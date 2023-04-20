YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (20)
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Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
TUNCELİ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|DURSUN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYDIN
|ÖZATLI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CELAL
|ATEŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAŞAR
|YAMAÇ
|ORTA
|EMEKLİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OKTAY
|EVSEN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|PALANCI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HIDIR
|SARIBUĞA
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DURMUŞ
|BOZTUĞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN
|ÖZER
|YÜKSEK
|MİMAR
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYŞE
|FIRAT
|ORTA
|İŞ KADINI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NİLGÜN
|DALKILIÇ
|YÜKSEK
|HEMŞİRE
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYTEN
|KORDU
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERDOĞAN
|SARI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ HIDIR
|DİNÇER
|YÜKSEK
|BİLİŞİM UZMANI
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ MEHDİ
|DÖNMEZ
|ORTA
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HALİL HAKAN
|ERÇELEBİ
|ORTA
|TURİZM
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|YILDIZ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ASLI
|HIZIR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSNİYE
|KARAKOYUN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ROZAN ALİ
|FAYIK
|YÜKSEK
|YAZILIMCI
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HIDIR
|AÇIKBAŞ
|ORTA
|İNŞAATÇI
UŞAK İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ENVER
|TÜRKMEN
|İLK
|ESNAF
|2
|AYKUT
|KARAÇAY
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|SAFİYE
|ÇATAL
|ORTA
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUSUF
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|MUHAMMED
|İPEK
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ROHAT
|ÇETİN KAYA
|YÜKSEK
|SERBEST
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TUĞBA
|ÇEKİCİ
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|2
|ERHAN
|EVRAN
|ORTA
|ESNAF
|3
|ONUR
|VARMAZ
|ORTA
|YAPI RESSAMI
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SALİH
|TALAY
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|AHMET ÖZGÜR
|KALKAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|SİDAR ZEYNEL
|DENİZHAN
|İLK
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ORHAN
|YANAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|İSMAİL
|ERTÜRK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|HÜSEYİN
|DAĞISTANLI
|ORTA
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|YILDIZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|HÜSEYİN EMRE
|KAHYA
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|YAŞAR
|EŞAL
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FERDİ
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|HÜSEYİN
|ÇELEBİ
|ORTA
|SERBEST
|3
|GAMZE
|YİĞİT
|İLK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|REMZİ
|ÖZEN
|YÜKSEK
|PEYZAJ
|2
|HÜSEYİN KAZIM
|KIRSAKAL
|ORTA
|ESNAF
|3
|MERTHAN
|YEŞİLMENDERES
|İLK
|TACİR
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL
|GÜNEŞ
|YÜKSEK
|KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
UZMANI
|2
|FAHRETTİN
|TUĞRUL
|YÜKSEK
|KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI
|3
|HİLAL
|SABANCI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S.NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERDOĞAN
|ÇİLOĞLU
|ORTA
|ESNAF
|2
|MEHMET HALİL
|ARSLAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|HÜSEYİN
|ERDEM
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYHAN
|KİNDEN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|OĞUZ
|ÇAKMAK
|YÜKSEK
|SUBAY
|3
|MUZAFFER SAİT
|DÖNMEZ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST
|2
|AYSU
|TOPAL
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ÜNAL
|ŞEREF
|İLK
|EMEKLİ
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYŞE DEVRİM
|OĞUR
|ORTA
|EV HANIMI
|2
|ÖNDER
|AKAR
|YÜKSEK
|İŞ GÜVENLİĞİ
|3
|AKIN
|METE
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ARZU
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST
|2
|HÜSEYİN EREN
