YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (17)
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Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
MUĞLA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|KARA
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|İZZET
|ÇAYLI
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|SAMİ
|KEÇECİOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|İSMAİL
|KARA
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|KADİR
|GÜVEN
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|6
|OSMAN
|SİVRİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|ŞENNUR
|ŞİMŞEK
|İLK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET ŞAKİR
|BALTA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|MURAT
|SALTIK
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|3
|MAHMUT
|ARKAN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|4
|İLAYDA
|AY
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|5
|BURHAN
|KURT
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|6
|MEHMET ALİ
|YAZIL
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|ABDULKADİR
|YILDIZ
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|AKSÜT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ARZU
|KOÇAK
|YÜKSEK
|AŞÇI
|3
|DÜZGÜN
|NARİN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|DERYA
|YETKİN
|ORTA
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|5
|MUTLU
|TUNCAY
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|6
|MUSTAFA
|BATUK
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|AYŞE
|VURAL
|ORTA
|EMEKLİ BANKACI
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET EMİN
|TÜRKMEN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|CİHAN
|TAN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MEHMET
|DESTEGÜL
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|MERYEM
|DENİZKIRAN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|SİNEM
|DÖNMEZ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|6
|BİRGÜL
|ZÖNGÜR
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|TAYLAN
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEMA
|ARDA
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|EZGİ
|AKGÜL AKALAN
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|3
|NERMİN
|ERDOĞAN
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|AKİLE
|TONBAK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|HAKAN
|ÖZAYDINLIK
|YÜKSEK
|İLETİŞİMCİ
|6
|ALİ
|ALDAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|ZİVER
|ASLAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
GENÇ PARTİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|ARI KAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|SELİN
|AÇI KAY
|ORTA
|GÜZELLİK UZMANI
|3
|GLORİA MARİA
|AŞ KAR
|İLK
|ESTETİSYEN
|4
|GÜLAY
|YAMAN KARADENİZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|MUHAMMET UĞUR
|GÜLER
|ORTA
|ESNAF
|6
|ZAFER
|SÜRER
|ORTA
|KAPTAN
|7
|ARİFCAN
|CEVİZBAŞ
|ORTA
|ESNAF
|MEMLEKET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÜLEYMAN
|DİNÇBERK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|İBRAHİM
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|CANAN
|KARAOSMANOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|OSMAN
|KURTULUŞ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|5
|BUSE
|TOKAÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|ÜMİT
|İFTAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|SUBUTAY
|AKÇA
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET TARIK
|SARI
|YÜKSEK
|MİMAR
|2
|ALİ
|ÖZDEN
|ORTA
|İŞADAMI
|3
|HİLAL
|ÇETİN KAYA
|ORTA
|EV HANIMI
|4
|REYHAN
|YILMAZ
|ORTA
|ORGANİZATÖR
|5
|MUSTAFA RÜÇHAN
|ÖZER
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|HÜSEYİN
|ÇAKIR
|ORTA
|TRUZİM
|7
|UFUK
|DÖNMEZ
|ORTA
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KADEM
|METE
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR-TURİZM (ÖZEL SEKTÖR)
|2
|YAKUP
|OTGÖZ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|EYLEM
|TAN
|YÜKSEK
|FİZYOTERAPİST
|4
|TURGAY
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|FİNANS UZMANI
|5
|ALİ METE
|KARAGÖZ
|YÜKSEK
|MİMAR
|6
|HAKAN FEVZİ
|İLHAN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|7
|ALİ
