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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (16)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (16)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

MALATYA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER

KARAKUŞ

ORTA

SERBEST

2

KEMAL

ŞAHAN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

GÖNÜL

EMÜL

ORTA

SERBEST

4

AYKUT

İNCEARIK

ORTA

TÜCCAR

5

NİMET

KARAKAYA

YÜKSEK

SERBEST

6

ABDULKADİR

ŞAHİN

ORTA

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NURETTİN

KIZILDAĞ

ORTA

EMLAKÇI

2

SÜLEYMAN

BEHÇET

ORTA

EMEKLİ

3

CEMAL

CANBAY

YÜKSEK

İŞÇİ

4

NESİM

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

5

MEMET

KIZILDAĞ

İLK

İŞÇİ

6

FIRAT

AYDIN

İLK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FERHAT

TUNÇDEMİR

YÜKSEK

BEDEN EĞİTİM ÖĞRETMENİ

2

ZÜHAL

DOĞAN

ORTA

ÖĞRENCİ

3

HÜSNE

YAŞAR

ORTA

EMEKLİ

4

MERT

KEÇECİ

ORTA

ÖĞRENCİ

5

ŞİRVAN

GÜNGÖRMEZ

YÜKSEK

HEYKELTRAŞ

6

İSMAİL

MURŞİL

YÜKSEK

EMEKLİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CİHAN

SATICI

YÜKSEK

İŞÇİ

2

ÖZGÜR

ÖZMEN

ORTA

İŞÇİ

3

AYŞE

ÇETİN KAYA

ORTA

ÖĞRENCİ

4

AHMETTÜRKER

TAŞÇI

ORTA

ÖĞRENCİ

5

M i RAY

ERCAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

DENİZ

DÜZGÜN

YÜKSEK

GAZETECİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GİZEM

OTUR

YÜKSEK

İŞSİZ

2

İBRAHİM HALİL

GENCER

ORTA

İŞÇİ

3

ÖZKAN

AÇIKGÖZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

ULAŞ

KORKMAZ

ORTA

ÖĞRENCİ

5

RAMAZAN

TUNÇ

ORTA

SAĞLIKÇI

6

ALİ

AMANAT

ORTA

EMEKLİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BURCA BENAY

TURFANDA ÇİNKILIÇ

YÜKSEK

SERBEST

2

SAMET FIRAT

ÖZKAŞ

ORTA

SERBEST

3

OKAN

FİDAN

ORTA

ÖĞRENCİ

4

MEHMEDONUR

İŞİM

YÜKSEK

SERBEST

5

ÖZGÜL

OLCAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

KAAN

GÖLESALAN

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NİHAT

GÜRBÜZ

YÜKSEK

EMEKLİ

2

NEVZAT

ŞAHİN

YÜKSEK

MÜDÜR

3

ÖZAY

ÖZCAN

ORTA

ESNAF

4

HÜSEYİN

ÖNAL

YÜKSEK

SERBEST

5

ABDULKADİR

ÖZASLAN

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

6

GAFFAR

AKKUŞ

ORTA

İŞ İNSANI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BÜLENT

TÜFENKCİ

YÜKSEK

AVUKAT

2

İHSAN

KOCA

YÜKSEK

AVUKAT

3

İNANÇSİRAÇ KARA

ÖLMEZTOPRAK

YÜKSEK

GENEL SEKRETER-KAMU

4

ABDURRAHMAN

BABACAN

YÜKSEK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖĞRETİM ÜYESİ

5

VAHİT

ATALAN

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

6

RAMAZAN

ÖZCAN

YÜKSEK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BİLAL

YILDIRIM

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

AHMET

ATEŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

YILMAZ

HOROZ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

4

HACİ YUSUF

ÇINAR

ORTA

SERBEST TİCARET

5

DENİZ

KAR

ORTA

EV HANIMI

6

OKTAY

ÇELİK

ORTA

İŞ İNSANI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET CELAL

FENDOĞLU

ORTA

TURİZMCİ

2

ÖMER

EKİCİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

MESUT

SAMANLI

ORTA

ESNAF

4

SELMA

ÇİÇEK

ORTA

EMEKLİ

5

MUHSİN

YİĞİT

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

6

UĞUR

SEVİM

ORTA

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

PERİHAN

YÜCEKAYA

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

YUSUF

BOZKUŞ

YÜKSEK

SİYASETÇİ

3

TÜLAY

ŞAKAR

ORTA

SERBEST

4

HÜSEYİN

Kİ LİNÇ

İLK

SERBEST

5

ROZERİN

ERCAN

ORTA

İŞÇİ

6

GAFFAR

BAYRAM

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

GÜL

ORTA

İŞ İNSANI

2

FİGEN

GÜL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

AYŞE

GÜRCAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

İSA

CANPOLAT

İLK

İŞ İNSANI

5

VAHAP

GÜL

ORTA

İŞ İNSANI

6

MEHMET FETTAH

YEŞİLYURT

ORTA

İŞ İNSANI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YETER

AĞBABA

İLK

İŞÇİ

2

SEMİH

KEKLİK

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

MUSTAFA

DEMİRKOL

ORTA

İŞÇİ

4

FETİ

BEYAZELMA

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

İBRAHİM

TAŞAR

ORTA

İŞÇİ

6

MUSTAFA

SALMAN

İLK

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

ALAGÖZ

ORTA

İŞ İNSANI

2

SEMA

ALTUNTAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

3

RAMAZAN

S i LAY

YÜKSEK

ESNAF

4

CELAL

GÜRSUL

ORTA

İŞ İNSANI

5

MEHMET

GÖL

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

6

HASAN HÜSEYİN

KARTAL

ORTA

EMEKLİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET ÜMİT

ŞU VAK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

ADNAN

TÜRKKAN

YÜKSEK

TELEVİZYONCU

3

FATİH

BUDAK

YÜKSEK

ESNAF

4

İBRAHİM

GÜÇLÜ

ORTA

ÇİFTÇİ

5

MELEK

DOĞAN

ORTA

İŞÇİ

6

CEBRAİL

ÜMİTLİ

YÜKSEK

İŞLETME MÜDÜRÜ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HABİBE

HAN

ORTA

SERBEST

2

EMRAH

YILDIRIM

YÜKSEK

SERBEST

3

ESER

BARAN

ORTA

SERBEST

4

GÜLDEN

AKDAŞ

ORTA

SERBEST

5

MEHMET MUSTAFA

KARACA

ORTA

SERBEST

6

BÜŞRA

HAN

ORTA

SERBEST

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VELİ

AĞBABA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

ENVER

KİRAZ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

3

BATTAL

KANBAY

YÜKSEK

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

4

ALİ İMRAN

MARASALI

YÜKSEK

ULUSLARARASI TİCARET UZMANI VETERİNER

5

YUSUF

KURŞUN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

6

OKAY

DEMİRHAN

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞEYHMUS

GÖÇMEZ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

ATİLLA

ŞAHİN

YÜKSEK

MÜFETTİŞ

3

ELİF

APOHAN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

4

SELÇUK

HAN

YÜKSEK

MİMAR

5

METİN

KAPIDERE

YÜKSEK

BİLİM İNSANI

6

MENİJE NUR

ÖZCAN

YÜKSEK

AVUKAT

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TURGUT

ŞAHİN

YÜKSEK

ESNAF

2

GAMZE

YILDIRIM

YÜKSEK

İDARİ İŞLER

3

UMMAHAN

AKA

ORTA

ESNAF

4

ALTAY KORHAN

AKÇİL

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

5

ŞAHİN

YILDIRIM

ORTA

MUHASEBECİ

6

NESİM

AYAZ

ORTA

ELEKTRİKÇİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TAHSİN

YAŞAR

YÜKSEK

AVUKAT

2

YUSUF

KARAKUŞ

ORTA

İŞ İNSANI

3

AHMET MURAT

SARICI

YÜKSEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

4

MEHMET

ÖZBEY

YÜKSEK

AVUKAT

MANİSA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN

CAN

YÜKSEK

SERBEST

2

BAYRAM

BINARCI

YÜKSEK

SERBEST

3

ALİ

ARI

YÜKSEK

SERBEST

4

DUDU GÜLŞEN

ÖZER

ORTA

SERBEST

5

HASAN

BÜLBÜL

YÜKSEK

SERBEST

6

NASUH ALİ

ÖZKARA

YÜKSEK

SERBEST

7

FEYYAZ

BARDAKÇI

İLK

SERBEST

8

MÜMİN

VATANSEVER

ORTA

SERBEST

9

SABİRE

TOKYAY

İLK

SERBEST

10

ENVER

GÜLEÇ

ORTA

İŞÇİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ARİF

SEVİNÇ

ORTA

RESSAM

2

MELİHA

BURHAVER

ORTA

SERBEST/ÖZEL

3

MAHMUT

KÖSE

ORTA

SERBEST/ÖZEL

4

DERVİŞ

KORKMAZ

YÜKSEK

EMEKLİ

5

ARSLAN

ÇALAR

ORTA

SERBEST/ÖZEL

6

HASAN

GÖÇER

İLK

İŞÇİ

7

BERVAN

EREN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

8

HÜSEYİN

YAŞAR

ORTA

SERBEST/ÖZEL

9

UMUT

ERDEM

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

10

BİLAL

BULUT

ORTA

SERBEST/ÖZEL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TURGAY

TUNÇ

ORTA

İMALAT İŞÇİSİ

2

MURAT

YEŞİL

YÜKSEK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

3

MERYEM

OS KAY

ORTA

TERZİ

4

ADİL

DÜZEN

ORTA

EMEKLİ

5

MAHMUT

DÖLEK

ORTA

ÖĞRENCİ

6

MEHMET

HOROZ

ORTA

MADENCİ

7

MEHMET OZAN

ÇETİN

ORTA

İŞÇİ

8

ALİ

DÜNDAR

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

9

MUHAMMET

ÖZER

ORTA

ÖĞRENCİ

10

HALİL

KİLİMCİ

İLK

EMEKLİ İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÇAĞATAY

ÇELENKLİ

ORTA

ÖĞRENCİ

2

ÇAYAN

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

3

MİZGİN

VURAL

ORTA

ÖĞRENCİ

4

REZAN

BALİ

ORTA

İŞÇİ

5

SABAHAT

OĞUZ

ORTA

İŞÇİ

6

İSMAİL

SEVİNÇ

YÜKSEK

İKTİSATÇI

7

HÜSEYİN

ÖNER

YÜKSEK

İŞÇİ

8

SERPİL

BERBER

İLK

EMEKLİ

9

SİMGE

SAVA

YÜKSEK

SAĞLIK EMEKÇİSİ

10

YAĞMUR EYLÜL

SEVER

ORTA

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSA

GÖRGÜN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

NADİR

GÜVEN

YÜKSEK

EMEKLİ

3

İREM

İLYAS

YÜKSEK

REKLAMCI

4

CENK CİHAN

BULUT

ORTA

İŞÇİ

5

ABDÜLKERİM

ÖZER

ORTA

ÇİFTÇİ

6

ÜLKER

ÇAVUŞOĞLU

ORTA

EV KADINI

7

ŞAFAK

KURT

ORTA

SERBEST MESLEK

8

HATİCE

BOLAT

YÜKSEK

YÖNETİCİ

9

MURAT

MURANLI

YÜKSEK

MÜHENDİS

10

NİHAT

SALMAN

ORTA

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET EMİN

AYANOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ERKAN

DURSUN

ORTA

ESNAF

3

METİN

AKAR

İLK

ESNAF

4

İSMAİL

TURANLI

ORTA

ESNAF

5

MEHMET

YONCU

ORTA

İŞÇİ

6

VOLKAN

ŞAHİN

ORTA

ESNAF

7

ERTUĞRUL

TAŞÇILAR

ORTA

ÖĞRENCİ

8

HALİL

AK

ORTA

ESNAF

9

MUHAMMED

AKKOYUN

ORTA

SERBEST MESLEK

10

MURAT

ÇAÇUR

İLK

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FİDEL

OKAN

YÜKSEK

SERBEST

2

LAMİHA

ÖZTÜRK

ORTA

