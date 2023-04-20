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YSK, milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14)

YSK, milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

KARS İLİ ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HANDAN

YAKIN

ORTA

ÖĞRENCİ

2

OLGUN

POLAT

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

AHMET DURAN

GÜVENER

YÜKSEK

ESNAF

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUSUF BARAN

TİMUR

ORTA

İŞÇİ

2

UMUT

ALDEMİR

İLK

İŞÇİ

3

HANIM

ÖZTÜRK

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BARIŞ

ŞAYİR

ORTA

SERBEST

2

EREN

SELANİK

YÜKSEK

AVUKAT

3

ALİ AYTAÇ

MEHMETOĞLU

YÜKSEK YÖNETMEN YARDIMCISI

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

HİÇKORKMAZ

ORTA

İŞÇİ

2

GÜLSEREN

ERCAN

ORTA

EMEKLİ

3

FUNDA

ODABAŞ

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAKUP

ÖZARSLANTÜRK ORTA

EMEKLİ

2

ÖZAY

KARABAĞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

MAHİR

KARABAĞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YÜKSEL

ÇOLPAN

ORTA

İŞÇİ

2

CEVDET

ALTIN

İLK

İNŞAAT USTASI

3

EMİNE

ÖZTÜRK

YÜKSEK

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ UZMANI

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET GÖKHAN

ARAÇ

ORTA

ÖĞRENCİ

2

ERCAN

ÇINAR

ORTA

SERBEST

3

KENAN

OLGUN

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMET

KARAHAL

YÜKSEK

MUHASEBE

2

GÜLTEKİN

BULUT

ORTA

SERBEST

3

KAMAL

AYDEMİR

İLK

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADEM

ÇALKIN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

YUNUS

KILIÇ

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

3

SERKANT

AYKUL

YÜKSEK

ÇEVRE MÜHENDİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

KIZILTAŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

OKAY

AKARÇAY

YÜKSEK

TEKNİKER

3

ERTÜRK

TOPÇU

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TANER

GÖKÇEK

ORTA

İŞ İNSANI

2

UĞUR

BOY

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

HALİL KEREM

AYDIN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜLÜSTAN

KILIÇ KOÇYİĞİT

YÜKSEK HEMŞİRE

2

GÜLCAN

ALP

YÜKSEK

SERBEST

3

SERTAÇ

ÇELİKKALELİ

YÜKSEK

AVUKAT

ADALET BİRLİK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKAN

YÜKSEL

ORTA

SERBEST

2

GÖKHAN

MEMİŞ

ORTA

SERBEST

3

BEDİRHAN

YİĞİT

YÜKSEK

SERBEST

YENİLİK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SELÇUK

ALTUNBEY

İLK

SERBEST

2

YAKUP

ALTUNBEY

ORTA

SERBEST

3

CAN

ALTUNBEY

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÜRMELİ

KARABULUT

İLK

İŞÇİ

2

SİBEL

KALKAN

ORTA

MUHASEBECİ

3

ORHAN

SAYĞILI

YÜKSEK

İŞLETMECİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYŞEN

ARDA İŞÇİ

ORTA

ESNAF

2

ÖMER

GÜNER

İLK

ŞOFÖR

3

KADRİYE

YILDIRIM

ORTA

EV HANIMI

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ATA

PELVANOĞLU

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

2

SEMRA

KALKAN

ORTA

İŞÇİ

3

KAYRA

ÇANAKÇI

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CENGİZ

