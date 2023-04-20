YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (15)

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
KİLİS İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|EKİNCİ
|İLK
|SERBEST
|2
|MEHMET SEYİT
|TEKBAŞ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|1
|HANİFE
|AKBOYUN
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|REŞAT
|BAYRAM
|İLK
|EMEKLİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|1
|PETEK
|SERÇE
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|MEHMETCAN
|ERGÜNÖZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|1
|BENGİSU
|İÇTEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|NURAY
|ORAL
|ORTA
|EV KADINI
|SOL PARTİ
|1
|HAMİYET
|KIZILER
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|ONUR
|ARSLAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|GENÇ PARTİ
|1
|MEMET ALİ
|POLAT
|ORTA
|TİCARET
|2
|MURAT
|YEŞİL
|ORTA
|ESNAF
|MEMLEKET PARTİSİ
|1
|HALİL İBRAHİM
|KABAKLI
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|MİKAİL
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|1
|DAVUT CEM
|DAVUT CEM
|ORTA
|YAZILIM
|2
|CEMİL ERCAN
|ASLAN
|ORTA
|İŞÇİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|1
|AHMET SALİH
|DAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|FAZIL
|ARISOY
|YÜKSEK
|KARDİYOLOJİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|1
|FAZIL
|TOSYALIOĞLU ORTA
|ESNAF
|2
|ALİ
|CECELİ
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|1
|MUSTAFA
|DEMİR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|FATİH
|KAYA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|1
|MEHMET SEFA
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|GÜLŞEN
|KARASU
|YÜKSEK
|TERCÜMAN
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|1
|HÜSEYİN
|İNCE
|ORTA
|SERBEST
|2
|RECEP
|ŞAHİN
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|1
|MUSTAFA
|ÇELİK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|AHMET
|AKTAŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|1
|MEHMET BAKIR
|ÖZUÇAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|RECAİ
|YEĞEN
|İLK
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|1
|KEMAL
|KAYA
|İLK
|İŞÇİ
|2
|HASAN
|BAYESEN
|İLK
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|1
|KUTLAY
|BEKE
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|EROL
|ASLAN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|1
|TÜRKAN
|YILDIRIM
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|OSMAN
|DURNA
|ORTA
|ESNAF
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|1
|MEHMET AKİF
|PERKER
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|MUSTAFA YAVUZ
|YEDİLİOĞLU YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|İYİ PARTİ
|1
|MUSTAFA
|ARAZ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|MUSTAFA
|POLAT
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|ADALET PARTİSİ
|1
|ORHAN
|DEDE
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|MEHMET ALİ
|ALBAYRAK
|İLK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|1
|YUSUF CAN
|ÇEZİK
|ORTA
|LOJİSTİK
|2
|KÜRŞAT KAĞAN
|DEMİREL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
KOCAELİ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|1
|ALİ
|ARABA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|ÖMER
|BAYSAN
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|3
|ENVER
|GÖKTEPELİ
|ORTA
|TEKNİSYEN
|4
|SEYFULLAH
|AKSU
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|5
|AZİZ
|ÇOLAK
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|6
|AYKUT
|ÖZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|KENAN
|SERT
|ORTA
|TESVİYE
|8
|MUSTAFA
|ALTEMUR
|ORTA
|TEKNİSYEN
|9
|İZZET
|KILIÇ
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|10
|HASAN HÜSEYİN
|YILDIZ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|11
|ATAKAN
|DAŞDAN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|12
|ŞÜKRAN
|ARABA
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|13
|BAYRAM
|DOĞAN
|ORTA
|USTA ÖĞRETİCİ
|14
|MUSA
|DEMİRGÖZ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|1
|ABDULLATİF
|EPÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|2
|İSMAİL
|ARSLAN
|İLK
|İŞÇİ
|3
|MEHMET
|TUTAL
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|MEHMET
|ERDEN
|İLK
|İŞÇİ
|5
|SERTAC
|KILIÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|MEHMET
|ÇELEBİ
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|NEBAHAT
|EREN
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|8
|MAHMUT
|TOSUN
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|LEYLA
|CENGİZ
|YÜKSEK
|SANATÇI
|10
|ÖMER
|CANKARA
|İLK
|İŞÇİ
|11
|HÜSEYİN
|DURAN
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|MEHMET
|TURĞA
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|13
|KENAN
|CAYHAN
|ORTA
|İŞÇİ
|14
|MEHTAP
|ERDOLU
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|1
|AYDANER
|AKTAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|RÜVEYDA BETÜL
|SÜSLÜ
|YÜKSEK
|LOJİSTİK
|3
|ÖNDER
|ERGİNER
|YÜKSEK
|MÜHENDİSİ
|4
|VİLDAN ZEYNEP
|SAYINER
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|TARIK
|BOZKURT
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|YAŞARGÜL
|OYMAK
|ORTA
|TERZİ
|7
|AYŞE
|ŞİMŞEK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|GÜLNUR
|ANLAR
|ORTA
|EMEKLİ
|9
|MEHMET
|KILIÇ
|ORTA
|TEKNİSYEN
|10
|ERDOĞAN
|BOZTEPE
|ORTA
|OTO TAMİR
|11
|ÖNER
|ADA
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|FERHAT
|AYGÜN
|ORTA
|MOTOR USTASI
|13
|FATİH
