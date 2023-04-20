YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (19)
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Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
SİVAS İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FARUK
|TÜTENK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|KEMAL
|DALGIN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|YUSUF İZZETTİN
|ÇAKIRELİ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|SALİH
|AKKOÇ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|5
|ERDAL
|GÜLER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NAŞİR
|SÖYLEMEZ
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|LERZAN
|TEĞİN
|ORTA
|işçi
|3
|NAZİFE
|ÖZER
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|DOĞAN
|DEMİRTAŞ
|İLK
|İŞÇİ
|5
|ENSARİ
|REMZENOĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ KEMAL
|ÜNAL
|İLK
|EMEKLİ
|2
|ALİ HAYDAR
|ÇELİK
|YÜKSEK
|TARİHÇİ
|3
|HAZAL SULTAN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|JEOFİZİK MÜHENDİSİ
|4
|CİHAN
|POLAT
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|5
|YALÇIN
|CUĞ
|ORTA
|GAZETECİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEMAL
|CERAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|NACİYE
|KARAKÖÇEK
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|YUSUF TAHA
|DOĞAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|BİNALİ
|DEMİR
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|SELİN
|ERDOĞAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|EROĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|REYHAN
|ÇOBANGİL
|ORTA
|EV KADINI
|3
|FUAT
|DÜZGÜN
|ORTA
|ESNAF
|4
|TAYLAN ÖZGÜR
|KAYA
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|5
|EBRU
|GÖRGÜLÜ
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KARDELEN
|KOCABEYOĞLU
|ORTA
|E TİCARET
|2
|ENES
|BAHŞİ
|ORTA
|SERBEST
|3
|FATİH
|BÜYÜKYAĞMUR
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|AHMET SELİM
|BIYIK
|ORTA
|SERBEST
|5
|UĞUR
|TURAN
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DOĞAN
|ÜRGÜP
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|UĞUR
|BULUT
|ORTA
|İŞ ADAMI
|3
|AYTEKİN
|KULMAÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|UĞUR
|KARACA
|ORTA
|İŞ ADAMI
|5
|HAMZA
|KEVİOĞLU
|YÜKSEK
|İDARECİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULLAH
|GÜLER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|HAKAN
|AKSU
|YÜKSEK
|ECZACI
|3
|RUKİYE
|TOY
|YÜKSEK
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ-ORTAÖĞRETİM
|4
|RÜSTEM
|YÜCE
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|SERDAR
|ÖKSÜM
|YÜKSEK
|VETERİNER
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEMİL
|LAÇİNER
|YÜKSEK
|SANAYİCİ
|2
|FATİH
|KALKAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|GÖKSEL
|ÖZPINAR
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|4
|CABİR
|ÇETİNKAYA
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|5
|ENİSA
|KARAKOÇ
|YÜKSEK
|İL GÖÇ UZMANI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ÖZYÜREK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|İLKER
|İPEK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|KENAN
|ÇARBOĞA
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|4
|MURAT
|SEVİNÇ
|ORTA
|GAZETECİ
|5
|BAHADIR
|GÖKMEN
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GANİ
|KAPLAN
|ORTA
|SERBEST
|2
|MEHMET MUSTAFA
|YILDIZ
|ORTA
|SERBEST
|3
|VİLDAN
|DOĞAN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|4
|HÜSEYİN
|ÖZCAN
|İLK
|SERBEST
|5
|SELMA
|ÖZEL ASI
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KOKSAL
|TEK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|YAĞMUR
|AKIN
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ ASİSTAN
|3
|VELİ
|REÇBER
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|HAKAN
|TEKŞEN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|YUSUF
|AKGEDİK
|ORTA
|TEKİSYEN
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|KIR
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|ORHUN
|GÜRAL
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|EREN
|ARI
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|4
|SUNA
|GÖL
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|5
|DERVİŞ BÜLENT
|TÜMER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DİLEK
|ÖZDEMİR BOYRAZ ORTA
|İŞÇİ
|2
|HÜSEYİN
|ÖZLEM
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|ERDAL
|YILDIZ
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|CAFER
|AKAN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|ABBAS
|ULUCAN
|ORTA
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZEKİ
|HARAL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|HÜSNÜ
|KİRAZ
|YÜKSEK
|EĞİİTİMCİ
|3
|ZÜLAL
|KILIÇ
|ORTA
|EV KADINI
|4
|ÖMER
|ÜNAL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|VOLKAN
|BALCILAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|METİN
|ÇEKEN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|ZEYNEL
|SARPDAĞ
|YÜKSEK
|MADEN İŞÇİSİ
|3
|ABBAS
|ASLANDOĞAN
|ORTA
|EMEKLİ İŞÇİ
|4
|CUMHUR
|AKBULUT
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|FAHRİ
|GÖKÇE
|ORTA
|ELEKTİRİKÇİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BÜLENT
|AYDIN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|EMRE
|ÇİL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|DOĞAN MURAT
|ŞEREFOĞLU
|YÜKSEK
|RADYO TV
|4
|BÜŞRA BETÜL
|KUMLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|AKİF
|ÇOŞKUN
|İLK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ULAŞ
|KARASU
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|SERDAR
|İNCE
|YÜKSEK
|MİMAR
|3
|SERVECAN
|KAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT AKEDEMISYEN
|4
|LÜTFİ GÖRKEM
|MARŞAN
|YÜKSEK
|İNŞAAT - İŞLETME
|5
|BAHATTİN
|YAVUZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
İYİ PARTİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CELAL
|DAĞGEZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|AHMET