|TEKİN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL
|BAYKAL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|KADİR
|GÜRSOY
|ORTA
|TURİZM
|3
|ERSİN
|TOPTAŞ
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|4
|HASAN SEFA
|TURSUN
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|5
|MEMET NESİM
|POLAT
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|6
|FARUK
|ÖĞE
|İLK
|ESNAF
|7
|ENGİN
|KAYA
|ORTA
|GÜVENLİK GÖREVLİSİ
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZLEM
|BALCI
|YÜKSEK
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI
|2
|ERTUĞRUL
|AVCI
|YÜKSEK
|MADENCİ
|3
|MEVLÜT
|KİRİŞ
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|4
|ABDULKADİR
|TEKİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|ŞEVKET
|TOKUR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|HİLMİ
|BAŞPINAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|NESLİHAN
|DOĞANGÜLÖNDER
|YÜKSEK
|İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|İPEK
|MAHMUTOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|3
|İBRAHİM HALUK
|KOŞAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|NEZİR
|YATKI
|ORTA
|SERBEST
|5
|DERYA
|HEZER
|YÜKSEK
|RADYOLOG
|6
|SEDAT
|YAĞCIOĞLU
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|7
|İBRAHİM
|ÇİFTÇİOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|ASLANTUĞ
|ORTA
|OYUNCU
|2
|NEŞE
|TUNCERGÜNGÜT
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|OSMAN
|GÜLGÜN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|MEHMET
|YAPICI
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|5
|YAĞMUR ÖZGÜR
|GÜVEN
|YÜKSEK
|VETERİNER TEKNİKER
|6
|FÜSUN
|ÜNLÜSOY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|NEŞET
|KARADAĞ
|ORTA
|EMEKLİ
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UFUK
|BÖLÜK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MEHMET
|GENÇEL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|AHMETTALHA
|ESİM
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|MURAT
|CENGİZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|5
|YUSUF BERAT
|AYKUL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|HÜSEYİN
|YEŞİLYURT
|İLK
|SERBEST
|7
|ERSİN
|NARLI
|İLK
|SERBEST MESLEK
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|TEKİN
|ORTA
|SERBEST
|2
|NERİMAN
|SARAÇ
|ORTA
|SERBEST
|3
|EMRE BARKIN
|ŞİMŞEK
|ORTA
|SERBEST
|4
|ÖZLEM
|NAZLI ERDOVAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|KORAY
|ÖZGÜVEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|GÜRCAN
|CANPOLAT
|ORTA
|SERBEST
|7
|MUHAMMET TAYLAN
|AYDOS
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NURGÜL
|KUŞÇU
|ORTA
|İŞSİZ
|2
|BÜNYAMİN
|YILDIZ
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|SULTAN
|ATASEVER ŞENTÜRK
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|BEYHAN
|DİLSİZ
|İLK
|İŞÇİ
|5
|OSMAN
|BOZBALAK
|İLK
|EMEKLİ
|6
|EBRU
|GÖKSAL
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|7
|MUZAFFER
|ŞARKAYA
|İLK
|İŞLETMECİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYŞE
|POYRAZ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|2
|HAKAN
|YAVUZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|SADİ
|BOYRAZ
|İLK
|İŞÇİ
|4
|YASİN
|BOZKAYA
|İLK
|İŞÇİ
|5
|MUSTAFA
|ONBAŞI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|SÜMEYRA
|BOYRAZ
|İLK
|EV HANIMI
|7
|FİDAN
|ÇERÇİ
|İLK
|EV HANIMI
|VATAN PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMRE
|AYKIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|SELÇUK
|SELVİ
|ORTA
|İŞLETMECİ
|3
|ELİF
|ÇETİN İŞLEK
|YÜKSEK
|BELEDİYE PERSONELİ
|4
|MEHMET ŞEVKET
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|İLYAS
|YILMAZ
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|6
|AYFER
|ÖZARSLAN KARA
|YÜKSEK
|EMEKLİ HEMŞİRE
|7
|MEHMET
|ÖZER
|YÜKSEK
|ÖN MUHASEBE
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CUMHUR
|UZUN
|YÜKSEK
|AVUKAT ARABULUCU
|2
|GİZEM
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|SÜREYYA
|ÖNEŞ DERİCİ
|YÜKSEK
|KAMU EMEKLİ
|4
|SELÇUK
|ÖZDAĞ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|5
|MEHMET
|DEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|FATMA
|GEBEŞ ÇİMEN
|YÜKSEK
|TURİZM, YAZAR
|7
|SALİH NAZMİ
|BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|İYİ PARTİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|METİN