SERBEST

3

GÜLNUR

EFE

ORTA

SERBEST

4

KASIM UTKU

AKTÜRK

YÜKSEK

SERBEST

5

NİDA

ARI KAN

YÜKSEK

SERBEST

6

BURAK

ŞENGÜN

ORTA

SERBEST

7

GÖKHAN

DUVAN

YÜKSEK

SERBEST

8

EGEMEN

GÜNER

ORTA

SERBEST

9

FATİH

ŞAHİN

ORTA

SERBEST

10

MUHAMMED CANER

DEMİR

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL HAKKI

BAKIR

YÜKSEK

MİMAR

2

AHMET MUSTAFA

SÜZER

YÜKSEK

SERBEST

3

CENGİZ

APAYDIN

ORTA

ESNAF

4

CİHAN

ÖZCAN

ORTA

İŞÇİ

5

RAMAZAN

DUMAN

İLK

ESNAF

6

YASİN

SARI

ORTA

EMEKLİ

7

MUSTAFA

AYDEMİR

YÜKSEK

AVUKAT

8

ARİF

UZUNOĞLU

ORTA

İŞÇİ

9

ABDULLAH

ERGİN

ORTA

İŞÇİ

10

SÜLEYMAN

KAN YILMAZ

ORTA

EMEKLİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BAHADIR NAHİT

YENİŞEHİRLİOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

2

MURAT

BAYBATUR

YÜKSEK

SERBEST

3

TAMER

AKKAL

ORTA

İŞ İNSANI

4

AHMET MÜCAHİT

ARINÇ

YÜKSEK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI

5

MEHMET ALİ

ÖZKAN

YÜKSEK

AVUKAT

6

AYŞE NEVİN

SERT

YÜKSEK

İKTİSAT ÖĞRETİM ÜYESİ

7

MÜRŞİT

GEDİZLİ

YÜKSEK

AVUKAT

8

FATİH

KATIÖZ

YÜKSEK

MADEN MÜHENDİSİ

9

AHMET

PALABIYIK

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

10

YAŞAR

DEMİREL

YÜKSEK

YÖNETİCİ (ULAŞIM İŞLERİ)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKAN

LALEBAŞ

İLK

ESNAF

2

DOĞAN TAYYİP

KARAKELLE

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

ADİL

DURU

YÜKSEK

VETERİNER

4

TOLGA

YAMAKLI

ORTA

MADENCİ

5

MUHARREM HÜSEYİN

ÇİPİLOĞLU

ORTA

ESNAF

6

YALÇIN

ÇAPANİK

YÜKSEK

GÜVENLİK

7

MUHAMMET EMİN

GÜLER

YÜKSEK

ESNAF

8

SEZEN

KARABOĞA

YÜKSEK

EV HANIMI

9

AHMET

ÇAKIL

İLK

ESNAF

10

RAMAZAN

AKAR

ORTA

İŞÇİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERKAN

AKÇAY

YÜKSEK

MALİYECİ

2

ALİ

UÇAK

ORTA

İŞ İNSANI

3

ŞEHNAZ

GÜVENDİK ARIK

YÜKSEK

HEMŞİRE

4

MUSTAFA

ÜNVEREN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

GÜNGÖR

DİNCER

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

6

SEVAL

BAŞKESEN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

7

HÜSEYİN ŞAHİN

ERTURUN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

8

NADİ

SARI

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

9

DENİZ

SEVİM

YÜKSEK

MAKİNE TEKNİKERİ

10

ÖZTÜRK

DEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HABİP

EKSİK

YÜKSEK

HEKİM

2

ZÜBEYDE

TARLABÖLEN

ORTA

SİYASETÇİ

3

GÜLSÜM

ÇOLAK

ORTA

EV KADINI

4

EVİN

GÜNSEL

İLK

EV KADINI

5

KEREM

TAYLAN

ORTA

SİYASETÇİ

6

AYŞE

KARAGÖZ

İLK

EV KADINI

7

AYŞE

GÜL

İLK

EV KADINI

8

REMZİYE

ESEN

ORTA

EV KADINI

9

İSMAİL

TERUT

YÜKSEK

SERBEST

10

ZEHRA VEZAN

KARABULUT

YÜKSEK

MÜHENDİS

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ENDER RAGIP

ARSLAN

YÜKSEK

SERBEST

2

AYHAN

DEMİR

ORTA

SERBEST

3

TOLGAHAN

ÖZTÜRK

İLK

SERBEST

4

EMİRHAN

KALAYCI

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

EDA

KOYUNCU

YÜKSEK

SERBEST

6

RESUL

ÇELİK

ORTA

SERBEST

7

SALİH

GÜRLAN

ORTA

SERBEST

8

DAMLA

ŞENTÜRK

ORTA

EV HANIMI

9

KERİM

KURTOĞLU

ORTA

SERBEST

10

AHMET

TETİK

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

YAYGEL

ORTA

İŞÇİ

2

ÖZLEM

ÖZAYDIN

ORTA

İŞSİZ

3

KADİR

ÖZAYDIN

İLK

ÇİFTÇİ

4

HAKAN

ÇAVUŞOĞLU

ORTA

İŞÇİ

5

SEBAHATTİN

AYDIN

İLK

ESNAF

6

İRFAN

KAYA

ORTA

ÇİFTÇİ

7

CÜNEYT

ULUGÜN

ORTA

ESNAF

8

ÖZGÜR

YÜREKLİ

ORTA

İŞÇİ

9

ONUR

DALICI

YÜKSEK

MÜHENDİS

10

MUSTAFA

SARI

İLK

ÇİFTÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İLKAY

ŞİMŞEK

ORTA

ESNAF

2

ŞABAN

KAHRAMAN

İLK

EMEKLİ

3

SEDA

KARABAĞLIK

ORTA

İŞ İNSANI

4

ALTAN

ÜNSAL

ORTA

İŞÇİ

5

HARUN

YILMAZ

ORTA

EMEKLİ

6

GÖKHAN

KILIÇ

ORTA

İŞ İNSANI

7

EMEL

AKSOY

ORTA

EV HANIMI

8

MUSTAFA

UÇAR

ORTA

İŞÇİ

9

RAMAZAN

HOMAN

ORTA

İŞÇİ

10

KAZIM

SARI

İLK

EMEKLİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

DABAN

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

2

ONUR

ÖZCAN

ORTA

SERBEST MESLEK

3

GÖKNUR

KILIÇ

ORTA

SERBEST MESLEK

4

İSHAK

AYKAÇ

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

5

MUSTAFA

PALATIR

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

6

RAMAZAN

ÇALIŞKAN

ORTA

EMEKLİ

7

ZÜMBÜL

ALMIŞLAR

ORTA

EV HANIMI

8

MUSTAFA

USLU

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

9

AHMED YESEVİ KOTKU

KÖSE

YÜKSEK

TARİHÇİ

10

ALİ

ARDIÇ

İLK

İŞÇİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZGÜR

ÖZEL

YÜKSEK

ECZACI

2

AHMET VEHBİ

BAKIRLIOĞLU

YÜKSEK

