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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (17)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (17)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

MUĞLA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

KARA

YÜKSEK

SERBEST

2

İZZET

ÇAYLI

YÜKSEK

SERBEST

3

SAMİ

KEÇECİOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

4

İSMAİL

KARA

YÜKSEK

SERBEST

5

KADİR

GÜVEN

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

6

OSMAN

SİVRİ

YÜKSEK

SERBEST

7

ŞENNUR

ŞİMŞEK

İLK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET ŞAKİR

BALTA

YÜKSEK

İŞÇİ

2

MURAT

SALTIK

ORTA

SERBEST/ÖZEL

3

MAHMUT

ARKAN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

4

İLAYDA

AY

ORTA

SERBEST/ÖZEL

5

BURHAN

KURT

ORTA

SERBEST/ÖZEL

6

MEHMET ALİ

YAZIL

ORTA

İŞÇİ

7

ABDULKADİR

YILDIZ

ORTA

SERBEST/ÖZEL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

AKSÜT

YÜKSEK

AVUKAT

2

ARZU

KOÇAK

YÜKSEK

AŞÇI

3

DÜZGÜN

NARİN

YÜKSEK

EMEKLİ

4

DERYA

YETKİN

ORTA

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

5

MUTLU

TUNCAY

YÜKSEK

İŞÇİ

6

MUSTAFA

BATUK

ORTA

EMEKLİ

7

AYŞE

VURAL

ORTA

EMEKLİ BANKACI

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET EMİN

TÜRKMEN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

CİHAN

TAN

ORTA

İŞÇİ

3

MEHMET

DESTEGÜL

ORTA

EMEKLİ

4

MERYEM

DENİZKIRAN

ORTA

İŞÇİ

5

SİNEM

DÖNMEZ

YÜKSEK

İŞÇİ

6

BİRGÜL

ZÖNGÜR

ORTA

İŞÇİ

7

TAYLAN

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEMA

ARDA

YÜKSEK

EMEKLİ

2

EZGİ

AKGÜL AKALAN

YÜKSEK

MUHASEBECİ

3

NERMİN

ERDOĞAN

ORTA

EMEKLİ

4

AKİLE

TONBAK

YÜKSEK

EMEKLİ

5

HAKAN

ÖZAYDINLIK

YÜKSEK

İLETİŞİMCİ

6

ALİ

ALDAN

YÜKSEK

EMEKLİ

7

ZİVER

ASLAN

YÜKSEK

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

ARI KAN

ORTA

SERBEST MESLEK

2

SELİN

AÇI KAY

ORTA

GÜZELLİK UZMANI

3

GLORİA MARİA

AŞ KAR

İLK

ESTETİSYEN

4

GÜLAY

YAMAN KARADENİZ

ORTA

İŞ İNSANI

5

MUHAMMET UĞUR

GÜLER

ORTA

ESNAF

6

ZAFER

SÜRER

ORTA

KAPTAN

7

ARİFCAN

CEVİZBAŞ

ORTA

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÜLEYMAN

DİNÇBERK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

İBRAHİM

ŞİMŞEK

YÜKSEK

SERBEST

3

CANAN

KARAOSMANOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

4

OSMAN

KURTULUŞ

YÜKSEK

DOKTOR

5

BUSE

TOKAÇ

YÜKSEK

SERBEST

6

ÜMİT

İFTAR

YÜKSEK

SERBEST

7

SUBUTAY

AKÇA

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET TARIK

SARI

YÜKSEK

MİMAR

2

ALİ

ÖZDEN

ORTA

İŞADAMI

3

HİLAL

ÇETİN KAYA

ORTA

EV HANIMI

4

REYHAN

YILMAZ

ORTA

ORGANİZATÖR

5

MUSTAFA RÜÇHAN

ÖZER

YÜKSEK

EMEKLİ

6

HÜSEYİN

ÇAKIR

ORTA

TRUZİM

7

UFUK

DÖNMEZ

ORTA

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KADEM

METE

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR-TURİZM (ÖZEL SEKTÖR)

