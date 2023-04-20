YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (13)

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
İZMİR-1 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NEJAT
|CEBECİ
|YÜKSEK
|TURİZMCİ
|2
|ZEKİ
|KOÇAK
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|KAMİL
|PINAR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|HULUSİ
|ARMAĞAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|ALPER ÇAĞRI
|CEBECİ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|6
|ŞÜKRÜ
|KAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|NALAN
|EMİR
|YÜKSEK
|TERCÜMAN
|8
|İBRAHİM
|KARACAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|BASRİ
|ÇÜGEN
|ORTA
|SERBEST
|10
|RAMADAN
|YAVUZ
|İLK
|EMEKLİ
|11
|MEHMET
|KARA
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|EMRAH
|DEMİRGÖZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|13
|FETHİYE TUĞBA
|ERDEM
|ORTA
|SERBEST
|14
|HALİME
|TAT
|ORTA
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDURRAHMAN
|BEŞER
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|2
|ALİ REŞAT
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|AHMET
|KANDEMİR
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|4
|NEVZAT
|TOPCİ
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|GÜLLER
|DİNDARİK
|İLK
|EV KADINI
|6
|CEMİL
|BURKAY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|HASAN
|KERPİÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|EREN
|ÖZTÜRK
|ORTA
|işçi
|9
|BERFİN
|ÖZTOPÇU
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|10
|BERFİN
|DEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|HATİCE
|TÜNAR
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|12
|GÜZEL
|DEMİR
|İLK
|EMEKLİ
|13
|TARIK
|GENÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|14
|NERİMAN
|SÖNMEZ
|İLK
|EMEKLİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KEMAL İBRAHİM
|OKUYAN
|YÜKSEK
|YAZAR
|2
|GİZEM
|BATI AYAZ
|YÜKSEK
|BİYO MÜHENDİS
|3
|CEM
|YANAR
|YÜKSEK
|OFİS İŞÇİSİ
|4
|ELİF
|DOĞAN ÇİFTÇİ
|YÜKSEK
|KİMYAGER
|5
|ULAŞ
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|ECZACI
|6
|ESEN
|GÖKTOĞAN
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|7
|DUYGU
|BENZER
|ORTA
|TURİZMCİ
|8
|HAYRİYE
|ÜŞÜMEZGEZER
|ORTA
|MUHASEBECİ
|9
|GÜLSEREN
|ATAL
|YÜKSEK
|EMEKLİ HEMŞİRE
|10
|EMEL
|RONA ÇETİN
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|11
|ZAFER
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|YÜKSEK KİMYAGER
|12
|MUSTAFA
|TOPTAŞ
|İLK
|HALI EKSPERİ
|13
|EYÜP OZAN
|ÇAYHAN
|YÜKSEK
|METAL İŞÇİSİ
|14
|EGE
|KAPLAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN MURAT
|YURTTAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ALİ
|DEMİR
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|EMRECAN
|ALPARGUN
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|GEZAL
|ARIN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|5
|ALİ AKİF
|ECE
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|TAHİR
|GÜNAYDIN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|TUBA
|PEHLİVAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|8
|SİNAN
|KARAKÖÇEK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|9
|BARAN
|KÖSTEK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|10
|MEHMET BUHA PERTEV
|TUNÇ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|MÜCAHİT MUSTAFA
|EREN
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|DEVRİM BARIŞ
|ERDAĞI
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|GÜLCAN
|KARADAŞ
|İLK
|EV KADINI
|14
|HAMZA
|AKSOY
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERKAL
|GÜNEL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|CANSU
|KESKİN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|YÜKSEL
|KELEŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|ZELİHA
|ERTUNÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|NAZİF
|SÜMER
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|BEYHAN
|GÜNGÖR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|DENİZ
|ÖZÇELİK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|HATİCE
|BÜLBÜL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|9
|YALÇIN
|ŞARDAĞI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|10
|BERRİN
|KÜÇÜK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|11
|ULAŞ
|KARABAKIR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|12
|BAYRAM ALİ
|AKSOY
|ORTA
|ESNAF
|13
|NURETTİN
|MAMALI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|14
|SÜMER SAMİ
|GÜREL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|METİN
|ALTMIŞKARA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|TUNÇ
