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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (2)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (2)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

GEÇİOĞLU

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

İDRİS

TAŞPINAR

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

MEHMET

YILDIZ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

KAZIM

ŞEN

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

5

FAHRETTİN

KAPÇI

ORTA

EĞİTİMCİ

6

MEHMET

SAPMAZ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

7

MENDERES YAKUP

ŞEN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

8

HASAN

DEMİRCİOĞLU

ORTA

SERBEST

9

NEVZAT

METİN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

10

ADİL

IŞIK

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

11

ABDURRAHMAN

ÖNEL

ORTA

ELEKTRONİKÇİ

12

HAKKI

ÖĞÜT

YÜKSEK

MUHASEBECİ

13

BEKİR

ÖRÜN

ORTA

ESNAF

14

MİRİALEM

ÇİNAR

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

15

ZEKİ

YILDIZ

YÜKSEK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÜLEYMAN

KART

ORTA

EMEKLİ

2

BEDRİ

BÖYÜK

ORTA

EMEKLİ

3

RESUL

SAYDAM

YÜKSEK

TEKNİKER

4

MELTEM

SAN

YÜKSEK

TEKNİKER

5

CEMRE

BUKAN

ORTA

İŞÇİ

6

VEDDAT

MAVLAY

İLK

İŞÇİ

7

FERMAN

HOŞGÜL

İLK

İŞÇİ

8

DENİZ

KOÇ

ORTA

İŞÇİ

9

PEYRUZE İPEK

GÜLTEKİN

İLK

İŞÇİ

10

ETHEM

BOZDEMİR

İLK

işçi

11

DERSİM DENİZ

CEVHEROĞLU

ORTA

SERBEST/ÖZEL

12

RAMAZAN

SARI

İLK

EMEKLİ

13

BAHAR

SEZER

YÜKSEK

MUHASEBECİ

14

İLYAS

KAHRAMAN

İLK

İŞÇİ

15

MEDENİ

TEMİZER

ORTA

SERBEST/ÖZEL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UMUT

SERÇE

YÜKSEK

MUHASEBE İŞÇİSİ

2

SEÇİL

ÖZKARA

YÜKSEK

LOJİSTİK İŞÇİSİ

3

SERHAN SADİ

KOCAMAN

YÜKSEK

MAĞAZA İŞÇİSİ

4

ŞEVVAL

SOYLU

YÜKSEK

İŞSİZ

5

MERT

SERÇE

YÜKSEK

MOTOKURYE

6

ÖZGÜN

DİNCEL

ORTA

İŞÇİ

7

HÜSEYİN

ALPAN

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

8

KUBİLAY

ALTUNTAŞ

YÜKSEK

İKTİSATÇI

9

CİHAT

DULUKLU

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

10

EREN

YARAT

İLK

İNŞAAT USTASI

11

GÜRSEL

BAYRAM

ORTA

BOYA İMALAT USTASI

12

MEHMET CAN

ATAŞ

YÜKSEK

ESNAF

13

MURAT

SARIKÇI

ORTA

MOTOKURYE

14

YUSUF

AKMAN

ORTA

İŞSİZ

15

HALİL

BAKIR

ORTA

ÇİFTÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

IRMAK

İLDİR

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

MAHİR MERTCAN

KIZILIRMAK

ORTA

İŞÇİ

3

İBRAHİM TALHA

TÜRKAN

ORTA

ÖĞRENCİ

4

YUSUF

ERDEM

YÜKSEK

İŞÇİ

5

HİLAL

MUT

YÜKSEK

İŞÇİ

6

HEYBET

KANAT

İLK

İŞÇİ

7

SEYİT GÜNEY

ÖZDAMAR

İLK

İŞÇİ

8

UĞUR

ŞABUDAK

ORTA

İŞÇİ

9

ULUÇ ÇAĞRI

YELTEKİN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

10

ŞEREFNUR

ETKER

İLK

EMEKLİ

11

HURİ MELEK

KIRHAN

İLK

EMEKLİ

12

BAHAR

BULUT

ORTA

İŞÇİ

13

MERİÇ

ÜNVER

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

14

SİRAÇ

CANCAN

ORTA

ÖĞRENCİ

15

MURAT

DOĞAN

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GİZEM GÜL

KÜREKÇİ

YÜKSEK

PSİKOLOG

2

EYÜP

CİVELEK

YÜKSEK

GIDA MÜHENDİSİ

3

ÖZGE

İPEK

YÜKSEK

MUHASEBECİ

4

HAYRİ

AKGÜN

ORTA

EMEKLİ

5

BERFİN

TİBİLİ

ORTA

ÖĞRENCİ

6

YAKUP

DURMUŞ

ORTA

EMEKLİ

7

ALİ DENİZ

ERDEM

ORTA

ÖĞRENCİ

8

GAMZE NUR

YÜREK

YÜKSEK

TIBBİ SEKRETER

9

FATMA

DEMİRCİ

ORTA

EMEKLİ

10

MEHMET

ALPASLAN

ORTA

EMEKLİ

11

ULAŞ RECEP

DURBAŞ

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

12

ÖZKAN

KAYAR

YÜKSEK

İŞÇİ

13

GÖZDE

YULA

ORTA

SATIŞ DANIŞMANI

14

OSMAN DENİZ

KAYAR

YÜKSEK

İŞÇİ

15

KANDEMİR

KÜREKÇİ

ORTA

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYHAN

DAĞTEKİN

İLK

TÜCCAR

2

BAŞAR ERDİNÇ

Kİ LİNÇ

YÜKSEK

İKTİSAT

3

YUSUF

ARSLAN

ORTA

EMLAKÇI

4

SEBİHA

ÖZDEMİR

YÜKSEK

EMEKLİ

5

YILDIZ

ÇAKAY

YÜKSEK

EV HANIMI

6

NEDİM CAN

ÇERÇEL

YÜKSEK

TİCARET

7

ŞAFAK

VARKAL

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

8

KAĞAN

KOYUNCU

ORTA

DANIŞMA GÖREVLİSİ

9

ALEV

ESENKÖYLÜ

ORTA

TERZİ

10

KEMAL

GÜL

İLK

SERBEST MESLEK

11

MEHMET

YILDIRIM

İLK

MÜTAHİT

12

SEVGİ

ARSLAN

ORTA

EV HANIMI

13

MERTCAN

ARSLAN

ORTA

SERBEST

14

FATMA

ARSLAN

ORTA

EV HANIMI

15

ESRA

ALTUNBAŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TARKAN

KULAK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

ETHEM

EKE

ORTA

ESNAF

3

CELAL

GÜVEN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

BESTE

TUNCEL

YÜKSEK

AVUKAT

5

MURAT

ARAVİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

GÖKHAN

KUNT

ORTA

İŞ İNSANI

7

NİLGÜN

TOPAL

ORTA

EMEKLİ

8

EMİNE

GENÇ

YÜKSEK

İÇ MİMAR

9

DİLEK

TEPE

ORTA

EV HANIMI

10

MELTEM

ŞİMŞEK

ORTA

ÖĞRENCİ

11

HABİB

KOÇAK

ORTA

ÖĞRENCİ

12

ABDULSAMET

YILDIRIM

ORTA

ÖĞRENCİ

13

YILMAZ

KARAHAN

ORTA

YÖNETİCİ

14

FEYZİ

VURALGİL

YÜKSEK

GAZETECİ

15

EMİR

ADIGÜZEL

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ŞAHİN

YÜKSEK

TEKNİSYEN

2

GÜRDAL

TOPAL

YÜKSEK

ESNAF

3

MEHMET ŞERİF

DUMRUL

ORTA

İŞÇİ

4

İRFAN

TEKDEMİR

ORTA

ESNAF

5

YUNUS

OĞUZ

İLK

İŞADAMI

6

AYŞE

GÜMÜŞ

ORTA

EV HANIMI

7

ATİKE ZÜHAL

CENGİZ

ORTA

MALİ M

8

ALİ

BULMUŞ

YÜKSEK

İŞADAMI

9

ZEKERİ YA

AKDUMAN

ORTA

ESNAF

10

FATMA

GEZER

ORTA

SERBEST

11

CUMALİ

LENGER

ORTA

İŞADAMI

12

İSMAİL

BEKŞEN

İLK

İŞADAMI

13

SİNAN

ÜNAL

ORTA

İŞÇİ

14

HÜSEYİN

KARADAĞLI

ORTA

İŞÇİ

15

MEHMET SELİM

ÖZTAŞ

İLK

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER

ÇELİK

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

2

AHMET

ZENBİLCİ

YÜKSEK

YÖNETİCİ-KAMU VE ÖZEL TEŞEBBÜSE AİT HİZMETLER)

3

SUNAY

KARAM IK

YÜKSEK

DANIŞMAN ( MÜŞAVİR)