İSTATİSTİKÇİ - TARIM VE SİGORTA SEKTÖRÜ

3

BEKİR

BAŞEVİRGEN

ORTA

SERBEST

4

SELMA ALİYE

KAVAF

YÜKSEK

TARİHÇİ

5

MUSA SEMİH

BALABAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI ÖĞRETMEN

6

NEŞE

ZENGİN

YÜKSEK

TIP DOKTORU - ÇİFTÇİ

7

AYSUN

HELVACIOĞLU

ORTA

BELEDİYE PERSONELİ

8

SEÇİL

EGE

YÜKSEK

AVUKAT

9

ŞERİF

AKMEŞE

YÜKSEK

ÖĞRETMEN - İŞ İNSANI

10

İLKSEN

ÖZALPER

YÜKSEK

MEDAIKLA DELEGE

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞENOL

SUNAT

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

HASAN

ERYILMAZ

YÜKSEK

VETERİNER

3

FİLİZ TUĞÇE

AYRANCI İPLİKÇİ

YÜKSEK

AVUKAT

4

MEHMET

KOÇ

YÜKSEK

AVUKAT

5

GÜRHAN

ÖZCAN

YÜKSEK

DOKTOR

6

ORKUN

ŞIKTAŞLI

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

ASLI

ÖZ

YÜKSEK

AVUKAT

8

KAZIM

ÖZSOY

YÜKSEK

E. SAVCI

9

BİRGÜL

BOZKURT

YÜKSEK

E. KAMU ÇALIŞANI

10

MEHMET

DOĞAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DUYGU

SAĞLAM

ORTA

İŞ İNSANI

2

BUSE NUR

TAŞ Kİ RAN

YÜKSEK

SERBEST

3

İSMAİL

AÇIKGÖZ

ORTA

SERBEST

4

FATİH

KURAMAZ

ORTA

SERBEST

5

RAMAZAN

ALTINKAYA

ORTA

SERBEST

6

DENİZ

OKTAY

ORTA

SERBEST

7

ZELİHA

ERİŞ

ORTA

SERBEST

8

AKİF

KIR

ORTA

SERBEST

9

HALİM

KELEBEK

YÜKSEK

SERBEST

10

SEVTAP

BERAN

YÜKSEK

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEVLÜT

ÖZER

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

2

MEHMET ANIL

KORKMAZ

YÜKSEK

KAMU İŞÇİSİ

3

ELMAS

AKAY

YÜKSEK

HUKUK DANIŞMANI

4

ENDER

SOLHAN

ORTA

ESNAF

5

HAKAN

AKSÜT

YÜKSEK

EMEKLİ JANDARMA

6

ALPEREN

TERZİOĞLU

ORTA

İŞLETME

7

DOĞUKAN

DÖNMEZ

YÜKSEK

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

8

MUSTAFA İLKAY

BİÇER

ORTA

SERBEST

9

KADİRHAN

ÖZTİNOĞLU

ORTA

TOPTANCI

10

MEHMET

DEMİRLEK

YÜKSEK

AVUKAT

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET EMİN

ÖNAL

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

2

NİHAT

DURAK

ORTA

İŞÇİ

3

HAKAN

KIRKULAK

YÜKSEK

YAZAR

MARDİN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULAZİZ

TATAR

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

MEHMET SAİT

İNCEARIK

YÜKSEK

LİSE

3

HASAN

ALAKUŞ

YÜKSEK

EKONOMİST

4

SEYİT ALİ

AKAN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

5

HALİL

AKAN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

6

MEHMET

ŞAHAN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HALİT

KAHRAMAN

İLK

İŞÇİ

2

MEHMET

KURŞUN

ORTA

EMEKLİ

3

MEHMET ŞÜKRİ

KAHRAMAN

İLK

İŞÇİ

4

FİKRİ

EREN

ORTA

İŞÇİ

5

RAUF

ENÜŞTEKİN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

6

BERİVAN

CİNDARİK

YÜKSEK

MÜHENDİS

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZKAN

ÖZTAŞ

YÜKSEK

GAZETECİ

2

MURAT

HİÇBEZMEZ

YÜKSEK

ESNAF

3

AYŞEGÜL

DEMİR

YÜKSEK

İŞÇİ

4

BAHAR

SOLUN

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

5

ÇİĞDEM

KARAPINAR

YÜKSEK

MUHASEBECİ

6

DİLARA NUR

TİRYAKİ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TEVFİK SAVAŞ

YALIN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

RİM RÜYA

METİN

ORTA

ÖĞRENCİ

3

ARJİN

AVCİ

ORTA

ÖĞRENCİ

4

EBRU

GÜLÜSTAN

YÜKSEK

İŞÇİ

5

TUĞÇE

ACAR

ORTA

ÖĞRENCİ

6

MELİSA

ATEŞ

YÜKSEK

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GİZEM

ÖZDEM

YÜKSEK

AVUKAT

2

DENİZ

ANLIAK

YÜKSEK

İŞSİZ

3

İBRAHİM

KAYA

ORTA

ÖĞRENCİ

4

MAHİR

DİLMEN

YÜKSEK

İŞÇİ

5

SERKAN

OKUT

ORTA

ÖĞRENCİ

6

KEMAL

ÇAKIR

YÜKSEK

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

ELİTAŞ

ORTA

SERBEST

2

ENGİN

ETİ

İLK

SERBEST MESLEK

3

OSMAN

CÜCÜ

ORTA

GÜVENLİK

4

ZEYNEP

SÖNMEZ

ORTA

SERBEST MESLEK

5

SEVGİ

YAYĞIR

İLK

EV HANIMI

6

MURAT BUĞRA

DEMİR

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

DİCLE

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

2

SELMA

ADEMHAN

YÜKSEK

SERBEST

3

MUHİTTİN

ÇOĞALA

YÜKSEK

SERBEST

4

ABDURRAHMAN

ÇOKAL

ORTA

SERBEST

5

HASAN CAN

DEDE

ORTA

SERBEST

6

ENES

DAĞ

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TÜRKAN

ÇİFÇİ

ORTA

SERBEST

2

HAKKAN

SEVÜK

ORTA

SERBEST

3

RIDVAN

YALÇİN

ORTA

SERBEST

4

İSMAİL

SAROHAN

ORTA

EMEKLİ

5

ÜMİT

EKİNCİ

YÜKSEK

SERBEST

6

ASLAN

AYDOĞAN

ORTA

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FARUK

KILIÇ

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

2

MUHAMMED

ADAK

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR-KAMU

3

MEHMET AKİF

NUHOĞLU

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

4

ABDULVAHAP

ARBAĞ

ORTA

MADENCİ (GENEL)