SATI

ORTA

İŞ İNSANI

2

SONGÜL

BENZER

ORTA

İŞ İNSANI

3

MEHMET

ACAR

İLK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İNANAKGÜN

ALP

YÜKSEK

AVUKAT

2

ONUR

ULUDAŞDEMİR

YÜKSEK

ELEKTRİK MÜHENDİSİ, SİYASET BİLİMCİ

3

EVREN

YERDELEN

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALPASLAN

YÜCE

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

AYTAÇ ERMAN

KESGİN

YÜKSEK

DOKTOR

3

AYŞE

TARLAK YILMAZ

YÜKSEK

İŞ KADINI

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EBRÜL

MUTLU

ORTA

SERBEST

2

MEHTAP

İŞİN BİLGİN

ORTA

SERBEST

3

LEVENT

LAÇIN

ORTA

SERBEST

KASTAMONU ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NECATİ

SOFUOĞLU

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

İBRAHİM HALİL

EMRULLAH

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

HATİCE

CAN

İLK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET CEMİL

ARCAN

YÜKSEK

EMEKLİ

2

SEDA

BARASİ

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

3

ENVER

ÇAKMAK

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ULAŞ

ÖZER

YÜKSEK

MÜZİSYEN

2

SELÇUK

TAN

ORTA

İŞÇİ

3

HAKAN

BULUT

YÜKSEK

SERBEST

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HATİCE

Under

İLK

İŞÇİ

2

CENNET

KURYEN

YÜKSEK

EMEKLİ

3

BERK

KAYA

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UĞUR BERK

TÜRKMENOĞLU

YÜKSEK

İŞÇİ

2

SAMİ CAN

GÖKOĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

BERİVAN CANSU

KORKMAZ

YÜKSEK

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

METE

TAFRACI

ORTA

SANATÇI

2

ERKAN

ÖZGÜL

ORTA

MAĞAZA MÜDÜRÜ

3

BAYRAM

BAKIRCI

ORTA

ÇİFTÇİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

BAŞESGİOĞLU

ORTA

EMEKLİ

2

AYTEN

URGANİOĞLU

ORTA

EMEKLİ

3

YUNUS EMRE

KAY

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MAHİR

ALAY

ORTA

İŞ ADAMI

2

SATILMIŞ

KÜLÇE

ORTA

EMEKLİ

3

ERHAN

BAŞER

ORTA

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HALİL

ULUAY

YÜKSEK

AVUKAT

2

FATMA SERAP

EKMEKÇİ

YÜKSEK

AVUKAT

3

MEHMET

UMUR

ORTA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

DEMİR

ORTA

TÜCCAR

2

KAĞAN

YORULMAZ

YÜKSEK

ESNAF

3

HAYRİ

ÇELİK

ORTA

EMEKLİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMİN

ÇINAR

ORTA

ESNAF

2

ALPEREN

ÖZMEN

YÜKSEK

AVUKAT

3

ENGİN

UZUNER

ORTA

ESNAF

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BERRİN

SELBUZ

YÜKSEK

İŞÇİ

2

FİKRET

TUFANYAZICI YÜKSEK

YÜKSEK EMEKLİ

3

SÖZDAR

AKDOĞAN

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET OĞUZHAN

MERSİN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

EMRE

POLAT

ORTA

İŞ İNSANI

3

MERT

METİN

YÜKSEK

HUKUKÇU

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

ÖZCAN

ORTA

SERBEST

2

NAZLI NAFİYE

GEZGİN

ORTA

İNSAN KAYNAKLARI

3

MEHMET İBRAHİM

YILMAZ

ORTA

BİLİŞİMCİ

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHTAP

GÜLER

ORTA

İŞÇİ

2

METİN

ÇOBAN

ORTA

İŞÇİ

3

ALİ HAYDAR

KOPAL

ORTA

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÖKHAN

CEYLAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

EMRE

ÇAĞLAR

ORTA

İŞ İNSANI

3

BURAK

