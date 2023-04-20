Üye Girişi
Haberi Paylaş
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (15)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (15)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

KİLİS İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

EKİNCİ

İLK

SERBEST

2

MEHMET SEYİT

TEKBAŞ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

1

HANİFE

AKBOYUN

ORTA

İŞÇİ

2

REŞAT

BAYRAM

İLK

EMEKLİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

1

PETEK

SERÇE

ORTA

ÖĞRENCİ

2

MEHMETCAN

ERGÜNÖZ

ORTA

ÖĞRENCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

1

BENGİSU

İÇTEN

YÜKSEK

AVUKAT

2

NURAY

ORAL

ORTA

EV KADINI

SOL PARTİ

1

HAMİYET

KIZILER

ORTA

EMEKLİ

2

ONUR

ARSLAN

ORTA

ÖĞRENCİ

GENÇ PARTİ

1

MEMET ALİ

POLAT

ORTA

TİCARET

2

MURAT

YEŞİL

ORTA

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

1

HALİL İBRAHİM

KABAKLI

YÜKSEK

SERBEST

2

MİKAİL

YILMAZ

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

1DAVUT CEM

DAVUT CEM

ORTA

YAZILIM

2

CEMİL ERCAN

ASLAN

ORTA

İŞÇİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1

AHMET SALİH

DAL

YÜKSEK

SERBEST

2

FAZIL

ARISOY

YÜKSEK

KARDİYOLOJİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

1

FAZIL

TOSYALIOĞLU ORTA

ESNAF

2

ALİ

CECELİ

YÜKSEK

MUHASEBE

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1

MUSTAFA

DEMİR

YÜKSEK

İŞÇİ

2

FATİH

KAYA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

1

MEHMET SEFA

ÖZDEMİR

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

GÜLŞEN

KARASU

YÜKSEK

TERCÜMAN

ADALET BİRLİK PARTİSİ

1

HÜSEYİN

İNCE

ORTA

SERBEST

2

RECEP

ŞAHİN

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

1

MUSTAFA

ÇELİK

ORTA

İŞ İNSANI

2

AHMET

AKTAŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

1

MEHMET BAKIR

ÖZUÇAR

YÜKSEK

SERBEST

2

RECAİ

YEĞEN

İLK

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

1

KEMAL

KAYA

İLK

İŞÇİ

2

HASAN

BAYESEN

İLK

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

1

KUTLAY

BEKE

ORTA

EMEKLİ

2

EROL

ASLAN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

1

TÜRKAN

YILDIRIM

ORTA

ÖĞRENCİ

2

OSMAN

DURNA

ORTA

ESNAF

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1

MEHMET AKİF

PERKER

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

MUSTAFA YAVUZ

YEDİLİOĞLU YÜKSEK

ÖĞRETMEN

İYİ PARTİ

1

MUSTAFA

ARAZ

YÜKSEK

DOKTOR

2

MUSTAFA

POLAT

YÜKSEK

MÜHENDİS

ADALET PARTİSİ

1

ORHAN

DEDE

YÜKSEK

ESNAF

2

MEHMET ALİ

ALBAYRAK

İLK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

1

YUSUF CAN

ÇEZİK

ORTA

LOJİSTİK

2

KÜRŞAT KAĞAN

DEMİREL

YÜKSEK

EMEKLİ

KOCAELİ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

1

ALİ

ARABA

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

ÖMER

BAYSAN

YÜKSEK

TEKNİKER

3

ENVER

GÖKTEPELİ

ORTA

TEKNİSYEN

4

SEYFULLAH

AKSU

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

5

AZİZ

ÇOLAK

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

6

AYKUT

ÖZ

YÜKSEK

SERBEST

7

KENAN

SERT

ORTA

TESVİYE

8

MUSTAFA

ALTEMUR

ORTA

TEKNİSYEN

9

İZZET

KILIÇ

YÜKSEK

İKTİSATÇI

10

HASAN HÜSEYİN

YILDIZ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

11

ATAKAN

DAŞDAN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

12

ŞÜKRAN

ARABA

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

13

BAYRAM

DOĞAN

ORTA

USTA ÖĞRETİCİ

14

MUSA

DEMİRGÖZ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

1

ABDULLATİF

EPÖZDEMİR

ORTA

SERBEST/ÖZEL

2

İSMAİL

ARSLAN

İLK

İŞÇİ

3

MEHMET

TUTAL

ORTA

İŞÇİ

4

MEHMET

ERDEN

İLK

İŞÇİ

5

SERTAC

KILIÇ

ORTA

İŞÇİ

6

MEHMET

ÇELEBİ

ORTA

İŞÇİ

7

NEBAHAT

EREN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

8

MAHMUT

TOSUN

ORTA

İŞÇİ

9

LEYLA

CENGİZ

YÜKSEK

SANATÇI

10

ÖMER

CANKARA

İLK