4

ABDULLAH

DOĞRU

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

5

FARUK

AYTEK

YÜKSEK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

6

MUSTAFA

YILDIZ

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

7

HASAN HÜSEYİN

KUŞÇU

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

8

EROL

KAHRAMAN

YÜKSEK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

9

KASIM

PAMUK

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

10

FATİME

YURDUSEVEN

YÜKSEK

PAZARLAMA UZMANI

11

DİNÇER

DİNÇ

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

12

MELİKE

DOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

13

RAMAZAN

ÇIRAK

YÜKSEK

AVUKAT

14

OĞUZHAN

GÜRHANİ

YÜKSEK

EKONOMİST

15

MEHMET

KURTARAN

YÜKSEK

BASINLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SELAHATTİN

BAYSAL

YÜKSEK

ESNAF

2

ERDEM

GÜMÜŞ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

SERDAL

SÜNDÜK

YÜKSEK

ESNAF

4

ABDULLAH

ABACI

YÜKSEK

TÜCCAR

5

MUSTAFA

BOZKURT

ORTA

TÜCCAR

6

VOLKAN

ÇEVİK

ORTA

TÜCCAR

7

UFUK

ÇINGIRLAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

MUSTAFA

YETER

ORTA

ESNAF

9

MUSTAFA

GELDİ

İLK

TÜCCAR

10

YUSUF

AKTÜRK

İLK

ESNAF

11

İBRAHİM

KÖSE

ORTA

ESNAF

12

İLHAN

TÜMENCİ

ORTA

TÜCCAR

13

SALİH

PINAR

ORTA

ESNAF

14

İSMAİL

ERDOĞAN

İLK

TÜCCAR

15

YUSUF

AYAZ

İLK

TÜCCAR

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHARREM

VARLI

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

AYŞE SİBEL

ERSOY

YÜKSEK

ECZACI

3

MUSTAFA

İZGİOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

FİRDEVS

CİNGÖZLER

ORTA

İŞ İNSANI

5

ALEV

ATAŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

UĞUR

ÖZTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

7

BÜNYAMİN

AVCI

YÜKSEK

YÖNETİCİ

8

YUSUF

BAŞ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

9

ADEM

GÜNDOĞAN

YÜKSEK

TIP DOKTORU

10

AHMET REHA

YEREŞEN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

11

ZEKERİ YA

SİVEREKLİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

12

HAKAN

UYKIZ

İLK

İŞ İNSANI

13

ATİLLA

DUYGUN

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

14

MAHMUT

TÜLEK

YÜKSEK

TV PROGRAMCISI

15

TUFAN

BİLEN

İLK

ÇİFTÇİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TULAY

HATIMOĞULLARI ORUÇ

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

FERHAT

KABAİŞ

YÜKSEK

SERBEST

3

ROJBİN

ÇELİK

YÜKSEK

SERBEST

4

MEHMET

KARAKIŞ

YÜKSEK

SOSYOLOG

5

DELAL

MAMUK

ORTA

EV KADINI

6

FEYRUZE

GÜMÜŞ

ORTA

EV KADINI

7

ŞÜKRAN

EFETÜRK

İLK

EV KADINI

8

MÜNİR

KORKMAZ

YÜKSEK

SERBEST

9

SEVİL

ARACI

YÜKSEK

AVUKAT

10

AZİZ

USLU

İLK

SERBEST

11

EVRİM

AYMAN

YÜKSEK

İŞÇİ

12

SONGÜL

AYDIN

ORTA

EV KADINI

13

HAFİZE

ATLI

ORTA

EV KADINI

14

NEZİR

DORAK

YÜKSEK

SERBEST

15

SUAT

NACAR

ORTA

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DUYGU

YILMAZ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

SEDA

AŞKIN

ORTA

ÖZEL EĞİTİM

3

AHMET FARUK

ULAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

4

MESUT

KOYUN

ORTA

ŞOFÖR

5

UTKU

ALEMDAROĞLU

YÜKSEK

DOKTOR

6

Di LA

AKAR

YÜKSEK

ECZACI

7

MERYEM

MAZMAN KARTAL

YÜKSEK

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

8

ONUR CAN

GÜRBÜZ

YÜKSEK

AVUKAT

9

EDA

BAHAR KOCABEYLER

YÜKSEK

MÜHENDİS

10

HÜSEYİN

EVGİN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

11

OĞUZCAN

KILIÇ

YÜKSEK

ESNAF

12

MEHMET SELİM

AKMAN

YÜKSEK

FİNANS UZMANI

13

MUSTAFA

ÇELİK

YÜKSEK

ZİRAAT

14

SEMİH

AKKIRCIK

ORTA

ESNAF

15

EREN

ARARAT

YÜKSEK

İŞLETMECİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADEM

BOĞA

YÜKSEK

SERBEST

2

FİSUN

BOZDOĞAN

YÜKSEK

SERBEST

3

HARUN

AKSOY

YÜKSEK

SERBEST

4

SANEM ÇİĞDEM

BOĞA

YÜKSEK

SERBEST

5

MEHMET

AKYOL

ORTA

SERBEST

6

BÜLENT

ÖZTÜRK

ORTA

SERBEST

7

DOĞAN CAN

TOPRAK

ORTA

SERBEST

8

FATMA

AY

ORTA

SERBEST

9

FIRAT

TAYLAN

ORTA

SERBEST

10

TARIK

SÜMERTAŞ

ORTA

SERBEST

11

HALİL İBRAHİM

ASLAN

YÜKSEK

SERBEST

12

İSMAİL

İRCİ

ORTA

SERBEST

13

RITVAN

BOSTANCI

ORTA

SERBEST

14

KENAN

KAYA

ORTA

SERBEST

15

ZELİHA

YILDIRIM

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYŞE

KÜÇÜKOSMANOĞLU

YÜKSEK

ECZACI

2

OSMAN

AKMEŞE

ORTA

İŞÇİ

3

NAZAN

YABACI

İLK

İŞÇİ

4

İHSANİ

TOPRAK

İLK

işçi

5

DURAN

KOÇ

İLK

işçi

6

FATİH

KILIÇ

ORTA

İŞÇİ

7

CANAN

DEMİRCAN

ORTA

İŞÇİ

8

CEYHUN CAN

BUĞUR

YÜKSEK

İŞÇİ

9

MEHMET

ATEŞ

ORTA

İŞÇİ

10

FATMA

DALGIÇ

YÜKSEK

işçi

11

MEHMET TAHİR

UNCU

ORTA

EMEKLİ

12

EMRE

ÇALPAN

ORTA

İŞÇİ

13

UĞUR

TOKMAK

YÜKSEK

MÜHENDİS

14

ASLI

ÖZKARDEŞLER

YÜKSEK

ESNAF

15

BÜŞRA

ERDAL

ORTA

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

SUSEVEN

YÜKSEK

GIDA MÜHENDİSİ

2

HATİCE NESRİN

KILIÇAY

YÜKSEK

AVUKAT

3

BANU

KARAHAN

YÜKSEK

ZİRAAT TEKNİKERİ

4

RIZA

BEKE

ORTA

ESKİ SENDİKACI

5

SELVER

KAPLAN

İLK

EMEKLİ İŞÇİ

6

VAHİDE

BUDAK UĞUR

ORTA

EMEKLİ İŞÇİ

7

MUSTAFA

KOZ

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

8

NİYAZİ

KOÇ

YÜKSEK

GAZETECİ

9

ABDURRAHİM

KÖYLÜ

YÜKSEK

EMEKLİ MÜFETTİŞ

10

AYNIZAR

YURTTAŞ

ORTA

EMEKLİ İŞÇİ

11

AHMET NİHAT

ATA

YÜKSEK

AVUKAT

12

SÜLEYMAN

ÇELİK

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

13

MUSTAFA

IŞIK

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

14

FURKAN

OLGA

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

15

ERKAN

DİKMEN

YÜKSEK

MUHASABECİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ORHAN

SÜMER

ORTA

İŞ ADAMI

2

MÜZEYYEN

ŞEVKİN

YÜKSEK

DR. JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ

3

BURHANETTİN

BULUT

YÜKSEK

ECZACI

4

SADULLAH

KISACIK

YÜKSEK

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

5

AYHAN

BARUT

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

6

OSMAN BERKE

DUVAN

YÜKSEK

EKONOMİST - TİCARET UZMANI

7

HÜSEYİN

KESER

YÜKSEK

EĞİTİM MÜFETTİŞİ- İŞ İNSANI

8

ERKAN

KARAKAYA

YÜKSEK

MİMAR

9

ORHAN

TOKLU

YÜKSEK

AVUKAT

10

KÜBRA

ÖZBİÇER BÜYÜ KİKİZ

YÜKSEK

AVUKAT

11

AHMET

KORKMAZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

12

SERCAN

POLAT

YÜKSEK

AVUKAT

13

SEYFETTİN

CAN

İLK

İŞ İNSANI

14

EBRU

YILMAZ

YÜKSEK

UZMAN MİKROBİYOLOG

15

ELİFE

MÜFTÜOĞLU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYYÜCE

TÜRKEŞ TAŞ

YÜKSEK

DOKTOR

2

BİLAL

BİLİCİ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

3

GÖKTÜRK

BOYVADAOĞLU

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

4

MEHMET SERTAÇ

DURAK

YÜKSEK

İŞ ADAMI

5

ŞULE

GÖK TÜDEŞ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

6

REMZİ OĞUZ

YILMAZ

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

7

BURAK

YİĞENOĞLU

YÜKSEK

DOKTOR

8

İSA

AYANOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

9

BAHADIR

CEYHANLI

YÜKSEK

İŞ ADAMI

10

ERDİNÇ

ANTEPÜZÜMÜ

ORTA

İŞ ADAMI

11

NİHAL

AĞCA

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

12

ERKAN

CAN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

13

ERCAN

ATALAY

YÜKSEK

DOKTOR

14

SİNEM

ULUDAMAR

YÜKSEK

İŞ KADINI

15

HÜLYA

AKKÖZ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDURRAHMAN

BİLİR

ORTA

SERBEST

2

ADEM

OCAK

ORTA

EMEKLİ

3

ÖMER FARUK

CERİT

YÜKSEK

EMEKLİ - GÜVENLİK MÜDÜRÜ

4

ŞEREF

YORGANCI

YÜKSEK

İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

5

İSMAİL HAKKI

ERDOĞMUŞ

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

6

HAKAN

KUŞÇU

YÜKSEK

FİRMA SAHİBİ-EMEKLİ

7

FATMA YAĞMUR

ŞAHBAZ

ORTA

İŞLETMECİ

8

ABDULLAH

ÇİTCİ

YÜKSEK

MAKİNE TEKNİKERİ

9

ERCAN

AFŞAR

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

10

EMRE

GÜLER

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

11

ABDULLAH

TANRIKULU

YÜKSEK

SERBEST

12

YARKIN

KOÇAR

YÜKSEK

DOKTORANT

13

GÖKHAN

SARI KAYA

ORTA

ARICILIK TEKNİKERİ

14

AHMET

GÜNGÖR

ORTA

OTOMOTİV

15

TALHA NURİ

YILMAZ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

BAĞIMSIZ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SALİM

ŞENGÜL

YÜKSEK

EKONOMİST

2

ALİ

GÖÇER

YÜKSEK

GELİR UZMANI

3

AYHAN

ÖZTAŞLAR

İLK

KIRTASİYE İŞLETMECİSİ

4

FATİH

GÜR

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

ADIYAMAN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YÜKSEL

ÖNAL

YÜKSEK

SERBEST

2

AHMET

ÖZDEMİR

YÜKSEK

GAZETECİ

3

ALİ EMRULLAH

İNCEARIK

YÜKSEK

SERBEST

4

MEHMET SAİT

EKİCİ

ORTA

SERBEST

5

YUNUS

EKİNCİ

ORTA

MUHASEBECİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZELİHA

KIRAN

YÜKSEK

ŞAİR/YAZAR

2

BULUT

ERTÜRK

ORTA

İŞÇİ

3

KADİR

POLAT

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

4

TUBAY

KARATAŞ

ORTA

İŞÇİ

5

HALİL

BABUROĞLU

İLK

ÇİFTÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

YILMAZ

ORTA

MERMER USTASI

2

ALİ

ÜREGEN

İLK

EMEKLİ

3

ZELAL

TOKMAK

YÜKSEK

TEKNİKER

4

NURHAK

ŞENOL

ORTA

ESNAF

5

HÜSEYİN

TAŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ATİLLA

ŞENOL

ORTA

İŞÇİ

2

ERSİN

ÖZDEMİR

ORTA

İŞÇİ

3

İSMET

KÜÇÜKLER

ORTA

ESNAF

4

MUSTAFA

LAYIK

ORTA

İŞÇİ

5

BARIŞ

DOĞAN

İLK

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YASEMİN

İBİŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ZEHRA

KORKMAZ

İLK

EV HANIMI

3

MERT

TAŞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

AYHAN

TOKURİ

YÜKSEK

EMEKLİ

5

SÜLEYMAN

ÖZER

ORTA

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MAHMUT ORHAN

YAŞAR

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

2

MAHMUT

KOĞA

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

3

OSMAN

BECERİK

ORTA

EMEKLİ

4

ERCAN

BALTA

YÜKSEK

ÖZEL GÜVENLİK

5

ÖNDER

ARAŞ

İLK

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İZ

YÜCEDAĞ

ORTA

ÖĞRENCİ

2

ABDULMUSA MİRCAN

GÜRBÜZ

ORTA

ÖĞRENCİ

3

MEHMET BERKAY

ABACIALIR

YÜKSEK

MİMAR

4

CELALETTİN SAMET

GÜNDÜZ

YÜKSEK

REKLAMCI

5

PERİHAN

ÖZALP COŞKUN

YÜKSEK

LABORATUVAR TEKNİSYENİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABUZER ALPER

GÖÇER

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

DİLEK

ÇALIŞIR

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

BEŞİRİ

ATCİ

YÜKSEK

ESNAF

4

KAMİL

ERDOĞAN

ORTA

ESNAF

5

İBRAHİM HALİL

ASLAN

ORTA

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RESUL

KURT

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2

İSHAK

ŞAN

YÜKSEK

ACİL TIP UZMANI

3

MUSTAFA

ALKAYIŞ

YÜKSEK

AVUKAT

4

HÜSEYİN

ÖZHAN

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

5

ZİYA

POLAT

YÜKSEK

BÖLGE MÜDÜRÜ-KAMU

YENİDEN REFAH PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SAİT

AYBAK

ORTA

ESNAF

2

İSMAİL

DEMİR

YÜKSEK

ESNAF

3

SADIK

YAVAŞ

YÜKSEK

ESNAF

4

FEHMİ

KOYUNCU

YÜKSEK

AVUKAT

5

BÜNYAMİN

MEMİ

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL

GÜMÜŞ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

FEVZİ

ÖZTÜRK

YÜKSEK

ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNİKERİ

3

AHMET

BİLGİÇ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

4

ASİYE

BULUNDU

ORTA

SİYASETÇİ

5

SIRAÇ

ASLAN

ORTA

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

KENANOĞLU

ORTA

SİYASETÇİ

2

İZZET

KARADAĞ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

YÜKSEL

YÜCEDAĞ

İLK

EV HANIMI

4

BÜLENT

ÇINAR

YÜKSEK

AVUKAT

5

MERYEM

CERİTLİ

İLK

EV HANIMI

YENİLİK PARTİSİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞERAFETTİN

ÇAKMAK

İLK

İŞADAMI

2

TAYFUN

AKIN

İLK

SERBEST

3

MEHMET MUSTAFA

KARAKUŞ

ORTA

SERBEST

4

MEHMET

Kİ LİVAN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

5

HACİ MEHMET

POLAT

ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET ALİ

KIRAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

BENGİSU ASENA

KEKLİK

YÜKSEK

İŞSİZ

3

ERCAN

YAPIK

ORTA

İŞÇİ

4

FERHAT

ŞİMŞEK

İLK

İŞÇİ

5

ESMA

ÖZKAHRAMAN

ORTA

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

KABARCIK

ORTA

ÇİFTÇİ

2

ÜMİT

ÇALIŞKAN

YÜKSEK

İKTİSATÇI

3

SEFA

SOLMAZ GÜNEŞ

ORTA

USTA ÖĞRETİCİ

4

MEHMET SADIK

KARĞİLİ

ORTA

SERBEST MESLEK

5

ALİ

YAĞRI

ORTA

EMEKLİ İŞÇİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZTAN

ARSLANTAŞ

ORTA

TURİZMCİ

2

ZÜBEYDE

ALAGÖZ

ORTA

İŞ İNSANI

3

SEDAT

DURGUT

YÜKSEK

ESNAF

4

OSMAN

DEMİRGÜÇ

İLK

İŞ İNSANI

5

GÜRKAN

NACAR

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDURRAHMAN

TUTDERE

YÜKSEK

AVUKAT

2

KENAN

DOĞAN

YÜKSEK

İŞLETME

3

ADNAN

AĞIR

YÜKSEK

EKONOMİST

4

ÖMER

TURAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

5

SONGÜL

VARKİ YILDIRIM

YÜKSEK

AVUKAT

ZAFER PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYŞE

ÇETİNKAYA

ORTA

EV HANIMI

2

KEREM KAAN

AVCI

ORTA

ÖĞRENCİ

3

AYŞEGÜL

ASLAN

ORTA

ÖĞRENCİ

4

DERYA

BAYRAM

İLK

SERBEST

5

ESENGÜL

OK

ORTA

KUAFÖR

BAĞIMSIZ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SELİM

ÇAKIR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

MEHMET

VURAL

YÜKSEK

İKTİSATÇI

3

ABDURRAHMAN

BAKIR

YÜKSEK

EMEKLİ DOKTOR

4

CUMA

EKİNCİ

ORTA

BAKLAVACI

AFYONKARAHİSAR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HİMMET

KASAL

YÜKSEK

İKTİSATÇI

2

İSMAİL

GÜN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

HALİL

ÇETİNKAYA

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

AHMET

EDİBALİ

ORTA

MEMUR

5

SEDAT

YILDIRIM

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

6

ÖMER

SARIGÜL

ORTA

İMAM HATİP

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÇETİN

ÖZTOPÇU

ORTA

İŞÇİ

2

BATUHAN

SEYMEN

İLK

İŞÇİ

3

DİLBER

DEMİR TAŞ

ORTA

SERBEST/ÖZEL

4

ZERİN

EREN

ORTA

EV KADINI

5

GAMZE

ÖZDEMİR

ORTA

İŞÇİ

6

ORHAN

KURUMAZ

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UMUT

KILIÇ

YÜKSEK

AVUKAT

2

MUSTAFA

BEKTEŞ

İLK

EMEKLİ

3

BALI

GÖLÇÜK

ORTA

İŞÇİ

4

ESRA

KALMUOĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

5

HÜSEYİN

ERYÜZ

ORTA

ESNAF

6

RIZA

EMİR

İLK

EMEKLİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KEMAL

GÜRBÜZ

ORTA

İŞÇİ

2

MÜNEVVER

ÖZCAN

İLK

EV KADINI

3

TOLGA

SAKAR

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

FATİH KADİR

BİRSİN

YÜKSEK

işçi

5

SELMA

DOĞAN

İLK

EV KADINI

6

ELİF

DOĞAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AKIN CİHAN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