|BURUŞUKOĞLU
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|MEHTAP
|PAKÇE
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|MURAT
|YEŞİLYUVA
|YÜKSEK
|EDİTÖR
|5
|SELDA
|KARAKUZU
|İLK
|EV HANIMI
|6
|HÜLYA
|YAVUZ
|İLK
|EMEKLİ
|7
|ALİ
|TİBET
|İLK
|FOTOĞRAFÇI
|8
|MUSTAFA
|ÇALIŞKAN
|ORTA
|ESNAF
|9
|CİHAN
|BALTA
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|10
|ŞAFAK
|EŞAL
|ORTA
|METAL KAPLAMA
|11
|MUAMMER
|CİVAN
|İLK
|MÜZİSYEN
|12
|DERYA
|ERDOĞAN
|İLK
|SERBEST MESLEK
|13
|SEZER
|BORA
|İLK
|MÜZİSYEN
|14
|GÜLHAN
|ALDIRMAZ
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CÜNEYT
|OĞUZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|ALİ TUNÇ
|CAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|GÜLDEREN
|ÖZAFACAN ZEĞEREK
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|HARUN
|DÜŞENKALKAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|BEYHAN
|MUTLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|BAŞARAN
|AKTAN
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|7
|İSMAİL
|YILDIZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|8
|TURAN
|ÇATAL
|ORTA
|EMEKLİ
|9
|TUFAN
|ÖZBEK
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|AHMET ÖMER
|ERKENCİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|CEM MERİH
|YENER
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|12
|OLCA ÖMÜR
|ARAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|13
|EFEYAVUZ
|YURDAKUL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|FURKAN
|MOLLA
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERDEM
|ÖKSÜZ
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR
|2
|MUSTAFA
|ESER
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|3
|HAMZA
|ÇATIR
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|4
|MEHMET
|ALTUNBAŞ
|ORTA
|ESNAF
|5
|FATİH
|ESER
|ORTA
|SERBEST
|6
|FAİK
|CENNET
|İLK
|İŞ İNSANI
|7
|İSMAİL
|YILMAZ
|ORTA
|TEKSTİL
|8
|MEHMET
|DUDU
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|9
|SALİH OKTAY
|ÜMMAN
|ORTA
|TEKNİKER
|10
|ALİ
|ŞENER
|İLK
|EMEKLİ
|11
|RAMAZAN
|MUTLU
|YÜKSEK
|MOBİLYA DEKORASYONCUSU
|12
|MEHMET
|ATAŞ
|İLK
|ESNAF
|13
|CENGİZ
|BAŞTÜRK
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|14
|OSMAN
|ESER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET MUHARREM
|KASAPOĞLU
|YÜKSEK
|BÜROKRAT
|2
|MAHMUT ATİLLA
|KAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ŞEBNEM
|BURSALI
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|4
|MEHMET ALİ
|ÇELEBİ
|YÜKSEK
|PİLOT
|5
|CEMAL
|BEKLE
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|6
|SAVCI
|SAYAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|7
|ENES
|EFENDİOĞLU
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|8
|ÖMÜR
|ŞANLI
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|MEHMET SADIK
|TUNÇ
|YÜKSEK
|VALİ YARDIMCISI
|10
|NİSA
|ALPTEKİN
|ORTA
|SOSYAL HİZMET UZMANI
|11
|MEHMET SAİT
|BAŞDAŞ
|ORTA
|SERBEST
|12
|SELAHATTİN SERDAR
|MUÇAY
|YÜKSEK
|ECZACI
|13
|BERKAN
|YILDIZHAN
|YÜKSEK
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|14
|HATİCE YELİZ
|KARATAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEMAL
|ARIKAN
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|BAKİ MURAT
|TOP
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|YUSUF
|AYDOĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|ALİ OSMAN
|KALKAN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|RUZİYE
|TAN
|ORTA
|EV HANIMI
|6
|NURETTİN
|YAKUT
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|EMRAH
|UYAN
|YÜKSEK
|BİLİŞİM
|8
|İSMAİL
|TANAS
|ORTA
|ESNAF
|9
|RAMAZAN
|DURAN
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|10
|YUNUS
|TOPRAK
|İLK
|İŞ İNSANI
|11
|NECATİ
|KAVALCI
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|12
|MERT
|ERKEZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|13
|SAMET
|KOÇLU
|YÜKSEK
|ESNAF
|14
|ABDURRAHMAN
|KAYA
|ORTA
|TEKNİSYEN
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|KALYONCU
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|BAHADIR BUMİN
|ÖZARSLAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM ÜYESİ
|3
|CİHAN
|ASLAN
|YÜKSEK
|DOKTOR
|4
|SALAHATTİN
|ŞAHİN
|ORTA
|İŞLETMECİ
|5
|UFUK
|AKSOY
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|SIDIKA
|TOPAL
|YÜKSEK
|EMEKLİ EĞİTİMCİ
|7
|SALİM
|ARDUÇLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|LOKMAN
|KIZILÖRENLİ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|9
|NİHAL
|BAŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|ALİ
|DURUT
|İLK
|İŞ İNSANI
|11
|ABDULLAH BATUHAN
|GÜRBÜZ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|12
|HÜLYA
|AYKAÇ
|ORTA
|EĞİTİMCİ
|13
|HALİT
|GÖNDÜZ