|BEYAZTAŞ
|ORTA
|14
|DAMLA
|KARABULUT
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|1
|SERGEN
|AYDEMİR
|ORTA
|ESNAF
|2
|TAMER
|ERİK
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|YUNUS
|KILCİ
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|AHMET ÖZGÜR
|KESKİN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|AFŞİN BURAK
|UMAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|SERAP
|BAYRAKTUTAN
|YÜKSEK
|ŞEHİR PLANCISI
|7
|MUZAFFER İNCİ
|ÜNAL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|ALİ
|YILDIZ
|YÜKSEK
|SAĞLIK EMEKÇİSİ
|9
|BESTE
|BALTA
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|DİLEK
|BULSUN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|11
|CEM
|KUŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|MUSTAFA
|YALÇIN KAYA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|EVREN
|ÜNVER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|14
|YASEMİN
|KILIÇ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|SOL PARTİ
|1
|İLKAY DENİZ
|TORUN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ŞENGÜL
|KARABULUT
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|NERİMAN
|IRMAK İLTER
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|4
|HÜSEYİN
|MAC i T
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|5
|EMİNE
|YILDIZKAN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|6
|DİREN
|UZUNEMİNAĞAOĞLU
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|7
|VAHİDE
|YILMAZ
|İLK
|EV KADINI
|8
|ASİYE
|ÇAVUŞ
|ORTA
|EV KADINI
|9
|ŞEHRİYE
|YÜKSEL
|ORTA
|EMEKLİ
|10
|ŞENAY
|KINA
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|11
|OSMAN
|BAHÇECİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|12
|FATMA
|AYDOĞAN
|İLK
|EV KADINI
|13
|MUSTAFA
|SEZER
|İLK
|EMEKLİ
|14
|HAKAN
|GÜZEL
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|GENÇ PARTİ
|1
|İBRAHİM
|ALTINOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|TURGUT ÖZAL
|ÖZKAYA
|YÜKSEK
|GÜVENLİKÇİ
|3
|HALİME
|ALADEMİR
|ORTA
|GAYRİMENKUL
|4
|SEBAHATTİN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|5
|HACI KADİR
|HAMAMCIOĞLU
|ORTA
|ESNAF
|6
|ENİS
|KUTAL
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|EMRE
|DOMBAYCI
|ORTA
|ESNAF
|8
|NEJMİ
|GÜN
|ORTA
|ESNAF
|9
|GÜNGÖR
|AKINCI
|ORTA
|ESNAF
|10
|İSMAİL
|UYSAL
|ORTA
|ESNAF
|11
|ARDA
|TAKMAZ
|ORTA
|SERBEST
|12
|SAMET
|KOCAMAN
|ORTA
|ESNAF
|13
|RUHAN
|BİLİR
|ORTA
|ESNAF
|14
|ABDULLAH
|BOZKURT
|İLK
|SERBEST
|MEMLEKET PARTİSİ
|1
|UMUT HAMİT
|BİRBEN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|MURAT
|ERİNÇ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|MURAT
|GÖKDEMİR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|MEHMET
|BALİ
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|5
|ÖZLEM
|KAMIŞOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|GÜRKAN OKAN
|YILDIZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|CELAL
|ISIRKAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|BARAN
|ERSEÇKİN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|AHMET YAVUZHAN
|ÜNSÜR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|10
|SAMET
|KIRDUDU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|ENES
|ÖZALTIN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|12
|GÖKBERK
|ALTIN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|RECEP CİHAD
|ŞEN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|ÜNAL
|KARASAĞIZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|1
|ŞERAFETTİN
|AKDEMİR
|ORTA
|OTOMATİV
|2
|ÖMER GÖKHAN
|ALADAĞ
|ORTA
|SERBEST
|3
|SELİM
|ÖZTÜRK
|ORTA
|ESNAF
|4
|SERKAN
|KOÇ
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|5
|MURAT
|SARI
|ORTA
|TİCARET
|6
|SAMET
|ÇETİN
|YÜKSEK
|ESNAF
|7
|SADULLAH
|KILIÇ
|ORTA
|TEKNİSYEN
|8
|BATI KAN MEHMET
|AKBALLI
|YÜKSEK
|EMLAK
|9
|ARİF EMRE
|DUMAN
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|10
|AYSUN
|DEMİREL
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|11
|FATMA
|KAYRALDAĞ
|YÜKSEK
|İŞ KADINI
|12
|ÖMER
|BALKAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|TİMUR
|ACAR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|EMRE BERK
|SEYMEN
|ORTA
|SERBEST
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|1
|SADETTİN
|HÜLAGÜ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|RADİYE SEZER
|KATIRCIOĞLU
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|3
|VEYSAL
|TİPİOĞLU
|YÜKSEK
|EMNİYET MÜDÜRÜ
|4
|MEHMET AKİF
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ÖĞİTİMCİ
ÖĞRETMENİ
|5
|CEMİL
|YAMAN
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|6
|SAMİ
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|7
|YASEMİN
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|PEYZAJ MİMARI
|8
|MEHMET
|ELLİBEŞ
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|9
|ALİ
|GÜNEY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|BERNA
|ABİŞ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|11
|HASAN
|SOBA
|YÜKSEK
|MOBİLYA İMALATÇISI
|12
|ERKAN
|AKSOY
|ORTA
|İŞLETMECİ
|13
|GÜLAY
|ARTUT
|ORTA
|PERAKENDE TİCARET
|14
|İBRAHİM
|EFE
|YÜKSEK
|BÜRO İŞÇİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|1
|MEHMET
|AŞILA
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|BASRİ
|ÇAYIR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|LEVENT
|GÖDEK
|ORTA
|ESNAF
|4
|AHMET EMRE
|AYDIN
|ORTA
|İŞ ADAMI
|5
|MAŞALLAH
|SÖĞÜT
|ORTA
|ESNAF
|6
|YAŞAR
|BİRGÜL
|ORTA
|ESNAF
|7
|SELİM
|KIRICI
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|8
|MELİKE
|YALÇIN
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|9
|SÜLEYMAN
|KABACA
|ORTA
|ESNAF
|10
|EMİN
|GÜRCAN
