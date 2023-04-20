YSK, milletvekili kesin aday listesini açıkladı (14)

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
KARS İLİ ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HANDAN
|YAKIN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|OLGUN
|POLAT
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|AHMET DURAN
|GÜVENER
|YÜKSEK
|ESNAF
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUSUF BARAN
|TİMUR
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|UMUT
|ALDEMİR
|İLK
|İŞÇİ
|3
|HANIM
|ÖZTÜRK
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BARIŞ
|ŞAYİR
|ORTA
|SERBEST
|2
|EREN
|SELANİK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ALİ AYTAÇ
|MEHMETOĞLU
|YÜKSEK YÖNETMEN YARDIMCISI
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|HİÇKORKMAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|GÜLSEREN
|ERCAN
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|FUNDA
|ODABAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAKUP
|ÖZARSLANTÜRK ORTA
|2
|ÖZAY
|KARABAĞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|MAHİR
|KARABAĞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YÜKSEL
|ÇOLPAN
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|CEVDET
|ALTIN
|İLK
|İNŞAAT USTASI
|3
|EMİNE
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|ÇOCUK GELİŞİMCİSİ UZMANI
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET GÖKHAN
|ARAÇ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|ERCAN
|ÇINAR
|ORTA
|SERBEST
|3
|KENAN
|OLGUN
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMET
|KARAHAL
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|2
|GÜLTEKİN
|BULUT
|ORTA
|SERBEST
|3
|KAMAL
|AYDEMİR
|İLK
|SERBEST
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADEM
|ÇALKIN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|YUNUS
|KILIÇ
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|3
|SERKANT
|AYKUL
|YÜKSEK
|ÇEVRE MÜHENDİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|KIZILTAŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|OKAY
|AKARÇAY
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|3
|ERTÜRK
|TOPÇU
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TANER
|GÖKÇEK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|UĞUR
|BOY
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|HALİL KEREM
|AYDIN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜLÜSTAN
|KILIÇ KOÇYİĞİT
|YÜKSEK HEMŞİRE
|2
|GÜLCAN
|ALP
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|SERTAÇ
|ÇELİKKALELİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN
|YÜKSEL
|ORTA
|SERBEST
|2
|GÖKHAN
|MEMİŞ
|ORTA
|SERBEST
|3
|BEDİRHAN
|YİĞİT
|YÜKSEK
|SERBEST
|YENİLİK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SELÇUK
|ALTUNBEY
|İLK
|SERBEST
|2
|YAKUP
|ALTUNBEY
|ORTA
|SERBEST
|3
|CAN
|ALTUNBEY
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÜRMELİ
|KARABULUT
|İLK
|İŞÇİ
|2
|SİBEL
|KALKAN
|ORTA
|MUHASEBECİ
|3
|ORHAN
|SAYĞILI
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYŞEN
|ARDA İŞÇİ
|ORTA
|ESNAF
|2
|ÖMER
|GÜNER
|İLK
|ŞOFÖR
|3
|KADRİYE
|YILDIRIM
|ORTA
|EV HANIMI
VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ATA
|PELVANOĞLU
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|2
|SEMRA
|KALKAN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|KAYRA
|ÇANAKÇI
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CENGİZ
|SATI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|SONGÜL
|BENZER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MEHMET
|ACAR
|İLK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İNANAKGÜN
|ALP
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ONUR
|ULUDAŞDEMİR
|YÜKSEK
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ, SİYASET BİLİMCİ
|3
|EVREN
|YERDELEN
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALPASLAN
|YÜCE
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|AYTAÇ ERMAN
|KESGİN
|YÜKSEK
|DOKTOR
|3
|AYŞE
|TARLAK YILMAZ
|YÜKSEK
|İŞ KADINI
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EBRÜL
|MUTLU
|ORTA
|SERBEST
|2
|MEHTAP