|BOZDOĞAN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|SERAP
|BOZPOLAT AYAN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|4
|MERVE
|YILDIZ YARAY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|TOLGA
|SAY
|ORTA
|GÜVENLİK GÖREVLİSİ
|ZAFER PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATİH
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|GÖÇ UZMANI
|2
|ŞAHİN
|POLAT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ZİYA
|YALÇIN
|ORTA
|İŞLETMECİ
|4
|YUSUF
|KAYMAKÇI
|ORTA
|AŞÇI
|5
|UMUT
|ARSLAN
|ORTA
|YAZILIMCI
|BAĞIMSIZ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KEREM
|OK YAY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|TUNCAY
|KARAHAN
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|ERTAÇ
|ÖNDER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
ŞANLIURFA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER
|HURMA
|ORTA
|ESNAF
|2
|MEHMET
|ÖRGEN
|ORTA
|ESNAF
|3
|BİLAL
|ÇAYAN
|ORTA
|ESNAF
|4
|CUMA
|ALTAY
|İLK
|SERBEST
|5
|İBRAHİM HALİL
|ÖZÇELİK
|İLK
|SERBEST
|6
|MEHMET
|DAĞ
|ORTA
|ESNAF
|7
|İBRAHİM
|ATLI
|ORTA
|SERBEST
|8
|MUSA
|GÜZEL
|ORTA
|SERBEST
|9
|MAHMUT
|EMRULLAH
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|10
|MUSTAFA
|KILIÇ
|ORTA
|SERBEST
|11
|ÖMER
|ÖZDÖVER
|ORTA
|ESNAF
|12
|İBRAHİM
|TOPUZ
|ORTA
|SERBEST
|13
|TUNCAY
|EKİNCİ
|YÜKSEK
|ESNAF
|14
|HİLMİ
|MUŞTU
|ORTA
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ÇALIŞKAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|BAHATTİN
|KAYA
|İLK
|İŞÇİ
|3
|HAVVA
|BİLEN
|İLK
|İŞÇİ
|4
|SÜMRÜ
|TÜVEREKLİ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|ÖMER
|AK
|İLK
|İŞÇİ
|6
|OKAY
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|SABRİ
|KIRĞIL
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|8
|KUTBİZADE
|TANERİ
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|9
|EMİNE
|PATIR
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|YAĞMUR
|AYDEMİR
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|11
|HALİT
|YALÇIN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|12
|BERHAT
|ÜREGİL
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|13
|HAKAN
|YAZICIOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|14
|MAHMUT
|SÜRÜCÜ
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER
|POLAT
|YÜKSEK
|TARIM TEKNİKERİ
|2
|ORHAN
|KURULDU
|İLK
|ESNAF
|3
|İDRİS
|YAVUZ
|ORTA
|SANATÇI
|4
|HALİL
|ÇALIŞKAN
|ORTA
|MAKİNE OPERATÖRÜ
|5
|İSMAİL
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|MAHMUT
|AKYÜREK
|ORTA
|DOKUMACI
|7
|METİN
|POLAT
|ORTA
|TEKSTİL İŞÇİSİ
|8
|KEMAL ATANUR
|ARAL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|9
|ERCAN
|DİRİL
|ORTA
|SERBEST
|10
|EMRAH
|DAĞ
|ORTA
|SERBEST
|11
|OSMAN
|DAMAR
|YÜKSEK
|SPOR YÖNETİCİLİĞİ
|12
|SEVDA
|ACAR
|ORTA
|EV KADINI
|13
|FERİDUN
|GÜLLÜ
|ORTA
|EMEKLİ
|14
|NERİMAN
|KEŞKE
|YÜKSEK
|PLANLAMA VE GELİŞTİRME UZMANI
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ATİLLA
|GÖKTAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|BARIŞ MEHMET
|BALCI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|MEHMET AKİF
|ARAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|HASAN
|GEVGER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|EMRE
|ALBAY
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|BİHTER
|BAYER SEYHAN
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|DENİZ
|ÇAĞLİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|ARJİN
|ARIN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|HAMZA
|ÇELİK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|10
|FATMA
|KARAASLAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|HAYDAR
|ÇAMYURDU
|ORTA
|EMEKLİ
|12
|RÜYA
|ÇENGEL
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|HASAN
|TECİRLİ
|İLK
|İŞÇİ
|14
|KENAN
|CANPOLAT
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÖKSU
|CENGİZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|İBRAHİM HALİL
|GÜNDÜZALP
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|GÖZDE
|KOÇ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|SAİT
|GÜLDOĞAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|HASAN
|ÖZDİNÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|AZİZ
|TAŞKAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|SAVAŞ
|YILMAZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|EMRULLAH
|KABACAOĞLU
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|KEMAL
|ŞENEL
|YÜKSEK
|MİMAR
|10
|UFUK
|ATICI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|11
|TOLGAY
|GÜVERCİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|TAMER
|YOLOĞLU
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|13
|SERTAÇ
|OSANMAZ
|ORTA
|EMEKLİ
|14
|SERDAL
|ERTUNÇ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|PAR
|ORTA
|SERBEST
|2
|MEHMET
|POLAT
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|AHMET METİN
|OKAY
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|BEDİR
|KEMAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|MİNEGÜL
|GÜRSES
|ORTA
|SERBEST
|6
|İSA
|AKDAĞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|FURKAN
|ÇİFTÇİ
|ORTA
|SERBEST
|8
|OSMAN SABRİ
|ALPFİDAN
|İLK
|SERBEST
|9
|OĞULCAN
|İPEK
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|YETER SAYNUR
|SALLI
|ORTA
|SERBEST
|11
|MEHMET
|UZBİLEK
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|AYTEN
|DAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|13
|MEHMETHAN
|ÜNVER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|MİKAİL
|TAŞ
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|KARAL
|İLK
|ÇİFTÇİ
|2
|MUSTAFA
|ÇAVCI
|YÜKSEK
|PAZARLAMACI
|3
|HALİL
|ŞEN
|İLK
|TİCARET
|4
|MEHMET
|ALTUNBOĞA
|ORTA
|ESNAF
|5
|FIRAT
|AKBAŞ
|İLK
|İŞÇİ
|6
|ÖMER
|TAŞDAN
|İLK
|ÇİFTÇİ
|7
|HALİL
|ÇAKMAZ
|ORTA
|ESNAF
|8
|HALİT
|ÖZBEK
|ORTA
|ÇİFTÇİ İ
|9
|AHMET
|DİREK
|ORTA
|SERBEST
|10
|MURAT
|ÇİFTÇİ
|İLK
|G DANIŞMANI
|11
|FUAT
|KIZILATEŞ
|İLK
|İŞÇİ
|12
|HALİL
|KARAKUŞ
|İLK
|ESNAF
|13
|İSMAİL
|GÖK
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|14
|CEMAL
|MİZAN
