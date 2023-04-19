YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (2)
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Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|GEÇİOĞLU
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|İDRİS
|TAŞPINAR
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|MEHMET
|YILDIZ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|KAZIM
|ŞEN
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|5
|FAHRETTİN
|KAPÇI
|ORTA
|EĞİTİMCİ
|6
|MEHMET
|SAPMAZ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|7
|MENDERES YAKUP
|ŞEN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|8
|HASAN
|DEMİRCİOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|9
|NEVZAT
|METİN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|10
|ADİL
|IŞIK
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|11
|ABDURRAHMAN
|ÖNEL
|ORTA
|ELEKTRONİKÇİ
|12
|HAKKI
|ÖĞÜT
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|13
|BEKİR
|ÖRÜN
|ORTA
|ESNAF
|14
|MİRİALEM
|ÇİNAR
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|15
|ZEKİ
|YILDIZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÜLEYMAN
|KART
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|BEDRİ
|BÖYÜK
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|RESUL
|SAYDAM
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|4
|MELTEM
|SAN
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|5
|CEMRE
|BUKAN
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|VEDDAT
|MAVLAY
|İLK
|İŞÇİ
|7
|FERMAN
|HOŞGÜL
|İLK
|İŞÇİ
|8
|DENİZ
|KOÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|PEYRUZE İPEK
|GÜLTEKİN
|İLK
|İŞÇİ
|10
|ETHEM
|BOZDEMİR
|İLK
|işçi
|11
|DERSİM DENİZ
|CEVHEROĞLU
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|12
|RAMAZAN
|SARI
|İLK
|EMEKLİ
|13
|BAHAR
|SEZER
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|14
|İLYAS
|KAHRAMAN
|İLK
|İŞÇİ
|15
|MEDENİ
|TEMİZER
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UMUT
|SERÇE
|YÜKSEK
|MUHASEBE İŞÇİSİ
|2
|SEÇİL
|ÖZKARA
|YÜKSEK
|LOJİSTİK İŞÇİSİ
|3
|SERHAN SADİ
|KOCAMAN
|YÜKSEK
|MAĞAZA İŞÇİSİ
|4
|ŞEVVAL
|SOYLU
|YÜKSEK
|İŞSİZ
|5
|MERT
|SERÇE
|YÜKSEK
|MOTOKURYE
|6
|ÖZGÜN
|DİNCEL
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|HÜSEYİN
|ALPAN
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|8
|KUBİLAY
|ALTUNTAŞ
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|9
|CİHAT
|DULUKLU
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|10
|EREN
|YARAT
|İLK
|İNŞAAT USTASI
|11
|GÜRSEL
|BAYRAM
|ORTA
|BOYA İMALAT USTASI
|12
|MEHMET CAN
|ATAŞ
|YÜKSEK
|ESNAF
|13
|MURAT
|SARIKÇI
|ORTA
|MOTOKURYE
|14
|YUSUF
|AKMAN
|ORTA
|İŞSİZ
|15
|HALİL
|BAKIR
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|IRMAK
|İLDİR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|MAHİR MERTCAN
|KIZILIRMAK
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|İBRAHİM TALHA
|TÜRKAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|YUSUF
|ERDEM
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|HİLAL
|MUT
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|6
|HEYBET
|KANAT
|İLK
|İŞÇİ
|7
|SEYİT GÜNEY
|ÖZDAMAR
|İLK
|İŞÇİ
|8
|UĞUR
|ŞABUDAK
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|ULUÇ ÇAĞRI
|YELTEKİN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|10
|ŞEREFNUR
|ETKER
|İLK
|EMEKLİ
|11
|HURİ MELEK
|KIRHAN
|İLK
|EMEKLİ
|12
|BAHAR
|BULUT
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|MERİÇ
|ÜNVER
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|14
|SİRAÇ
|CANCAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|15
|MURAT
|DOĞAN
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GİZEM GÜL
|KÜREKÇİ
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|2
|EYÜP
|CİVELEK
|YÜKSEK
|GIDA MÜHENDİSİ
|3
|ÖZGE
|İPEK
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|4
|HAYRİ
|AKGÜN
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|BERFİN
|TİBİLİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|YAKUP
|DURMUŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|ALİ DENİZ
|ERDEM
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|GAMZE NUR
|YÜREK
|YÜKSEK
|TIBBİ SEKRETER
|9
|FATMA
|DEMİRCİ
|ORTA
|EMEKLİ
|10
|MEHMET
|ALPASLAN
|ORTA
|EMEKLİ
|11
|ULAŞ RECEP
|DURBAŞ
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|12
|ÖZKAN
|KAYAR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|13
|GÖZDE
|YULA
|ORTA
|SATIŞ DANIŞMANI
|14
|OSMAN DENİZ
|KAYAR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|15
|KANDEMİR
|KÜREKÇİ
|ORTA
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYHAN
|DAĞTEKİN
|İLK
|TÜCCAR
|2
|BAŞAR ERDİNÇ
|Kİ LİNÇ
|YÜKSEK
|İKTİSAT
|3
|YUSUF
|ARSLAN
|ORTA
|EMLAKÇI
|4
|SEBİHA
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|YILDIZ
|ÇAKAY
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|6
|NEDİM CAN
|ÇERÇEL
|YÜKSEK
|TİCARET
|7
|ŞAFAK
|VARKAL
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|8
|KAĞAN
|KOYUNCU
|ORTA
|DANIŞMA GÖREVLİSİ
|9
|ALEV
|ESENKÖYLÜ
|ORTA
|TERZİ
|10
|KEMAL
|GÜL
|İLK
|SERBEST MESLEK
|11
|MEHMET
|YILDIRIM
|İLK
|MÜTAHİT
|12
|SEVGİ
|ARSLAN
|ORTA
|EV HANIMI
|13
|MERTCAN
|ARSLAN
|ORTA
|SERBEST
|14
|FATMA
|ARSLAN
|ORTA
|EV HANIMI
|15
|ESRA
|ALTUNBAŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TARKAN
|KULAK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|ETHEM
|EKE
|ORTA
|ESNAF
|3
|CELAL
|GÜVEN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|BESTE
|TUNCEL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|MURAT
|ARAVİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|GÖKHAN
|KUNT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|NİLGÜN
|TOPAL
|ORTA
|EMEKLİ
|8
|EMİNE
|GENÇ
|YÜKSEK
|İÇ MİMAR
|9
|DİLEK
|TEPE
|ORTA
|EV HANIMI
|10
|MELTEM
|ŞİMŞEK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|HABİB
|KOÇAK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|12
|ABDULSAMET
|YILDIRIM
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|YILMAZ
|KARAHAN
|ORTA
|YÖNETİCİ
|14
|FEYZİ
|VURALGİL
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|15
|EMİR
|ADIGÜZEL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|TEKNİSYEN
|2
|GÜRDAL
|TOPAL
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|MEHMET ŞERİF
|DUMRUL
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|İRFAN
|TEKDEMİR
|ORTA
|ESNAF
|5
|YUNUS
|OĞUZ
|İLK
|İŞADAMI
|6
|AYŞE
|GÜMÜŞ
|ORTA
|EV HANIMI
|7
|ATİKE ZÜHAL
|CENGİZ
|ORTA
|MALİ M
|8
|ALİ
|BULMUŞ
|YÜKSEK
|İŞADAMI
|9
|ZEKERİ YA
|AKDUMAN
|ORTA
|ESNAF
|10
|FATMA
|GEZER
|ORTA
|SERBEST
|11
|CUMALİ
|LENGER
|ORTA
|İŞADAMI
|12
|İSMAİL
|BEKŞEN
|İLK
|İŞADAMI
|13
|SİNAN
|ÜNAL
|ORTA
|İŞÇİ
|14
|HÜSEYİN
|KARADAĞLI
|ORTA
|İŞÇİ
|15
|MEHMET SELİM
|ÖZTAŞ
|İLK
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER
|ÇELİK
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|2
|AHMET
|ZENBİLCİ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ-KAMU VE ÖZEL TEŞEBBÜSE AİT HİZMETLER)
|3
|SUNAY
|KARAM IK
|YÜKSEK
|DANIŞMAN ( MÜŞAVİR)
|4
|ABDULLAH
|DOĞRU
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|5
|FARUK
|AYTEK
|YÜKSEK
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
|6
|MUSTAFA
|YILDIZ
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|7
|HASAN HÜSEYİN
|KUŞÇU
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|8
|EROL
|KAHRAMAN
|YÜKSEK
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
|9
|KASIM
|PAMUK
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|10
|FATİME
|YURDUSEVEN
|YÜKSEK
|PAZARLAMA UZMANI
|11
|DİNÇER
|DİNÇ
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|12
|MELİKE
|DOĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|13
|RAMAZAN
|ÇIRAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|14
|OĞUZHAN
|GÜRHANİ
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|15
|MEHMET
|KURTARAN
|YÜKSEK
|BASINLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SELAHATTİN
|BAYSAL
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|ERDEM
|GÜMÜŞ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|SERDAL
|SÜNDÜK
|YÜKSEK
|ESNAF
|4
|ABDULLAH
|ABACI
|YÜKSEK
|TÜCCAR
|5
|MUSTAFA
|BOZKURT
|ORTA
|TÜCCAR
|6
|VOLKAN
|ÇEVİK
|ORTA
|TÜCCAR
|7
|UFUK
|ÇINGIRLAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|MUSTAFA
|YETER
|ORTA
|ESNAF
|9
|MUSTAFA
|GELDİ
|İLK
|TÜCCAR
|10
|YUSUF
|AKTÜRK
|İLK
|ESNAF
|11
|İBRAHİM
|KÖSE
|ORTA
|ESNAF
|12
|İLHAN
|TÜMENCİ
|ORTA
|TÜCCAR
|13
|SALİH
|PINAR
|ORTA
|ESNAF
|14
|İSMAİL
|ERDOĞAN
|İLK
|TÜCCAR
|15
|YUSUF
|AYAZ
|İLK
|TÜCCAR
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHARREM
|VARLI
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|AYŞE SİBEL
|ERSOY
|YÜKSEK
|ECZACI
|3
|MUSTAFA
|İZGİOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|FİRDEVS
|CİNGÖZLER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|ALEV
|ATAŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|UĞUR
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|BÜNYAMİN
|AVCI
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|8
|YUSUF
|BAŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|9
|ADEM
|GÜNDOĞAN
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|10
|AHMET REHA
|YEREŞEN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|11
|ZEKERİ YA
|SİVEREKLİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|12
|HAKAN
|UYKIZ
|İLK
|İŞ İNSANI
|13
|ATİLLA
|DUYGUN
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|14
|MAHMUT
|TÜLEK
|YÜKSEK
|TV PROGRAMCISI
|15
|TUFAN
|BİLEN
|İLK
|ÇİFTÇİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TULAY
|HATIMOĞULLARI ORUÇ
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|FERHAT
|KABAİŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|ROJBİN
|ÇELİK
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|MEHMET
|KARAKIŞ
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|5
|DELAL
|MAMUK
|ORTA
|EV KADINI
|6
|FEYRUZE
|GÜMÜŞ
|ORTA
|EV KADINI
|7
|ŞÜKRAN
|EFETÜRK
|İLK
|EV KADINI
|8
|MÜNİR
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|SEVİL
|ARACI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|AZİZ
|USLU
|İLK
|SERBEST
|11
|EVRİM
|AYMAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|12
|SONGÜL
|AYDIN
|ORTA
|EV KADINI
|13
|HAFİZE
|ATLI
|ORTA
|EV KADINI
|14
|NEZİR
|DORAK
|YÜKSEK
|SERBEST
|15
|SUAT
|NACAR
|ORTA
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DUYGU
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|SEDA
|AŞKIN
|ORTA
|ÖZEL EĞİTİM
|3
|AHMET FARUK
|ULAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|MESUT
|KOYUN
|ORTA
|ŞOFÖR
|5
|UTKU
|ALEMDAROĞLU
|YÜKSEK
|DOKTOR
|6
|Di LA
|AKAR
|YÜKSEK
|ECZACI
|7
|MERYEM
|MAZMAN KARTAL
|YÜKSEK
|MÜŞTERİ HİZMETLERİ
|8
|ONUR CAN
|GÜRBÜZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|EDA
|BAHAR KOCABEYLER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|10
|HÜSEYİN
|EVGİN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|11
|OĞUZCAN
|KILIÇ
|YÜKSEK
|ESNAF
|12
|MEHMET SELİM
|AKMAN
|YÜKSEK
|FİNANS UZMANI
|13
|MUSTAFA
|ÇELİK
|YÜKSEK
|ZİRAAT
|14
|SEMİH
|AKKIRCIK
|ORTA
|ESNAF
|15
|EREN
|ARARAT
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADEM
|BOĞA
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|FİSUN
|BOZDOĞAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|HARUN
|AKSOY
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|SANEM ÇİĞDEM
|BOĞA
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|MEHMET
|AKYOL
|ORTA
|SERBEST
|6
|BÜLENT
|ÖZTÜRK
|ORTA
|SERBEST
|7
|DOĞAN CAN
|TOPRAK
|ORTA
|SERBEST
|8
|FATMA
|AY
|ORTA
|SERBEST
|9
|FIRAT
|TAYLAN
|ORTA
|SERBEST
|10
|TARIK
|SÜMERTAŞ
|ORTA
|SERBEST
|11
|HALİL İBRAHİM
|ASLAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|İSMAİL
|İRCİ
|ORTA
|SERBEST
|13
|RITVAN
|BOSTANCI
|ORTA
|SERBEST
|14
|KENAN
|KAYA
|ORTA
|SERBEST
|15
|ZELİHA
|YILDIRIM
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYŞE
