YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (16)

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
MALATYA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER
|KARAKUŞ
|ORTA
|SERBEST
|2
|KEMAL
|ŞAHAN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|GÖNÜL
|EMÜL
|ORTA
|SERBEST
|4
|AYKUT
|İNCEARIK
|ORTA
|TÜCCAR
|5
|NİMET
|KARAKAYA
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|ABDULKADİR
|ŞAHİN
|ORTA
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NURETTİN
|KIZILDAĞ
|ORTA
|EMLAKÇI
|2
|SÜLEYMAN
|BEHÇET
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|CEMAL
|CANBAY
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|NESİM
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|MEMET
|KIZILDAĞ
|İLK
|İŞÇİ
|6
|FIRAT
|AYDIN
|İLK
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FERHAT
|TUNÇDEMİR
|YÜKSEK
|BEDEN EĞİTİM ÖĞRETMENİ
|2
|ZÜHAL
|DOĞAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|HÜSNE
|YAŞAR
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|MERT
|KEÇECİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|ŞİRVAN
|GÜNGÖRMEZ
|YÜKSEK
|HEYKELTRAŞ
|6
|İSMAİL
|MURŞİL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CİHAN
|SATICI
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|ÖZGÜR
|ÖZMEN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|AYŞE
|ÇETİN KAYA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|AHMETTÜRKER
|TAŞÇI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|M i RAY
|ERCAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|DENİZ
|DÜZGÜN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GİZEM
|OTUR
|YÜKSEK
|İŞSİZ
|2
|İBRAHİM HALİL
|GENCER
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ÖZKAN
|AÇIKGÖZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|ULAŞ
|KORKMAZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|RAMAZAN
|TUNÇ
|ORTA
|SAĞLIKÇI
|6
|ALİ
|AMANAT
|ORTA
|EMEKLİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BURCA BENAY
|TURFANDA ÇİNKILIÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|SAMET FIRAT
|ÖZKAŞ
|ORTA
|SERBEST
|3
|OKAN
|FİDAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|MEHMEDONUR
|İŞİM
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|ÖZGÜL
|OLCAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|KAAN
|GÖLESALAN
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NİHAT
|GÜRBÜZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|NEVZAT
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|MÜDÜR
|3
|ÖZAY
|ÖZCAN
|ORTA
|ESNAF
|4
|HÜSEYİN
|ÖNAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|ABDULKADİR
|ÖZASLAN
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|6
|GAFFAR
|AKKUŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BÜLENT
|TÜFENKCİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|İHSAN
|KOCA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|İNANÇSİRAÇ KARA
|ÖLMEZTOPRAK
|YÜKSEK
|GENEL SEKRETER-KAMU
|4
|ABDURRAHMAN
|BABACAN
|YÜKSEK
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖĞRETİM ÜYESİ
|5
|VAHİT
|ATALAN
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|6
|RAMAZAN
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BİLAL
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|AHMET
|ATEŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|YILMAZ
|HOROZ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|4
|HACİ YUSUF
|ÇINAR
|ORTA
|SERBEST TİCARET
|5
|DENİZ
|KAR
|ORTA
|EV HANIMI
|6
|OKTAY
|ÇELİK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET CELAL
|FENDOĞLU
|ORTA
|TURİZMCİ
|2
|ÖMER
|EKİCİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|MESUT
|SAMANLI
|ORTA
|ESNAF
|4
|SELMA
|ÇİÇEK
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|MUHSİN
|YİĞİT
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|6
|UĞUR
|SEVİM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|PERİHAN
|YÜCEKAYA
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|YUSUF
|BOZKUŞ
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|3
|TÜLAY
|ŞAKAR
|ORTA
|SERBEST
|4
|HÜSEYİN
|Kİ LİNÇ
|İLK
|SERBEST
|5
|ROZERİN
|ERCAN
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|GAFFAR
|BAYRAM
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|GÜL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|FİGEN
|GÜL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|AYŞE
|GÜRCAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|İSA
|CANPOLAT
|İLK
|İŞ İNSANI
|5
|VAHAP
|GÜL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|MEHMET FETTAH
|YEŞİLYURT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YETER
|AĞBABA
|İLK
|İŞÇİ
|2
|SEMİH
|KEKLİK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|MUSTAFA
|DEMİRKOL
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|FETİ
|BEYAZELMA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|İBRAHİM
|TAŞAR
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|MUSTAFA
|SALMAN
|İLK
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|ALAGÖZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|SEMA
|ALTUNTAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|RAMAZAN
|S i LAY
|YÜKSEK
|ESNAF
|4
|CELAL
|GÜRSUL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|MEHMET
|GÖL
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|6
|HASAN HÜSEYİN
|KARTAL
|ORTA
|EMEKLİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET ÜMİT
|ŞU VAK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|ADNAN
|TÜRKKAN
|YÜKSEK
|TELEVİZYONCU
|3
|FATİH
|BUDAK