|ORTA
|NAKLİYECİ
|14
|KAYHAN
|DERYA
|YÜKSEK
|YAZILIM UZMANI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BURCUGÜL
|ÇUBUK
|ORTA
|SİYASETÇİ
|2
|ABDULMECİT
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|SEMRA
|KIRATLI
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|ERHAN
|MORKOÇ
|ORTA
|SERBEST
|5
|MUSTAFA
|OKÇU
|ORTA
|SERBEST
|6
|FATİH
|SÜRENKÖK
|YÜKSEK
|HEKİM
|7
|SEBÜKTAY
|KAAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|AREFE MERYEM
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|HURŞİ
|ATAMAN
|İLK
|EV KADINI
|10
|MEHMET
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|NEVİN
|AYTEKİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|KEREM
|AY
|ORTA
|SERBEST
|13
|BÜLENT
|TEKİN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|14
|HEDİYE
|KORKUT
|ORTA
|EV KADINI
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NİLGÜN
|PAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|TİJEN
|ERKAN
|İLK
|SERBEST
|3
|HALİM
|OĞUZ
|İLK
|SERBEST
|4
|MERVE
|AKİDE
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|MERVE
|KADİFELİ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|6
|BARIŞ
|YALÇIN KAYA
|ORTA
|SERBEST
|7
|SEDAT
|NALÇACI
|ORTA
|SERBEST
|8
|HAKAN
|SOLAK
|ORTA
|SERBEST
|9
|SÜLEYMAN
|ASKER
|ORTA
|SERBEST
|10
|OSMAN
|ÜNAL
|İLK
|SERBEST
|11
|EYÜP
|DEMİRBAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|YASİN
|ŞENTÜRK
|ORTA
|SERBEST
|13
|ŞEMS KEMAL
|TUNÇERİ
|ORTA
|SERBEST
|14
|MUSTAFA
|DEMİR
|İLK
|SERBEST
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OKAN
|NİĞDELİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|METİN
|KOCAKURT
|YÜKSEK
|EMEKLİ ASKER
|3
|LEVENT
|ÇELİ KESİR
|YÜKSEK
|EMEKLİ ASKER
|4
|NEVZAT
|DAĞ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|5
|KAZIM
|ÇITIROĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|6
|EMİNE BÜŞRA
|TEMİZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|7
|FATMA
|SÖZER
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|BEKİR
|FİDAN
|İLK
|İŞ İNSANI
|9
|BAŞAK
|BALIKÇILAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|10
|ŞEYMA
|SOMA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|11
|MEMDUH VEYSEL
|KOŞAR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|12
|LATİF
|YILMAZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|13
|TALAT
|DENİZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|14
|MEHMET
|MÜREN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SİNAN
|KOYUNCU
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|AYÇA
|AKSU
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|TUĞHAN
|BÜYÜKTAŞ
|ORTA
|SERBEST
|4
|ZEHRA
|ERDEN
|ORTA
|SERBEST
|5
|ERKUT
|KIBRIS
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|MUSTAFA
|ERGÜNER
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|NURİYE
|NOHUTLU
|İLK
|SERBEST
|8
|BÜLENT
|KARA
|İLK
|ÇİFTÇİ
|9
|MERT
|METİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|ERKAN
|AKTAŞ
|YÜKSEK
|MALİYE
|11
|İLHAN
|ÇAKAR
|ORTA
|SERBEST
|12
|EMRE
|GEZGİNCİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|13
|ADEM
|AKÇA
|İLK
|SERBEST
|14
|MEHMET
|ERDİNÇ
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TACETTİN
|ÇOLAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|FATMA
|ÖZKULOĞLU
|İLK
|EV KADINI
|3
|ZEKİ
|OLKUN
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|ADNAN GÜRCAN
|DALICI
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|AHMET
|PEKTOPAL
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|NİHAT
|TUNALI
|İLK
|EMEKLİ
|7
|DOĞAN
|KAYA
|İLK
|İŞÇİ
|8
|AYŞEN
|AŞIK
|ORTA
|EV KADINI
|9
|HASAN
|YAYCI
|İLK
|İŞÇİ
|10
|HEDİYE EZGİ
|ALPOĞUZ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|11
|İBRAHİM
|BAYER
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|SAKİNE
|TOSUN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|13
|UFUK
|KAYHAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|14
|ZAFER
|KURTULUŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VURAL
|TURAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|EMİNE
|GÜLEÇ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|3
|YAŞAR YUSUF
|SÜVEREN
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|ÇAĞLAR
|KARA
|ORTA
|ŞOFÖR
|5
|MÜKREMİL
|BABUR
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|6
|HASAN
|YAMAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|SERKAN
|TUTUM
|YÜKSEK
|ŞOFÖR
|8
|FİKRET
|ONAR
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|9
|SELAMİ
|SELÇUK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|10
|SÜLEYMAN
|ÇELİK
|ORTA
|EMEKLİ
|11
|AYKUT BURAK
|BULUT
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|12
|BİRKAN
|AKTAY
