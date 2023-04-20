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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (19)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (19)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

SİVAS İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FARUK

TÜTENK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

KEMAL

DALGIN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

YUSUF İZZETTİN

ÇAKIRELİ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

SALİH

AKKOÇ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

5

ERDAL

GÜLER

YÜKSEK

AVUKAT

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NAŞİR

SÖYLEMEZ

ORTA

EMEKLİ

2

LERZAN

TEĞİN

ORTA

işçi

3

NAZİFE

ÖZER

YÜKSEK

İŞÇİ

4

DOĞAN

DEMİRTAŞ

İLK

İŞÇİ

5

ENSARİ

REMZENOĞLU

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ KEMAL

ÜNAL

İLK

EMEKLİ

2

ALİ HAYDAR

ÇELİK

YÜKSEK

TARİHÇİ

3

HAZAL SULTAN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

4

CİHAN

POLAT

YÜKSEK

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

5

YALÇIN

CUĞ

ORTA

GAZETECİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEMAL

CERAN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

NACİYE

KARAKÖÇEK

ORTA

EMEKLİ

3

YUSUF TAHA

DOĞAN

ORTA

ÖĞRENCİ

4

BİNALİ

DEMİR

ORTA

EMEKLİ

5

SELİN

ERDOĞAN

ORTA

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

EROĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ

2

REYHAN

ÇOBANGİL

ORTA

EV KADINI

3

FUAT

DÜZGÜN

ORTA

ESNAF

4

TAYLAN ÖZGÜR

KAYA

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

5

EBRU

GÖRGÜLÜ

YÜKSEK

MUHASEBECİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KARDELEN

KOCABEYOĞLU

ORTA

E TİCARET

2

ENES

BAHŞİ

ORTA

SERBEST

3

FATİH

BÜYÜKYAĞMUR

YÜKSEK

SERBEST

4

AHMET SELİM

BIYIK

ORTA

SERBEST

5

UĞUR

TURAN

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DOĞAN

ÜRGÜP

YÜKSEK

EMEKLİ

2

UĞUR

BULUT

ORTA

İŞ ADAMI

3

AYTEKİN

KULMAÇ

YÜKSEK

EMEKLİ

4

UĞUR

KARACA

ORTA

İŞ ADAMI

5

HAMZA

KEVİOĞLU

YÜKSEK

İDARECİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULLAH

GÜLER

YÜKSEK

AVUKAT

2

HAKAN

AKSU

YÜKSEK

ECZACI

3

RUKİYE

TOY

YÜKSEK

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ-ORTAÖĞRETİM

4

RÜSTEM

YÜCE

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

SERDAR

ÖKSÜM

YÜKSEK

VETERİNER

YENİDEN REFAH PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEMİL

LAÇİNER

YÜKSEK

SANAYİCİ

2

FATİH

KALKAN

ORTA

İŞ İNSANI

3

GÖKSEL

ÖZPINAR

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

4

CABİR

ÇETİNKAYA

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

5

ENİSA

KARAKOÇ

YÜKSEK

İL GÖÇ UZMANI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ÖZYÜREK

ORTA

İŞ İNSANI

2

İLKER

İPEK

YÜKSEK

AVUKAT

3

KENAN

ÇARBOĞA

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

4

MURAT

SEVİNÇ

ORTA

GAZETECİ

5

BAHADIR

GÖKMEN

YÜKSEK

MUHASEBECİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GANİ

KAPLAN

ORTA

SERBEST

2

MEHMET MUSTAFA

YILDIZ

ORTA

SERBEST

3

VİLDAN

DOĞAN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

4

HÜSEYİN

ÖZCAN

İLK

SERBEST

5

SELMA

ÖZEL ASI

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KOKSAL

TEK

YÜKSEK

İŞÇİ

2

YAĞMUR

AKIN

YÜKSEK

YÖNETİCİ ASİSTAN

3

VELİ

REÇBER

YÜKSEK

İŞÇİ

4

HAKAN

TEKŞEN

YÜKSEK

İŞÇİ

5

YUSUF

AKGEDİK

ORTA

TEKİSYEN

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

KIR

YÜKSEK

SERBEST

2

ORHUN

GÜRAL

ORTA

SERBEST MESLEK

3

EREN

ARI

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

4

SUNA

GÖL

ORTA

SERBEST MESLEK

5

DERVİŞ BÜLENT

TÜMER

YÜKSEK

MÜHENDİS

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DİLEK

ÖZDEMİR BOYRAZ ORTA

İŞÇİ

2

HÜSEYİN

ÖZLEM

ORTA

EMEKLİ

3

ERDAL

YILDIZ

ORTA

EMEKLİ

4

CAFER

AKAN

ORTA

İŞÇİ

5

ABBAS

ULUCAN

ORTA

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZEKİ

HARAL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

HÜSNÜ

KİRAZ

YÜKSEK

EĞİİTİMCİ

3

ZÜLAL

KILIÇ

ORTA

EV KADINI

4

ÖMER

ÜNAL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

VOLKAN

BALCILAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

METİN

ÇEKEN

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

ZEYNEL

SARPDAĞ

YÜKSEK

MADEN İŞÇİSİ

3

ABBAS

ASLANDOĞAN

ORTA

EMEKLİ İŞÇİ

4

CUMHUR

AKBULUT

ORTA

EMEKLİ

5

FAHRİ

GÖKÇE

ORTA

ELEKTİRİKÇİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BÜLENT

AYDIN

ORTA

İŞ İNSANI

2

EMRE

ÇİL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

DOĞAN MURAT

ŞEREFOĞLU

YÜKSEK

RADYO TV

4

BÜŞRA BETÜL

KUMLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

AKİF

ÇOŞKUN

İLK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ULAŞ

KARASU

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

SERDAR

İNCE

YÜKSEK

MİMAR

3

SERVECAN

KAYA

YÜKSEK

AVUKAT AKEDEMISYEN

4

LÜTFİ GÖRKEM

MARŞAN

YÜKSEK

İNŞAAT - İŞLETME

5

BAHATTİN

YAVUZ