|YÜKSEK
|ESNAF
|4
|İBRAHİM
|GÜÇLÜ
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|5
|MELEK
|DOĞAN
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|CEBRAİL
|ÜMİTLİ
|YÜKSEK
|İŞLETME MÜDÜRÜ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HABİBE
|HAN
|ORTA
|SERBEST
|2
|EMRAH
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|ESER
|BARAN
|ORTA
|SERBEST
|4
|GÜLDEN
|AKDAŞ
|ORTA
|SERBEST
|5
|MEHMET MUSTAFA
|KARACA
|ORTA
|SERBEST
|6
|BÜŞRA
|HAN
|ORTA
|SERBEST
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VELİ
|AĞBABA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|ENVER
|KİRAZ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|3
|BATTAL
|KANBAY
|YÜKSEK
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
|4
|ALİ İMRAN
|MARASALI
|YÜKSEK
|ULUSLARARASI TİCARET UZMANI VETERİNER
|5
|YUSUF
|KURŞUN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|6
|OKAY
|DEMİRHAN
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞEYHMUS
|GÖÇMEZ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|ATİLLA
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|MÜFETTİŞ
|3
|ELİF
|APOHAN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|4
|SELÇUK
|HAN
|YÜKSEK
|MİMAR
|5
|METİN
|KAPIDERE
|YÜKSEK
|BİLİM İNSANI
|6
|MENİJE NUR
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TURGUT
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|GAMZE
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|İDARİ İŞLER
|3
|UMMAHAN
|AKA
|ORTA
|ESNAF
|4
|ALTAY KORHAN
|AKÇİL
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|5
|ŞAHİN
|YILDIRIM
|ORTA
|MUHASEBECİ
|6
|NESİM
|AYAZ
|ORTA
|ELEKTRİKÇİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TAHSİN
|YAŞAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|YUSUF
|KARAKUŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|AHMET MURAT
|SARICI
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|4
|MEHMET
|ÖZBEY
|YÜKSEK
|AVUKAT
MANİSA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN
|CAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|BAYRAM
|BINARCI
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|ALİ
|ARI
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|DUDU GÜLŞEN
|ÖZER
|ORTA
|SERBEST
|5
|HASAN
|BÜLBÜL
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|NASUH ALİ
|ÖZKARA
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|FEYYAZ
|BARDAKÇI
|İLK
|SERBEST
|8
|MÜMİN
|VATANSEVER
|ORTA
|SERBEST
|9
|SABİRE
|TOKYAY
|İLK
|SERBEST
|10
|ENVER
|GÜLEÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ARİF
|SEVİNÇ
|ORTA
|RESSAM
|2
|MELİHA
|BURHAVER
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|3
|MAHMUT
|KÖSE
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|4
|DERVİŞ
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|ARSLAN
|ÇALAR
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|6
|HASAN
|GÖÇER
|İLK
|İŞÇİ
|7
|BERVAN
|EREN
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|8
|HÜSEYİN
|YAŞAR
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|9
|UMUT
|ERDEM
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|10
|BİLAL
|BULUT
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TURGAY
|TUNÇ
|ORTA
|İMALAT İŞÇİSİ
|2
|MURAT
|YEŞİL
|YÜKSEK
|İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
|3
|MERYEM
|OS KAY
|ORTA
|TERZİ
|4
|ADİL
|DÜZEN
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|MAHMUT
|DÖLEK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|MEHMET
|HOROZ
|ORTA
|MADENCİ
|7
|MEHMET OZAN
|ÇETİN
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|ALİ
|DÜNDAR
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|9
|MUHAMMET
|ÖZER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|10
|HALİL
|KİLİMCİ
|İLK
|EMEKLİ İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÇAĞATAY
|ÇELENKLİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|ÇAYAN
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MİZGİN
|VURAL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|REZAN
|BALİ
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|SABAHAT
|OĞUZ
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|İSMAİL
|SEVİNÇ
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|7
|HÜSEYİN
|ÖNER
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|8
|SERPİL
|BERBER
|İLK
|EMEKLİ
|9
|SİMGE
|SAVA
|YÜKSEK
|SAĞLIK EMEKÇİSİ
|10
|YAĞMUR EYLÜL
|SEVER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSA
|GÖRGÜN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|NADİR
|GÜVEN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|İREM
|İLYAS
|YÜKSEK
|REKLAMCI
|4
|CENK CİHAN
|BULUT
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|ABDÜLKERİM
|ÖZER
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|6
|ÜLKER
|ÇAVUŞOĞLU
|ORTA
|EV KADINI
|7
|ŞAFAK
|KURT
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|8
|HATİCE
|BOLAT
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|9
|MURAT
|MURANLI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|10
|NİHAT
|SALMAN
|ORTA
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET EMİN
|AYANOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ERKAN
|DURSUN
|ORTA
|ESNAF
|3
|METİN
|AKAR
|İLK
|ESNAF
|4
|İSMAİL
|TURANLI
|ORTA
|ESNAF
|5
|MEHMET
|YONCU
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|VOLKAN
|ŞAHİN
|ORTA
|ESNAF
|7
|ERTUĞRUL
|TAŞÇILAR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|HALİL
|AK
|ORTA
|ESNAF
|9
|MUHAMMED
|AKKOYUN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|10