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|13
|MEHMET CAN
|KARA
|İLK
|SERBEST MESLEK
|14
|CEREN
|BAĞDATLI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÇAĞDAŞ
|CENGİZ
|YÜKSEK
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI
|2
|HÜSEYİN TUGAY
|ŞEN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|İHSAN
|SEFA
|YÜKSEK
|EEMEKLİ HAVA KURMAY ALBAY
|4
|TUNCAY
|SARIHAN
|İLK
|ESNAF
|5
|SEBAHAT
|KILIÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|6
|BÜLENT
|KARAGÖZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|ASİL
|KOCAÇINAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|ELFİDE NUR
|ATALAY
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|9
|AYŞE GÜL
|BATIGÜN
|YÜKSEK
|KİMYA MÜHENDİSİ
|10
|ARMAĞAN
|GÖRENEL
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
|11
|ABDULLAH
|KARŞILAYAN
|ORTA
|ELEKTİRİK TEKNİSYENİ
|12
|FÜSÜN
|İKİKARDEŞ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|13
|ALİ
|ÖZGÜR
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|14
|İNCİLAY
|ESEN
|YÜKSEK
|PEDAGOG
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÜSTÜNDAĞ
|ÖNALAN
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|2
|SERVET
|SAKCI
|İLK
|KUAFÖR
|3
|AYKUT
|ARMAĞAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|YAĞMUR
|SARI
|ORTA
|EV HANIMI
|5
|REMZİ
|ERCİYAS
|İLK
|ESNAF
|6
|EDANUR
|EKMEKÇİOĞLU
|YÜKSEK
|KUYUMCU
|7
|BEDRİYE
|İYEM
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|SONER
|MÜKYEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|SAMİ
|ASLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|BUSEM
|KAYİM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|NERGİS
|GÜLTEPE
|ORTA
|İŞ İNSANI
|12
|ALİCAN
|SALDAMLI
|ORTA
|ESNAF
|13
|SERHAT
|ATABEY
|İLK
|İŞ İNSANI
|14
|AYŞE
|AKAR
|İLK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YÜKSEL
|TAŞKIN
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|2
|AHMET TUNCAY
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|3
|SEVDA
|ERDAN KILIÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|MURAT
|BAKAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|EDNAN
|ARSLAN
|YÜKSEK
|ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
|6
|SEDA
|KAYA ÖSEN
|YÜKSEK
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER
|7
|HAYDAR
|ALTINTAŞ
|YÜKSEK
|SANAYİCİ - İŞ İNSANI
|8
|DEVRİM BARIŞ
|ÇELİK
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMİ - SİYASAL DAVRANIŞ UZMANI
|9
|SEFER
|İPEKLİ
|ORTA
|İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK
|10
|GÜLDEM
|ATABAY
|YÜKSEK
|EKONOMİST - YAZAR
|11
12
|ŞAHBAL
FULYA
|ARAŞ
ALÇAY
|YÜKSEK
YÜKSEK
|HEKİM - PROFESÖR - ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSTİ
ENDÜSTRİYEL TASARIMCI HALKLA ILI.ŞKILER
|13
|MEHMET ŞAHİN
|FIRAT
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|14
|BİRGÜL
|DEĞİRMENCİ
|YÜKSEK
|SERBEST AVUKAT
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DURSUN MÜSAVAT
|DERVİŞOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|ÜMİT
|ÖZLALE
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|ÖZTÜRK
|KESKİN
|ORTA
|YÖNETİCİ
|4
|ÜLKÜ
|DOĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|ALİ
|TOPÇU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|FİGEN
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|MÜŞAVİR
|7
|LÜTFİ İLTERİŞ
|ÖNEY
|YÜKSEK
|BİLİŞİM UZMANI
|8
|İSMAİL AYBARS
|AKSOY
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|ASLAN
|SEZGİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|GİZEM
|ALBAŞ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|11
|KAAN
|ALTINDAĞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|12
|MURAT
|ÇAKAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|13
|HASAN
|YILDIZ
|ORTA
|E.ASKER
|14
|GÜLŞAH
|SAKAR
|ORTA
|DİĞER
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET ZEKİ
|BULUT
|ORTA
|SERBEST
|2
|SÜMEYRA
|POLAT
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|OĞUZ
|AYTAÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|UĞUR
|PEYNİRCİOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|SUAT
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST
|6
|SERPİL
|DÖŞLÜ
|ORTA
|SERBEST
|7
|AHMET
|KABADAYI
|ORTA
|SERBEST
|8
|LAMİA
|TAŞTAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|NEVİN
|MUSLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|MERTCAN
|BULUT
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|BÜLENT
|ÇERÇİ
|İLK
|SERBEST
|12
|MEHMET
|BULUT
|ORTA
|SERBEST
|13
|ÖZLEM
|BULUT
|ORTA
|SERBEST
|14
|İSA
|ERMİŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FİKRET
|BAYIR
|YÜKSEK
|EMEKLİ SUBAY VE AKADEMİSYEN
|2
|ADNAN
|SELVİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|NECATİ ANIL
|SENCER