|GÜVELİ
|ORTA
|SERBEST
|3
|MUSTAFA
|MALKOÇ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UZAY
|SÜMBÜL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|MEHMET YAĞIZ
|KORAL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|UMUT
|GÜRSOY
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÜLEYMAN
|KOCA
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|GÜLHAYAT
|GÖKSAL
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MERT EFE
|SARIYER
|ORTA
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S.NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|ÖKTEM
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|KADİR
|ALTUNKAYA
|İLK
|ESNAF
|3
|BÜLENT
|GÜRCAN
|İLK
|İŞÇİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|KARAOBA
|YÜKSEK
|UZMAN TIP DOKTORU
|2
|İSMET
|AKIN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|SEVİNÇ
|YAZGAN
|YÜKSEK
|ECZACI
|İYİ PARTİ
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMET
|GÜR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|DALYAN
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|DOKTOR
|3
|TOLGA
|PİRİNÇCİ
|YÜKSEK
|ESNAF
|ADALET PARTİSİ
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜRKAN
|TAN
|ORTA
|SERBEST
|2
|ONUR
|EMRE
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|ŞİLAN
|TANAY
|YÜKSEK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MERİÇ
|UZUNOĞLU
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|2
|MELTEM
|AYDOĞAN
|YÜKSEK
|DIŞ TİCARET
|3
|EREN
|KAHYA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
VAN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|GÖKTEKİN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|GÜLSÜM
|NACAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|İBRAHİM
|ÇAVUŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|ALİ
|ÖZSARI
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|5
|YUSUF
|ARSLAN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|6
|KADİR
|ÇETİN
|ORTA
|TEKNİSYEN
|7
|İHSAN
|UYGUN
|ORTA
|TEKNİSYEN
|8
|İSMAİL HAKKI
|SAĞLAM
|ORTA
|İŞÇİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULMENAF
|KIRAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ZEYNEP
|SARİBULAK
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|3
|HARUN
|BAYRAM
|ORTA
|MALİ MÜŞAVİR
|4
|MEHMET SAİT
|HOCAOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|5
|MİNEVVER
|KILIÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|AYDIN
|UKAY
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|MUHAMMED HAŞİM
|ŞAHOĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|LEZGİN
|DUMAN
|İLK
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZAFER
|BARLIK
|İLK
|MÜZİSYEN
|2
|SİNAN
|EKİNCİ
|YÜKSEK
|PSİKOLOJİK DANIŞMAN
|3
|BARAN
|ETİK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|BURAK
|AKTAŞ
|ORTA
|ÇAĞRI MERKEZİ İŞÇİSİ
|5
|NURGÜL
|DEMİ RAY
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|NAZLI
|FIRAT YILMAZ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|7
|ONUR
|YILMAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|BANU
|YILDIRIM
|ORTA
|YAZILIMCI
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET KAMİL
|TEKEREK
|YÜKSEK
|HEKİM
|2
|YÜKSEL
|DOĞANAY
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ROHİV
|ARPAK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|AZMİ
|İHSANOĞLU
|İLK
|İŞÇİ
|5
|MİR ARJEN
|SANSÜR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|VOLKAN
|ALTAŞ
|İLK
|İŞÇİ
|7
|SERVET
|FİDAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|KADİR
|USTA
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|BUDAK
|YÜKSEK
|PROJE YÖNETİCİSİ
|2
|CEMAL
|ÇOŞKUN
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|ORÇUN
|KARACADURALIOĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|4
|ENVER
|ÖZBÖLER
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|ÖNDER
|AL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|MAHİR
|DOĞAN
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|AHMET ULAŞ
|ÖZTÜRK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|MUSTAFA VEDAT
|SEVİM
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HALUK
|TERZİOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|MEHMET VEYSİ
|METİN
|ORTA
|SERBEST
|3
|HİDAYET
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|NEVZAT
|KOÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|YUNUS
|ACAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|AZMİ
|ERTEK
|ORTA
|SERBEST
|7
|CENGİZ