|MURAT
|ÇAÇUR
|İLK
|ESNAF
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FİDEL
|OKAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|LAMİHA
|ÖZTÜRK
|ORTA
|SERBEST
|3
|GÜLNUR
|EFE
|ORTA
|SERBEST
|4
|KASIM UTKU
|AKTÜRK
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|NİDA
|ARI KAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|BURAK
|ŞENGÜN
|ORTA
|SERBEST
|7
|GÖKHAN
|DUVAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|EGEMEN
|GÜNER
|ORTA
|SERBEST
|9
|FATİH
|ŞAHİN
|ORTA
|SERBEST
|10
|MUHAMMED CANER
|DEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL HAKKI
|BAKIR
|YÜKSEK
|MİMAR
|2
|AHMET MUSTAFA
|SÜZER
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|CENGİZ
|APAYDIN
|ORTA
|ESNAF
|4
|CİHAN
|ÖZCAN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|RAMAZAN
|DUMAN
|İLK
|ESNAF
|6
|YASİN
|SARI
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|MUSTAFA
|AYDEMİR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|ARİF
|UZUNOĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|ABDULLAH
|ERGİN
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|SÜLEYMAN
|KAN YILMAZ
|ORTA
|EMEKLİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BAHADIR NAHİT
|YENİŞEHİRLİOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MURAT
|BAYBATUR
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|TAMER
|AKKAL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|AHMET MÜCAHİT
|ARINÇ
|YÜKSEK
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI
|5
|MEHMET ALİ
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|AYŞE NEVİN
|SERT
|YÜKSEK
|İKTİSAT ÖĞRETİM ÜYESİ
|7
|MÜRŞİT
|GEDİZLİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|FATİH
|KATIÖZ
|YÜKSEK
|MADEN MÜHENDİSİ
|9
|AHMET
|PALABIYIK
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|10
|YAŞAR
|DEMİREL
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ (ULAŞIM İŞLERİ)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN
|LALEBAŞ
|İLK
|ESNAF
|2
|DOĞAN TAYYİP
|KARAKELLE
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|ADİL
|DURU
|YÜKSEK
|VETERİNER
|4
|TOLGA
|YAMAKLI
|ORTA
|MADENCİ
|5
|MUHARREM HÜSEYİN
|ÇİPİLOĞLU
|ORTA
|ESNAF
|6
|YALÇIN
|ÇAPANİK
|YÜKSEK
|GÜVENLİK
|7
|MUHAMMET EMİN
|GÜLER
|YÜKSEK
|ESNAF
|8
|SEZEN
|KARABOĞA
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|9
|AHMET
|ÇAKIL
|İLK
|ESNAF
|10
|RAMAZAN
|AKAR
|ORTA
|İŞÇİ
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERKAN
|AKÇAY
|YÜKSEK
|MALİYECİ
|2
|ALİ
|UÇAK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|ŞEHNAZ
|GÜVENDİK ARIK
|YÜKSEK
|HEMŞİRE
|4
|MUSTAFA
|ÜNVEREN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|GÜNGÖR
|DİNCER
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|6
|SEVAL
|BAŞKESEN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|7
|HÜSEYİN ŞAHİN
|ERTURUN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|8
|NADİ
|SARI
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|9
|DENİZ
|SEVİM
|YÜKSEK
|MAKİNE TEKNİKERİ
|10
|ÖZTÜRK
|DEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HABİP
|EKSİK
|YÜKSEK
|HEKİM
|2
|ZÜBEYDE
|TARLABÖLEN
|ORTA
|SİYASETÇİ
|3
|GÜLSÜM
|ÇOLAK
|ORTA
|EV KADINI
|4
|EVİN
|GÜNSEL
|İLK
|EV KADINI
|5
|KEREM
|TAYLAN
|ORTA
|SİYASETÇİ
|6
|AYŞE
|KARAGÖZ
|İLK
|EV KADINI
|7
|AYŞE
|GÜL
|İLK
|EV KADINI
|8
|REMZİYE
|ESEN
|ORTA
|EV KADINI
|9
|İSMAİL
|TERUT
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|ZEHRA VEZAN
|KARABULUT
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ENDER RAGIP
|ARSLAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|AYHAN
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST
|3
|TOLGAHAN
|ÖZTÜRK
|İLK
|SERBEST
|4
|EMİRHAN
|KALAYCI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|EDA
|KOYUNCU
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|RESUL
|ÇELİK
|ORTA
|SERBEST
|7
|SALİH
|GÜRLAN
|ORTA
|SERBEST
|8
|DAMLA
|ŞENTÜRK
|ORTA
|EV HANIMI
|9
|KERİM
|KURTOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|10
|AHMET
|TETİK
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|YAYGEL
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|ÖZLEM
|ÖZAYDIN
|ORTA
|İŞSİZ
|3
|KADİR
|ÖZAYDIN
|İLK
|ÇİFTÇİ
|4
|HAKAN
|ÇAVUŞOĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|SEBAHATTİN
|AYDIN
|İLK
|ESNAF
|6
|İRFAN
|KAYA
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|7
|CÜNEYT
|ULUGÜN
|ORTA
|ESNAF
|8
|ÖZGÜR
|YÜREKLİ
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|ONUR
|DALICI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|10
|MUSTAFA
|SARI
|İLK
|ÇİFTÇİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İLKAY
|ŞİMŞEK
|ORTA
|ESNAF
|2
|ŞABAN
|KAHRAMAN
|İLK
|EMEKLİ
|3
|SEDA
|KARABAĞLIK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|ALTAN
|ÜNSAL
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|HARUN
|YILMAZ
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|GÖKHAN
|KILIÇ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|EMEL
|AKSOY
|ORTA
|EV HANIMI
|8
|MUSTAFA
|UÇAR
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|RAMAZAN
|HOMAN
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|KAZIM
|SARI
|İLK
|EMEKLİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|DABAN
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|2
|ONUR
|ÖZCAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|GÖKNUR
|KILIÇ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|İSHAK
|AYKAÇ
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|5
|MUSTAFA
|PALATIR