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|BİRCE
|TÜRKER
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|HATİCE
|KIRKIZ
|ORTA
|MUHASEBE
|6
|KADRİYE
|ÇINAROĞLU
|ORTA
|HEMŞİRE
|7
|BATUHAN
|BARUT
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|8
|CEREN
|ATAY
|YÜKSEK
|EV HANIMI
|9
|YİĞİTCAN
|ÜNSAL
|ORTA
|ELEKTRİK TEKNİSYENİ
|10
|OSMAN
|BİNİCİ
|YÜKSEK
|ESNAF
|11
|RECEP
|KAYAN
|ORTA
|SERBEST
|12
|GÜRHAN
|GÜRLEROĞLU
|ORTA
|OTOMOTİVCİ
|13
|MÜMİN
|DURMAZ
|YÜKSEK
|GRAFİKER
|14
|DEFNE
|ÜRKMEZ
|YÜKSEK
|EDEBİYATÇI
|BAĞIMSIZ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FERHAN
|ADEMHAN
|ORTA
|İŞLETMECİ
|2
|ALİ İHSAN
|ERDENİLGEN
|ORTA
|BİLİŞİM FİRMASI YÖNETİCİSİ
|3
|VEDAT NECMETTİN
|ARSLANOĞLU
|ORTA
|TEKNOLOJİ FİRMASI TEMSİLCİSİ
|4
|SEDAT
|KABAY
|İLK
|OTEL YÖNETİCİSİ
İZMİR-2 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RAFET
|KAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ERGÜN
|BOYACIOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|NURİ
|KAYA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|ÇAĞRI
|GÖKŞEN
|YÜKSEK
|ASTSUBAY
|5
|SEFA
|PİŞKİN
|İLK
|DANIŞMAN
|6
|RANA GİZEM
|ZOR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|YUNUS EMRE
|ÖZGÜN
|İLK
|SERBEST
|8
|İBRAHİM
|KARACA
|YÜKSEK
|REKLAMCI
|9
|İSMAİL
|YASSI KAYA
|ORTA
|SERBEST
|10
|TAYFUN
|CEBECİ
|ORTA
|TURİZMCİ
|11
|AYHAN
|KENDİR
|İLK
|SERBEST
|12
|BEYTULLAH
|BAYAT
|ORTA
|SERBEST
|13
|ALİ
|URBAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|14
|RECEP
|AKŞİT
|YÜKSEK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET ALİ
|SÖNMEZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ABDURRAHİM
|AYDIN
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|3
|SAİT
|DEMİR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|MEHMET
|IRĞIT
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|5
|MUSTAFA FEHMİ
|YAVUZ
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|6
|VEYSEL
|KARATAŞ
|İLK
|İŞÇİ
|7
|MEHMET SALİH
|DİNDARİK
|İLK
|İŞÇİ
|8
|RAHMİ
|ATAMAN
|İLK
|EMEKLİ
|9
|GÜLSÜM
|ÇELİK
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|10
|ASKER ALİ
|DEMİREL
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|NAZIM
|YARAR
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|KADİR
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|13
|METİN
|DEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|14
|SÜLEYMAN
|BAY
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜLPERİ
|PUTGÜL KÖYBAŞI
|YÜKSEK
|HEKİM
|2
|ÜLFİYE
|ULUDAĞ
|YÜKSEK
|TEKSTİL İŞÇİSİ
|3
|RAHMİ
|RENÇBER
|YÜKSEK
|EMEKLİ MÜFETTİŞ
|4
|ATİLLA
|IŞIK
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|CENK
|KAVUT
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|6
|ERSEL
|ALDABAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|CEM
|GÖNENÇ
|YÜKSEK
|EMEKLİ HEKİM
|8
|ONUR
|ÇELİKTAŞ
|ORTA
|MOTOKURYE
|9
|NURCAN
|TABAN
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|10
|FARUK
|DEMİR
|ORTA
|ESNAF
|11
|HATUN
|ÖZEN
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|METİN
|AYGÖREN
|ORTA
|ÜRETİM SORUMLUSU
|13
|NEŞET
|PEHLİVAN
|YÜKSEK
|İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI
|14
|BERAT
|DOĞAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MERCAN
|ÜNVER
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|KENAN
|DOĞAN
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|AHMET
|DALYAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|CEM
|GÖZÜAÇIK
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|HAYDAR
|SÜTÇÜ
|İLK
|İŞÇİ
|6
|DİLARA
|ÖZKURT
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|SAVAŞ
|GEMİCİOĞLU
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|8
|ÖZER
|AYDOĞDU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|9
|MENŞURE
|KAYA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|10
|NAZLI GÜLÇİN
|GEDLEÇ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|11
|ADEM FERHAN
|ERDEM
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|MERT
|TORUN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|ALİ
|AKANOĞLU
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|14
|SELİN ASYA
|ARSLAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GALİP
|GÜÇLÜ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|SEVİM
|YOLERİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|ERCAN
|ÇETİN YILMAZ
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|GONCA
|YILDIZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|ALİ EKBER
|ÖZTÜRK
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|YUSUF
|TİPİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|ANIL
|ŞIK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|OKTAY
|TERZİ
|ORTA
|ESNAF
|9
|HALİL AZAMET