SU

ORTA

TEKNİSYEN

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL

GÖK

ORTA

NAKLİYECİ

2

MUSTAFA

DOĞAN

ORTA

ÇİFTÇİ

3

BÜNYAMİN

GÜLCAN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

E RAY

İLİŞ

ORTA

İŞ İNSANI

2

ARABKHAN

ALİYEV

ORTA

İŞ İNSANI

3

FERHAT

ULUK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

BALTACI

YÜKSEK

HARİTA MÜHENDİSİ

2

KADİR

YALÇIN

YÜKSEK

TARIM

3

ZİVER

KAPLAN

YÜKSEK

EMEKLİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

KATAR

ORTA

İŞ İNSANI

2

METİN

ATEŞ

ORTA

EMEKLİ

3

MUSTAFA

GÜVENÇ

YÜKSEK

MÜHENDİS

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

KURT

İLK

SERBEST

2

DEVLET

AVCIL

İLK

SERBEST

3

NURİ

AKÇA

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZCAN

BÜYÜKŞEN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

ASLI HAN

KOCA

YÜKSEK

ECZACI

3

ARİF EMRE

SÜRÜCÜ

YÜKSEK

AVUKAT

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN DOĞAN

VURDU

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

KAYSERİ İLİ ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

İDİZ

ORTA

TEKNİKER

2

OSMAN

İKİNCİ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

MEHMET

SÜMER

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

4

HAYRETTİN

CENGİZ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

5

NADİ

KAYNAK

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

6

HASAN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

7

MENDUH

TOKYAY

ORTA

SERBEST

8

EDA

PINARBAŞI

YÜKSEK

İŞLETMECİ

9

AHMET

YARILKAYA

ORTA

SİGORTACI

10

ÖMER

ULUTEKİN

ORTA

ELEKTRİKÇİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÜREYYA

ARCAN KARA

YÜKSEK

AVUKAT

2

YAKUP

TİMUR

ORTA

İŞÇİ

3

ARİF

DURAN

ORTA

İŞÇİ

4

NURAN

TÜREL

ORTA

SERBEST/ÖZEL

5

FURKAN AZAT

ERDEM

ORTA

SERBEST/ÖZEL

6

NURULLAH

ARSLAN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

7

AZİME

KURT

ORTA

SERBEST/ÖZEL

8

SELAMİ

ÇATAR

ORTA

SERBEST/ÖZEL

9

EYÜP

AKIN

ORTA

İŞÇİ

10

ENES

ATAŞ

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ RIZA

AYDIN

YÜKSEK

EMEKLİ AYM RAPORTÖRÜ

2

SEVDA

ÇİÇEK

ORTA

ÖĞRENCİ

3

FATMA

İPLİKCİ

ORTA

EV KADINI

4

HAVİSE

ATLI HAN

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

5

NEZİHE

ÖZDEMİR

ORTA

EMEKLİ

6

BERKAN

KARAKAYA

ORTA

ÖĞRENCİ

7

MUHAMMED

BAYRAM

ORTA

MAKİNE OPERATÖRÜ

8

MURAT

KARAKAYA

ORTA

MÜZİSYEN

9

MELİH CAN

GÖKMENOĞLU

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

10

BERFİN

GİŞİOĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OGÜN

DURAN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

PINAR

AVCI

ORTA

İŞÇİ

3

MEHMET

CERAN

İLK

İŞÇİ

4

BERKAN

DERUN

ORTA

ÖĞRENCİ

5

UMUT

KURUÇ KILÇER

YÜKSEK

ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI

6

BAŞAK

ODABAŞ

İLK

ÖĞRENCİ

7

SUPHAN

SUCUĞ

İLK

EV KADINI

8

SONGÜL

OK ÇATALTEPE

ORTA

İŞÇİ

9

BİLGÜTAY HAKKI

DURNA

YÜKSEK

AVUKAT

10

OZAN

KEÇECİ

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TEBESSÜM ZERİL

ÖZDAĞ

YÜKSEK

İŞÇİ

2

İLDENİZ

KOKSAL

YÜKSEK

EMEKLİ

3

AHMETSAMED

MUTLU

YÜKSEK

İŞÇİ

4

YUSUF CAN