2

YAKUP

OTGÖZ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

EYLEM

TAN

YÜKSEK

FİZYOTERAPİST

4

TURGAY

ÖZTÜRK

YÜKSEK

FİNANS UZMANI

5

ALİ METE

KARAGÖZ

YÜKSEK

MİMAR

6

HAKAN FEVZİ

İLHAN

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

7

ALİ

TEKİN

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL

BAYKAL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

KADİR

GÜRSOY

ORTA

TURİZM

3

ERSİN

TOPTAŞ

ORTA

MÜTEAHHİT

4

HASAN SEFA

TURSUN

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

5

MEMET NESİM

POLAT

ORTA

MÜTEAHHİT

6

FARUK

ÖĞE

İLK

ESNAF

7

ENGİN

KAYA

ORTA

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZLEM

BALCI

YÜKSEK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI

2

ERTUĞRUL

AVCI

YÜKSEK

MADENCİ

3

MEVLÜT

KİRİŞ

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

4

ABDULKADİR

TEKİN

YÜKSEK

AVUKAT

5

ŞEVKET

TOKUR

YÜKSEK

AVUKAT

6

HİLMİ

BAŞPINAR

ORTA

İŞ İNSANI

7

NESLİHAN

DOĞANGÜLÖNDER

YÜKSEK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

YILDIRIM

YÜKSEK

SERBEST

2

İPEK

MAHMUTOĞLU

ORTA

SERBEST

3

İBRAHİM HALUK

KOŞAR

YÜKSEK

SERBEST

4

NEZİR

YATKI

ORTA

SERBEST

5

DERYA

HEZER

YÜKSEK

RADYOLOG

6

SEDAT

YAĞCIOĞLU

YÜKSEK

PSİKOLOG

7

İBRAHİM

ÇİFTÇİOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

ASLANTUĞ

ORTA

OYUNCU

2

NEŞE

TUNCERGÜNGÜT

YÜKSEK

EMEKLİ

3

OSMAN

GÜLGÜN

YÜKSEK

EMEKLİ

4

MEHMET

YAPICI

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

5

YAĞMUR ÖZGÜR

GÜVEN

YÜKSEK

VETERİNER TEKNİKER

6

FÜSUN

ÜNLÜSOY

YÜKSEK

AVUKAT

7

NEŞET

KARADAĞ

ORTA

EMEKLİ

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UFUK

BÖLÜK

ORTA

İŞ İNSANI

2

MEHMET

GENÇEL

ORTA

İŞ İNSANI

3

AHMETTALHA

ESİM

ORTA

SERBEST MESLEK

4

MURAT

CENGİZ

ORTA

SERBEST MESLEK

5

YUSUF BERAT

AYKUL

ORTA

İŞ İNSANI

6

HÜSEYİN

YEŞİLYURT

İLK

SERBEST

7

ERSİN

NARLI

İLK

SERBEST MESLEK

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

TEKİN

ORTA

SERBEST

2

NERİMAN

SARAÇ

ORTA

SERBEST

3

EMRE BARKIN

ŞİMŞEK

ORTA

SERBEST

4

ÖZLEM

NAZLI ERDOVAN

YÜKSEK

SERBEST

5

KORAY

ÖZGÜVEN

YÜKSEK

SERBEST

6

GÜRCAN

CANPOLAT

ORTA

SERBEST

7

MUHAMMET TAYLAN

AYDOS

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NURGÜL

KUŞÇU

ORTA

İŞSİZ

2

BÜNYAMİN

YILDIZ

ORTA

İŞÇİ

3

SULTAN

ATASEVER ŞENTÜRK

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

BEYHAN

DİLSİZ

İLK

İŞÇİ

5

OSMAN

BOZBALAK

İLK

EMEKLİ

6

EBRU

GÖKSAL

YÜKSEK

MUHASEBECİ

7

MUZAFFER

ŞARKAYA

İLK

İŞLETMECİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYŞE

POYRAZ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

2

HAKAN

YAVUZ

ORTA

İŞ İNSANI

3

SADİ

BOYRAZ

İLK

İŞÇİ

4

YASİN

BOZKAYA

İLK

İŞÇİ

5

MUSTAFA

ONBAŞI

YÜKSEK

EMEKLİ

6

SÜMEYRA

BOYRAZ

İLK

EV HANIMI

7

FİDAN

ÇERÇİ

İLK

EV HANIMI

VATAN PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMRE

AYKIN

YÜKSEK

AVUKAT

2

SELÇUK

SELVİ

ORTA

İŞLETMECİ

3

ELİF

ÇETİN İŞLEK

YÜKSEK

BELEDİYE PERSONELİ

4

MEHMET ŞEVKET

ÖZTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