|İŞİN BİLGİN
|ORTA
|SERBEST
|3
|LEVENT
|LAÇIN
|ORTA
|SERBEST
KASTAMONU ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NECATİ
|SOFUOĞLU
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|İBRAHİM HALİL
|EMRULLAH
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|HATİCE
|CAN
|İLK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET CEMİL
|ARCAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|SEDA
|BARASİ
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|3
|ENVER
|ÇAKMAK
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ULAŞ
|ÖZER
|YÜKSEK
|MÜZİSYEN
|2
|SELÇUK
|TAN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|HAKAN
|BULUT
|YÜKSEK
|SERBEST
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HATİCE
|Under
|İLK
|İŞÇİ
|2
|CENNET
|KURYEN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|BERK
|KAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UĞUR BERK
|TÜRKMENOĞLU
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|SAMİ CAN
|GÖKOĞLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|BERİVAN CANSU
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|METE
|TAFRACI
|ORTA
|SANATÇI
|2
|ERKAN
|ÖZGÜL
|ORTA
|MAĞAZA MÜDÜRÜ
|3
|BAYRAM
|BAKIRCI
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|BAŞESGİOĞLU
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|AYTEN
|URGANİOĞLU
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|YUNUS EMRE
|KAY
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MAHİR
|ALAY
|ORTA
|İŞ ADAMI
|2
|SATILMIŞ
|KÜLÇE
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|ERHAN
|BAŞER
|ORTA
|ESNAF
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HALİL
|ULUAY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|FATMA SERAP
|EKMEKÇİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|MEHMET
|UMUR
|ORTA
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|DEMİR
|ORTA
|TÜCCAR
|2
|KAĞAN
|YORULMAZ
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|HAYRİ
|ÇELİK
|ORTA
|EMEKLİ
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMİN
|ÇINAR
|ORTA
|ESNAF
|2
|ALPEREN
|ÖZMEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ENGİN
|UZUNER
|ORTA
|ESNAF
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BERRİN
|SELBUZ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|FİKRET
|TUFANYAZICI YÜKSEK
|YÜKSEK EMEKLİ
|3
|SÖZDAR
|AKDOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET OĞUZHAN
|MERSİN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|EMRE
|POLAT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MERT
|METİN
|YÜKSEK
|HUKUKÇU
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|ÖZCAN
|ORTA
|SERBEST
|2
|NAZLI NAFİYE
|GEZGİN
|ORTA
|İNSAN KAYNAKLARI
|3
|MEHMET İBRAHİM
|YILMAZ
|ORTA
|BİLİŞİMCİ
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHTAP
|GÜLER
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|METİN
|ÇOBAN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ALİ HAYDAR
|KOPAL
|ORTA
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÖKHAN
|CEYLAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|EMRE
|ÇAĞLAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|BURAK
|SU
|ORTA
|TEKNİSYEN
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL
|GÖK
|ORTA
|NAKLİYECİ
|2
|MUSTAFA
|DOĞAN
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|3
|BÜNYAMİN
|GÜLCAN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|E RAY
|İLİŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ARABKHAN
|ALİYEV
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|FERHAT
|ULUK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|BALTACI
|YÜKSEK
|HARİTA MÜHENDİSİ
|2
|KADİR
|YALÇIN
|YÜKSEK
|TARIM
|3
|ZİVER
|KAPLAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|KATAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|METİN
|ATEŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|MUSTAFA
|GÜVENÇ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|KURT
|İLK
|SERBEST
|2
|DEVLET
|AVCIL
|İLK
|SERBEST
|3
|NURİ
|AKÇA
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZCAN
|BÜYÜKŞEN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|ASLI HAN
|KOCA
|YÜKSEK
|ECZACI
|3
|ARİF EMRE