|DURĞUN
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|EMİRCAN
|AVCI
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMEDNUR
|KAYA
|YÜKSEK
|MEMUR
|2
|METİN
|KAYA
|YÜKSEK
|ELEKTRİKÇİ
|3
|ÜMMÜGÜLSÜM
|TEZEL
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|4
|KAZIM
|VARÇİN
|ORTA
|SERBEST
|5
|TURGUT
|GÜLEŞCE
|ORTA
|ESNAF
|6
|MUHAMMED
|ELENÜR
|İLK
|TAMİRCİ
|7
|VOLKAN
|ERTOSUN
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|8
|CEBRAİL
|KAYA
|İLK
|EMEKLİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BURHAN
|KAYATÜRK
|YÜKSEK
|ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|2
|KAYHAN
|TÜRKMENOĞLU
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|3
|ABDULAHAT
|ARVAS
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR-İNŞAAT VE İMALAT SANAYİ (ÖZEL SEKTÖR)
|4
|AZAD
|KARTAL
|YÜKSEK
|İŞVEREN SENDİKASI ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ
|5
|SELMA
|BİÇEK
|YÜKSEK
|DAİRE BAŞKANI-KAMU
|6
|MUHAMMED
|ÇALAĞAN
|ORTA
|DİĞER MADENCİLER VE TAŞ OCAKÇILAR
|7
|ÖMER FARUK
|KARAKURT
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|8
|MUHAMMED AFFAN
|ORHAN
|YÜKSEK
|BÜRO MEMURU (PERSONEL)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KAMİL
|YAVUZER
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|YAKUP
|DEMİR
|ORTA
|ESNAF
|3
|ALİ
|ŞAHİN
|İLK
|İŞÇİ
|4
|MEHMET
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|5
|AYDIN
|ÇİÇEK
|ORTA
|ESNAF
|6
|MURAT
|ERGİN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|7
|İZZET
|BAŞKURT
|İLK
|İŞ İNSANI
|8
|NEVZAT
|ATAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAHYA
|CANCAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|AYHAN
|KAHRAMAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|FATİH
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|ABDULS ELAM
|ARVAS
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|SUNULLAH
|KELEŞ
|YÜKSEK
|ELEKTRİK TEKNİKERİ
|6
|ABDULHAKAN
|ÜÇDAL
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|7
|ABDULAZİZ
|GÜLBAY
|ORTA
|İŞÇİ (KAMU)
|8
|SERPİL
|ALAN TAŞKIRAN
|ORTA
|GÜVENLİK GÖREVLİSİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|PERVİN
|BULDAN
|ORTA
|SİYASETÇİ
|2
|ZÜLKÜF
|UÇAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|GÜLCAN
|KAÇMAZ SAYYİĞİT
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|4
|SİNAN
|ÇİFTYÜREK
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|5
|GÜLDEREN
|VARLİ
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|6
|MAHMUT
|DİNDAR
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|HAVİN
|KİYE
|YÜKSEK
|TERCÜMAN
|8
|TAYLAN
|ERTAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BEYAZ
|ÇATLI
|İLK
|ÇİFTÇİ
|2
|YAKUP
|EFE
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|MEHMET FATİH
|BULUT
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|VEDAT
|GÖRGÜN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|HASAN
|TAKOLAR
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|BERNA
|ŞEKERCİOĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|CEMİLE
|YILAN
|İLK
|İŞÇİ
|8
|UĞUR
|ÜNLÜ
|ORTA
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SİNAN
|BİLGİLİ
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|2
|REMZİ
|TOKMAK
|ORTA
|ESNAF
|3
|MELEK
|BİLGİLİ
|YÜKSEK
|SAĞLIK TEKNİKERİ
|4
|FİRDEVS
|BİLGİLİ
|ORTA
|EV KADINI
|5
|ÖMER
|ALDAĞ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|6
|ALİ
|BAYRAKTUTAN
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|SERKAN
|BAYRAKTUTAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|8
|EMRAH
|TOKMAK
|ORTA
|ÇİFÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AKİLE
|ÇEVİK
|YÜKSEK
|ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK UZMANI
|2
|ADEM
|BAYRAM
|ORTA
|TEKSTİLCİ
|3
|MEHMET KAAN
|TÜRKOĞLU
|YÜKSEK
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI
|4
|MUHAMMET
|TEKİN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|5
|HALİL HALİT
|TOKER
|YÜKSEK
|TEKNİK DİREKTÖR
|6
|UĞUR
|ŞİMŞEK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|SEYHAN
|TAŞDEMİR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|HABİP
|PÜLAT
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERACETTİN
|BEDİRHANOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ERCAN
|ÇİÇEK
|YÜKSEK
|KAMU YÖNETİMİ
|3
|AZİZ
|ÖREK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|MUHLİS
|ORHAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|5
|MERAL
|AYHAN
|YÜKSEK
|İŞLETME
|6
|NURTEN
|TAŞ
|ORTA
|SERBEST ÖZEL