YÜKSEK

AVUKAT

İYİ PARTİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CELAL

DAĞGEZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

AHMET

BOZDOĞAN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

SERAP

BOZPOLAT AYAN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

4

MERVE

YILDIZ YARAY

YÜKSEK

AVUKAT

5

TOLGA

SAY

ORTA

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

ZAFER PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATİH

ÖZTÜRK

YÜKSEK

GÖÇ UZMANI

2

ŞAHİN

POLAT

YÜKSEK

AVUKAT

3

ZİYA

YALÇIN

ORTA

İŞLETMECİ

4

YUSUF

KAYMAKÇI

ORTA

AŞÇI

5

UMUT

ARSLAN

ORTA

YAZILIMCI

BAĞIMSIZ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KEREM

OK YAY

ORTA

İŞ İNSANI

2

TUNCAY

KARAHAN

ORTA

EMEKLİ

3

ERTAÇ

ÖNDER

ORTA

ÖĞRENCİ

ŞANLIURFA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER

HURMA

ORTA

ESNAF

2

MEHMET

ÖRGEN

ORTA

ESNAF

3

BİLAL

ÇAYAN

ORTA

ESNAF

4

CUMA

ALTAY

İLK

SERBEST

5

İBRAHİM HALİL

ÖZÇELİK

İLK

SERBEST

6

MEHMET

DAĞ

ORTA

ESNAF

7

İBRAHİM

ATLI

ORTA

SERBEST

8

MUSA

GÜZEL

ORTA

SERBEST

9

MAHMUT

EMRULLAH

YÜKSEK

MÜHENDİS

10

MUSTAFA

KILIÇ

ORTA

SERBEST

11

ÖMER

ÖZDÖVER

ORTA

ESNAF

12

İBRAHİM

TOPUZ

ORTA

SERBEST

13

TUNCAY

EKİNCİ

YÜKSEK

ESNAF

14

HİLMİ

MUŞTU

ORTA

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ÇALIŞKAN

YÜKSEK

EMEKLİ

2

BAHATTİN

KAYA

İLK

İŞÇİ

3

HAVVA

BİLEN

İLK

İŞÇİ

4

SÜMRÜ

TÜVEREKLİ

YÜKSEK

İŞÇİ

5

ÖMER

AK

İLK

İŞÇİ

6

OKAY

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

7

SABRİ

KIRĞIL

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

8

KUTBİZADE

TANERİ

İLK

SERBEST/ÖZEL

9

EMİNE

PATIR

ORTA

İŞÇİ

10

YAĞMUR

AYDEMİR

ORTA

SERBEST/ÖZEL

11

HALİT

YALÇIN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

12

BERHAT

ÜREGİL

ORTA

SERBEST/ÖZEL

13

HAKAN

YAZICIOĞLU

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

14

MAHMUT

SÜRÜCÜ

ORTA

SERBEST/ÖZEL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER

POLAT

YÜKSEK

TARIM TEKNİKERİ

2

ORHAN

KURULDU

İLK

ESNAF

3

İDRİS

YAVUZ

ORTA

SANATÇI

4

HALİL

ÇALIŞKAN

ORTA

MAKİNE OPERATÖRÜ

5

İSMAİL

YILDIRIM

ORTA

İŞÇİ

6

MAHMUT

AKYÜREK

ORTA

DOKUMACI

7

METİN

POLAT

ORTA

TEKSTİL İŞÇİSİ

8

KEMAL ATANUR

ARAL

YÜKSEK

MÜHENDİS

9

ERCAN

DİRİL

ORTA

SERBEST

10

EMRAH

DAĞ

ORTA

SERBEST

11

OSMAN

DAMAR

YÜKSEK

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

12

SEVDA

ACAR

ORTA

EV KADINI

13

FERİDUN

GÜLLÜ

ORTA

EMEKLİ

14

NERİMAN

KEŞKE

YÜKSEK

PLANLAMA VE GELİŞTİRME UZMANI

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ATİLLA

GÖKTAŞ

ORTA

İŞÇİ

2

BARIŞ MEHMET

BALCI

ORTA

ÖĞRENCİ

3

MEHMET AKİF

ARAZ

ORTA

İŞÇİ

4

HASAN

GEVGER

ORTA

ÖĞRENCİ

5

EMRE

ALBAY

ORTA

ÖĞRENCİ

6

BİHTER

BAYER SEYHAN

ORTA

İŞÇİ

7

DENİZ

ÇAĞLİ

ORTA

ÖĞRENCİ

8

ARJİN

ARIN

ORTA

ÖĞRENCİ

9

HAMZA

ÇELİK

ORTA

ÖĞRENCİ

10

FATMA

KARAASLAN

ORTA

ÖĞRENCİ

11

HAYDAR

ÇAMYURDU

ORTA

EMEKLİ

12

RÜYA

ÇENGEL

ORTA

İŞÇİ

13

HASAN

TECİRLİ

İLK

İŞÇİ

14

KENAN

CANPOLAT

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÖKSU

CENGİZ

ORTA

ÖĞRENCİ

2

İBRAHİM HALİL

GÜNDÜZALP

YÜKSEK

İŞÇİ

3

GÖZDE

KOÇ

YÜKSEK

İŞÇİ

4

SAİT

GÜLDOĞAN

YÜKSEK

EMEKLİ

5

HASAN

ÖZDİNÇ

YÜKSEK

EMEKLİ

6

AZİZ

TAŞKAYA

ORTA

İŞÇİ

7

SAVAŞ

YILMAZ

YÜKSEK

EMEKLİ

8

EMRULLAH

KABACAOĞLU

YÜKSEK

İŞÇİ

9

KEMAL

ŞENEL

YÜKSEK

MİMAR

10

UFUK

ATICI

YÜKSEK

AVUKAT

11

TOLGAY

GÜVERCİN

YÜKSEK

AVUKAT

12

TAMER

YOLOĞLU

YÜKSEK

TEKNİKER

13

SERTAÇ

OSANMAZ

ORTA

EMEKLİ

14

SERDAL

ERTUNÇ

YÜKSEK

İŞÇİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

PAR

ORTA

SERBEST

2

MEHMET

POLAT

YÜKSEK

SERBEST

3

AHMET METİN

OKAY

YÜKSEK

SERBEST

4

BEDİR

KEMAL

YÜKSEK

SERBEST

5

MİNEGÜL

GÜRSES

ORTA

SERBEST

6

İSA

AKDAĞ

YÜKSEK

SERBEST

7

FURKAN

ÇİFTÇİ

ORTA

SERBEST

8

OSMAN SABRİ

ALPFİDAN

İLK

SERBEST

9

OĞULCAN

İPEK

YÜKSEK

SERBEST

10

YETER SAYNUR

SALLI

ORTA

SERBEST

11

MEHMET

UZBİLEK

YÜKSEK

SERBEST

12

AYTEN

DAL

YÜKSEK

SERBEST

13

MEHMETHAN

ÜNVER

ORTA

ÖĞRENCİ

14

MİKAİL

TAŞ

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

KARAL

İLK

ÇİFTÇİ

2

MUSTAFA

ÇAVCI

YÜKSEK

PAZARLAMACI

3

HALİL

ŞEN

İLK

TİCARET

4

MEHMET

ALTUNBOĞA

ORTA

ESNAF

5

FIRAT

AKBAŞ

İLK

İŞÇİ

6

ÖMER

TAŞDAN

İLK

ÇİFTÇİ

7

HALİL

ÇAKMAZ

ORTA

ESNAF

8

HALİT

ÖZBEK

ORTA

ÇİFTÇİ İ

9

AHMET

DİREK

ORTA

SERBEST

10

MURAT

ÇİFTÇİ

İLK

G DANIŞMANI

11

FUAT

KIZILATEŞ

İLK

İŞÇİ

12

HALİL

KARAKUŞ

İLK

ESNAF

13

İSMAİL

GÖK

YÜKSEK

TEKNİKER

14

CEMAL

MİZAN

İLK

TEKSTİL

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BEKİR

BOZDAĞ

YÜKSEK

HUKUKÇU

2

ABDULKADİR EMİN

ÖNEN

YÜKSEK

DİPLOMAT (DIŞ İŞLERİ MESLEK MEMURU)

3

ABDÜRRAHİM

DUŞAK

YÜKSEK

DİĞER ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKUL ÖĞRETİM ÜYELERİ

4

MEHMET ALİ

CEVHERİ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

5

CEVAHİR ASUMAN

YAZMACI

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR-TURİZM (ÖZEL SEKTÖR)