|SÜRÜCÜ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN DOĞAN
|VURDU
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
KAYSERİ İLİ ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|İDİZ
|ORTA
|TEKNİKER
|2
|OSMAN
|İKİNCİ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|MEHMET
|SÜMER
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|HAYRETTİN
|CENGİZ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|5
|NADİ
|KAYNAK
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|6
|HASAN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|7
|MENDUH
|TOKYAY
|ORTA
|SERBEST
|8
|EDA
|PINARBAŞI
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|9
|AHMET
|YARILKAYA
|ORTA
|SİGORTACI
|10
|ÖMER
|ULUTEKİN
|ORTA
|ELEKTRİKÇİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÜREYYA
|ARCAN KARA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|YAKUP
|TİMUR
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ARİF
|DURAN
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|NURAN
|TÜREL
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|5
|FURKAN AZAT
|ERDEM
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|6
|NURULLAH
|ARSLAN
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|7
|AZİME
|KURT
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|8
|SELAMİ
|ÇATAR
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|9
|EYÜP
|AKIN
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|ENES
|ATAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ RIZA
|AYDIN
|YÜKSEK
|EMEKLİ AYM RAPORTÖRÜ
|2
|SEVDA
|ÇİÇEK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|FATMA
|İPLİKCİ
|ORTA
|EV KADINI
|4
|HAVİSE
|ATLI HAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|5
|NEZİHE
|ÖZDEMİR
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|BERKAN
|KARAKAYA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|MUHAMMED
|BAYRAM
|ORTA
|MAKİNE OPERATÖRÜ
|8
|MURAT
|KARAKAYA
|ORTA
|MÜZİSYEN
|9
|MELİH CAN
|GÖKMENOĞLU
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|10
|BERFİN
|GİŞİOĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OGÜN
|DURAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|PINAR
|AVCI
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MEHMET
|CERAN
|İLK
|İŞÇİ
|4
|BERKAN
|DERUN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|UMUT
|KURUÇ KILÇER
|YÜKSEK
|ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI
|6
|BAŞAK
|ODABAŞ
|İLK
|ÖĞRENCİ
|7
|SUPHAN
|SUCUĞ
|İLK
|EV KADINI
|8
|SONGÜL
|OK ÇATALTEPE
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|BİLGÜTAY HAKKI
|DURNA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|OZAN
|KEÇECİ
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TEBESSÜM ZERİL
|ÖZDAĞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|İLDENİZ
|KOKSAL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|AHMETSAMED
|MUTLU
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|YUSUF CAN
|COŞKUN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|MEHTAP
|KAYA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|6
|CEM TOLGA
|YILDIZ
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|7
|ÖZGE
|İNAL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|8
|ALİ
|ÖZÜLKE
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|MESUT KAAN
|AKTOP
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|10
|MERT
|AKYÜZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EYÜP
|KUTAY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|AHMET
|DUVAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|MEHMET
|GÜVEN
|ORTA
|ESNAF
|4
|ERGÜN
|SAVRUM
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|5
|ESER
|YILMAZ
|ORTA
|ESNAF
|6
|MESUT
|ERBAY
|ORTA
|ESNAF
|7
|ERGUN
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|8
|YASİN
|ALTIPARMAK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|9
|MUSTAFA
|SARIDUMAN
|YÜKSEK
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|10
|MEHMET
|BEDER
|İLK
|ESNAF
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|ÇETİN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|FURKAN AHMET
|TECER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|BEYZA