İŞÇİ

11

HÜSEYİN

DURAN

ORTA

İŞÇİ

12

MEHMET

TURĞA

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

13

KENAN

CAYHAN

ORTA

İŞÇİ

14

MEHTAP

ERDOLU

ORTA

SERBEST/ÖZEL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

1

AYDANER

AKTAŞ

ORTA

İŞÇİ

2

RÜVEYDA BETÜL

SÜSLÜ

YÜKSEK

LOJİSTİK

3

ÖNDER

ERGİNER

YÜKSEK

MÜHENDİSİ

4

VİLDAN ZEYNEP

SAYINER

ORTA

EMEKLİ

5

TARIK

BOZKURT

YÜKSEK

EMEKLİ

6

YAŞARGÜL

OYMAK

ORTA

TERZİ

7

AYŞE

ŞİMŞEK

ORTA

ÖĞRENCİ

8

GÜLNUR

ANLAR

ORTA

EMEKLİ

9

MEHMET

KILIÇ

ORTA

TEKNİSYEN

10

ERDOĞAN

BOZTEPE

ORTA

OTO TAMİR

11

ÖNER

ADA

ORTA

İŞÇİ

12

FERHAT

AYGÜN

ORTA

MOTOR USTASI

13

FATİH

BEYAZTAŞ

ORTA

14

DAMLA

KARABULUT

YÜKSEK

İŞLETMECİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

1

SERGEN

AYDEMİR

ORTA

ESNAF

2

TAMER

ERİK

ORTA

İŞÇİ

3

YUNUS

KILCİ

ORTA

İŞÇİ

4

AHMET ÖZGÜR

KESKİN

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

AFŞİN BURAK

UMAR

YÜKSEK

AVUKAT

6

SERAP

BAYRAKTUTAN

YÜKSEK

ŞEHİR PLANCISI

7

MUZAFFER İNCİ

ÜNAL

YÜKSEK

EMEKLİ

8

ALİ

YILDIZ

YÜKSEK

SAĞLIK EMEKÇİSİ

9

BESTE

BALTA

ORTA

İŞÇİ

10

DİLEK

BULSUN

YÜKSEK

İŞÇİ

11

CEM

KUŞ

ORTA

İŞÇİ

12

MUSTAFA

YALÇIN KAYA

ORTA

ÖĞRENCİ

13

EVREN

ÜNVER

YÜKSEK

MÜHENDİS

14

YASEMİN

KILIÇ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

SOL PARTİ

1

İLKAY DENİZ

TORUN

YÜKSEK

AVUKAT

2

ŞENGÜL

KARABULUT

ORTA

İŞÇİ

3

NERİMAN

IRMAK İLTER

YÜKSEK

MUHASEBECİ

4

HÜSEYİN

MAC i T

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

5

EMİNE

YILDIZKAN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

6

DİREN

UZUNEMİNAĞAOĞLU

YÜKSEK

MUHASEBECİ

7

VAHİDE

YILMAZ

İLK

EV KADINI

8

ASİYE

ÇAVUŞ

ORTA

EV KADINI

9

ŞEHRİYE

YÜKSEL

ORTA

EMEKLİ

10

ŞENAY

KINA

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

11

OSMAN

BAHÇECİ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

12

FATMA

AYDOĞAN

İLK

EV KADINI

13

MUSTAFA

SEZER

İLK

EMEKLİ

14

HAKAN

GÜZEL

YÜKSEK

MUHASEBECİ

GENÇ PARTİ

1

İBRAHİM

ALTINOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ

2

TURGUT ÖZAL

ÖZKAYA

YÜKSEK

GÜVENLİKÇİ

3

HALİME

ALADEMİR

ORTA

GAYRİMENKUL

4

SEBAHATTİN

YILMAZ

YÜKSEK

GAZETECİ

5

HACI KADİR

HAMAMCIOĞLU

ORTA

ESNAF

6

ENİS

KUTAL

ORTA

İŞÇİ

7

EMRE

DOMBAYCI

ORTA

ESNAF

8

NEJMİ

GÜN

ORTA

ESNAF

9

GÜNGÖR

AKINCI

ORTA

ESNAF

10

İSMAİL

UYSAL

ORTA

ESNAF

11

ARDA

TAKMAZ

ORTA

SERBEST

12

SAMET

KOCAMAN

ORTA

ESNAF

13

RUHAN

BİLİR

ORTA

ESNAF

14

ABDULLAH

BOZKURT

İLK

SERBEST

MEMLEKET PARTİSİ

1

UMUT HAMİT

BİRBEN

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

MURAT

ERİNÇ

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

MURAT

GÖKDEMİR

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

MEHMET

BALİ

YÜKSEK

TURİZMCİ

5

ÖZLEM

KAMIŞOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

GÜRKAN OKAN

YILDIZ

ORTA

ÖĞRENCİ

7

CELAL

ISIRKAN

YÜKSEK

SERBEST

8

BARAN

ERSEÇKİN

ORTA

ÖĞRENCİ

9

AHMET YAVUZHAN

ÜNSÜR

ORTA

ÖĞRENCİ

10

SAMET

KIRDUDU

ORTA

ÖĞRENCİ

11

ENES

ÖZALTIN

ORTA

ÖĞRENCİ

12

GÖKBERK

ALTIN

ORTA

ÖĞRENCİ

13

RECEP CİHAD

ŞEN

ORTA

ÖĞRENCİ

14

ÜNAL

KARASAĞIZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

1

ŞERAFETTİN

AKDEMİR

ORTA

OTOMATİV

2

ÖMER GÖKHAN

ALADAĞ

ORTA

SERBEST

3

SELİM

ÖZTÜRK

ORTA

ESNAF

4

SERKAN

KOÇ

YÜKSEK

TEKNİKER

5

MURAT

SARI

ORTA

TİCARET

6

SAMET

ÇETİN

YÜKSEK

ESNAF

7

SADULLAH

KILIÇ

ORTA

TEKNİSYEN

8

BATI KAN MEHMET

AKBALLI

YÜKSEK

EMLAK

9

ARİF EMRE

DUMAN

YÜKSEK

MUHASEBE

10

AYSUN

DEMİREL

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

11

FATMA

KAYRALDAĞ

YÜKSEK

İŞ KADINI

12

ÖMER

BALKAN

ORTA

ÖĞRENCİ

13

TİMUR

ACAR

ORTA

ÖĞRENCİ

14

EMRE BERK

SEYMEN

ORTA

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1

SADETTİN

HÜLAGÜ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

RADİYE SEZER