|ERGUN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|BEHÇET
|SAATÇİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|MEHMET
|TOSUN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|GÜLGÜN
|ÇOLAKOĞLU
|ORTA
|İŞ KADINI
|5
|AYFER
|İLHAN OÇER
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|6
|TULGAY
|HASAR
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|ÖMER
|KAYA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERDAR
|KULMAÇ
|ORTA
|SANATÇI
|2
|CAVİT
|GÜLŞE
|İLK
|SERBEST
|3
|ÖZGE
|ARAŞ
|ORTA
|SERBEST
|4
|MELEK
|BERBER
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|TUNCAY
|GÜLŞE
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|EMEL
|URGANCI
|ORTA
|SERBEST
|7
|DUYGU
|ÇETİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÜNAL
|YİĞİT
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|TAN
|BİLGİNER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|AYBİKE ECE
|TAŞOVA
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|4
|CEM
|AYBER
|YÜKSEK
|ESNAF
|5
|MEHMET
|ÖZDEMİR
|İLK
|EMEKLİ
|6
|MÜJGAN
|DİKMEN
|YÜKSEK
|TURİZM
|7
|OĞUZHAN
|ORDUKAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL
|USLU
|ORTA
|SERBEST MESLEK
MUŞ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET SELÇUK
|ERSEN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|AYKUT MELİH
|ÇELİK
|İLK
|İŞÇİ
|3
|ALİ
|KARAKAYA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|BALKAN
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|2
|KUTBETTİN
|YILMAZ
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|3
|İBİL BAHİM
|ATİ LA
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATMA
|ASLAN
|ORTA
|EV KADINI
|2
|SARGIN ULAŞ
|TUNABOYLU
|ORTA
|İŞLETMECİ
|3
|İBRAHİM HALİL
|YALÇIN
|YÜKSEK
|HEKİM
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZGE
|ALTAY DEDE
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|SEZGİN
|ZEVKİ BOL
|İLK
|ÖĞRENCİ
|3
|AHMET
|KOÇAR
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZGÜR
|ARSLAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|BERRİN
|KONAK
|YÜKSEK
|işçi
|3
|CAN
|BÜYÜKŞAHİN
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FEYZİ
|EKİNCİ
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|FERDA
|SAYGILI S APAZ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|AZİZ BEKİR
|KARÇİ
|YÜKSEK
|MAKİNİST
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KEREM
|UYANIK
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|MUHAMMED SEFA
|DEMİR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|ADEM
|KARAAĞAÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HARUN
|AKOVA
|ORTA
|SERBEST
|2
|REŞİT
|GÜLER
|ORTA
|SERBEST
|3
|ENES
|ĞASPAK
|ORTA
|ESNAF
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET EMİN
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|NUR AHMET
|KILIÇ ASLAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|MUHAMMED BAHADDİN
|IŞIK
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKİ
|BULUT
|ORTA
|ESNAF
|2
|CEMALETTİN
|ÖZDEN
|ORTA
|ESNAF
|3
|İRFAN
|ÇELİK
|YÜKSEK
|ÖZEL SEKTÖR YÖNETİCİ
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|LEVENT
|ÖZMEN
|İLK
|İŞ İNSANI
|2
|HALUK ZEKİ
|ÖĞRETEN
|ORTA
|İŞLETMECİ
|3
|YAŞAR FURKAN
|BİNGÖL
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEZAİ
|TEMELLİ
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|SÜMEYYE
|BOZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|SERHAT
|DURSUN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HACİALİ
|DEMİR
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|ÖMER
|ALTI NOK
|ORTA
|ESNAF
|3
|MUSTAFA
|DOLMACI
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÇETİN
|ONGÜR
|ORTA
|SERBEST
|2
|BURHAN
|ACAR
|İLK
|SERBST
|3
|AHMET
|MEYDA
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ROJDA
|KALKAN
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|MURAT
|ÇELİK
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ÖNDER KEMAL
|GENÇER
|İLK
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN
|SÜZGEÇ
|YÜKSEK
|MAKİNA TEKNİSYENİ
|2
|ENVER
|GÖRMEZ
|İLK
|ESNAF
|3
|YUSUF
|BİNGÖL
|ORTA
|EMEKLİ MEMUR
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAMDÜSENA
|EROĞLU
|ORTA
|TÜCCAR
|2
|SENA NUR
|ŞEREFOĞLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|COŞKUN
|KARAHASAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MÜMTAZ
|YAVUZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|UMUT DENİZ
|GÜNEYSU
|YÜKSEK
|VETERİNER
|3
|EFEKAN
|KEMALOĞLU
|YÜKSEK
|DİĞER
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER FARUK
|SUBAŞI
|ORTA
|SERBEST
|2
|MEHMET
|PATLAK
|ORTA
|SERBEST
|3
|FUNDA
|YAŞAR
|ORTA
|SERBEST
NEVŞEHİR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADEM
|ASLAN
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|SÜMEYYE
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|RUHİYE
|ALGÜL
|ORTA
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İRFAN
|KORUCU
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|SERKAN
|AYDIN
|İLK
|İŞÇİ
|3
|VEDAT
|BAKAN
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|IŞIK
|ALTUĞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|2
|YELİZ
|KARACA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|ÖZGÜR
|SELVİ
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KAYA
|ŞAHAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|MERT DENİZ
|ALTINOĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|GÜNEY
|ÖNGÜNÇ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYŞE
|AKGÜL
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|YUSUF TUNA
|KOÇ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|3
|AYLANAZ İREM
|TAR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CANER
|ÇOBAN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|2
|ERCAN
|YURTSEVEN
|ORTA
|İŞ GÜVENLİĞİ
|3
|ERKAN
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NECATİ
|GÜNGÖR
|ORTA
|SERBEST
|2
|MUSTAFA
|ARSLAN
|ORTA
|SERBEST
|3
|GÜRKAN
|ÇETİN KAYA
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RAMAZAN
|KALKAN
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|2
|RECEP
|TÜKEL
|YÜKSEK
|KONFEKSİYONCU
|3
|MEHMET
|ÇİMEN
|ORTA
|TORNACI
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÜLEYMAN
|ÖZGÜN
|YÜKSEK
|DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
|2
|EMRE
|ÇALIŞKAN
|YÜKSEK
|FİZYOTERAPİST
|3
|MUSTAFA RAUF
|YANAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULGANİ
|ALTINIŞIK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ERSİN
|BAŞAR
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|MEHMET
|DERİN
|İLK
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FİLİZ
|KILIÇ
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|2
|MUSTAFA
|ÇİFTÇİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|EMRE
|AKTAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CAFER
|KILIÇ
|ORTA
|SERBEST
|2
|SADİYE
|GÜNDOĞAN ORTA
|EV KADINI
|3
|TANER
|KAYA
|İLK
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAYRETTİN
|BAYER
|YÜKSEK
|ARKEOLOG
|2
|GÜLÇİN
|AKSU DENİZHAN
|YÜKSEK
|JOKEY
|3
|İLKE
|KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU
|YÜKSEK
|PRODÜKSİYON YÖNETİCİ
|ANAVATAN PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|YILMAZ
|İLK
|EMEKLİ
|2
|HALİL İBRAHİM
|BABAYİĞİT
|İLK
|EMEKLİ
|3
|ÇAĞATAYHAN
|ÇELEBİ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|YENİLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMED YASİN
|ÇAKMAK
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|MEMİK
|SOLMAZ
|İLK
|SERBEST
|3
|NİLAY
|ASLAN
|YÜKSEK
|TEZGAHTAR
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİYE
|ŞEN
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|HÜSNE
|İNAL
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|3
|EROL
|KIYAK
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CENKTÜMER
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|EMEKLİ MEMUR
|2
|TAMER
|TARTAR
|ORTA
|ESNAF
|3
|ELİF
|MURŞİL
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FARUK
|S ARI AS LAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MEHMET
|DEĞİRMENCİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|EDA
|DOĞAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RASİM
|ARI
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|MESUT
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|AYŞE
|GÖL MIHCI
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEMİH
|SOYLU
|YÜKSEK
|TURİZİMCİ
|2
|İREM
|SANTIRCIOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|3
|ABDURRAHMAN
|AKKUŞ