|İLK
|TEKSTİL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BEKİR
|BOZDAĞ
|YÜKSEK
|HUKUKÇU
|2
|ABDULKADİR EMİN
|ÖNEN
|YÜKSEK
|DİPLOMAT (DIŞ İŞLERİ MESLEK MEMURU)
|3
|ABDÜRRAHİM
|DUŞAK
|YÜKSEK
|DİĞER ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKUL ÖĞRETİM ÜYELERİ
|4
|MEHMET ALİ
|CEVHERİ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|5
|CEVAHİR ASUMAN
|YAZMACI
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR-TURİZM (ÖZEL SEKTÖR)
|6
|İBRAHİM
|EYYÜPOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|HİKMET
|BAŞAK
|ORTA
|ÇİFTÇİ (TARLA ÜRÜNLERİ)
|8
|MEHMET FARUK
|PINARBAŞI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|MAHMUT
|KAÇAR
|YÜKSEK
|ÇEVRE MÜHENDİSİ
|10
|NİHAT
|KILIÇ
|YÜKSEK
|HUKUKÇU (GENEL)
|11
|EMRE
|KARAÇİZMELİ
|YÜKSEK
|ECZACI
|12
|MEHMET İLHAMİ
|GÜNBEGİ
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|13
|ABDULLAH
|AKSAK
|YÜKSEK
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT ÖĞRETMENİ- ORTAÖĞRETİM
|14
|ABDÜRRAHİM
|TORU
|YÜKSEK
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL
|YAVUZ
|İLK
|İŞ İNSANI
|2
|HACI
|ALMAS
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|SABİH
|DALLI
|YÜKSEK
|DOKTOR
|4
|OSMAN
|ÖZMEN
|ORTA
|ESNAF
|5
|HALİT
|TOPRAK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|6
|HALİL
|SAÇAKLI
|ORTA
|ESNAF
|7
|ŞABAN
|ÇULCU
|ORTA
|TÜCCAR
|8
|MEHMET
|GÜNEŞ
|İLK
|ESNAF
|9
|TAHSİN
|BİLBAY
|İLK
|İŞ İNSANI
|10
|HALİL
|ALKAN
|İLK
|ÇİFTÇİ
|11
|AYŞE
|KAPLAN
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|12
|İBRAHİM HALİL
|ŞAHİN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|13
|ÖZGÜR
|GENĞEÇ YAŞAR
|İLK
|ÇİFTÇİ
|14
|KAMİL
|ŞİŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI MÜTEAHHİT
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|ÖZYAVUZ
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|2
|HALİL
|BAKIŞ
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|3
|HALİT
|YILDIZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|OSMAN
|MUTLU
|YÜKSEK
|ECZACI
|5
|MEHMET
|ARPACİ
|ORTA
|KAMU İŞÇİSİ
|6
|MAHMUT
|POLAT
|ORTA
|ESNAF
|7
|KEMAL
|GÜNEŞ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|8
|HAVVA BİRSEN
|DEĞER
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|İSMAİL
|AKÇAKAYA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|MUSTAFA
|AYĞIRCI
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|ALİ
|KURT
|YÜKSEK
|İŞLETME
|12
|AHMET
|ERGÜN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|13
|HASAN
|KORUK
|İLK
|ÇİFTÇİ
|14
|HAKKI
|KAYA
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MİTHAT
|SANCAR
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|ÖMER
|ÖCALAN
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|3
|DİLAN
|KUNT AYAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|FERİT
|ŞENYAŞAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|ALİYE
|KIZILDAMAR
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|6
|BÜLENT
|AŞA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|NERGİZ ÇİĞDEM
|KARAKEÇİLİ
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|8
|REMZİ
|GENÇDAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|CEMİLE
|ŞAHİN
|ORTA
|EV KADINI
|10
|BAVER
|GÜL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|11
|AYŞE
|TUTKU
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|12
|HALİL
|ÇAY
|İLK
|SERBEST
|13
|MIZGİN
|ALBAYRAK
|ORTA
|SERBEST
|14
|FERAT
|BEYAZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|AY
|ORTA
|SERBEST
|2
|HALİL
|SANCAR
|ORTA
|SERBEST
|3
|MUSTAFA
|ÇETİNTAŞ
|İLK
|SERBEST
|4
|MEHMET
|ÜLGER
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|GÜLİSTAN
|ŞAHİN
|ORTA
|SERBEST
|6
|MEHMET TAHA
|GÜLDAŞ
|ORTA
|SERBEST
|7
|MAHMUT
|GÜLDAŞ
|ORTA
|SERBEST
|8
|KADİR
|KARAKAYA
|ORTA
|SERBEST
|9
|EMRAH
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST
|10
|İBRAHİM HALİL
|YAŞAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|MEHMET
|DOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|12
|HİLMİ
|GÜRCAN
|ORTA
|SERBEST
|13
|MEHMET HAYRİ
|AZGIN
|ORTA
|SERBEST
|14
|BERKAY
|ERÇETİN
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|BİKE
|İLK
|İŞ İNSANI
|2
|GÜLFİDAN
|KARADAŞ
|ORTA
|SERBEST
|3
|ÇETİN
|HANİLÇİ
|İLK
|SERBEST
|4
|AHMET
|POLAT
|İLK
|İŞ İNSANI
|5
|İBRAHİM
|TAHTASIZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|MEHMET
|GÜNEŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|7
|ABDURRAHMAN
|ŞAKİROĞLU
|İLK
|SERBEST
|8
|NECLA
|ALAKUŞ
|İLK
|SERBEST
|9
|MÜSLÜM
|KUTLAN
|İLK
|SERBEST
|10
|NEVZAT
|YAZAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|11
|MUSTAFA FERHAT
|ŞAKİROĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|MEHMET
|ÇAĞLAYAN
|İLK
|SERBEST
|13
|EMİNE
|TAHTASIZ
|ORTA
|SERBEST
|14
|ARZU
|KARAAĞAÇ
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZENNURE
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|ALİ
|ÖZÇELİK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|SADIK
|CANER
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|FIRAT
|KIRAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|ALİ
|HOROZ
|İLK
|İŞÇİ
|6
|İSMAİL
|AÇAR
|İLK
|İŞÇİ
|7
|HÜSEYİN
|KAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|MEHMET
|ERDOĞAN
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|YUSUF
|KAPLAN
|İLK
|İŞÇİ
|10
|EROL
|KISABACAK
|İLK
|İŞÇİ
|11
|İLHAMİ
|ŞİMŞEK
|İLK
|İŞÇİ
|12
|ERKAN
|KANDEMİR
|ORTA
|işçi
|13
|MUAMMER
|KUZUBAŞ
|İLK
|işçi
|14
|ALPER
|EMİR
|ORTA
|işçi
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TURAN
|KIRAN
|ORTA
|ESNAF
|2
|HALİL
|GÜMER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|CUMALİ
|ÇAVLAN
|İLK
|ŞOFÖR
|4
|AHMET BAKIR
|UZUN
|İLK
|ÇİFTÇİ
|5
|EDİP
|ÖĞÜŞ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|6
|ABDULKADİR
|KARA
|ORTA
|ESNAF
|7
|İSA
|ÖZBUDAK
|İLK
|ESNAF
|8
|CEVHER
|YÜZKAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|9
|ALİ
|KOLKARA
|İLK
|İŞ İNSANI
|10
|DOĞAN
|KILIÇ
|İLK
|ESNAF
|11
|CEMAL
|ÖZTÜRK
|İLK
|ŞOFÖR
|12
|HATİCE
|KÜÇÜK
|İLK
|EV HANIMI
|13
|HALİL
|SARMACA
|ORTA
|ESNAF
|14