6

İBRAHİM

EYYÜPOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

7

HİKMET

BAŞAK

ORTA

ÇİFTÇİ (TARLA ÜRÜNLERİ)

8

MEHMET FARUK

PINARBAŞI

YÜKSEK

AVUKAT

9

MAHMUT

KAÇAR

YÜKSEK

ÇEVRE MÜHENDİSİ

10

NİHAT

KILIÇ

YÜKSEK

HUKUKÇU (GENEL)

11

EMRE

KARAÇİZMELİ

YÜKSEK

ECZACI

12

MEHMET İLHAMİ

GÜNBEGİ

YÜKSEK

EKONOMİST

13

ABDULLAH

AKSAK

YÜKSEK

TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT ÖĞRETMENİ- ORTAÖĞRETİM

14

ABDÜRRAHİM

TORU

YÜKSEK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL

YAVUZ

İLK

İŞ İNSANI

2

HACI

ALMAS

YÜKSEK

ESNAF

3

SABİH

DALLI

YÜKSEK

DOKTOR

4

OSMAN

ÖZMEN

ORTA

ESNAF

5

HALİT

TOPRAK

ORTA

SERBEST MESLEK

6

HALİL

SAÇAKLI

ORTA

ESNAF

7

ŞABAN

ÇULCU

ORTA

TÜCCAR

8

MEHMET

GÜNEŞ

İLK

ESNAF

9

TAHSİN

BİLBAY

İLK

İŞ İNSANI

10

HALİL

ALKAN

İLK

ÇİFTÇİ

11

AYŞE

KAPLAN

YÜKSEK

EV HANIMI

12

İBRAHİM HALİL

ŞAHİN

ORTA

İŞ İNSANI

13

ÖZGÜR

GENĞEÇ YAŞAR

İLK

ÇİFTÇİ

14

KAMİL

ŞİŞ

ORTA

İŞ İNSANI MÜTEAHHİT

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

ÖZYAVUZ

ORTA

ÇİFTÇİ

2

HALİL

BAKIŞ

ORTA

ÇİFTÇİ

3

HALİT

YILDIZ

ORTA

SERBEST MESLEK

4

OSMAN

MUTLU

YÜKSEK

ECZACI

5

MEHMET

ARPACİ

ORTA

KAMU İŞÇİSİ

6

MAHMUT

POLAT

ORTA

ESNAF

7

KEMAL

GÜNEŞ

İLK

SERBEST MESLEK

8

HAVVA BİRSEN

DEĞER

YÜKSEK

İŞÇİ

9

İSMAİL

AKÇAKAYA

ORTA

İŞ İNSANI

10

MUSTAFA

AYĞIRCI

ORTA

İŞÇİ

11

ALİ

KURT

YÜKSEK

İŞLETME

12

AHMET

ERGÜN

ORTA

İŞ İNSANI

13

HASAN

KORUK

İLK

ÇİFTÇİ

14

HAKKI

KAYA

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MİTHAT

SANCAR

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

ÖMER

ÖCALAN

YÜKSEK

SİYASETÇİ

3

DİLAN

KUNT AYAN

YÜKSEK

AVUKAT

4

FERİT

ŞENYAŞAR

YÜKSEK

SERBEST

5

ALİYE

KIZILDAMAR

YÜKSEK

SİYASETÇİ

6

BÜLENT

AŞA

YÜKSEK

AVUKAT

7

NERGİZ ÇİĞDEM

KARAKEÇİLİ

YÜKSEK

SİYASETÇİ

8

REMZİ

GENÇDAL

YÜKSEK

SERBEST

9

CEMİLE

ŞAHİN

ORTA

EV KADINI

10

BAVER

GÜL

YÜKSEK

AVUKAT

11

AYŞE

TUTKU

YÜKSEK

SOSYOLOG

12

HALİL

ÇAY

İLK

SERBEST

13

MIZGİN

ALBAYRAK

ORTA

SERBEST

14

FERAT

BEYAZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

AY

ORTA

SERBEST

2

HALİL

SANCAR

ORTA

SERBEST

3

MUSTAFA

ÇETİNTAŞ

İLK

SERBEST

4

MEHMET

ÜLGER

YÜKSEK

SERBEST

5

GÜLİSTAN

ŞAHİN

ORTA

SERBEST

6

MEHMET TAHA

GÜLDAŞ

ORTA

SERBEST

7

MAHMUT

GÜLDAŞ

ORTA

SERBEST

8

KADİR

KARAKAYA

ORTA

SERBEST

9

EMRAH

DEMİR

ORTA

SERBEST

10

İBRAHİM HALİL

YAŞAR

YÜKSEK

SERBEST

11

MEHMET

DOĞAN

ORTA

SERBEST

12

HİLMİ

GÜRCAN

ORTA

SERBEST

13

MEHMET HAYRİ

AZGIN

ORTA

SERBEST

14

BERKAY

ERÇETİN

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

BİKE

İLK

İŞ İNSANI

2

GÜLFİDAN

KARADAŞ

ORTA

SERBEST

3

ÇETİN

HANİLÇİ

İLK

SERBEST

4

AHMET

POLAT

İLK

İŞ İNSANI

5

İBRAHİM

TAHTASIZ

YÜKSEK

SERBEST

6

MEHMET

GÜNEŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

7

ABDURRAHMAN

ŞAKİROĞLU

İLK

SERBEST

8

NECLA

ALAKUŞ

İLK

SERBEST

9

MÜSLÜM

KUTLAN

İLK

SERBEST

10

NEVZAT

YAZAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

11

MUSTAFA FERHAT

ŞAKİROĞLU

YÜKSEK

SERBEST

12

MEHMET

ÇAĞLAYAN

İLK

SERBEST

13

EMİNE

TAHTASIZ

ORTA

SERBEST

14

ARZU

KARAAĞAÇ

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZENNURE

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

2

ALİ

ÖZÇELİK

YÜKSEK

İŞÇİ

3

SADIK

CANER

ORTA

İŞÇİ

4

FIRAT

KIRAN

ORTA

ÖĞRENCİ

5

ALİ

HOROZ

İLK

İŞÇİ

6

İSMAİL

AÇAR

İLK

İŞÇİ

7

HÜSEYİN

KAYA

ORTA

İŞÇİ

8

MEHMET

ERDOĞAN

ORTA

İŞÇİ

9

YUSUF

KAPLAN

İLK

İŞÇİ

10

EROL

KISABACAK

İLK

İŞÇİ

11

İLHAMİ

ŞİMŞEK

İLK

İŞÇİ

12

ERKAN

KANDEMİR

ORTA

işçi

13

MUAMMER

KUZUBAŞ

İLK

işçi

14

ALPER

EMİR

ORTA

işçi

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TURAN

KIRAN

ORTA

ESNAF

2

HALİL

GÜMER

ORTA

İŞ İNSANI

3

CUMALİ

ÇAVLAN

İLK

ŞOFÖR

4

AHMET BAKIR

UZUN

İLK

ÇİFTÇİ

5

EDİP

ÖĞÜŞ

İLK

SERBEST MESLEK

6

ABDULKADİR

KARA

ORTA

ESNAF

7

İSA

ÖZBUDAK

İLK

ESNAF

8

CEVHER

YÜZKAN

ORTA

SERBEST MESLEK

9

ALİ

KOLKARA

İLK

İŞ İNSANI

10

DOĞAN

KILIÇ

İLK

ESNAF

11

CEMAL

ÖZTÜRK

İLK

ŞOFÖR

12

HATİCE

KÜÇÜK

İLK

EV HANIMI

13

HALİL

SARMACA

ORTA

ESNAF

14

ÖMER

AĞDOĞAN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

ATACA

İLK

ÇİFTÇİ

2

HASAN

KONGÜL

ORTA

ESNAF

3

MEHMET

DEMİR

ORTA

SATIŞ MÜDÜRÜ

4

AYTAÇ

TEKİN

ORTA

GAZETECİ

5

MUAZZEZ

BAĞIŞ

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

6

ŞEYH MÜSLÜM ŞAHİN

ÇULCUOĞLU

ORTA

TERZİ

7

ÇAĞDAŞ ALAETTİN

BABACAN

YÜKSEK

GAZETECİ

8

SILA

KOLTUK

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

9

EMEK

KARABULUT

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

10

AHMET

SARAL

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

11

MİRZA

ÇELİK

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

12

ESİN

ÜSKÜPLÜ

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

13

SİNEM

YILDARI

YÜKSEK

SATIŞ MÜDÜRÜ

14

NURAN VERDA

KASAPOĞLU