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BURAK
|AŞIKOĞLU
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|2
|MENDERES
|BAYRAM
|YÜKSEK
|EMEKLİ ASKER
|3
|CEREN
|GÜRKAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
NİĞDE İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|DEMİRER
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|SEVİM
|ASLAN
|ORTA
|SERBEST
|3
|AYNUR
|DOĞAN
|İLK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|ŞEŞEOĞULLARI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|REMZİYE
|ÖZTEKİN BAYRAM
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|3
|RAMAZAN
|ALPHAN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TUĞÇE SEZEN
|GEDİK
|YÜKSEK
|MUHASEBE İŞÇİSİ
|2
|BERK
|BAŞAR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|CEM
|BUKSUR
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞERİFE
|CAN
|YÜKSEK
|SAĞLIK EMEKÇİSİ
|2
|ECE
|OKUR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|ONUR
|YAVUZ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYŞEGÜL
|UÇAR
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|ASIM
|ARI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|HÜSEYİN
|ÇANKAYA
|ORTA
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|ÇAMUR
|İLK
|ESNAF
|2
|YASİN
|AĞİR
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|3
|SERHAT
|KARADUMAN
|YÜKSEK
|ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER UZMANI
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UFUK
|TEKELİ
|ORTA
|SERBEST
|2
|FEHMİ
|MERAL
|ORTA
|SERBEST
|3
|TAYYİP
|ÖKMEN
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HULUSİ
|KİPER
|ORTA
|SERBEST
|2
|SERDAL
|KALEMİŞ
|ORTA
|ÖZEL GÜVENLİK
|3
|HÜSEYİN
|BABAOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEVAHİR
|UZKURT
|YÜKSEK
|EKONOMİ VE TİCARET ÖĞRETİM ÜYESİ
|2
|YAVUZ
|ERGUN
|YÜKSEK
|KİMYA MÜHENDİSİ
|3
|İBRAHİM
|BALOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ SELMAN
|IŞIK
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|TANER
|GÜMÜŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|MEHTAP
|TEMELTAŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CUMALİ
|İNCE
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|2
|EMRULLAH
|TÜRE
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|AHMET YASİN
|ŞENTÜRK
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YASEMİN
|KAYA
|ORTA
|EV KADINI
|2
|CUMALİ
|ADIGÜZEL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|MEDİNE
|ÇEKEN
|İLK
|EV KADINI
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ELİF
|ÖNDER
|YÜKSEK
|ECZANE ÇALIŞANI
|2
|KEREM
|TANILKAN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|EKİN DİCLE
|ERBİLGİN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER
|AKSOY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MUHAMMED
|DOĞAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|FEHMİ
|YİGEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FERDİ
|KAYMAKÇI
|ORTA
|SERBEST
|2
|ŞERİFE
|YILDIZ
|ORTA
|SERBEST
|3
|MURAT MUHSİN
|KARAKUŞ
|YÜKSEK
|İŞ SAĞLIĞI UZMANI
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEVİL
|FİDAN
|İLK
|İŞÇİ
|2
|İHSAN
|KARADAĞ
|İLK
|İŞÇİ
|3
|COŞKUN
|VAROL
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|MİLLİ YOL PARTİSİ
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEMAL
|DEMİRCİOĞLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|BİLGE
|SEZGİN ÖRNEK
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|ÖMER
|ARSLANHAN
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞEMAİL
|KAHRAMAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|SÜLEYMAN
|YÜRÜK
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|HASAN
|AKŞEN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MERVE
|Kİ LİNÇ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|YAKUP
|DEMİRKOL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|DİLEK
|ALTI KARDEŞLER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER FETHİ
|GÜRER
|YÜKSEK
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|2
|SEVGİ
|ÖZBEK
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|3
|OZAN
|SAKARYA
|YÜKSEK
|BEYAZ YAKALI - MEPAŞ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MÜMİN
|İNAN
|YÜKSEK
|POLİTİKACI
|2
|OLGUN
|EYTEMİŞ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|3
|FETDAH