5

MEHMET

SAMSA

ORTA

DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

6

AYHAN

ASLAN

ORTA

İŞLETMECİ (GENEL)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER FARUK

AFADLE

YÜKSEK

AVUKAT

2

ABDULLAH

ÇELİK

ORTA

EMEKLİ

3

YASİN

ÇİFÇİ

ORTA

ESNAF

4

MEHMET ŞERİF

GÜMÜŞAY

ORTA

ESNAF

5

ABDULKADİR

ÇAVUŞOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ

6

MAHMUT

ÖZER

ORTA

SERBEST MESLEK

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FERHAN

BOZKUŞ

ORTA

İŞ İNSANI

2

MEHMET

ERBOĞAN

ORTA

İŞ İNSANI

3

MEHMET SAİT

TEZDÖNEN

İLK

ÇİFTÇİ

4

ZEYNİ

ALBAYRAK

ORTA

İŞ İNSANI

5

BEDRETTİN

ASLAN

İLK

EMEKLİ

6

OKTAY

ŞENGÜL

YÜKSEK

POLİS MEMURU

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SALİHE

AYDENİZ

YÜKSEK

EBE

2

KAMURAN

TANHAN

YÜKSEK

AVUKAT

3

BERİTAN

GÜNEŞ ALTIN YÜKSEK

PSİKOLOG

4

GEORGE

ASLAN

ORTA

SERBEST

5

LEYLA

KAYA

YÜKSEK

AVUKAT

6

SELAHATTİN

ERTAŞ

ORTA

SERBEST

ADALET BİRLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

TURĞAY

İLK

SERBEST

2

BURAK

POÇ

ORTA

SERBEST

3

TANJU

AKBAŞ

ORTA

SERBEST

4

ÜMRAN

MALAY

ORTA

SERBEST

5

BAHAR

ÇAY

ORTA

SERBEST

6

HANİFE

AKDOĞAN

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SUAT

ENEŞ

ORTA

İŞ İNSANI

2

MURAT

DEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

3

ABDULKADİR

BAYIR

İLK

İŞ İNSANI

4

SONGÜL

ÇAĞLAYAN

YÜKSEK

EV HANIMI

5

MAHMUT

CİN

ORTA

İŞ İNSANI

6

HALİM

ENEŞ

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CAN

ERTEKİN

YÜKSEK

SERBEST

2

FEYZULLAH

YILDIZ

ORTA

SERBEST

3

SEYFETTİN

YILDIZ

YÜKSEK

ZİRAAT

4

MURAT

ÖZCAN

ORTA

SERBEST

5

MEDENİ

KOÇHAN

ORTA

SERBEST

6

MUHAMMED ŞİRİN

ABDÜSSEMETOĞLU ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZLEM

AS KOÇBAŞ

YÜKSEK

GAZETECİ

2

MEHMET ALİ

BOZ

İLK

İŞÇİ

3

MİNE

GENÇER

İLK

İŞÇİ

4

FATMA ŞİRİN

KÜÇÜKOSMANOĞLU

YÜKSEK

BİYOLOG

5

HİKMET YİĞİT

ÖLKÜN

ORTA

ÖĞRENCİ

6

YEŞİM

KUŞÇU

ORTA

İŞSİZ

MİLLİ YOL PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞÜKRAN

DUMAN

ORTA

EV HANIMI

2

RAMAZAN

KUT

ORTA

İŞ İNSANI

3

CİVAN KASO

KUT

ORTA

ÇİFÇİ

4

İBRAHİM

KUT

İLK

ÇİFÇİ

5

SERHAT

SÜS

ORTA

TERZİ

6

ABDURRAHMAN

KIZILBOĞA

ORTA

SERBEST MESLEK

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSAMETTİN

IŞIK

ORTA

SERBEST MESLEK

2

MEHMET

BOZAN

ORTA

ÇİFTÇİ

3

MEHMET ALİ

ÖZTÜRK

İLK

ÇİFTÇİ

4

ÜMİT

KESKİN

İLK

ESNAF

5

AZİZ

SIĞINÇ

İLK

ÇİFTÇİ

6

VEDAT

TOKAY

İLK

NAKLİYECİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

ACAY

İLK

ESNAF

2

MERVE

ÇİFÇİ

ORTA

ÖĞRENCİ

3

NACİYE

TOPALCIK

ORTA

ÇOCUK GELİŞİMİ

4

YUSUF

ELALMIŞ

İLK

ESNAF

5

TUBA

ÇİFÇİ

ORTA

ÖĞRENCİ

6

MEHMET

ELALMIŞ

İLK

ESNAF

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET SAİT

ÇELEBİ

YÜKSEK

AVUKAT

2

ŞÜKRÜ

KARABOĞA

YÜKSEK

SANAY.ICI

3

NURETTİN

KILIÇ

YÜKSEK

AVUKAT

4

İBRAHİM

TAŞDELEN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

5

NİLGÜN

BAYRAKTAR

YÜKSEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

6

ÖMER

DURAK

İLK

TURİZM

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ENVER

ABEŞ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

2

SONGÜL

SADİOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

3

ABDULLAH

KARAKEÇİ

İLK

SERBEST MESLEK

4

ABDULMUTTALİP

IRMAK

ORTA

SERBEST MESLEK

5

ŞEYHMUS

MUSAOĞLU

YÜKSEK

YATIRIM UZMANI

6

AZİZ ARDA

UĞUR

ORTA

SERBEST MESLEK

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATİH

KAYA

ORTA

LOJİSTİK

2

HALİL İBRAHİM

GÜNDOĞDU

İLK

SERBEST

3

MURAT

ORAL

ORTA

SERBEST

4

TANER

GÜNDOĞDU

ORTA

SERBEST

5

GÖKHAN

GÜNDOĞDU

ORTA

ESNAF

6

HULUSİ

ALKAYA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

BAĞIMSIZ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET VEJDİ

KAHRAMAN

ORTA

İŞ İNSANI

2

ABDULLAH

KURTAY

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

MERSİN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

AYKUN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

İBRAHİM ETHEM

ALTAŞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

HASAN TAHSİN

UYSAL

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

GÜLŞEN

AYKUN

YÜKSEK

MUHASEBECİ

5

DURMUŞ

KALE

YÜKSEK

SERBEST

6

SERAP

UYSAL

YÜKSEK

SERBEST

7

HATİCE

AYKUN