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET GÜL

ASLAN

ORTA

İŞ İNSANI

2

ZEYNEP

KÜÇÜK

İLK

İŞ İNSANI

3

İSMAİL

SAĞIR

ORTA

İŞ İNSANI

4

MUSTAFA

BENZER

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

KADİR

KAYA

İLK

ESNAF

6

ZELİHA

DAYLAN

ORTA

İŞ İNSANI

7

ÜMİT

CEYLAN

ORTA

İŞ İNSANI

8

ÖMER

BURKANKOLU

İLK

İŞ İNSANI

9

MURAT

DÖNMEZLER

İLK

İŞ İNSANI

10

KAZIM

TAŞDİREK

ORTA

İŞ İNSANI

11

İRFAN

TAŞDİREK

ORTA

İŞ İNSANI

12

AYŞE

AKIN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

13

ŞAHİN

BEZLEK

ORTA

İŞ İNSANI

14

MEHMET MUSTAFA

DOĞAN

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MAHMUT

TANAL

YÜKSEK

AVUKAT

2

MÜSLÜM CENGİZHAN

AKALIN

YÜKSEK

AVUKAT

3

AHMET

TÜYSÜZ

YÜKSEK

AVUKAT

4

ABDULLAH

YEŞİL

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

5

İBRAHİM

DİREK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

SÜLEYMAN

GÖK

YÜKSEK

UZMAN HEKİM

7

İBRAHİM HALİL

YARIŞ

ORTA

OTO ELEKTRİK

8

ABDULLAH

DİREK

YÜKSEK

SERBEST ÖZEL

9

MÜSLÜM

ŞİKAK

ORTA

TİCARET-ÇİFTÇİ

10

BERİVAN

VEYSANOĞLU DÜŞME

YÜKSEK

AVUKAT

11

ABDULKADİR

ÇETİN

ORTA

SERBEST

12

VEHBİ

VURAL

YÜKSEK

EĞİTİM MÜFETTİŞİ

13

İSA

EKİNCİ

ORTA

ÖĞRENCİ

14

AZİZ

BABACAN

ORTA

İŞ İNSANI

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMİN

YETİM

ORTA

İŞ ADAMI

2

MUHAMMED ALİ

ARUSOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

3

MUSA

MANGAL

YÜKSEK

AVUKAT

4

MEHMET ŞAHİN

GÜLEL

YÜKSEK

DOKTOR

5

CEM

KARAKEÇİLİ

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

6

MEHMET GANİM

BAŞAR

YÜKSEK

DOKTOR

7

MEHMET EMİN

GÜVENÇ

ORTA

DİĞER

8

MUSTAFA

DİRİER

YÜKSEK

AVUKAT

9

HÜSEYİN SİRHAN

GÖKDOĞAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

10

GÜLCAN

CENGİZ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

11

MEHMET

HAMCAN

YÜKSEK

SOSYAL BİLİMCİ

12

MEHMET

YILDIRIM

ORTA

DİĞER

13

ÖMER FARUK

AİŞEOĞLU

YÜKSEK

İŞ ADAMI

14

NECAT

YAŞAR

İLK

ESNAF

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FAHRİYE YONCA

AYAŞ

YÜKSEK

DOKTOR

2

LEVENT

YENİLMEZ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

ABDULKADİR

ASLANTAŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

4

ÖMER

UÇAR

ORTA

İŞ İNSANI

5

FATİH MEHMET

BUCAK

YÜKSEK

EKONOMİST

6

MUSTAFA HAKKI

BUCAK

ORTA

İŞ İNSANI

7

MÜSLÜM MURAT

SARI BAŞAK

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

8

ABDULKERİM

KOÇ

ORTA

İŞ İNSANI

ŞIRNAK İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

MİLLET PARTİSİ

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULLAH

YAMAN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

DAVUT

KAYA

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

NECATİ

ŞAHİN

YÜKSEK

İKTİSATÇI

4

MUSTAFA ORHAN

ŞENTÜRK

YÜKSEK

MALİYECİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BEHÇET

TEKTEKİN

ORTA

EMEKLİ

2

AHMET

ERDOĞAN

ORTA

SERBEST

3

RIDVAN

DEMİR

ORTA

SERBEST

4

OĞUZHAN

BAYRAM

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BİLAL BUĞRAHAN

AYDIN

YÜKSEK

KURGUCU

2

İSMAİL CAN

ATEŞ

YÜKSEK

YAZILIMCI

3

YAĞMUR BÜŞRA

EKİNCİ

YÜKSEK

METİN YAZARI

4

CENK

ÖNER

YÜKSEK

MÜHENDİS

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ONUR

PARLAK

YÜKSEK

AVUKAT

2

GÖNÜL

YAZICI

İLK

İŞÇİ

3

DAMLA

KARA KORKMAZ

YÜKSEK

İŞÇİ

4

BÜLENT BARIŞ

DEMİREL

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TEVFİK KEMALİ

ÜÇ BAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ÖZENÇ

SEZEK

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

COŞKUN

İLTER

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

TOLGA

AYDUĞAN

ORTA

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERCAN

ESEN

YÜKSEK

DEKORASYONCU

2

ŞERİF

GÜN

ORTA

ESNAF

3

NİYAZİ

KAYA

ORTA

SERBEST MESLEK

4

KEZBAN

SANCAR

İLK

EV HANIMI

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER

YALDIZ

YÜKSEK

SERBEST

2

NEJDET

BENDER

ORTA

SERBEST

3

İSMAİL UĞUR

DOĞAN

İLK

SERBEST

4

BURHAN

KARAGÖL

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HACI

GÜNEŞ

İLK

İŞİNSANI

2

BEDİRHAN

ÖZDEMİR

İLK

ESNAF

3

HÜSEYİN

BUDAK

İLK

ESNAF

4

ATNAN

ERKMEN

ORTA

ORTAOKUL

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ARSLAN

TATAR

ORTA

SERBEST

2

HATİCE

ATAN

YÜKSEK

GAZETECİ

3

BEDİRHAN

ŞIK

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

4

ABDULKERİM

GÜNDÜZ

ORTA

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SABRİ

TATAR

ORTA

EMEKLİ

2

MUHAMMED EMİN

AKGÜÇ

YÜKSEK

KAMU PERSONELİ

3

HÜSNÜ

BAHŞİŞ

ORTA

İŞ İNSANI

4

RAMAZAN

UÇ KAN

İLK

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HALİL

TATAR

ORTA

İŞ İNSANI

2

FİKRET

KAYA

ORTA

SERBEST MESLEK

3

İDRİS

BARKIN

ORTA

TÜCCAR

4

BAHATTİN

SEVEN

ORTA

EMEKLİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NEVROZ

UYSAL ASLAN YÜKSEK

YÜKSEK

AVUKAT

2

MEHMET ZEKİ

İRMEZ

YÜKSEK

SİYASETÇİ

3

AYŞEGÜL

DOĞAN DAĞLI ORTA

ORTA

SERBEST

4

BEDİRHAN

OSAL

ORTA

SERBEST