İŞÇİ

2

ANIL

ATAŞ

YÜKSEK

İŞÇİ

3

AYKUT TAYYAR

ALTINOK

YÜKSEK

AVUKAT

4

ENDER

PERVANE

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

5

BAHATTİN

SENEM

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

OĞUZ

MUTLU

YÜKSEK

İŞÇİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FAİK

EŞME

ORTA

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

2

HAZIM

ABİ

YÜKSEK

HARİTA MÜHENDİSİ

3

ATA MERT

BAŞ Kİ RAN

ORTA

ÖĞRENCİ

4

FATMA

BULUT

ORTA

ÖĞRENCİ

5

MEHMET ALİ

BULUT

ORTA

ÖĞRENCİ

6

ORÇUN

ÇELİK

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEMİL

ÇÖKER

ORTA

İŞADAMI

2

SÜLEYMAN

ÇAĞLAR

ORTA

ESNAF

3

VEYSEL

AVŞAR

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

4

TAMER

KAYIŞOĞLU

İLK

İŞADAMI

5

AHMET ZİYA

ÇOTUR

ORTA

İŞADAMI

6

VEYSEL

AVCI

ORTA

İŞADAMI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

ÖZKAYA

YÜKSEK

AVUKAT

2

İBRAHİM

YURDUNUSEVEN

YÜKSEK

AVUKAT

3

HASAN

ARSLAN

YÜKSEK

TIP DOKTORU

4

FERDA

ERTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

5

HAKKI

ÖZTÜRK

YÜKSEK

TIP DOKTORU

6

ETHEM

KARAHAN

YÜKSEK

YÖNETİCİ-SİGORTA

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NEVZAT

ŞARLAK

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ŞÜKRÜ

SARIDERE

YÜKSEK

AVUKAT

3

TUNCAY

YAZKAN

YÜKSEK

EMEKLİ

4

LÜTFİYE

POLAT

YÜKSEK

ESNAF

5

YASİN

KOCATAŞ

ORTA

ESNAF

6

ABDULLAH

ALADAŞ

YÜKSEK

ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

TAYTAK

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

YÜCEL

GENÇ

ORTA

İŞ İNSANI

3

MEHMET EMRE

DEMİRAL

YÜKSEK

AVUKAT

4

MEHMET HAKAN

ÇOLPAN

YÜKSEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

5

İSMAİL

AYDOĞUŞ

YÜKSEK

AVUKAT

6

MUSTAFA

GÜLLÜ

İLK

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HELİN ELİF

GEYİK

YÜKSEK

BİYOLOG

2

ÇAĞDAŞ SİNAN

DAĞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

TÜLAY

Kİ LİNÇ

YÜKSEK

İŞÇİ

4

MEHMET

ÇALASIN

İLK

işçi

5

AYŞENUR DİLAN

KARADEMİR

ORTA

işçi

6

BATUHAN

ÇITAKBAŞ

ORTA

işçi

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

PINAR

SİSLİTUNA

YÜKSEK

AVUKAT

2

LALE PELİN

BEYAZIT

YÜKSEK

EMEKLİ

3

ARDA

DUVARCI

ORTA

ÖĞRENCİ

4

SEVİL

ALTIN

YÜKSEK

İŞLETME

5

CAFER

ÖZTÜRK

YÜKSEK

ARKEOLOG

6

İBRAHİM

ORBAY

YÜKSEK

SİGORTACI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAMZA

YURTPINAR

ORTA

İŞ ADAMI

2

ALİ

BAŞER

İLK

SERBEST

3

YUSUF

KESER

İLK

SERBEST

4

AHMET

OĞUZ

YÜKSEK

TEKNİKER

5

TİLBE

OKUR

YÜKSEK

MUHASEBECİ

6

SADETTİN

TEPE

İLK

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BÜŞRA NUR

ARSLANTÜRK

ORTA

İŞÇİ

2

HÜSEYİN

KASAP

ORTA

İŞÇİ

3

ZEYNEP DİLAN

KEÇECİ

ORTA

ÖĞRENCİ

4

YÜKSEL

GENÇ

İLK

EV KADINI

5

ULAŞ

BARLAS

ORTA

İŞÇİ

6

ABDULKADİR

GÖRGÜN

İLK

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

KARANLIK

ORTA

GAZETECİ

2

ZİYA

ÖZTÜRK

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

3

BİLAL

KILIÇ

ORTA

EMEKLİ

4

İLYAS

ALTUNTAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

5

DEVRİM

UÇAR

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

6

ALİM

TOSUN

İLK

ÇİFTÇİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BİLAL

TAŞAN

ORTA

İŞ İNSANI

2

ZEKERİ YA

DEMİRKAPU

ORTA

İŞ İNSANI

3

BUSE YEŞİM

SÜRGÜN

ORTA

İŞ İNSANI

4

NURETTİN CEM

GÜMÜŞ

ORTA

İŞ İNSANI

5

VAHAP

LEVENT

ORTA

İŞ İNSANI

6

OSMAN

KUNDAK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BURCU

KOKSAL

YÜKSEK

AVUKAT

2

FATİH

AYDIN

YÜKSEK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

3

ABİDİN

YAĞCI

ORTA

İŞ İNSANI

4

ALİ

ARI KAN

YÜKSEK

AVUKAT

5

İBRAHİM

KADIOĞLU

ORTA

İŞ ADAMI

6

ANIL HALİS

AKAR

YÜKSEK

YÜKSEK MİMAR, BÜROKRAT

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKAN ŞEREF

OLGUN

YÜKSEK

AVUKAT

2

MUSTAFA ENİS

ARABACI

YÜKSEK

İŞ ADAMI

3

OKŞAN

ULUSOY EFE

YÜKSEK

ECZACI

4

GÖNÜL

AR GÜNGÖR

YÜKSEK

AVUKAT

5

İBRAHİM

ACAR

ORTA

İŞ ADAMI

6

SEBAHAT

DEMİRCİGEDİĞİ

YÜKSEK

SİGORTACI

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ELİF

ÖZTÜRK

YÜKSEK

SATIŞ YÖNETİCİSİ

2

ÖZER

KAVAK

YÜKSEK

PROJE YÖNETİCİSİ

3

HASAN

KAPLAN

YÜKSEK

TARİHÇİ

4

İBRAHİM SAMED

SEVİM

YÜKSEK

TARİHÇİ

5

EMİR

İNER

ORTA

ÖĞRENCİ

6

AHMET CENK

SARI KOÇ

ORTA

ÖĞRENCİ

AĞRI İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MİRZA

BALLI

YÜKSEK

SERBEST

2

MEHMET AKİF

DEMİ REZEN YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

HASAN

ÜSTÜN

ORTA

MOBİLYACI

4

AHMET

PARAKAT

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HALİS

SAVSİN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

2

AZAT

ATMACA

YÜKSEK

SERBEST

3

MİLAZİM

ÖZDEMİR

ORTA

İŞÇİ

4

MEHMET ŞİRİN

TİMUR

ORTA

EMEKLİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TURAN

BALÇOK

İLK

İŞÇİ

2

FERMAN

SAÇAR

ORTA

ÖĞRENCİ

3

SEDAT

ŞAHBAL

ORTA

İŞÇİ

4

MURAT

TANKSAVAR

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DENİZ

ÖZBEK

ORTA

SAĞLIK EMEKÇİSİ

2

AKİF

ALICI

İLK

İŞÇİ

3

SUAT

GÜVEN

İLK

İŞÇİ

4

DÜRDANE

İPEKÇİ

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VOLKAN

TAŞTAN

ORTA

İŞSİZ

2

SERVET

KAHYAOĞULLARI ORTA

EMEKLİ

3

UTKAN

DOĞAN

YÜKSEK

İŞÇİ

4

REMZİ

GEDİK

YÜKSEK

MUHASEBECİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

REMZİ

TİMUR

İLK

SERBEST MESLEK

2

ETEM

TUNÇ

İLK

ESNAF

3

FAHRETTİN

ÖLMEZ

ORTA

SERBEST MESLEK

4

BURHAN

DOLU

ORTA

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CENAP

DAŞTAN

ORTA

SENDİKACI

2

SEDAT

OĞUR

İLK

ESNAF

3

HASAN

POLAT

ORTA

ESNAF

4

ERSİN

AVŞAR

İLK

ESNAF

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET SIDDIK

ÇETİNEL

YÜKSEK

İŞADAMI

2

İZZET UMUT

EV

YÜKSEK

SERBEST TİCARET

3

UĞUR İKBAL

SAĞLAM

ORTA

SERBEST

4

MEHMET ŞİRİN

HOŞ ER

ORTA

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RUKEN

KİLERCİ

YÜKSEK

FİNANSMAN YÖNETİCİSİ

2

ABBAS

AYDIN

YÜKSEK

AVUKAT

3

MEHMET ALİ

BİLGİLİ

YÜKSEK

ACİL TIP UZMANI

4

ŞABAN

POLAT

YÜKSEK

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ- ORTAÖĞRETİM

YENİDEN REFAH PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OĞUZHAN

YAMİ

YÜKSEK

AVUKAT

2

HASAN

BABAN

YÜKSEK

ESNAF

3

ÖMER

YAŞAR

ORTA

ESNAF

4

SÜLEYMAN EMİN

ERİM

ORTA

SPORCU

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SALİH EMİR

MUTLUER

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

YASİN

ÖZYALÇIN

YÜKSEK

SOSYOLOG

3

KAHRAMAN

HANBABA

YÜKSEK

SUBAY

4

İBRAHİM

ARPACI

ORTA

ESNAF

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SIRRI

SAKİK

ORTA

SİYASETÇİ

2

NEJLA

DEMİR

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

HEVAL

BOZDAĞ

YÜKSEK

HEKİM

4

ZELAL

YILMAZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

YENİLİK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BURHAN

ATAŞ

İLK

İŞ ADAMI

2

İLHAN

KOYUNCU

ORTA

ESNAF

3

MÜRİDE

ACER

ORTA

EV HANIMI

4

NECDET

AYDEMİR

YÜKSEK

TEKNİKER

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEMET METİN

DÖNER

ORTA

İŞÇİ

2

FAHRİYE

YALÇIN KAYA İLK

İŞÇİ

3

BAYRAM

KOCA

İLK

İŞÇİ

4

ERSİN

MARAL

İLK

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CELAL

TURLU

ORTA

MÜTEAHHİT

2

SAMİ

GÖRMEZ

ORTA

SERBEST MESLEK

3

TAHA

KÜÇÜKUYGUN

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

4

EZGİ ZEYNEP

KAYA

YÜKSEK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

VAROL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

ABDURRAHMAN

POLAT

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

MURAT

KARAMAN

ORTA

İŞ İNSANI

4

ZEKİYE

KARAOĞLU ALTAY

YÜKSEK

HEMŞİRE

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZKAN

KOÇİNTAR

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

METİN

AYDEMİR

YÜKSEK

YÖNETİCİ

3

KENAN

KAÇMAZ

YÜKSEK

AVUKAT

4

ÇAĞDAŞ

ÇELİK

YÜKSEK

AVUKAT

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÜMEYYE

AYDIN

ORTA

EV HANIMI

2

ABDULMECİT

AKIN

İLK

SERBEST

3

TAYYİP

DENİZ

ORTA

SERBEST

4

SEDAT

ALTAN

ORTA

SERBEST

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZGÜL

HARMANCI

İLK

SİYASETÇİ

AKSARAY İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FİKRET

GÜNEYLİ

YÜKSEK

SERBEST

2

OSMAN

KURNAZ

ORTA

SERBEST

3

NURİ

YUMUŞAK

ORTA

İŞÇİ

4

BEKİR

ERGÜN

ORTA

İŞÇİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CENGİZ

TEMEL

YÜKSEK

İŞÇİ

2

BÜLENT

CİNDARİK

ORTA

İŞÇİ

3

MÜJGAN

TATAK

İLK

İŞÇİ

4

METİN

İDOĞ

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADNAN

KAYNAK

ORTA

İNŞAAT USTASI

2

ESEN

ZENGİN

İLK

EV KADINI

3

MEHMET

DEMİ RA YAK

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

4

MUSTAFA

ERDOĞAN

ORTA

ELEKTRİKÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NEFİSE

GÜNEŞER

ORTA

ÖĞRENCİ

2

ASLI

TANTA

YÜKSEK

AVUKAT

3

HÜSEYİN

TUNÇ

ORTA

İŞÇİ

4

MURAT CAN

KARABUDAK

YÜKSEK

AVUKAT

SOL PARTİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

LEYLA

TOMBUL

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ABDULLAH

KAHRAMAN

YÜKSEK

EMEKLİ

3

HÜSEYİN

SEZER

YÜKSEK

EMEKLİ

4

ALİ

YILMAZ

YÜKSEK

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

BOLAKAR

İLK

SERBEST MESLEK

2

UFUK

MUTLU

İLK

SERBEST MESLEK

3

SEMA GÜL

KARAOSMANOĞLU

ORTA

SERBEST MESLEK

4

RAMAZAN

KALKAN

ORTA

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERPİL

ALABOYUN

ORTA

EV HANIMI

2

TUNCA

TUNCER

YÜKSEK

SERBEST

3

AHMET

BÖGE

ORTA

SERBEST

4

VİLDAN

YÜKSEL

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÜNAL

BACIK

ORTA

MÜTEAHHİT

2

BAYRAM

AKKAŞ

ORTA

DANIŞMAN

3

HÜSEYİN

İŞERİ

İLK

EMEKLİ

4

VOLKAN

ÇALI

ORTA

MOBİLYACI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CENGİZ

AYDOĞDU

YÜKSEK

VALİ

2

HÜSEYİN

ALTINSOY

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

3

SEVİNÇ

KASAL

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

4

SİNAN

ÖZKAN

YÜKSEK

AVUKAT

YENİDEN REFAH PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KAZIM S ERKAN