|ÖMER
|AĞDOĞAN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|ATACA
|İLK
|ÇİFTÇİ
|2
|HASAN
|KONGÜL
|ORTA
|ESNAF
|3
|MEHMET
|DEMİR
|ORTA
|SATIŞ MÜDÜRÜ
|4
|AYTAÇ
|TEKİN
|ORTA
|GAZETECİ
|5
|MUAZZEZ
|BAĞIŞ
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|6
|ŞEYH MÜSLÜM ŞAHİN
|ÇULCUOĞLU
|ORTA
|TERZİ
|7
|ÇAĞDAŞ ALAETTİN
|BABACAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|8
|SILA
|KOLTUK
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|9
|EMEK
|KARABULUT
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|10
|AHMET
|SARAL
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|11
|MİRZA
|ÇELİK
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|12
|ESİN
|ÜSKÜPLÜ
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|13
|SİNEM
|YILDARI
|YÜKSEK
|SATIŞ MÜDÜRÜ
|14
|NURAN VERDA
|KASAPOĞLU
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET GÜL
|ASLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ZEYNEP
|KÜÇÜK
|İLK
|İŞ İNSANI
|3
|İSMAİL
|SAĞIR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|MUSTAFA
|BENZER
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|KADİR
|KAYA
|İLK
|ESNAF
|6
|ZELİHA
|DAYLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|ÜMİT
|CEYLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|ÖMER
|BURKANKOLU
|İLK
|İŞ İNSANI
|9
|MURAT
|DÖNMEZLER
|İLK
|İŞ İNSANI
|10
|KAZIM
|TAŞDİREK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|İRFAN
|TAŞDİREK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|12
|AYŞE
|AKIN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|13
|ŞAHİN
|BEZLEK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|14
|MEHMET MUSTAFA
|DOĞAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MAHMUT
|TANAL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MÜSLÜM CENGİZHAN
|AKALIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|AHMET
|TÜYSÜZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|ABDULLAH
|YEŞİL
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|5
|İBRAHİM
|DİREK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|SÜLEYMAN
|GÖK
|YÜKSEK
|UZMAN HEKİM
|7
|İBRAHİM HALİL
|YARIŞ
|ORTA
|OTO ELEKTRİK
|8
|ABDULLAH
|DİREK
|YÜKSEK
|SERBEST ÖZEL
|9
|MÜSLÜM
|ŞİKAK
|ORTA
|TİCARET-ÇİFTÇİ
|10
|BERİVAN
|VEYSANOĞLU DÜŞME
|YÜKSEK
|AVUKAT
|11
|ABDULKADİR
|ÇETİN
|ORTA
|SERBEST
|12
|VEHBİ
|VURAL
|YÜKSEK
|EĞİTİM MÜFETTİŞİ
|13
|İSA
|EKİNCİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|AZİZ
|BABACAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMİN
|YETİM
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2
|MUHAMMED ALİ
|ARUSOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|MUSA
|MANGAL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|MEHMET ŞAHİN
|GÜLEL
|YÜKSEK
|DOKTOR
|5
|CEM
|KARAKEÇİLİ
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|6
|MEHMET GANİM
|BAŞAR
|YÜKSEK
|DOKTOR
|7
|MEHMET EMİN
|GÜVENÇ
|ORTA
|DİĞER
|8
|MUSTAFA
|DİRİER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|HÜSEYİN SİRHAN
|GÖKDOĞAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|10
|GÜLCAN
|CENGİZ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|11
|MEHMET
|HAMCAN
|YÜKSEK
|SOSYAL BİLİMCİ
|12
|MEHMET
|YILDIRIM
|ORTA
|DİĞER
|13
|ÖMER FARUK
|AİŞEOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|14
|NECAT
|YAŞAR
|İLK
|ESNAF
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FAHRİYE YONCA
|AYAŞ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|LEVENT
|YENİLMEZ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|ABDULKADİR
|ASLANTAŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|ÖMER
|UÇAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|FATİH MEHMET
|BUCAK
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|6
|MUSTAFA HAKKI
|BUCAK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|MÜSLÜM MURAT
|SARI BAŞAK
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|8
|ABDULKERİM
|KOÇ
|ORTA
|İŞ İNSANI
ŞIRNAK İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|MİLLET PARTİSİ
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULLAH
|YAMAN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|DAVUT
|KAYA
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|NECATİ
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|4
|MUSTAFA ORHAN
|ŞENTÜRK
|YÜKSEK
|MALİYECİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BEHÇET
|TEKTEKİN
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|AHMET
|ERDOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|3
|RIDVAN
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST
|4
|OĞUZHAN
|BAYRAM
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BİLAL BUĞRAHAN
|AYDIN
|YÜKSEK
|KURGUCU
|2
|İSMAİL CAN
|ATEŞ
|YÜKSEK
|YAZILIMCI
|3
|YAĞMUR BÜŞRA
|EKİNCİ
|YÜKSEK
|METİN YAZARI
|4
|CENK
|ÖNER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ONUR
|PARLAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|GÖNÜL
|YAZICI
|İLK
|İŞÇİ
|3
|DAMLA
|KARA KORKMAZ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|BÜLENT BARIŞ
|DEMİREL
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TEVFİK KEMALİ
|ÜÇ BAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ÖZENÇ
|SEZEK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|COŞKUN
|İLTER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|TOLGA
|AYDUĞAN
|ORTA
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERCAN
|ESEN
|YÜKSEK
|DEKORASYONCU
|2
|ŞERİF
|GÜN
|ORTA
|ESNAF
|3
|NİYAZİ
|KAYA
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|KEZBAN
|SANCAR
|İLK
|EV HANIMI
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER
|YALDIZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|NEJDET
|BENDER
|ORTA
|SERBEST
|3
|İSMAİL UĞUR
|DOĞAN
|İLK
|SERBEST
|4
|BURHAN
|KARAGÖL
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HACI
|GÜNEŞ
|İLK
|İŞİNSANI
|2
|BEDİRHAN
|ÖZDEMİR
|İLK
|ESNAF
|3
|HÜSEYİN
|BUDAK
|İLK
|ESNAF
|4
|ATNAN
|ERKMEN
|ORTA
|ORTAOKUL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ARSLAN
|TATAR
|ORTA
|SERBEST
|2
|HATİCE
|ATAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|3