|GÜLTEKİN
|ORTA
|ESNAF
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|YİĞİT
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|ORHAN
|ÇILĞIN
|ORTA
|SERBEST
|3
|MERYEM
|DAYAN
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|CEYLAN
|YÜKSEK
|FİNANS UZMANI
|2
|AZİZ
|DOĞAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|KÜRŞAT
|AKKAYA
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
ORDU İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MELEK SEDA
|AKSOY
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|MUSA
|DEMİREL
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|ZEYNEP
|ÇELİK
|İLK
|SERBEST
|4
|NURAN
|ÇETİN
|İLK
|SERBEST
|5
|MEHMET ŞEREF
|RAMAZANOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|FATMA
|YILMAZ
|İLK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FAZLI
|TAŞKAN
|İLK
|EMEKLİ
|2
|MÜMTAZ
|EREN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|SUPHİ
|EREN
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|AYKUT
|ENGİN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|MEMET
|SUVAR
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|6
|MUSA
|ARPAT
|İLK
|EMEKLİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZİKRİ
|DEMİRÖZ
|İLK
|İŞÇİ
|2
|GÖKSEL
|GENÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|SEMRA
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|EMEKLİ HEMŞİRE
|4
|ÖZKAN
|BAĞDU
|ORTA
|DEPO İŞÇİSİ
|5
|BARIŞ
|ÖZBAY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|DUYGU
|SEZER
|YÜKSEK
|SİGORTA EKSPERİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERHAN
|BEKDAŞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|HALİL
|TECİRLİ
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|FARUK
|ŞEN
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|ATAKAN
|KÖPRÜLÜLÜ YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|5
|AKAY
|DALYAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|6
|FATMANUR
|SÖNMEZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NURSEL
|YILDIZ
|İLK
|EV KADINI
|2
|ALİ HAN
|AKYAZI
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|BİROL
|KAYA
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|ETHEM
|İŞTAR
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|MUSTAFA
|POYRAZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|CEMAL
|ÇETİN
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEBANUR
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|ÖYKÜ
|ÇALIŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|CUMHUR
|İNCE
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|MUSTAFA
|BAŞTEPE
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|BATUHAN
|YILMAZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|SEDA
|GÜLER
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|COŞKUN
|SİPAHİOĞLU
|ORTA
|ESNAF
|2
|ADEM
|PİŞMEK
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|MELİHA
|BEKÇİ
|ORTA
|GÜZELLİK UZM
|4
|MURAT
|ŞAHİN
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|5
|MURAT
|YİĞİT
|ORTA
|ESNAF
|6
|MURAT
|HAMARAT
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MAHMUT
|ÖZER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|İBRAHİM UFUK
|KAYNAK
|YÜKSEK
|ARKEOLOG
|3
|MUSTAFA
|HAMARAT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|İSA
|YÜKSEL
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|5
|İSA
|GÜL
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|6
|SAMET
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADEM
|AĞCA
|İLK
|ESNAF
|2
|HARUN
|PALA
|İLK
|TEKNİKER
|3
|ZEHRA
|ÇINAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|FURKAN
|ÇALIŞ
|YÜKSEK
|BİLİŞİM UZMANI
|5
|FİKRET
|BALCI
|İLK
|TÜCCAR
|6
|ÜMİT
|ÖZDEN
|ORTA
|İŞLETMECİ
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NACİ
|ŞANLITÜRK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|EROL
|BAYRAM
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|DOĞUKAN
|AK
|YÜKSEK
|ESNAF
|4
|ALPASLAN
|TÜRKKAN
|YÜKSEK
|işçi
|5
|TUNCER
|USTA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|AHMET
|TOPAL
|YÜKSEK
|ELEKTRİK TEKNİKERİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|ÖZDEMİREL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|NURCAN
|KARASU
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ŞEREF
|ÖZKAN