ŞİMŞEK

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

2

MUHAMMED

TOPAÇ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

MUSTAFA

SELVİ

ORTA

İŞ ADAMI

4

BUHARİ MÜSLİM

YETİK

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RAMAZAN

KAŞLI

ORTA

İŞ İNSANI

2

MUSTAFA

ZAVLAK

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

3

ÇİĞDEM

ER

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

FATİH

DOĞAN

YÜKSEK

HARİTA MÜHENDİSİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜLBAHAR

KARATAŞ

İLK

EV KADINI

2

BERDAN BORA

AKKAYA

ORTA

İŞÇİ

3

SAYMA

ARİÇ

ORTA

EV KADINI

4

İRFAN

YAKŞİ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DENİZ

AY

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

EMİR ERSİN

KAHRAMAN

ORTA

ÖĞRENCİ

3

RAMAZAN

KORKMAZ

ORTA

İŞÇİ

4

SONER

ASLAN

ORTA

ÖĞRENCİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

SÜSLÜ

İLK

SERBEST

2

AYTEN

KELEŞ

YÜKSEK

SERBEST

3

GÖKHAN

MORALIOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

4

MEHMET

DEMİR

ORTA

SERBEST

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BAYRAM

ORUÇ

İLK

SERBEST MESLEK

2

NEVZAT

İNCİ

ORTA

SERBEST MESLEK

3

SEZER HİVDA

ÖZDEN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

4

SEYFULLAH

YILMAZ

ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADEM

POLAT

İLK

İŞÇİ

2

ŞAKİR

POLAT

İLK

İŞÇİ

3

HÜSEYİN

ÇOBAN

İLK

İŞÇİ

4

ERCAN

GÜMÜŞ

İLK

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

KARAMAN

ORTA

EMEKLİ

2

MEHMET

KARA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

AŞIR

ÇOBAN

İLK

EMEKLİ

4

HAYATİ

ÜNSAL

İLK

ESNAF

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

YILMAZ

İLK

EMEKLİ

2

ABDULLAH

SERT

İLK

EMEKLİ İŞÇİ

3

ENES

DEMİRKART

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

4

MEHMET MÜCAHİT

AKÇA

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TURAN

YALDIR

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

ALİ ABBAS

ERTÜRK

YÜKSEK

İŞ ADAMI

3

NACİYE

AKKUŞ TÜRK

YÜKSEK

ECZACI

4

GÜRSEL

KESKİN

İLK

DİĞER

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CENGİZ

ÖNGÜN

ORTA

EMEKLİ

2

MUSTAFA CEM

POYRAZ

YÜKSEK

DIŞ TİCARET

3

RAŞİT

ÇAĞLAK

ORTA

MOBİLYACI

4

ERDAL

KIRLI

ORTA

ÖĞRENCİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YILMAZ

İLHAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

AMASYA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

MİLLET PARTİSİ

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUNUS EMRE

ÇELİK

ORTA

İŞ İNSANI

2

RIDVAN

ÇETİN

YÜKSEK

İŞÇİ

3

DAVUT

EV

İLK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULLAH

ÇELEBİ

ORTA

SERBEST/ÖZEL

2

ADİLE

KAYGALAK

İLK

SERBEST/ÖZEL

3

BAHRİ

BAYDAŞ

ORTA

EMEKLİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERSİN

EROL

YÜKSEK

TURİZMCİ

2

ÖZGÜR HÜSEYİN

AKIŞ

YÜKSEK

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

3

ONUR

KİLİÇ

YÜKSEK

SEYAHAT DANIŞMANI

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SİNAN

AÇIKGÖZ

İLK

işçi

2

FATMA

AÇIKGÖZ

İLK

EV KADINI

3

PARLA GÜNEŞ

BURAN

ORTA

işçi

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NASUHTUĞRUL

SALTIK

ORTA

EMEKLİ

2

HASAN

TİLKİCİOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ

3

CELAL

ÖZDER

YÜKSEK

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YASEMİN

AKDUMANLI

ORTA

EV HANIMI

2

ELİF AÇELYA

AÇIKBAŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

3

ORHAN

VARDAR

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

ERDEMİR

ORTA

ESNAF

2

DERYA

ÜNAL

ORTA

EV HANIMI

3

OĞUZHAN

ÇAKMAK

ORTA

İŞÇİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

GÜLTEKİN

ORTA

ESNAF

2

SERDAR

ATEŞ

ORTA

ÇİTFÇİ

3

ELİF

BİLGİN

İLK

EV HANIMI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HALUK

İPEK

YÜKSEK

AVUKAT

2

HASAN

ÇİLEZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

ABDULKERİM BUĞRA

ŞİMŞEK

YÜKSEK

AVUKAT

YENİDEN REFAH PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KAZIM

GÜMÜŞ

ORTA

EMLAK VE GAYRİMENKUL

2

OSMAN

AY

YÜKSEK

EMEKLİ

3

KASIM

BURSA

YÜKSEK

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

SARI

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

MUSTAFA

GÜÇYETMEZ ORTA

İŞ İNSANI

3

MURAT

SUŞEHİRLİ

ORTA

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAYDAR

GÖRGÜ

ORTA

EMEKLİ

2

ZÜLBİYE

YILMAZ

İLK

EV KADINI

3

VELİ

BÖLÜK

İLK

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MELİKE

ÖZTÜRK ARDUÇ

YÜKSEK

AVUKAT

2

EREN

GÖNEN

YÜKSEK

AVUKAT

3

DİLAVER

ÖZTÜRK

YÜKSEK

MUHASEBE

ANAVATAN PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER

ASLAN

ORTA

SERBEST MESLEK

2

OKTAY

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST MESLEK

3

MEHMET SERDAR

KARAMAN

ORTA

SERBEST MESLEK

YENİLİK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATMA

SAKA

ORTA

AŞÇI

2

BAKİ

İLİŞTİR

YÜKSEK

İŞ ADAMI

3

FAHRİ

YIL

ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SULTAN

AKBİNA

İLK

EV KADINI

2

ABDULLAH

ELİK

İLK

İŞÇİ

3

DENİZ YAŞAR

BAYRAM

ORTA

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEFER

KILIÇ

YÜKSEK

EMEKLİ KYK MÜDÜR

2

HASAN FARUK

KURTOĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

ALİ

ÇAL

YÜKSEK

ESNAF

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TAHSİN

DUDAK

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ÖZER

TURAN

İLK

ESNAF

3

YUSUF

AKGÜN

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

REŞAT

KARAGÖZ

ORTA

TİCARET

2

ARİF

YILMAZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

ZEYNEP

ATEŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

İYİ PARTİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

MERMER

ORTA

İŞ ADAMI

2

MEHMET

KİP

YÜKSEK

E. ASKER

3

HİKMET RUŞEN

MENEKŞE

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ADALET PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FERHAT

GÜREL

ORTA

İŞÇİ

2

ALİ

KOÇAK

ORTA

SERBEST

3

AYSEL

ŞAHİN

YÜKSEK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MELİH

KAHVECİOĞLU

YÜKSEK

ESNAF

2

SERKAN

KUŞÇU

YÜKSEK

METELOJİ VE ÖALZEME MÜHENDİSİ

3

MURAT

KÖSE

ORTA

TASARIMCI

ANKARA-1 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S.NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HACI ALİ