|BEDİRHAN
|ŞIK
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|4
|ABDULKERİM
|GÜNDÜZ
|ORTA
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SABRİ
|TATAR
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|MUHAMMED EMİN
|AKGÜÇ
|YÜKSEK
|KAMU PERSONELİ
|3
|HÜSNÜ
|BAHŞİŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|RAMAZAN
|UÇ KAN
|İLK
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HALİL
|TATAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|FİKRET
|KAYA
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|İDRİS
|BARKIN
|ORTA
|TÜCCAR
|4
|BAHATTİN
|SEVEN
|ORTA
|EMEKLİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NEVROZ
|UYSAL ASLAN YÜKSEK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MEHMET ZEKİ
|İRMEZ
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|3
|AYŞEGÜL
|DOĞAN DAĞLI ORTA
|ORTA
|SERBEST
|4
|BEDİRHAN
|OSAL
|ORTA
|SERBEST
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BÜŞRA
|BÜLBÜL
|ORTA
|SERBEST
|2
|EBRU
|BÜLBÜL
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|FURKAN
|EROL
|ORTA
|SERBEST
|4
|MUHAMMED MUSTAFA
|EKİNCİ
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TUNAHAN
|AKÇAKOYUN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|BARIŞ
|DURUM
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|YUNUS EMRE
|MENEKŞE
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|4
|ABDULLAH
|GÜMÜŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET NURİ
|KUYTAN
|İLK
|SERBEST
|2
|ZEYNETTİN
|TUNÇAY
|ORTA
|ESNAF
|3
|AYSEL
|KUTLUK
|İLK
|EV HANIMI
|4
|BÜLENT
|KUTLUK
|İLK
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NECLA
|ŞİŞMAN
|YÜKSEK
|ŞEHİR PLANCISI
|2
|YAHYA KEMAL
|KEÇECİ
|YÜKSEK
|TARİHÇİ
|3
|ALİ
|KENDİRCİ
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|DEVRİM ARDA CAN
|DELİBAŞI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞÜKRÜYE
|ALTÜRK
|ORTA
|USTA
|2
|MUSTAFA
|BAYRAK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|İBRAHİM HALİL
|YİĞİT
|YÜKSEK
|RADYOLOJİ TEKNİKERİ
|4
|ÖZER
|ÇELİK
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULSELAM
|AVCİ
|ORTA
|VİNÇ OPERATÖRÜ
|2
|HÜSEYİN
|AKIL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|HAMZA
|TAŞDİREK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|ABDULKADİR
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NİZAR
|ÖKTEN
|YÜKSEK
|ECZACI
|2
|BOTAN
|CİZRELİ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|3
|ABDULLAH
|KAYA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|AYŞE
|BİLİN
|ORTA
|HALKLA İLİŞKİLER, TANITIM
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADİL
|ÖZÇINAR
|ORTA
|ESNAF
|2
|NURETTİN
|İLÇİ
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|OSMAN
|FERFOOĞLU
|YÜKSEK
|DİĞER
|4
|DOĞUKAN
|YAYCI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EŞREF
|BAYRAK
|ORTA
|SERBEST
|2
|İKRAM
|ARSU
|ORTA
|SERBEST
|3
|ŞEHMUS
|MUNGAN
|ORTA
|SERBEST
|4
|FAYSAL
|BAYRAK
|ORTA
|SERBEST
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MAHMUT
|TATAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|TİMUÇİN
|ELVAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|BEYZA
|TATAR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|BEYCAN
|TANIRĞAN
|İLK
|ESNAF
TEKİRDAĞ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|YETİMOVA
|İLK
|ESNAF
|2
|SERAY
|CEYLAN AKYILDIZ
|YÜKSEK
|MİMAR
|3
|GÜLTEN
|OĞUZ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|MUSTAFA
|BALLI
|YÜKSEK
|TARİH ÖĞRETMENİ
|5
|ŞABAN
|EK
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|6
|NECMETTİN
|GÜREL
|ORTA
|SERBEST
|7
|MUSTAFA
|KISA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|8
|NİLGÜL
|BAŞ
|ORTA
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYŞE
|ÇALIŞKAN
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|2
|NURTEN
|KAHRAMAN
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|3
|EMİNE
|BAYRAM
|ORTA
|SERBEST
|4
|HAYRİ
|ZENGOĞLU
|İLK
|İŞÇİ
|5
|GÖKHAN
|SÜRÜCÜ
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|RAMAZAN
|BAYRAM
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|7
|HALİSE
|ÖZ
|İLK
|İŞÇİ
|8
|ERHAN
|KAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YELİZ
|KARBUZ
|YÜKSEK
|ECZANE TEKNİKERİ
|2
|MEHMET
|BAYIRLI
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|3
|MUHSİN
|ZAMAN
|ORTA
|BAKLAVA USTASI
|4
|POLAT
|ONAR
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|İDİL ZEYNEP
|ÖZTÜRK AKTAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|HASAN
|KOÇAK
|YÜKSEK
|MAKİNE TEKNİKERİ
|7
|SADIK
|ÇİÇEK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|8
|İLHAN
|SÜLÜN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET NACİ
|GÜNBAT
|YÜKSEK
|TEKNİSYEN
|2
|HÜSEYİN
|KARACA
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|UĞUR
|KAYA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|MUHAMMED KERİM
|KIRICI
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|ONUR
|KAYABAŞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|6
|FEVZİ
|SAĞIR
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|DENİZ
|DİKMEN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|SEVİM
|GEREKLİ
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERAP
|KAYMAK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ABDÜL
|ÇENE
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|SEVİM
|FİDAN
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|RABBANİ
|DALASLAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|MUSTAFA
|GÜNAY
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|EKREM
|YILMAZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|SILA
|ULUDAĞ GÜRLER
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|8
|İLKAY
|ÖZ
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|ATAY
|ORTA
|ESNAF
|2
|YALÇIN
|SOYASLAN
|YÜKSEK
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|3
|AZİZ
|ÖZSABAN
|İLK
|MEKANİK USTASI
|4
|NECATİ
|GÜNEY
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|VEDAT
|ÜNLÜ
|ORTA
|EMLAKÇI
|6
|ADEM
|PALTA
|ORTA
|ŞEF GARSON