5

İLYAS

YILMAZ

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

6

AYFER

ÖZARSLAN KARA

YÜKSEK

EMEKLİ HEMŞİRE

7

MEHMET

ÖZER

YÜKSEK

ÖN MUHASEBE

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CUMHUR

UZUN

YÜKSEK

AVUKAT ARABULUCU

2

GİZEM

ÖZCAN

YÜKSEK

AVUKAT

3

SÜREYYA

ÖNEŞ DERİCİ

YÜKSEK

KAMU EMEKLİ

4

SELÇUK

ÖZDAĞ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

5

MEHMET

DEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

6

FATMA

GEBEŞ ÇİMEN

YÜKSEK

TURİZM, YAZAR

7

SALİH NAZMİ

BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

İYİ PARTİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

METİN

ERGUN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

BEHÇET

SAATÇİ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

MEHMET

TOSUN

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

GÜLGÜN

ÇOLAKOĞLU

ORTA

İŞ KADINI

5

AYFER

İLHAN OÇER

YÜKSEK

EKONOMİST

6

TULGAY

HASAR

ORTA

EMEKLİ

7

ÖMER

KAYA

YÜKSEK

MÜHENDİS

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERDAR

KULMAÇ

ORTA

SANATÇI

2

CAVİT

GÜLŞE

İLK

SERBEST

3

ÖZGE

ARAŞ

ORTA

SERBEST

4

MELEK

BERBER

YÜKSEK

SERBEST

5

TUNCAY

GÜLŞE

YÜKSEK

SERBEST

6

EMEL

URGANCI

ORTA

SERBEST

7

DUYGU

ÇETİN

YÜKSEK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÜNAL

YİĞİT

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

TAN

BİLGİNER

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

AYBİKE ECE

TAŞOVA

YÜKSEK

SOSYOLOG

4

CEM

AYBER

YÜKSEK

ESNAF

5

MEHMET

ÖZDEMİR

İLK

EMEKLİ

6

MÜJGAN

DİKMEN

YÜKSEK

TURİZM

7

OĞUZHAN

ORDUKAN

ORTA

ÖĞRENCİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL

USLU

ORTA

SERBEST MESLEK

MUŞ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET SELÇUK

ERSEN

ORTA

ÖĞRENCİ

2

AYKUT MELİH

ÇELİK

İLK

İŞÇİ

3

ALİ

KARAKAYA

ORTA

ÖĞRENCİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

BALKAN

ORTA

ÇİFTÇİ

2

KUTBETTİN

YILMAZ

İLK

SERBEST/ÖZEL

3

İBİL BAHİM

ATİ LA

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATMA

ASLAN

ORTA

EV KADINI

2

SARGIN ULAŞ

TUNABOYLU

ORTA

İŞLETMECİ

3

İBRAHİM HALİL

YALÇIN

YÜKSEK

HEKİM

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZGE

ALTAY DEDE

ORTA

İŞÇİ

2

SEZGİN

ZEVKİ BOL

İLK

ÖĞRENCİ

3

AHMET

KOÇAR

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZGÜR

ARSLAN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

BERRİN

KONAK

YÜKSEK

işçi

3

CAN

BÜYÜKŞAHİN

YÜKSEK

TURİZMCİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FEYZİ

EKİNCİ

ORTA

EMEKLİ

2

FERDA

SAYGILI S APAZ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

3

AZİZ BEKİR

KARÇİ

YÜKSEK

MAKİNİST

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KEREM

UYANIK

ORTA

İŞÇİ

2

MUHAMMED SEFA

DEMİR

ORTA

ÖĞRENCİ

3

ADEM

KARAAĞAÇ

ORTA

İŞÇİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HARUN

AKOVA

ORTA

SERBEST

2

REŞİT

GÜLER

ORTA

SERBEST

3

ENES

ĞASPAK

ORTA

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET EMİN

ŞİMŞEK

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

NUR AHMET

KILIÇ ASLAN

YÜKSEK