|İLK
|EMEKLİ
|11
|HAKAN
|UZUN
|YÜKSEK
|ESNAF
|12
|MURAT
|DOĞRU
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|13
|TOLGA
|AYDIN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|14
|CİHAN
|KURDAL
|YÜKSEK
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|1
|SAFFET
|SANCAKLI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|YUDUM
|KAŞIKÇI
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|EMRE
|KÜLCÜ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|HAKTAN
|KALINTAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|HASAN
|GALYAN
|YÜKSEK
|BÜROKRAT
|6
|CELALETTİN
|YAYLAK
|YÜKSEK
|KAMU GÖREVLİSİ
|7
|SERKAN
|GÜNAYDIN
|ORTA
|SİGORTACI
|8
|HALİL
|MAYA
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|9
|MURAT
|BALTA
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|10
|HAVVA
|KÖSE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|11
|MUHTEREN
|ÇAY
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
|12
|HACI
|ERTAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|13
|İSA
|ARAZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|14
|ABDULKADİR
|DANIŞMAZ
|YÜKSEK
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|1
|ÖMER FARUK
|GERGERLİOĞLU
|YÜKSEK
|HEKİM
|2
|EYLEM ARZU
|KAYAOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|İLHAMİ
|ŞAHBAZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|SELDA
|İLGÖZ KOCAYİĞİT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|MEMET SELİM
|AKBOĞA
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|6
|ZELİHA
|GÖKSÜGÜZEL
|ORTA
|EV KADINI
|7
|SİNAN
|ODABAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|FATMA
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|MEHMET EMİN
|İNCE
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|KUDRET
|DAVUTOĞLU
|ORTA
|EV KADINI
|11
|YUSUF
|AKAR
|ORTA
|SERBEST
|12
|SERPİL
|TOPAL
|YÜKSEK
|EĞİTMEN
|13
|AYTEN
|DÖNMEZ
|ORTA
|EV KADINI
|14
|MURAT
|OZAN
|İLK
|SERBEST
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|1
|OCAN UYGAR
|AKSU
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|ENİS
|KAÇAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|VOLKAN
|ÖZGEDİK
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|NEHİRCAN
|ASKER
|ORTA
|SERBEST
|5
|PINAR
|TEKDAL
|ORTA
|SERBEST
|6
|OĞUZHAN
|DENİZERİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|MİNE
|BALER
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|NİLÜFER
|AYDOĞAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|MURAT
|KALAYCI
|İLK
|SERBEST
|10
|İSMAİL EMRE
|YILMAZ
|İLK
|SERBEST
|11
|EYÜP
|YÜCEPUR
|ORTA
|SERBEST
|12
|ERKAN
|PİLİÇÇİ
|ORTA
|SERBEST
|13
|CENGİZ
|ALPTEKİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|14
|ERCAN
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|YENİLİK PARTİSİ
|1
|AYTAÇ
|YILDIZTEKİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|ARİF
|AYGÜN
|ORTA
|SERBEST
|3
|HALİL İBRAHİM
|ÖĞÜNÇ
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|VOLKAN
|İZMİR
|ORTA
|SERBEST
|5
|FARUK
|DEMİRKIYIK
|ORTA
|SERBEST
|6
|İSA
|DURGUN
|İLK
|SERBEST
|7
|CİHAN
|ŞENGÜL
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|ELVAN
|BOLAT
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|BATUHAN
|BANUŞOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|FERDİ
|TEMİZOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|11
|SADIK
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|VELİ
|YILDIRIM
|İLK
|SERBEST
|13
|RECEP
|ŞAHİN
|ORTA
|SERBEST
|14
|OSMAN
|ANİL
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|1
|TUNYA
|KIZILTAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|HAZAL
|GÖL
|İLK
|İŞÇİ
|3
|SELAMİ
|ERDOĞDU
|İLK
|İŞÇİ
|4
|YASEMİN
|KUZUBAŞ
|İLK
|İŞÇİ
|5
|NAZMİYE
|PALA
|İLK
|İŞÇİ
|6
|DERYA
|ÖZÇELİK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|7
|AHMET
|UYSAL
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|MURAT
|KIZILTAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|FATİH
|SÖĞÜT
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|10
|FAHRİTTİN
|BÜYÜKÇAM
|ORTA
|EMEKLİ
|11
|SANİYE
|GÖÇÜM
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|İRFAN
|TOY
|İLK
|İŞÇİ
|13
|UĞUR
|TEKALMAZ
|YÜKSEK
|TARİHÇİ
|14
|FATİH
|BALCI
|ORTA
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|1
|YUNUS
|ÇÖKA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|HİLMİ
|KATIRCILAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|NECMİ
|TAŞÇI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|ÜMİT
|SEYDAOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|SÜMMANİ
|YAŞIK
|İLK
|İŞÇİ
|6
|MEHMET
|DEMİR
|İLK
|İŞÇİ
|7
|CENGİZ
|KURT
|ORTA
|EMEKLİ
|8
|SERKAN
|AÇIK
|ORTA
|ÖZEL GÜVENLİK
|9
|ZİYA
|POLAT
|İLK
|SERBEST MESLEK
|10
|ARZU
|BİÇER
|İLK
|EV HANIMI
|11
|SİBEL
|BOZKURT
|ORTA
|EV HANIMI
|12
|HAMİT CAN
|YÖRÜKSEVEN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|13
|MESUDE
|KARABULUT
|İLK
|EV HANIMI
|14
|AYSUN TUĞBA
|EROL
|ORTA
|EV HANIMI
|VATAN PARTİSİ
|1
|YALÇIN
|ARSLAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|SALİH VEDAT
|OLGUNTÜRK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|SULTAN
|CERİT
|İLK
|EMEKLİ
|4
|ŞÜKRAN
|ETİLER
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|AYŞEN
|TANRIKULU
|ORTA
|EV HANIMI
|6
|LEYLA
|BÜYÜK
|İLK
|ÇİFTÇİ
|7
|İSMAİL NAZMİ
|DAMARLI
|ORTA
|TERZİ
|8
|YAŞAR
|YALÇIN KAYA
|ORTA
|EMEKLİ
|9
|ORHAN
|KADIOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ MİMAR
|10
|EROL
|BALABAN
|İLK
|ÇİFTÇİ
|11
|NURAN
|AYDOĞAN
|İLK
|EMEKLİ USTABAŞI
|12
|KEMAL
|BAYRAKTAR
|İLK
|TERZİ
|13
|ORÇUN
|CEYLANDAĞ
|YÜKSEK
|SAHAF
|14
|EZGİ KARDELEN
|TURAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|1
|MÜHİP
|KANKO
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|2
|HARUN ÖZGÜR
|YILDIZLI
|YÜKSEK
|KENTSEL TASARIM
|3
|HASAN
|BİTMEZ
|YÜKSEK
|İLAHİYATÇI
|4
|NAİL
|ÇİLER
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|SERAP
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|6
|TÜLİN
|KEÇECİ GÜNGÖR
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞVİR
|7
|CUMA
|KARAVAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|CANER
|ARDUÇ
|YÜKSEK
|GRAFİK TASARIM
|9
|MEHMET ÜMİT
|KÜÇÜKKAYA
|YÜKSEK
|İKTİSAT İŞ İNSANI
|10
|SELMAN
|KÖSALI
|ORTA
|SERBEST
|11
|HÜLYA
|GÜRELİ YOLCUBAL
|YÜKSEK
|MÜHENDİSİ
|12
|BELKIZA
|İLTER
|YÜKSEK
|SIYASETBILIMCI
|13
|İSMET
|İŞERİ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|14
|BERNA
|ÇETİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|İYİ PARTİ
|1
|LÜTFÜ
|TÜRKKAN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|ŞANBAZ
|YILDIZ
|ORTA
|İŞ ADAMI
|3
|MEHMET KAMİL
|ŞİRİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|PELİN
|COŞTUR FİLİZ
|YÜKSEK
|TIP ÇALIŞANI
|5
|GÖKÇE NESLİ
|KONDU ÇAĞLAYAN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|6
|ALİ PAŞA
|NAİPOĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|7
|ABDULKADİR
|ERBAĞCI
|YÜKSEK
|DOKTOR
|8
|YÜKSEL
|ERCAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|9
|ÖZHAN AŞKIN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|MİMAR
|10
|HASAN
|SIR
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|11
|SEDA
|BÜYÜKKARA
|YÜKSEK
|BANKACI
|12
|GÜZİN AŞKIN
|ALPARSLAN ATALI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|13
|AŞKIN
|ÖZÖN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|14
|SAVAŞ
|EMİNOĞLU
|YÜKSEK
|MÜŞAVİR
|ADALET PARTİSİ
|1
|AKIN
|ÖGE
|YÜKSEK
|İŞADAMI
|2
|UMUT RECEP
|YAVUZ
|ORTA
|SERBEST
|3
|HATİCE
|KOÇAK
|ORTA
|MUHASEBECİ
|4
|OKTAY
|AYARTEPE
|ORTA
|SERBEST
|5
|HASAN
|ŞENGÜL
|İLK
|ESNAF
|6
|ZEYNEP
|AYAZ
|ORTA
|SERBEST
|7
|GİZEM
|ÇAKICI
|ORTA
|SERBEST
|8
|MERT METİN
|İPEK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|9
|GÜL BURCU
|CENGİZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|AYŞENUR İLAYDA
|KARAHAN
|ORTA
|SERBEST
|11
|NAZMİYE
|ÖZTÜRK
|İLK
|EV HANIMI
|12
|BEKİR
|ÖZTÜRK
|İLK
|SERBEST
|13
|CEMALETTİN
|METE
|İLK
|ESNAF
|14
|MURAT
|ALKIŞ
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|1
|ZEKAİ
|KAHYAOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ONUR CAN
|GÜL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|GÜVEN
|ÇELİK
|ORTA
|GİRİŞİMCİ
|4
|ALPER
|GÜLEBAŞ
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|5
|ALİ
|YURTTAV
|ORTA
|ELEKTRİKÇİ
|6
|ÇAĞRI
|ANDAÇ
|YÜKSEK
|MAKİNE TEKNİKERİ
|7
|ERAY SALİH
|EREL
|ORTA
|SERBEST
|8
|ALAATTİN KÜRŞAT
|DEREBAŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|9
|UFUKHAN
|ASLAN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|10
|EMİN KAHRAMAN
|YAŞAR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|RECEP
|MERT
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|12
|TURAN
|SÖNMEZ
|İLK
|ÖĞRENCİ
|13
|HACI
|FİLİK
|YÜKSEK
|İNSAN HAKLARI UZMANI
|14
|ADİL
|GÖKŞİN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
KONYA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|1
|AHMET
|KARA
|YÜKSEK
|MİMAR
|2
|MEHMET ALİ
|KÜÇÜKGÜZEL
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|AHMET
|ŞAHAP
|YÜKSEK
|İLAHİYAT
|4
|MUHARREM
|YAKIN
|YÜKSEK
|İLAHİYAT
|5
|ORHAN
|POLAT
|ORTA
|ESNAF
|6
|YAKUP
|ALTINTOP
|ORTA
|SERBEST
|7
|EMİŞE
|SÖĞÜT
|YÜKSEK
|İLAHİYAT
|8
|MUSTAFA
|İNCE
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|MEHMET
|ÇANKAYA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|10
|MUSTAFA
|TOYDEMİR
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|11
|KEMAL
|KALE
|ORTA
|SERBEST
|12
|ŞAKİR
|TONBALAK
|ORTA
|SERBEST
|13
|METİN
|ŞAHAP
|ORTA
|PAZARLAMACI
|14
|RAHİM
|AKTAŞ
|ORTA
|SERBEST
|15
|GÜLNAZ
|KÜÇÜKGÜZEL
|İLK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|1
|REŞAT
|BEHÇET
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|OSMAN
|SARITAŞ
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|3
|NİHAL
|ÇETİN KAYA
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|4
|GÜRSEL
|DEMİREL
|İLK
|EMEKLİ
|5
|OSMAN
|KERPİÇ
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|6
|TÜLİN
|AKDENİZ
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|7
|HASAN
|KANAT
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|8
|VEHBİ
|BAYSAL
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|9
|AHMET
|DÜZGÜN
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|10
|RAMAZAN
|ÇELİK
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|11
|ÖZGÜR
|KERPİÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|CİĞER HUN
|AKDENİZ
|YÜKSEK
|MİMAR
|13
|MEDİNE
|SARITAŞ
|ORTA
|ŞAİR
|14
|MEHMET
|KAYA
|İLK
|İŞÇİ
|15
|IRGAT
|POLAT
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|1
|ZEHRA FİLİZ
|DEMİ RAYAK
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|YUSUF
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|REKLAMCI
|3
|DAMLA NUR
|ÇARMIZOL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|LÜTFİ
|DİLEK
|İLK
|EMEKLİ İŞÇİ
|5
|iSAÇAN
|ARSLANHAN
|ORTA
|ESNAF
|6
|MEHMET
|AVCI
|İLK
|EMEKLİ
|7
|CENKSAMET
|ER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|MİNE
|ÇAKIR
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|ŞENER
|ŞİMŞEK
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|ÇAĞDAŞ ÜBEYİT
|BÜYÜKDALDA
|ORTA
|MOBİLYA USTASI
|11
|REFİKA
|POLAT
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|12
|MUSTAFA
|BAŞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|13