|7
|SÜLEYMAN
|KUŞMAN
|YÜKSEK
|ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|8
|MEHMET
|KAVAL
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FUAT
|YAVRUTÜRK
|YÜKSEK
|TİCARET
|2
|FATMA MELİKE
|KARAASLAN YILMAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ÇEVRİYE
|YAVUZ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|4
|MEHMET EMİN
|ÖZBEY
|ORTA
|İLETİŞİM DANIŞMANI
|5
|MERT OSMAN
|SÜRMEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|BÜNYAMİN
|TURNA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|UTKU TUNAHAN
|NASIRLIOĞLU
|ORTA
|MUHASEBE
|8
|MEHMET OĞUZ
|TURAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NAZİF
|ÇETİN
|YÜKSEK
|MİMAR
|2
|İDRİS
|AHİ
|ORTA
|ESNAF
|3
|GÜVEN
|TURGUL
|ORTA
|MÜTEAAHİT
|4
|ZAFER
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|TEKNİKER
YALOVA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BİLAL
|AYDIN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|MERAL
|ATLI AKIN
|ORTA
|SERBEST
|3
|MEHMET
|BAYRAK
|ORTA
|TÜCCAR
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SIDDIKA
|AKÇAN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|2
|MEHMET SELAHİDDİN
|AKTİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|ENVER
|KANSU
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VAHİT
|ATAM
|İLK
|EMEKLİ
|2
|HÜLYA
|YILDIZ
|ORTA
|HASTA BAKICI
|3
|GÖKTUĞ
|ERÖZTÜRK
|YÜKSEK
|MUHASEBE İŞÇİSİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BİRSEN
|SÜNTER
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|ZEKİ YİĞİT
|URAL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|HAMDİ KADİR
|HAMDİOĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZAFER
|KÖSE
|YÜKSEK
|YAZAR
|2
|BUKET
|AVCİ GÜLER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|ANIL
|AR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BERKAN
|SOYTAN
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|BURAK MERT
|ANGÜN
|YÜKSEK
|OFİS ÇALIŞANI
|3
|TUĞÇE
|KÖSE
|ORTA
|REKLAMCI
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERTAN
|ŞENER
|ORTA
|SERBEST
|2
|FATİH
|ELÖNÜ
|İLK
|SERBEST
|3
|BARIŞ EMRE
|EŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FİKRİ
|DANAYİYEN
|İLK
|KUAFÖR
|2
|UĞUR
|KARA
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|3
|AHMET
|KAYIKÇI
|ORTA
|ESNAF
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|BÜYÜKGÜMÜŞ
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|2
|MELİHA
|AKYOL
|ORTA
|SERBEST
|3
|ERHAN
|DEDE
|YÜKSEK
|İL MÜDÜRÜ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULLAH ZEKİ
|ERCAN
|YÜKSEK
|TÜCCAR
|2
|SEZAİ
|DEMİR
|ORTA
|İŞ ADAMI
|3
|ERKAN
|PELİTOĞLU
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NAMIK
|ÖZ
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|CEMİL
|TANRIKULU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|ERKAN
|AKÇAL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TUNCAY
|TURANLI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|TÜRKAN
|ASLAN
|ORTA
|EV KADINI
|3
|ABDURRAHMAN
|APAK
|ORTA
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BUKET
|ÇINAR GELİR
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|2
|EMRAH
|KAZDAL
|YÜKSEK
|YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI
|3
|BURKAY
|HASDEMİR
|YÜKSEK
|DENİZCİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SABRİ
|CEYLAN
|ORTA
|SERBEST
|2
|HALİT
|AKTI
|İLK
|SERBEST
|3
|MUHAMMED FIRAT
|SABUNCU
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖNDER
|BEŞE
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|HÜSEYİN METİN
|DEMİRAĞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MEHMET CİHAN
|DEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERDAR
|AKÇA
|YÜKSEK
|HARİTA KADASTRO
|2
|BEYZA
|ÇAPAR
|ORTA
|EV HANIMI
|3
|NEBİ
|GÜRAL
|ORTA
|SERBEST MESLEK
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HACER
|EFE
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|TAYFUR
|BİN
|YÜKSEK
|GRAFİKER
|3
|ELİF CEREN
|ÇINĞI OLKUN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FIRAT
|ÖZTAŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|SERKAN
|YİLDIRIM
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|İSMAİL
|TEKDEMİR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA LÜTFİ
|BAL
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|2
|ŞENEL
|BİLGİN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|MUSTAFA
|SEVÜK
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜLŞAH
|GÜRBİLEK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MEHMET AKİF
|ÇELİK
|ORTA
|EMLAK DANIŞMANI
|3
|MESUT
|YOLCU
|ORTA
|EMEKLİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TAHSİN
|BECAN
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|MEHMET
|GÜREL
|YÜKSEK
|ŞEHİR PLANCISI
|3
|YASEMİN
|FAZLACA
|YÜKSEK
|SERBEST MUHASEBECİ - MALİ MÜŞAVİR- İŞ KADINI
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYHAN
|KÜÇÜK
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|ERSİN
|AKYÜZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|NİLGÜN
|TURAN HAYBEK
|YÜKSEK
|SAYMAN
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERCAN
|CANPOLAT
|ORTA
|ESNAF
|2
|SÜLEYMAN
|DESOVALI
|ORTA
|SERBEST
|3
|HAKAN
|SAVUK
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERSİN
|DOĞAN
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|2
|HAKAN TAMER
|SOYGÜL
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|İLKİM
|GÖKŞİN
|ORTA
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
YOZGAT İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İHSAN
|YÜZBAŞIOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|2
|AHMET
|KIZILDAĞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|ABDULLAH
|GÜLER
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|ORHAN
|NEFESLİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEVDA
|TEKTEKİN
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|RAFET
|ÖZDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|HÜSEYİN
|IŞIK
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|MEHMET
|KOÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERHAN
|ALTINKAYNAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|AYBÜKE
|KARA
|YÜKSEK
|HEMŞİRE
|3
|BİLAL
|AKYÜZ
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|4
|AZMİ
|AKBAŞ
|ORTA
|ELEKTRİK TEKNİSYENİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAYDAR ALİ
|AYBİRDİ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|MAHMUT
|TÜTÜNCÜ
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|BURAK
|HANBEYOĞLU
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|DİLARA
|KARA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NURÇİL
|SOYKUT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|SELÇUK
|SARIDOĞAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|YILMAZ
|EREN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|EREN
|ŞAHİNER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SELAMİ
|KARAGÖZ
|YÜKSEK
|MİMAR
|2
|SEYDO
|SANSAR
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|ZEKERİ YA
|BAŞARAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|OĞULCAN
|HAZER
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MERVESEVAL
|AYDEMİR
|YÜKSEK
|ECZACI
|2
|ERMAN
|KOCAER
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|SEMA
|KÖSEOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|4
|MURAT
|GÜLEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|ÇITAK
|ORTA
|ESNAF
|2
|CANSU
|ÇİFTÇİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|VELİ
|ŞAHİN
|ORTA
|ESNAF
|4
|FATİH
|KOÇER
|ORTA
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULKADİR
|AKGÜL
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|2
|SÜLEYMAN
|ŞAHAN
|YÜKSEK
|KİMYAGER
|3
|İSKENDER
|MİNAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|YUSUF
|İBİŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NİHAT
|KAYHAN
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2
|YAŞAR
|DEMİR
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|3
|HASAN
|ŞAHİNGÖZ
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|4
|İLYAS
|GÜLER
|ORTA
|TÜCCAR
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM ETHEM
|SEDEF
|YÜKSEK
|YEREL YÖNETİCİ
|2
|KAZIM
|ERGÜN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|ÜLKÜ
|YILMAZ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|4
|SEZER
|YOZGAT
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEMAL
|BİLGİN
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|KÜBRA
|DERİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|MEHMET ŞİRİN
|HARHAR
|ORTA
|YÖNETMEN
|4
|ÖZLEM
|AYDIN
|İLK
|EV KADINI
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ASLI
|YAPAR ŞAKTANLI
|YÜKSEK
|SÖZLEŞME YÖNETİCİSİ
|2
|BEKİR ZAFER
|İLKEN
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|3
|ASLI
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|KOKSAL
|KAPLAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ANAVATAN PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|PINAR