AVUKAT

3

MUHAMMED BAHADDİN

IŞIK

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKİ

BULUT

ORTA

ESNAF

2

CEMALETTİN

ÖZDEN

ORTA

ESNAF

3

İRFAN

ÇELİK

YÜKSEK

ÖZEL SEKTÖR YÖNETİCİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

LEVENT

ÖZMEN

İLK

İŞ İNSANI

2

HALUK ZEKİ

ÖĞRETEN

ORTA

İŞLETMECİ

3

YAŞAR FURKAN

BİNGÖL

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEZAİ

TEMELLİ

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

SÜMEYYE

BOZ

YÜKSEK

SERBEST

3

SERHAT

DURSUN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HACİALİ

DEMİR

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

ÖMER

ALTI NOK

ORTA

ESNAF

3

MUSTAFA

DOLMACI

YÜKSEK

İŞ ADAMI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÇETİN

ONGÜR

ORTA

SERBEST

2

BURHAN

ACAR

İLK

SERBST

3

AHMET

MEYDA

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ROJDA

KALKAN

ORTA

İŞÇİ

2

MURAT

ÇELİK

ORTA

İŞÇİ

3

ÖNDER KEMAL

GENÇER

İLK

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKAN

SÜZGEÇ

YÜKSEK

MAKİNA TEKNİSYENİ

2

ENVER

GÖRMEZ

İLK

ESNAF

3

YUSUF

BİNGÖL

ORTA

EMEKLİ MEMUR

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAMDÜSENA

EROĞLU

ORTA

TÜCCAR

2

SENA NUR

ŞEREFOĞLU

ORTA

İŞ İNSANI

3

COŞKUN

KARAHASAN

ORTA

İŞ İNSANI

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MÜMTAZ

YAVUZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

UMUT DENİZ

GÜNEYSU

YÜKSEK

VETERİNER

3

EFEKAN

KEMALOĞLU

YÜKSEK

DİĞER

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER FARUK

SUBAŞI

ORTA

SERBEST

2

MEHMET

PATLAK

ORTA

SERBEST

3

FUNDA

YAŞAR

ORTA

SERBEST

NEVŞEHİR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADEM

ASLAN

YÜKSEK

EKONOMİST

2

SÜMEYYE

ÖZDEMİR

YÜKSEK

EMEKLİ

3

RUHİYE

ALGÜL

ORTA

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İRFAN

KORUCU

ORTA

EMEKLİ

2

SERKAN

AYDIN

İLK

İŞÇİ

3

VEDAT

BAKAN

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

IŞIK

ALTUĞ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

2

YELİZ

KARACA

ORTA

ÖĞRENCİ

3

ÖZGÜR

SELVİ

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KAYA

ŞAHAN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

MERT DENİZ

ALTINOĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

3

GÜNEY

ÖNGÜNÇ

YÜKSEK

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYŞE

AKGÜL

ORTA

EMEKLİ

2

YUSUF TUNA

KOÇ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

3

AYLANAZ İREM

TAR

YÜKSEK

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CANER

ÇOBAN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

2

ERCAN

YURTSEVEN

ORTA

İŞ GÜVENLİĞİ

3

ERKAN

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NECATİ

GÜNGÖR

ORTA

SERBEST

2

MUSTAFA

ARSLAN

ORTA

SERBEST

3

GÜRKAN

ÇETİN KAYA

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RAMAZAN

KALKAN

YÜKSEK

MUHASEBECİ

2

RECEP

TÜKEL

YÜKSEK

KONFEKSİYONCU

3

MEHMET

ÇİMEN

ORTA

TORNACI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÜLEYMAN

ÖZGÜN

YÜKSEK

DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

2

EMRE

ÇALIŞKAN

YÜKSEK