|YAZICI
|YÜKSEK
|SPOR EĞİTMENİ
|10
|BERKE
|YENİ
|ORTA
|GAZETECİ
|11
|OZAN
|SÜRER
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|12
|MEHMET DENİZ
|YÜRÜR
|YÜKSEK
|DİJİTAL EĞİTİM TASARIMCISI
|13
|MERT
|CAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|14
|NACİ
|ÇETİN
|ORTA
|EMEKLİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KORAY
|GÜNÜÇ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|MELEK
|DING AZ YARALI
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|3
|ÜMİT
|GÖKDAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|GÖKHAN
|ADALAR
|YÜKSEK
|ECZACI
|5
|CEYLAN
|BÜYÜKKARAY
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|6
|HAYRİ
|VURMAZ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|7
|MEHMET
|ONBAŞIOĞLU
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|8
|GÖKHAN
|ERÇÖMLEKÇİ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|9
|MEHMET
|AYDOĞDU
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|10
|BEGÜM
|MERİÇ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|11
|NURTEN
|TUNA
|İLK
|SERBEST MESLEK
|12
|YUNUS
|ÖZBEK
|YÜKSEK
|HALKLA İLİŞKİLER UZMANI
|13
|İSMAİL
|BÜYÜKKARAY
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|14
|BEKİR
|ÖZGEN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ASUMAN ALİ
|GÜVEN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|MAHİR
|BAKAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|TUĞÇE
|SEMERCİOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|MEVHİBE
|BODUR KOLOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|LEVENT
|ÖREN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|6
|MERVE
|DUMAN
|ORTA
|SERBEST
|7
|ÖMER BERK
|GÖNENÇER
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|ALEV
|GÜNYAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|BURAK
|KURT
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|GÜRSEL
|DİNKTEPE
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|MERT
|DİKMEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|FURKAN
|ASLAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|GÖRKEM
|SÜREN
|YÜKSEK
|SERBEST
|14
|TAHA
|KARAÇELİK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YASİN
|YARDIMCI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ÖMRÜYE
|ELİBOL
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|EMİRHAN
|KILIÇ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|ERTUĞRUL
|TOPÇU
|ORTA
|SERBEST
|5
|NURCAN
|ŞANLI
|ORTA
|MUHASEBE
|6
|BÜŞRA
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|MÜHENDİSİ
|7
|MELEK
|ÖZTÜRKAN
|ORTA
|OPTİSYEN
|8
|HAYATİ
|ATMACA
|ORTA
|ESNAF
|9
|OSMAN
|DEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|ABDURRAHMAN
|ESER
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|RECEP
|BURGUCU
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|BEKİR
|SÖNMEZ
|ORTA
|EMEKLİ
|13
|YAVUZ
|TAC
|ORTA
|İŞ İNSANI
|14
|HÜSEYİN GAZİ
|EMRE
|ORTA
|ESNAF
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EYYÜP KADİR
|İNAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|FEHMİ ALPAY
|ÖZALAN
|YÜKSEK
|MİLLİ FUTBOLCU TEKNİK DİREKTÖR
|3
|CEYDA
|BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|YAŞAR
|KIRKPINAR
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|5
|KEREM ALİ
|SÜREKLİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|MUHAMMET
|DOĞAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|7
|DİLEK
|YILDIZ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|8
|İSMAİL
|HANCI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|AHMET CAN
|ÇELİK
|ORTA
|MADENCİ
|10
|GÜLŞEN
|GEZİCİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|11
|HALİL
|POLAT
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|12
|VEYSEL
|GÜLDOĞAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|13
|GÜVEN
|DEMİRAĞ
|ORTA
|SERBEST
|14
|YASİN
|DEMİREL
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDURRAHMAN
|KARAMAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|HACI MEHMET
|SOLMAZ
|ORTA
|ESNAF
|3
|ÖZBEK
|TAŞDEMİR
|İLK
|ESNAF
|4
|ALİ HAKAN
|KÜLAHCIOĞLU
|ORTA
|ESNAF
|5
|REŞAT
|SAYMAZ
|ORTA
|ESNAF
|6
|YUSUF
|ŞİMŞEK
|ORTA
|ESNAF
|7
|MURAT
|AVCIOĞLU
|İLK
|ESNAF
|8
|NAZİF TUNAHAN
|ŞEN
|YÜKSEK
|ESNAF
|9
|HASAN HÜSEYİN
|LEVENT
|ORTA
|ESNAF
|10
|REŞİDE
|YAVAŞ
|İLK
|EV HANIMI
|11
|RAHMİ
|ÖZBAK
|ORTA
|SAĞLIL ÇALIŞANI
|12
|HAKAN
|ÇENBER
|İLK
|ESNAF
|13
|HASAN
|GÖL
|YÜKSEK
|ELEKTRİK TEKNİKERİ
|14
|MUAMMER
|SARI BAŞ
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TAMER
|OSMANAĞAOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|ABDULKADİR
|BEKTAŞ
|YÜKSEK
|BÜROKRAT
|3
|İSMAİL
|OBUZ
|YÜKSEK
|DOKTOR
|4
|AYŞEGÜL
|EKŞİ
|YÜKSEK
|ECZACI
|5
|RECEP
|AKAN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|6