ADALET BİRLİK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BÜŞRA

BÜLBÜL

ORTA

SERBEST

2

EBRU

BÜLBÜL

YÜKSEK

SERBEST

3

FURKAN

EROL

ORTA

SERBEST

4

MUHAMMED MUSTAFA

EKİNCİ

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TUNAHAN

AKÇAKOYUN

ORTA

İŞ İNSANI

2

BARIŞ

DURUM

ORTA

SERBEST MESLEK

3

YUNUS EMRE

MENEKŞE

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

4

ABDULLAH

GÜMÜŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET NURİ

KUYTAN

İLK

SERBEST

2

ZEYNETTİN

TUNÇAY

ORTA

ESNAF

3

AYSEL

KUTLUK

İLK

EV HANIMI

4

BÜLENT

KUTLUK

İLK

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NECLA

ŞİŞMAN

YÜKSEK

ŞEHİR PLANCISI

2

YAHYA KEMAL

KEÇECİ

YÜKSEK

TARİHÇİ

3

ALİ

KENDİRCİ

ORTA

İŞÇİ

4

DEVRİM ARDA CAN

DELİBAŞI

ORTA

ÖĞRENCİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞÜKRÜYE

ALTÜRK

ORTA

USTA

2

MUSTAFA

BAYRAK

ORTA

İŞ İNSANI

3

İBRAHİM HALİL

YİĞİT

YÜKSEK

RADYOLOJİ TEKNİKERİ

4

ÖZER

ÇELİK

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULSELAM

AVCİ

ORTA

VİNÇ OPERATÖRÜ

2

HÜSEYİN

AKIL

ORTA

İŞ İNSANI

3

HAMZA

TAŞDİREK

ORTA

İŞ İNSANI

4

ABDULKADİR

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NİZAR

ÖKTEN

YÜKSEK

ECZACI

2

BOTAN

CİZRELİ

YÜKSEK

GAZETECİ

3

ABDULLAH

KAYA

ORTA

İŞ İNSANI

4

AYŞE

BİLİN

ORTA

HALKLA İLİŞKİLER, TANITIM

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADİL

ÖZÇINAR

ORTA

ESNAF

2

NURETTİN

İLÇİ

ORTA

EMEKLİ

3

OSMAN

FERFOOĞLU

YÜKSEK

DİĞER

4

DOĞUKAN

YAYCI

YÜKSEK

AVUKAT

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EŞREF

BAYRAK

ORTA

SERBEST

2

İKRAM

ARSU

ORTA

SERBEST

3

ŞEHMUS

MUNGAN

ORTA

SERBEST

4

FAYSAL

BAYRAK

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MAHMUT

TATAR

ORTA

İŞ İNSANI

2

TİMUÇİN

ELVAN

ORTA

ÖĞRENCİ

3

BEYZA

TATAR

ORTA

ÖĞRENCİ

4

BEYCAN

TANIRĞAN

İLK

ESNAF

TEKİRDAĞ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

YETİMOVA

İLK

ESNAF

2

SERAY

CEYLAN AKYILDIZ

YÜKSEK

MİMAR

3

GÜLTEN

OĞUZ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

MUSTAFA

BALLI

YÜKSEK

TARİH ÖĞRETMENİ

5

ŞABAN

EK

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

6

NECMETTİN

GÜREL

ORTA

SERBEST

7

MUSTAFA

KISA

YÜKSEK

MÜHENDİS

8

NİLGÜL

BAŞ

ORTA

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYŞE

ÇALIŞKAN

İLK

SERBEST/ÖZEL

2

NURTEN

KAHRAMAN

İLK

SERBEST/ÖZEL

3

EMİNE

BAYRAM

ORTA

SERBEST

4

HAYRİ

ZENGOĞLU

İLK

İŞÇİ

5

GÖKHAN

SÜRÜCÜ

ORTA

İŞÇİ

6

RAMAZAN

BAYRAM

ORTA

SERBEST/ÖZEL

7

HALİSE

ÖZ

İLK

İŞÇİ

8

ERHAN

KAYA

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YELİZ

KARBUZ

YÜKSEK

ECZANE TEKNİKERİ

2

MEHMET

BAYIRLI

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

3

MUHSİN

ZAMAN

ORTA

BAKLAVA USTASI

4

POLAT

ONAR

ORTA

İŞÇİ

5

İDİL ZEYNEP

ÖZTÜRK AKTAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

6

HASAN

KOÇAK

YÜKSEK

MAKİNE TEKNİKERİ

7

SADIK

ÇİÇEK

YÜKSEK

İŞÇİ

8

İLHAN

SÜLÜN

YÜKSEK

EMEKLİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET NACİ

GÜNBAT

YÜKSEK

TEKNİSYEN

2

HÜSEYİN

KARACA

ORTA

EMEKLİ

3

UĞUR

KAYA

ORTA

ÖĞRENCİ

4

MUHAMMED KERİM

KIRICI

ORTA

İŞÇİ

5

ONUR

KAYABAŞ

YÜKSEK

İŞÇİ

6

FEVZİ

SAĞIR

ORTA

İŞÇİ

7

DENİZ

DİKMEN

ORTA

ÖĞRENCİ

8

SEVİM

GEREKLİ

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERAP

KAYMAK

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ABDÜL

ÇENE

YÜKSEK

EMEKLİ

3

SEVİM

FİDAN

ORTA

EMEKLİ

4

RABBANİ

DALASLAN

YÜKSEK

EMEKLİ

5

MUSTAFA

GÜNAY

YÜKSEK

EMEKLİ

6

EKREM

YILMAZ

YÜKSEK

EMEKLİ

7

SILA

ULUDAĞ GÜRLER

YÜKSEK

İŞLETMECİ

8

İLKAY

ÖZ

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

ATAY

ORTA

ESNAF

2

YALÇIN

SOYASLAN

YÜKSEK

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

3

AZİZ

ÖZSABAN

İLK

MEKANİK USTASI

4

NECATİ

GÜNEY

ORTA

EMEKLİ

5

VEDAT

ÜNLÜ

ORTA

EMLAKÇI

6

ADEM

PALTA

ORTA

ŞEF GARSON

7

ŞAFAK

GÖNÜLAL

ORTA

ESNAF

8

ENGİN

KARA

İLK

AŞÇI

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞEREF

ALBENİZ

YÜKSEK

SERBEST

2

SADİ

ERDURAN

ORTA

SERBEST

3

BİRKAN

ÖZER

YÜKSEK

SERBEST

4

HARUN

YILMAZ

ORTA

SERBEST

5

METİN

DEMİRTAŞ

YÜKSEK

SERBEST

6

MERT

ADALI

YÜKSEK

SERBEST

7

BARIŞ

TUNCA

ORTA

SERBEST

8

DAMLA NUR

SALĞAR

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TURAN

DEMİRCAN

ORTA

ESNAF

2

MESUT

UÇAR

ORTA

ESNAF

3

GÖKHAN

ACAR

ORTA

GALERİCİ

4

FATİH

DİLER

ORTA

ESNAF

5

ÖMER

ÇETİN KAYA

ORTA

EMLAKÇI

6

NİYAZİ

GÜNEŞ

İLK

SERBEST

7

RUKİYE

DEVECİ

İLK

GMENKULD

8

SÜNDÜZ

ERDOĞAN

ORTA

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MESTAN

ÖZCAN

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ (BİTKİSEL ÜRETİM)

2

GÖKHAN

DİKTAŞ

YÜKSEK

DİĞER ÖZEL SEKTÖR GENEL MÜDÜRLER

3

ÇİĞDEM

KONCAGÜL

YÜKSEK

SERBEST

4

HAKAN

SUNAL

YÜKSEK

GENEL CERRAHİ UZMANI

5

ABDULLAH

ÖĞE

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ (İMALAT SANAYİ)

6

AKIN

YILMAZ

YÜKSEK

YÖNETİCİ (ULAŞIM İŞLERİ)