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|6
|RAMAZAN
|ÇALIŞKAN
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|ZÜMBÜL
|ALMIŞLAR
|ORTA
|EV HANIMI
|8
|MUSTAFA
|USLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|9
|AHMED YESEVİ KOTKU
|KÖSE
|YÜKSEK
|TARİHÇİ
|10
|ALİ
|ARDIÇ
|İLK
|İŞÇİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZGÜR
|ÖZEL
|YÜKSEK
|ECZACI
|2
|AHMET VEHBİ
|BAKIRLIOĞLU
|YÜKSEK
|İSTATİSTİKÇİ - TARIM VE SİGORTA SEKTÖRÜ
|3
|BEKİR
|BAŞEVİRGEN
|ORTA
|SERBEST
|4
|SELMA ALİYE
|KAVAF
|YÜKSEK
|TARİHÇİ
|5
|MUSA SEMİH
|BALABAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI ÖĞRETMEN
|6
|NEŞE
|ZENGİN
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU - ÇİFTÇİ
|7
|AYSUN
|HELVACIOĞLU
|ORTA
|BELEDİYE PERSONELİ
|8
|SEÇİL
|EGE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|ŞERİF
|AKMEŞE
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN - İŞ İNSANI
|10
|İLKSEN
|ÖZALPER
|YÜKSEK
|MEDAIKLA DELEGE
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞENOL
|SUNAT
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|HASAN
|ERYILMAZ
|YÜKSEK
|VETERİNER
|3
|FİLİZ TUĞÇE
|AYRANCI İPLİKÇİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|MEHMET
|KOÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|GÜRHAN
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|DOKTOR
|6
|ORKUN
|ŞIKTAŞLI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|ASLI
|ÖZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|KAZIM
|ÖZSOY
|YÜKSEK
|E. SAVCI
|9
|BİRGÜL
|BOZKURT
|YÜKSEK
|E. KAMU ÇALIŞANI
|10
|MEHMET
|DOĞAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DUYGU
|SAĞLAM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|BUSE NUR
|TAŞ Kİ RAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|İSMAİL
|AÇIKGÖZ
|ORTA
|SERBEST
|4
|FATİH
|KURAMAZ
|ORTA
|SERBEST
|5
|RAMAZAN
|ALTINKAYA
|ORTA
|SERBEST
|6
|DENİZ
|OKTAY
|ORTA
|SERBEST
|7
|ZELİHA
|ERİŞ
|ORTA
|SERBEST
|8
|AKİF
|KIR
|ORTA
|SERBEST
|9
|HALİM
|KELEBEK
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|SEVTAP
|BERAN
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEVLÜT
|ÖZER
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|2
|MEHMET ANIL
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|KAMU İŞÇİSİ
|3
|ELMAS
|AKAY
|YÜKSEK
|HUKUK DANIŞMANI
|4
|ENDER
|SOLHAN
|ORTA
|ESNAF
|5
|HAKAN
|AKSÜT
|YÜKSEK
|EMEKLİ JANDARMA
|6
|ALPEREN
|TERZİOĞLU
|ORTA
|İŞLETME
|7
|DOĞUKAN
|DÖNMEZ
|YÜKSEK
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|8
|MUSTAFA İLKAY
|BİÇER
|ORTA
|SERBEST
|9
|KADİRHAN
|ÖZTİNOĞLU
|ORTA
|TOPTANCI
|10
|MEHMET
|DEMİRLEK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET EMİN
|ÖNAL
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|2
|NİHAT
|DURAK
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|HAKAN
|KIRKULAK
|YÜKSEK
|YAZAR
MARDİN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULAZİZ
|TATAR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|MEHMET SAİT
|İNCEARIK
|YÜKSEK
|LİSE
|3
|HASAN
|ALAKUŞ
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|4
|SEYİT ALİ
|AKAN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|5
|HALİL
|AKAN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|6
|MEHMET
|ŞAHAN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HALİT
|KAHRAMAN
|İLK
|İŞÇİ
|2
|MEHMET
|KURŞUN
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|MEHMET ŞÜKRİ
|KAHRAMAN
|İLK
|İŞÇİ
|4
|FİKRİ
|EREN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|RAUF
|ENÜŞTEKİN
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|6
|BERİVAN
|CİNDARİK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZKAN
|ÖZTAŞ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|MURAT
|HİÇBEZMEZ
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|AYŞEGÜL
|DEMİR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|BAHAR
|SOLUN
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|5
|ÇİĞDEM
|KARAPINAR
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|6
|DİLARA NUR
|TİRYAKİ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TEVFİK SAVAŞ
|YALIN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|RİM RÜYA
|METİN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|ARJİN
|AVCİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|EBRU
|GÜLÜSTAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|TUĞÇE
|ACAR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|MELİSA
|ATEŞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GİZEM
|ÖZDEM
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|DENİZ
|ANLIAK
|YÜKSEK
|İŞSİZ
|3
|İBRAHİM
|KAYA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|MAHİR
|DİLMEN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|SERKAN
|OKUT
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|KEMAL
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|ELİTAŞ
|ORTA
|SERBEST
|2
|ENGİN
|ETİ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|3
|OSMAN
|CÜCÜ
|ORTA
|GÜVENLİK
|4
|ZEYNEP
|SÖNMEZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|5
|SEVGİ
|YAYĞIR
|İLK
|EV HANIMI
|6
|MURAT BUĞRA
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|DİCLE
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|2
|SELMA
|ADEMHAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|MUHİTTİN
|ÇOĞALA
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|ABDURRAHMAN
|ÇOKAL
|ORTA
|SERBEST
|5
|HASAN CAN
|DEDE
|ORTA
|SERBEST
|6
|ENES
|DAĞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TÜRKAN
|ÇİFÇİ
|ORTA
|SERBEST
|2
|HAKKAN