|EYÜP ERİM
|ERGÖREN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|7
|ÇETİN
|ALTIN
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|8
|İHSAN GÜRKAN
|TAŞKIN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|9
|AHMET DEHA
|İMAL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|YİĞİT FİKRİ
|ATALI
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|11
|HASAN
|SEKİN
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|12
|ERHAN
|ELİ BOL
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|13
|MUSTAFA
|ÇİNTAŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|14
|MEHMET MERT
|DOLĞAÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|AKIN
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|CANAN
|KEBENÇ ÖZKAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|MEVLÜT
|ÜLGEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|SEVGİ
|ERSAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|HASİP ERKAN
|GÖKBER
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|MEHMET
|ORTAKAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|ÖNDER
|AKTAŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|RAMAZAN
|İDİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|AYSEL
|ÖNEN TURAN
|YÜKSEK
|ARKEOLOG
|10
|ÖNDER BİROL
|BIYIK
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|İRFAN
|ALTAN
|ORTA
|SERBEST
|12
|SERKAN
|ÇİFTÇİ
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|13
|İSMAİL
|DOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|14
|EROL
|ÇIRAK
|YÜKSEK
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İRFAN
|DEĞİRMENCİ
|ORTA
|GAZETECİ
|2
|MEHMET
|KANİ
|İLK
|ÇİFTÇİ
|3
|ESER
|ATAK
|YÜKSEK
|ŞEHİR PLANCISI
|4
|ADALET
|KUL
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|5
|ÖZLEM
|AVCI
|YÜKSEK
|DOKTOR
|6
|AYDIN
|TEPE
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|AYKUT
|YÜKSEL
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|DENİZ
|KONDİL
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|MEVLUDASENA
|YAZI BAĞLI SELANİK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|ALİ HAYDAR
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|11
|GÜZEL
|ÖZTÜRK
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|OYA
|OYBİR MİDİLLİLİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|13
|BEYZA
|YAMAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|MELİSA
|AYDINLI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYPERİ
|KÖSEOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|LEVENT UĞUR
|ASKER
|ORTA
|SERBEST
|3
|SERVET
|KELEŞ
|ORTA
|SERBEST
|4
|GÖKHAN
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|BİLAL
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST
|6
|ABDULLAH
|APAYDIN
|ORTA
|SERBEST
|7
|EMİNE
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|KAZIM
|BOZKURT
|ORTA
|SERBEST
|9
|ŞÜKRÜ
|ÇOBAN
|ORTA
|SERBEST
|10
|RIZA
|YİĞİTOĞLU
|İLK
|SERBEST
|11
|MUHAMMED
|KARADEMİR
|ORTA
|SERBEST
|12
|FATMAGÜL
|ASLAN
|ORTA
|SERBEST
|13
|İLKCAN
|BAYRAKTAROĞLU
|ORTA
|SERBEST
|14
|SELMA
|ÜNAL
|İLK
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM ETHEM
|CANIDAR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|SÜLEYMAN
|BULDUK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|EMRE
|KOCAKURT
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|KADİR
|DEMİRTAŞ
|İLK
|İŞ İNSANI
|5
|YILDIZ
|NİĞDELİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|MÜŞERREF
|CANIDAR
|İLK
|EV HANIMI
|7
|KAMİL
|SAYGI
|İLK
|SERBEST MESLEK
|8
|AYŞE
|FİDAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|ÖZGÜR
|ÖZEN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|10
|RECEP
|ÇİFTDAL
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|11
|GÜLSEREN
|UYANER BULDUK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|12
|HASAN
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|13
|MEHMET
|OĞUZ
|YÜKSEK
|MİMAR
|14
|DİLEK
|KOCAKURT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BATUHAN
|BURSALI
|ORTA
|SERBEST
|2
|MUSTAFA CÜNEYT
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|ŞENER
|GEZGİNCİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|GÜLSEREN
|ERGÜNER
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|YAVUZ
|AKSU
|ORTA
|SERBEST
|6
|EMİNE
|BAYRAKDAR
|İLK
|SERBEST
|7
|BERK
|AKSU
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|FIRTINA
|TEMEL
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|ARDA
|SAVAŞCIOĞULLARI
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|ERCAN
|MUTLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|İSKENDER
|GÜMÜŞ
|ORTA
|SERBEST
|12
|METİN
|GÖZKAYA
|ORTA
|SERBEST
|13
|NEDİM
|YURTSEVEN
|ORTA
|SERBEST
|14
|YUSUF