|FATMA YAREN
|YAZICI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|NİYAZİ
|BATMAN
|ORTA
|KAYNAKÇI
|15
|SERDAR
|DİKERKOL
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|1
|ALİ
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|ADEM
|MACAR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|GÜLSER
|HAN
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|CÜNEYT
|AĞAR
|İLK
|İŞÇİ
|5
|ONUR
|ÜNAL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|ECEM
|OKTAY
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|7
|ATAKAN
|SAVA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|8
|HÜSEYİN
|SUCUĞ
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|BANU SUZAN
|ÜNAL
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|ÖMER
|ÇALIŞKAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|CANSU
|ÇAKAR
|YÜKSEK
|SAĞLIKÇI
|12
|ÜLFET
|KİRMİT BASA
|YÜKSEK
|EV KADINI
|13
|YETER YEŞİM
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|14
|ERSAN
|SOLMAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|15
|ESRANUR
|BİRSİN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|1
|HATİCE
|KESKİN
|İLK
|EV KADINI
|2
|FUAT REMZİ
|MARANGOZ
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|3
|SAFFET
|UĞUR
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|4
|AYDIN
|UZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|FEVZİYE
|EROĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|6
|MESTAN
|ÖKTEN
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|OSMAN
|ÜNLÜEROĞLUGİL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|YALÇIN
|KÖSE
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|OSMAN NURİ
|TELATAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|10
|ABDULLAH
|DEMİREL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|11
|NAZMİ
|GÖKÇELİ
|ORTA
|EMEKLİ
|12
|ÖZENÇ
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|13
|MEHMET
|CİRİT
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|14
|SELİM
|DÖNMEZ
|ORTA
|EMEKLİ
|15
|HAMİT
|AYDIN
|ORTA
|EMEKLİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|1
|ÖMER
|ÖZDOĞAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|ERSİN
|CANDAN
|ORTA
|SERBEST
|3
|MAHMUT
|ELİ HAYRAT
|YÜKSEK
|VETERİNER
|4
|ÖMER
|SÜLE
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|MEHMET
|KOÇER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|AHMET ONUR
|TEKİN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|FATİH SULTAN
|KAZANBAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|HAVVA ALEYNA
|DEMİREZEN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|ADEM
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST
|10
|İBRAHİM
|DOĞRU
|ORTA
|SERBEST
|11
|EMRE
|DERİN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|12
|UĞUR
|BOZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|TOLGA BERKE
|TAŞKIN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|HÜLYA BETÜL
|TOPUKSUZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|15
|KADİR
|GÖZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|1
|OSMAN
|SEÇGİN
|YÜKSEK
|M.MÜŞAVİR
|2
|İSMAİL
|İNLİDERE
|İLK
|MÜTEAHHİT
|3
|SEYİT
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|DOĞAN
|SATI
|ORTA
|ESNAF
|5
|HALİL İBRAHİM
|SÖĞÜT
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|6
|HACER
|ATAŞAĞUN
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|7
|ALPER KUTSAL
|KÖZ
|YÜKSEK
|ECZACI
|8
|MUHAMMED FATİH
|DAĞLIOĞLUGİL
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|9
|FATİH
|YAKARER
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|10
|ÖMERİL FARUK
|KERESTECİ
|ORTA
|SANAYİCİ
|11
|FATİH MEHMET
|KUZ
|ORTA
|TEKNİSYEN
|12
|YAŞAR
|İVRİZ
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|13
|ABDURRAHMAN
|ÇİMEN
|ORTA
|SERBEST
|14
|MÜLAZİM
|ESEN
|İLK
|BERBER
|15
|EYÜP
|ŞENOL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|1
|TAHİR
|AKYÜREK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ORHAN
|ERDEM
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|SELMAN
|ÖZBOYACI
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|4
|MERYEM
|GÖKA
|YÜKSEK
|BİYOLOG
|5
|ABDULLAH
|AĞRALI
|YÜKSEK
|DOKTOR
|6
|MEHMET
|BAYKAN
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR
|7
|ZİYA
|ALTUN YALDIZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|LATİF
|SELVİ
|YÜKSEK
|SENDİKACI
|9
|MUSTAFA HAKAN
|ÖZER
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR
|10
|FARUK
|ÖZÇELİK
|YÜKSEK
|MÜSTEŞAR
|11
|BURHANETTİN
|SEVENCAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|SAADET ARMAĞAN
|GÜLEÇ KORUMAZ
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|13
|ERCAN
|USLU
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|14
|HÜMEYRA
|SAÇKESEN
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|15
|MUHAMMED
|ZEREN
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|1
|ALİ
|YÜKSEL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ADNAN
|ACAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|MEVLÜT
|KOÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|MUSTAFA
|ÖZERDEM
|YÜKSEK
|TÜCCAR
|5
|TEMEL
|PEKER
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|6
|HATİCE
|İNLİDERE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|MEHMET
|UYAN
|İLK
|TÜCCAR
|8
|MEHMET
|ALTUĞ
|YÜKSEK
|TÜCCAR
|9
|MEHMET
|KACAROĞLU
|YÜKSEK
|TÜCCAR
|10
|İSMAİL
|TOPÇU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|11
|HASAN
|DOĞAN
|YÜKSEK
|ESNAF
|12
|ÖMER
|CEYLAN
|ORTA
|ESNAF
|13
|ALİ
|CAMGÖZ
|İLK
|TÜCCAR
|14
|BURAK CİHAT
|DÜNDAR
|YÜKSEK
|BİLİŞİM
|15
|FERİDUN
|DEMİRCİ
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|1