|ŞAHİN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|TUNAHAN
|ÖNDER
|ORTA
|SERBEST
|5
|YUSUF İHSAN
|ATASUN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|İSMAİL FURKAN
|ALTAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|ALİ KEREM
|YAĞCIOĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|NURİ FURKAN
|SARI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|YASİR
|ÇAKMAK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|10
|YILMAZ
|ALTIN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN
|SATILMIŞ
|İLK
|SANAYİCİ
|2
|ATİLLA
|ÖNİZ
|ORTA
|SANATÇI
|3
|MURAT
|KELEK
|ORTA
|SANAYİCİ
|4
|ERCAN
|YOZGAT
|ORTA
|ESNAF
|5
|FATİH
|KOÇ
|ORTA
|İŞADAMI
|6
|AHMET
|YILDIZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|RAMAZAN
|GÜNEŞ
|İLK
|SANAYİCİ
|8
|CENGİZ
|GÖKSÜN
|İLK
|EMEKLİ
|9
|BÜNYAMİN
|MERT
|İLK
|ESNAF
|10
|GAZİ
|KARATAŞ
|İLK
|MÜTEAHHİT
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HULUSİ
|AKAR
|YÜKSEK
|SUBAY ORGENERAL
|2
|AYŞE
|BÖHÜRLER
|YÜKSEK
|YAPIMCI-SİNEMA
|3
|ŞABAN
|ÇOPUROĞLU
|YÜKSEK
|İKTİSAT
|4
|MURAT CAHİD
|ÇINGI
|YÜKSEK
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
|5
|SAYIN BAYAR
|ÖZSOY
|YÜKSEK
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI
|6
|MAHMUT
|GÜRCAN
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|7
|EMİNE
|TİMUÇİN
|YÜKSEK
|DİĞER MUHASEBECİLER
|8
|HÜSEYİN CAHİT
|ÖZDEN
|YÜKSEK
|ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|9
|HÜSEYİN
|OKANDAN
|YÜKSEK
|TEKSTİL MÜHENDİSİ
|10
|DENİZ MUSTAFA
|ÇAĞAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖNDER
|NARİN
|ORTA
|ESNAF
|2
|ERCAN
|ARAŞ
|ORTA
|ESNAF SANAYİCİ
|3
|ALİ
|RIZVAN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|4
|SELVER
|BOZTAŞ
|ORTA
|SAĞLIK ÇALIŞANI
|5
|ADEM
|KAHVECİ
|ORTA
|YAPI DENETİM İNŞAAT
|6
|MURAT
|YILMAZ
|ORTA
|ESNAF
|7
|CENGİZ
|GENÇTÜRK
|YÜKSEK
|ESNAF
|8
|GÖKHAN
|DUMAN
|ORTA
|YÖNETİCİ
|9
|HÜSEYİN
|ACARI
|ORTA
|FIRINCI
|10
|YUSUF
|ADIYAMAN
|ORTA
|TEKNİKER
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ
|2
|MUSTAFA BAKİ
|ERSOY
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|ADNAN
|İNCETOPRAK
|ORTA
|KUYUMCU
|4
|METE
|KURT
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|5
|MÜLAYİM GÜL
|AKARSU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|ERGÜN
|ERYILMAZ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|7
|ERTUĞRUL
|YÜCEBAŞ
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR DONANIM / ELEKTRİK
|8
|KAYHAN
|SARAÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|MUSTAFA
|BOZKURT
|ORTA
|KUYUMCU
|10
|BATUHAN BERKE
|BAŞPINAR
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DAĞISTAN
|BUDAK
|İLK
|İŞ İNSANI
|2
|NURAN
|ERGEN KILIÇ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|HASAN
|DAŞKIN
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|FADİK
|TEMİZYÜREK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|İZZET
|KAPLAN
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|RANA
|BERK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|7
|İHSAN
|SARIYAR
|İLK
|SERBEST
|8
|SELMA
|KARAMAN
|ORTA
|EV KADINI
|9
|ALİ
|ÇELEBİ
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|NECLA
|AKTAY
|İLK
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BİLGİN
|ASLAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|NAZIR
|KAPUSUZ
|YÜKSEK
|İKTİSAT
|3
|İLAYDA
|TOK
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|4
|ÖZLEM
|DEMİR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|SERCAN
|LAÇIN
|ORTA
|DESİNATÖR
|6
|EREN
|GÜRPINAR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|7
|AHMET
|İŞBİLEN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|BERİL
|KARABULUT
|YÜKSEK
|TASARIM UZMANI
|9
|CEVHER
|ÖZBOLAT
|ORTA
|EMEKLİ
|10
|AYSEL
|DUMAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AZİZ
|AYDIN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|MUSTAFA
|ACER
|YÜKSEK
|UÇAK MÜHENDİSİ
|3
|MUHAMMED
|ASLAN
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR
|4
|LEVENT
|TEKE
|ORTA
|SERBEST
|5
|ŞUAYİP
|GÜLHAN
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|6
|FATİH
|EYMUR
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|BEKİR
|ŞAHİN
|ORTA
|ESNAF