KATIRCIOĞLU

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

3

VEYSAL

TİPİOĞLU

YÜKSEK

EMNİYET MÜDÜRÜ

4

MEHMET AKİF

YILMAZ

YÜKSEK

ÖĞİTİMCİ

ÖĞRETMENİ

5

CEMİL

YAMAN

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

6

SAMİ

ÇAKIR

YÜKSEK

YÖNETİCİ

7

YASEMİN

ÖZDEMİR

YÜKSEK

PEYZAJ MİMARI

8

MEHMET

ELLİBEŞ

YÜKSEK

SİYASETÇİ

9

ALİ

GÜNEY

YÜKSEK

AVUKAT

10

BERNA

ABİŞ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

11

HASAN

SOBA

YÜKSEK

MOBİLYA İMALATÇISI

12

ERKAN

AKSOY

ORTA

İŞLETMECİ

13

GÜLAY

ARTUT

ORTA

PERAKENDE TİCARET

14

İBRAHİM

EFE

YÜKSEK

BÜRO İŞÇİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

1

MEHMET

AŞILA

YÜKSEK

EMEKLİ

2

BASRİ

ÇAYIR

ORTA

İŞ İNSANI

3

LEVENT

GÖDEK

ORTA

ESNAF

4

AHMET EMRE

AYDIN

ORTA

İŞ ADAMI

5

MAŞALLAH

SÖĞÜT

ORTA

ESNAF

6

YAŞAR

BİRGÜL

ORTA

ESNAF

7

SELİM

KIRICI

YÜKSEK

İŞ ADAMI

8

MELİKE

YALÇIN

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

9

SÜLEYMAN

KABACA

ORTA

ESNAF

10

EMİN

GÜRCAN

İLK

EMEKLİ

11

HAKAN

UZUN

YÜKSEK

ESNAF

12

MURAT

DOĞRU

YÜKSEK

MUHASEBECİ

13

TOLGA

AYDIN

YÜKSEK

MÜHENDİS

14

CİHAN

KURDAL

YÜKSEK

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1

SAFFET

SANCAKLI

ORTA

SERBEST MESLEK

2

YUDUM

KAŞIKÇI

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

EMRE

KÜLCÜ

YÜKSEK

AVUKAT

4

HAKTAN

KALINTAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

5

HASAN

GALYAN

YÜKSEK

BÜROKRAT

6

CELALETTİN

YAYLAK

YÜKSEK

KAMU GÖREVLİSİ

7

SERKAN

GÜNAYDIN

ORTA

SİGORTACI

8

HALİL

MAYA

YÜKSEK

SİYASETÇİ

9

MURAT

BALTA

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

10

HAVVA

KÖSE

YÜKSEK

AVUKAT

11

MUHTEREN

ÇAY

YÜKSEK

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

12

HACI

ERTAN

ORTA

İŞ İNSANI

13

İSA

ARAZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

14

ABDULKADİR

DANIŞMAZ

YÜKSEK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

1

ÖMER FARUK

GERGERLİOĞLU

YÜKSEK

HEKİM

2

EYLEM ARZU

KAYAOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

3

İLHAMİ

ŞAHBAZ

YÜKSEK

SERBEST

4

SELDA

İLGÖZ KOCAYİĞİT

YÜKSEK

AVUKAT

5

MEMET SELİM

AKBOĞA

YÜKSEK

SİYASETÇİ

6

ZELİHA

GÖKSÜGÜZEL

ORTA

EV KADINI

7

SİNAN

ODABAŞ

YÜKSEK

SERBEST

8

FATMA

YILDIRIM

YÜKSEK

İŞÇİ

9

MEHMET EMİN

İNCE

YÜKSEK

SERBEST

10

KUDRET

DAVUTOĞLU

ORTA

EV KADINI

11

YUSUF

AKAR

ORTA

SERBEST

12

SERPİL

TOPAL

YÜKSEK

EĞİTMEN

13

AYTEN

DÖNMEZ

ORTA

EV KADINI

14

MURAT

OZAN

İLK

SERBEST

ADALET BİRLİK PARTİSİ

1

OCAN UYGAR

AKSU

YÜKSEK

SERBEST

2

ENİS

KAÇAR

YÜKSEK

SERBEST

3

VOLKAN

ÖZGEDİK

YÜKSEK

SERBEST

4

NEHİRCAN

ASKER

ORTA

SERBEST

5

PINAR

TEKDAL

ORTA

SERBEST

6

OĞUZHAN

DENİZERİ

YÜKSEK

SERBEST

7

MİNE

BALER

YÜKSEK

SERBEST

8

NİLÜFER

AYDOĞAN

YÜKSEK

SERBEST

9

MURAT

KALAYCI

İLK

SERBEST

10

İSMAİL EMRE

YILMAZ

İLK

SERBEST

11

EYÜP

YÜCEPUR

ORTA

SERBEST

12

ERKAN

PİLİÇÇİ

ORTA

SERBEST

13

CENGİZ

ALPTEKİN

YÜKSEK

SERBEST

14

ERCAN

ŞAHİN

YÜKSEK

SERBEST

YENİLİK PARTİSİ

1

AYTAÇ

YILDIZTEKİN

YÜKSEK

SERBEST

2

ARİF

AYGÜN

ORTA

SERBEST

3

HALİL İBRAHİM

ÖĞÜNÇ

ORTA

EMEKLİ

4

VOLKAN

İZMİR

ORTA

SERBEST

5

FARUK

DEMİRKIYIK

ORTA

SERBEST

6

İSA

DURGUN

İLK

SERBEST

7

CİHAN

ŞENGÜL

YÜKSEK

SERBEST

8

ELVAN

BOLAT

YÜKSEK

SERBEST

9

BATUHAN

BANUŞOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

10

FERDİ

TEMİZOĞLU

ORTA

SERBEST

11

SADIK

ŞİMŞEK

YÜKSEK

SERBEST

12

VELİ

YILDIRIM

İLK

SERBEST

13

RECEP

ŞAHİN

ORTA

SERBEST

14

OSMAN

ANİL

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

1

TUNYA

KIZILTAŞ

ORTA

İŞÇİ

2

HAZAL

GÖL

İLK

İŞÇİ

3

SELAMİ

ERDOĞDU

İLK

İŞÇİ

4

YASEMİN

KUZUBAŞ

İLK

İŞÇİ

5

NAZMİYE

PALA

İLK

İŞÇİ

6

DERYA

ÖZÇELİK

YÜKSEK

İŞÇİ

7

AHMET

UYSAL

ORTA

İŞÇİ

8

MURAT

KIZILTAŞ

ORTA

İŞÇİ

9

FATİH

SÖĞÜT

YÜKSEK

TEKNİKER

10

FAHRİTTİN