|ORTA
|GAZETECİ
|4
|ÖZDEN
|ÜNAL
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|5
|ORHAN
|KOCA
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|ERTAN
|KABADAYI
|ORTA
|SERBEST
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYŞEGÜL
|AYDIN ŞENGÖZ
|YÜKSEK
|BİLİŞİM UZMANI
|2
|ERTUĞRUL
|KAHRAMAN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|3
|MERT
|EFE
|YÜKSEK
|VERİ ANALİSTİ
|4
|DENİZ
|ARSLANTÜRK
|YÜKSEK
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|5
|TANSU
|AYIK
|YÜKSEK
|HEMŞİRELİK
|6
|HAKAN
|DUYAN
|ORTA
|EMEKLİ
|ANAVATAN PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CENGİZ
|ÖZCAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|SERHAT
|GÜR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|FATİH
|ÖZDEMİR
|ORTA
|ESNAF
|4
|ÖZCAN
|KAŞALTI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|GAMZE
|YETGİN
|ORTA
|EV HANIMI
|6
|ÇAĞLAYAN ÖZLEM
|ÖZBAY ÖZCAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUSUF KEMAL
|TÜRKOĞLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|AKIN
|YAR
|ORTA
|MUHASEBE
|3
|MUSTAFA
|DURAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|ALİ OSMAN
|ŞIK
|ORTA
|SERBEST
|5
|BURAK
|KAPICIOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|6
|HÜSEYİN
|İNCE
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜLSEN
|ÇEVİK
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|2
|MÜNÜRE
|GENÇER
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|BORAN
|ALP
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|HÜLYA
|AR
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|SADIK
|KARACA
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|6
|CAN
|KARACA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|VATAN PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN
|ERDAŞ
|ORTA
|ESNAF
|2
|SEDAT
|KUTLU
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|3
|ŞADİ
|GENÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|4
|İSMAİL
|KÜÇÜKKARAHAN
|ORTA
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|5
|KEMAL
|SÜMBÜL
|YÜKSEK
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|6
|TEMEL NÜCUMİ
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ORMAN MÜHENDİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HURİYE
|KARNAP HARTAMACI
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|YEŞİM
|SİNCAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|ELİF YAREN
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|HASAN
|FİLİK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|MELİS
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|PINAR SEVİL
|YASADUR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEYİT
|TORUN
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|2
|MUSTAFA
|ADIGÜZEL
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|3
|AHMET
|TOKLUCUOĞLU
|YÜKSEK
|HALKLA İLİŞKİLER
|4
|CENGİZ
|OKUR
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|5
|NİLGÜN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|TURİZM DANIŞMANI
|6
|SABRİ SONER
|GÖRGÜLÜ
|YÜKSEK
|EĞİTİM MÜFETTİŞİ
|İYİ PARTİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İDRİS NAİM
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ONUR
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|3
|ÇİĞDEM
|ÇELENK KARAKAYA
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|4
|MURAT
|VARDAL
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|5
|EBRU
|AVCI BAŞARAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|FEYZA NUR
|YALÇIN ÖNER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ADALET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSA
|İLYASOĞLU
|YÜKSEK
|İŞADAMI
|2
|SEFER CAN
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST
|3
|ŞABAN
|AKTAŞ
|ORTA
|SERBEST
|4
|ÖZCAN
|KOÇER
|ORTA
|SERBEST
|5
|NURİ
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST
|6
|MUSTAFA
|GOLCÜ
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YENER
|TURAN
|İLK
|GAZETECİ-ESNAF
|2
|HÜSEYİN
|YALÇINTAŞ
|ORTA
|TİCARET
|3
|İBRAHİM
|YANIK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|ÖZNUR
|GENÇ ERDEM
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|LEVENT ŞABAN
|BAŞKAYA
|YÜKSEK
|MÜZİSYEN
|6
|MEHMET
|KAHRAMAN
|İLK
|TEKSTİL
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023