|KÜÇÜKOSMANOĞLU
|YÜKSEK
|ECZACI
|2
|OSMAN
|AKMEŞE
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|NAZAN
|YABACI
|İLK
|İŞÇİ
|4
|İHSANİ
|TOPRAK
|İLK
|işçi
|5
|DURAN
|KOÇ
|İLK
|işçi
|6
|FATİH
|KILIÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|CANAN
|DEMİRCAN
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|CEYHUN CAN
|BUĞUR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|MEHMET
|ATEŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|FATMA
|DALGIÇ
|YÜKSEK
|işçi
|11
|MEHMET TAHİR
|UNCU
|ORTA
|EMEKLİ
|12
|EMRE
|ÇALPAN
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|UĞUR
|TOKMAK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|14
|ASLI
|ÖZKARDEŞLER
|YÜKSEK
|ESNAF
|15
|BÜŞRA
|ERDAL
|ORTA
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|SUSEVEN
|YÜKSEK
|GIDA MÜHENDİSİ
|2
|HATİCE NESRİN
|KILIÇAY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|BANU
|KARAHAN
|YÜKSEK
|ZİRAAT TEKNİKERİ
|4
|RIZA
|BEKE
|ORTA
|ESKİ SENDİKACI
|5
|SELVER
|KAPLAN
|İLK
|EMEKLİ İŞÇİ
|6
|VAHİDE
|BUDAK UĞUR
|ORTA
|EMEKLİ İŞÇİ
|7
|MUSTAFA
|KOZ
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|8
|NİYAZİ
|KOÇ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|9
|ABDURRAHİM
|KÖYLÜ
|YÜKSEK
|EMEKLİ MÜFETTİŞ
|10
|AYNIZAR
|YURTTAŞ
|ORTA
|EMEKLİ İŞÇİ
|11
|AHMET NİHAT
|ATA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|SÜLEYMAN
|ÇELİK
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|13
|MUSTAFA
|IŞIK
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|14
|FURKAN
|OLGA
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|15
|ERKAN
|DİKMEN
|YÜKSEK
|MUHASABECİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ORHAN
|SÜMER
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2
|MÜZEYYEN
|ŞEVKİN
|YÜKSEK
|DR. JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
|3
|BURHANETTİN
|BULUT
|YÜKSEK
|ECZACI
|4
|SADULLAH
|KISACIK
|YÜKSEK
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|5
|AYHAN
|BARUT
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|6
|OSMAN BERKE
|DUVAN
|YÜKSEK
|EKONOMİST - TİCARET UZMANI
|7
|HÜSEYİN
|KESER
|YÜKSEK
|EĞİTİM MÜFETTİŞİ- İŞ İNSANI
|8
|ERKAN
|KARAKAYA
|YÜKSEK
|MİMAR
|9
|ORHAN
|TOKLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|KÜBRA
|ÖZBİÇER BÜYÜ KİKİZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|11
|AHMET
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|12
|SERCAN
|POLAT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|13
|SEYFETTİN
|CAN
|İLK
|İŞ İNSANI
|14
|EBRU
|YILMAZ
|YÜKSEK
|UZMAN MİKROBİYOLOG
|15
|ELİFE
|MÜFTÜOĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYYÜCE
|TÜRKEŞ TAŞ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|BİLAL
|BİLİCİ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|3
|GÖKTÜRK
|BOYVADAOĞLU
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|4
|MEHMET SERTAÇ
|DURAK
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|5
|ŞULE
|GÖK TÜDEŞ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|6
|REMZİ OĞUZ
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|7
|BURAK
|YİĞENOĞLU
|YÜKSEK
|DOKTOR
|8
|İSA
|AYANOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|BAHADIR
|CEYHANLI
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|10
|ERDİNÇ
|ANTEPÜZÜMÜ
|ORTA
|İŞ ADAMI
|11
|NİHAL
|AĞCA
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|12
|ERKAN
|CAN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|13
|ERCAN
|ATALAY
|YÜKSEK
|DOKTOR
|14
|SİNEM
|ULUDAMAR
|YÜKSEK
|İŞ KADINI
|15
|HÜLYA
|AKKÖZ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDURRAHMAN
|BİLİR
|ORTA
|SERBEST
|2
|ADEM
|OCAK
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|ÖMER FARUK
|CERİT
|YÜKSEK
|EMEKLİ - GÜVENLİK MÜDÜRÜ
|4
|ŞEREF
|YORGANCI
|YÜKSEK
|İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|5
|İSMAİL HAKKI
|ERDOĞMUŞ
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|6
|HAKAN
|KUŞÇU
|YÜKSEK
|FİRMA SAHİBİ-EMEKLİ
|7
|FATMA YAĞMUR
|ŞAHBAZ
|ORTA
|İŞLETMECİ
|8
|ABDULLAH
|ÇİTCİ
|YÜKSEK
|MAKİNE TEKNİKERİ
|9
|ERCAN
|AFŞAR
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|10
|EMRE
|GÜLER
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|11
|ABDULLAH
|TANRIKULU
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|YARKIN
|KOÇAR
|YÜKSEK
|DOKTORANT
|13
|GÖKHAN
|SARI KAYA
|ORTA
|ARICILIK TEKNİKERİ
|14
|AHMET
|GÜNGÖR
|ORTA
|OTOMOTİV
|15
|TALHA NURİ
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
BAĞIMSIZ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SALİM
|ŞENGÜL
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|ALİ
|GÖÇER
|YÜKSEK
|GELİR UZMANI
|3
|AYHAN
|ÖZTAŞLAR
|İLK
|KIRTASİYE İŞLETMECİSİ
|4
|FATİH
|GÜR
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
ADIYAMAN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YÜKSEL
|ÖNAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|AHMET
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|3
|ALİ EMRULLAH
|İNCEARIK
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|MEHMET SAİT
|EKİCİ
|ORTA
|SERBEST
|5
|YUNUS
|EKİNCİ
|ORTA
|MUHASEBECİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZELİHA
|KIRAN
|YÜKSEK
|ŞAİR/YAZAR
|2
|BULUT
|ERTÜRK
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|KADİR
|POLAT
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|4
|TUBAY
|KARATAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|HALİL
|BABUROĞLU
|İLK
|ÇİFTÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|YILMAZ
|ORTA
|MERMER USTASI
|2
|ALİ
|ÜREGEN
|İLK
|EMEKLİ
|3
|ZELAL
|TOKMAK
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|4
|NURHAK
|ŞENOL
|ORTA
|ESNAF
|5
|HÜSEYİN
|TAŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ATİLLA
|ŞENOL
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|ERSİN
|ÖZDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|İSMET
|KÜÇÜKLER
|ORTA
|ESNAF
|4
|MUSTAFA
|LAYIK
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|BARIŞ
|DOĞAN
|İLK
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YASEMİN
|İBİŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ZEHRA
|KORKMAZ
|İLK
|EV HANIMI
|3
|MERT
|TAŞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|AYHAN
|TOKURİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|SÜLEYMAN
|ÖZER
|ORTA
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MAHMUT ORHAN
|YAŞAR
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|2
|MAHMUT
|KOĞA
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|OSMAN
|BECERİK
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|ERCAN
|BALTA
|YÜKSEK
|ÖZEL GÜVENLİK
|5
|ÖNDER
|ARAŞ
|İLK
|ESNAF
MEMLEKET PARTİSİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İZ
|YÜCEDAĞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|ABDULMUSA MİRCAN
|GÜRBÜZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|MEHMET BERKAY
|ABACIALIR
|YÜKSEK
|MİMAR
|4
|CELALETTİN SAMET
|GÜNDÜZ
|YÜKSEK
|REKLAMCI
|5
|PERİHAN
|ÖZALP COŞKUN
|YÜKSEK
|LABORATUVAR TEKNİSYENİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABUZER ALPER
|GÖÇER
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|DİLEK
|ÇALIŞIR
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|BEŞİRİ
|ATCİ
|YÜKSEK
|ESNAF
|4
|KAMİL
|ERDOĞAN
|ORTA
|ESNAF
|5
|İBRAHİM HALİL
|ASLAN
|ORTA
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RESUL
|KURT
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|2
|İSHAK
|ŞAN
|YÜKSEK
|ACİL TIP UZMANI
|3
|MUSTAFA
|ALKAYIŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|HÜSEYİN
|ÖZHAN
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
|5
|ZİYA
|POLAT
|YÜKSEK
|BÖLGE MÜDÜRÜ-KAMU
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SAİT
|AYBAK
|ORTA
|ESNAF
|2
|İSMAİL
|DEMİR
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|SADIK
|YAVAŞ
|YÜKSEK
|ESNAF
|4
|FEHMİ
|KOYUNCU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|BÜNYAMİN
|MEMİ
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL
|GÜMÜŞ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|FEVZİ
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNİKERİ
|3
|AHMET
|BİLGİÇ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|4
|ASİYE
|BULUNDU
|ORTA
|SİYASETÇİ
|5
|SIRAÇ
|ASLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|KENANOĞLU
|ORTA
|SİYASETÇİ
|2
|İZZET
|KARADAĞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|YÜKSEL
|YÜCEDAĞ
|İLK
|EV HANIMI
|4
|BÜLENT
|ÇINAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|MERYEM
|CERİTLİ
|İLK
|EV HANIMI
YENİLİK PARTİSİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞERAFETTİN
|ÇAKMAK
|İLK
|İŞADAMI
|2
|TAYFUN
|AKIN
|İLK
|SERBEST
|3
|MEHMET MUSTAFA
|KARAKUŞ
|ORTA
|SERBEST
|4
|MEHMET
|Kİ LİVAN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|5
|HACİ MEHMET
|POLAT
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET ALİ
|KIRAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|BENGİSU ASENA
|KEKLİK
|YÜKSEK
|İŞSİZ
|3
|ERCAN
|YAPIK
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|FERHAT
|ŞİMŞEK
|İLK
|İŞÇİ
|5
|ESMA
|ÖZKAHRAMAN
|ORTA
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|KABARCIK
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|2
|ÜMİT
|ÇALIŞKAN
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|3
|SEFA
|SOLMAZ GÜNEŞ
|ORTA
|USTA ÖĞRETİCİ
|4
|MEHMET SADIK
|KARĞİLİ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|5
|ALİ
|YAĞRI
|ORTA
|EMEKLİ İŞÇİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZTAN
|ARSLANTAŞ
|ORTA
|TURİZMCİ
|2
|ZÜBEYDE
|ALAGÖZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|SEDAT
|DURGUT
|YÜKSEK
|ESNAF
|4
|OSMAN
|DEMİRGÜÇ
|İLK
|İŞ İNSANI
|5
|GÜRKAN
|NACAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDURRAHMAN
|TUTDERE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|KENAN
|DOĞAN
|YÜKSEK
|İŞLETME
|3
|ADNAN
|AĞIR
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|4
|ÖMER
|TURAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|5
|SONGÜL
|VARKİ YILDIRIM
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ZAFER PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYŞE
|ÇETİNKAYA
|ORTA
|EV HANIMI
|2
|KEREM KAAN
|AVCI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|AYŞEGÜL
|ASLAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|DERYA
|BAYRAM
|İLK
|SERBEST
|5
|ESENGÜL
|OK
|ORTA
|KUAFÖR
BAĞIMSIZ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SELİM
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|MEHMET
|VURAL
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|3
|ABDURRAHMAN
|BAKIR
|YÜKSEK
|EMEKLİ DOKTOR
|4
|CUMA
|EKİNCİ
|ORTA
|BAKLAVACI
AFYONKARAHİSAR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HİMMET
|KASAL
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|2
|İSMAİL
|GÜN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|HALİL
|ÇETİNKAYA
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|AHMET
|EDİBALİ
|ORTA
|MEMUR
|5
|SEDAT
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|6
|ÖMER
|SARIGÜL
|ORTA
|İMAM HATİP
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÇETİN
|ÖZTOPÇU
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|BATUHAN
|SEYMEN
|İLK
|İŞÇİ
|3
|DİLBER
|DEMİR TAŞ
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|4
|ZERİN
|EREN
|ORTA
|EV KADINI
|5
|GAMZE
|ÖZDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|ORHAN
|KURUMAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UMUT
|KILIÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MUSTAFA
|BEKTEŞ
|İLK
|EMEKLİ
|3
|BALI
|GÖLÇÜK
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|ESRA
|KALMUOĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|HÜSEYİN
|ERYÜZ
|ORTA
|ESNAF
|6
|RIZA
|EMİR
|İLK
|EMEKLİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KEMAL
|GÜRBÜZ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|MÜNEVVER
|ÖZCAN
|İLK
|EV KADINI
|3
|TOLGA
|SAKAR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|FATİH KADİR
|BİRSİN
|YÜKSEK
|işçi
|5