7

MÜGE

YILDIZ TOPAK

YÜKSEK

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI

8

DEFNE

GEZER

YÜKSEK

SOSYAL HİZMET UZMANI

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

ÇAKI

YÜKSEK

İŞ İNSAN

2

FİLTEKİN

ŞEN

ORTA

KUAFÖR ŞOFÖR

3

HAMİT

HAMİTOĞLU

ORTA

İŞ İNSAINI

4

BURAK

ÇAPKIN

YÜKSEK

GAZETECİ

5

MEHMET

SUNGUR

ORTA

İŞ İNSANI

6

ŞÜKRÜ CAN

ATAGÜN

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

HASAN

DOĞAN

ORTA

TEKNİKER

8

MURAT

KARAKAN

ORTA

İŞ İNSANI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İLKER

YÜCEL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

KORAY

ÖNSEL

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

MURAT

TURNA

ORTA

İŞ İNSANI

4

GÖKHAN

BAYLAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

MUSTAFA SÜLEYMAN

KURTAR

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

6

FİLİZ

ORMAN AKIN

YÜKSEK

AVUKAT

7

HASAN

MEMİŞOĞLU

ORTA

İŞ İNSANI

8

NECMİ

ÖZGÜL

ORTA

ZANAATKAR

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUAZZEZ

ORHAN IŞIK

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

SEYİTHAN

KIRMIZI

YÜKSEK

SOSYOLOG

3

GAMZE

KAYA

YÜKSEK

İŞÇİ

4

NESRİN

ÖZEL UNAY

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

5

ERKAN

ATALAY

ORTA

SERBEST

6

GÜLŞEN

DAŞDÖĞEN

YÜKSEK

SERBEST

7

ÇETİN

YILMAZ

YÜKSEK

SERBEST

8

BEDRETTİN

GÖZMEN

İLK

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BİLGE

SEÇKİN ÇETİNKAYA

YÜKSEK

TARİHÇİ

2

MEHMET

AYTEKİN

ORTA

İŞÇİ

3

EMRE

SEVİLMİŞ

YÜKSEK

MİMAR

4

İSMAİL

ÖZTOK

ORTA

EMEKLİ

5

BETÜL

OKUYAN

YÜKSEK

SATIŞ DANIŞMANI

6

GÜLENAY

SUNA

YÜKSEK

MALİYE

7

KARDELEN

EVCİMEN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

8

ERKAN ÖZGÜR

MUTLUCAN

YÜKSEK

YÖNETİCİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KADİR

ÇİL

YÜKSEK

SERBEST

2

BAHRİYE BİRSEN

KERPİÇÇİ

YÜKSEK

SERBEST

3

RECEP

ÇİFTÇİ

İLK

SERBEST

4

RECEP

KARADAĞ

İLK

SERBEST

5

HAVVA

KARAKULAK

ORTA

SERBEST

6

RECEP

YILMAZ

ORTA

SERBEST

7

NAZLICAN

ÇOBAN

ORTA

SERBEST

8

ELİF

TÜRKOĞLU

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜLYA

ARSLAN

ORTA

İŞÇİ

2

FATİH

BULUT

YÜKSEK

TEKNİKER

3

SUAT

ŞAHİN

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

ÖZGÜL

YILDIRIM

ORTA

İŞÇİ

5

SELÇUK

ŞEN

ORTA

İŞÇİ

6

HİKMET

EFE

YÜKSEK

TARİHÇİ

7

HASAN ALİ

ÇÖLÜK

ORTA

TİYATRO YÖNETMENİ

8

HALE

ARSLAN

ORTA

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERTUĞRUL

ORTA

ORTA

İŞÇİ

2

MEHMET YALÇIN

İÇÖZ

YÜKSEK

AVUKAT

3

GÜRKAN

TÜRKSOY

YÜKSEK

ESNAF

4

FİLİZ

İNCİ

ORTA

EV HANIMI

5

ÖZKAN

İNCİ

ORTA

ÇİFTÇİ

6

KEMAL

ENGİN

ORTA

ESNAF

7

ERKAN

KAYA

ORTA

İŞÇİ

8

MEHMET

GÜRENÇ

İLK

İŞÇİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FAİK

ÖZTRAK

YÜKSEK

EKONOMİST

2

İLHAMİ ÖZCAN

AYGUN

YÜKSEK

DR. ZİRAAT MÜHENDİSİ

3

CEM

AVŞAR

YÜKSEK

İŞLETME

4

NURTEN

YONTAR

YÜKSEK

EMEKLİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

5

MUSTAFA ÜLKEM

URUK

ORTA

ÖĞRENCİ

6

İSMAİL

DOĞAROĞLU

YÜKSEK

TIP DOKTORU

7

SEMA

KIRKOYUN KİNET

YÜKSEK

İŞ KADINI - YÖNETİCİ

8

İSMAİL

ÇELEBİ

İLK

SANAYİCİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SELCAN

HAMŞIOĞLU

YÜKSEK

GAZETECİ

2

SERTAÇ

ALKAYA

YÜKSEK

YÖNETİCİ

3

HAZİM TAMER

DODURKA

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

4

ZEKİ

UZUN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

5

AYNUR

ÇEŞMELİLER

YÜKSEK

İŞLETMECİ

6

ŞERAFETDİN

TERZİ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

7

MEHMET İLKER

ATASEVER

YÜKSEK

İŞ ADAMI

8

ÖZGEN

KESKİNER KARAKAYA

YÜKSEK

MÜHENDİS

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GİRAY

BATI

ORTA

TEKSTİLCİ

2

TARIK

ORAKÇI

İLK

MÜZİSYEN

3

HÜSEYİN

TUĞSAL

ORTA

SERBEST

4

BİLGE

ATAÇ

ORTA

SERBEST

5

FATİH

BİLEN

İLK

SERBEST

6

AYŞE

AĞCA

YÜKSEK

EV HANIMI

7

TUNCER

BAŞTUĞ

ORTA

SERBEST

8

SERKAN

SULUTAY

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATİH

ALTINTAŞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

NAİM

SÖYLEMEZOĞLU

YÜKSEK

ANESTEZİ TEKNİKERİ

3

BURAK

YILMAZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

İPEK

GÖKÇEBEL

YÜKSEK

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

5

TANYA MİHRİNAZ

ÜNKAYA

YÜKSEK

LOJİSTİK

6

TİMUÇİN

GÜVEN

YÜKSEK

VETERİNER TEKNİKERİ

7

GÜREL

EVİRGEN

YÜKSEK

EMEKLİ

8

TAYFUN

EKER

YÜKSEK

GENEL CERRAH

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN

YAMAN

ORTA

ESNAF

2

ALİ

ÇAVUŞ

YÜKSEK

MİMAR

3

MUSTAFA

KARA

İLK

İŞÇİ EMEKLİSİ

TOKAT İLİ ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