|7
|ŞAFAK
|GÖNÜLAL
|ORTA
|ESNAF
|8
|ENGİN
|KARA
|İLK
|AŞÇI
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞEREF
|ALBENİZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|SADİ
|ERDURAN
|ORTA
|SERBEST
|3
|BİRKAN
|ÖZER
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|HARUN
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST
|5
|METİN
|DEMİRTAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|MERT
|ADALI
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|BARIŞ
|TUNCA
|ORTA
|SERBEST
|8
|DAMLA NUR
|SALĞAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TURAN
|DEMİRCAN
|ORTA
|ESNAF
|2
|MESUT
|UÇAR
|ORTA
|ESNAF
|3
|GÖKHAN
|ACAR
|ORTA
|GALERİCİ
|4
|FATİH
|DİLER
|ORTA
|ESNAF
|5
|ÖMER
|ÇETİN KAYA
|ORTA
|EMLAKÇI
|6
|NİYAZİ
|GÜNEŞ
|İLK
|SERBEST
|7
|RUKİYE
|DEVECİ
|İLK
|GMENKULD
|8
|SÜNDÜZ
|ERDOĞAN
|ORTA
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MESTAN
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ (BİTKİSEL ÜRETİM)
|2
|GÖKHAN
|DİKTAŞ
|YÜKSEK
|DİĞER ÖZEL SEKTÖR GENEL MÜDÜRLER
|3
|ÇİĞDEM
|KONCAGÜL
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|HAKAN
|SUNAL
|YÜKSEK
|GENEL CERRAHİ UZMANI
|5
|ABDULLAH
|ÖĞE
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ (İMALAT SANAYİ)
|6
|AKIN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ (ULAŞIM İŞLERİ)
|7
|MÜGE
|YILDIZ TOPAK
|YÜKSEK
|İŞ VE MESLEK DANIŞMANI
|8
|DEFNE
|GEZER
|YÜKSEK
|SOSYAL HİZMET UZMANI
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|ÇAKI
|YÜKSEK
|İŞ İNSAN
|2
|FİLTEKİN
|ŞEN
|ORTA
|KUAFÖR ŞOFÖR
|3
|HAMİT
|HAMİTOĞLU
|ORTA
|İŞ İNSAINI
|4
|BURAK
|ÇAPKIN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|5
|MEHMET
|SUNGUR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|ŞÜKRÜ CAN
|ATAGÜN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|HASAN
|DOĞAN
|ORTA
|TEKNİKER
|8
|MURAT
|KARAKAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İLKER
|YÜCEL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|KORAY
|ÖNSEL
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|MURAT
|TURNA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|GÖKHAN
|BAYLAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|MUSTAFA SÜLEYMAN
|KURTAR
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|6
|FİLİZ
|ORMAN AKIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|HASAN
|MEMİŞOĞLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|NECMİ
|ÖZGÜL
|ORTA
|ZANAATKAR
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUAZZEZ
|ORHAN IŞIK
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|SEYİTHAN
|KIRMIZI
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|3
|GAMZE
|KAYA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|NESRİN
|ÖZEL UNAY
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|5
|ERKAN
|ATALAY
|ORTA
|SERBEST
|6
|GÜLŞEN
|DAŞDÖĞEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|ÇETİN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|BEDRETTİN
|GÖZMEN
|İLK
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BİLGE
|SEÇKİN ÇETİNKAYA
|YÜKSEK
|TARİHÇİ
|2
|MEHMET
|AYTEKİN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|EMRE
|SEVİLMİŞ
|YÜKSEK
|MİMAR
|4
|İSMAİL
|ÖZTOK
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|BETÜL
|OKUYAN
|YÜKSEK
|SATIŞ DANIŞMANI
|6
|GÜLENAY
|SUNA
|YÜKSEK
|MALİYE
|7
|KARDELEN
|EVCİMEN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|8
|ERKAN ÖZGÜR
|MUTLUCAN
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KADİR
|ÇİL
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|BAHRİYE BİRSEN
|KERPİÇÇİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|RECEP
|ÇİFTÇİ
|İLK
|SERBEST
|4
|RECEP
|KARADAĞ
|İLK
|SERBEST
|5
|HAVVA
|KARAKULAK
|ORTA
|SERBEST
|6
|RECEP
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST
|7
|NAZLICAN
|ÇOBAN
|ORTA
|SERBEST
|8
|ELİF
|TÜRKOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜLYA
|ARSLAN
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|FATİH
|BULUT
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|3
|SUAT
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|ÖZGÜL
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|SELÇUK
|ŞEN
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|HİKMET
|EFE
|YÜKSEK
|TARİHÇİ
|7
|HASAN ALİ
|ÇÖLÜK
|ORTA
|TİYATRO YÖNETMENİ
|8
|HALE
|ARSLAN
|ORTA
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERTUĞRUL
|ORTA
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|MEHMET YALÇIN
|İÇÖZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|GÜRKAN
|TÜRKSOY
|YÜKSEK
|ESNAF
|4
|FİLİZ
|İNCİ
|ORTA
|EV HANIMI
|5
|ÖZKAN
|İNCİ
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|6
|KEMAL
|ENGİN
|ORTA
|ESNAF
|7
|ERKAN
|KAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|MEHMET
|GÜRENÇ
|İLK
|İŞÇİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FAİK
|ÖZTRAK
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|İLHAMİ ÖZCAN
|AYGUN
|YÜKSEK
|DR. ZİRAAT MÜHENDİSİ
|3
|CEM
|AVŞAR
|YÜKSEK
|İŞLETME
|4
|NURTEN
|YONTAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
|5
|MUSTAFA ÜLKEM
|URUK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|İSMAİL
|DOĞAROĞLU
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|7
|SEMA
|KIRKOYUN KİNET
|YÜKSEK
|İŞ KADINI - YÖNETİCİ
|8
|İSMAİL
|ÇELEBİ
|İLK
|SANAYİCİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SELCAN
|HAMŞIOĞLU
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|SERTAÇ
|ALKAYA
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|3
|HAZİM TAMER
|DODURKA
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|4
|ZEKİ
|UZUN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|5
|AYNUR
|ÇEŞMELİLER
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|6
|ŞERAFETDİN
|TERZİ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|7
|MEHMET İLKER
|ATASEVER
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|8
|ÖZGEN
|KESKİNER KARAKAYA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GİRAY
|BATI
|ORTA
|TEKSTİLCİ
|2
|TARIK
|ORAKÇI
|İLK
|MÜZİSYEN
|3
|HÜSEYİN
|TUĞSAL
|ORTA