|SELMA
|DOĞAN
|İLK
|EV KADINI
|6
|ELİF
|DOĞAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AKIN CİHAN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|ANIL
|ATAŞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|AYKUT TAYYAR
|ALTINOK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|ENDER
|PERVANE
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|5
|BAHATTİN
|SENEM
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|OĞUZ
|MUTLU
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FAİK
|EŞME
|ORTA
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|2
|HAZIM
|ABİ
|YÜKSEK
|HARİTA MÜHENDİSİ
|3
|ATA MERT
|BAŞ Kİ RAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|FATMA
|BULUT
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|MEHMET ALİ
|BULUT
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|ORÇUN
|ÇELİK
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEMİL
|ÇÖKER
|ORTA
|İŞADAMI
|2
|SÜLEYMAN
|ÇAĞLAR
|ORTA
|ESNAF
|3
|VEYSEL
|AVŞAR
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|4
|TAMER
|KAYIŞOĞLU
|İLK
|İŞADAMI
|5
|AHMET ZİYA
|ÇOTUR
|ORTA
|İŞADAMI
|6
|VEYSEL
|AVCI
|ORTA
|İŞADAMI
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|ÖZKAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|İBRAHİM
|YURDUNUSEVEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|HASAN
|ARSLAN
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|4
|FERDA
|ERTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|HAKKI
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|6
|ETHEM
|KARAHAN
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ-SİGORTA
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NEVZAT
|ŞARLAK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ŞÜKRÜ
|SARIDERE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|TUNCAY
|YAZKAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|LÜTFİYE
|POLAT
|YÜKSEK
|ESNAF
|5
|YASİN
|KOCATAŞ
|ORTA
|ESNAF
|6
|ABDULLAH
|ALADAŞ
|YÜKSEK
|ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|TAYTAK
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|YÜCEL
|GENÇ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MEHMET EMRE
|DEMİRAL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|MEHMET HAKAN
|ÇOLPAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|5
|İSMAİL
|AYDOĞUŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|MUSTAFA
|GÜLLÜ
|İLK
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HELİN ELİF
|GEYİK
|YÜKSEK
|BİYOLOG
|2
|ÇAĞDAŞ SİNAN
|DAĞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|TÜLAY
|Kİ LİNÇ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|MEHMET
|ÇALASIN
|İLK
|işçi
|5
|AYŞENUR DİLAN
|KARADEMİR
|ORTA
|işçi
|6
|BATUHAN
|ÇITAKBAŞ
|ORTA
|işçi
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|PINAR
|SİSLİTUNA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|LALE PELİN
|BEYAZIT
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|ARDA
|DUVARCI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|SEVİL
|ALTIN
|YÜKSEK
|İŞLETME
|5
|CAFER
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|ARKEOLOG
|6
|İBRAHİM
|ORBAY
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAMZA
|YURTPINAR
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2
|ALİ
|BAŞER
|İLK
|SERBEST
|3
|YUSUF
|KESER
|İLK
|SERBEST
|4
|AHMET
|OĞUZ
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|5
|TİLBE
|OKUR
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|6
|SADETTİN
|TEPE
|İLK
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BÜŞRA NUR
|ARSLANTÜRK
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|HÜSEYİN
|KASAP
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ZEYNEP DİLAN
|KEÇECİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|YÜKSEL
|GENÇ
|İLK
|EV KADINI
|5
|ULAŞ
|BARLAS
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|ABDULKADİR
|GÖRGÜN
|İLK
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|KARANLIK
|ORTA
|GAZETECİ
|2
|ZİYA
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|3
|BİLAL
|KILIÇ
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|İLYAS
|ALTUNTAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|5
|DEVRİM
|UÇAR
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|6
|ALİM
|TOSUN
|İLK
|ÇİFTÇİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BİLAL
|TAŞAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ZEKERİ YA
|DEMİRKAPU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|BUSE YEŞİM
|SÜRGÜN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|NURETTİN CEM
|GÜMÜŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|VAHAP
|LEVENT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|OSMAN
|KUNDAK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BURCU
|KOKSAL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|FATİH
|AYDIN
|YÜKSEK
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER
|3
|ABİDİN
|YAĞCI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|ALİ
|ARI KAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|İBRAHİM
|KADIOĞLU
|ORTA
|İŞ ADAMI
|6
|ANIL HALİS
|AKAR
|YÜKSEK
|YÜKSEK MİMAR, BÜROKRAT
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN ŞEREF
|OLGUN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MUSTAFA ENİS
|ARABACI
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|3
|OKŞAN
|ULUSOY EFE
|YÜKSEK
|ECZACI
|4
|GÖNÜL
|AR GÜNGÖR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|İBRAHİM
|ACAR
|ORTA
|İŞ ADAMI
|6
|SEBAHAT
|DEMİRCİGEDİĞİ
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ELİF
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|SATIŞ YÖNETİCİSİ
|2
|ÖZER
|KAVAK
|YÜKSEK
|PROJE YÖNETİCİSİ
|3
|HASAN
|KAPLAN
|YÜKSEK
|TARİHÇİ
|4
|İBRAHİM SAMED
|SEVİM
|YÜKSEK
|TARİHÇİ
|5
|EMİR
|İNER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|AHMET CENK
|SARI KOÇ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
AĞRI İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MİRZA
|BALLI
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|MEHMET AKİF
|DEMİ REZEN YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|HASAN
|ÜSTÜN
|ORTA
|MOBİLYACI
|4
|AHMET
|PARAKAT
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HALİS
|SAVSİN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|2
|AZAT
|ATMACA
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|MİLAZİM
|ÖZDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|MEHMET ŞİRİN
|TİMUR
|ORTA
|EMEKLİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TURAN
|BALÇOK
|İLK
|İŞÇİ
|2
|FERMAN
|SAÇAR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|SEDAT
|ŞAHBAL
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|MURAT
|TANKSAVAR
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DENİZ
|ÖZBEK
|ORTA
|SAĞLIK EMEKÇİSİ
|2
|AKİF
|ALICI
|İLK
|İŞÇİ
|3
|SUAT
|GÜVEN
|İLK
|İŞÇİ
|4
|DÜRDANE
|İPEKÇİ
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VOLKAN
|TAŞTAN
|ORTA
|İŞSİZ
|2
|SERVET
|KAHYAOĞULLARI ORTA
|EMEKLİ
|3
|UTKAN
|DOĞAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|REMZİ
|GEDİK
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|REMZİ
|TİMUR
|İLK
|SERBEST MESLEK
|2
|ETEM
|TUNÇ
|İLK
|ESNAF
|3
|FAHRETTİN
|ÖLMEZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|BURHAN
|DOLU
|ORTA
|ESNAF
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CENAP
|DAŞTAN
|ORTA
|SENDİKACI
|2
|SEDAT
|OĞUR
|İLK
|ESNAF
|3
|HASAN
|POLAT
|ORTA
|ESNAF
|4
|ERSİN
|AVŞAR
|İLK
|ESNAF
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET SIDDIK
|ÇETİNEL
|YÜKSEK
|İŞADAMI
|2
|İZZET UMUT
|EV
|YÜKSEK
|SERBEST TİCARET
|3
|UĞUR İKBAL
|SAĞLAM
|ORTA
|SERBEST
|4
|MEHMET ŞİRİN
|HOŞ ER
|ORTA
|SERBEST
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RUKEN
|KİLERCİ
|YÜKSEK
|FİNANSMAN YÖNETİCİSİ
|2
|ABBAS
|AYDIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|MEHMET ALİ
|BİLGİLİ
|YÜKSEK
|ACİL TIP UZMANI
|4
|ŞABAN
|POLAT
|YÜKSEK
|FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ- ORTAÖĞRETİM
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OĞUZHAN
|YAMİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|HASAN
|BABAN
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|ÖMER
|YAŞAR
|ORTA
|ESNAF
|4
|SÜLEYMAN EMİN
|ERİM
|ORTA
|SPORCU
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SALİH EMİR
|MUTLUER
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|YASİN
|ÖZYALÇIN
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|3
|KAHRAMAN
|HANBABA
|YÜKSEK
|SUBAY
|4
|İBRAHİM
|ARPACI
|ORTA
|ESNAF
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SIRRI
|SAKİK
|ORTA
|SİYASETÇİ
|2
|NEJLA
|DEMİR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|HEVAL
|BOZDAĞ
|YÜKSEK
|HEKİM
|4
|ZELAL
|YILMAZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|YENİLİK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BURHAN
|ATAŞ
|İLK
|İŞ ADAMI
|2
|İLHAN
|KOYUNCU
|ORTA
|ESNAF
|3
|MÜRİDE
|ACER
|ORTA
|EV HANIMI
|4
|NECDET
|AYDEMİR
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEMET METİN
|DÖNER
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|FAHRİYE
|YALÇIN KAYA İLK
|İŞÇİ
|3
|BAYRAM
|KOCA
|İLK
|İŞÇİ
|4
|ERSİN
|MARAL
|İLK
|İŞÇİ
VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CELAL
|TURLU
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|2
|SAMİ
|GÖRMEZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|TAHA
|KÜÇÜKUYGUN
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|4
|EZGİ ZEYNEP
|KAYA
|YÜKSEK
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|VAROL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|ABDURRAHMAN
|POLAT
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|MURAT
|KARAMAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|ZEKİYE
|KARAOĞLU ALTAY
|YÜKSEK
|HEMŞİRE
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZKAN
|KOÇİNTAR
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|METİN
|AYDEMİR
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|3
|KENAN
|KAÇMAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|ÇAĞDAŞ
|ÇELİK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÜMEYYE
|AYDIN
|ORTA
|EV HANIMI
|2
|ABDULMECİT
|AKIN
|İLK
|SERBEST
|3
|TAYYİP
|DENİZ
|ORTA
|SERBEST
|4
|SEDAT
|ALTAN
|ORTA
|SERBEST
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZGÜL
|HARMANCI
|İLK
|SİYASETÇİ
AKSARAY İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FİKRET
|GÜNEYLİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|OSMAN
|KURNAZ
|ORTA
|SERBEST
|3
|NURİ
|YUMUŞAK
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|BEKİR
|ERGÜN
|ORTA
|İŞÇİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CENGİZ
|TEMEL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|BÜLENT
|CİNDARİK
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MÜJGAN
|TATAK
|İLK
|İŞÇİ
|4
|METİN
|İDOĞ
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADNAN
|KAYNAK
|ORTA
|İNŞAAT USTASI
|2
|ESEN
|ZENGİN
|İLK
|EV KADINI
|3
|MEHMET
|DEMİ RA YAK
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|4
|MUSTAFA
|ERDOĞAN
|ORTA
|ELEKTRİKÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NEFİSE
|GÜNEŞER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|ASLI
|TANTA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|HÜSEYİN
|TUNÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|MURAT CAN
|KARABUDAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|SOL PARTİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|LEYLA
|TOMBUL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ABDULLAH
|KAHRAMAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|HÜSEYİN
|SEZER
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|ALİ
|YILMAZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|BOLAKAR
|İLK
|SERBEST MESLEK
|2
|UFUK
|MUTLU
|İLK
|SERBEST MESLEK
|3
|SEMA GÜL
|KARAOSMANOĞLU
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|RAMAZAN
|KALKAN
|ORTA
|ESNAF
|MEMLEKET PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERPİL
|ALABOYUN
|ORTA
|EV HANIMI
|2
|TUNCA
|TUNCER
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|AHMET
|BÖGE
|ORTA
|SERBEST
|4
|VİLDAN
|YÜKSEL
|YÜKSEK
|SERBEST
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÜNAL
|BACIK
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|2
|BAYRAM
|AKKAŞ
|ORTA
|DANIŞMAN
|3
|HÜSEYİN
|İŞERİ
|İLK
|EMEKLİ
|4
|VOLKAN
|ÇALI
|ORTA
|MOBİLYACI
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CENGİZ
|AYDOĞDU
|YÜKSEK
|VALİ
|2
|HÜSEYİN
|ALTINSOY
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|SEVİNÇ
|KASAL
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|4
|SİNAN
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KAZIM S ERKAN
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|2
|MUHAMMED
|TOPAÇ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|MUSTAFA
|SELVİ
|ORTA
|İŞ ADAMI
|4
|BUHARİ MÜSLİM
|YETİK
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RAMAZAN
|KAŞLI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MUSTAFA
|ZAVLAK
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|ÇİĞDEM
|ER
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|FATİH
|DOĞAN
|YÜKSEK
|HARİTA MÜHENDİSİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜLBAHAR
|KARATAŞ
|İLK
|EV KADINI
|2
|BERDAN BORA
|AKKAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|SAYMA
|ARİÇ
|ORTA
|EV KADINI
|4
|İRFAN
|YAKŞİ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DENİZ
|AY
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|EMİR ERSİN
|KAHRAMAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|RAMAZAN
|KORKMAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|SONER
|ASLAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|SÜSLÜ
|İLK
|SERBEST
|2
|AYTEN
|KELEŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|GÖKHAN
|MORALIOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|MEHMET
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST
YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BAYRAM
|ORUÇ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|2
|NEVZAT
|İNCİ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|SEZER HİVDA
|ÖZDEN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|4
|SEYFULLAH
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADEM
|POLAT
|İLK
|İŞÇİ
|2
|ŞAKİR
|POLAT
|İLK
|İŞÇİ
|3
|HÜSEYİN
|ÇOBAN
|İLK
|İŞÇİ
|4
|ERCAN
|GÜMÜŞ
|İLK
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|KARAMAN
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|MEHMET
|KARA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|AŞIR
|ÇOBAN
|İLK
|EMEKLİ
|4
|HAYATİ
|ÜNSAL
|İLK
|ESNAF
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|YILMAZ
|İLK
|EMEKLİ
|2
|ABDULLAH
|SERT
|İLK
|EMEKLİ İŞÇİ
|3
|ENES
|DEMİRKART
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|4
|MEHMET MÜCAHİT
|AKÇA
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TURAN
|YALDIR
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|ALİ ABBAS
|ERTÜRK
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|3
|NACİYE
|AKKUŞ TÜRK
|YÜKSEK
|ECZACI
|4
|GÜRSEL
|KESKİN
|İLK
|DİĞER
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CENGİZ
|ÖNGÜN
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|MUSTAFA CEM
|POYRAZ
|YÜKSEK
|DIŞ TİCARET
|3
|RAŞİT
|ÇAĞLAK
|ORTA
|MOBİLYACI
|4
|ERDAL
|KIRLI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YILMAZ
|İLHAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
AMASYA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|MİLLET PARTİSİ
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUNUS EMRE
|ÇELİK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|RIDVAN
|ÇETİN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|DAVUT
|EV
|İLK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULLAH
|ÇELEBİ
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|2
|ADİLE
|KAYGALAK
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|3
|BAHRİ
|BAYDAŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERSİN
|EROL
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|2
|ÖZGÜR HÜSEYİN
|AKIŞ
|YÜKSEK
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|3
|ONUR
|KİLİÇ
|YÜKSEK
|SEYAHAT DANIŞMANI
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SİNAN
|AÇIKGÖZ
|İLK
|işçi
|2
|FATMA
|AÇIKGÖZ
|İLK
|EV KADINI
|3
|PARLA GÜNEŞ
|BURAN
|ORTA
|işçi
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NASUHTUĞRUL
|SALTIK
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|HASAN
|TİLKİCİOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|CELAL
|ÖZDER
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YASEMİN
|AKDUMANLI
|ORTA
|EV HANIMI
|2
|ELİF AÇELYA
|AÇIKBAŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|ORHAN
|VARDAR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|ERDEMİR
|ORTA
|ESNAF
|2
|DERYA
|ÜNAL
|ORTA
|EV HANIMI
|3
|OĞUZHAN
|ÇAKMAK
|ORTA
|İŞÇİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|GÜLTEKİN
|ORTA
|ESNAF
|2
|SERDAR
|ATEŞ
|ORTA
|ÇİTFÇİ
|3
|ELİF
|BİLGİN
|İLK
|EV HANIMI
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HALUK
|İPEK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|HASAN
|ÇİLEZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|ABDULKERİM BUĞRA
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KAZIM
|GÜMÜŞ
|ORTA
|EMLAK VE GAYRİMENKUL
|2
|OSMAN
|AY
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|KASIM
|BURSA
|YÜKSEK
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|SARI
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|MUSTAFA
|GÜÇYETMEZ ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MURAT
|SUŞEHİRLİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAYDAR
|GÖRGÜ
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|ZÜLBİYE
|YILMAZ
|İLK
|EV KADINI
|3
|VELİ
|BÖLÜK
|İLK
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MELİKE
|ÖZTÜRK ARDUÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|EREN
|GÖNEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|DİLAVER
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|ANAVATAN PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER
|ASLAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|OKTAY
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|MEHMET SERDAR
|KARAMAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|YENİLİK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATMA
|SAKA
|ORTA
|AŞÇI
|2
|BAKİ
|İLİŞTİR
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|3
|FAHRİ
|YIL
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SULTAN
|AKBİNA
|İLK
|EV KADINI
|2
|ABDULLAH
|ELİK
|İLK
|İŞÇİ
|3
|DENİZ YAŞAR
|BAYRAM
|ORTA
|İŞÇİ
VATAN PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEFER
|KILIÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ KYK MÜDÜR
|2
|HASAN FARUK
|KURTOĞLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|ALİ
|ÇAL
|YÜKSEK
|ESNAF
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TAHSİN
|DUDAK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ÖZER
|TURAN
|İLK
|ESNAF
|3
|YUSUF
|AKGÜN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|REŞAT
|KARAGÖZ
|ORTA
|TİCARET
|2
|ARİF
|YILMAZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|ZEYNEP
|ATEŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|İYİ PARTİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|MERMER
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2
|MEHMET
|KİP
|YÜKSEK
|E. ASKER
|3
|HİKMET RUŞEN
|MENEKŞE
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|ADALET PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FERHAT
|GÜREL
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|ALİ
|KOÇAK
|ORTA
|SERBEST
|3
|AYSEL
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MELİH
|KAHVECİOĞLU
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|SERKAN
|KUŞÇU
|YÜKSEK
|METELOJİ VE ÖALZEME MÜHENDİSİ
|3
|MURAT
|KÖSE
|ORTA
|TASARIMCI
ANKARA-1 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S.NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HACI ALİ
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|MUSTAFA
|HAYIRDOĞAN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|MELTEM
|ÜNAL
|ORTA
|SERBEST
|4
|ALİ OSMAN
|TÜRKMEN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|5
|MÜMTAZ
|AK
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|6
|FATMA
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|ECZACI
|7
|KADİR
|ÇETİN
|YÜKSEK
|KAMU YÖNETİCİSİ
|8
|RAMAZAN
|KARADAVUT
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|9
|HASAN
|URAL
|ORTA
|GIDA
|10
|ALİ
|SEMİZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|11
|SAFİYE BİRGÜL
|ÖZMEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|ÖMER LÜTFİ
|YAMAN
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|13
|SALİH
|KOÇ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HİKMET
|CAN
|YÜKSEK
|VETERİNER
|2
|SEMRA
|GÜNAYDIN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|3
|GÜLSÜN
|KORUCU
|ORTA
|EV KADINI
|4
|SERAP
|DELİ
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|5
|DOĞAN
|KAYGALAK
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|ZEHRA BELKIS
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|HİKMET
|MUTİ
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|S UZAN
|EKİNCİ
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|9
|FARUK
|AKSÜMER
|İLK
|İŞÇİ
|10
|BURKAY
|POLAT
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|11
|KİYMET
|EREN
|İLK
|EV KADINI
|12
|İLYAS
|KAYA
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|13
|SERAP
|KELEŞ
|İLK
|EV KADINI
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZEYNEP
|BOLAT ÜNAL
|ORTA
|EV KADINI
|2
|TOLGA
|KOKSAL
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|İREMSU
|BALCI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|GÜVEN
|AKDAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|ŞENAY
|KEÇECİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|FATMA
|KORUR
|YÜKSEK
|MİMAR
|7
|HİCRAN
|DANIŞAN
|ORTA
|EV KADINI
|8
|ZEHRA
|CANAN
|İLK
|EV KADINI
|9
|ASUMAN
|ALKOYAK
|ORTA
|EMEKLİ
|10
|YILDIZ
|ÜNAL
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|GÜLDANE
|GÜNDÜÇ
|ORTA
|EMEKLİ
|12
|IŞIN
|SAKALLI
|YÜKSEK
|HASAR DANIŞMANI
|13
|ULAŞ
|KARA
|ORTA
|SERBEST
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CENGİZ
|KILÇER
|İLK
|SANATÇI
|2
|ZİYA
|BAHÇECİ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|EDA NUR
|AKSOY
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|4
|ŞAHİN
|ÇALIŞKAN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|OZAN
|DEMİRCAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|EMRE TUĞBERK
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|AHMET
|KIRDALOĞLU
|ORTA
|EMEKLİ
|8
|GÜLBEN
|ERDEM
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|HAKAN
|ASLAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|10
|ZAFER KADRİ
|AYAL
|ORTA
|EMEKLİ
|11
|UĞUR
|AYKUT
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|12
|COŞKUN
|YAZICI
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|ERHAN
|UYGUN
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL HAKKI
|TOMBUL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|DERYA
|İLKER
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|EVRİM
|ÖZTÜRK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|MİHRİBAN
|KARATAŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|5
|AYLİN ALÇAY
|SEPETOĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|EZGİ
|ERGEN SÜRER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|HATİCE DİLEK
|SOĞANCI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|OLCAY
|YILDIRIM EVSEN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|FATIMA
|EROL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|10
|MUSTAFA
|BİNGÜL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|11
|ALİ
|TUNCAY
|ORTA
|EMEKLİ
|12
|YASİN
|DURAK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|13