|ÜNAL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|NURSEDA
|MANGALCI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|SERKAN
|ÇETİNKAYA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|RUKİYE
|ÇELİK
|ORTA
|EV HANIMI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|ADALAN
|İLK
|İŞ ADAMI
|2
|ELİF
|AYDIN
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|3
|HACER DİLEK
|ÖZDEMİR
|ORTA
|EV HANIMI
|4
|DİLEK
|ERDOĞAN
|ORTA
|EV HANIMI
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BELGÜZAR
|TAŞDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|BURCU
|ADEKA KALKAN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|DURAN
|KIRKGÖZ
|İLK
|İŞÇİ
|4
|MEHMET ALİ
|KILIÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN ASLAN
|NURDOĞDU
|YÜKSEK
|TİCARET
|2
|ORHAN NURİ
|KORKMAZ
|ORTA
|ESNAF
|3
|NURCAN
|UYAR
|YÜKSEK
|HALKLA İLİŞKİLER UZMANI
|4
|BORA
|SARI KAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|LÜTFULLAH
|KAYALAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ALİ
|KEVEN
|YÜKSEK
|DİĞER
|3
|İSMAİL
|YILMAZ
|YÜKSEK
|POLİTİKACI
|4
|NAFİYE
|BALÇIK
|YÜKSEK
|EMLAK DANIŞMANI
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET HAYRİ
|CÜNEYDİ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|ZELİHA
|ÇEVİK
|İLK
|ÖĞRETMEN
|3
|CAFER
|YURDAKURBAN
|ORTA
|TOPTANCI
|4
|TUĞRUL
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
ZONGULDAK İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|AKYILDIZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|SEVGÜL
|KETENCİ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|MİTHAT
|KULAKSIZ
|ORTA
|ESNAF
|4
|EKREM
|ÜN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|KÜRŞAT
|ALTAY
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HALUK
|AGRİN
|ORTA
|YAZAR
|2
|PINAR
|TARHAN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ABDURRAHMAN
|KAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|HATİP
|ATIŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|ZEYNEL
|IŞIK
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖVÜNÇ
|BALLI
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|2
|EŞ FAK
|KINIK
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|LEVENT
|GÖK
|YÜKSEK
|YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI
|4
|BETÜL
|AYDIN BAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|ALİ
|ÜŞÜMEZGEZER
|YÜKSEK
|KİTAPÇI
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|ABI
|İLK
|İŞÇİ
|2
|GÖNÜL
|KIZILTAN
|İLK
|İŞÇİ
|3
|CENGİZ
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|EVRİM
|KAYA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|ÖZGÜR DOĞAN
|ÖZKÖK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|SOL PARTİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DÖNDÜ
|ALTAY
|ORTA
|EV KADINI
|2
|TACETTİN
|ERÇİN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|SATUK
|KADAM
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|KEMAL
|BULUT
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|MUSTAFA AVNİ
|ÖZERKAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|GENÇ PARTİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SİBEL
|GÜNEŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|BATUHAN
|TAFRACI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|MUSTAFA
|GÜRPINAR
|ORTA
|ESNAF
|4
|ÖZLEM
|BAYRAK
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|5
|SENEM
|VARDAR
|YÜKSEK
|ESNAF
|MEMLEKET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZKAN
|YAĞCI
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|MUKADDER
|YALÇIN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|BİRKAN
|ÜNAL
|ORTA
|SERBEST
|4
|KENAN
|KARAMAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|EFECAN
|SESLİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|UYSAL
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|ÖZCAN
|ÖZDEMİR
|ORTA
|ELEKTRİKÇİ
|3
|CENGİZ
|KONMUŞ
|ORTA
|SERBEST
|4
|SAFA
|AKMAN
|YÜKSEK
|SMM
|5
|CİHANGİR
|YAĞIZ
|ORTA
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUAMMER
|AVCI
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|SAFFET
|BOZKURT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|AHMET
|ÇOLAKOĞLU
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|4
|NEJDET
|TISKAOĞLU
|ORTA
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
|5
|DİLEK
|KAYA
|YÜKSEK
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NECDET