YILMAZ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

İDRİS

DURMUŞ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

MUSTAFA

ŞEKER

YÜKSEK

MEMUR

4

DURAN

KARACA

YÜKSEK

MEMUR

5

İBRAHİM

SAYAR

YÜKSEK

İMAM HATİP

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İHSAN

ÇOBAN

ORTA

EMEKLİ

2

CEVAHİR

KÖSE

İLK

İŞÇİ

3

FAYSAL

BALTA

ORTA

İŞÇİ

4

HÜSEYİN

YILMAZ

ORTA

İŞÇİ

5

ERKAN

KİLİNÇ

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER FARUK

ATİK

ORTA

ESNAF

2

ALİ

GÜLEL

ORTA

EMEKLİ

3

YÜCEL

ACAR

YÜKSEK

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

4

YILDIZ

BİLDİK

YÜKSEK

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ

5

ZİYA GÜNEY

DOĞAN

ORTA

ÖĞRENCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAYRETTİN

AYDIN

ORTA

İŞÇİ

2

GÖKHAN

ERBİL

YÜKSEK

İŞÇİ

3

HAYRETTİN

TORUN

ORTA

EMEKLİ

4

ALİ CAN

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

5

ROJDA

DOLGUN

ORTA

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TURAN

BOZKURT

YÜKSEK

EMEKLİ

2

OSMAN

ALICI

ORTA

EMEKLİ

3

MÜZEYYEN

KOÇ

YÜKSEK

EMEKLİ

4

CEYHUN

GÜR

YÜKSEK

İŞÇİ

5

NİLGÜN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DURSUN

BAYRAM

YÜKSEK

SERBEST

2

SAYGIN

ELMACIOĞLU

ORTA

SERBEST

3

DİLARA

AYDIN

YÜKSEK

SERBEST

4

FAHRETTİN

KAYA

ORTA

SERBEST

5

ZEYNEP ZELİHA

OKTAN

ORTA

SERBEST

S. NO

ADI

ANAVATAN PARTİSİ

SOYADI

ÖĞRENİM MESLEĞİ

1

MUSTAFA

HİMMETBEYOĞLU

YÜKSEK İŞ İNSANI

2

ŞAHİN

ALDEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

3

UFUK

DİCLELİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

FATMA

SANSAR

ORTA

EV HANIMI

5

ÖZCAN

ETLİ

ORTA

İŞ İNSANI

S.NO

ADI

SOYADI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYTEN

ÇAĞ BİN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

AYFER

ADEKA

YÜKSEK

İŞÇİ

3

ALİ

ARSLAN

YÜKSEK

İŞÇİ

4

CEMALETTİN

ERDEMCİ

İLK

İŞÇİ

5

EROL

ÇAĞ

YÜKSEK

İŞÇİ

S. NO

ADI

SOYADI

VATAN PARTİSİ

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYHAN

ÇABUK

ORTA

SANATÇI

2

ZEKİ

AKSOY

ORTA

ŞOFÖR

3

ABDULLAH

SEZGİN

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

4

EBRU NUR

DEMİR GENÇER

YÜKSEK BANKACI

5

ERGÜN

ESERYAĞAF

İLK

İŞÇİ

S. NO

ADI

SOYADI

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET CAN

SAĞNAK

İLK

İŞ İNSANI

2

LEVENT EMRE

ERYİĞİT

İLK

ÇİLİNGİR

3

NURİ

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

4

ŞEYHMUS

YÜKSEL

ORTA

İŞ İNSANI

5

VEZİRİ GÜLSE

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

S. NO

ADI

SOYADI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KADİM

DURMAZ

ORTA

ÖĞRETMEN- SERBEST TİCARET

2

DURAN

KUM

ORTA

İŞ İNSANI

3

AYHAN

KARABEKİROĞLU

YÜKSEK YÖNETİCİ MEMUR

4

MEHMET ALİ

KOCAOĞLU

YÜKSEK

MEMUR - İŞ GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ

5

CEM

ÇITAK

YÜKSEK

KAMU İŞÇİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

İYİ PARTİ

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATİH

DEMİRKOL

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

MURAT TOYCAN

SELÇUK

ORTA

İŞ ADAMI

3

ALİ

KARACA

ORTA

ESNAF

4

ŞADAN

İPKİN

YÜKSEK

AVUKAT

5

MUHAMMED ALPEREN

ELDEMİR

YÜKSEK

EKONOMİST

ZAFER PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALPTÜRK

KAYA

YÜKSEK

AVUKAT

2

SEMİH

KURULAY

YÜKSEK

MUHABİR

3

SİNAN

SEVER

ORTA

EMEKLİ

4

ADALET

SEVER

İLK

ESNAF

5

SÜLEYMAN

GÜNEŞ

ORTA

İŞLETMECİ

TRABZON İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAHYA

DEMELİ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

YUSUF

AYDIN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

KENAN

SARI

ORTA

RADYOCU

4

NURŞAN

PEKŞEN

YÜKSEK

SERBEST

5

YÜKSEL

SOYTÜRK

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

6

ESMA

ERSEN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BEKTAŞ

AKKUŞ

ORTA

İŞÇİ

2

ABDURRAHMAN

PINAR

İLK

İŞÇİ

3

YUSUF

GEMİCİOĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

AHMET ARİF

ÖLES

ORTA

İŞÇİ

5

MEHMET

DERİN

İLK

İŞÇİ

6

KAHRAMAN

GÖKÇEN

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

BİRİNGİ

ORTA

ÖĞRENCİ

2

METEHAN

KARAKAYA

ORTA

İŞÇİ

3

ÖZGÜR MURAT

BÜYÜK

YÜKSEK

AVUKAT

4

RIDVAN MURAT

GÖKAY

YÜKSEK

EMEKLİ

5

SERİME

KARATAŞ

YÜKSEK

MUHASEBE İŞÇİSİ

6

SEVDA

KIRAN

YÜKSEK

MUHASEBE İŞÇİSİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAHYA

OS KAY

İLK

EMEKLİ

2

ERKAN

SARI

İLK

ESNAF

3

YUSUF FURKAN

TEKİN

ORTA

ÖĞRENCİ

4

GİZEM

KURTYİĞİT

ORTA

İŞÇİ

5

EREN

ÖZEN

YÜKSEK

İŞÇİ

6

SİNAN

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HİKMET

AKBULUT

ORTA

EMEKLİ

2