COŞKUN

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

MEHTAP

KAYA

YÜKSEK

İŞÇİ

6

CEM TOLGA

YILDIZ

YÜKSEK

İKTİSATÇI

7

ÖZGE

İNAL

YÜKSEK

İŞÇİ

8

ALİ

ÖZÜLKE

YÜKSEK

İŞÇİ

9

MESUT KAAN

AKTOP

ORTA

ÖĞRENCİ

10

MERT

AKYÜZ

ORTA

ÖĞRENCİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EYÜP

KUTAY

ORTA

İŞ İNSANI

2

AHMET

DUVAN

ORTA

SERBEST MESLEK

3

MEHMET

GÜVEN

ORTA

ESNAF

4

ERGÜN

SAVRUM

ORTA

SERBEST MESLEK

5

ESER

YILMAZ

ORTA

ESNAF

6

MESUT

ERBAY

ORTA

ESNAF

7

ERGUN

ERDOĞAN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

8

YASİN

ALTIPARMAK

ORTA

SERBEST MESLEK

9

MUSTAFA

SARIDUMAN

YÜKSEK

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

10

MEHMET

BEDER

İLK

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

ÇETİN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

FURKAN AHMET

TECER

ORTA

ÖĞRENCİ

3

BEYZA

ŞAHİN

ORTA

ÖĞRENCİ

4

TUNAHAN

ÖNDER

ORTA

SERBEST

5

YUSUF İHSAN

ATASUN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

İSMAİL FURKAN

ALTAN

YÜKSEK

AVUKAT

7

ALİ KEREM

YAĞCIOĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

8

NURİ FURKAN

SARI

ORTA

ÖĞRENCİ

9

YASİR

ÇAKMAK

ORTA

ÖĞRENCİ

10

YILMAZ

ALTIN

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKAN

SATILMIŞ

İLK

SANAYİCİ

2

ATİLLA

ÖNİZ

ORTA

SANATÇI

3

MURAT

KELEK

ORTA

SANAYİCİ

4

ERCAN

YOZGAT

ORTA

ESNAF

5

FATİH

KOÇ

ORTA

İŞADAMI

6

AHMET

YILDIZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

RAMAZAN

GÜNEŞ

İLK

SANAYİCİ

8

CENGİZ

GÖKSÜN

İLK

EMEKLİ

9

BÜNYAMİN

MERT

İLK

ESNAF

10

GAZİ

KARATAŞ

İLK

MÜTEAHHİT

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HULUSİ

AKAR

YÜKSEK

SUBAY ORGENERAL

2

AYŞE

BÖHÜRLER

YÜKSEK

YAPIMCI-SİNEMA

3

ŞABAN

ÇOPUROĞLU

YÜKSEK

İKTİSAT

4

MURAT CAHİD

ÇINGI

YÜKSEK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

5

SAYIN BAYAR

ÖZSOY

YÜKSEK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

6

MAHMUT

GÜRCAN

YÜKSEK

EKONOMİST

7

EMİNE

TİMUÇİN

YÜKSEK

DİĞER MUHASEBECİLER

8

HÜSEYİN CAHİT

ÖZDEN

YÜKSEK

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

9

HÜSEYİN

OKANDAN

YÜKSEK

TEKSTİL MÜHENDİSİ

10

DENİZ MUSTAFA

ÇAĞAN

YÜKSEK

GAZETECİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖNDER

NARİN

ORTA

ESNAF

2

ERCAN

ARAŞ

ORTA

ESNAF SANAYİCİ

3

ALİ

RIZVAN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

4

SELVER

BOZTAŞ

ORTA

SAĞLIK ÇALIŞANI

5

ADEM

KAHVECİ

ORTA

YAPI DENETİM İNŞAAT

6

MURAT

YILMAZ

ORTA

ESNAF

7

CENGİZ

GENÇTÜRK

YÜKSEK

ESNAF

8

GÖKHAN

DUMAN

ORTA

YÖNETİCİ

9

HÜSEYİN

ACARI

ORTA

FIRINCI

10

YUSUF

ADIYAMAN

ORTA

TEKNİKER

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL

ÖZDEMİR

YÜKSEK

MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ

2

MUSTAFA BAKİ

ERSOY

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

ADNAN

İNCETOPRAK

ORTA

KUYUMCU

4

METE

KURT

YÜKSEK

YÖNETİCİ

5

MÜLAYİM GÜL

AKARSU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

ERGÜN

ERYILMAZ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

7

ERTUĞRUL

YÜCEBAŞ

YÜKSEK