FİZYOTERAPİST

3

MUSTAFA RAUF

YANAR

YÜKSEK

AVUKAT

YENİDEN REFAH PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULGANİ

ALTINIŞIK

ORTA

İŞ İNSANI

2

ERSİN

BAŞAR

YÜKSEK

ESNAF

3

MEHMET

DERİN

İLK

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FİLİZ

KILIÇ

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2

MUSTAFA

ÇİFTÇİ

YÜKSEK

AVUKAT

3

EMRE

AKTAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CAFER

KILIÇ

ORTA

SERBEST

2

SADİYE

GÜNDOĞAN ORTA

EV KADINI

3

TANER

KAYA

İLK

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAYRETTİN

BAYER

YÜKSEK

ARKEOLOG

2

GÜLÇİN

AKSU DENİZHAN

YÜKSEK

JOKEY

3

İLKE

KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU

YÜKSEK

PRODÜKSİYON YÖNETİCİ

ANAVATAN PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

YILMAZ

İLK

EMEKLİ

2

HALİL İBRAHİM

BABAYİĞİT

İLK

EMEKLİ

3

ÇAĞATAYHAN

ÇELEBİ

ORTA

SERBEST MESLEK

YENİLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMMED YASİN

ÇAKMAK

YÜKSEK

SERBEST

2

MEMİK

SOLMAZ

İLK

SERBEST

3

NİLAY

ASLAN

YÜKSEK

TEZGAHTAR

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİYE

ŞEN

ORTA

İŞÇİ

2

HÜSNE

İNAL

YÜKSEK

MUHASEBECİ

3

EROL

KIYAK

YÜKSEK

İŞLETMECİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CENKTÜMER

ÖZDEMİR

YÜKSEK

EMEKLİ MEMUR

2

TAMER

TARTAR

ORTA

ESNAF

3

ELİF

MURŞİL

ORTA

SERBEST MESLEK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FARUK

S ARI AS LAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

MEHMET

DEĞİRMENCİ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

EDA

DOĞAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RASİM

ARI

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

MESUT

ERDOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

3

AYŞE

GÖL MIHCI

YÜKSEK

MUHASEBECİ

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEMİH

SOYLU

YÜKSEK

TURİZİMCİ

2

İREM

SANTIRCIOĞLU

ORTA

SERBEST

3

ABDURRAHMAN

AKKUŞ

YÜKSEK

EKONOMİST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BURAK

AŞIKOĞLU

YÜKSEK

İŞLETMECİ

2

MENDERES

BAYRAM

YÜKSEK

EMEKLİ ASKER

3

CEREN

GÜRKAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

NİĞDE İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

DEMİRER

ORTA

İŞÇİ

2

SEVİM

ASLAN

ORTA

SERBEST

3

AYNUR

DOĞAN

İLK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

ŞEŞEOĞULLARI

YÜKSEK

EMEKLİ

2

REMZİYE

ÖZTEKİN BAYRAM

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

3

RAMAZAN

ALPHAN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TUĞÇE SEZEN

GEDİK

YÜKSEK

MUHASEBE İŞÇİSİ

2

BERK

BAŞAR

ORTA

ÖĞRENCİ

3

CEM

BUKSUR

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞERİFE

CAN

YÜKSEK

SAĞLIK EMEKÇİSİ

2

ECE

OKUR

ORTA

ÖĞRENCİ

3

ONUR

YAVUZ

YÜKSEK

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYŞEGÜL

UÇAR

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

ASIM

ARI

YÜKSEK

EMEKLİ

3

HÜSEYİN

ÇANKAYA

ORTA

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

ÇAMUR

İLK

ESNAF

2

YASİN

AĞİR

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

3

SERHAT

KARADUMAN