ÖZDEMİR

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

MUSTAFA

HAYIRDOĞAN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

MELTEM

ÜNAL

ORTA

SERBEST

4

ALİ OSMAN

TÜRKMEN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

5

MÜMTAZ

AK

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

6

FATMA

ÖZDEMİR

YÜKSEK

ECZACI

7

KADİR

ÇETİN

YÜKSEK

KAMU YÖNETİCİSİ

8

RAMAZAN

KARADAVUT

YÜKSEK

İŞLETMECİ

9

HASAN

URAL

ORTA

GIDA

10

ALİ

SEMİZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

11

SAFİYE BİRGÜL

ÖZMEN

YÜKSEK

SERBEST

12

ÖMER LÜTFİ

YAMAN

YÜKSEK

İKTİSATÇI

13

SALİH

KOÇ

YÜKSEK

MÜHENDİS

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HİKMET

CAN

YÜKSEK

VETERİNER

2

SEMRA

GÜNAYDIN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

3

GÜLSÜN

KORUCU

ORTA

EV KADINI

4

SERAP

DELİ

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

5

DOĞAN

KAYGALAK

ORTA

İŞÇİ

6

ZEHRA BELKIS

KORKMAZ

YÜKSEK

EMEKLİ

7

HİKMET

MUTİ

ORTA

İŞÇİ

8

S UZAN

EKİNCİ

ORTA

SERBEST/ÖZEL

9

FARUK

AKSÜMER

İLK

İŞÇİ

10

BURKAY

POLAT

ORTA

SERBEST/ÖZEL

11

KİYMET

EREN

İLK

EV KADINI

12

İLYAS

KAYA

ORTA

ÇİFTÇİ

13

SERAP

KELEŞ

İLK

EV KADINI

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZEYNEP

BOLAT ÜNAL

ORTA

EV KADINI

2

TOLGA

KOKSAL

ORTA

İŞÇİ

3

İREMSU

BALCI

ORTA

ÖĞRENCİ

4

GÜVEN

AKDAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

5

ŞENAY

KEÇECİ

ORTA

ÖĞRENCİ

6

FATMA

KORUR

YÜKSEK

MİMAR

7

HİCRAN

DANIŞAN

ORTA

EV KADINI

8

ZEHRA

CANAN

İLK

EV KADINI

9

ASUMAN

ALKOYAK

ORTA

EMEKLİ

10

YILDIZ

ÜNAL

ORTA

İŞÇİ

11

GÜLDANE

GÜNDÜÇ

ORTA

EMEKLİ

12

IŞIN

SAKALLI

YÜKSEK

HASAR DANIŞMANI

13

ULAŞ

KARA

ORTA

SERBEST

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CENGİZ

KILÇER

İLK

SANATÇI

2

ZİYA

BAHÇECİ

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

EDA NUR

AKSOY

YÜKSEK

PSİKOLOG

4

ŞAHİN

ÇALIŞKAN

ORTA

İŞÇİ

5

OZAN

DEMİRCAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

EMRE TUĞBERK

ŞAHİN

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

AHMET

KIRDALOĞLU

ORTA

EMEKLİ

8

GÜLBEN

ERDEM

ORTA

İŞÇİ

9

HAKAN

ASLAN

YÜKSEK

İŞÇİ

10

ZAFER KADRİ

AYAL

ORTA

EMEKLİ

11

UĞUR

AYKUT

YÜKSEK

İŞÇİ

12

COŞKUN

YAZICI

ORTA

İŞÇİ

13

ERHAN

UYGUN

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL HAKKI

TOMBUL

YÜKSEK

EMEKLİ

2

DERYA

İLKER

YÜKSEK

EMEKLİ

3

EVRİM

ÖZTÜRK

ORTA

ÖĞRENCİ

4

MİHRİBAN

KARATAŞ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

5

AYLİN ALÇAY

SEPETOĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

6

EZGİ

ERGEN SÜRER

YÜKSEK

AVUKAT

7

HATİCE DİLEK

SOĞANCI

YÜKSEK

EMEKLİ

8

OLCAY

YILDIRIM EVSEN

YÜKSEK

İŞÇİ

9

FATIMA

EROL

YÜKSEK

MÜHENDİS

10

MUSTAFA

BİNGÜL

YÜKSEK

EMEKLİ

11

ALİ

TUNCAY

ORTA

EMEKLİ

12

YASİN

DURAK

YÜKSEK

İŞÇİ

13

SERCAN

DEDE

YÜKSEK

İŞSİZ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ENVER

BAYRAKTAR

ORTA

SERBEST MESLEK

2

GÖKHAN

BAYLAR

ORTA

İŞLETMECİ

3

KEMALETTİN

ÇAKIR

ORTA

İŞLETME

4

MUSTAFA

PEHLİVAN

İLK

ESNAF

5

DEMET

ZİNKÇİ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

6

YETER

ÖZCAN

YÜKSEK

MUHASEBECİ

7

SATILMIŞ

YAMAN

ORTA

SERBEST MESLEK

8

EMRE

COŞKUN

ORTA

SERBEST MESLEK

9

CAN

SARISU

ORTA

SERBEST MESLEK

10

NİHAT

ÇİFTÇİ

ORTA

SERBEST MESLEK

11

METİN

DOĞAN

ORTA

SERBEST MESLEK

12

MELİKE

EFETÜRK

ORTA

SERBEST MESLEK

13

M. BEKİR

ARSLAN

ORTA

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İPEK

ÖZKAL SAYAN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

HALİL İLKER

ÇELİK

ORTA

AVUKAT

3

SİBEL

ARACI

ORTA

DOKTOR

4

AHMET

ÖZALP

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

5

MEHMET RECAİ

ELLİALTIOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ

6

BURAK

ÖZKORUL

YÜKSEK

İŞLETMECİ

7

ATEŞ

ÖZÇELİK

ORTA

ÖĞRENCİ

8

LEVENT

DURAN

YÜKSEK

KLİNİK PSİKOLOG

9

BETÜLAY

İLHAN

ORTA

ÖĞRENCİ

10

DENİZ

ÜNLÜ

ORTA

SERBEST

11

ERTUĞRUL METE

YILMAZ

ORTA

ÖĞRENCİ

12

MELİH HAŞİM

ALTINTAŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

13

DENİZ ALİ

MUTLU

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MİKAİL

ŞAHAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

HİKMET

KARACA

ORTA

İŞ ADAMI

3

ADEM

KARACA

ORTA

İŞ ADAMI

4

SEHER

Kİ LİNÇ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

5

MAHMUT AYHAN

YILDIRIM

ORTA

ESNAF

6

ALBAYRAK

ÜREN

İLK

SERBEST

7

MUHAMMED

ÇELENK

ORTA

İŞ ADAMI

8

SELÇUK

ÖZDEMİR

ORTA

İŞ ADAMI

9

ŞEYDANUR

AYTAR

YÜKSEK

TEKNİKER

10

EROL

KOÇOĞLU

ORTA

İŞ ADAMI

11

YAVUZ BURAK

BEKAROĞULLARI

YÜKSEK

SERBEST

12

TÜRKAN

ÇETİN

YÜKSEK

EMEKLİ

13

BİLAL

DURAN

İLK

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YILDIRIM TUĞRUL

TÜRKEŞ

YÜKSEK

SERBEST

2

JÜLİDE

SARIEROĞLU

YÜKSEK

ÇALIŞMA EKONOMİSTİ

3

MURAT

ALPARSLAN

YÜKSEK

AVUKAT

4

ZEHRANUR

AYDEMİR

YÜKSEK

YAZILIM MÜHENDİSİ

5

MUSTAFA

HASGÜL

YÜKSEK

PROJE DANIŞMANI

6

EBRU

KURBAN YALDIZ

YÜKSEK

KİMYAGER

7

MUHAMMED ABDULLAH

ÖZER

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

8

OSMAN

KARAASLAN

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

9

HASAN

ERÇELEBİ

YÜKSEK

AVUKAT

10

EYÜP GÖKHAN

ÖZEKİN

YÜKSEK

İÇ MİMAR

11

EDİBE SİNEM

ERSOY

YÜKSEK

SERBEST

12

İLHAMİ

TEKE

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

13

MUHAMMET TARIK

KUYRUKCU

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CENGİZ

ZOR

YÜKSEK

SENDİKACI

2

MEHMET

KADERLİ

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

NUREDDİN

GÜL

YÜKSEK

İKTİSATÇI

4

TEVFİK

ÖZTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

5

MURAT

ÇELEBİ

YÜKSEK

AVUKAT

6

ERDOĞAN

CİNEVİZ

ORTA

ORGANİZATÖR

7

YALÇIN

AKMAN

ORTA

MÜTEAHHİT

8

RAMAZAN

MENTEŞE

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

9

ELVAN

TETİK

ORTA

ESNAF

10

ERCAN

ÇETİN

İLK

ESNAF

11

İBRAHİM

ERDOĞAN

İLK

EMEKLİ

12

ZEYNEP

YALAZ

ORTA

İŞ İNSANI

13

ABDULKADİR

ATMACA

ORTA

ÖĞRENCİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEVLÜT

KARAKAYA

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

ÖNDER

KAHVECİ

YÜKSEK

SENDİKACI

3

EYYUP

YILDIZ

ORTA

İŞ İNSANI

4

İBRAHİM

ÇİFTÇİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

OĞUZ

YILMAZ

YÜKSEK

ELEKTRİK / ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

6

LEVENT

ÇAĞLANCI

YÜKSEK

AVUKAT

7

ŞENİZ

SEZGİN

YÜKSEK

HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

8

YİĞİT

YILMAZ

ORTA

MADENCİ

9

SULTAN

POLAT

YÜKSEK

EMEKLİ

10

FUNDA

GÜLERER

YÜKSEK

FİLOLOG

11

MURAT

KARAKURT

YÜKSEK

KAMU İŞÇİSİ

12

AHMET

KARAGÖZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

13

ADNAN

YİRİK

ORTA

SİGORTACI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMİRALİ

TÜRKMEN

ORTA

EDİTÖR

2

SELMA

GÜRKAN

YÜKSEK

SİYASETÇİ

3

ALİ

ÖZKAN

ORTA

SERBEST

4

RUKEN DİLARA

ZAF

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

ERCAN SADIK

İPEKÇİ

YÜKSEK

AVUKAT

6

SILA

ALTUN

ORTA

İŞÇİ

7

ÇAĞDAŞ

KÜPELİ

YÜKSEK

İŞÇİ

8

ZİŞAN

KÜRÜM YILMAZ

YÜKSEK

SERBEST

9

MEHMET AKIN

ATAUZ

YÜKSEK

SERBEST

10

HATİCE

GÖZ

YÜKSEK

SERBEST

11

BÜLENT

KAYA

YÜKSEK

SERBEST

12

EROL

AKKUŞ

ORTA

SERBEST

13

UFUK

ÖZEL

YÜKSEK

SERBEST

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN

ÇÖLGEÇEN

ORTA

SERBEST

2

S UZAN

SÜSLÜ

ORTA

SERBEST

3

NURAY

KÖSE

YÜKSEK

SERBEST

4

MERT

YÜCE

ORTA

SERBEST

5

ENES DOĞUKAN

BAŞ

ORTA

SERBEST

6

ÖMER

NOHUT

ORTA

SERBEST

7

AHMET

KIZILAY

ORTA

SERBEST

8

ADEM

YAŞAR

YÜKSEK

SERBEST

9

RAMAZAN

KAFADAR

ORTA

SERBEST

10

CEMİL MURAT

DODANLI

YÜKSEK

SERBEST

11

ONUR

GÜLAY

ORTA

SERBEST

12

SEMİH

TOPAL

ORTA

SERBEST

13

EYÜP

YOLALAN

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

ÇELEBİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

MEHMET SADIK

ALKİN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

UMUT

ÇINAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

ZİYA YİĞİT

TUNÇER

YÜKSEK

AVUKAT

5

CENGİZ

ÖYKE

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

TUNCAY

AÇAR

İLK

İŞ İNSANI

7

BERKE

TÜRKDÖNMEZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

BUĞRAHAN

DAĞKUŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

SERDAL

AÇAR

ORTA

İŞ İNSANI

10

FEHMİ

UÇARLI

ORTA

İŞ İNSANI

11

ARDA

ÜZER

ORTA

İŞ İNSANI

12

ARİF

ŞAKAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

13

ZEHRA

SİL

ORTA

EV HANIMI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SAİT

KIRAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

MELİHA

KUŞÇU

ORTA

İŞSİZ

3

DOĞAN

ERKAN

YÜKSEK

AVUKAT

4

UMUT CAN

BOZGUN

ORTA

ESNAF

5

ENES

EROĞLU

YÜKSEK

YAZILIMCI

6

GÖKAY

CELEP

YÜKSEK

MİMAR

7

MUSTAFA

BAYYAR

ORTA

İŞÇİ

8

ERK

ERGÜL

ORTA

ÖĞRENCİ

9

OZAN

İLHAN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

10

ZELİHA

ŞENER

ORTA

İŞSİZ

11

SERCAN CEM

CANTAŞ

YÜKSEK

ANESTEZİST

12

ALİ

SARIOĞLU

ORTA

İŞÇİ

13

ALİ

DOĞAN

YÜKSEK

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

REMZİ

ÇAYIR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

FIRAT

GÜLEN

İLK

İŞ İNSANI

3

SELİM

ŞAHİN

ORTA

İŞ İNSANI

4

BARIŞ

EZER

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

GAMZE

EROL

YÜKSEK

EV KADINI

6

CEMİL

AYDİLEK

ORTA

EMEKLİ

7

YAVUZ

ARUN

ORTA

EMEKLİ

8

HASAN

ŞEN

YÜKSEK

ZİRAAT TEKNİKERİ

9

EYYÜP

ÖZBEK

ORTA

EMEKLİ

10

GÜLŞEN

KUŞÇU

YÜKSEK

TASARIMCI

11

FERİDUN

ÖZATA

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

12

FATIMA

BAĞÇECİ

ORTA

EMEKLİ

13

SELAHATTİN

SERÇE

YÜKSEK

GAZETECİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

KORKMAZCAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

UTKU

REYHAN

YÜKSEK

GAZETECİ

3

KAYAHAN

ÇETİN

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

4

FATMA SİBEL

ARSLANTÜRK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

HASAN FIRAT

KAYAÖNÜ

YÜKSEK

AVUKAT

6

FEHMİ

DOĞAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

7

AYSAN

CANVER

YÜKSEK

EMEKLİ DİPLOMAT

8

AYKUT

DİŞ

YÜKSEK

GAZETECİ

9

PARS

TURAN

YÜKSEK

EMEKLİ ALBAY

10

ÖZCAN

GÜVEN

YÜKSEK

İKTİSATÇI

11

CEMİL

GÖZEL

ORTA

BİLİM YAYINCISI

12

CAN

ALKAÇ

YÜKSEK

SANAYİCİ

13

SÜEDA SÜMEYYE

BABACAN

YÜKSEK

ÇALIŞMA EKONOMİSTİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HARUN SEDAT