|MUSTAFA
|KALAYCI
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|KONUR ALP
|KOÇAK
|YÜKSEK
|BÜROKRAT
|3
|ÇELİL
|ÇALIŞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|GÜZİDE
|ÇİPAN
|YÜKSEK
|ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ
|5
|HÜSEYİN
|KAVAS
|YÜKSEK
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|6
|BİLAL
|YİĞİT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|MUSTAFA
|YAĞAN
|ORTA
|SANAYİCİ
|8
|MEHMET
|TURHAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|YASİN
|YAKAR
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|10
|SALİH
|AKÇA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|11
|SONGÜL GİZEM
|YÜCEL
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|12
|RAMAZAN
|UYAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|13
|AYTEKİN
|MART
|YÜKSEK
|ESNAF
|14
|YAKUP
|KOCABAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ EĞİTİMCİ
|15
|FATİH
|TOKLUCU
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|1
|MULLA
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|EMİNE
|DUYMAZ
|ORTA
|EV KADINI
|3
|ESMA
|KÖKER
|ORTA
|EV KADINI
|4
|AHMET RECAİ
|ERSOY
|YÜKSEK
|HEKİM
|5
|FATMA
|YILDIZ
|İLK
|EV KADINI
|6
|ROJVAN
|ULUDAĞ
|ORTA
|SERBEST
|7
|SADİYE
|KELEŞ
|İLK
|EV KADINI
|8
|ERKAN
|ŞENGÜL
|İLK
|SERBEST
|9
|MEHMET ALİ
|KARTAL
|İLK
|SERBEST
|10
|MEVLÜT
|TAŞDEMİRCİ
|İLK
|SERBEST
|11
|AZAT
|SARI
|ORTA
|SERBEST
|12
|SEVİM
|ŞAKAR
|İLK
|EV HANIMI
|13
|KENAN
|MAÇOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|14
|KARDELEN
|KARAMAN
|ORTA
|SERBEST
|15
|ONUR
|ARDIK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|1
|BİLAL
|ORTAKALAYCI
|YÜKSEK
|NOTER KATİBİ
|2
|PINAR
|BABİR
|YÜKSEK
|SATIŞ DAN.
|3
|İBRAHİM
|ALTINPINAR
|İLK
|SERBEST
|4
|BİLGE KAAN
|ÖZDAL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|YUNUS
|KOCA
|İLK
|İŞÇİ
|6
|MUHAMMED ENES
|AKUĞUR
|ORTA
|SATIŞ DAN.
|7
|AYŞE
|BAĞLAMIŞ
|İLK
|EV HANIMI
|8
|ZÜLEYHA
|TÜRKSEVER
|ORTA
|EV HANIMI
|9
|YAĞMUR
|TOK AL
|YÜKSEK
|YAZAR
|10
|MAHİ ÖZNUR
|BİLEN
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|11
|CENAN
|ŞARMAN UTKU
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|ÖMER
|ERYETKİN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|13
|NURCAN
|KAYA
|YÜKSEK
|RESSAM
|14
|SERKAN TUNÇ
|KEÇELİ
|YÜKSEK
|MÜŞAVİR
|15
|AYŞE
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|TEKNİK RESSAM
|ANAVATAN PARTİSİ
|1
|AHMET
|İZGİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|HALİL İBRAHİM
|HIZIRATA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MUSTAFA
|MALAS
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|ATABEY HÜSEYİN
|AÇIKGÖZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|ERDEM
|ÖNEY
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|MUSTAFA
|ÇETİN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|SELİM
|MUTLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|TALHA
|GÜNEŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|TUĞBA
|TERKEN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|10
|MESUT
|ÇAĞDAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|EMİNE
|TURAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|12
|ERKAN
|ESKİLER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|13
|AHMET SAFA
|DURMUŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|14
|MEHMET
|GÜNGÖR
|İLK
|SERBEST MESLEK
|15
|HASAN HÜSEYİN
|KAPLAN
|İLK
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|1
|AYŞE
|ÖZER
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|MEHMET
|ÜNVER
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|HURİYE
|TEKİN
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|İBRAHİM
|İNİŞ
|YÜKSEK
|VETERİNER
|5
|HASAN
|ÇATLI
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|6
|EMİNE
|KUŞÇU
|İLK
|EMEKLİ
|7
|SERAP
|ŞAHBAZ
|ORTA
|İŞSİZ
|8
|MUSTAFA
|ŞAHBAZ
|İLK
|İŞÇİ
|9
|ABDULLAH
|KAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|BİROL
|ALP
|İLK
|İŞÇİ
|11
|LEVENT
|CEYLAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|12
|MEHMET
|ÖNCÜL
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|AHMET
|OKUR
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|14
|HÜSEYİN
|YILMAZ
|İLK
|İŞÇİ
|15
|ANILCEM
|KARAGEDİK
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|VATAN PARTİSİ
|1
|KAZIM
|KOÇER
|YÜKSEK
|EMEKLİ MEMUR
|2
|EYLEM GÖKSU
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|ÇOCUK GELİŞİMCİ
|3
|HALİS LEVENT
|BAŞEĞMEZ
|ORTA
|EMEKLİ İŞÇİ
|4
|FATMA GÖZDENUR
|MERCAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|ALİ
|USLU
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|6
|FAHRETTİN
|KÜÇÜK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|MUSTAFA
|ÇİĞDEM
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|MEHMET ALİ
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|9
|NEFİSE NİLGÜN
|BİTLİSLİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|10
|MUHAMMED
|KOZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|GÜRCAN
|GÜRSOY
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|12
|HALİL
|ULUDAĞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|ZEYNEP
|KOYUNCU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|MÜNİRE
|TOMANA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|15
|MEVLÜDE
|DİNÇBUDAK
|YÜKSEK
|EMEKLİ MEMUR
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|1
|ABDİL
|ŞEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MUHAMMET
|DEMİR
|İLK
|İŞ İNSANI
|3
|MERİH
|KESKES
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|AHMET
|AKKUŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|ÖZLEM