BİLGİSAYAR DONANIM / ELEKTRİK

8

KAYHAN

SARAÇ

YÜKSEK

AVUKAT

9

MUSTAFA

BOZKURT

ORTA

KUYUMCU

10

BATUHAN BERKE

BAŞPINAR

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DAĞISTAN

BUDAK

İLK

İŞ İNSANI

2

NURAN

ERGEN KILIÇ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

HASAN

DAŞKIN

YÜKSEK

SERBEST

4

FADİK

TEMİZYÜREK

YÜKSEK

İŞÇİ

5

İZZET

KAPLAN

ORTA

İŞÇİ

6

RANA

BERK

YÜKSEK

İŞÇİ

7

İHSAN

SARIYAR

İLK

SERBEST

8

SELMA

KARAMAN

ORTA

EV KADINI

9

ALİ

ÇELEBİ

ORTA

İŞÇİ

10

NECLA

AKTAY

İLK

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BİLGİN

ASLAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

NAZIR

KAPUSUZ

YÜKSEK

İKTİSAT

3

İLAYDA

TOK

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

4

ÖZLEM

DEMİR

ORTA

ÖĞRENCİ

5

SERCAN

LAÇIN

ORTA

DESİNATÖR

6

EREN

GÜRPINAR

YÜKSEK

İŞÇİ

7

AHMET

İŞBİLEN

YÜKSEK

EMEKLİ

8

BERİL

KARABULUT

YÜKSEK

TASARIM UZMANI

9

CEVHER

ÖZBOLAT

ORTA

EMEKLİ

10

AYSEL

DUMAN

YÜKSEK

EMEKLİ

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AZİZ

AYDIN

YÜKSEK

SERBEST

2

MUSTAFA

ACER

YÜKSEK

UÇAK MÜHENDİSİ

3

MUHAMMED

ASLAN

YÜKSEK

BİLGİSAYAR

4

LEVENT

TEKE

ORTA

SERBEST

5

ŞUAYİP

GÜLHAN

YÜKSEK

MUHASEBECİ

6

FATİH

EYMUR

ORTA

EMEKLİ

7

BEKİR

ŞAHİN

ORTA

ESNAF

8

NECİP

YILMAZ

İLK

SERBEST

9

KAZIM

ZEHİR

ORTA

SERBEST

10

HAYATİ

DAVUT

İLK

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FEVZİ ENDER

FERAHBAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

2

NUH

YAVUZ

İLK

İŞÇİ

3

MİHRAP

KESKİN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

4

ZEYNEP

KOPAL

İLK

İŞÇİ

5

MUSTAFA

TAŞAR

İLK

İŞÇİ

6

MERYEM

GENÇER

İLK

İŞÇİ

7

BURAK

GÖL

YÜKSEK

MÜHENDİS

8

DERVİŞ MUSTAFA

AĞANER

ORTA

İŞÇİ

9

DENİZ

ÖZAYDIN

ORTA

İŞÇİ

10

HAKAN

BORAZAN

ORTA

ÇİFTÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ATAKAN

ACAR

ORTA

İŞ İNSANI

2

CANER

BOYRAZ

YÜKSEK

AVUKAT

3

İBRAHİM

YALÇIN

ORTA

EMEKLİ

4

FERUDUN

ÖZCAN

İLK

İŞÇİ

5

EROL

GÜVENÇ

ORTA

EMEKLİ

6

MEHMET

ŞENALTUN

YÜKSEK

ESNAF

7

AYSEL

BÜYÜKBAŞ

ORTA

ÖĞRETMEN

8

BAYRAM

ÖZKAN

ORTA

FIRINCI

9

ZİYA

AKBUCAK

ORTA

İŞ İNSANI

10

EBUBEKİR

BİLGİ

ORTA

ESNAF

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EYÜP SALAHATTİN

KARAKAŞ

YÜKSEK

DOKTOR

2

GÜRKAN

DEMİR

YÜKSEK

GAZETECİ

3

YİĞİT ALP

YURDAKUL

YÜKSEK

AŞÇI

4

HACI BEKİR

ÖZKARCI

YÜKSEK

İŞÇİ

5

ERDOĞAN

DEMİR

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

6

ALİ

DADI

İLK

BOYACI

7

İBRAHİM

KANİ

YÜKSEK

MADEN MÜHENDİSİ

8

ASİYE

IŞIK

İLK

EV HANIMI

9

HASAN

BEKER

ORTA

İNŞAAT USTASI

10

GÜZİDE

KÜLAH

ORTA

EV HANIMI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AŞKIN

GENÇ

YÜKSEK

EKONOMİST İŞ İNSANI

2

MAHMUT

ARI KAN

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

BURHAN BAHADIR

ÖZSOY

YÜKSEK

SAĞLIK TURİZİMİ

4

ZÜLKÜF

ARSLAN

YÜKSEK

AVUKAT

5

ÜMİT

ÖZER

YÜKSEK

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

6

ÖZGEN

AYDINCAK

YÜKSEK

DOKTOR (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

7

ALİ

ÇETİN KAYA

YÜKSEK

UZMAN DOKTOR (DOÇENT)