BÜYÜKÇAM

ORTA

EMEKLİ

11

SANİYE

GÖÇÜM

ORTA

İŞÇİ

12

İRFAN

TOY

İLK

İŞÇİ

13

UĞUR

TEKALMAZ

YÜKSEK

TARİHÇİ

14

FATİH

BALCI

ORTA

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

1

YUNUS

ÇÖKA

ORTA

İŞ İNSANI

2

HİLMİ

KATIRCILAR

YÜKSEK

EMEKLİ

3

NECMİ

TAŞÇI

ORTA

İŞ İNSANI

4

ÜMİT

SEYDAOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

SÜMMANİ

YAŞIK

İLK

İŞÇİ

6

MEHMET

DEMİR

İLK

İŞÇİ

7

CENGİZ

KURT

ORTA

EMEKLİ

8

SERKAN

AÇIK

ORTA

ÖZEL GÜVENLİK

9

ZİYA

POLAT

İLK

SERBEST MESLEK

10

ARZU

BİÇER

İLK

EV HANIMI

11

SİBEL

BOZKURT

ORTA

EV HANIMI

12

HAMİT CAN

YÖRÜKSEVEN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

13

MESUDE

KARABULUT

İLK

EV HANIMI

14

AYSUN TUĞBA

EROL

ORTA

EV HANIMI

VATAN PARTİSİ

1

YALÇIN

ARSLAN

YÜKSEK

GAZETECİ

2

SALİH VEDAT

OLGUNTÜRK

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

SULTAN

CERİT

İLK

EMEKLİ

4

ŞÜKRAN

ETİLER

ORTA

EMEKLİ

5

AYŞEN

TANRIKULU

ORTA

EV HANIMI

6

LEYLA

BÜYÜK

İLK

ÇİFTÇİ

7

İSMAİL NAZMİ

DAMARLI

ORTA

TERZİ

8

YAŞAR

YALÇIN KAYA

ORTA

EMEKLİ

9

ORHAN

KADIOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ MİMAR

10

EROL

BALABAN

İLK

ÇİFTÇİ

11

NURAN

AYDOĞAN

İLK

EMEKLİ USTABAŞI

12

KEMAL

BAYRAKTAR

İLK

TERZİ

13

ORÇUN

CEYLANDAĞ

YÜKSEK

SAHAF

14

EZGİ KARDELEN

TURAN

ORTA

ÖĞRENCİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1

MÜHİP

KANKO

YÜKSEK

TIP DOKTORU

2

HARUN ÖZGÜR

YILDIZLI

YÜKSEK

KENTSEL TASARIM

3

HASAN

BİTMEZ

YÜKSEK

İLAHİYATÇI

4

NAİL

ÇİLER

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

SERAP

ÇAKIR

YÜKSEK

GAZETECİ

6

TÜLİN

KEÇECİ GÜNGÖR

YÜKSEK

MALİ MÜŞVİR

7

CUMA

KARAVAR

ORTA

İŞ İNSANI

8

CANER

ARDUÇ

YÜKSEK

GRAFİK TASARIM

9

MEHMET ÜMİT

KÜÇÜKKAYA

YÜKSEK

İKTİSAT İŞ İNSANI

10

SELMAN

KÖSALI

ORTA

SERBEST

11

HÜLYA

GÜRELİ YOLCUBAL

YÜKSEK

MÜHENDİSİ

12

BELKIZA

İLTER

YÜKSEK

SIYASETBILIMCI

13

İSMET

İŞERİ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

14

BERNA

ÇETİN

YÜKSEK

AVUKAT

İYİ PARTİ

1

LÜTFÜ

TÜRKKAN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

ŞANBAZ

YILDIZ

ORTA

İŞ ADAMI

3

MEHMET KAMİL

ŞİRİN

YÜKSEK

AVUKAT

4

PELİN

COŞTUR FİLİZ

YÜKSEK

TIP ÇALIŞANI

5

GÖKÇE NESLİ

KONDU ÇAĞLAYAN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

6

ALİ PAŞA

NAİPOĞLU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

7

ABDULKADİR

ERBAĞCI

YÜKSEK

DOKTOR

8

YÜKSEL

ERCAN

YÜKSEK

GAZETECİ

9

ÖZHAN AŞKIN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

MİMAR

10

HASAN

SIR

YÜKSEK

İŞ ADAMI

11

SEDA

BÜYÜKKARA

YÜKSEK

BANKACI

12

GÜZİN AŞKIN

ALPARSLAN ATALI

YÜKSEK

AVUKAT

13

AŞKIN

ÖZÖN

YÜKSEK

MÜHENDİS

14

SAVAŞ

EMİNOĞLU

YÜKSEK

MÜŞAVİR

ADALET PARTİSİ

1

AKIN

ÖGE

YÜKSEK

İŞADAMI

2

UMUT RECEP

YAVUZ

ORTA

SERBEST

3

HATİCE

KOÇAK

ORTA

MUHASEBECİ

4

OKTAY

AYARTEPE

ORTA

SERBEST

5

HASAN

ŞENGÜL

İLK

ESNAF

6

ZEYNEP

AYAZ

ORTA

SERBEST

7

GİZEM

ÇAKICI

ORTA

SERBEST

8

MERT METİN

İPEK

YÜKSEK

MÜHENDİS

9

GÜL BURCU

CENGİZ

YÜKSEK

SERBEST

10

AYŞENUR İLAYDA

KARAHAN

ORTA

SERBEST

11

NAZMİYE

ÖZTÜRK

İLK

EV HANIMI

12

BEKİR

ÖZTÜRK

İLK

SERBEST

13

CEMALETTİN

METE

İLK

ESNAF

14

MURAT

ALKIŞ

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

1

ZEKAİ

KAHYAOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ONUR CAN

GÜL

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

GÜVEN

ÇELİK

ORTA

GİRİŞİMCİ

4

ALPER

GÜLEBAŞ

YÜKSEK

TURİZMCİ

5

ALİ

YURTTAV

ORTA

ELEKTRİKÇİ

6

ÇAĞRI

ANDAÇ

YÜKSEK

MAKİNE TEKNİKERİ

7

ERAY SALİH

EREL

ORTA

SERBEST

8

ALAATTİN KÜRŞAT

DEREBAŞ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

9

UFUKHAN

ASLAN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

10

EMİN KAHRAMAN

YAŞAR

ORTA

ÖĞRENCİ

11

RECEP

MERT

ORTA

ÖĞRENCİ

12

TURAN

SÖNMEZ

İLK

ÖĞRENCİ

13

HACI

FİLİK

YÜKSEK

İNSAN HAKLARI UZMANI

14

ADİL