|8
|NECİP
|YILMAZ
|İLK
|SERBEST
|9
|KAZIM
|ZEHİR
|ORTA
|SERBEST
|10
|HAYATİ
|DAVUT
|İLK
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FEVZİ ENDER
|FERAHBAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|NUH
|YAVUZ
|İLK
|İŞÇİ
|3
|MİHRAP
|KESKİN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|4
|ZEYNEP
|KOPAL
|İLK
|İŞÇİ
|5
|MUSTAFA
|TAŞAR
|İLK
|İŞÇİ
|6
|MERYEM
|GENÇER
|İLK
|İŞÇİ
|7
|BURAK
|GÖL
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|8
|DERVİŞ MUSTAFA
|AĞANER
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|DENİZ
|ÖZAYDIN
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|HAKAN
|BORAZAN
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ATAKAN
|ACAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|CANER
|BOYRAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|İBRAHİM
|YALÇIN
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|FERUDUN
|ÖZCAN
|İLK
|İŞÇİ
|5
|EROL
|GÜVENÇ
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|MEHMET
|ŞENALTUN
|YÜKSEK
|ESNAF
|7
|AYSEL
|BÜYÜKBAŞ
|ORTA
|ÖĞRETMEN
|8
|BAYRAM
|ÖZKAN
|ORTA
|FIRINCI
|9
|ZİYA
|AKBUCAK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|EBUBEKİR
|BİLGİ
|ORTA
|ESNAF
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EYÜP SALAHATTİN
|KARAKAŞ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|GÜRKAN
|DEMİR
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|3
|YİĞİT ALP
|YURDAKUL
|YÜKSEK
|AŞÇI
|4
|HACI BEKİR
|ÖZKARCI
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|ERDOĞAN
|DEMİR
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|6
|ALİ
|DADI
|İLK
|BOYACI
|7
|İBRAHİM
|KANİ
|YÜKSEK
|MADEN MÜHENDİSİ
|8
|ASİYE
|IŞIK
|İLK
|EV HANIMI
|9
|HASAN
|BEKER
|ORTA
|İNŞAAT USTASI
|10
|GÜZİDE
|KÜLAH
|ORTA
|EV HANIMI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AŞKIN
|GENÇ
|YÜKSEK
|EKONOMİST İŞ İNSANI
|2
|MAHMUT
|ARI KAN
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|BURHAN BAHADIR
|ÖZSOY
|YÜKSEK
|SAĞLIK TURİZİMİ
|4
|ZÜLKÜF
|ARSLAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|ÜMİT
|ÖZER
|YÜKSEK
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|6
|ÖZGEN
|AYDINCAK
|YÜKSEK
|DOKTOR (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
|7
|ALİ
|ÇETİN KAYA
|YÜKSEK
|UZMAN DOKTOR (DOÇENT)
|8
|ONUR SERGEN
|DOĞAN
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|9
|İBRAHİM
|KAAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|NİYAZİ
|ÜNALMIŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DURSUN
|ATAŞ
|ORTA
|DİĞER
|2
|ABDULLAH İLKER
|SUNGUR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|HÜSEYİN CENGİZ
|GÜRBÜZ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|4
|BETÜL
|TOSUN
|YÜKSEK
|İŞ KADINI
|5
|KAZIM
|YÜCEL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|SERAP
|DURMUŞ
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|7
|SÜLEYMAN
|BOZKURT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|MEHMET SEBATİ
|ATAMAN
|YÜKSEK
|E. ASKER
|9
|SEDAT
|KİLİNÇ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|10
|BELGÜZAR
|KILIÇ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERAP
|ALTUNTAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ŞEVKET MURAT
|APAYDIN
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|3
|İSMAİL
|TANRIÖVEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|AHMET
|EROL
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|5
|ABİDİN
|SAĞDIÇ
|ORTA
|MATBAĞACI
|6
|FATMA
|METİN
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|7
|CAN
|GÜMÜŞ
|YÜKSEK
|LOJİSTİK
|8
|FEDAKAR
|SONYÜREK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|9
|AHMET
|YİĞİT
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|10
|MEHMET FURKAN
|BOYA
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VEDAT ALİ
|ÖZIŞIK
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|2
|MUTLU
|AKKAYA
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|AHMET
|ÜLGEN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|EMRE
|ÇAKMAKÇİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|BİLAL
|BULUT
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
KIRIKKALE ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HACI ÖMER