|SEVÜK
|ORTA
|SERBEST
|3
|RIDVAN
|YALÇİN
|ORTA
|SERBEST
|4
|İSMAİL
|SAROHAN
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|ÜMİT
|EKİNCİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|ASLAN
|AYDOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FARUK
|KILIÇ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|2
|MUHAMMED
|ADAK
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR-KAMU
|3
|MEHMET AKİF
|NUHOĞLU
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|4
|ABDULVAHAP
|ARBAĞ
|ORTA
|MADENCİ (GENEL)
|5
|MEHMET
|SAMSA
|ORTA
|DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
|6
|AYHAN
|ASLAN
|ORTA
|İŞLETMECİ (GENEL)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER FARUK
|AFADLE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ABDULLAH
|ÇELİK
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|YASİN
|ÇİFÇİ
|ORTA
|ESNAF
|4
|MEHMET ŞERİF
|GÜMÜŞAY
|ORTA
|ESNAF
|5
|ABDULKADİR
|ÇAVUŞOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|MAHMUT
|ÖZER
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FERHAN
|BOZKUŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MEHMET
|ERBOĞAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MEHMET SAİT
|TEZDÖNEN
|İLK
|ÇİFTÇİ
|4
|ZEYNİ
|ALBAYRAK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|BEDRETTİN
|ASLAN
|İLK
|EMEKLİ
|6
|OKTAY
|ŞENGÜL
|YÜKSEK
|POLİS MEMURU
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SALİHE
|AYDENİZ
|YÜKSEK
|EBE
|2
|KAMURAN
|TANHAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|BERİTAN
|GÜNEŞ ALTIN YÜKSEK
|PSİKOLOG
|4
|GEORGE
|ASLAN
|ORTA
|SERBEST
|5
|LEYLA
|KAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|SELAHATTİN
|ERTAŞ
|ORTA
|SERBEST
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|TURĞAY
|İLK
|SERBEST
|2
|BURAK
|POÇ
|ORTA
|SERBEST
|3
|TANJU
|AKBAŞ
|ORTA
|SERBEST
|4
|ÜMRAN
|MALAY
|ORTA
|SERBEST
|5
|BAHAR
|ÇAY
|ORTA
|SERBEST
|6
|HANİFE
|AKDOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SUAT
|ENEŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MURAT
|DEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|ABDULKADİR
|BAYIR
|İLK
|İŞ İNSANI
|4
|SONGÜL
|ÇAĞLAYAN
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|5
|MAHMUT
|CİN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|HALİM
|ENEŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CAN
|ERTEKİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|FEYZULLAH
|YILDIZ
|ORTA
|SERBEST
|3
|SEYFETTİN
|YILDIZ
|YÜKSEK
|ZİRAAT
|4
|MURAT
|ÖZCAN
|ORTA
|SERBEST
|5
|MEDENİ
|KOÇHAN
|ORTA
|SERBEST
|6
|MUHAMMED ŞİRİN
|ABDÜSSEMETOĞLU ORTA
|SERBEST
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZLEM
|AS KOÇBAŞ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|MEHMET ALİ
|BOZ
|İLK
|İŞÇİ
|3
|MİNE
|GENÇER
|İLK
|İŞÇİ
|4
|FATMA ŞİRİN
|KÜÇÜKOSMANOĞLU
|YÜKSEK
|BİYOLOG
|5
|HİKMET YİĞİT
|ÖLKÜN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|YEŞİM
|KUŞÇU
|ORTA
|İŞSİZ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞÜKRAN
|DUMAN
|ORTA
|EV HANIMI
|2
|RAMAZAN
|KUT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|CİVAN KASO
|KUT
|ORTA
|ÇİFÇİ
|4
|İBRAHİM
|KUT
|İLK
|ÇİFÇİ
|5
|SERHAT
|SÜS
|ORTA
|TERZİ
|6
|ABDURRAHMAN
|KIZILBOĞA
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSAMETTİN
|IŞIK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|MEHMET
|BOZAN
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|3
|MEHMET ALİ
|ÖZTÜRK
|İLK
|ÇİFTÇİ
|4
|ÜMİT
|KESKİN
|İLK
|ESNAF
|5
|AZİZ
|SIĞINÇ
|İLK
|ÇİFTÇİ
|6
|VEDAT
|TOKAY
|İLK
|NAKLİYECİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|ACAY
|İLK
|ESNAF
|2
|MERVE
|ÇİFÇİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|NACİYE
|TOPALCIK
|ORTA
|ÇOCUK GELİŞİMİ
|4
|YUSUF
|ELALMIŞ
|İLK
|ESNAF
|5
|TUBA
|ÇİFÇİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|MEHMET
|ELALMIŞ
|İLK
|ESNAF
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET SAİT
|ÇELEBİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ŞÜKRÜ
|KARABOĞA
|YÜKSEK
|SANAY.ICI
|3
|NURETTİN
|KILIÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|İBRAHİM
|TAŞDELEN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|5
|NİLGÜN
|BAYRAKTAR
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|6
|ÖMER
|DURAK
|İLK
|TURİZM
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ENVER
|ABEŞ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|2
|SONGÜL
|SADİOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ABDULLAH
|KARAKEÇİ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|4
|ABDULMUTTALİP
|IRMAK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|5
|ŞEYHMUS
|MUSAOĞLU
|YÜKSEK
|YATIRIM UZMANI
|6
|AZİZ ARDA
|UĞUR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATİH
|KAYA
|ORTA
|LOJİSTİK
|2
|HALİL İBRAHİM
|GÜNDOĞDU
|İLK
|SERBEST
|3
|MURAT
|ORAL
|ORTA
|SERBEST
|4
|TANER
|GÜNDOĞDU
|ORTA
|SERBEST
|5
|GÖKHAN
|GÜNDOĞDU
|ORTA
|ESNAF
|6
|HULUSİ
|ALKAYA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
BAĞIMSIZ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET VEJDİ
|KAHRAMAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ABDULLAH
|KURTAY
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
MERSİN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|AYKUN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|İBRAHİM ETHEM
|ALTAŞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|HASAN TAHSİN
|UYSAL
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|GÜLŞEN
|AYKUN
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|5