GÖKŞİN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

KONYA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

1

AHMET

KARA

YÜKSEK

MİMAR

2

MEHMET ALİ

KÜÇÜKGÜZEL

YÜKSEK

SERBEST

3

AHMET

ŞAHAP

YÜKSEK

İLAHİYAT

4

MUHARREM

YAKIN

YÜKSEK

İLAHİYAT

5

ORHAN

POLAT

ORTA

ESNAF

6

YAKUP

ALTINTOP

ORTA

SERBEST

7

EMİŞE

SÖĞÜT

YÜKSEK

İLAHİYAT

8

MUSTAFA

İNCE

YÜKSEK

SERBEST

9

MEHMET

ÇANKAYA

YÜKSEK

MÜHENDİS

10

MUSTAFA

TOYDEMİR

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

11

KEMAL

KALE

ORTA

SERBEST

12

ŞAKİR

TONBALAK

ORTA

SERBEST

13

METİN

ŞAHAP

ORTA

PAZARLAMACI

14

RAHİM

AKTAŞ

ORTA

SERBEST

15

GÜLNAZ

KÜÇÜKGÜZEL

İLK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

1

REŞAT

BEHÇET

YÜKSEK

EMEKLİ

2

OSMAN

SARITAŞ

İLK

SERBEST/ÖZEL

3

NİHAL

ÇETİN KAYA

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

4

GÜRSEL

DEMİREL

İLK

EMEKLİ

5

OSMAN

KERPİÇ

İLK

SERBEST/ÖZEL

6

TÜLİN

AKDENİZ

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

7

HASAN

KANAT

İLK

SERBEST/ÖZEL

8

VEHBİ

BAYSAL

ORTA

SERBEST/ÖZEL

9

AHMET

DÜZGÜN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

10

RAMAZAN

ÇELİK

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

11

ÖZGÜR

KERPİÇ

ORTA

İŞÇİ

12

CİĞER HUN

AKDENİZ

YÜKSEK

MİMAR

13

MEDİNE

SARITAŞ

ORTA

ŞAİR

14

MEHMET

KAYA

İLK

İŞÇİ

15

IRGAT

POLAT

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

1

ZEHRA FİLİZ

DEMİ RAYAK

ORTA

İŞÇİ

2

YUSUF

ERDOĞAN

YÜKSEK

REKLAMCI

3

DAMLA NUR

ÇARMIZOL

ORTA

ÖĞRENCİ

4

LÜTFİ

DİLEK

İLK

EMEKLİ İŞÇİ

5

iSAÇAN

ARSLANHAN

ORTA

ESNAF

6

MEHMET

AVCI

İLK

EMEKLİ

7

CENKSAMET

ER

ORTA

ÖĞRENCİ

8

MİNE

ÇAKIR

ORTA

İŞÇİ

9

ŞENER

ŞİMŞEK

ORTA

İŞÇİ

10

ÇAĞDAŞ ÜBEYİT

BÜYÜKDALDA

ORTA

MOBİLYA USTASI

11

REFİKA

POLAT

YÜKSEK

İŞÇİ

12

MUSTAFA

BAŞ

YÜKSEK

İŞÇİ

13

FATMA YAREN

YAZICI

ORTA

ÖĞRENCİ

14

NİYAZİ

BATMAN

ORTA

KAYNAKÇI

15

SERDAR

DİKERKOL

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

1

ALİ

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

2

ADEM

MACAR

YÜKSEK

İŞÇİ

3

GÜLSER

HAN

ORTA

EMEKLİ

4

CÜNEYT

AĞAR

İLK

İŞÇİ

5

ONUR

ÜNAL

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

ECEM

OKTAY

YÜKSEK

İŞÇİ

7

ATAKAN

SAVA

YÜKSEK

İŞÇİ

8

HÜSEYİN

SUCUĞ

ORTA

İŞÇİ

9

BANU SUZAN

ÜNAL

ORTA

İŞÇİ

10

ÖMER

ÇALIŞKAN

ORTA

ÖĞRENCİ

11

CANSU

ÇAKAR

YÜKSEK

SAĞLIKÇI

12

ÜLFET

KİRMİT BASA

YÜKSEK

EV KADINI

13

YETER YEŞİM

YILDIRIM

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

14

ERSAN

SOLMAZ

ORTA

İŞÇİ

15

ESRANUR

BİRSİN

ORTA

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

1

HATİCE

KESKİN

İLK

EV KADINI

2

FUAT REMZİ

MARANGOZ

YÜKSEK

MUHASEBECİ

3

SAFFET

UĞUR

ORTA

ÇİFTÇİ

4

AYDIN

UZ

YÜKSEK

AVUKAT

5

FEVZİYE

EROĞLU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

6

MESTAN

ÖKTEN

ORTA

EMEKLİ

7

OSMAN

ÜNLÜEROĞLUGİL

YÜKSEK

EMEKLİ

8

YALÇIN

KÖSE

ORTA

İŞÇİ

9

OSMAN NURİ

TELATAR

YÜKSEK

EMEKLİ

10

ABDULLAH

DEMİREL

YÜKSEK

EMEKLİ

11

NAZMİ

GÖKÇELİ

ORTA

EMEKLİ

12

ÖZENÇ

YILDIRIM

YÜKSEK

MÜHENDİS

13

MEHMET

CİRİT

YÜKSEK

İŞÇİ

14

SELİM

DÖNMEZ

ORTA

EMEKLİ

15

HAMİT

AYDIN

ORTA

EMEKLİ

MEMLEKET PARTİSİ

1

ÖMER

ÖZDOĞAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

ERSİN

CANDAN

ORTA

SERBEST

3

MAHMUT

ELİ HAYRAT

YÜKSEK

VETERİNER

4

ÖMER

SÜLE

YÜKSEK

SERBEST

5

MEHMET

KOÇER

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

AHMET ONUR

TEKİN

ORTA

ÖĞRENCİ

7

FATİH SULTAN

KAZANBAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

8

HAVVA ALEYNA

DEMİREZEN

ORTA

ÖĞRENCİ

9

ADEM

DEMİR

ORTA

SERBEST

10

İBRAHİM

DOĞRU

ORTA

SERBEST

11

EMRE

DERİN

YÜKSEK

MÜHENDİS

12

UĞUR

BOZ

ORTA

ÖĞRENCİ

13

TOLGA BERKE

TAŞKIN

ORTA

ÖĞRENCİ

14

HÜLYA BETÜL

TOPUKSUZ

ORTA

ÖĞRENCİ

15

KADİR

GÖZ

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