|SERCAN
|DEDE
|YÜKSEK
|İŞSİZ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ENVER
|BAYRAKTAR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|GÖKHAN
|BAYLAR
|ORTA
|İŞLETMECİ
|3
|KEMALETTİN
|ÇAKIR
|ORTA
|İŞLETME
|4
|MUSTAFA
|PEHLİVAN
|İLK
|ESNAF
|5
|DEMET
|ZİNKÇİ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|6
|YETER
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|7
|SATILMIŞ
|YAMAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|8
|EMRE
|COŞKUN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|9
|CAN
|SARISU
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|10
|NİHAT
|ÇİFTÇİ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|11
|METİN
|DOĞAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|12
|MELİKE
|EFETÜRK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|13
|M. BEKİR
|ARSLAN
|ORTA
|ESNAF
MEMLEKET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İPEK
|ÖZKAL SAYAN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|HALİL İLKER
|ÇELİK
|ORTA
|AVUKAT
|3
|SİBEL
|ARACI
|ORTA
|DOKTOR
|4
|AHMET
|ÖZALP
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|5
|MEHMET RECAİ
|ELLİALTIOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|BURAK
|ÖZKORUL
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|7
|ATEŞ
|ÖZÇELİK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|LEVENT
|DURAN
|YÜKSEK
|KLİNİK PSİKOLOG
|9
|BETÜLAY
|İLHAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|10
|DENİZ
|ÜNLÜ
|ORTA
|SERBEST
|11
|ERTUĞRUL METE
|YILMAZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|12
|MELİH HAŞİM
|ALTINTAŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|DENİZ ALİ
|MUTLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MİKAİL
|ŞAHAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|HİKMET
|KARACA
|ORTA
|İŞ ADAMI
|3
|ADEM
|KARACA
|ORTA
|İŞ ADAMI
|4
|SEHER
|Kİ LİNÇ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|5
|MAHMUT AYHAN
|YILDIRIM
|ORTA
|ESNAF
|6
|ALBAYRAK
|ÜREN
|İLK
|SERBEST
|7
|MUHAMMED
|ÇELENK
|ORTA
|İŞ ADAMI
|8
|SELÇUK
|ÖZDEMİR
|ORTA
|İŞ ADAMI
|9
|ŞEYDANUR
|AYTAR
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|10
|EROL
|KOÇOĞLU
|ORTA
|İŞ ADAMI
|11
|YAVUZ BURAK
|BEKAROĞULLARI
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|TÜRKAN
|ÇETİN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|13
|BİLAL
|DURAN
|İLK
|SERBEST
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YILDIRIM TUĞRUL
|TÜRKEŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|JÜLİDE
|SARIEROĞLU
|YÜKSEK
|ÇALIŞMA EKONOMİSTİ
|3
|MURAT
|ALPARSLAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|ZEHRANUR
|AYDEMİR
|YÜKSEK
|YAZILIM MÜHENDİSİ
|5
|MUSTAFA
|HASGÜL
|YÜKSEK
|PROJE DANIŞMANI
|6
|EBRU
|KURBAN YALDIZ
|YÜKSEK
|KİMYAGER
|7
|MUHAMMED ABDULLAH
|ÖZER
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|8
|OSMAN
|KARAASLAN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|9
|HASAN
|ERÇELEBİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|EYÜP GÖKHAN
|ÖZEKİN
|YÜKSEK
|İÇ MİMAR
|11
|EDİBE SİNEM
|ERSOY
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|İLHAMİ
|TEKE
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|13
|MUHAMMET TARIK
|KUYRUKCU
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CENGİZ
|ZOR
|YÜKSEK
|SENDİKACI
|2
|MEHMET
|KADERLİ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|NUREDDİN
|GÜL
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|4
|TEVFİK
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|MURAT
|ÇELEBİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|ERDOĞAN
|CİNEVİZ
|ORTA
|ORGANİZATÖR
|7
|YALÇIN
|AKMAN
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|8
|RAMAZAN
|MENTEŞE
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|9
|ELVAN
|TETİK
|ORTA
|ESNAF
|10
|ERCAN
|ÇETİN
|İLK
|ESNAF
|11
|İBRAHİM
|ERDOĞAN
|İLK
|EMEKLİ
|12
|ZEYNEP
|YALAZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|13
|ABDULKADİR
|ATMACA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEVLÜT
|KARAKAYA
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|ÖNDER
|KAHVECİ
|YÜKSEK
|SENDİKACI
|3
|EYYUP
|YILDIZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|İBRAHİM
|ÇİFTÇİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|OĞUZ
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ELEKTRİK / ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|6
|LEVENT
|ÇAĞLANCI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|ŞENİZ
|SEZGİN
|YÜKSEK
|HALKLA İLİŞKİLER UZMANI
|8
|YİĞİT
|YILMAZ
|ORTA
|MADENCİ
|9
|SULTAN
|POLAT
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|10
|FUNDA
|GÜLERER
|YÜKSEK
|FİLOLOG
|11
|MURAT
|KARAKURT
|YÜKSEK
|KAMU İŞÇİSİ
|12
|AHMET
|KARAGÖZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|13
|ADNAN
|YİRİK
|ORTA
|SİGORTACI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMİRALİ
|TÜRKMEN
|ORTA
|EDİTÖR
|2
|SELMA
|GÜRKAN
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|3
|ALİ
|ÖZKAN
|ORTA
|SERBEST
|4
|RUKEN DİLARA
|ZAF
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|ERCAN SADIK
|İPEKÇİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|SILA
|ALTUN
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|ÇAĞDAŞ
|KÜPELİ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|8
|ZİŞAN
|KÜRÜM YILMAZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|MEHMET AKIN
|ATAUZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|HATİCE
|GÖZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|BÜLENT
|KAYA
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|EROL
|AKKUŞ
|ORTA
|SERBEST
|13
|UFUK
|ÖZEL
|YÜKSEK
|SERBEST
ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN
|ÇÖLGEÇEN
|ORTA
|SERBEST
|2
|S UZAN
|SÜSLÜ
|ORTA
|SERBEST
|3
|NURAY
|KÖSE
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|MERT
|YÜCE
|ORTA
|SERBEST
|5
|ENES DOĞUKAN
|BAŞ
|ORTA
|SERBEST
|6
|ÖMER
|NOHUT
|ORTA
|SERBEST
|7
|AHMET
|KIZILAY
|ORTA
|SERBEST
|8
|ADEM
|YAŞAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|RAMAZAN
|KAFADAR
|ORTA
|SERBEST
|10
|CEMİL MURAT
|DODANLI
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|ONUR
|GÜLAY
|ORTA
|SERBEST
|12
|SEMİH
|TOPAL
|ORTA
|SERBEST
|13
|EYÜP
|YOLALAN
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|ÇELEBİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|MEHMET SADIK
|ALKİN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|UMUT
|ÇINAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|ZİYA YİĞİT
|TUNÇER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|CENGİZ
|ÖYKE
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|TUNCAY
|AÇAR
|İLK
|İŞ İNSANI
|7
|BERKE
|TÜRKDÖNMEZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|BUĞRAHAN
|DAĞKUŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|SERDAL
|AÇAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|FEHMİ
|UÇARLI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|ARDA
|ÜZER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|12
|ARİF
|ŞAKAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|13
|ZEHRA
|SİL
|ORTA
|EV HANIMI
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SAİT
|KIRAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MELİHA
|KUŞÇU
|ORTA
|İŞSİZ
|3
|DOĞAN
|ERKAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|UMUT CAN
|BOZGUN
|ORTA
|ESNAF
|5
|ENES
|EROĞLU
|YÜKSEK
|YAZILIMCI
|6
|GÖKAY
|CELEP
|YÜKSEK
|MİMAR
|7
|MUSTAFA
|BAYYAR
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|ERK
|ERGÜL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|OZAN
|İLHAN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|10
|ZELİHA
|ŞENER
|ORTA
|İŞSİZ
|11
|SERCAN CEM
|CANTAŞ
|YÜKSEK
|ANESTEZİST
|12
|ALİ
|SARIOĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|ALİ
|DOĞAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|REMZİ
|ÇAYIR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|FIRAT
|GÜLEN
|İLK
|İŞ İNSANI
|3
|SELİM
|ŞAHİN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|BARIŞ
|EZER
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|GAMZE
|EROL
|YÜKSEK
|EV KADINI
|6
|CEMİL
|AYDİLEK
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|YAVUZ
|ARUN
|ORTA
|EMEKLİ
|8
|HASAN
|ŞEN
|YÜKSEK
|ZİRAAT TEKNİKERİ
|9
|EYYÜP
|ÖZBEK
|ORTA
|EMEKLİ
|10
|GÜLŞEN
|KUŞÇU
|YÜKSEK
|TASARIMCI
|11
|FERİDUN
|ÖZATA
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|12
|FATIMA
|BAĞÇECİ
|ORTA
|EMEKLİ
|13
|SELAHATTİN
|SERÇE
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|KORKMAZCAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|UTKU
|REYHAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|3
|KAYAHAN
|ÇETİN
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|4
|FATMA SİBEL
|ARSLANTÜRK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|HASAN FIRAT
|KAYAÖNÜ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|FEHMİ
|DOĞAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|7
|AYSAN
|CANVER
|YÜKSEK
|EMEKLİ DİPLOMAT
|8
|AYKUT
|DİŞ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|9
|PARS
|TURAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ ALBAY
|10
|ÖZCAN
|GÜVEN
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|11
|CEMİL
|GÖZEL
|ORTA
|BİLİM YAYINCISI
|12
|CAN
|ALKAÇ
|YÜKSEK
|SANAYİCİ
|13
|SÜEDA SÜMEYYE
|BABACAN
|YÜKSEK
|ÇALIŞMA EKONOMİSTİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HARUN SEDAT
|KARNAP
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|2
|KADRİYE
|KISAK
|ORTA
|EMLAK DANIŞMANI
|3
|YUSUF
|SEMENCİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|ÖMRÜYE
|KESKİ NER
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|UĞUR
|UĞURLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|GÜLCAN
|YILDIZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|7
|ALİ FURKAN
|ÇETİN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|NECLA
|GEDİKTAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|ZEYNEP
|TELKIRAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|ÖMER
|SATAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|11
|MEHMET DURAK
|TELKIRAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|12
|YUSUF
|KARTAL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|13
|ALİ ERCAN
|ARSLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GAMZE
|TAŞÇIER
|YÜKSEK
|ECZACI
|2
|DENİZ
|DEMİR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS - KAMU YÖNETİCİSİ
|3
|OKAN
|KONURALP
|YÜKSEK
|SOSYOLOG - GAZETECİ
|4
|SADULLAH
|ERGİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|MUSTAFA NEDİM
|YAMALI
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|6
|ALİYE
|TİMİSİ ERSEVER
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|DENİZ
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|KEMAL
|AKKURT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|AYSUN
|PALALI KÖKTAŞ
|YÜKSEK
|İŞ KADINI
|10
|ELİF
|TOPKAYA SEVİNÇ
|YÜKSEK
|PROJE YÖNETİCİSİ
|11
|HÜSEYİN CAN
|GÜNER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|AYÇAN
|KOÇTÜRK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|13
|ARMAĞAN
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KORAY
|AYDIN
|YÜKSEK
|POLİTİKACI
|2
|AHMET EŞREF
|FAKI BABA
|YÜKSEK
|DOKTOR
|3
|KEVSER
|OFLUOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ ASKER
|4
|YETKİN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|5
|MİNE
|BAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|BURÇİN
|ÇİÇEK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|METEHAN
|ERDEM
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|8
|OSMAN
|TOPAL
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|9
|ONUR
|HONDOROĞLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|10
|ECE
|ÖZEN AKAN
|YÜKSEK
|DANIŞMAN
|11
|AHMET
|ALTIPARMAK
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|12
|AHMET
|ERENOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|13
|MUHAMMET
|ECEL
|YÜKSEK
|DİĞER
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DİLEK