8

ONUR SERGEN

DOĞAN

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

9

İBRAHİM

KAAN

YÜKSEK

AVUKAT

10

NİYAZİ

ÜNALMIŞ

YÜKSEK

AVUKAT

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DURSUN

ATAŞ

ORTA

DİĞER

2

ABDULLAH İLKER

SUNGUR

YÜKSEK

AVUKAT

3

HÜSEYİN CENGİZ

GÜRBÜZ

YÜKSEK

DOKTOR

4

BETÜL

TOSUN

YÜKSEK

İŞ KADINI

5

KAZIM

YÜCEL

ORTA

İŞ İNSANI

6

SERAP

DURMUŞ

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

7

SÜLEYMAN

BOZKURT

YÜKSEK

AVUKAT

8

MEHMET SEBATİ

ATAMAN

YÜKSEK

E. ASKER

9

SEDAT

KİLİNÇ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

10

BELGÜZAR

KILIÇ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERAP

ALTUNTAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

2

ŞEVKET MURAT

APAYDIN

YÜKSEK

TIP DOKTORU

3

İSMAİL

TANRIÖVEN

YÜKSEK

AVUKAT

4

AHMET

EROL

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

5

ABİDİN

SAĞDIÇ

ORTA

MATBAĞACI

6

FATMA

METİN

ORTA

ÇİFTÇİ

7

CAN

GÜMÜŞ

YÜKSEK

LOJİSTİK

8

FEDAKAR

SONYÜREK

YÜKSEK

EMEKLİ

9

AHMET

YİĞİT

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

10

MEHMET FURKAN

BOYA

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VEDAT ALİ

ÖZIŞIK

ORTA

ÇİFTÇİ

2

MUTLU

AKKAYA

ORTA

SERBEST MESLEK

3

AHMET

ÜLGEN

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

EMRE

ÇAKMAKÇİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

BİLAL

BULUT

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

KIRIKKALE ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HACI ÖMER

ALGÜL

YÜKSEK

SERBEST

2

İSMAİL

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST

3

HASAN HÜSEYİN

YİĞİT

YÜKSEK

İŞ İNSANI

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RIZA

ÖZDEMİR

İLK

İŞÇİ

2

MUSTAFA

KORKMAZ

İLK

İŞÇİ

3

MEHMET HAKKI

i DOĞ

İLK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL HAKKI

GÜLER

İLK

EMEKLİ

2

PERİHAN

ÇÖKER ÇETİNKAYA

YÜKSEK

EMEKLİ BANKACI

3

FATMA

SİNEMCE ŞAHİN

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

ÖZMEN

İLK

EMEKLİ

2

MELİS

ALKILIÇ

İLK

ÖĞRENCİ

3

YAKUP

PEHLİVAN

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BAYRAM

ŞEKER

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

ÖMER TAN

BASTI

YÜKSEK

İŞÇİ

3

BAŞAK

GRAMMEŞİN ARSLAN

YÜKSEK

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DURAN

YILDIZ

İLK

SERBEST

2

MEHMET

BÖLGE

İLK

EMEKLİ

3

İSA

ÇAKMAKLI

ORTA

AŞÇI

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

AKKOYUN

YÜKSEK

MİMAR

2

ALP EREN

AÇIKBAŞ

YÜKSEK

GAZETECİ

3

KÜBRA

YAMAN

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

SU

İLK

SANAYİCİ

2

MURAT

GÜNEŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

ALPER

ZARARSIZ

ORTA

TEKNİSYEN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

KAPLAN

YÜKSEK

İŞLETME

2

3

ERGÜN

MUHAMMET EMİN

TEKİN

AVUNDUKLUOĞLU

ORTA

YÜKSEK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ (ÖZEL SEKTÖR)