KARNAP

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

2

KADRİYE

KISAK

ORTA

EMLAK DANIŞMANI

3

YUSUF

SEMENCİ

ORTA

İŞ İNSANI

4

ÖMRÜYE

KESKİ NER

ORTA

EMEKLİ

5

UĞUR

UĞURLU

ORTA

İŞ İNSANI

6

GÜLCAN

YILDIZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

7

ALİ FURKAN

ÇETİN

ORTA

İŞ İNSANI

8

NECLA

GEDİKTAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

9

ZEYNEP

TELKIRAN

ORTA

İŞ İNSANI

10

ÖMER

SATAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

11

MEHMET DURAK

TELKIRAN

ORTA

İŞ İNSANI

12

YUSUF

KARTAL

ORTA

İŞ İNSANI

13

ALİ ERCAN

ARSLAN

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GAMZE

TAŞÇIER

YÜKSEK

ECZACI

2

DENİZ

DEMİR

YÜKSEK

MÜHENDİS - KAMU YÖNETİCİSİ

3

OKAN

KONURALP

YÜKSEK

SOSYOLOG - GAZETECİ

4

SADULLAH

ERGİN

YÜKSEK

AVUKAT

5

MUSTAFA NEDİM

YAMALI

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

6

ALİYE

TİMİSİ ERSEVER

YÜKSEK

EMEKLİ

7

DENİZ

ÇAKIR

YÜKSEK

AVUKAT

8

KEMAL

AKKURT

YÜKSEK

AVUKAT

9

AYSUN

PALALI KÖKTAŞ

YÜKSEK

İŞ KADINI

10

ELİF

TOPKAYA SEVİNÇ

YÜKSEK

PROJE YÖNETİCİSİ

11

HÜSEYİN CAN

GÜNER

YÜKSEK

AVUKAT

12

AYÇAN

KOÇTÜRK

ORTA

İŞ İNSANI

13

ARMAĞAN

ERDOĞAN

YÜKSEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KORAY

AYDIN

YÜKSEK

POLİTİKACI

2

AHMET EŞREF

FAKI BABA

YÜKSEK

DOKTOR

3

KEVSER

OFLUOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ ASKER

4

YETKİN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

5

MİNE

BAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

6

BURÇİN

ÇİÇEK

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

METEHAN

ERDEM

YÜKSEK

İŞ ADAMI

8

OSMAN

TOPAL

YÜKSEK

İŞ ADAMI

9

ONUR

HONDOROĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

10

ECE

ÖZEN AKAN

YÜKSEK

DANIŞMAN

11

AHMET

ALTIPARMAK

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

12

AHMET

ERENOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

13

MUHAMMET

ECEL

YÜKSEK

DİĞER

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DİLEK

ÖZ

YÜKSEK

ECZACI

2

HÜSNÜ

TANRIVERDİ

İLK

İNŞAAT

3

HEYECAN NAZLI

VEZİROĞLU

YÜKSEK

DANIŞMAN

4

SÜLEYMAN

ŞANLI

YÜKSEK

DİPLOMAT

5

ZEYNEP

COŞKUN

ORTA

SERBEST

6

ABDULLAH

SANTIRCIOĞLU

ORTA

SENDİKACI

7

TOLGACAN

YILDIRIM

ORTA

EMEKLİ

8

MUHARREM

DÜZGÖZ

YÜKSEK

EMEKLİ

9

HATİCE

ORHAN

ORTA

SERBEST

10

MURAT

COŞKUN

ORTA

SERBEST

11

BÜLENT

ALO

İLK

SERBEST

12

FEVZİ

TAŞLIARMUT

İLK

SERBEST

13

MÜGE

KÖSE

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET ALİ

ŞEHİRLİOĞLU

YÜKSEK

TIP DOKTORU

2

ASLAN

YAMAN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

SEMİH

DİKKATLİ

YÜKSEK

PSİKİYATRİST

4

ESMAÜLHÜSNA

ASLAN

YÜKSEK

MİMAR

5

İSMAİL ÖZGÜR

BERKMAN

YÜKSEK

EMEKLİ

6

ÇINAR

COŞKUNSERÇE

YÜKSEK

GAZETECİ

7

AYKUT

AZGUR

YÜKSEK

İKTİSATÇI

8

MUSTAFA

ŞÜKRÜOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ

9

GÜÇLÜ EMRE

ÖZGÜR

YÜKSEK

AVUKAT

10

ADNAN GİRAY

ERGÜL

YÜKSEK

BİLİRKİŞİ

11

REMZİYE

YAVUZ

ORTA

TERZİ

12

FATMA AHSEN

GÜVEN

YÜKSEK

AVUKAT

13

EYÜP

GÜLER

YÜKSEK

MÜHENDİS

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMMED BÜLENT

KARAASLAN

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

2

MUKADDER

GÜNERİ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

SAİT TOLGA

OKTAY

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

4

NEFİSE NESRİN

İLİ

YÜKSEK

EV HANIMI

5

GÜNEŞ

GÜMÜŞ

YÜKSEK

SOSYOLOG

6

NURİ ERCAN

TORTOP

YÜKSEK

EMEKLİ KAMU PERSONELİ

7

CEM

KAHYERİ

YÜKSEK

SERBEST

8

SEZER ASİL

ATEŞ

ORTA

İŞÇİ

ANKARA-2 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

CAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

İSMAİL

EV

YÜKSEK

SERBEST

3

YUSUF

ZAİM

YÜKSEK

İŞLETMECİ

4

EDİBALİ

ERDEM

ORTA

SERBEST

5

METİN

DOĞAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

CAFER TAYYAR

DOĞAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

RAMAZAN

GÜZEL

YÜKSEK

ECZACI

8

MUSTAFA

DEMİR

YÜKSEK

İNŞAAT

9

AZMİ

TAT

ORTA

TEKNİSYEN

10

MUHAMMED RIDVAN

SOFUOĞLU

YÜKSEK

ESNAF

11

ŞERİFE FATMA

DEMİR

ORTA

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

POLAT

ORTA

EMEKLİ

2

HAMDİYE

ŞEŞEOĞULLARI

ORTA

EMEKLİ

3

FEVZİ

ÇİFCİ

ORTA

SERBEST/ÖZEL

4

BİLAL

AGGÜL

YÜKSEK

İŞÇİ

5

ALİ

TETİK

İLK

İŞÇİ

6

BEDRİYE

SEZEN

İLK

EV KADINI

7

TANSEL

KARATAŞ

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

8

EROL

KÜÇÜK

ORTA

İŞÇİ

9

ŞERİFE

ÇOBAN

İLK

SERBEST/ÖZEL

10

ESMA

POLAT

ORTA

İŞÇİ

11

YAKUP KADRİ

KARA

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

LEMAN

ARDOĞAN

YÜKSEK

MİMAR

2

YASİN

ÇALIŞ

YÜKSEK

TURİZM İŞÇİSİ

3

COŞKUN

GÖK

YÜKSEK

SERBEST

4

YUSUF

ŞAYLAN

ORTA

EMEKLİ

5

BURAK EFE

DİRİM

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

FERHAT

ŞAHİN

YÜKSEK

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

7

AYŞE

ÇETİN

ORTA

ÖĞRENCİ

8

MUSTAFA

KOZANLI

ORTA

EMEKLİ

9

BOTAN

KIZILKAYA

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

10

YASEMİN

TIĞIN

YÜKSEK

EMEKLİ

11

HASAN ATA

YIKAR

ORTA

MÜZİSYEN

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERKAN

KILIÇ

YÜKSEK

AVUKAT

2

MURAT

ÇELİK

ORTA

İŞÇİ

3

ŞİAR

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

4

ÜMMÜGÜLSÜM

ŞAHİN

ORTA

EMEKLİ

5

BATUHAN

SAYMAN

ORTA

ÖĞRENCİ

6

GÜLTEN

TOPAY BİLGİ

ORTA

EMEKLİ

7

BERKE

BAŞBUĞA

ORTA

İŞÇİ

8

NİZAMEDDİN

KARADAŞ

İLK

EMEKLİ

9

NURİYE

KARADAŞ

İLK

EMEKLİ

10

BESİM

TUZLU

ORTA

İŞÇİ

11

PEHLİVAN

KIZILIRMAK

ORTA

EMEKLİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖNDER

İŞLEYEN

YÜKSEK

GAZETECİ

2

DİLEK

TOPÇU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

SELDA

KAPLAN

YÜKSEK

İŞÇİ

4

DİLEK

ÇELİK

YÜKSEK

İŞÇİ

5

HÜLYA

AYDUĞAN

İLK

EV KADINI

6

NAZLICAN

GÖKOĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

7

ERKİN

YILDIZ

ORTA

ÖĞRENCİ

8

MURAT

GÜZEL

YÜKSEK

KİMYAGER

9

AYDOĞAN

ŞANLIER

ORTA

EMEKLİ

10

İHSAN

AKOĞLU

İLK

İŞSİZ

11

CAN

DİRLİK

YÜKSEK

MÜHENDİS

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RASİM MURAT

BAŞKIR

ORTA

İŞLETMECİ

2

NAZMİ

KARABULUT

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

3

RECEP YİĞİT

MUNGAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

OSMAN

YURTOĞLU

YÜKSEK

ÜRETİM SORUMLUSU

5

SELMA

AĞCA

ORTA

SERBEST MESLEK

6

HİLMİ UĞUR

BAŞKIR

ORTA

SERBEST MESLEK

7

BEYZA

KAHVECİ

YÜKSEK

BANKACI

8

SELEN

ALTUNCU

ORTA

SERBEST

9

VOLKAN

YILDIZ

ORTA

PAZARLAMA UZMANI

10

ALİ

KAHVECİ

ORTA

HEMŞİRE

11

NEVZET

DÖNMEZ

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN AVNİ

AKSOY

YÜKSEK

DOKTOR

2

MEHMET

BERBER

YÜKSEK

EMEKLİ

3

HAKKI ERMAN

ERANIL

YÜKSEK

TİYATROCU

4

ONUR CAN

İNCU

ORTA

İŞ İNSANI

5

ÖZKAN

ÇELİK

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

EKİN ECE

ÜNLÜ

YÜKSEK

MUHASEBECİ

7

AHMET

KONUK

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

8

BAHAR

ATA

YÜKSEK

TERCÜMAN

9

KUBİLAY ERSAN

AKKANAT

ORTA

ÖĞRENCİ

10

TUTKU

ÖZER

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

11

SERKAN

KAPLAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÜZEYİR

TUNÇ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

2

AYDIN

ÖKSÜZ

YÜKSEK

MEMUR

3

HAKAN

AYANTAŞ

ORTA

İŞ ADAMI

4

MAHMUT

BURKANKULU

YÜKSEK

İŞ ADAMI

5

ARİF

ÖZDEMİR

ORTA

İŞ ADAMI

6

HİLMİ

KOÇAK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

7

GAZİ UMUT

GÜNEŞ

ORTA

İNŞAAT

8

SONGÜL

UZUNHARMAN

YÜKSEK

ÇEVRE MÜHENDİSİ

9

MUAMMER

BAŞKAN

YÜKSEK

GAZETECİ

10

MUSTAFA

KILIÇ

YÜKSEK

MÜŞAVİR

11

OSMAN

DEMİR

İLK

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VEDAT

BİLGİN

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2

LÜTFİYE SELVA

ÇAM

YÜKSEK

KİMYA MÜHENDİSİ

3

ORHAN

YEĞİN

YÜKSEK

EKONOMİST

4

ZEYNEP

YILDIZ

YÜKSEK

AVUKAT

5

OSMAN

GÖKÇEK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

KURTCAN

ÇELEBİ

YÜKSEK

DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

7

ABDULVAHAP

ŞAHİN

YÜKSEK

TIP DOKTORU

8

CİHAN

ANKARA

YÜKSEK

TOPTAN TİCARET

9

EJDER

ONURSAL

YÜKSEK

MEDİ KAL SEKTÖRÜ

10

SERVET

TÜRKAYIK

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

11

BURCU

GÖKALP

YÜKSEK

MİMAR

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SACİT

GÜNBEY

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2

MEHMET FATİH

ÖZTEK

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

3

MELİH

GÜNER

YÜKSEK

İŞ ADAMI

4

DİLEK

ÇELİK

YÜKSEK

GAZETECİ

5

ABDULKADİR

YILMAZ

YÜKSEK

AVUKAT

6

HÜSEYİN

EKİNCİ

ORTA

ESNAF

7

YAHYA

COŞKUNSU

ORTA

ESNAF

8

İBRAHİM

ÇAKIR

YÜKSEK

İŞ ADAMI

9

ERHAN

ŞENGÜL

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

10

YÜKSEL BİLAL

ADAK

YÜKSEK

ESNAF

11

NUH YASER

YILDIRIM

ORTA

İŞ ADAMI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SADİR

DURMAZ

YÜKSEK

EKONOMİST

2

ÖZGÜR

BAYRAKTAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

NEVİN

TAŞLIÇAY

YÜKSEK

ECZACI

4

AHMET SELİM

YURDAKUL

YÜKSEK

AKADEMİSYEN TIP DOKTORU

5

CENGİZ

ŞAHİN

YÜKSEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

6

TARKAN

TOPER

YÜKSEK

AVUKAT

7

EMİNE

GÜVEN ÖZTÜRK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

İLKAY

UYAR KABA

YÜKSEK

AVUKAT

9

ÜMMÜHANİ

COŞKUN

ORTA

ARAŞTIRMACI YAZAR

10

YUSUF

TANIK

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

11

LEVENT

UĞURLU

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İHSAN

SEYLAN

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

GÜLTEN

KAHRAMAN

YÜKSEK

SERBEST

3

EVREN

ÇEVİK

YÜKSEK

DANIŞMAN

4

SİMA

ARİ

YÜKSEK

SERBEST

5

HÜSEYİN

GEVHER

ORTA

EMEKLİ

6

MUSTAFA

YAVAŞOĞLU

ORTA

SERBEST

7

MURAT

ÇELİK

ORTA

SERBEST

8

NİMET

POLAT KARABUĞA

ORTA

SERBEST

9

BAHYETTİN

BATUR

İLK

SERBEST

10

SEVGÜL

YALÇIN

ORTA

SERBEST

11

SEMRA

KARAKOÇ

ORTA

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZGÜR

AYBAŞ

ORTA

ESNAF

2

YELDA

KOÇAK URFA

YÜKSEK

AVUKAT

3

BEKTAŞ RIZA

HANEDAN

ORTA

İŞÇİ

4

DENİZ CAN

AYDIN

YÜKSEK

AVUKAT

5

SEVGİ

HAZIR

ORTA

ÖĞRENCİ

6

ASİYE

SÜLLÜ

ORTA

İŞÇİ

7

FATİH

ÖZAKOĞLU

YÜKSEK

MÜZİSYEN

8

mahİr Unsal

ERİŞ

YÜKSEK

YAZAR

9

BARIŞ

AĞDOĞAN

ORTA

İŞÇİ

10

YERSU

BÜYÜKDAĞ

YÜKSEK

ÇEVİRMEN

11

MUSTAFA

ERTARAKÇI

YÜKSEK

FELSEFE

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULLAH

DEMİRYÜREK

YÜKSEK

SERBEST

2

BUSE

ERGÜL

YÜKSEK

SERBEST

3

BURAK

YILDIZ

ORTA

SERBEST

4

FATMA

ELMAOĞLU