|ÖZ
|YÜKSEK
|ECZACI
|2
|HÜSNÜ
|TANRIVERDİ
|İLK
|İNŞAAT
|3
|HEYECAN NAZLI
|VEZİROĞLU
|YÜKSEK
|DANIŞMAN
|4
|SÜLEYMAN
|ŞANLI
|YÜKSEK
|DİPLOMAT
|5
|ZEYNEP
|COŞKUN
|ORTA
|SERBEST
|6
|ABDULLAH
|SANTIRCIOĞLU
|ORTA
|SENDİKACI
|7
|TOLGACAN
|YILDIRIM
|ORTA
|EMEKLİ
|8
|MUHARREM
|DÜZGÖZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|9
|HATİCE
|ORHAN
|ORTA
|SERBEST
|10
|MURAT
|COŞKUN
|ORTA
|SERBEST
|11
|BÜLENT
|ALO
|İLK
|SERBEST
|12
|FEVZİ
|TAŞLIARMUT
|İLK
|SERBEST
|13
|MÜGE
|KÖSE
|ORTA
|SERBEST
ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET ALİ
|ŞEHİRLİOĞLU
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|2
|ASLAN
|YAMAN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|SEMİH
|DİKKATLİ
|YÜKSEK
|PSİKİYATRİST
|4
|ESMAÜLHÜSNA
|ASLAN
|YÜKSEK
|MİMAR
|5
|İSMAİL ÖZGÜR
|BERKMAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|ÇINAR
|COŞKUNSERÇE
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|7
|AYKUT
|AZGUR
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|8
|MUSTAFA
|ŞÜKRÜOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|9
|GÜÇLÜ EMRE
|ÖZGÜR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|ADNAN GİRAY
|ERGÜL
|YÜKSEK
|BİLİRKİŞİ
|11
|REMZİYE
|YAVUZ
|ORTA
|TERZİ
|12
|FATMA AHSEN
|GÜVEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|13
|EYÜP
|GÜLER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMED BÜLENT
|KARAASLAN
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|2
|MUKADDER
|GÜNERİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|SAİT TOLGA
|OKTAY
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|4
|NEFİSE NESRİN
|İLİ
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|5
|GÜNEŞ
|GÜMÜŞ
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|6
|NURİ ERCAN
|TORTOP
|YÜKSEK
|EMEKLİ KAMU PERSONELİ
|7
|CEM
|KAHYERİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|SEZER ASİL
|ATEŞ
|ORTA
|İŞÇİ
ANKARA-2 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|CAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|İSMAİL
|EV
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|YUSUF
|ZAİM
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|4
|EDİBALİ
|ERDEM
|ORTA
|SERBEST
|5
|METİN
|DOĞAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|CAFER TAYYAR
|DOĞAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|RAMAZAN
|GÜZEL
|YÜKSEK
|ECZACI
|8
|MUSTAFA
|DEMİR
|YÜKSEK
|İNŞAAT
|9
|AZMİ
|TAT
|ORTA
|TEKNİSYEN
|10
|MUHAMMED RIDVAN
|SOFUOĞLU
|YÜKSEK
|ESNAF
|11
|ŞERİFE FATMA
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|POLAT
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|HAMDİYE
|ŞEŞEOĞULLARI
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|FEVZİ
|ÇİFCİ
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|4
|BİLAL
|AGGÜL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|ALİ
|TETİK
|İLK
|İŞÇİ
|6
|BEDRİYE
|SEZEN
|İLK
|EV KADINI
|7
|TANSEL
|KARATAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|8
|EROL
|KÜÇÜK
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|ŞERİFE
|ÇOBAN
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|10
|ESMA
|POLAT
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|YAKUP KADRİ
|KARA
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|LEMAN
|ARDOĞAN
|YÜKSEK
|MİMAR
|2
|YASİN
|ÇALIŞ
|YÜKSEK
|TURİZM İŞÇİSİ
|3
|COŞKUN
|GÖK
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|YUSUF
|ŞAYLAN
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|BURAK EFE
|DİRİM
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|FERHAT
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|7
|AYŞE
|ÇETİN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|MUSTAFA
|KOZANLI
|ORTA
|EMEKLİ
|9
|BOTAN
|KIZILKAYA
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|10
|YASEMİN
|TIĞIN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|11
|HASAN ATA
|YIKAR
|ORTA
|MÜZİSYEN
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERKAN
|KILIÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MURAT
|ÇELİK
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ŞİAR
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|ÜMMÜGÜLSÜM
|ŞAHİN
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|BATUHAN
|SAYMAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|GÜLTEN
|TOPAY BİLGİ
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|BERKE
|BAŞBUĞA
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|NİZAMEDDİN
|KARADAŞ
|İLK
|EMEKLİ
|9
|NURİYE
|KARADAŞ
|İLK
|EMEKLİ
|10
|BESİM
|TUZLU
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|PEHLİVAN
|KIZILIRMAK
|ORTA
|EMEKLİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖNDER
|İŞLEYEN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|DİLEK
|TOPÇU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|SELDA
|KAPLAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|DİLEK
|ÇELİK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|HÜLYA
|AYDUĞAN
|İLK
|EV KADINI
|6
|NAZLICAN
|GÖKOĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|ERKİN
|YILDIZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|MURAT
|GÜZEL
|YÜKSEK
|KİMYAGER
|9
|AYDOĞAN
|ŞANLIER
|ORTA
|EMEKLİ
|10
|İHSAN
|AKOĞLU
|İLK
|İŞSİZ
|11
|CAN
|DİRLİK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RASİM MURAT
|BAŞKIR
|ORTA
|İŞLETMECİ
|2
|NAZMİ
|KARABULUT
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|3
|RECEP YİĞİT
|MUNGAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|OSMAN
|YURTOĞLU
|YÜKSEK
|ÜRETİM SORUMLUSU
|5
|SELMA
|AĞCA
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|6
|HİLMİ UĞUR
|BAŞKIR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|7
|BEYZA
|KAHVECİ
|YÜKSEK
|BANKACI
|8
|SELEN
|ALTUNCU
|ORTA
|SERBEST
|9
|VOLKAN
|YILDIZ
|ORTA
|PAZARLAMA UZMANI
|10
|ALİ
|KAHVECİ
|ORTA
|HEMŞİRE
|11
|NEVZET
|DÖNMEZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN AVNİ
|AKSOY
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|MEHMET
|BERBER
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|HAKKI ERMAN
|ERANIL
|YÜKSEK
|TİYATROCU
|4
|ONUR CAN
|İNCU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|ÖZKAN
|ÇELİK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|EKİN ECE
|ÜNLÜ
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|7
|AHMET
|KONUK
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|8
|BAHAR
|ATA
|YÜKSEK
|TERCÜMAN
|9
|KUBİLAY ERSAN
|AKKANAT
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|10
|TUTKU
|ÖZER
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|11
|SERKAN
|KAPLAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÜZEYİR
|TUNÇ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|2
|AYDIN
|ÖKSÜZ
|YÜKSEK
|MEMUR
|3
|HAKAN
|AYANTAŞ
|ORTA
|İŞ ADAMI
|4
|MAHMUT
|BURKANKULU
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|5
|ARİF
|ÖZDEMİR
|ORTA
|İŞ ADAMI
|6
|HİLMİ
|KOÇAK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|7
|GAZİ UMUT
|GÜNEŞ
|ORTA
|İNŞAAT
|8
|SONGÜL
|UZUNHARMAN
|YÜKSEK
|ÇEVRE MÜHENDİSİ
|9
|MUAMMER
|BAŞKAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|10
|MUSTAFA
|KILIÇ
|YÜKSEK
|MÜŞAVİR
|11
|OSMAN
|DEMİR
|İLK
|SERBEST
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VEDAT
|BİLGİN
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|2
|LÜTFİYE SELVA
|ÇAM
|YÜKSEK
|KİMYA MÜHENDİSİ
|3
|ORHAN
|YEĞİN
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|4
|ZEYNEP
|YILDIZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|OSMAN
|GÖKÇEK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|KURTCAN
|ÇELEBİ
|YÜKSEK
|DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
|7
|ABDULVAHAP
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|8
|CİHAN
|ANKARA
|YÜKSEK
|TOPTAN TİCARET
|9
|EJDER
|ONURSAL
|YÜKSEK
|MEDİ KAL SEKTÖRÜ
|10
|SERVET
|TÜRKAYIK
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|11
|BURCU
|GÖKALP
|YÜKSEK
|MİMAR
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SACİT
|GÜNBEY
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|2
|MEHMET FATİH
|ÖZTEK
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|3
|MELİH
|GÜNER
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|4
|DİLEK
|ÇELİK
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|5
|ABDULKADİR
|YILMAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|HÜSEYİN
|EKİNCİ
|ORTA
|ESNAF
|7
|YAHYA
|COŞKUNSU
|ORTA
|ESNAF
|8
|İBRAHİM
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|9
|ERHAN
|ŞENGÜL
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|10
|YÜKSEL BİLAL
|ADAK
|YÜKSEK
|ESNAF
|11
|NUH YASER
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ ADAMI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SADİR
|DURMAZ
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|ÖZGÜR
|BAYRAKTAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|NEVİN
|TAŞLIÇAY
|YÜKSEK
|ECZACI
|4
|AHMET SELİM
|YURDAKUL
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN TIP DOKTORU
|5
|CENGİZ
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|6
|TARKAN
|TOPER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|EMİNE
|GÜVEN ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|İLKAY
|UYAR KABA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|ÜMMÜHANİ
|COŞKUN
|ORTA
|ARAŞTIRMACI YAZAR
|10
|YUSUF
|TANIK
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|11
|LEVENT
|UĞURLU
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İHSAN
|SEYLAN
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|GÜLTEN
|KAHRAMAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|EVREN
|ÇEVİK
|YÜKSEK
|DANIŞMAN
|4
|SİMA
|ARİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|HÜSEYİN
|GEVHER
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|MUSTAFA
|YAVAŞOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|7
|MURAT
|ÇELİK
|ORTA
|SERBEST
|8
|NİMET
|POLAT KARABUĞA
|ORTA
|SERBEST
|9
|BAHYETTİN
|BATUR
|İLK
|SERBEST
|10
|SEVGÜL
|YALÇIN
|ORTA
|SERBEST
|11
|SEMRA
|KARAKOÇ
|ORTA
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZGÜR
|AYBAŞ
|ORTA
|ESNAF
|2
|YELDA
|KOÇAK URFA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|BEKTAŞ RIZA
|HANEDAN
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|DENİZ CAN
|AYDIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|SEVGİ
|HAZIR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|ASİYE
|SÜLLÜ
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|FATİH
|ÖZAKOĞLU
|YÜKSEK
|MÜZİSYEN
|8
|mahİr Unsal
|ERİŞ
|YÜKSEK
|YAZAR
|9
|BARIŞ
|AĞDOĞAN
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|YERSU
|BÜYÜKDAĞ
|YÜKSEK
|ÇEVİRMEN
|11
|MUSTAFA
|ERTARAKÇI
|YÜKSEK
|FELSEFE
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULLAH
|DEMİRYÜREK
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|BUSE
|ERGÜL
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|BURAK
|YILDIZ
|ORTA
|SERBEST
|4
|FATMA
|ELMAOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|5
|MUHAMMED
|ÇÖLGEÇEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|RIZA
|ÖZTÜRK
|İLK
|SERBEST
|7
|SELİN
|KÖSE
|ORTA
|SERBEST
|8
|MESUT
|AKYÜZ
|ORTA
|SERBEST
|9
|İLKNUR
|BOZUKLUHAN
|ORTA
|SERBEST
|10
|YELİZ
|GÜRSOY
|ORTA
|SERBEST
|11
|FUAT
|TEMEL
|ORTA
|SERBEST
ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEMİH
|NARLI
|ORTA
|MEMUR
|2
|BAHADIR
|DURUM
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|HALİL MERT
|KAZAN
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|4
|DÖNÜŞ
|URCAN
|ORTA
|İŞ KADINI
|5
|BAŞAK
|KÖ KALAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|CEMİL
|KILIÇ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|7
|ESMAN NURULLAH
|AKYÜZ
|ORTA
|SERBEST
|8
|NİLGÜN
|ÇUHADAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|İBRAHİM
|KARALI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|MUZAFFER
|BULUT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|BİLAL
|ASLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ESRA
|ALTUN
|YÜKSEK
|ÇEVRE MÜHENDİSİ
|2
|ELVEDA