YÜKSEK

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER UZMANI

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UFUK

TEKELİ

ORTA

SERBEST

2

FEHMİ

MERAL

ORTA

SERBEST

3

TAYYİP

ÖKMEN

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HULUSİ

KİPER

ORTA

SERBEST

2

SERDAL

KALEMİŞ

ORTA

ÖZEL GÜVENLİK

3

HÜSEYİN

BABAOĞLU

ORTA

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEVAHİR

UZKURT

YÜKSEK

EKONOMİ VE TİCARET ÖĞRETİM ÜYESİ

2

YAVUZ

ERGUN

YÜKSEK

KİMYA MÜHENDİSİ

3

İBRAHİM

BALOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ SELMAN

IŞIK

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

TANER

GÜMÜŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

MEHTAP

TEMELTAŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CUMALİ

İNCE

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

2

EMRULLAH

TÜRE

ORTA

İŞ İNSANI

3

AHMET YASİN

ŞENTÜRK

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YASEMİN

KAYA

ORTA

EV KADINI

2

CUMALİ

ADIGÜZEL

YÜKSEK

EMEKLİ

3

MEDİNE

ÇEKEN

İLK

EV KADINI

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ELİF

ÖNDER

YÜKSEK

ECZANE ÇALIŞANI

2

KEREM

TANILKAN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

EKİN DİCLE

ERBİLGİN

YÜKSEK

GAZETECİ

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER

AKSOY

ORTA

İŞ İNSANI

2

MUHAMMED

DOĞAN

ORTA

İŞ İNSANI

3

FEHMİ

YİGEN

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FERDİ

KAYMAKÇI

ORTA

SERBEST

2

ŞERİFE

YILDIZ

ORTA

SERBEST

3

MURAT MUHSİN

KARAKUŞ

YÜKSEK

İŞ SAĞLIĞI UZMANI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEVİL

FİDAN

İLK

İŞÇİ

2

İHSAN

KARADAĞ

İLK

İŞÇİ

3

COŞKUN

VAROL

ORTA

ÇİFTÇİ

S. NO

ADI

SOYADI

MİLLİ YOL PARTİSİ

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEMAL

DEMİRCİOĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

BİLGE

SEZGİN ÖRNEK

ORTA

EMEKLİ

3

ÖMER

ARSLANHAN

YÜKSEK

SİGORTACI

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞEMAİL

KAHRAMAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

SÜLEYMAN

YÜRÜK

ORTA

İŞÇİ

3

HASAN

AKŞEN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MERVE

Kİ LİNÇ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

YAKUP

DEMİRKOL

ORTA

İŞ İNSANI

3

DİLEK

ALTI KARDEŞLER

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER FETHİ

GÜRER

YÜKSEK

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

2

SEVGİ

ÖZBEK

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

3

OZAN

SAKARYA

YÜKSEK

BEYAZ YAKALI - MEPAŞ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MÜMİN

İNAN

YÜKSEK

POLİTİKACI

2

OLGUN

EYTEMİŞ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

3

FETDAH

GÜLTEKİN

ORTA

ESNAF

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

YİĞİT

YÜKSEK

SERBEST

2

ORHAN

ÇILĞIN

ORTA

SERBEST

3

MERYEM

DAYAN

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

CEYLAN

YÜKSEK

FİNANS UZMANI

2

AZİZ

DOĞAN

YÜKSEK

EMEKLİ

3

KÜRŞAT

AKKAYA

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ORDU İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MELEK SEDA