YÜKSEK

SERBEST

8

MENEKŞE NURAL

ADIGÜZEL

ORTA

SERBEST

9

AYŞE

UYSAL

YÜKSEK

SERBEST

10

SADIK

EMEN

YÜKSEK

SERBEST

11

FİKRET

ADIGÜZEL

YÜKSEK

MUHASEBECİ

12

ESMA

GÖK

YÜKSEK

SERBEST

13

SALİH

AKARÇAY

YÜKSEK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

SEVİNÇ

YÜKSEK

EMEKLİ

2

HÜSEYİN

ÖZDEMİR

YÜKSEK

EMEKLİ

3

MEHMET ALİ

KEŞTAN

İLK

EMEKLİ

4

MESUT

KAPLAN

YÜKSEK

YÖNETMEN

5

SEVDA

KOKUM

ORTA

İŞÇİ

6

ERDAL

ÖZTÜRK

ORTA

EMEKLİ

7

FEYZİ

KAPLAN

YÜKSEK

ELEKTRİKÇİ

8

SERDAR HALİL

GÖÇMEN

ORTA

İŞÇİ

9

MAHMUT

EKMEN

ORTA

İŞÇİ

10

EYLEM

DÜZGÜN YALÇIN

YÜKSEK

İŞÇİ

11

GÜLÜZAR

KEŞTAN

İLK

EV KADINI

12

DERVİŞ

HAZAR

YÜKSEK

EMEKLİ

13

İHSAN

AKÇAN

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KERİM

USLU

İLK

ÇİFTÇİ

2

ZÜHAL

KURT

YÜKSEK

ECZACI

3

CENGİZ

AHREZ

İLK

İŞÇİ

4

DERYA

DEMİR

YÜKSEK

AVUKAT

5

YUSUF

DENGİZ

ORTA

BALIKÇI

6

FERHAT

OĞUL

ORTA

EMEKLİ İŞÇİ

7

FAHRETTİN SELÇUK

ERSÖZ

YÜKSEK

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ

8

FADİME İNCİ

ÖZKAN

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

9

CEMAL

KURT

ORTA

KAHVECİ

10

SELİN

YİĞİTBAŞ

YÜKSEK

ÇOCUK GELİŞİMİ UZMANI

11

DERMAN

ÖZGÜR

ORTA

HASTA KAYIT YETKİLİSİ

12

YİĞİT

ACUN

ORTA

İŞÇİ

13

BERJEN

ELÇİ

ORTA

İŞ ZEKASI DANIŞMANI

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GAZİ

CAN

YÜKSEK

SAĞLIK EMEKÇİSİ

2

MEHMET

MAKAN

YÜKSEK

İŞÇİ

3

BARIŞ

BAYHAN

ORTA

ÖĞRENCİ

4

TUĞBA

CANPOLAT KIRLANGIÇ

YÜKSEK

İŞÇİ

5

MERİÇ

ÇEVİK

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

ENGİN

ÇAYDAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

SEMRA

GÖKTAŞ

ORTA

EV KADINI

8

BAHAR

İZDAL ÇAYDAN

YÜKSEK

ARKEOLOG

9

FIRAT ÇAĞDAŞ

AY

YÜKSEK

İŞÇİ

10

BATUHAN

BAYBARS

ORTA

ÖĞRENCİ

11

MUSTAFA DENİZ

BAKANLAR

ORTA

ÖĞRENCİ

12

SERHAT

ERBİL

ORTA

ÖĞRENCİ

13

YUNUS

SANCAK

YÜKSEK

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İLKNUR

BAŞER

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ZEKİ

AVCU

ORTA

EMEKLİ

3

DERYA

KİŞİN

YÜKSEK

İŞÇİ

4

DUYGU

SOBE

YÜKSEK

İŞÇİ

5

FİLİZ

UÇAR

ORTA

İŞÇİ

6

HAZAL

MANGULDAR

YÜKSEK

İŞSİZ

7

NİSAN

TÜRKAN

YÜKSEK

EV KADINI

8

TUĞÇE

MUTLUAY

YÜKSEK

İŞÇİ

9

SÜREYYA

KESGİN

YÜKSEK

EV KADINI

10

HALİL

TAT

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

11

MİTHAT

TÜRKAN

ORTA

ESNAF

12

MURAT

BOZKURT

YÜKSEK

İŞÇİ

13

SELAHATTİN

AKSOY

YÜKSEK

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

ÇOBAN

İLK

SERBEST MESLEK

2

VEDAT

SAKAR

ORTA

ÇİFTÇİ

3

ORAL

GÜNAŞTI

ORTA

SERBEST MESLEK

4

HACER DERYA

ZENGİN

ORTA

EV HANIMI

5

ÇAĞATAY SERKAN

AK

ORTA

ESNAF

6

İBRAHİM LEVENT

KESKİN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

7

FATMA EDA

YAŞAR

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

8

KIVANÇ

KESERLİ

ORTA

ESNAF

9

İBRAHİM

KARA

ORTA

ESNAF

10

MAHPERİ

SAKÇAK

ORTA

EV HANIMI

11

HAKAN

AYDIN

ORTA

SERBEST MESLEK

12

ASLI HAN

BALLI

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

13

ERDİNÇ

MEZARCIÖZ

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZAFER BURAK

HASAR

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

2

ÖZGÜR

TÜRKER

ORTA

İŞ İNSANI

3

SULTAN

PERÇEM

YÜKSEK

SERBEST

4

ERSİN SADIK

GÜNGÖR

ORTA

SERBEST

5

ÇAĞLAR

KÖKSEL

ORTA

ÖĞRENCİ

6

HAKAN

UYAR

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

7

MEHMET

ATILGAN

ORTA

SERBEST

8

FATİH EMRE

KARAAĞAÇ

ORTA

SERBEST

9

TALİP

ŞAHİN

ORTA

SERBEST

10

ALİM

GÜRGAH

ORTA

ÖĞRENCİ

11

BERK ŞAFAK

GÜLMEZ

ORTA

ÖĞRENCİ

12

BEDİRHAN

GÖK

ORTA

ÖĞRENCİ

13

AYKUTHAN

AKSOY

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

KESER

ORTA

İŞ ADAMI

2

ABDULVAHAP

POLAT

YÜKSEK

AVUKAT

3

ALİ

ATAY

YÜKSEK

AVUKAT

4

ALİ

BEKER

YÜKSEK

MUHASEBE

5

AYDIN

KOÇER

YÜKSEK

SERBEST

6

ERDAL

SEVGİN

İLK

ESNAF

7

MUSTAFA KEMAL

ASLAN

ORTA

TİCARET

8

DÜNDAR

AK

İLK

OTOMOTİV

9

KEMAL

CAN

ORTA

ÇİFTÇİ

10

FATMA

KESER

İLK

ÇİFTÇİ

11

MUSTAFA

KÜPELİ

YÜKSEK

MUHASEBE

12

HALİL

GENÇOĞULLARI

İLK

ÇİFTÇİ

13

KADİR

KÜÇÜK

ORTA

ELEKTRİKÇİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NUREDDİN

NEBATİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

ALİ

KIRATLI

YÜKSEK

YÖNETİCİ (PERAKENDE TİCARET)