ORTA

SERBEST

5

MUHAMMED

ÇÖLGEÇEN

YÜKSEK

SERBEST

6

RIZA

ÖZTÜRK

İLK

SERBEST

7

SELİN

KÖSE

ORTA

SERBEST

8

MESUT

AKYÜZ

ORTA

SERBEST

9

İLKNUR

BOZUKLUHAN

ORTA

SERBEST

10

YELİZ

GÜRSOY

ORTA

SERBEST

11

FUAT

TEMEL

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEMİH

NARLI

ORTA

MEMUR

2

BAHADIR

DURUM

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

HALİL MERT

KAZAN

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

4

DÖNÜŞ

URCAN

ORTA

İŞ KADINI

5

BAŞAK

KÖ KALAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

CEMİL

KILIÇ

ORTA

SERBEST MESLEK

7

ESMAN NURULLAH

AKYÜZ

ORTA

SERBEST

8

NİLGÜN

ÇUHADAR

ORTA

İŞ İNSANI

9

İBRAHİM

KARALI

ORTA

İŞ İNSANI

10

MUZAFFER

BULUT

ORTA

İŞ İNSANI

11

BİLAL

ASLAN

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ESRA

ALTUN

YÜKSEK

ÇEVRE MÜHENDİSİ

2

ELVEDA

TANIK

YÜKSEK

GAZETECİ

3

NALAN

ÖZYÜKSEL

ORTA

MUHASEBECİ

4

GÜLAY

YILMAZ

ORTA

MUHASEBECİ

5

FİLİZ

COŞKUNOĞLU

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

6

HAYDAR

YETİŞ

ORTA

TEKNİKER

7

GÖKSEL

SÖNMEZER

ORTA

PASTACI

8

OĞUZHAN

KOCAKAYA

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

9

ALİ HAN

AKTAŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

10

İSMAİL

YILDIZ

İLK

SERBEST

11

RAMAZAN

TÜNER

İLK

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

METİN

BAYYAR

YÜKSEK

AVUKAT

2

GÜLAY

ERDEM

ORTA

İŞÇİ

3

MEHMET

KUŞÇU

İLK

İŞÇİ

4

MURAT

KALKAN

ORTA

İŞÇİ

5

SEVİM

ÖNER

ORTA

EMEKLİ

6

SERCAN

ŞENER

ORTA

İŞÇİ

7

HÜLYA

BOZGUN

İLK

ESNAF

8

BERFİN

NALİNCİ

YÜKSEK

BİYOLOG

9

ÖZGÜR

GÜRTAN

YÜKSEK

İŞÇİ

10

EMİRHAN ANIL

ÖZKAN

ORTA

ÖĞRENCİ

11

GÖNÜL

ULUSOYSAMUT

YÜKSEK

İŞSİZ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAŞİM

YANAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

CEVAT

ÖZER

ORTA

İŞ İNSANI

3

MURAT

ÇİFTÇİ

YÜKSEK

SİGORTACI

4

NECİP

SARI KAYA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

CİHAN

ÖKDEN

YÜKSEK

FİNANS

6

GAMZE

KARAKAŞ

İLK

MİMAR

İŞÇİ

7

İZZETTİN

ATAŞ

ORTA

8

MURAT

BALAKAR

ORTA

MUHASEBECİ

9

İBRAHİM

YAĞCIOĞLU

ORTA

ESNAF

10

FARUK

BABUR

ORTA

SERBEST MESLEK

11

YONİS

AKDOĞAN

ORTA

SERBEST MESLEK

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZGÜR

BURSALI

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

2

NUSRET

SENEM

YÜKSEK

AVUKAT

3

ZİYA

KAFES

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

DENİZ

TOKGÖZ

ORTA

HUKUKÇU

5

MERVE

AYVALI

YÜKSEK

AVUKAT

6

ERDEM

CÖMERT

YÜKSEK

AVUKAT

7

ANIL EREN

YILDIZ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

8

ŞULE

UNCU

YÜKSEK

EMEKLİ TÜBİTAK ÇALIŞANI

9

İBRAHİM

TORAMAN

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

10

SERAP

ZEHAL

YÜKSEK

MÜTERCİM TERCÜMAN

11

AGAH

KUTLU

ORTA

EMEKLİ İŞÇİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞENER

KOÇAK

İLK

İŞ İNSANI

2

FATİH MEHMET

BIYIK

ORTA

TEKSTİLCİ

3

TAMER

AVCI

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

4

SEDAT

MUĞURTAY

ORTA

İŞ İNSANI

5

MUZAFFER

ÖZER

YÜKSEK

TIBBİ MEDİKAL

6

ESRA

ERTUNÇ

İLK

İŞ İNSANI

7

SEFA

MAĞAT

ORTA

MUHASEBECİ

8

BURAK

MAĞAT

ORTA

İŞ İNSANI

9

MURAT

ACAR

İLK

EMEKLİ

10

MEHMET

YILDIRIM

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

11

MELİH KAĞAN

ÖZEL

ORTA

ÖĞRENCİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

EMİR

YÜKSEK

TIP DOKTORU - HUKUKÇU

2

İDRİS

ŞAHİN

YÜKSEK

AVUKAT

3

SEMRA

DİNÇER

YÜKSEK

EKONOMİST

4

İREM

YAMAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN - SPORCU

5

ORKUN

KANBER

YÜKSEK

SERBEST

6

ALİRIZA

ERBAY

YÜKSEK

TIP DOKTORU

7

ERDAL

KİZİROĞLU

YÜKSEK

EĞİTİMCİ, GİRİŞİMCİ, İŞ İNSANI

8

ÖZKAN

OKTAN

ORTA

İŞ İNSANI

9

FUNDA

CENGİZ

YÜKSEK

YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ

10

EROL

TOSUN

YÜKSEK

EMEKLİ İŞ İNSANI

11

NURSEL

ÖCAL

YÜKSEK

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VE İŞLETMECİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADNAN

BEKER

ORTA

YÖNETİCİ

2

SEDAT

AKSAKALLI

YÜKSEK

AVUKAT

3

UĞURHAN FERUDUN BERAT

TİRYAKİ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

4

FATMA

ÖZKAN

YÜKSEK

ECZACI

5

MUHARREM

BEŞİR

YÜKSEK

EMEKLİ

6

RAMAZAN

DEĞERLİ

YÜKSEK

İSTATİSTİKÇİ

7

ERDOĞAN

YILDIRIM

YÜKSEK

İŞ ADAMI

8

FATMA GÜLÜMSER

BİROL

YÜKSEK

DİĞER

9

NADİR

ÇETİN KAYA

ORTA

SERBEST MESLEK

10

ÖZCAN

DAĞGEÇ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

11

ELMAS

YAĞMUR

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KAAN

ŞAHİN

YÜKSEK

TURİST REHBERİ

2

SERAY

SANTIRCIOĞLU

YÜKSEK

ESNAF

3

BÜLENT

KARSLI

ORTA

KUYUMCU

4

HÜSEYİN

ERÇİN

ORTA

TEKSTİLCİ

5

MEHMET

TUNCER

YÜKSEK

EMEKLİ

6

GİZEM NUR

DEMİRCİ

ORTA

SERBEST

7

SERPİL

SANTIRCIOĞLU

ORTA

EV HANIMI

8

RABİA

TÜZÜN

ORTA

EV HANIMI

9

ATİLLA

TOPÇU

YÜKSEK

SERBEST

10

MEHMET SERHAT

ŞATIR

YÜKSEK

ESNAF

11

AYŞE

LAFÇI

YÜKSEK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEYİT

YÜCEL

YÜKSEK

BÜROKRAT

2

HAYATİ

BİCE

YÜKSEK

TIP DOKTORU

3

VEDAT

ŞAHANER

YÜKSEK

EMEKLİ SUBAY

4

MEHMET

GÜVEN

YÜKSEK

EMEKLİ HAKİM

5

KENAN

KERMEN

ORTA

SERBEST

6

EROL

KAPLAN

ORTA

İŞ İNSANI

7

ZEYNEP

GÖKSU

YÜKSEK

GENEL BAŞKAN

8

BURAK

DEMİRHAN

ORTA

İŞ İNSANI

9

TEVFİK ALPER

YORGA

YÜKSEK

İÇ MİMAR

10

ŞEREF

UYLAŞ

ORTA

SERBEST

11

ŞAHİN

ÖNALAN

YÜKSEK

BİYOLOG

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERKAN

KANTAŞ

ORTA

OTOMOTİV YAZILIM UZMANI

2

MUSTAFA

YİĞİT

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

HÜSEYİN

ÇİLESİZ

İLK

ESNAF

ANKARA-3 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S.NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUSUF

ELMALI

YÜKSEK

İŞLETMECİ

2

ALİ FURKAN

KAHRAMAN

YÜKSEK

TURİZMCİ

3

BURHAN

TAŞTEPE

ORTA

ESNAF

4

NACİ

YILMAZ

İLK

EMEKLİ

5

ALPER

DURAN

ORTA

SİGORTACI

6

SELMA

AYHAN BALLI

YÜKSEK

MİMAR

7

HASAN

ÖZDEMİR

YÜKSEK

SERBEST

8

İBRAHİM

BOZOĞLU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

9

ŞENAY

SOYSAL

İLK

SERBEST

10

VEYSEL

CAVLAK

ORTA

ELEKTRİKÇİ

11

ÖZLEM

CIRDI

YÜKSEK

MÜHENDİS

12

ALİ

ÖZDEMİR

ORTA

TEKNİKER

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

GÖKÇE

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

FATMA

DELİ AKSÜMER

İLK

EV KADINI

3

MAHMUT

TEMEL

ORTA

İŞÇİ

4

TAYİBE

TAŞÇI

ORTA

EV KADINI

5

ENGİN

BİNİCİ

İLK

EMEKLİ

6

HACI KADİR

KOÇAK

ORTA

İŞÇİ

7

MUSTAFA

KORUCU

ORTA

EMEKLİ

8

FEVZİ

GÜNAYDIN

YÜKSEK

İŞÇİ

9

MAHMURE

TEMEL

ORTA

İŞÇİ

10

DEVRİM

ÇOBAN AKÇELİK

ORTA

İŞÇİ

11

CENNET

ALPDOĞAN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

12

HAYDAR

AKAGÜNDÜZ

İLK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MENDERES

GÜNDÜZ

ORTA

MUHASEBECİ

2

BAYRAM

ULUAD

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

HÜSEYİN

ÖZTÜRK

İLK

EMEKLİ İŞÇİ

4

ZORLU

PAKSOY

YÜKSEK

UZMAN HEKİM

5

İLTER

ASLANER

ORTA

DİZGİCİ

6

ASLITÜRK

ÇALLI

ORTA

ÖĞRENCİ

7

RAŞİT

SEYMEN

YÜKSEK

EMEKLİ MEMUR

8

SERKAN

İĞDE

ORTA

İŞÇİ

9

RUHİ

UYAR

YÜKSEK

MUHASEBECİ

10

MAHİR

BAYRAM

ORTA

ÖĞRENCİ

11

OKAN

KELEŞ

ORTA

MOTOKURYE

12

ARDA

YAVUZ

ORTA

ÖĞRENCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EVRİM

SALDIRAN

ORTA

ÖĞRENCİ

2

AYTEN

HARMANCILAR

ORTA

EMEKLİ

3

FATMA

YAKOĞLU

İLK

İŞÇİ

4

KASIM

TURAN

İLK

ÖĞRENCİ

5

İLKER

DERTLİ

ORTA

İŞÇİ

6

SUAT

GENÇAĞ

İLK

İŞÇİ

7

BÜŞRA

TAN

ORTA

işçi

8

MERT ALİ

ŞENOL

ORTA

işçi

9

ENES

YAYLA

ORTA

işçi

10

DENİZ

ÖNDER

ORTA

işçi

11

EYLÜL

İŞBİLİR

ORTA

ÖĞRENCİ

12

CİHAT

SATICI

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

HAYIR

YÜKSEK

EMEKLİ

2

PELİN ELİF

BEKTAŞ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

AYFER

NAZLIM

YÜKSEK

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI

4

ZEYNEP

ÇATALKAYA BULUNMAZ

YÜKSEK

İŞÇİ

5

SEHER

YAŞAR

ORTA

EMEKLİ

6

ŞEHRİNAZ

ARTAR

YÜKSEK

EMEKLİ

7

ŞALİ HA

AYDIN

ORTA

İŞÇİ

8

RAFET

ERSOY

YÜKSEK

EMEKLİ

9

NUSRET

SULKALAR

YÜKSEK

EMEKLİ

10

DENİZ

SOYDAN

ORTA

ÖĞRENCİ

11

BİLAL

AKTAŞ

YÜKSEK

İŞSİZ

12

KEMAL

YILMAZ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÇAĞATAY

AÇIKBAŞ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

2

UMUT

BOLEL

ORTA

SERBEST MESLEK

3

TÜLİN

ARSLAN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

4

TAHİR

VANLI

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

5

AYHAN

TEKİN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

6

MERTER ACAR

ZİNKÇİ

YÜKSEK

MİMAR

7

SANİYE

BAŞ KIR

ORTA

EV HANIMI

8

SONER

KÖSE

ORTA

SERBEST MESLEK

9

İBRAHİM CAN

OCAKVERDİ

ORTA

SERBEST MESLEK

10

CAN

PEKCAN

YÜKSEK

TURİZMCİ

11

MUSTAFA

AYDOĞMUŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

12

OĞUZ

KOLUKISAOĞLU

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAVUZ KAYHAN

YÜREGİR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

MUSTAFA

ÇAĞLAYAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

ALİ EVREN

ERYILDIZ

YÜKSEK

MİMAR

4

BURAK

SAVTUR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

ZİYA

KİRZUK

YÜKSEK

YÖNETİCİ

6

YEKTA FAİK

YILMAZ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

7

MERT

KAYA

YÜKSEK

SİVİL HAVACI

8

ABDURRAHMAN

TOPÇUOĞLU

YÜKSEK

TURİZMCİ

9

ÇAĞRI

ÜNSAL

YÜKSEK

AVUKAT

10

TEOMAN

ERSÖZ

YÜKSEK

GAZETECİ

11

DENİZ

GÖKKAYA

YÜKSEK

AVUKAT

12

ALEYNA

GÜLŞEN

ORTA

EV HANIMI

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TEVFİK

EREN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

FUAT

AKKAN

ORTA

İŞ ADAMI

3

HAKAN

ÇELEN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

4

TUĞÇE

ÖZYOLU

ORTA

EV HANIMI

5

GÖKHAN

TEZCAN

ORTA

ESNAF

6

MEHMET ZAHİD

AYAN

YÜKSEK

AVUKAT

7

COŞGUN

ÖZCAN

YÜKSEK

EMEKLİ

8

HASAN HÜSEYİN

MUTLU

ORTA

KUYUMCU

9

MEHMET SAMİ

AKKIN

YÜKSEK

AVUKAT

10

FURKAN TARIK

AKTAŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

11

İRFAN

BİNEKCİ

ORTA

İŞ ADAMI

12

TUĞÇE

TAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FUAT

OKTAY

YÜKSEK

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

2

LEYLA

ŞAHİN USTA

YÜKSEK

AİLE HEKİMİ

3

ÖMER

İLERİ

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

4

ASUMAN

ERDOĞAN

YÜKSEK

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

5

AHMET FETHAN

BAYKOÇ

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR

6

REMZİ

ALBASAN

YÜKSEK

SUBAYLAR

7

HALİSE

ÇİFTÇİ

YÜKSEK

HUKUKÇU (GENEL)