|ALGÜL
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|İSMAİL
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST
|3
|HASAN HÜSEYİN
|YİĞİT
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RIZA
|ÖZDEMİR
|İLK
|İŞÇİ
|2
|MUSTAFA
|KORKMAZ
|İLK
|İŞÇİ
|3
|MEHMET HAKKI
|i DOĞ
|İLK
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL HAKKI
|GÜLER
|İLK
|EMEKLİ
|2
|PERİHAN
|ÇÖKER ÇETİNKAYA
|YÜKSEK
|EMEKLİ BANKACI
|3
|FATMA
|SİNEMCE ŞAHİN
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|ÖZMEN
|İLK
|EMEKLİ
|2
|MELİS
|ALKILIÇ
|İLK
|ÖĞRENCİ
|3
|YAKUP
|PEHLİVAN
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BAYRAM
|ŞEKER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|ÖMER TAN
|BASTI
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|BAŞAK
|GRAMMEŞİN ARSLAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DURAN
|YILDIZ
|İLK
|SERBEST
|2
|MEHMET
|BÖLGE
|İLK
|EMEKLİ
|3
|İSA
|ÇAKMAKLI
|ORTA
|AŞÇI
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|AKKOYUN
|YÜKSEK
|MİMAR
|2
|ALP EREN
|AÇIKBAŞ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|3
|KÜBRA
|YAMAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|SU
|İLK
|SANAYİCİ
|2
|MURAT
|GÜNEŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|ALPER
|ZARARSIZ
|ORTA
|TEKNİSYEN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|KAPLAN
|YÜKSEK
|İŞLETME
|2
3
|ERGÜN
MUHAMMET EMİN
|TEKİN
AVUNDUKLUOĞLU
|ORTA
YÜKSEK
|YÖNETİM KURULU ÜYESİ (ÖZEL SEKTÖR)
EKONOMİST
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ARİF
|ERDAL
|ORTA
|ESNAF
|2
|FERHAT
|UYSAL
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|MEHMET
|PEKTAŞ
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HALİL
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MELİKE
|BORAN İSMAİLOĞULLARI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|MENDERES
|ERAY
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BURAK
|ÇOĞALAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|RAHİME
|KÜRKÇÜ
|İLK
|EV KADINI
|3
|VELAT
|AYGÜN
|ORTA
|İŞÇİ
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN
|LÜY
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|ERCAN
|BAŞARAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|HASAN
|AYKUL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BERHAN
|ÖDEMİŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|ŞEVKİ
|ANIK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|İSMAİL
|ASLANLI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEMRA
|EFE
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|MEHMET CİHAN
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|KEMAL
|ÖZDEMİR
|İLK
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CANTAŞ
|KIYMAZ
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|MURAT
|DELİBAŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|MEHMET
|KOÇ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SAMİ
|PEHLİVANLI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|NEZİH
|GÜLŞEN
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|3
|ZEYNEL
|KAYA
|İLK
|EMEKLİ İŞÇİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ÖNAL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ÖMER
|ELDEMİR
|YÜKSEK
|MİMAR
|3
|ÜMİT
|DUMAN
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BÜLENT ŞÜKRÜ
|ALTI NİŞİ K
|ORTA
|İŞ İNSANIİ
|2
|ORHAN
|KILIÇ
|YÜKSEK
|BİLİŞİM UZMANI
|3
|SEVİM
|PEHLİVANLI ÖZBEK
|ORTA EMEKLİ
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET UĞUR
|TALU
|ORTA
|SERBEST
|2
|ORHAN
|DAĞ
|ORTA
|SERBEST
|3
|AHMET CAN
|ŞENGEZER
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TUĞBA
|DEMİRBAĞ
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|2
|MUHAMMED YASİR
|AKSU
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|3
|YASEMİN
|POLATLI
|ORTA
|ESNAF
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|BABACAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
KIRKLARELİ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEVİL GÜLCAN
|GÖREN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|MEHMET
|CEYLAN
|YÜKSEK
|LİSE
|3
|KEMAL
|YÖRÜK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HANİFİ