3

HAVVA SİBEL

SÖYLEMEZ

YÜKSEK

AVUKAT

4

FARUK

DİNÇ

YÜKSEK

ECZACI

5

MEHMET

AKDOĞAN

ORTA

KOOPERATİF BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

6

ALİ İHSAN

GÖK

YÜKSEK

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

7

SERKAN

TANRIKULU

YÜKSEK

MADEN MÜHENDİSİ

8

HAKKI

MENİZ

YÜKSEK

AVUKAT

9

FATİH

DÖLEK

YÜKSEK

DİĞER UZMAN TIP DOKTORLARI

10

MUSTAFA

ERİM

YÜKSEK

SERBEST

11

FİRDEVS

AKTÜRK

YÜKSEK

SOSYAL HİZMET UZMANI

12

HALİT

PEKDURAN

ORTA

KUYUMCU-PERAKENDE SATIŞ

13

SEÇKİN

TAŞ

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TANER

BOZ

ORTA

İŞ İNSANI

2

ADNAN

UYAR

ORTA

DİNGÖREVLİS

3

BAYRAM

TANRIVERDİ

ORTA

İŞLETMEC,

4

MEHMET BİLGE

ŞAHİN

YÜKSEK

HALKLA İLİŞKİLER

5

MİKAİL

TEKÇE

YÜKSEK

AVUKAT

6

İZZEDDİN

ALKAN

YÜKSEK

FİNANS

7

SEFA

ÇAYLAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

RAMAZAN

ALUÇ

ORTA

İŞ İNSANI

9

AHMET

YILDIRIM

YÜKSEK

EMEKLİ

10

MUSA

ÖZMEN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

11

YUNUS

TURAN

ORTA

İŞLETMECİ

12

SONER

ÇELİK

İLK

ESNAF

13

NEVZAT

DÜRGEN

YÜKSEK

MÜHENDİS

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

LEVENT

UYSAL

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

SERDAR

SOYDAN

YÜKSEK

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

3

MUSTAFA

AKIN

YÜKSEK

DOKTOR

4

OLCAY

KILAVUZ

YÜKSEK

SPOR BİLİMLERİ UZMANI

5

MEHMET

ŞAHİN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

6

KÜRŞAT TÜRKER

ERCAN

YÜKSEK

AVUKAT

7

MUSTAFA

YAŞAR

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

8

KIVANÇ

DERYA

YÜKSEK

KUYUMCU

9

ZEYNEL

KORKMAZ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

10

FERDA

ER

YÜKSEK

ELEKTRONİK ÖĞRETMENİ

11

FATİH

ÖNGE

YÜKSEK

EMEKLİ SUBAY

12

ALİ

ARI

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

13

ALİ

KAYA

YÜKSEK

KAMU GÖREVLİSİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

BOZAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

PERİHAN

KOCA

YÜKSEK

SİYASETÇİ

3

MUSTAFA

TÜRK

İLK

SERBEST

4

HAMDİYE

KIRICI

İLK

EV KADINI

5

ŞERİF

DURMAZ

ORTA

SİYASETÇİ

6

HACI BAYRAM

KIZARTICI

ORTA

SİYASETÇİ

7

AYŞE GÜL

TEMÜR

YÜKSEK

SERBEST

8

ESRA

ERGÜZELOĞLU KİLİM

YÜKSEK

SERBEST

9

MUHAMMET TALAT

ŞEKER

YÜKSEK

SERBEST

10

ADNAN

ŞAHİN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

11

DERMAN

TARANCI

ORTA

SERBEST

12

MEHMET ŞİRİN

KAYA

İLK

SERBEST

13

AYDIN

AYDIN

YÜKSEK

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKAN

GÜNEŞ

YÜKSEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

2

EBRU

ÇERÇİ

YÜKSEK

MİMAR

3

BÜLENT UFUK

ATEŞ

YÜKSEK

GAZETECİ

4

GENÇER

BAYKUL

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

5

ŞİLAN

EKİNCİ

YÜKSEK

SOSYOLOG

6

UĞURCAN

ESİROĞLU

YÜKSEK

ÖĞRETİCİ

7

AYŞE SİBEL

LEVENT

YÜKSEK

SATIŞ

8

ALİ HAKAN

ÇETİN

YÜKSEK

STJAVUKAT

9

TENZİLE YADİGAR

AK

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

10

OĞUZ

ÖZCANLI

ORTA

İŞÇİ

11

OLCAY

YILMAZ ULUĞ

YÜKSEK

EĞİTMEN

12

KAMURAN

GÜNAY

YÜKSEK

EMEKLİ MEMUR

13

DENİZ

ARSLAN

YÜKSEKTURİZM

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERCAN

DURMAZ

ORTA

SERBEST

2

FEYYAZ

AKTAŞ

ORTA

SERBEST

3

MEHMET

KARA

ORTA

SERBEST

4

EMİRHAN

BÖLÜK

ORTA

SERBEST

5

GÖRKEM

ARSLAN

ORTA

SERBEST

6

ÖMER FARUK

MANGAL

YÜKSEK

SERBEST

7

RAMAZAN

AYDİN

ORTA

SERBEST

8

NURULLAH

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST

9

MURAT

YAYLACI

İLK

SERBEST

10

ÖMER

BAŞARAN

ORTA

SERBEST

11

CEMAL

YARDIMCI

ORTA

SERBEST

12

SEVİM

KILIÇ

YÜKSEK

SERBEST

13

ABDULLAH

KORKMAZ

ORTA

SERBEST

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÇETİN

BULUZ

YÜKSEK

BANKACI

2

ŞEKÜRE

GEMİCİ

ORTA

ESNAF

3

ALİ

KÖKBERİ

İLK

SERBEST

4

NAİM

ALTIN

ORTA

ESNAF

5

FERHAT

ÇELİK

ORTA

MAKİ NACİ

6

ABDULLAH

EKİCİ

ORTA

SERBEST

7

HASAN

KURTULMUŞ

İLK

ESNAF

8

HASAN

YILMAZ

İLK

SERBEST

9

SENA

TAŞKAN

ORTA

TEZGAHTAR

10

MAHMUT

BİÇEN

YÜKSEK

SERBEST

11

HASRET

BAYRAK

ORTA

EĞİTİMCİ

12

SEDAT

AKDOĞAN

İLK

SERBEST

13

FERHAT

GÜLMEZ

ORTA

TEKNİKER

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZAFER

FIÇICILAR

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

NAZMİYE

ALKANAT

ORTA

İŞÇİ