|SARI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|AHMET
|KAVARACI
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|MUHİTTİN
|AÇIKGÖZ
|ORTA
|SERBEST
|4
|YASİN
|SATAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|MURAT
|AYHAN
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|KOTRA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|BAYRAM
|BOZKURT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|ÖZLEM
|TAŞKIN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|ENGİN
|SUNAT
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|5
|SEMİH
|AYDIN
|ORTA
|MADEN İŞÇİSİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET ZEKİ
|SALMANOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|DENİZ
|TOPÇU
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|BAYRAM
|SARI
|ORTA
|YAZAR
|4
|SEYFULLAH
|YILMAZ
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|HİKMET
|ARSLAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATMA
|KILIÇARSLAN
|ORTA
|MATBAACI
|2
|ŞENER
|BOSTANCI
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|Dİ LAN
|GÜLLE
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|TÜRKAN
|BAYTEKİN
|ORTA
|ELEKTRONİK TEKNİSYENİ
|5
|UMUR OZAN
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|İLETİŞİM DANIŞMANI
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEVCAN
|UZUN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|SONER
|ÇETİN
|ORTA
|SERBEST
|3
|KEMAL
|AKDOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|4
|CAN BURAK
|CANDAL
|ORTA
|SERBEST
|5
|ADNAN
|AKSAKAL
|İLK
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MERAL
|YÜCEL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MUHAMMED
|YEŞİLYURT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|GÜNDOĞAN
|MAZAKLI
|YÜKSEK
|VETERİNER
|4
|GÖKAN
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|FEHMİ
|DİNÇ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|DİKENLİ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|2
|TEVFİK
|SÜLLÜ
|ORTA
|ESNAF
|3
|CENGİZHAN
|EMİR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|MURAT
|BALCI
|YÜKSEK
|İŞLETME
|5
|BÜŞRA NERGİZ
|MAT
|YÜKSEK
|İŞLETME
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|MERDİVAN
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|EMRAH
|KARA
|YÜKSEK
|TEKNİK EĞİTİMCİ
|3
|İLYAS
|TAŞDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|FATMA
|ÖZGEN AŞIKOĞLU YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|FAYAT
|ERDOĞAN
|ORTA
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SAVAŞ
|ORUÇ
|YÜKSEK
|İKTİSAT
|2
|GÖKHAN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|HASAN
|DEMİRKESEN
|ORTA
|ESNAF
|4
|BİRSEN
|AYAROĞLU
|ORTA
|EV HANIMI
|5
|MEHMET
|USLUBAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZKAN
|ÇAKAT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|DEVRAN
|BEŞİKÇİ
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|3
|HACER
|GOLLÜCE
|İLK
|SERBEST
|4
|MUHAMMED MURAT
|YILDIRIM
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|HİLMİ TUNAHAN
|DEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DENİZ
|YAVUZYILMAZ
|YÜKSEK
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|2
|EYLEM ERTUĞ
|ERTUĞRUL
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|3
|DOĞA
|ŞANLIOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|MERVE
|KIR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|CEMALETTİN
|SAĞTEKİN
|YÜKSEK
|MADEN MÜHENDİSİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EVRİM
|BALBALOĞLU
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|TOLGA
|GÖREN
|YÜKSEK
|FİZYOTERAPİST
|3
|MEHMET BATU
|MÜFTÜOĞLU
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|4
|YİĞİTCAN
|YILDIRIM
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|RENDA
|OKAY
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATMA
|ERGÜZEL
|ORTA
|SERBEST
|2
|ÖMER
|KARGA
|ORTA
|SERBEST
|3
|SUDE
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST
|4
|RECEP
|KARAMAN
|ORTA
|ESNAF
|5
|BÜŞRA
|SEVER
|ORTA
|EV HANIMI
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OĞUZHAN
|TURHAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|RAMAZAN
|AYDIN
|ORTA
|MADENCİ
|3
|NAZMİYE
|DOĞANGAÇ
|ORTA
|EV HANIMI
|4
|SÜLEYMAN KÜRŞAT
|AKDUMAN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|5
|MEHMET ALİ
|KÖYMEN
|ORTA
|E-TİCARET
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|IŞIL
|AKSU
|YÜKSEK
|EĞİTMEN AŞÇI
(Bitti)
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023