BEKİR

UZUNOĞLU

ORTA

EMEKLİ

3

VEYSEL

ÇOLAK

YÜKSEK

EMEKLİ

4

TAHSİN

CİVELEK

YÜKSEK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

5

AYDIN

BEKER

YÜKSEK

İNŞAAT TEKNİKERİ

6

MEHMET

AKCELEP

ORTA

EMEKLİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERKAN

ARMUTCI

ORTA

SERBEST

2

AYŞE

DURMUŞ

ORTA

EĞİTMEN

3

MURAT

YILDIZ

ORTA

SERBEST

4

AHMET

ÜÇÜNCÜ

YÜKSEK

SERBEST

5

DOĞAN

EMİRZEOĞLU

ORTA

SERBEST

6

UTKU

ARSLAN

İLK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OKTAY

AÇAR

İLK

MÜTEAHHİT

2

MEHMET

YAZICI

ORTA

İHRACAATÇI

3

KAĞAN

MUMCU

ORTA

SERBEST

4

NURGÜL

YILMAZ

YÜKSEK

SMMM

5

MEHMET

ÜÇÜNCÜ

ORTA

SERBEST

6

ALİ

ÜZÜM

ORTA

İŞADAMI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADİL

KARAİSMAİLOĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

MUSTAFA

ŞEN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

YILMAZ

BÜYÜKAYDIN

YÜKSEK

KAMU YÖNETİMİ

4

VEHBİ

KOÇ

YÜKSEK

ARMATÖR

5

MERYEM

SÜRMEN

YÜKSEK

YÖNETİCİ-KAMU VE ÖZEL TEŞEBBÜSE AİT HİZMETLER)

6

ZAFER

OFLUOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YENİDEN REFAH PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÜLEYMAN

PULAT

ORTA

İŞ ADAMI

2

MUSTAFA

DURMUŞ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

3

ABDULKERİM

KARACA

YÜKSEK

İŞLETMECİ

4

EMİN

MENŞUR

YÜKSEK

EMEKLİ

5

GÖKHAN

ŞAHİN

YÜKSEK

ESNAF

6

TUBA

BİLGİN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BEKİR SITKI

TARIM

ORTA

İŞ İNSANI

2

YAVUZ

TELLİOĞLU

YÜKSEK

TEKSTİL VE İNŞAAT

3

ŞENER

PUL

YÜKSEK

MİMAR

4

EDANUR

ALTINTAŞ

YÜKSEK

ORMAN /ZİRAAT MÜHENDİSİ

5

YUSUF

ÇAKMAK

YÜKSEK

EMEKLİ POLİS

6

MURAT

AKSOY

YÜKSEK

JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATMA

BİÇER

ORTA

SERBEST

2

ABDUL

ÖZCAN

YÜKSEK

EMEKLİ

3

HANİFE

SEVER

ORTA

EV KADINI

4

İBRAHİM

BAYKAN

YÜKSEK

SERBEST

5

NURETTİN

KARADENİZ

ORTA

SERBEST

6

İSMAİL

CAVGA

YÜKSEK

EMEKLİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÜLEYMAN

HACIBEKTAŞOĞLU

YÜKSEK

TURİZM

2

YAVUZ

KAYNAR

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

ÖMÜR

ÖZDEMİR

YÜKSEK

PAZARCI

4

EMİNE

SPOR

YÜKSEK

EĞİTMEN

5

ASİL

MADENLİ

YÜKSEK

MAKİNA MÜHENDİSİ

6

KEMAL

BAKIRCI

ORTA

SATIŞ

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZCAN

AYDINLI

YÜKSEK

ZOOLOG

2

CAN ARAŞ

YAZICI

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

ALİ KEMAL

AYDIN

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

AHMET

DOĞAN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

5

BURHAN

ONGÜR

İLK

SERBEST MESLEK

6

BORA

ALKAÇ

ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NARİN

BAYRAM

İLK

İŞÇİ

2

SELÇUK

AKBİNA

YÜKSEK

İŞÇİ

3

REYHAN

CANTAŞ

İLK

İŞSİZ

4

ÇELİL

ÇEVİK

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

GÜLSÜN

NALİNCİ

ORTA

İŞÇİ

6

ÜMİT

ÇELİK

İLK

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN NURİ

SARAL

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

2

İSMAİL

ÇİL

İLK

ÇİFTÇİ

3

YILMAZ

GÜRSOY

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

4

HARUN

BÜLBÜL

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

5

NİHAT

SAĞIR

İLK

İŞÇİ

6

ALİ

BAYRAKTAR

ORTA

ESNAF

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SİBEL

SUİÇMEZ

YÜKSEK

AVUKAT

2

AHMET

KAYA

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

3

MURAT

ÖZÇİLİNGİR

YÜKSEK

ESNAF (İŞ İNSANI)

4

MUSA

HACIOĞLU

YÜKSEK

ECZACI

5

İLKER

AKINCI

YÜKSEK

TARİHÇİ - TARİH ÖĞRETMENİ - İŞLETMECİ

6

MUSTAFA ERDİ

ÇAKIR

YÜKSEK

EKONOMİST - DANIŞMAN

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAVUZ

AYDIN

ORTA

İŞ ADAMI

2

ASLAN

GÜNER

YÜKSEK

İŞ ADAMI

3

SERPİL

AKÇAY

YÜKSEK

AVUKAT

4

TAHSİN

AKYÜZ

YÜKSEK

ARAŞTIRMACI

5

AKIN

ÇELİK

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

6

BÜLENT

ARSLAN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SONER

BABUŞCU

YÜKSEK

SERBEST

2

ÜNAL

KAVİ

ORTA

SERBEST

3

MERYEM

KURU

İLK

EV HANIMI

4

MEVLÜT EREN

BAYRAKTAR

YÜKSEK

SERBEST

5

PINAR

OLÇAY RUHUŞEN

ORTA

SERBEST

6

HALİL

DEMİROK

YÜKSEK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BUĞRA

ÇETİN KAYA

YÜKSEK

AVUKAT

2

HAVVA

LAKUTOĞLU

ORTA

GAZETECİ

3

ATAHAN

TELLİOĞLU

ORTA

TÜCCAR

4

TAHA EREN

EYÜPOĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

5

BİLAL

MALKOÇ

YÜKSEK

YAZILIM

6

EMİN

YAŞAR

ORTA

ÇİFTÇİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

KARAHAN

YÜKSEK

MEMUR

2

TEOMAN

YILMAZ

YÜKSEK

MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ

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