|EREN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|HAZAN
|DEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|İBRAHİM
|ŞENER
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EFE
|ÖZDEMİR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|BERKE
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|ONUR
|ERKÖSE
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|ATLI KAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|EFKAN
|DUMAN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MUHAMMED CEMİL
|BALTA
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERPİL
|KOZAR
|ORTA
|EV KADINI
|2
|COŞAR
|CÖMERT
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|BÜLENT
|TAŞOĞLU
|ORTA
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NASİH BÜLENT
|TOYBOY
|YÜKSEK
|DİŞ DOKTOR
|2
|NAİL
|ERDAN
|İLK
|MUHASEBECİ
|3
|FETTAH
|ÜSTÜN
|ORTA
|ESNAF
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ASLI
|ELİGÜZEL
|ORTA
|GÜZELLİK UZMANI
|2
|İDİL
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|GİZEM
|DOĞAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERCAN
|ANDAÇ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|ANIL
|SARPDERE YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|KEMAL
|KARAKAŞ
|ORTA
|ÇİFTÇİ
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET GÖKHAN
|SARIÇAM
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|HÜSEYİN
|TUZCU
|ORTA
|SERBEST
|3
|NEŞE
|KİRAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUSUF
|AYDIN
|YÜKSEK
|İLAHİYATÇI
|2
|RIDVAN
|ÖZAY
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|UFUK
|ÖZKARACAN YÜKSEK
|AVUKAT
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NUR AYBÜKE
|BAYBAŞ
|YÜKSEK
|BÜROKRAT
|2
|GAMZE
|BOZDEMİR
|YÜKSEK
|SİGORTACI
|3
|ALAATTİN ERSAN
|ŞENYİĞİT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MERAL
|GARİP
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|ERDAL
|TEKTAŞ
|ORTA
|SERBEST
|3
|AYŞEN ECE
|KAVAS
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZEYNEP
|BİLGİÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|YILMAZ
|BİÇER
|ORTA
|ESNAF
|3
|DENİZ
|ÖZTÜRK ERGÜN
|YÜKSEK İÇ MİMAR
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMRE CAN
|YAVUZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|ABDULHAMİD
|TİLKİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|SEMİH
|TEMİZEL
|YÜKSEK
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ ERDİNÇ
|KÖLEOĞLU
|İLK
|İŞ İNSANI
|2
|MUSTAFA SAMET
|KALENDER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|YUNUS EMRE
|BAŞBEKÇİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DEVLET
|POLAT
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|İLKER ENES
|ÖZTÜRK
|ORTA
|SAĞLIKÇI
|3
|OSMAN
|EREN
|YÜKSEK
|SERBEST
|S.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MERAL
|KÜÇÜKOSMANOĞLU YÜKSEK
|YÜKSEK EMEKLİ
|2
|SACİT
|ERKAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|MEHMET
|KARACA
|ORTA
|EMEKLİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜRKAN
|OLUR
|İLK
|ŞOFÖR
|2
|FATMA
|GÜNEN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|HALİS
|NAR
|İLK
|SERBEST MESLEK
|VATAN PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞEBNEM
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|2
|SELDA
|KILIÇ
|ORTA
|KOZMETİK UZMANI
|3
|HÜSEYİN
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OKAN
|BOZKUŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ŞEYHMUS
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MURAT
|VAROL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VECDİ
|GÜNDOĞDU
|İLK
|ESNAF
|2
|FAHRİ
|ÖZKAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|HATİCE GÜL
|BİNGÖL
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|İYİ PARTİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TÜRKER
|YÖRÜKÇÜOĞLU
|YÜKSEK
|MÜŞAVİR
|2
|SİBEL
|PİŞKİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|İRFAN
|GÖKLER
|İLK
|DİĞER
|ADALET PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HALİL
|ÖZCAN
|İLK
|SERBEST
|2
|ADEM
|BİLİCİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|SULTAN
|İNCİ BATI
|İLK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|s.