AKSOY

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

MUSA

DEMİREL

YÜKSEK

SERBEST

3

ZEYNEP

ÇELİK

İLK

SERBEST

4

NURAN

ÇETİN

İLK

SERBEST

5

MEHMET ŞEREF

RAMAZANOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

6

FATMA

YILMAZ

İLK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FAZLI

TAŞKAN

İLK

EMEKLİ

2

MÜMTAZ

EREN

ORTA

İŞÇİ

3

SUPHİ

EREN

ORTA

İŞÇİ

4

AYKUT

ENGİN

ORTA

İŞÇİ

5

MEMET

SUVAR

ORTA

SERBEST/ÖZEL

6

MUSA

ARPAT

İLK

EMEKLİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZİKRİ

DEMİRÖZ

İLK

İŞÇİ

2

GÖKSEL

GENÇ

ORTA

İŞÇİ

3

SEMRA

ÖZDEMİR

YÜKSEK

EMEKLİ HEMŞİRE

4

ÖZKAN

BAĞDU

ORTA

DEPO İŞÇİSİ

5

BARIŞ

ÖZBAY

YÜKSEK

AVUKAT

6

DUYGU

SEZER

YÜKSEK

SİGORTA EKSPERİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERHAN

BEKDAŞ

YÜKSEK

İŞÇİ

2

HALİL

TECİRLİ

ORTA

İŞÇİ

3

FARUK

ŞEN

ORTA

İŞÇİ

4

ATAKAN

KÖPRÜLÜLÜ YÜKSEK

ÖĞRETMEN

5

AKAY

DALYAN

YÜKSEK

İŞÇİ

6

FATMANUR

SÖNMEZ

ORTA

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NURSEL

YILDIZ

İLK

EV KADINI

2

ALİ HAN

AKYAZI

YÜKSEK

İŞÇİ

3

BİROL

KAYA

ORTA

EMEKLİ

4

ETHEM

İŞTAR

ORTA

EMEKLİ

5

MUSTAFA

POYRAZ

YÜKSEK

EMEKLİ

6

CEMAL

ÇETİN

ORTA

ÇİFTÇİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEBANUR

ÖZDEMİR

YÜKSEK

SERBEST

2

ÖYKÜ

ÇALIŞ

YÜKSEK

AVUKAT

3

CUMHUR

İNCE

YÜKSEK

SERBEST

4

MUSTAFA

BAŞTEPE

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

BATUHAN

YILMAZ

ORTA

ÖĞRENCİ

6

SEDA

GÜLER

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

COŞKUN

SİPAHİOĞLU

ORTA

ESNAF

2

ADEM

PİŞMEK

YÜKSEK

ESNAF

3

MELİHA

BEKÇİ

ORTA

GÜZELLİK UZM

4

MURAT

ŞAHİN

ORTA

ÇİFTÇİ

5

MURAT

YİĞİT

ORTA

ESNAF

6

MURAT

HAMARAT

ORTA

MÜTEAHHİT

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MAHMUT

ÖZER

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

İBRAHİM UFUK

KAYNAK

YÜKSEK

ARKEOLOG

3

MUSTAFA

HAMARAT

YÜKSEK

AVUKAT

4

İSA

YÜKSEL

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

5

İSA

GÜL

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

6

SAMET

ÖZDEMİR

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADEM

AĞCA

İLK

ESNAF

2

HARUN

PALA

İLK

TEKNİKER

3

ZEHRA

ÇINAR

YÜKSEK

AVUKAT

4

FURKAN

ÇALIŞ

YÜKSEK

BİLİŞİM UZMANI

5

FİKRET

BALCI

İLK

TÜCCAR

6

ÜMİT

ÖZDEN

ORTA

İŞLETMECİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NACİ

ŞANLITÜRK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

EROL

BAYRAM

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

DOĞUKAN

AK

YÜKSEK

ESNAF

4

ALPASLAN

TÜRKKAN

YÜKSEK

işçi

5

TUNCER

USTA

ORTA

İŞ İNSANI

6

AHMET

TOPAL

YÜKSEK

ELEKTRİK TEKNİKERİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

ÖZDEMİREL

YÜKSEK

EMEKLİ

2

NURCAN

KARASU

ORTA

İŞÇİ

3

ŞEREF

ÖZKAN

ORTA

GAZETECİ

4

ÖZDEN

ÜNAL

YÜKSEK

TEKNİKER

5

ORHAN

KOCA

ORTA

EMEKLİ

6

ERTAN

KABADAYI

ORTA

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYŞEGÜL

AYDIN ŞENGÖZ

YÜKSEK

BİLİŞİM UZMANI

2

ERTUĞRUL

KAHRAMAN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

3

MERT

EFE

YÜKSEK

VERİ ANALİSTİ

4

DENİZ

ARSLANTÜRK