8

AHMET

ÇOTUK

YÜKSEK

FİZYOTERAPİST

9

AHMET

GÜL

YÜKSEK

AVUKAT

10

ERTUNÇ

GÜNGÖR

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR

11

HALİL

HOTAMAN

YÜKSEK

PİLOT

12

CANSIN

YILMAZ YAŞAR

YÜKSEK

TİYATRO OYUNCUSU

YENİDEN REFAH PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET FATİH

UĞURLU

YÜKSEK

EMEKLİ KAMU YÖNETİCİSİ

2

SELÇUK

GEYVELİ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

BAHATTİN

SUNGUR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

BÜLENT OSMAN

OSMANAĞAOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

ZEKİ

UÇAR

YÜKSEK

AVUKAT

6

ÜLKÜ

YENİDÜNYA

YÜKSEK

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ

7

MEHMET

ALTINGÖZ

YÜKSEK

MAKİNA MÜHENDİSİ

8

MUHAMMED ENES

ALP YILDIZ

YÜKSEK

EKONOMİST

9

AYTAÇ

KILIÇ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

10

HİLAL

ÇEKMEN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

11

ZÜMRÜDE

KAYABAŞI

YÜKSEK

BAŞÖĞRETMEN

12

VEYSEL

GÖRGÜLÜ

ORTA

EMEKLİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAŞAR

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

2

ERKAN

HABERAL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

SEÇKİN

ODABAŞI

ORTA

KAMU GÖREVLİSİ

4

FATİH

ÇETİN KAYA

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

5

ÖZMEN ALP GİRAY

ERDEMİR

YÜKSEK

AVUKAT

6

HAYRİYE

AYDIN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

7

ERDİNÇ

ÖLMEZ

ORTA

MÜTEAHHİT

8

YAŞAR

YUKARIKIR

ORTA

YÖNETİCİ

9

BAHRİ BATUHAN

KURBAN

YÜKSEK

YAZILIM MÜHENDİSİ

10

HÜSEYİN

YILMAZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

11

UĞUR

SADIK

ORTA

MUHASEBECİ

12

ÖZNUR

ÖZEN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

METİN

KILIÇ

ORTA

SİYASETÇİ

2

ALİŞAN

ŞAHİN

YÜKSEK

AVUKAT

3

ÖZLEM

BOYRAZ ÖZEL

ORTA

EV KADINI

4

İSMET

İLKUTLU

ORTA

İŞÇİ

5

CEMAL

ALTIN

İLK

SERBEST

6

HÜSEYİN

ÖZKAN

YÜKSEK

AVUKAT

7

HACER

KELLECİ KAPLAN

YÜKSEK

AVUKAT

8

SADIK

YILDIZ

ORTA

SERBEST

9

DENİZ

KELEŞ

YÜKSEK

SERBEST

10

MEHMET VEYSEL

TEMEL

ORTA

SERBEST

11

MUHBET

AKIN

YÜKSEK

SOSYOLOG

12

ÖZCAN

OTİ

İLK

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OZAN

BİNGÖL

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2

MİSKET ELİF

ÇONGUR

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

TUĞBA

GÜRSOY

YÜKSEK

AVUKAT

4

HEDİYE GÜLŞEN

KARAKADIOĞLU

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

5

DİLARA MAHMURE

DOLGUNYÜREK

YÜKSEK

AVUKAT

6

EGE ARDA

ANILAN

ORTA

ÖĞRENCİ

7

BEKİR TUNCAY

ÇELEN

ORTA

EMEKLİ

8

OZAN

YURDAKAL

ORTA

KAYNAK İŞÇİSİ

9

MUSTAFA

KOLCU

YÜKSEK

SİYASET

10

EBRU

BEŞE

YÜKSEK

AVUKAT

11

ERSİN

BAYTEMÜR

YÜKSEK

EMEKLİ

12

ILGIN BARAN

ÖCAL

ORTA

ÖĞRENCİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZCAN

BOZACIOĞLU

ORTA

SERBEST

2

ŞÜKRAN DEREN

DÜZGÜN

ORTA

SERBEST

3

HÜSEYİN EMRE

AYDIN

ORTA

SERBEST

4

ERDAL

ILICA

ORTA

SERBEST

5

FATMA

ALTIN

YÜKSEK

SERBEST

6

FATMA FEYZA

ARSLAN

ORTA

SERBEST

7

HÜMEYRA

ÖZTÜRK

YÜKSEK

SERBEST

8

ARZU

TURGUT

ORTA

SERBEST

9

MERVE

AKDENİZ

ORTA

SERBEST

10

ZEHRA

GÖREN

ORTA

SERBEST

11

KEREM

GÖKÇE

ORTA

SERBEST

12

EMRAH

DOĞAN

İLK

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN

ÖLÇER

YÜKSEK

EMEKLİ ASKER

2

FATİH

BAL

YÜKSEK

HUKUKÇU

3

UĞURCAN

KURT

ORTA

İŞ İNSANI

4

SEMRA

BAKLACIOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

MUSTAFA

ÖZÇELİK

ORTA

İŞ İNSANI

6

PEVRUL

MANGALCI

İLK

EMEKLİ

7

ÖZCAN

SÜSLÜ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

ÖMERCAN

ŞENKAL

ORTA

SERBEST MESLEK

9

ÖMER FARUK

GÜNEŞ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

10

FATİH

TECİMER

ORTA

ESNAF

11

MEHMET

ÇEVRİM

ORTA

SERBEST MESLEK

12

AYŞE BETÜL

AYKUL

ORTA

SERBEST MESLEK

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZTÜRK

YILMAZ

YÜKSEK

BÜYÜKELÇİ

2

ŞENER

GÜRER

ORTA

MÜTAAHİT

3

SAVAŞ

KARATAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

4

BELGİN

SAYDAN

YÜKSEK

İNŞAAT

5

ATA ALP

SERCAN

YÜKSEK

GRAFİKER

6

DERVİŞ

ÖZTÜRK

ORTA

EMEKLİ

7

ASUMAN

ÖZDEMİR

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

8

AYTEN

BİRİNCİ ERCİYAS

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

9

HAMDİ CAN

ÖZKOÇAK

ORTA

ESNAF

10

DİLBER

AKGÜL

ORTA

SERBEST MESLEK

11

TOLGA

AKYOL

ORTA

TEZGAHTAR

12

MERT CAN

ASLAN

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AZİME AYÇA

OKUR

YÜKSEK

AVUKAT

2

AHMET

ERDEM

ORTA

İŞÇİ

3

CİHAN

ÇAKIR

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

MUSTAFA DENİZ

ÇAKIR

ORTA

İŞÇİ

5

BEKİR SAMİ

ÖZTÜRK

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

SAADET

GÜRTAN

İLK

EV KADINI

7

KIVILCIM ZELAL

KUŞÇU

ORTA

ÖĞRENCİ

8

BURAK

YAVUZ

ORTA

ÖĞRENCİ

9

GÜLAY

BOZGUN

ORTA

İŞÇİ

10

KADİR

ÖZDEMİR

YÜKSEK

İŞÇİ

11

SEVAL

EFE

ORTA

İŞSİZ

12

NAİLE

ARIÇ

ORTA

EV KADINI

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AKIN

TÜRKDOĞAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

ŞEREF

CANLI

YÜKSEK

EMEKLİ BÜROKRAT

3

MUKADDES

DEMİRCİ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

HASAN

YAVUZ

ORTA

TEKNİSYEN

5

GÖKHAN

AĞDAŞ

ORTA

OPERATÖR

6

BELMA

ÖZATA

YÜKSEK

EMEKLİ

7

MUAMMER

KARACA

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

8

HÜSEYİN

KAPUKAYA

ORTA

EMEKLİ

9

FEVZİ

GÖNDEMLİ

İLK

EMEKLİ

10

MUSA

ÇANKAYA

İLK

ESNAF

11

ELİF

OFLAZ

İLK

EV HANIMI

12

ZEHRA

ŞAHİN

İLK

ÖZEL SEKTÖR

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞEHMUS YILDIRIM

GENÇER

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

2

ERCAN

ENÇ

YÜKSEK

İKTİSATÇI

3

TAHSİN MURAT

DEMİRBAŞ

ORTA

TİYATRO SANATÇISI

4

MUSTAFA

AYNUR

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

5

GÜLSER

BEKTAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

6

BERKE MUSTAFA

BERKİL

YÜKSEK

AVUKAT

7

AYDIN

KARATAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

8

PERİHAN

KARAGÖLLÜ

İLK

EV HANIMI

9

ZÜBEYDE MERAL

MADEN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

10

İBRAHİM ORÇUN

GÖKTÜRK

YÜKSEK

DIŞ POLİTİKA UZMANI

11

CAN AYBARS

BİLGİCİER

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

12

ŞENAY

KOÇYİĞİT ÖZDOĞAN

YÜKSEK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERTAN

ÖZDOĞAN

ORTA

İŞ İNSANI

2

VOLKAN

ALABAĞ

ORTA

İŞ İNSANI

3

BUĞRA ENVER

ÖZDOĞAN

ORTA

İŞ İNSANI

4

GÜNEŞ

ALTUNER

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

BESTAMİ

ÇALIK

ORTA

İŞ İNSANI

6

MEHMET HAKAN

MERT

ORTA

İŞ İNSANI

7

İPEK

MERT

ORTA

İŞ İNSANI

8

BÜLENT

DOĞAN

ORTA

İŞ İNSANI

9

TANER

ALTUN

ORTA

ESNAF

10

HURŞİT

VATAN

ORTA

İŞ İNSANI

11

ALİ

AÇIKGÖZ

ORTA

İŞ İNSANI

12

MUHAMMED SAMET

SEVGİLİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TEKİN

BİNGÖL

YÜKSEK

TIP DOKTORU

2

UMUT

AKDOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

3

MESUT

DOĞAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

4

AYLİN

YAMAN

YÜKSEK

TIP DOKTORU - SAĞLIK YÖNETİCİSİ

5

AHMET ERSEN

ÖZSOY

YÜKSEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

6

MEHMET

AKYÜREK

YÜKSEK

İŞ İNSANI/SANAYİCİ

7

MEHTAP

YÜCEL

YÜKSEK

GAZETECİ AVUKAT

8

MEMET

YULA

YÜKSEK

İŞLETME

9

ZEYNEP ESRA

ÖZDEMİR

YÜKSEK

BANKACI - FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANI

10

ÖMER

YILMAZ

ORTA

İŞ İNSANI

11

ELMAS KÜBRA

KARACA

YÜKSEK

ÖĞRETMEN - AKADEMİSYEN

12

HASAN CEM

YILMAZ

YÜKSEK

AVUKAT

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YÜKSEL

ARSLAN

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

2

KÜRŞAD

ZORLU

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

FATİH

KOCA

YÜKSEK

İŞ ADAMI

4

SEVİN

ÇAĞLAYAN

YÜKSEK

AVUKAT

5

TAMER

KAYAALP

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

SERDAR

SARGIN

YÜKSEK

DOKTOR

7

MEHMET

ARSLAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

8

KADRİYE

ÜNLER

YÜKSEK

AVUKAT

9

BERNA

ŞAHİN

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

10

SEVGİ

YALAV

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

11

MUSTAFA TOLGA

ÖZTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

12

MEHTAP

DEMİRHAN ÖZDEMİR

YÜKSEK

AVUKAT

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NESİMİ

ÖZGÖZ

ORTA

DERİCİ

2

AYDIN

SANTIRCIOĞLU

İLK

ESNAF

3

LEVENT

GÜNGÖR

ORTA

SERBEST

4

MUSTAFA

ŞENGEZER

ORTA

BERBER

5

DİLEK

SANTIRCIOĞLU

ORTA

EV HANIMI

6

NEŞE

GÜNEŞ

YÜKSEK

SOSYOLOG

7

CEMİLE

ERDOĞDU

İLK

EV HANIMI

8

ERGÜN

FOMİN

YÜKSEK

SERBEST

9

MERT

KISRIK

YÜKSEK

SERBEST

10

SEDA

CERAV

ORTA

SEKRETER

11

EMEL

KOLAY

YÜKSEK

SOSYAL HİZMETLER UZMANI

12

ESEN

GÜL

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

LÜTFÜ

ŞAHSUVAROĞLU

YÜKSEK

ZİRAAT YÜKSEK

2

KOÇAK

TÜKENMEZ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

HÜSEYİN

SOLAK

YÜKSEK

VETERİNER

4

MUSTAFA

DEMİR

YÜKSEK

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

5

LATİFE MELTEM

SAVAŞ YASANKAL

YÜKSEK

EMEKLİ

6

SERDAR

ÖZVERİ

YÜKSEK

SATIN ALMA MÜDÜRÜ

7

BETÜL

YENİÇERİ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

8

KEREM

YÜRÜMEZ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

9

EREN

NAHYA

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

10

ŞEYMANUR

AKLAN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

11

EREN

KAPLAN

ORTA

MÜTEAHHİT

12

SÜLEYMAN SELİM

KISIRKAYA

YÜKSEK

MAKİNE TEKNİKERİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER MUSTAFA

ÖZAL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

ŞEMSEDDİN AHMET

YAŞAR

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

3

ÜLKÜ

GÜNGÖR

YÜKSEK

VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ

(Sürecek)

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