1

OSMAN

SEÇGİN

YÜKSEK

M.MÜŞAVİR

2

İSMAİL

İNLİDERE

İLK

MÜTEAHHİT

3

SEYİT

ÖZCAN

YÜKSEK

AVUKAT

4

DOĞAN

SATI

ORTA

ESNAF

5

HALİL İBRAHİM

SÖĞÜT

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

6

HACER

ATAŞAĞUN

YÜKSEK

EV HANIMI

7

ALPER KUTSAL

KÖZ

YÜKSEK

ECZACI

8

MUHAMMED FATİH

DAĞLIOĞLUGİL

YÜKSEK

İŞ ADAMI

9

FATİH

YAKARER

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

10

ÖMERİL FARUK

KERESTECİ

ORTA

SANAYİCİ

11

FATİH MEHMET

KUZ

ORTA

TEKNİSYEN

12

YAŞAR

İVRİZ

YÜKSEK

TEKNİKER

13

ABDURRAHMAN

ÇİMEN

ORTA

SERBEST

14

MÜLAZİM

ESEN

İLK

BERBER

15

EYÜP

ŞENOL

YÜKSEK

EMEKLİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1

TAHİR

AKYÜREK

YÜKSEK

AVUKAT

2

ORHAN

ERDEM

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

SELMAN

ÖZBOYACI

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

4

MERYEM

GÖKA

YÜKSEK

BİYOLOG

5

ABDULLAH

AĞRALI

YÜKSEK

DOKTOR

6

MEHMET

BAYKAN

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR

7

ZİYA

ALTUN YALDIZ

YÜKSEK

AVUKAT

8

LATİF

SELVİ

YÜKSEK

SENDİKACI

9

MUSTAFA HAKAN

ÖZER

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR

10

FARUK

ÖZÇELİK

YÜKSEK

MÜSTEŞAR

11

BURHANETTİN

SEVENCAN

YÜKSEK

AVUKAT

12

SAADET ARMAĞAN

GÜLEÇ KORUMAZ

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

13

ERCAN

USLU

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

14

HÜMEYRA

SAÇKESEN

YÜKSEK

YÖNETİCİ

15

MUHAMMED

ZEREN

YÜKSEK

YÖNETİCİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

1

ALİ

YÜKSEL

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ADNAN

ACAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

MEVLÜT

KOÇ

YÜKSEK

EMEKLİ

4

MUSTAFA

ÖZERDEM

YÜKSEK

TÜCCAR

5

TEMEL

PEKER

YÜKSEK

İŞLETMECİ

6

HATİCE

İNLİDERE

YÜKSEK

AVUKAT

7

MEHMET

UYAN

İLK

TÜCCAR

8

MEHMET

ALTUĞ

YÜKSEK

TÜCCAR

9

MEHMET

KACAROĞLU

YÜKSEK

TÜCCAR

10

İSMAİL

TOPÇU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

11

HASAN

DOĞAN

YÜKSEK

ESNAF

12

ÖMER

CEYLAN

ORTA

ESNAF

13

ALİ

CAMGÖZ

İLK

TÜCCAR

14

BURAK CİHAT

DÜNDAR

YÜKSEK

BİLİŞİM

15

FERİDUN

DEMİRCİ

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1

MUSTAFA

KALAYCI

YÜKSEK

EKONOMİST

2

KONUR ALP

KOÇAK

YÜKSEK

BÜROKRAT

3

ÇELİL

ÇALIŞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

GÜZİDE

ÇİPAN

YÜKSEK

ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ

5

HÜSEYİN

KAVAS

YÜKSEK

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

6

BİLAL

YİĞİT

ORTA

İŞ İNSANI

7

MUSTAFA

YAĞAN

ORTA

SANAYİCİ

8

MEHMET

TURHAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

YASİN

YAKAR

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

10

SALİH

AKÇA

YÜKSEK

AVUKAT

11

SONGÜL GİZEM

YÜCEL

YÜKSEK

PSİKOLOG

12

RAMAZAN

UYAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

13

AYTEKİN

MART

YÜKSEK

ESNAF

14

YAKUP

KOCABAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ EĞİTİMCİ

15

FATİH

TOKLUCU

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

1

MULLA

ŞİMŞEK

YÜKSEK

SERBEST

2

EMİNE

DUYMAZ

ORTA

EV KADINI

3

ESMA

KÖKER

ORTA

EV KADINI

4

AHMET RECAİ

ERSOY

YÜKSEK

HEKİM

5

FATMA

YILDIZ

İLK

EV KADINI

6

ROJVAN

ULUDAĞ

ORTA

SERBEST

7

SADİYE

KELEŞ

İLK

EV KADINI

8

ERKAN

ŞENGÜL

İLK

SERBEST

9

MEHMET ALİ

KARTAL

İLK

SERBEST

10

MEVLÜT

TAŞDEMİRCİ

İLK

SERBEST

11

AZAT

SARI

ORTA

SERBEST

12

SEVİM

ŞAKAR

İLK

EV HANIMI

13

KENAN

MAÇOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

14

KARDELEN

KARAMAN

ORTA

SERBEST

15

ONUR

ARDIK

YÜKSEK

AVUKAT

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

1

BİLAL

ORTAKALAYCI

YÜKSEK

NOTER KATİBİ

2

PINAR

BABİR

YÜKSEK

SATIŞ DAN.

3

İBRAHİM

ALTINPINAR

İLK

SERBEST

4

BİLGE KAAN

ÖZDAL

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

YUNUS

KOCA

İLK

İŞÇİ

6

MUHAMMED ENES

AKUĞUR

ORTA

SATIŞ DAN.