|DURMUŞ
|KALE
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|SERAP
|UYSAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|HATİCE
|AYKUN
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|MENEKŞE NURAL
|ADIGÜZEL
|ORTA
|SERBEST
|9
|AYŞE
|UYSAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|SADIK
|EMEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|FİKRET
|ADIGÜZEL
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|12
|ESMA
|GÖK
|YÜKSEK
|SERBEST
|13
|SALİH
|AKARÇAY
|YÜKSEK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|SEVİNÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|HÜSEYİN
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|MEHMET ALİ
|KEŞTAN
|İLK
|EMEKLİ
|4
|MESUT
|KAPLAN
|YÜKSEK
|YÖNETMEN
|5
|SEVDA
|KOKUM
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|ERDAL
|ÖZTÜRK
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|FEYZİ
|KAPLAN
|YÜKSEK
|ELEKTRİKÇİ
|8
|SERDAR HALİL
|GÖÇMEN
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|MAHMUT
|EKMEN
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|EYLEM
|DÜZGÜN YALÇIN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|11
|GÜLÜZAR
|KEŞTAN
|İLK
|EV KADINI
|12
|DERVİŞ
|HAZAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|13
|İHSAN
|AKÇAN
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KERİM
|USLU
|İLK
|ÇİFTÇİ
|2
|ZÜHAL
|KURT
|YÜKSEK
|ECZACI
|3
|CENGİZ
|AHREZ
|İLK
|İŞÇİ
|4
|DERYA
|DEMİR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|YUSUF
|DENGİZ
|ORTA
|BALIKÇI
|6
|FERHAT
|OĞUL
|ORTA
|EMEKLİ İŞÇİ
|7
|FAHRETTİN SELÇUK
|ERSÖZ
|YÜKSEK
|SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ
|8
|FADİME İNCİ
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|9
|CEMAL
|KURT
|ORTA
|KAHVECİ
|10
|SELİN
|YİĞİTBAŞ
|YÜKSEK
|ÇOCUK GELİŞİMİ UZMANI
|11
|DERMAN
|ÖZGÜR
|ORTA
|HASTA KAYIT YETKİLİSİ
|12
|YİĞİT
|ACUN
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|BERJEN
|ELÇİ
|ORTA
|İŞ ZEKASI DANIŞMANI
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GAZİ
|CAN
|YÜKSEK
|SAĞLIK EMEKÇİSİ
|2
|MEHMET
|MAKAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|BARIŞ
|BAYHAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|TUĞBA
|CANPOLAT KIRLANGIÇ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|MERİÇ
|ÇEVİK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|ENGİN
|ÇAYDAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|SEMRA
|GÖKTAŞ
|ORTA
|EV KADINI
|8
|BAHAR
|İZDAL ÇAYDAN
|YÜKSEK
|ARKEOLOG
|9
|FIRAT ÇAĞDAŞ
|AY
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|10
|BATUHAN
|BAYBARS
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|MUSTAFA DENİZ
|BAKANLAR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|12
|SERHAT
|ERBİL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|YUNUS
|SANCAK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İLKNUR
|BAŞER
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ZEKİ
|AVCU
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|DERYA
|KİŞİN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|DUYGU
|SOBE
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|FİLİZ
|UÇAR
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|HAZAL
|MANGULDAR
|YÜKSEK
|İŞSİZ
|7
|NİSAN
|TÜRKAN
|YÜKSEK
|EV KADINI
|8
|TUĞÇE
|MUTLUAY
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|SÜREYYA
|KESGİN
|YÜKSEK
|EV KADINI
|10
|HALİL
|TAT
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|11
|MİTHAT
|TÜRKAN
|ORTA
|ESNAF
|12
|MURAT
|BOZKURT
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|13
|SELAHATTİN
|AKSOY
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|ÇOBAN
|İLK
|SERBEST MESLEK
|2
|VEDAT
|SAKAR
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|3
|ORAL
|GÜNAŞTI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|HACER DERYA
|ZENGİN
|ORTA
|EV HANIMI
|5
|ÇAĞATAY SERKAN
|AK
|ORTA
|ESNAF
|6
|İBRAHİM LEVENT
|KESKİN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|7
|FATMA EDA
|YAŞAR
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|8
|KIVANÇ
|KESERLİ
|ORTA
|ESNAF
|9
|İBRAHİM
|KARA
|ORTA
|ESNAF
|10
|MAHPERİ
|SAKÇAK
|ORTA
|EV HANIMI
|11
|HAKAN
|AYDIN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|12
|ASLI HAN
|BALLI
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|13
|ERDİNÇ
|MEZARCIÖZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZAFER BURAK
|HASAR
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|2
|ÖZGÜR
|TÜRKER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|SULTAN
|PERÇEM
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|ERSİN SADIK
|GÜNGÖR
|ORTA
|SERBEST
|5
|ÇAĞLAR
|KÖKSEL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|HAKAN
|UYAR
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|7
|MEHMET
|ATILGAN
|ORTA
|SERBEST
|8
|FATİH EMRE
|KARAAĞAÇ
|ORTA
|SERBEST
|9
|TALİP
|ŞAHİN
|ORTA
|SERBEST
|10
|ALİM
|GÜRGAH
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|BERK ŞAFAK
|GÜLMEZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|12
|BEDİRHAN
|GÖK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|AYKUTHAN
|AKSOY
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|KESER
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2
|ABDULVAHAP
|POLAT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ALİ
|ATAY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|ALİ
|BEKER
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|5
|AYDIN
|KOÇER
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|ERDAL
|SEVGİN