YÜKSEK

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

5

TANSU

AYIK

YÜKSEK

HEMŞİRELİK

6

HAKAN

DUYAN

ORTA

EMEKLİ

ANAVATAN PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CENGİZ

ÖZCAN

ORTA

İŞ İNSANI

2

SERHAT

GÜR

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

FATİH

ÖZDEMİR

ORTA

ESNAF

4

ÖZCAN

KAŞALTI

ORTA

ÖĞRENCİ

5

GAMZE

YETGİN

ORTA

EV HANIMI

6

ÇAĞLAYAN ÖZLEM

ÖZBAY ÖZCAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUSUF KEMAL

TÜRKOĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

AKIN

YAR

ORTA

MUHASEBE

3

MUSTAFA

DURAN

ORTA

SERBEST MESLEK

4

ALİ OSMAN

ŞIK

ORTA

SERBEST

5

BURAK

KAPICIOĞLU

ORTA

SERBEST

6

HÜSEYİN

İNCE

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜLSEN

ÇEVİK

YÜKSEK

TEKNİKER

2

MÜNÜRE

GENÇER

ORTA

İŞÇİ

3

BORAN

ALP

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

HÜLYA

AR

ORTA

İŞÇİ

5

SADIK

KARACA

YÜKSEK

İŞLETMECİ

6

CAN

KARACA

YÜKSEK

MÜHENDİS

VATAN PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN

ERDAŞ

ORTA

ESNAF

2

SEDAT

KUTLU

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

3

ŞADİ

GENÇ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

4

İSMAİL

KÜÇÜKKARAHAN

ORTA

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

5

KEMAL

SÜMBÜL

YÜKSEK

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

6

TEMEL NÜCUMİ

YILMAZ

YÜKSEK

ORMAN MÜHENDİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HURİYE

KARNAP HARTAMACI

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

YEŞİM

SİNCAR

ORTA

İŞ İNSANI

3

ELİF YAREN

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

4

HASAN

FİLİK

ORTA

İŞ İNSANI

5

MELİS

ŞAHİN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

PINAR SEVİL

YASADUR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEYİT

TORUN

YÜKSEK

İKTİSATÇI

2

MUSTAFA

ADIGÜZEL

YÜKSEK

TIP DOKTORU

3

AHMET

TOKLUCUOĞLU

YÜKSEK

HALKLA İLİŞKİLER

4

CENGİZ

OKUR

YÜKSEK

EKONOMİST

5

NİLGÜN

YILMAZ

YÜKSEK

TURİZM DANIŞMANI

6

SABRİ SONER

GÖRGÜLÜ

YÜKSEK

EĞİTİM MÜFETTİŞİ

İYİ PARTİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İDRİS NAİM

ŞAHİN

YÜKSEK

AVUKAT

2

ONUR

ŞAHİN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

3

ÇİĞDEM

ÇELENK KARAKAYA

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

4

MURAT

VARDAL

YÜKSEK

EKONOMİST

5

EBRU

AVCI BAŞARAN

YÜKSEK

AVUKAT

6

FEYZA NUR

YALÇIN ÖNER

YÜKSEK

AVUKAT

ADALET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSA

İLYASOĞLU

YÜKSEK

İŞADAMI

2

SEFER CAN

YILMAZ

ORTA

SERBEST

3

ŞABAN

AKTAŞ

ORTA

SERBEST

4

ÖZCAN

KOÇER

ORTA

SERBEST

5

NURİ

DEMİR

ORTA

SERBEST

6

MUSTAFA

GOLCÜ

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YENER

TURAN

İLK

GAZETECİ-ESNAF

2

HÜSEYİN

YALÇINTAŞ

ORTA

TİCARET

3

İBRAHİM

YANIK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

ÖZNUR

GENÇ ERDEM

YÜKSEK

AVUKAT

5

LEVENT ŞABAN

BAŞKAYA

YÜKSEK

MÜZİSYEN

6

MEHMET

KAHRAMAN

İLK

TEKSTİL

(Sürecek)

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Milletvekili Güncel Haberler

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