7

AYŞE

BAĞLAMIŞ

İLK

EV HANIMI

8

ZÜLEYHA

TÜRKSEVER

ORTA

EV HANIMI

9

YAĞMUR

TOK AL

YÜKSEK

YAZAR

10

MAHİ ÖZNUR

BİLEN

YÜKSEK

MUHASEBE

11

CENAN

ŞARMAN UTKU

YÜKSEK

SERBEST

12

ÖMER

ERYETKİN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

13

NURCAN

KAYA

YÜKSEK

RESSAM

14

SERKAN TUNÇ

KEÇELİ

YÜKSEK

MÜŞAVİR

15

AYŞE

ERDOĞAN

YÜKSEK

TEKNİK RESSAM

ANAVATAN PARTİSİ

1

AHMET

İZGİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

HALİL İBRAHİM

HIZIRATA

ORTA

İŞ İNSANI

3

MUSTAFA

MALAS

ORTA

İŞ İNSANI

4

ATABEY HÜSEYİN

AÇIKGÖZ

ORTA

İŞ İNSANI

5

ERDEM

ÖNEY

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

MUSTAFA

ÇETİN

ORTA

İŞ İNSANI

7

SELİM

MUTLU

ORTA

İŞ İNSANI

8

TALHA

GÜNEŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

TUĞBA

TERKEN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

10

MESUT

ÇAĞDAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

11

EMİNE

TURAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

12

ERKAN

ESKİLER

ORTA

İŞ İNSANI

13

AHMET SAFA

DURMUŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

14

MEHMET

GÜNGÖR

İLK

SERBEST MESLEK

15

HASAN HÜSEYİN

KAPLAN

İLK

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

1

AYŞE

ÖZER

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

MEHMET

ÜNVER

YÜKSEK

İŞÇİ

3

HURİYE

TEKİN

ORTA

İŞÇİ

4

İBRAHİM

İNİŞ

YÜKSEK

VETERİNER

5

HASAN

ÇATLI

ORTA

ÇİFTÇİ

6

EMİNE

KUŞÇU

İLK

EMEKLİ

7

SERAP

ŞAHBAZ

ORTA

İŞSİZ

8

MUSTAFA

ŞAHBAZ

İLK

İŞÇİ

9

ABDULLAH

KAYA

ORTA

İŞÇİ

10

BİROL

ALP

İLK

İŞÇİ

11

LEVENT

CEYLAN

YÜKSEK

İŞÇİ

12

MEHMET

ÖNCÜL

ORTA

İŞÇİ

13

AHMET

OKUR

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

14

HÜSEYİN

YILMAZ

İLK

İŞÇİ

15

ANILCEM

KARAGEDİK

YÜKSEK

EKONOMİST

VATAN PARTİSİ

1

KAZIM

KOÇER

YÜKSEK

EMEKLİ MEMUR

2

EYLEM GÖKSU

YILDIRIM

YÜKSEK

ÇOCUK GELİŞİMCİ

3

HALİS LEVENT

BAŞEĞMEZ

ORTA

EMEKLİ İŞÇİ

4

FATMA GÖZDENUR

MERCAN

ORTA

ÖĞRENCİ

5

ALİ

USLU

ORTA

ÇİFTÇİ

6

FAHRETTİN

KÜÇÜK

YÜKSEK

EMEKLİ

7

MUSTAFA

ÇİĞDEM

ORTA

İŞÇİ

8

MEHMET ALİ

ÖZTÜRK

YÜKSEK

EMEKLİ

9

NEFİSE NİLGÜN

BİTLİSLİ

YÜKSEK

EMEKLİ

10

MUHAMMED

KOZ

ORTA

ÖĞRENCİ

11

GÜRCAN

GÜRSOY

ORTA

ÇİFTÇİ

12

HALİL

ULUDAĞ

ORTA

ÖĞRENCİ

13

ZEYNEP

KOYUNCU

ORTA

ÖĞRENCİ

14

MÜNİRE

TOMANA

ORTA

ÖĞRENCİ

15

MEVLÜDE

DİNÇBUDAK

YÜKSEK

EMEKLİ MEMUR

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

1

ABDİL

ŞEN

ORTA

İŞ İNSANI

2

MUHAMMET

DEMİR

İLK

İŞ İNSANI

3

MERİH

KESKES

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

AHMET

AKKUŞ

ORTA

İŞ İNSANI

5

ÖZLEM

DEMİRKOL

ORTA

İŞ İNSANI

6

SEYİT AHMET

KURNAZ

ORTA

İŞ İNSANI

7

NİMET

DEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

8

CİHAN

ÇİÇEK

İLK

İŞ İNSANI

9

ŞAZİYE

KARABULUT

ORTA

İŞ İNSANI

10

BURAK

DAYANKOÇ

ORTA

İŞ İNSANI

11

AHMET

AKSOY

ORTA

İŞ İNSANI

12

MEHMET ŞERİF

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

13

EROL

İLCİ

ORTA

İŞ İNSANI

14

MEHMET ALİ

TURHAN

ORTA

İŞ İNSANI

15

FURKAN

YILMAZ

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1

BARIŞ

BEKTAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

2

HASAN

EKİCİ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

3

GENÇOSMAN

KİLLİK

YÜKSEK

AVUKAT

4

ÖMER

ÜNAL

YÜKSEK

EKONOMİST

5

HALİL

ERCAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN
6

KAMİL BÜLBÜL

OKUYUCU

YÜKSEK

TARIM

7

GALİP

POLAT

YÜKSEK

EMEKLİ

8

AYŞE ALKIM

GÖKÇE

ORTA

HUKUK ÖĞRENCİSİ

9

MÜRSEL

AYRANCI

YÜKSEK

MÜHENDİS

10

EZGİ BİLGE

ARSLAN

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

11

ŞERİFE

TUNÇ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

12

MEHMET

PİRZADE

YÜKSEK

MÜHENDİS

13

DURSUN

KAPLAN

YÜKSEK

MİMAR

14

RIDVAN

ŞENYURT

YÜKSEK

ECZACI

15

TEVFİK FİKRET

İVGEN

YÜKSEK

AVUKAT

İYİ PARTİ

1

ÜNAL

KARAMAN

YÜKSEK

SPOR ADAMI

2

FAHRETTİN

YOKUŞ

YÜKSEK

MÜŞAVİR

3

SELİN

TOZOĞLU

YÜKSEK

DİĞER

4

OSMAN

FEDAİ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

5

AHMET

ÖZTÜRK

YÜKSEK

DOKTOR

6

YAŞAR

YAMAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

TOLUNAY

ÖZÇELİK

YÜKSEK

AVUKAT

8

ESRA

TOTAN

YÜKSEK

YÖNETİCİ

9

NURİ

ÜNALAN

YÜKSEK

AVUKAT

10

ERHAN

GÖKMEN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

11

HASAN HÜSEYİN

HADİMLİ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

12

ADNAN

AYYILDIZ

YÜKSEK

EMEKLİ

13

İSMAİL

AFŞAR

YÜKSEK

DİĞER

14

İBRAHİM

ÇALIŞKAN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

15

SEMA

VADİ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

ADALET PARTİSİ

1

RECEP

BÖBER

ORTA

SERBEST

2

ALİ

KAYA

ORTA

SERBEST

3

HÜSEYİN

ÖZGÖZ

YÜKSEK

EMEKLİ

4

EMİNE

ÇETİNTAŞ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

5

GAMZE BÜŞRA

DOĞAN

ORTA

SERBEST

6

MUSTAFA

DOĞAN

ORTA

SERBEST

7

AHMET

ALPARSLAN

YÜKSEK

SERBEST

8

ÖMER

AKBAY

YÜKSEK

DİN GÖREVLİSİ

9

MUHARREM

KORKMAZ

ORTA

TEKNİKER

10

AKİF

DEMİR

ORTA

SERBEST

11

HATİCE KÜBRA

İNLİDERE

ORTA

SERBEST

12

MAHMUT

AY

İLK

SERBEST

13

İBRAHİM

AY

İLK

MUHASEBECİ

14

İBRAHİM

ÇAKMAK

ORTA

SERBEST

15

ALBERK

BABAT

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

1

MEHMET

ALAGÖZ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

MEHMET

ŞEN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

ÖMER FARUK

ERDOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

4

SONGÜL

ÇETİN

YÜKSEK

SOSYAL HİZMET

5

HAKAN

DÜLGER

YÜKSEK

MİMAR

6

REMZİ

ARI

ORTA

İŞÇİ

7

İSMAİL

ÖZAVCU

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

8

ADEM

AK

ORTA

İŞ İNSANI

9

KÜBRA

KOÇAK

YÜKSEK

EMEKLİ

10

AHMET

YETKİN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

