EYLEM ERTUĞ

ERTUĞRUL

YÜKSEK

TIP DOKTORU

3

DOĞA

ŞANLIOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

4

MERVE

KIR

YÜKSEK

AVUKAT

5

CEMALETTİN

SAĞTEKİN

YÜKSEK

MADEN MÜHENDİSİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EVRİM

BALBALOĞLU

YÜKSEK

DOKTOR

2

TOLGA

GÖREN

YÜKSEK

FİZYOTERAPİST

3

MEHMET BATU

MÜFTÜOĞLU

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

4

YİĞİTCAN

YILDIRIM

ORTA

ÖĞRENCİ

5

RENDA

OKAY

YÜKSEK

EMEKLİ

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATMA

ERGÜZEL

ORTA

SERBEST

2

ÖMER

KARGA

ORTA

SERBEST

3

SUDE

YILMAZ

ORTA

SERBEST

4

RECEP

KARAMAN

ORTA

ESNAF

5

BÜŞRA

SEVER

ORTA

EV HANIMI

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OĞUZHAN

TURHAN

ORTA

İŞ İNSANI

2

RAMAZAN

AYDIN

ORTA

MADENCİ

3

NAZMİYE

DOĞANGAÇ

ORTA

EV HANIMI

4

SÜLEYMAN KÜRŞAT

AKDUMAN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

5

MEHMET ALİ

KÖYMEN

ORTA

E-TİCARET

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

IŞIL

AKSU

YÜKSEK

EĞİTMEN AŞÇI

(Bitti)

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Milletvekili Güncel Haberler

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