|İLK
|ESNAF
|7
|MUSTAFA KEMAL
|ASLAN
|ORTA
|TİCARET
|8
|DÜNDAR
|AK
|İLK
|OTOMOTİV
|9
|KEMAL
|CAN
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|10
|FATMA
|KESER
|İLK
|ÇİFTÇİ
|11
|MUSTAFA
|KÜPELİ
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|12
|HALİL
|GENÇOĞULLARI
|İLK
|ÇİFTÇİ
|13
|KADİR
|KÜÇÜK
|ORTA
|ELEKTRİKÇİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NUREDDİN
|NEBATİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|ALİ
|KIRATLI
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ (PERAKENDE TİCARET)
|3
|HAVVA SİBEL
|SÖYLEMEZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|FARUK
|DİNÇ
|YÜKSEK
|ECZACI
|5
|MEHMET
|AKDOĞAN
|ORTA
|KOOPERATİF BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|6
|ALİ İHSAN
|GÖK
|YÜKSEK
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|7
|SERKAN
|TANRIKULU
|YÜKSEK
|MADEN MÜHENDİSİ
|8
|HAKKI
|MENİZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|FATİH
|DÖLEK
|YÜKSEK
|DİĞER UZMAN TIP DOKTORLARI
|10
|MUSTAFA
|ERİM
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|FİRDEVS
|AKTÜRK
|YÜKSEK
|SOSYAL HİZMET UZMANI
|12
|HALİT
|PEKDURAN
|ORTA
|KUYUMCU-PERAKENDE SATIŞ
|13
|SEÇKİN
|TAŞ
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TANER
|BOZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ADNAN
|UYAR
|ORTA
|DİNGÖREVLİS
|3
|BAYRAM
|TANRIVERDİ
|ORTA
|İŞLETMEC,
|4
|MEHMET BİLGE
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|HALKLA İLİŞKİLER
|5
|MİKAİL
|TEKÇE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|İZZEDDİN
|ALKAN
|YÜKSEK
|FİNANS
|7
|SEFA
|ÇAYLAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|RAMAZAN
|ALUÇ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|AHMET
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|10
|MUSA
|ÖZMEN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|11
|YUNUS
|TURAN
|ORTA
|İŞLETMECİ
|12
|SONER
|ÇELİK
|İLK
|ESNAF
|13
|NEVZAT
|DÜRGEN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|LEVENT
|UYSAL
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|SERDAR
|SOYDAN
|YÜKSEK
|GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
|3
|MUSTAFA
|AKIN
|YÜKSEK
|DOKTOR
|4
|OLCAY
|KILAVUZ
|YÜKSEK
|SPOR BİLİMLERİ UZMANI
|5
|MEHMET
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|6
|KÜRŞAT TÜRKER
|ERCAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|MUSTAFA
|YAŞAR
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|8
|KIVANÇ
|DERYA
|YÜKSEK
|KUYUMCU
|9
|ZEYNEL
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|10
|FERDA
|ER
|YÜKSEK
|ELEKTRONİK ÖĞRETMENİ
|11
|FATİH
|ÖNGE
|YÜKSEK
|EMEKLİ SUBAY
|12
|ALİ
|ARI
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|13
|ALİ
|KAYA
|YÜKSEK
|KAMU GÖREVLİSİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|BOZAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|PERİHAN
|KOCA
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|3
|MUSTAFA
|TÜRK
|İLK
|SERBEST
|4
|HAMDİYE
|KIRICI
|İLK
|EV KADINI
|5
|ŞERİF
|DURMAZ
|ORTA
|SİYASETÇİ
|6
|HACI BAYRAM
|KIZARTICI
|ORTA
|SİYASETÇİ
|7
|AYŞE GÜL
|TEMÜR
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|ESRA
|ERGÜZELOĞLU KİLİM
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|MUHAMMET TALAT
|ŞEKER
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|ADNAN
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|11
|DERMAN
|TARANCI
|ORTA
|SERBEST
|12
|MEHMET ŞİRİN
|KAYA
|İLK
|SERBEST
|13
|AYDIN
|AYDIN
|YÜKSEK
|SERBEST
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN
|GÜNEŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|2
|EBRU
|ÇERÇİ
|YÜKSEK
|MİMAR
|3
|BÜLENT UFUK
|ATEŞ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|4
|GENÇER
|BAYKUL
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|5
|ŞİLAN
|EKİNCİ
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|6
|UĞURCAN
|ESİROĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRETİCİ
|7
|AYŞE SİBEL
|LEVENT
|YÜKSEK
|SATIŞ
|8
|ALİ HAKAN
|ÇETİN
|YÜKSEK
|STJAVUKAT
|9
|TENZİLE YADİGAR
|AK
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|10
|OĞUZ
|ÖZCANLI
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|OLCAY
|YILMAZ ULUĞ
|YÜKSEK
|EĞİTMEN
|12
|KAMURAN
|GÜNAY
|YÜKSEK
|EMEKLİ MEMUR
|13
|DENİZ
|ARSLAN
|YÜKSEK
|TURİZM
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERCAN
|DURMAZ
|ORTA
|SERBEST
|2
|FEYYAZ
|AKTAŞ
|ORTA
|SERBEST
|3
|MEHMET
|KARA
|ORTA
|SERBEST
|4
|EMİRHAN
|BÖLÜK
|ORTA
|SERBEST
|5
|GÖRKEM
|ARSLAN
|ORTA
|SERBEST
|6
|ÖMER FARUK
|MANGAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|RAMAZAN
|AYDİN
|ORTA
|SERBEST
|8
|NURULLAH
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST
|9
|MURAT
|YAYLACI
|İLK
|SERBEST
|10
|ÖMER
|BAŞARAN
|ORTA
|SERBEST
|11
|CEMAL
|YARDIMCI
|ORTA
|SERBEST
|12
|SEVİM
|KILIÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|13
|ABDULLAH
|KORKMAZ
|ORTA
|SERBEST
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÇETİN
|BULUZ
|YÜKSEK
|BANKACI
|2
|ŞEKÜRE
|GEMİCİ
|ORTA
|ESNAF
|3
|ALİ
|KÖKBERİ
|İLK
|SERBEST
|4
|NAİM
|ALTIN
|ORTA
|ESNAF
|5
|FERHAT
|ÇELİK
|ORTA
|MAKİ NACİ
|6
|ABDULLAH
|EKİCİ
|ORTA
|SERBEST
|7
|HASAN
|KURTULMUŞ
|İLK
|ESNAF
|8
|HASAN
|YILMAZ
|İLK
|SERBEST
|9
|SENA
|TAŞKAN
|ORTA
|TEZGAHTAR
|10
|MAHMUT
|BİÇEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|HASRET
|BAYRAK
|ORTA
|EĞİTİMCİ
|12
|SEDAT
|AKDOĞAN
|İLK
|SERBEST
|13
|FERHAT
|GÜLMEZ
|ORTA
|TEKNİKER
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZAFER
|FIÇICILAR
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|NAZMİYE