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAVUZ SELİM
|ULUBAŞ
|YÜKSEK
|TÜCCAR
|2
|KAAN
|OKUMUŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|3
|MERT ŞAHİN
|ÜSTÜN
|İLK
|SERBEST
BAĞIMSIZ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMETMÜNÜR
|BEDERLİ
|YÜKSEK
|KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ
|2
|SEZER
|DÜNDARLI
|İLK
|ESNAF
KIRŞEHİR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BİLAL
|ŞENTÜRK
|ORTA
|SERBEST
|2
|MAHMUT
|AĞCA
|ORTA
|METAL İŞLERİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CENNET
|SEVİNÇ
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|2
|CELAL
|DENİZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULKADİR
|DAĞISTAN
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|HANDAN
|SEVİM DEMİRAYAK
|YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULHALİM
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ÖZER
|ÇELİK
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEMİNE
|ŞEKERTÜRK ORTA
|EV KADINI
|2
|ERSAN
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|ATABEY
|ORTA
|ESNAF
|2
|ALİ
|KARAKUŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜLAY
|BALTALIK
|ORTA
|SERBEST
|2
|KERİM
|ORHAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|USLU
|İLK
|ESNAF
|2
|SERTAN
|BEDİRHAN
|ORTA
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NECMETTİN
|ERKAN
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR-KAMU
|2
|OSMAN
|ARSLAN
|YÜKSEK
|DİĞER UZMAN TIP DOKTORLARI
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BİLAL ÇAĞRI
|KAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ALİ
|YAŞAR
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ AYDIN
|AKPINAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MEHMET
|AY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|KARAMAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|BEHİYE
|AKYOL
|İLK
|EV KADINI
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SİNAN
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|FUNDAGÜL
|DEMİRKOL
|YÜKSEK
|YAZAR
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İZZETHAN
|YAVUZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|MUHARREM
|AKALAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MURAT
|CANBOLAT
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
|2
|OĞUZHAN
|EMİR
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEREN YAĞMUR
|TÖRÜN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|BAYRAM
|KARKIN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞEVKET
|GÖÇMEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MURAT
|KARACA
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VOLKAN
|KILIÇASLAN
|YÜKSEK YAZILIMCI
|2
|İLKER
|ÖZKAMALI
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHSİN
|ÇEKDEMİR
|ORTA
|GAZETECİ
|2
|ALİ İHSAN
|ÇORLU
|İLK
|TEKSTİLCİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|METİN
|İLHAN
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|2 ŞEREF BARAN
|GENÇ
|YÜKSEK
|ECZACI
|İYİ PARTİ
|S. NO ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1 TURAN
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2 ASAF
|KAYAOĞLU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|ADALET PARTİSİ
|S. NO ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1 ÖZGEN
|YALÇIN KAYA
|ORTA
|TURİZİMCİ
|2 ASYA
|GOLCÜ
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1 MUSTAFA
|KILIÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ AKADEMİSYEN
|2 TAYFUN
|SAATÇİ
|ORTA
|EMEKLİ
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