3

AYŞE

ÇOLPA

ORTA

İŞÇİ

4

CEMİL

DEMİRCAN

YÜKSEK

İŞÇİ

5

İ RAY TEMMUZ

TURAN

ORTA

İŞÇİ

6

İLKE

BİRSEN

YÜKSEK

FİLOLOG

7

ERCAN

BİLGEÇ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

8

BEKİR

ÇELİKASLAN

ORTA

İŞÇİ

9

BERRİN

BİRSEN

YÜKSEK

İŞSİZ

10

AHMET HÜSNÜ

BİRSEN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

11

METİN

KAYA

ORTA

İŞÇİ

12

ADEM

DEMİRCAN

ORTA

İŞÇİ

13

ŞEVKET CİHAN

DALGIÇ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ RIZA

TAŞDELEN

YÜKSEK

SOSYOLOG

2

S UZAN

FALCIOĞLU

ORTA

EMEKLİ MEMUR

3

FIRAT

ARKALI

YÜKSEK

SANAT TARİHÇİSİ

4

ERCÜMENT

ÇAMLI

YÜKSEK

SANAT YÖNETMENİ

5

TÜLAY

ETİLER

ORTA

TURİZMCİ

6

MUSTAFA CENGİZ

YILMAZ

YÜKSEK

EMEKLİ LİMAN İŞÇİSİ

7

İLKNUR

KALAN

YÜKSEK

AVUKAT

8

YALÇIN

ÖKTEM

YÜKSEK

HAZİNE VE KAMBİYO UZMANI

9

ALİ

KALAN

YÜKSEK

AVUKAT

10

ALİ

GÜLLÜ

YÜKSEK

EMEKLİ LİMAN İŞÇİSİ

11

CAN

CENGİZ

YÜKSEK

MAKİNE TEKNİKERİ

12

ALİ OSMAN

İNCE

YÜKSEK

İŞÇİ

13

DOĞAN

BÜYÜKŞAHİN

ORTA

EMEKLİ İŞÇİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

TAŞDİREK

ORTA

ESNAF

2

AZELYA

KISAK

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

MEHMET FATİH

BENZER

ORTA

İŞ İNSANI

4

NURS SAİD

TAŞDİREK

YÜKSEK

MUHASEBE

5

HATİCE

ÇEKİŞ

YÜKSEK

EV HANIMI

6

BAHRİYE

DAĞDELEN

İLK

İŞ İNSANI

7

EMİNE

KANAT

ORTA

FİNANS KOORDİNATÖRÜ

8

EMİNE

TAŞDİREK

İLK

EV HANIMI

9

DİLEK

ERTÜRK

ORTA

EV HANIMI

10

GÖZDE

YÜKSEKYAYLA

ORTA

İŞ İNSANI

11

ÖMER FARUK

TÜZÜN

ORTA

ORGANİZATÖR

12

EKREM

KAMA

ORTA

İŞ İNSANI

13

GÜLCAN

ŞİMŞEK

İLK

GAZETECİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ MAHİR

BAŞARIR

YÜKSEK

AVUKAT

2

GÜLCAN

KIŞ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

MEHMET EMİN

EKMEN

YÜKSEK

AVUKAT

4

TALAT

DİNÇER

YÜKSEK

SERBEST

5

HASAN UFUK

ÇAKIR

ORTA

TÜCCAR ÇİFTÇİ

6

EMRE

YILMAZ

YÜKSEK

TARIM GİRİŞİMCİSİ

7

NURSEN

YÜCESOY TEMİZKAN

YÜKSEK

AVUKAT - ARABULUCU

8

LEYLA

SERİN KIRIK

YÜKSEK

AKADEMİSYEN, YÖNETİCİ

9

AHMET

YORGUN

YÜKSEK

SOSYAL HİZMETLER UZMANI - İŞ İNSANI

10

MEHMET GÜLTEKİN

UĞUR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

11

ŞERİFE

ARICI YILDIZ

YÜKSEK

AVUKAT

12

GÜVEN

KOCABIYIK

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

13

NESLİHAN

ÇELEBİ

YÜKSEK

ESNAF - ÇIFÇTI

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BURHANETTİN

KOCAMAZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

AYDIN ENES

SEYDANLIOĞLU

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

3

ALİ

ER

ORTA

ÇİFTÇİ

4

ESRA

KAHRAMAN

YÜKSEK

DANIŞMAN

5

ÖZER

ÖZEL

YÜKSEK

İŞ ADAMI

6

MEHMET

TURGUT

YÜKSEK

DOKTOR

7

YÜKSEL

ÇELİK

YÜKSEK

E. ASKER

8

ESİN

ERKOÇ

YÜKSEK

MİMAR

9

ALİ RIZA

ÖZDENİZ

YÜKSEK

DOKTOR

10

MEHMET

TÜRE

YÜKSEK

EMEKLİ

11

MEHMET YUNUS

SEVEN

YÜKSEK

DOKTOR

12

HİLAL

USTA

YÜKSEK

DANIŞMAN

13

ERKAN

ARICI

YÜKSEK

DİĞER

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SELAMİ

ATEŞ

ORTA

EMEKLİ

2

MÜKREMİN

AKÇEL

YÜKSEK

SERBEST

3

EMİRCAN

ÇATIKKAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

4

NAZMİ

TANRIKULU

İLK

SERBEST

5

GÖKHAN

BENER

İLK

SERBEST

6

FAHRİ

ŞEN

İLK

İLKOKUL

7

ERDİNÇ

SÜZER

YÜKSEK

ESNAF

8

EMİNE

BENER

ORTA

EV HANIMI

9

MEMET

GÖKBALIK

İLK

SERBEST

10

DOĞAN

GÖKHAN

ORTA

ESNAF

11

ABDULKADİR

YAR

ORTA

SERBEST

12

YILMAZ

ALTUNDAĞ

ORTA

SERBEST

13

NAZAN

AYDOĞAN

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

YILDIZ

YÜKSEK

AVUKAT

2

KEMAL

MERT

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

AHMET

ALACA

ORTA

EMEKLİ

4

SALTUK BULUÇHAN

ÖZAY

YÜKSEK

AVUKAT

5

ZİYA BATIN

ŞENER

YÜKSEK

AVUKAT

6

MUSTAFA

YAZAR

YÜKSEK

GAZETECİ

7

KAZIM CİHAT

KALKAN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

8

MEHMET

ÖZKANER

ORTA

İŞ İNSANI

9

BÜNYAMİN

ÇELİK

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

10

SİNEM

İNCEL

ORTA

İŞ İNSANI

11

EREN

VESKE

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

12

MUSTAFA NEVZAT

TAŞDEMİR

ORTA

GAZETECİ

13

FERHAT

SOYTÜRK

ORTA

SERBEST

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEVDA

BUZCU

YÜKSEK

KAMU PERSONELİ

(Sürecek)

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Güncel

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