|DEMİRKOL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|SEYİT AHMET
|KURNAZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|NİMET
|DEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|CİHAN
|ÇİÇEK
|İLK
|İŞ İNSANI
|9
|ŞAZİYE
|KARABULUT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|BURAK
|DAYANKOÇ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|AHMET
|AKSOY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|12
|MEHMET ŞERİF
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|13
|EROL
|İLCİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|14
|MEHMET ALİ
|TURHAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|15
|FURKAN
|YILMAZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|1
|BARIŞ
|BEKTAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|HASAN
|EKİCİ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|GENÇOSMAN
|KİLLİK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|ÖMER
|ÜNAL
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|5
|HALİL
|ERCAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|6
|KAMİL BÜLBÜL
|OKUYUCU
|YÜKSEK
|TARIM
|7
|GALİP
|POLAT
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|AYŞE ALKIM
|GÖKÇE
|ORTA
|HUKUK ÖĞRENCİSİ
|9
|MÜRSEL
|AYRANCI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|10
|EZGİ BİLGE
|ARSLAN
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|11
|ŞERİFE
|TUNÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|12
|MEHMET
|PİRZADE
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|13
|DURSUN
|KAPLAN
|YÜKSEK
|MİMAR
|14
|RIDVAN
|ŞENYURT
|YÜKSEK
|ECZACI
|15
|TEVFİK FİKRET
|İVGEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|İYİ PARTİ
|1
|ÜNAL
|KARAMAN
|YÜKSEK
|SPOR ADAMI
|2
|FAHRETTİN
|YOKUŞ
|YÜKSEK
|MÜŞAVİR
|3
|SELİN
|TOZOĞLU
|YÜKSEK
|DİĞER
|4
|OSMAN
|FEDAİ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|5
|AHMET
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|DOKTOR
|6
|YAŞAR
|YAMAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|TOLUNAY
|ÖZÇELİK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|ESRA
|TOTAN
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|9
|NURİ
|ÜNALAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|ERHAN
|GÖKMEN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|11
|HASAN HÜSEYİN
|HADİMLİ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|12
|ADNAN
|AYYILDIZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|13
|İSMAİL
|AFŞAR
|YÜKSEK
|DİĞER
|14
|İBRAHİM
|ÇALIŞKAN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|15
|SEMA
|VADİ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|ADALET PARTİSİ
|1
|RECEP
|BÖBER
|ORTA
|SERBEST
|2
|ALİ
|KAYA
|ORTA
|SERBEST
|3
|HÜSEYİN
|ÖZGÖZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|EMİNE
|ÇETİNTAŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|5
|GAMZE BÜŞRA
|DOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|6
|MUSTAFA
|DOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|7
|AHMET
|ALPARSLAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|ÖMER
|AKBAY
|YÜKSEK
|DİN GÖREVLİSİ
|9
|MUHARREM
|KORKMAZ
|ORTA
|TEKNİKER
|10
|AKİF
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST
|11
|HATİCE KÜBRA
|İNLİDERE
|ORTA
|SERBEST
|12
|MAHMUT
|AY
|İLK
|SERBEST
|13
|İBRAHİM
|AY
|İLK
|MUHASEBECİ
|14
|İBRAHİM
|ÇAKMAK
|ORTA
|SERBEST
|15
|ALBERK
|BABAT
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|1
|MEHMET
|ALAGÖZ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|MEHMET
|ŞEN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|ÖMER FARUK
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|SONGÜL
|ÇETİN
|YÜKSEK
|SOSYAL HİZMET
|5
|HAKAN
|DÜLGER
|YÜKSEK
|MİMAR
|6
|REMZİ
|ARI
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|İSMAİL
|ÖZAVCU
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|8
|ADEM
|AK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|KÜBRA
|KOÇAK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|10
|AHMET
|YETKİN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|11
|MEHMET TURAN
|GENÇ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|12
|İSA
|GÜNAL
|YÜKSEK
|VETERİNER
|13
|MİRAÇ MUSA
|AKAY
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|14
|ŞAHİN
|GÜNKAYA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|15
|ÜMİT CAN
|DEMİRCİ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|BAĞIMSIZ
|1
|HASAN ŞABAN
|SERT
|YÜKSEK
|POLİS MEMURU
|2
|MEVLADEN
|GÖNÜLLÜ
|ORTA
|SARRAF
|3
|HASAN FEHMİ
|BIYIK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|YÜKSEL
|KIZILKAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|KÜTAHYA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|1
|HÜSEYİN AVNİ
|DOĞANSOY
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|MEHMET
|KİRAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|HALİL
|ÖZCAN
|ORTA
|TEKNİSYEN
|4
|MUAMMER
|SARIKAŞ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|5
|MUHARREM
|MUTLU
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|1
|AYŞE
|TEMEL
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|2
|ALİ
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|3
|SERVET
|ERTÜRK
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|4
|GAMZE
|CANKARA
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|5
|HİLAL
|GÖKÇE
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|1
|FURKAN
|BİLGİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|FURKAN
|OKULEVİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|MAKBULE
|BOZKUR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|OĞULCAN KUTAY