EKONOMİST

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ARİF

ERDAL

ORTA

ESNAF

2

FERHAT

UYSAL

YÜKSEK

ESNAF

3

MEHMET

PEKTAŞ

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HALİL

ÖZTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

2

MELİKE

BORAN İSMAİLOĞULLARI

YÜKSEK

AVUKAT

3

MENDERES

ERAY

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BURAK

ÇOĞALAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

RAHİME

KÜRKÇÜ

İLK

EV KADINI

3

VELAT

AYGÜN

ORTA

İŞÇİ

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN

LÜY

ORTA

EMEKLİ

2

ERCAN

BAŞARAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

HASAN

AYKUL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BERHAN

ÖDEMİŞ

YÜKSEK

SERBEST

2

ŞEVKİ

ANIK

ORTA

SERBEST MESLEK

3

İSMAİL

ASLANLI

ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEMRA

EFE

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

MEHMET CİHAN

ÇAKIR

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

KEMAL

ÖZDEMİR

İLK

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CANTAŞ

KIYMAZ

ORTA

EMEKLİ

2

MURAT

DELİBAŞ

ORTA

EMEKLİ

3

MEHMET

KOÇ

İLK

SERBEST MESLEK

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SAMİ

PEHLİVANLI

YÜKSEK

AVUKAT

2

NEZİH

GÜLŞEN

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

3

ZEYNEL

KAYA

İLK

EMEKLİ İŞÇİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ÖNAL

YÜKSEK

AVUKAT

2

ÖMER

ELDEMİR

YÜKSEK

MİMAR

3

ÜMİT

DUMAN

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BÜLENT ŞÜKRÜ

ALTI NİŞİ K

ORTA

İŞ İNSANIİ

2

ORHAN

KILIÇ

YÜKSEK

BİLİŞİM UZMANI

3

SEVİM

PEHLİVANLI ÖZBEK

ORTA EMEKLİ

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET UĞUR

TALU

ORTA

SERBEST

2

ORHAN

DAĞ

ORTA

SERBEST

3

AHMET CAN

ŞENGEZER

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TUĞBA

DEMİRBAĞ

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

2

MUHAMMED YASİR

AKSU

YÜKSEK

TIP DOKTORU

3

YASEMİN

POLATLI

ORTA

ESNAF

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

BABACAN

ORTA

SERBEST MESLEK

KIRKLARELİ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEVİL GÜLCAN

GÖREN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

MEHMET

CEYLAN

YÜKSEK

LİSE

3

KEMAL

YÖRÜK

YÜKSEK

EMEKLİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HANİFİ

EREN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

HAZAN

DEMİR

YÜKSEK

SERBEST

3

İBRAHİM

ŞENER

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EFE

ÖZDEMİR

ORTA

ÖĞRENCİ

2

BERKE

ÖZDEMİR

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

ONUR

ERKÖSE

YÜKSEK

MÜHENDİS

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

ATLI KAN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

EFKAN

DUMAN

ORTA

İŞÇİ

3

MUHAMMED CEMİL

BALTA

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERPİL

KOZAR

ORTA

EV KADINI

2

COŞAR

CÖMERT

ORTA

İŞÇİ

3

BÜLENT

TAŞOĞLU

ORTA

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NASİH BÜLENT

TOYBOY

YÜKSEK

DİŞ DOKTOR

2

NAİL

ERDAN

İLK

MUHASEBECİ

3

FETTAH

ÜSTÜN

ORTA

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ASLI

ELİGÜZEL

ORTA

GÜZELLİK UZMANI

2

İDİL

ÖZKAN

YÜKSEK

EMEKLİ

3

GİZEM

DOĞAN

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERCAN

ANDAÇ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

ANIL

SARPDERE YÜKSEK

İŞÇİ

3

KEMAL

KARAKAŞ

ORTA

ÇİFTÇİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET GÖKHAN

SARIÇAM

YÜKSEK

AVUKAT

2

HÜSEYİN

TUZCU

ORTA

SERBEST

3

NEŞE

KİRAZ

YÜKSEK

AVUKAT

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUSUF

AYDIN

YÜKSEK

İLAHİYATÇI

2

RIDVAN

ÖZAY

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

UFUK

ÖZKARACAN YÜKSEK

AVUKAT

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NUR AYBÜKE

BAYBAŞ

YÜKSEK

BÜROKRAT

2

GAMZE

BOZDEMİR

YÜKSEK

SİGORTACI

3

ALAATTİN ERSAN

ŞENYİĞİT

ORTA

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MERAL

GARİP

YÜKSEK

İŞÇİ

2

ERDAL

TEKTAŞ

ORTA

SERBEST

3

AYŞEN ECE

KAVAS

YÜKSEK

SOSYOLOG

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZEYNEP

BİLGİÇ

ORTA

İŞÇİ

2

YILMAZ

BİÇER

ORTA

ESNAF

3

DENİZ

ÖZTÜRK ERGÜN

YÜKSEK İÇ MİMAR

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMRE CAN

YAVUZ

YÜKSEK

SERBEST

2

ABDULHAMİD

TİLKİ

YÜKSEK

SERBEST

3

SEMİH

TEMİZEL

YÜKSEK

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ ERDİNÇ

KÖLEOĞLU

İLK

İŞ İNSANI

2

MUSTAFA SAMET

KALENDER

ORTA

İŞ İNSANI

3

YUNUS EMRE

BAŞBEKÇİ

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DEVLET

POLAT

YÜKSEK

SERBEST

2