|ALKANAT
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|AYŞE
|ÇOLPA
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|CEMİL
|DEMİRCAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|İ RAY TEMMUZ
|TURAN
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|İLKE
|BİRSEN
|YÜKSEK
|FİLOLOG
|7
|ERCAN
|BİLGEÇ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|8
|BEKİR
|ÇELİKASLAN
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|BERRİN
|BİRSEN
|YÜKSEK
|İŞSİZ
|10
|AHMET HÜSNÜ
|BİRSEN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|11
|METİN
|KAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|ADEM
|DEMİRCAN
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|ŞEVKET CİHAN
|DALGIÇ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ RIZA
|TAŞDELEN
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|2
|S UZAN
|FALCIOĞLU
|ORTA
|EMEKLİ MEMUR
|3
|FIRAT
|ARKALI
|YÜKSEK
|SANAT TARİHÇİSİ
|4
|ERCÜMENT
|ÇAMLI
|YÜKSEK
|SANAT YÖNETMENİ
|5
|TÜLAY
|ETİLER
|ORTA
|TURİZMCİ
|6
|MUSTAFA CENGİZ
|YILMAZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ LİMAN İŞÇİSİ
|7
|İLKNUR
|KALAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|YALÇIN
|ÖKTEM
|YÜKSEK
|HAZİNE VE KAMBİYO UZMANI
|9
|ALİ
|KALAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|ALİ
|GÜLLÜ
|YÜKSEK
|EMEKLİ LİMAN İŞÇİSİ
|11
|CAN
|CENGİZ
|YÜKSEK
|MAKİNE TEKNİKERİ
|12
|ALİ OSMAN
|İNCE
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|13
|DOĞAN
|BÜYÜKŞAHİN
|ORTA
|EMEKLİ İŞÇİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|TAŞDİREK
|ORTA
|ESNAF
|2
|AZELYA
|KISAK
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|MEHMET FATİH
|BENZER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|NURS SAİD
|TAŞDİREK
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|5
|HATİCE
|ÇEKİŞ
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|6
|BAHRİYE
|DAĞDELEN
|İLK
|İŞ İNSANI
|7
|EMİNE
|KANAT
|ORTA
|FİNANS KOORDİNATÖRÜ
|8
|EMİNE
|TAŞDİREK
|İLK
|EV HANIMI
|9
|DİLEK
|ERTÜRK
|ORTA
|EV HANIMI
|10
|GÖZDE
|YÜKSEKYAYLA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|ÖMER FARUK
|TÜZÜN
|ORTA
|ORGANİZATÖR
|12
|EKREM
|KAMA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|13
|GÜLCAN
|ŞİMŞEK
|İLK
|GAZETECİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ MAHİR
|BAŞARIR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|GÜLCAN
|KIŞ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|MEHMET EMİN
|EKMEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|TALAT
|DİNÇER
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|HASAN UFUK
|ÇAKIR
|ORTA
|TÜCCAR ÇİFTÇİ
|6
|EMRE
|YILMAZ
|YÜKSEK
|TARIM GİRİŞİMCİSİ
|7
|NURSEN
|YÜCESOY TEMİZKAN
|YÜKSEK
|AVUKAT - ARABULUCU
|8
|LEYLA
|SERİN KIRIK
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN, YÖNETİCİ
|9
|AHMET
|YORGUN
|YÜKSEK
|SOSYAL HİZMETLER UZMANI - İŞ İNSANI
|10
|MEHMET GÜLTEKİN
|UĞUR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|11
|ŞERİFE
|ARICI YILDIZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|GÜVEN
|KOCABIYIK
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|13
|NESLİHAN
|ÇELEBİ
|YÜKSEK
|ESNAF - ÇIFÇTI
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BURHANETTİN
|KOCAMAZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|AYDIN ENES
|SEYDANLIOĞLU
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|3
|ALİ
|ER
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|4
|ESRA
|KAHRAMAN
|YÜKSEK
|DANIŞMAN
|5
|ÖZER
|ÖZEL
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|6
|MEHMET
|TURGUT
|YÜKSEK
|DOKTOR
|7
|YÜKSEL
|ÇELİK
|YÜKSEK
|E. ASKER
|8
|ESİN
|ERKOÇ
|YÜKSEK
|MİMAR
|9
|ALİ RIZA
|ÖZDENİZ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|10
|MEHMET
|TÜRE
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|11
|MEHMET YUNUS
|SEVEN
|YÜKSEK
|DOKTOR
|12
|HİLAL
|USTA
|YÜKSEK
|DANIŞMAN
|13
|ERKAN
|ARICI
|YÜKSEK
|DİĞER
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SELAMİ
|ATEŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|MÜKREMİN
|AKÇEL
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|EMİRCAN
|ÇATIKKAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|NAZMİ
|TANRIKULU
|İLK
|SERBEST
|5
|GÖKHAN
|BENER
|İLK
|SERBEST
|6
|FAHRİ
|ŞEN
|İLK
|İLKOKUL
|7
|ERDİNÇ
|SÜZER
|YÜKSEK
|ESNAF
|8
|EMİNE
|BENER
|ORTA
|EV HANIMI
|9
|MEMET
|GÖKBALIK
|İLK
|SERBEST
|10
|DOĞAN
|GÖKHAN
|ORTA
|ESNAF
|11
|ABDULKADİR
|YAR
|ORTA
|SERBEST
|12
|YILMAZ
|ALTUNDAĞ
|ORTA
|SERBEST
|13
|NAZAN
|AYDOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|YILDIZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|KEMAL
|MERT
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|AHMET
|ALACA
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|SALTUK BULUÇHAN
|ÖZAY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|ZİYA BATIN
|ŞENER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|MUSTAFA
|YAZAR
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|7
|KAZIM CİHAT
|KALKAN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|8
|MEHMET
|ÖZKANER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|BÜNYAMİN
|ÇELİK
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|10
|SİNEM
|İNCEL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|EREN
|VESKE
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|12
|MUSTAFA NEVZAT
|TAŞDEMİR
|ORTA
|GAZETECİ
|13
|FERHAT
|SOYTÜRK
|ORTA
|SERBEST
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEVDA
|BUZCU
|YÜKSEK
|KAMU PERSONELİ
(Sürecek)