|KIVANÇ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|YILDI RAY
|ERDOĞMUŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|1
|KEREM
|USLUER
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|BERFİN
|GÜLSOY
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|HANİFE
|SAVA
|İLK
|EMEKLİ
|4
|ERDAL EREN
|BAYAR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|İBRAHİM
|ÖZBUNAR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|1
|BORAN
|YILDIRIM
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|CANSU
|ÖZKUL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|DENİZ SAYGIN
|DEDE
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|LÜTFÜ SAMET
|KIR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|SANCAR ALİ
|ŞAHİNBAŞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|1
|SÜLEYMAN
|GÜN
|ORTA
|ESNAF
|2
|BERK
|KÜÇÜKSATICI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|BEDİHA
|BOLAT
|İLK
|EV HANIMI
|4
|YILMAZ
|KAYA
|ORTA
|ESNAF
|5
|SEMRA
|SALCI
|ORTA
|EV HANIMI
|MEMLEKET PARTİSİ
|1
|ADEM
|YILMAZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|RUMEYSA
|ERKUŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|FATİH FURKAN
|AKKURT
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|OZAN RIZA
|ÖZGÜDEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|MUSTAFA
|CANTÜRK
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|1
|CÜNEYT
|EROL
|ORTA
|İŞADAMI
|2
|YUNUS
|SOYGÜR
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|HAVVA
|BACAK
|ORTA
|MÜDÜR
|4
|HASAN
|KESKİN
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|YILDIRIM BAYEZID
|ŞENFERAH
|ORTA
|İŞÇİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|1
|ADİL
|BİÇER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|İSMAİL ÇAĞLAR
|BAYIRCI
|YÜKSEK
|ECZACI
|3
|MEHMET
|DEMİR
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|4
|ESRA
|ÖZBEK BALCI
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|5
|MUSTAFA ALTUĞ
|ATALAY
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|1
|OSMAN
|GEZGİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|İRFAN
|GÜLEÇ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|İBRAHİM
|GİRGİN
|YÜKSEK
|DOKTOR
|4
|BAYRAM
|TOSUN
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|MUHAMMET ALİ
|GÜNGÖR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|1
|AHMET
|ERBAŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|MURAT
|GÜL
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|MEHMET
|DİNÇ
|YÜKSEK
|DOKTOR / ECZACI
|4
|ARZU
|KURNAZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|ÜLKÜ GÖKÇEN
|KEHRİBAR
|YÜKSEK
|ŞİRKET YÖNETİCİSİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|1
|AYŞEGÜL
|KORKUTAN
|ORTA
|SERBEST
|2
|BİLAL
|BİLİN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|AZİME
|DAŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|NİHAT
|YILDIRIM
|İLK
|İŞÇİ
|5
|FİLİZ
|PEŞTEK KESKİN
|ORTA
|EV KADINI
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|1
|İBRAHİM BEYTULLAH
|SAYAR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|ADNAN
|PAK
|İLK
|İŞÇİ
|3
|MUSTAFA
|ÖZMEN
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|BURAK ŞERİF
|KARATEKE
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|UTKU
|ÇİFCİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|ANAVATAN PARTİSİ
|1
|HALİL
|BİLGİÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ASKER
|2
|ALİ RIZA
|DOĞAN
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|ESAT
|TEKİN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|ERSEL
|ALTINSOY
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|YAŞAR
|ÖZTÜRK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|1
|BİRSEN
|ADEKA
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|HAKAN
|ESEN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|MURAT
|GENÇER
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|KEMAL
|BİN
|İLK
|İŞÇİ
|5
|HÜSEYİN
|AKDAĞ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|VATAN PARTİSİ
|1
|İBRAHİM
|KAYA
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|2
|MEHMET
|KARANLIK
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|İBRAHİM
|KASAPOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|4
|ABDULLAH
|ÖZOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|5
|SERACETTİN
|KARAOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ ŞEHİR UZMANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|1
|ALİ FAZIL
|KASAP
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|AHMET
|SUNAR
|YÜKSEK
|SERAMİK MÜHENDİSİ
|3
|GÜLER EZGİ
|DOĞAN TURAN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|4
|HAŞİM
|ERTEKİN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|5
|KEREM
|ERKUL
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|İYİ PARTİ
|1
|ORHAN
|ÖZATİK
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|ŞEYDİ
|KARAKUŞ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|EROL
|ERTÜRK
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|4
|NURCAN
|DUYGU
|YÜKSEK
|EĞİTMEN
|5
|TANSU
|COŞKUN
|YÜKSEK
|ESNAF
|ADALET PARTİSİ
|1
|BÜLENT
|MANDAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|MURAT
|MAZI
|İLK
|SERBEST
|3
|SEMİHA
|ERDOĞAN
|İLK
|SERBEST
|4
|MÜCAHİT
|YILDIZ
|ORTA
|SERBEST
|5
|CEMİL
|BALOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|1
|ŞİNASİ
|ATAY
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|NAZIM
|KILIÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|ALİ CAN
|DAYLAN
|YÜKSEK
|ÖZEL GÜVENLİK
|4
|HAMDİ UĞUR
|BEŞE
|YÜKSEK
|BANKACI
|5
|BURAK ORKUN
|ARAT
|YÜKSEK
|DIŞ TİCARET
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