|SERBEST
|4
|BİLGE
|ATAÇ
|ORTA
|SERBEST
|5
|FATİH
|BİLEN
|İLK
|SERBEST
|6
|AYŞE
|AĞCA
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|7
|TUNCER
|BAŞTUĞ
|ORTA
|SERBEST
|8
|SERKAN
|SULUTAY
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATİH
|ALTINTAŞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|NAİM
|SÖYLEMEZOĞLU
|YÜKSEK
|ANESTEZİ TEKNİKERİ
|3
|BURAK
|YILMAZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|İPEK
|GÖKÇEBEL
|YÜKSEK
|DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
|5
|TANYA MİHRİNAZ
|ÜNKAYA
|YÜKSEK
|LOJİSTİK
|6
|TİMUÇİN
|GÜVEN
|YÜKSEK
|VETERİNER TEKNİKERİ
|7
|GÜREL
|EVİRGEN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|TAYFUN
|EKER
|YÜKSEK
|GENEL CERRAH
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN
|YAMAN
|ORTA
|ESNAF
|2
|ALİ
|ÇAVUŞ
|YÜKSEK
|MİMAR
|3
|MUSTAFA
|KARA
|İLK
|İŞÇİ EMEKLİSİ
MİLLET PARTİSİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|YILMAZ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|İDRİS
|DURMUŞ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|MUSTAFA
|ŞEKER
|YÜKSEK
|MEMUR
|4
|DURAN
|KARACA
|YÜKSEK
|MEMUR
|5
|İBRAHİM
|SAYAR
|YÜKSEK
|İMAM HATİP
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İHSAN
|ÇOBAN
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|CEVAHİR
|KÖSE
|İLK
|İŞÇİ
|3
|FAYSAL
|BALTA
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|HÜSEYİN
|YILMAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|ERKAN
|KİLİNÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER FARUK
|ATİK
|ORTA
|ESNAF
|2
|ALİ
|GÜLEL
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|YÜCEL
|ACAR
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|4
|YILDIZ
|BİLDİK
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ
|5
|ZİYA GÜNEY
|DOĞAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAYRETTİN
|AYDIN
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|GÖKHAN
|ERBİL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|HAYRETTİN
|TORUN
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|ALİ CAN
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|ROJDA
|DOLGUN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TURAN
|BOZKURT
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|OSMAN
|ALICI
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|MÜZEYYEN
|KOÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|CEYHUN
|GÜR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|NİLGÜN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|ESNAF
|MEMLEKET PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DURSUN
|BAYRAM
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|SAYGIN
|ELMACIOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|3
|DİLARA
|AYDIN
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|FAHRETTİN
|KAYA
|ORTA
|SERBEST
|5
|ZEYNEP ZELİHA
|OKTAN
|ORTA
|SERBEST
|S. NO
|ADI
|ANAVATAN PARTİSİ
SOYADI
ÖĞRENİM MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|HİMMETBEYOĞLU
|YÜKSEK İŞ İNSANI
|2
|ŞAHİN
|ALDEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|UFUK
|DİCLELİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|FATMA
|SANSAR
|ORTA
|EV HANIMI
|5
|ÖZCAN
|ETLİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
S.NO
ADI
SOYADI
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYTEN
|ÇAĞ BİN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|AYFER
|ADEKA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|ALİ
|ARSLAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|CEMALETTİN
|ERDEMCİ
|İLK
|İŞÇİ
|5
|EROL
|ÇAĞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|VATAN PARTİSİ
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYHAN
|ÇABUK
|ORTA
|SANATÇI
|2
|ZEKİ
|AKSOY
|ORTA
|ŞOFÖR
|3
|ABDULLAH
|SEZGİN
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|4
|EBRU NUR
|DEMİR GENÇER
|YÜKSEK BANKACI
|5
|ERGÜN
|ESERYAĞAF
|İLK
|İŞÇİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET CAN
|SAĞNAK
|İLK
|İŞ İNSANI
|2
|LEVENT EMRE
|ERYİĞİT
|İLK
|ÇİLİNGİR
|3
|NURİ
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|ŞEYHMUS
|YÜKSEL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|VEZİRİ GÜLSE
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KADİM
|DURMAZ
|ORTA
|ÖĞRETMEN- SERBEST TİCARET
|2
|DURAN
|KUM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|AYHAN
|KARABEKİROĞLU
|YÜKSEK YÖNETİCİ MEMUR
|4
|MEHMET ALİ
|KOCAOĞLU
|YÜKSEK
|MEMUR - İŞ GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ
|5
|CEM
|ÇITAK
|YÜKSEK
|KAMU İŞÇİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|İYİ PARTİ
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATİH
|DEMİRKOL
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|MURAT TOYCAN
|SELÇUK
|ORTA
|İŞ ADAMI
|3
|ALİ
|KARACA
|ORTA
|ESNAF
|4
|ŞADAN
|İPKİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|MUHAMMED ALPEREN
|ELDEMİR
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALPTÜRK
|KAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|SEMİH
|KURULAY
|YÜKSEK
|MUHABİR
|3
|SİNAN
|SEVER
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|ADALET
|SEVER
|İLK
|ESNAF
|5
|SÜLEYMAN
|GÜNEŞ
|ORTA
|İŞLETMECİ
|MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAHYA
|DEMELİ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|YUSUF
|AYDIN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|KENAN
|SARI
|ORTA
|RADYOCU
|4
|NURŞAN
|PEKŞEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|YÜKSEL
|SOYTÜRK
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|6
|ESMA
|ERSEN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BEKTAŞ
|AKKUŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|ABDURRAHMAN
|PINAR
|İLK
|İŞÇİ
|3
|YUSUF
|GEMİCİOĞLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|AHMET ARİF
|ÖLES
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|MEHMET
|DERİN
|İLK
|İŞÇİ
|6
|KAHRAMAN
|GÖKÇEN
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|BİRİNGİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|METEHAN
|KARAKAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ÖZGÜR MURAT
|BÜYÜK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|RIDVAN MURAT
|GÖKAY
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|SERİME
|KARATAŞ
|YÜKSEK
|MUHASEBE İŞÇİSİ
|6
|SEVDA
|KIRAN
|YÜKSEK
|MUHASEBE İŞÇİSİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAHYA
|OS KAY
|İLK
|EMEKLİ
|2
|ERKAN
|SARI
|İLK
|ESNAF
|3
|YUSUF FURKAN
|TEKİN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|GİZEM
|KURTYİĞİT
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|EREN
|ÖZEN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|6
|SİNAN
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HİKMET
|AKBULUT
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|BEKİR
|UZUNOĞLU
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|VEYSEL
|ÇOLAK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|TAHSİN
|CİVELEK
|YÜKSEK
|İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
|5
|AYDIN
|BEKER
|YÜKSEK
|İNŞAAT TEKNİKERİ
|6
|MEHMET
|AKCELEP
|ORTA
|EMEKLİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERKAN
|ARMUTCI
|ORTA
|SERBEST
|2
|AYŞE
|DURMUŞ
|ORTA
|EĞİTMEN
|3
|MURAT
|YILDIZ
|ORTA
|SERBEST
|4
|AHMET
|ÜÇÜNCÜ
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|DOĞAN
|EMİRZEOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|6
|UTKU
|ARSLAN
|İLK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OKTAY
|AÇAR
|İLK
|MÜTEAHHİT
|2
|MEHMET
|YAZICI
|ORTA
|İHRACAATÇI
|3
|KAĞAN
|MUMCU
|ORTA
|SERBEST
|4
|NURGÜL
|YILMAZ
|YÜKSEK
|SMMM
|5
|MEHMET
|ÜÇÜNCÜ
|ORTA
|SERBEST
|6
|ALİ
|ÜZÜM
|ORTA
|İŞADAMI
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADİL
|KARAİSMAİLOĞLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|MUSTAFA
|ŞEN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|YILMAZ
|BÜYÜKAYDIN
|YÜKSEK
|KAMU YÖNETİMİ
|4
|VEHBİ
|KOÇ
|YÜKSEK
|ARMATÖR
|5
|MERYEM
|SÜRMEN
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ-KAMU VE ÖZEL TEŞEBBÜSE AİT HİZMETLER)
|6
|ZAFER
|OFLUOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÜLEYMAN
|PULAT
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2
|MUSTAFA
|DURMUŞ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|3
|ABDULKERİM
|KARACA
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|4
|EMİN
|MENŞUR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|GÖKHAN
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|ESNAF
|6
|TUBA
|BİLGİN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BEKİR SITKI
|TARIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|YAVUZ
|TELLİOĞLU
|YÜKSEK
|TEKSTİL VE İNŞAAT
|3
|ŞENER
|PUL
|YÜKSEK
|MİMAR
|4
|EDANUR
|ALTINTAŞ
|YÜKSEK
|ORMAN /ZİRAAT MÜHENDİSİ
|5
|YUSUF
|ÇAKMAK
|YÜKSEK
|EMEKLİ POLİS
|6
|MURAT
|AKSOY
|YÜKSEK
|JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATMA
|BİÇER
|ORTA
|SERBEST
|2
|ABDUL
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|HANİFE
|SEVER
|ORTA
|EV KADINI
|4
|İBRAHİM
|BAYKAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|NURETTİN
|KARADENİZ
|ORTA
|SERBEST
|6
|İSMAİL
|CAVGA
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÜLEYMAN
|HACIBEKTAŞOĞLU
|YÜKSEK
|TURİZM
|2
|YAVUZ
|KAYNAR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|ÖMÜR
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|PAZARCI
|4
|EMİNE
|SPOR
|YÜKSEK
|EĞİTMEN
|5
|ASİL
|MADENLİ
|YÜKSEK
|MAKİNA MÜHENDİSİ
|6
|KEMAL
|BAKIRCI
|ORTA
|SATIŞ
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZCAN
|AYDINLI
|YÜKSEK
|ZOOLOG
|2
|CAN ARAŞ
|YAZICI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|ALİ KEMAL
|AYDIN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|AHMET
|DOĞAN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|5
|BURHAN
|ONGÜR
|İLK
|SERBEST MESLEK
|6
|BORA
|ALKAÇ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NARİN
|BAYRAM
|İLK
|İŞÇİ
|2
|SELÇUK
|AKBİNA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|REYHAN
|CANTAŞ
|İLK
|İŞSİZ
|4
|ÇELİL
|ÇEVİK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|GÜLSÜN
|NALİNCİ
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|ÜMİT
|ÇELİK
|İLK
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN NURİ
|SARAL
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|2
|İSMAİL
|ÇİL
|İLK
|ÇİFTÇİ
|3
|YILMAZ
|GÜRSOY
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|4
|HARUN
|BÜLBÜL
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|5
|NİHAT
|SAĞIR
|İLK
|İŞÇİ
|6
|ALİ
|BAYRAKTAR
|ORTA
|ESNAF
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SİBEL
|SUİÇMEZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|AHMET
|KAYA
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|3
|MURAT
|ÖZÇİLİNGİR
|YÜKSEK
|ESNAF (İŞ İNSANI)
|4
|MUSA
|HACIOĞLU
|YÜKSEK
|ECZACI
|5
|İLKER
|AKINCI
|YÜKSEK
|TARİHÇİ - TARİH ÖĞRETMENİ - İŞLETMECİ
|6
|MUSTAFA ERDİ
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|EKONOMİST - DANIŞMAN
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAVUZ
|AYDIN
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2
|ASLAN
|GÜNER
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|3
|SERPİL
|AKÇAY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|TAHSİN
|AKYÜZ
|YÜKSEK
|ARAŞTIRMACI
|5
|AKIN
|ÇELİK
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|6
|BÜLENT
|ARSLAN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SONER
|BABUŞCU
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|ÜNAL
|KAVİ
|ORTA
|SERBEST
|3
|MERYEM
|KURU
|İLK
|EV HANIMI
|4
|MEVLÜT EREN
|BAYRAKTAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|PINAR
|OLÇAY RUHUŞEN
|ORTA
|SERBEST
|6
|HALİL
|DEMİROK
|YÜKSEK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BUĞRA
|ÇETİN KAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|HAVVA
|LAKUTOĞLU
|ORTA
|GAZETECİ
|3
|ATAHAN
|TELLİOĞLU
|ORTA
|TÜCCAR
|4
|TAHA EREN
|EYÜPOĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|BİLAL
|MALKOÇ
|YÜKSEK
|YAZILIM
|6
|EMİN
|YAŞAR
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|KARAHAN
|YÜKSEK
|MEMUR
|2
|TEOMAN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023