11

MEHMET TURAN

GENÇ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

12

İSA

GÜNAL

YÜKSEK

VETERİNER

13

MİRAÇ MUSA

AKAY

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

14

ŞAHİN

GÜNKAYA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

15

ÜMİT CAN

DEMİRCİ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

BAĞIMSIZ

1

HASAN ŞABAN

SERT

YÜKSEK

POLİS MEMURU

2

MEVLADEN

GÖNÜLLÜ

ORTA

SARRAF

3

HASAN FEHMİ

BIYIK

ORTA

ÖĞRENCİ

4

YÜKSEL

KIZILKAN

ORTA

SERBEST MESLEK

KÜTAHYA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

1

HÜSEYİN AVNİ

DOĞANSOY

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

MEHMET

KİRAZ

YÜKSEK

AVUKAT

3

HALİL

ÖZCAN

ORTA

TEKNİSYEN

4

MUAMMER

SARIKAŞ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

5

MUHARREM

MUTLU

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

1

AYŞE

TEMEL

ORTA

SERBEST/ÖZEL

2

ALİ

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST/ÖZEL

3

SERVET

ERTÜRK

ORTA

SERBEST/ÖZEL

4

GAMZE

CANKARA

ORTA

SERBEST/ÖZEL

5

HİLAL

GÖKÇE

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

1

FURKAN

BİLGİ

ORTA

ÖĞRENCİ

2

FURKAN

OKULEVİ

ORTA

ÖĞRENCİ

3

MAKBULE

BOZKUR

ORTA

ÖĞRENCİ

4

OĞULCAN KUTAY

KIVANÇ

ORTA

ÖĞRENCİ

5

YILDI RAY

ERDOĞMUŞ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

1

KEREM

USLUER

ORTA

İŞÇİ

2

BERFİN

GÜLSOY

ORTA

ÖĞRENCİ

3

HANİFE

SAVA

İLK

EMEKLİ

4

ERDAL EREN

BAYAR

ORTA

ÖĞRENCİ

5

İBRAHİM

ÖZBUNAR

ORTA

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

1

BORAN

YILDIRIM

ORTA

ÖĞRENCİ

2

CANSU

ÖZKUL

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

DENİZ SAYGIN

DEDE

ORTA

ÖĞRENCİ

4

LÜTFÜ SAMET

KIR

ORTA

ÖĞRENCİ

5

SANCAR ALİ

ŞAHİNBAŞ

YÜKSEK

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

1

SÜLEYMAN

GÜN

ORTA

ESNAF

2

BERK

KÜÇÜKSATICI

ORTA

SERBEST MESLEK

3

BEDİHA

BOLAT

İLK

EV HANIMI

4

YILMAZ

KAYA

ORTA

ESNAF

5

SEMRA

SALCI

ORTA

EV HANIMI

MEMLEKET PARTİSİ

1

ADEM

YILMAZ

YÜKSEK

SERBEST

2

RUMEYSA

ERKUŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

3

FATİH FURKAN

AKKURT

YÜKSEK

SERBEST

4

OZAN RIZA

ÖZGÜDEN

YÜKSEK

SERBEST

5

MUSTAFA

CANTÜRK

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

1

CÜNEYT

EROL

ORTA

İŞADAMI

2

YUNUS

SOYGÜR

YÜKSEK

ESNAF

3

HAVVA

BACAK

ORTA

MÜDÜR

4

HASAN

KESKİN

ORTA

EMEKLİ

5

YILDIRIM BAYEZID

ŞENFERAH

ORTA

İŞÇİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1

ADİL

BİÇER

YÜKSEK

AVUKAT

2

İSMAİL ÇAĞLAR

BAYIRCI

YÜKSEK

ECZACI

3

MEHMET

DEMİR

YÜKSEK

YÖNETİCİ

4

ESRA

ÖZBEK BALCI

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

5

MUSTAFA ALTUĞ

ATALAY

YÜKSEK

MÜHENDİS

YENİDEN REFAH PARTİSİ

1

OSMAN

GEZGİN

YÜKSEK

SERBEST

2

İRFAN

GÜLEÇ

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

İBRAHİM

GİRGİN

YÜKSEK

DOKTOR

4

BAYRAM

TOSUN

ORTA

EMEKLİ

5

MUHAMMET ALİ

GÜNGÖR

ORTA

İŞ İNSANI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1

AHMET

ERBAŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

MURAT

GÜL

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

MEHMET

DİNÇ

YÜKSEK

DOKTOR / ECZACI

4

ARZU

KURNAZ

ORTA

İŞ İNSANI

5

ÜLKÜ GÖKÇEN

KEHRİBAR

YÜKSEK

ŞİRKET YÖNETİCİSİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

1

AYŞEGÜL

KORKUTAN

ORTA

SERBEST

2

BİLAL

BİLİN

ORTA

İŞÇİ

3

AZİME

DAŞ

ORTA

EMEKLİ

4

NİHAT

YILDIRIM

İLK

İŞÇİ

5

FİLİZ

PEŞTEK KESKİN

ORTA

EV KADINI

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

1

İBRAHİM BEYTULLAH

SAYAR

YÜKSEK

İŞÇİ

2

ADNAN

PAK

İLK

İŞÇİ

3

MUSTAFA

ÖZMEN

ORTA

İŞÇİ

4

BURAK ŞERİF

KARATEKE

ORTA

İŞÇİ

5

UTKU

ÇİFCİ

ORTA

ÖĞRENCİ

ANAVATAN PARTİSİ

1

HALİL

BİLGİÇ

YÜKSEK

EMEKLİ ASKER

2

ALİ RIZA

DOĞAN

ORTA

EMEKLİ

3

ESAT

TEKİN

ORTA

SERBEST MESLEK

4

ERSEL

ALTINSOY

ORTA

EMEKLİ

5

YAŞAR

ÖZTÜRK

ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

1

BİRSEN

ADEKA

ORTA

İŞÇİ

2

HAKAN

ESEN

ORTA

ÖĞRENCİ

3

MURAT

GENÇER

ORTA

İŞÇİ

4

KEMAL

BİN

İLK

İŞÇİ

5

HÜSEYİN

AKDAĞ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

VATAN PARTİSİ

1

İBRAHİM

KAYA

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

2

MEHMET

KARANLIK

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

İBRAHİM

KASAPOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

4

ABDULLAH

ÖZOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

5

SERACETTİN

KARAOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ ŞEHİR UZMANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1

ALİ FAZIL

KASAP

YÜKSEK

DOKTOR

2

AHMET

SUNAR

YÜKSEK

SERAMİK MÜHENDİSİ

3

GÜLER EZGİ

DOĞAN TURAN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

4

HAŞİM

ERTEKİN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

5

KEREM

ERKUL

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

İYİ PARTİ

1

ORHAN

ÖZATİK

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

ŞEYDİ

KARAKUŞ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

EROL

ERTÜRK

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

4

NURCAN

DUYGU

YÜKSEK

EĞİTMEN

5

TANSU

COŞKUN

YÜKSEK

ESNAF

ADALET PARTİSİ

1BÜLENT

MANDAL

YÜKSEK

SERBEST

2

MURAT

MAZI

İLK

SERBEST

3

SEMİHA

ERDOĞAN

İLK

SERBEST

4

MÜCAHİT

YILDIZ

ORTA

SERBEST

5

CEMİL

BALOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

1

ŞİNASİ

ATAY

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

NAZIM

KILIÇ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

ALİ CAN

DAYLAN

YÜKSEK

ÖZEL GÜVENLİK

4

HAMDİ UĞUR

BEŞE

YÜKSEK

BANKACI

5

BURAK ORKUN

ARAT

YÜKSEK

DIŞ TİCARET

(Sürecek)

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Haberler

title