İLKER ENES

ÖZTÜRK

ORTA

SAĞLIKÇI

3

OSMAN

EREN

YÜKSEK

SERBEST

S.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MERAL

KÜÇÜKOSMANOĞLU YÜKSEK

YÜKSEK EMEKLİ

2

SACİT

ERKAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

MEHMET

KARACA

ORTA

EMEKLİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜRKAN

OLUR

İLK

ŞOFÖR

2

FATMA

GÜNEN

ORTA

SERBEST MESLEK

3

HALİS

NAR

İLK

SERBEST MESLEK

VATAN PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞEBNEM

ÇAKIR

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

2

SELDA

KILIÇ

ORTA

KOZMETİK UZMANI

3

HÜSEYİN

ŞAHİN

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OKAN

BOZKUŞ

ORTA

İŞ İNSANI

2

ŞEYHMUS

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

3

MURAT

VAROL

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VECDİ

GÜNDOĞDU

İLK

ESNAF

2

FAHRİ

ÖZKAN

ORTA

SERBEST MESLEK

3

HATİCE GÜL

BİNGÖL

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

İYİ PARTİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TÜRKER

YÖRÜKÇÜOĞLU

YÜKSEK

MÜŞAVİR

2

SİBEL

PİŞKİN

YÜKSEK

AVUKAT

3

İRFAN

GÖKLER

İLK

DİĞER

ADALET PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HALİL

ÖZCAN

İLK

SERBEST

2

ADEM

BİLİCİ

YÜKSEK

SERBEST

3

SULTAN

İNCİ BATI

İLK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

s.

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAVUZ SELİM

ULUBAŞ

YÜKSEK

TÜCCAR

2

KAAN

OKUMUŞ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

3

MERT ŞAHİN

ÜSTÜN

İLK

SERBEST

BAĞIMSIZ

NOADISOYADIÖĞRENİMMESLEĞİ
1AHMETMÜNÜRBEDERLİYÜKSEKKİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ
2SEZERDÜNDARLIİLKESNAF
KIRŞEHİR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BİLAL

ŞENTÜRK

ORTA

SERBEST

2

MAHMUT

AĞCA

ORTA

METAL İŞLERİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CENNET

SEVİNÇ

İLK

SERBEST/ÖZEL

2

CELAL

DENİZ

YÜKSEK

EMEKLİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULKADİR

DAĞISTAN

ORTA

EMEKLİ

2

HANDAN

SEVİM DEMİRAYAK

YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULHALİM

YILDIRIM

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ÖZER

ÇELİK

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEMİNE

ŞEKERTÜRK ORTA

EV KADINI

2

ERSAN

ŞAHİN

YÜKSEK

MÜHENDİS

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

ATABEY

ORTA

ESNAF

2

ALİ

KARAKUŞ

ORTA

İŞ İNSANI

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜLAY

BALTALIK

ORTA

SERBEST

2

KERİM

ORHAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

USLU

İLK

ESNAF

2

SERTAN

BEDİRHAN

ORTA

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NECMETTİN

ERKAN

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR-KAMU

2

OSMAN

ARSLAN

YÜKSEK

DİĞER UZMAN TIP DOKTORLARI

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BİLAL ÇAĞRI

KAYA

YÜKSEK

AVUKAT

2

ALİ

YAŞAR

YÜKSEK

MUHASEBE

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ AYDIN

AKPINAR

YÜKSEK

AVUKAT

2

MEHMET

AY

ORTA

İŞ İNSANI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

KARAMAN

YÜKSEK

EMEKLİ

2

BEHİYE

AKYOL

İLK

EV KADINI

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SİNAN

YILDIRIM

ORTA

İŞÇİ

2

FUNDAGÜL

DEMİRKOL

YÜKSEK

YAZAR

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İZZETHAN

YAVUZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

MUHARREM

AKALAN

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

CANBOLAT

YÜKSEK

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

2

OĞUZHAN

EMİR

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEREN YAĞMUR

TÖRÜN

YÜKSEK

İŞÇİ

2

BAYRAM

KARKIN

YÜKSEK

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞEVKET

GÖÇMEN

ORTA

İŞ İNSANI

2

MURAT

KARACA

ORTA

MÜTEAHHİT

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VOLKAN

KILIÇASLAN

YÜKSEK YAZILIMCI

2

İLKER

ÖZKAMALI

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHSİN

ÇEKDEMİR

ORTA

GAZETECİ

2

ALİ İHSAN

ÇORLU

İLK

TEKSTİLCİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

METİN

İLHAN

YÜKSEK

TIP DOKTORU

2 ŞEREF BARAN

GENÇ

YÜKSEK

ECZACI

İYİ PARTİ

S. NO ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1 TURAN

YILDIRIM

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2 ASAF

KAYAOĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

ADALET PARTİSİ

S. NO ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1 ÖZGEN

YALÇIN KAYA

ORTA

TURİZİMCİ

2 ASYA

GOLCÜ

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1 MUSTAFA

KILIÇ

YÜKSEK

EMEKLİ AKADEMİSYEN

2 TAYFUN

SAATÇİ

ORTA

EMEKLİ

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