|TANIK
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|3
|NALAN
|ÖZYÜKSEL
|ORTA
|MUHASEBECİ
|4
|GÜLAY
|YILMAZ
|ORTA
|MUHASEBECİ
|5
|FİLİZ
|COŞKUNOĞLU
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|6
|HAYDAR
|YETİŞ
|ORTA
|TEKNİKER
|7
|GÖKSEL
|SÖNMEZER
|ORTA
|PASTACI
|8
|OĞUZHAN
|KOCAKAYA
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|9
|ALİ HAN
|AKTAŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|10
|İSMAİL
|YILDIZ
|İLK
|SERBEST
|11
|RAMAZAN
|TÜNER
|İLK
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|METİN
|BAYYAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|GÜLAY
|ERDEM
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MEHMET
|KUŞÇU
|İLK
|İŞÇİ
|4
|MURAT
|KALKAN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|SEVİM
|ÖNER
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|SERCAN
|ŞENER
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|HÜLYA
|BOZGUN
|İLK
|ESNAF
|8
|BERFİN
|NALİNCİ
|YÜKSEK
|BİYOLOG
|9
|ÖZGÜR
|GÜRTAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|10
|EMİRHAN ANIL
|ÖZKAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|GÖNÜL
|ULUSOYSAMUT
|YÜKSEK
|İŞSİZ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAŞİM
|YANAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|CEVAT
|ÖZER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MURAT
|ÇİFTÇİ
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|4
|NECİP
|SARI KAYA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|CİHAN
|ÖKDEN
|YÜKSEK
|FİNANS
|6
|GAMZE
|KARAKAŞ
|İLK
|MİMAR
İŞÇİ
|7
|İZZETTİN
|ATAŞ
|ORTA
|8
|MURAT
|BALAKAR
|ORTA
|MUHASEBECİ
|9
|İBRAHİM
|YAĞCIOĞLU
|ORTA
|ESNAF
|10
|FARUK
|BABUR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|11
|YONİS
|AKDOĞAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZGÜR
|BURSALI
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|2
|NUSRET
|SENEM
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ZİYA
|KAFES
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|DENİZ
|TOKGÖZ
|ORTA
|HUKUKÇU
|5
|MERVE
|AYVALI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|ERDEM
|CÖMERT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|ANIL EREN
|YILDIZ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|8
|ŞULE
|UNCU
|YÜKSEK
|EMEKLİ TÜBİTAK ÇALIŞANI
|9
|İBRAHİM
|TORAMAN
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|10
|SERAP
|ZEHAL
|YÜKSEK
|MÜTERCİM TERCÜMAN
|11
|AGAH
|KUTLU
|ORTA
|EMEKLİ İŞÇİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞENER
|KOÇAK
|İLK
|İŞ İNSANI
|2
|FATİH MEHMET
|BIYIK
|ORTA
|TEKSTİLCİ
|3
|TAMER
|AVCI
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|4
|SEDAT
|MUĞURTAY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|MUZAFFER
|ÖZER
|YÜKSEK
|TIBBİ MEDİKAL
|6
|ESRA
|ERTUNÇ
|İLK
|İŞ İNSANI
|7
|SEFA
|MAĞAT
|ORTA
|MUHASEBECİ
|8
|BURAK
|MAĞAT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|MURAT
|ACAR
|İLK
|EMEKLİ
|10
|MEHMET
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|11
|MELİH KAĞAN
|ÖZEL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|EMİR
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU - HUKUKÇU
|2
|İDRİS
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|SEMRA
|DİNÇER
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|4
|İREM
|YAMAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN - SPORCU
|5
|ORKUN
|KANBER
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|ALİRIZA
|ERBAY
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|7
|ERDAL
|KİZİROĞLU
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ, GİRİŞİMCİ, İŞ İNSANI
|8
|ÖZKAN
|OKTAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|FUNDA
|CENGİZ
|YÜKSEK
|YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ
|10
|EROL
|TOSUN
|YÜKSEK
|EMEKLİ İŞ İNSANI
|11
|NURSEL
|ÖCAL
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VE İŞLETMECİ
İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADNAN
|BEKER
|ORTA
|YÖNETİCİ
|2
|SEDAT
|AKSAKALLI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|UĞURHAN FERUDUN BERAT
|TİRYAKİ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|4
|FATMA
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|ECZACI
|5
|MUHARREM
|BEŞİR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|RAMAZAN
|DEĞERLİ
|YÜKSEK
|İSTATİSTİKÇİ
|7
|ERDOĞAN
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|8
|FATMA GÜLÜMSER
|BİROL
|YÜKSEK
|DİĞER
|9
|NADİR
|ÇETİN KAYA
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|10
|ÖZCAN
|DAĞGEÇ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|11
|ELMAS
|YAĞMUR
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KAAN
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|TURİST REHBERİ
|2
|SERAY
|SANTIRCIOĞLU
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|BÜLENT
|KARSLI
|ORTA
|KUYUMCU
|4
|HÜSEYİN
|ERÇİN
|ORTA
|TEKSTİLCİ
|5
|MEHMET
|TUNCER
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|GİZEM NUR
|DEMİRCİ
|ORTA
|SERBEST
|7
|SERPİL
|SANTIRCIOĞLU
|ORTA
|EV HANIMI
|8
|RABİA
|TÜZÜN
|ORTA
|EV HANIMI
|9
|ATİLLA
|TOPÇU
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|MEHMET SERHAT
|ŞATIR
|YÜKSEK
|ESNAF
|11
|AYŞE
|LAFÇI
|YÜKSEK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEYİT
|YÜCEL
|YÜKSEK
|BÜROKRAT
|2
|HAYATİ
|BİCE
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|3
|VEDAT
|ŞAHANER
|YÜKSEK
|EMEKLİ SUBAY
|4
|MEHMET
|GÜVEN
|YÜKSEK
|EMEKLİ HAKİM
|5
|KENAN
|KERMEN
|ORTA
|SERBEST
|6
|EROL
|KAPLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|ZEYNEP
|GÖKSU
|YÜKSEK
|GENEL BAŞKAN
|8
|BURAK
|DEMİRHAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|TEVFİK ALPER
|YORGA
|YÜKSEK
|İÇ MİMAR
|10
|ŞEREF
|UYLAŞ
|ORTA
|SERBEST
|11
|ŞAHİN
|ÖNALAN
|YÜKSEK
|BİYOLOG
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERKAN
|KANTAŞ
|ORTA
|OTOMOTİV YAZILIM UZMANI
|2
|MUSTAFA
|YİĞİT
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|HÜSEYİN
|ÇİLESİZ
|İLK
|ESNAF
ANKARA-3 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S.NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUSUF
|ELMALI
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|2
|ALİ FURKAN
|KAHRAMAN
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|3
|BURHAN
|TAŞTEPE
|ORTA
|ESNAF
|4
|NACİ
|YILMAZ
|İLK
|EMEKLİ
|5
|ALPER
|DURAN
|ORTA
|SİGORTACI
|6
|SELMA
|AYHAN BALLI
|YÜKSEK
|MİMAR
|7
|HASAN
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|İBRAHİM
|BOZOĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|9
|ŞENAY
|SOYSAL
|İLK
|SERBEST
|10
|VEYSEL
|CAVLAK
|ORTA
|ELEKTRİKÇİ
|11
|ÖZLEM
|CIRDI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|12
|ALİ
|ÖZDEMİR
|ORTA
|TEKNİKER
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|GÖKÇE
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|FATMA
|DELİ AKSÜMER
|İLK
|EV KADINI
|3
|MAHMUT
|TEMEL
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|TAYİBE
|TAŞÇI
|ORTA
|EV KADINI
|5
|ENGİN
|BİNİCİ
|İLK
|EMEKLİ
|6
|HACI KADİR
|KOÇAK
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|MUSTAFA
|KORUCU
|ORTA
|EMEKLİ
|8
|FEVZİ
|GÜNAYDIN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|MAHMURE
|TEMEL
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|DEVRİM
|ÇOBAN AKÇELİK
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|CENNET
|ALPDOĞAN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|12
|HAYDAR
|AKAGÜNDÜZ
|İLK
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MENDERES
|GÜNDÜZ
|ORTA
|MUHASEBECİ
|2
|BAYRAM
|ULUAD
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|HÜSEYİN
|ÖZTÜRK
|İLK
|EMEKLİ İŞÇİ
|4
|ZORLU
|PAKSOY
|YÜKSEK
|UZMAN HEKİM
|5
|İLTER
|ASLANER
|ORTA
|DİZGİCİ
|6
|ASLITÜRK
|ÇALLI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|RAŞİT
|SEYMEN
|YÜKSEK
|EMEKLİ MEMUR
|8
|SERKAN
|İĞDE
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|RUHİ
|UYAR
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|10
|MAHİR
|BAYRAM
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|OKAN
|KELEŞ
|ORTA
|MOTOKURYE
|12
|ARDA
|YAVUZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EVRİM
|SALDIRAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|AYTEN
|HARMANCILAR
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|FATMA
|YAKOĞLU
|İLK
|İŞÇİ
|4
|KASIM
|TURAN
|İLK
|ÖĞRENCİ
|5
|İLKER
|DERTLİ
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|SUAT
|GENÇAĞ
|İLK
|İŞÇİ
|7
|BÜŞRA
|TAN
|ORTA
|işçi
|8
|MERT ALİ
|ŞENOL
|ORTA
|işçi
|9
|ENES
|YAYLA
|ORTA
|işçi
|10
|DENİZ
|ÖNDER
|ORTA
|işçi
|11
|EYLÜL
|İŞBİLİR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|12
|CİHAT
|SATICI
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|HAYIR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|PELİN ELİF
|BEKTAŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|AYFER
|NAZLIM
|YÜKSEK
|ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI
|4
|ZEYNEP
|ÇATALKAYA BULUNMAZ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|SEHER
|YAŞAR
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|ŞEHRİNAZ
|ARTAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|ŞALİ HA
|AYDIN
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|RAFET
|ERSOY
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|9
|NUSRET
|SULKALAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|10
|DENİZ
|SOYDAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|BİLAL
|AKTAŞ
|YÜKSEK
|İŞSİZ
|12
|KEMAL
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÇAĞATAY
|AÇIKBAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|2
|UMUT
|BOLEL
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|TÜLİN
|ARSLAN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|4
|TAHİR
|VANLI
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|5
|AYHAN
|TEKİN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|6
|MERTER ACAR
|ZİNKÇİ
|YÜKSEK
|MİMAR
|7
|SANİYE
|BAŞ KIR
|ORTA
|EV HANIMI
|8
|SONER
|KÖSE
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|9
|İBRAHİM CAN
|OCAKVERDİ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|10
|CAN
|PEKCAN
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|11
|MUSTAFA
|AYDOĞMUŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|12
|OĞUZ
|KOLUKISAOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAVUZ KAYHAN
|YÜREGİR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|MUSTAFA
|ÇAĞLAYAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|ALİ EVREN
|ERYILDIZ
|YÜKSEK
|MİMAR
|4
|BURAK
|SAVTUR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|ZİYA
|KİRZUK
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|6
|YEKTA FAİK
|YILMAZ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|7
|MERT
|KAYA
|YÜKSEK
|SİVİL HAVACI
|8
|ABDURRAHMAN
|TOPÇUOĞLU
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|9
|ÇAĞRI
|ÜNSAL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|TEOMAN
|ERSÖZ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|11
|DENİZ
|GÖKKAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|ALEYNA
|GÜLŞEN
|ORTA
|EV HANIMI
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TEVFİK
|EREN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|FUAT
|AKKAN
|ORTA
|İŞ ADAMI
|3
|HAKAN
|ÇELEN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|4
|TUĞÇE
|ÖZYOLU
|ORTA
|EV HANIMI
|5
|GÖKHAN
|TEZCAN
|ORTA
|ESNAF
|6
|MEHMET ZAHİD
|AYAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|COŞGUN
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|HASAN HÜSEYİN
|MUTLU
|ORTA
|KUYUMCU
|9
|MEHMET SAMİ
|AKKIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|FURKAN TARIK
|AKTAŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|İRFAN
|BİNEKCİ
|ORTA
|İŞ ADAMI
|12
|TUĞÇE
|TAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FUAT
|OKTAY
|YÜKSEK
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|2
|LEYLA
|ŞAHİN USTA
|YÜKSEK
|AİLE HEKİMİ
|3
|ÖMER
|İLERİ
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|4
|ASUMAN
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
|5
|AHMET FETHAN
|BAYKOÇ
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR
|6
|REMZİ
|ALBASAN
|YÜKSEK
|SUBAYLAR
|7
|HALİSE
|ÇİFTÇİ
|YÜKSEK
|HUKUKÇU (GENEL)
|8
|AHMET
|ÇOTUK
|YÜKSEK
|FİZYOTERAPİST
|9
|AHMET
|GÜL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|ERTUNÇ
|GÜNGÖR
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR
|11
|HALİL
|HOTAMAN
|YÜKSEK
|PİLOT
|12
|CANSIN
|YILMAZ YAŞAR
|YÜKSEK
|TİYATRO OYUNCUSU
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET FATİH
|UĞURLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ KAMU YÖNETİCİSİ
|2
|SELÇUK
|GEYVELİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|BAHATTİN
|SUNGUR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|BÜLENT OSMAN
|OSMANAĞAOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|ZEKİ
|UÇAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|ÜLKÜ
|YENİDÜNYA
|YÜKSEK
|EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
|7
|MEHMET
|ALTINGÖZ
|YÜKSEK
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|8
|MUHAMMED ENES
|ALP YILDIZ
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|9
|AYTAÇ
|KILIÇ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|10
|HİLAL
|ÇEKMEN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|11
|ZÜMRÜDE
|KAYABAŞI
|YÜKSEK
|BAŞÖĞRETMEN
|12
|VEYSEL
|GÖRGÜLÜ
|ORTA
|EMEKLİ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAŞAR
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ERKAN
|HABERAL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|SEÇKİN
|ODABAŞI
|ORTA
|KAMU GÖREVLİSİ
|4
|FATİH
|ÇETİN KAYA
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|5
|ÖZMEN ALP GİRAY
|ERDEMİR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|HAYRİYE
|AYDIN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|7
|ERDİNÇ
|ÖLMEZ
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|8
|YAŞAR
|YUKARIKIR
|ORTA
|YÖNETİCİ
|9
|BAHRİ BATUHAN
|KURBAN
|YÜKSEK
|YAZILIM MÜHENDİSİ
|10
|HÜSEYİN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|11
|UĞUR
|SADIK
|ORTA
|MUHASEBECİ
|12
|ÖZNUR
|ÖZEN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|METİN
|KILIÇ
|ORTA
|SİYASETÇİ
|2
|ALİŞAN
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ÖZLEM
|BOYRAZ ÖZEL
|ORTA
|EV KADINI
|4
|İSMET
|İLKUTLU
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|CEMAL
|ALTIN
|İLK
|SERBEST
|6
|HÜSEYİN
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|HACER
|KELLECİ KAPLAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|SADIK
|YILDIZ
|ORTA
|SERBEST
|9
|DENİZ
|KELEŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|MEHMET VEYSEL
|TEMEL
|ORTA
|SERBEST
|11
|MUHBET
|AKIN
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|12
|ÖZCAN
|OTİ
|İLK
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OZAN
|BİNGÖL
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|2
|MİSKET ELİF
|ÇONGUR
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|TUĞBA
|GÜRSOY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|HEDİYE GÜLŞEN
|KARAKADIOĞLU
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|5
|DİLARA MAHMURE
|DOLGUNYÜREK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|EGE ARDA
|ANILAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|BEKİR TUNCAY
|ÇELEN
|ORTA
|EMEKLİ
|8
|OZAN
|YURDAKAL
|ORTA
|KAYNAK İŞÇİSİ
|9
|MUSTAFA
|KOLCU
|YÜKSEK
|SİYASET
|10
|EBRU
|BEŞE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|11
|ERSİN
|BAYTEMÜR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|12
|ILGIN BARAN
|ÖCAL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZCAN
|BOZACIOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|2
|ŞÜKRAN DEREN
|DÜZGÜN
|ORTA
|SERBEST
|3
|HÜSEYİN EMRE
|AYDIN
|ORTA
|SERBEST
|4
|ERDAL
|ILICA
|ORTA
|SERBEST
|5
|FATMA
|ALTIN
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|FATMA FEYZA
|ARSLAN
|ORTA
|SERBEST
|7
|HÜMEYRA
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|ARZU
|TURGUT
|ORTA
|SERBEST
|9
|MERVE
|AKDENİZ
|ORTA
|SERBEST
|10
|ZEHRA
|GÖREN
|ORTA
|SERBEST
|11
|KEREM
|GÖKÇE
|ORTA
|SERBEST
|12
|EMRAH
|DOĞAN
|İLK
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN
|ÖLÇER
|YÜKSEK
|EMEKLİ ASKER
|2
|FATİH
|BAL
|YÜKSEK
|HUKUKÇU
|3
|UĞURCAN
|KURT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|SEMRA
|BAKLACIOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|MUSTAFA
|ÖZÇELİK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|PEVRUL
|MANGALCI
|İLK
|EMEKLİ
|7
|ÖZCAN
|SÜSLÜ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|ÖMERCAN
|ŞENKAL
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|9
|ÖMER FARUK
|GÜNEŞ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|10
|FATİH
|TECİMER
|ORTA
|ESNAF
|11
|MEHMET
|ÇEVRİM
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|12
|AYŞE BETÜL
|AYKUL
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZTÜRK
|YILMAZ
|YÜKSEK
|BÜYÜKELÇİ
|2
|ŞENER
|GÜRER
|ORTA
|MÜTAAHİT
|3
|SAVAŞ
|KARATAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|BELGİN
|SAYDAN
|YÜKSEK
|İNŞAAT
|5
|ATA ALP
|SERCAN
|YÜKSEK
|GRAFİKER
|6
|DERVİŞ
|ÖZTÜRK
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|ASUMAN
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|8
|AYTEN
|BİRİNCİ ERCİYAS
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|9
|HAMDİ CAN
|ÖZKOÇAK
|ORTA
|ESNAF
|10
|DİLBER
|AKGÜL
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|11
|TOLGA
|AKYOL
|ORTA
|TEZGAHTAR
|12
|MERT CAN
|ASLAN
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AZİME AYÇA
|OKUR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|AHMET
|ERDEM
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|CİHAN
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|MUSTAFA DENİZ
|ÇAKIR
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|BEKİR SAMİ
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|SAADET
|GÜRTAN
|İLK
|EV KADINI
|7
|KIVILCIM ZELAL
|KUŞÇU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|BURAK
|YAVUZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|GÜLAY
|BOZGUN
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|KADİR
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|11
|SEVAL
|EFE
|ORTA
|İŞSİZ
|12
|NAİLE
|ARIÇ
|ORTA
|EV KADINI
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AKIN
|TÜRKDOĞAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|ŞEREF
|CANLI
|YÜKSEK
|EMEKLİ BÜROKRAT
|3
|MUKADDES
|DEMİRCİ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|HASAN
|YAVUZ
|ORTA
|TEKNİSYEN
|5
|GÖKHAN
|AĞDAŞ
|ORTA
|OPERATÖR
|6
|BELMA
|ÖZATA
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|MUAMMER
|KARACA
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|8
|HÜSEYİN
|KAPUKAYA
|ORTA
|EMEKLİ
|9
|FEVZİ
|GÖNDEMLİ
|İLK
|EMEKLİ
|10
|MUSA
|ÇANKAYA
|İLK
|ESNAF
|11
|ELİF
|OFLAZ
|İLK
|EV HANIMI
|12
|ZEHRA
|ŞAHİN
|İLK
|ÖZEL SEKTÖR
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞEHMUS YILDIRIM
|GENÇER
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|2
|ERCAN
|ENÇ
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|3
|TAHSİN MURAT
|DEMİRBAŞ
|ORTA
|TİYATRO SANATÇISI
|4
|MUSTAFA
|AYNUR
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|5
|GÜLSER
|BEKTAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|6
|BERKE MUSTAFA
|BERKİL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|AYDIN
|KARATAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|8
|PERİHAN
|KARAGÖLLÜ
|İLK
|EV HANIMI
|9
|ZÜBEYDE MERAL
|MADEN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|10
|İBRAHİM ORÇUN
|GÖKTÜRK
|YÜKSEK
|DIŞ POLİTİKA UZMANI
|11
|CAN AYBARS
|BİLGİCİER
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|12
|ŞENAY
|KOÇYİĞİT ÖZDOĞAN
|YÜKSEK
|İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERTAN
|ÖZDOĞAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|VOLKAN
|ALABAĞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|BUĞRA ENVER
|ÖZDOĞAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|GÜNEŞ
|ALTUNER
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|BESTAMİ
|ÇALIK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|MEHMET HAKAN
|MERT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|İPEK
|MERT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|BÜLENT
|DOĞAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|TANER
|ALTUN
|ORTA
|ESNAF
|10
|HURŞİT
|VATAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|ALİ
|AÇIKGÖZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|12
|MUHAMMED SAMET
|SEVGİLİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TEKİN
|BİNGÖL
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|2
|UMUT
|AKDOĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|MESUT
|DOĞAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|4
|AYLİN
|YAMAN
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU - SAĞLIK YÖNETİCİSİ
|5
|AHMET ERSEN
|ÖZSOY
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|6
|MEHMET
|AKYÜREK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI/SANAYİCİ
|7
|MEHTAP
|YÜCEL
|YÜKSEK
|GAZETECİ AVUKAT
|8
|MEMET
|YULA
|YÜKSEK
|İŞLETME
|9
|ZEYNEP ESRA
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|BANKACI - FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANI
|10
|ÖMER
|YILMAZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|ELMAS KÜBRA
|KARACA
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN - AKADEMİSYEN
|12
|HASAN CEM
|YILMAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YÜKSEL
|ARSLAN
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|2
|KÜRŞAD
|ZORLU
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|FATİH
|KOCA
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|4
|SEVİN
|ÇAĞLAYAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|TAMER
|KAYAALP
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|SERDAR
|SARGIN
|YÜKSEK
|DOKTOR
|7
|MEHMET
|ARSLAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|8
|KADRİYE
|ÜNLER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|BERNA
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|10
|SEVGİ
|YALAV
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|11
|MUSTAFA TOLGA
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|MEHTAP
|DEMİRHAN ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NESİMİ
|ÖZGÖZ
|ORTA
|DERİCİ
|2
|AYDIN
|SANTIRCIOĞLU
|İLK
|ESNAF
|3
|LEVENT
|GÜNGÖR
|ORTA
|SERBEST
|4
|MUSTAFA
|ŞENGEZER
|ORTA
|BERBER
|5
|DİLEK
|SANTIRCIOĞLU
|ORTA
|EV HANIMI
|6
|NEŞE
|GÜNEŞ
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|7
|CEMİLE
|ERDOĞDU
|İLK
|EV HANIMI
|8
|ERGÜN
|FOMİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|MERT
|KISRIK
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|SEDA
|CERAV
|ORTA
|SEKRETER
|11
|EMEL
|KOLAY
|YÜKSEK
|SOSYAL HİZMETLER UZMANI
|12
|ESEN
|GÜL
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|LÜTFÜ
|ŞAHSUVAROĞLU
|YÜKSEK
|ZİRAAT YÜKSEK
|2
|KOÇAK
|TÜKENMEZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|HÜSEYİN
|SOLAK
|YÜKSEK
|VETERİNER
|4
|MUSTAFA
|DEMİR
|YÜKSEK
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|5
|LATİFE MELTEM
|SAVAŞ YASANKAL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|SERDAR
|ÖZVERİ
|YÜKSEK
|SATIN ALMA MÜDÜRÜ
|7
|BETÜL
|YENİÇERİ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|8
|KEREM
|YÜRÜMEZ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|9
|EREN
|NAHYA
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|10
|ŞEYMANUR
|AKLAN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|11
|EREN
|KAPLAN
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|12
|SÜLEYMAN SELİM
|KISIRKAYA
|YÜKSEK
|MAKİNE TEKNİKERİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER MUSTAFA
|ÖZAL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|ŞEMSEDDİN AHMET
|YAŞAR
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|3
|ÜLKÜ
|GÜNGÖR
|YÜKSEK
|VERGİ BAŞMÜFETTİŞİ
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023