|ARSLAN
|İLK
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZLER
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|LEVENT
|ÇELİK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|MUZAFFER
|ÇOLAK
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|HÜSEYİN
|FAKİOĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|FAHRİ
|KAYA
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|FATMA
|OLKUN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|7
|AYÇA
|ORAL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|8
|SEMRA
|DALICI
|ORTA
|EV KADINI
|9
|OYA
|TOLUNAY
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|10
|AYŞEGÜL
|ADIGÜZEL
|İLK
|İŞÇİ
|11
|AZİZ
|GENÇER
|ORTA
|ESNAF
|12
|HEDİYE
|KARAGEDİK
|İLK
|İŞÇİ
|13
|RECEP
|KURNAZ
|İLK
|İŞÇİ
|14
|LEYLA
|TUNALI
|İLK
|EMEKLİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATMA
|YILDIRIM ÖLMEZCAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|NURŞAH
|TURAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|SERTAŞ
|ARSLAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|ZARİFE
|UYGUN
|ORTA
|AŞÇI
|5
|ALİ TAYFUN
|ÖLMEZCAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|AYLİN
|TURAN
|YÜKSEK
|FİZİKÇİ
|7
|DOĞAN
|ÇELİKTEL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|FARUK
|AYDOĞMUŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|ÖMER FARUK
|YILDIZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|10
|EVGİN
|EDİK
|İLK
|EĞİTİMCİ
|11
|DÖNE
|AKMAN
|İLK
|AŞÇI
|12
|ABDULLAH
|DAĞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|13
|MEHTAP
|KARA
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|14
|ZEHRA
|KARAKÜLAH
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NURİYE
|KADAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|SERHAN
|BOLLUK
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|3
|MELTEM
|AYVALI
|YÜKSEK
|ECZACI
|4
|NİLAY
|ÖZÇETİN
|YÜKSEK
|ECZACI
|5
|HÜSEYİN CEM
|ZEREN
|YÜKSEK
|SPOR YAZARI
|6
|LEVENT
|ÖZCİĞER
|ORTA
|ELEKTRİK TEKNİSYENİ
|7
|SAMET
|KUNT
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|HASAN ATİLLA
|TÜRKÖZ
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|9
|MESUT
|ÇALIŞKAN
|YÜKSEK
|KİMYAGER
|10
|BAİTTİN
|ERBEY
|İLK
|İŞÇİ
|11
|NURTEN
|KURNAZ
|ORTA
|EMLAKÇI
|12
|BETÜL
|KAYA
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|13
|MUSTAFA
|KARAÇAY
|YÜKSEK
|TIP TEKNİSYENİ
|14
|MEHMET
|İZGİ
|ORTA
|MAKİNE TEKNİSYENİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN
|İYEM
|İLK
|ESNAF
|2
|OKAN
|DEMİR
|ORTA
|GEMİCİ
|3
|CANBERK
|BALTACI
|YÜKSEK
|MUHASEBESİ
|4
|SERGEN
|BEDEL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|5
|FARUK
|İYEM
|YÜKSEK
|ESNAF
|6
|HASRET
|İLĞEN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|7
|ELİF
|İYEM
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|EVİN
|ELALMIŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|ERCAN
|DİLEKÇİ
|YÜKSEK
|ORGANİZATÖR
|10
|SERKAN
|YIKILMAZ
|ORTA
|İNŞAAT
|11
|YİĞİTHAN
|KOYUNCU
|ORTA
|ANTRENÖR
|12
|KARDELEN
|BİLGİN
|ORTA
|ANTRENÖR
|13
|EMRULLAH
|ÇEVİK
|ORTA
|ANTRENÖR
|14
|GÜLSAAT
|ÇEVRE
|ORTA
|İŞLETMECİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÖKÇE
|GÖKÇEN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|RIFAT TURUNTAY
|NALBANTOĞLU
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|RAHMİ AŞKIN
|TÜRELİ
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI PLANCI
|4
|MAHİR
|POLAT
|YÜKSEK
|GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
|5
|MEHMET SALİH
|UZUN
|YÜKSEK
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER
|6
|DENİZ
|YÜCEL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|MUSTAFA
|BİLİCİ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|8
|HACER
|FOGGO
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|9
|ESİN
|DOĞAN METİN
|YÜKSEK
|AVUKAT ARABULUCU
|10
|ALTAN
|İNANÇ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI - SANAYİCİ
|11
|EMİNE HELİL
|İNAY KINAY
|YÜKSEK
|ÇEVRE YÜKSEK MÜHENDİSİ
|12
|AYTEN
|GÜLSEVER
|YÜKSEK
|EMEKLİ BÜROKRAT
|13
|NURŞEN
|BALCI
|YÜKSEK
|BİYOLOG
|14
|BURAK
|KOTAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSMEN
|KIRKPINAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|YİĞİT
|KARAKIŞ
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|3
|ARZU
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|4
|TAMER
|CÜCÜ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|DİNCER
|IŞIKTAŞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|MÜJDE
|HARPUT APAK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|MÜMİN
|YALÇIN KAYA
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|8
|YELİZ
|ÇULHA
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|9
|BÜLENT
|UYGUR
|YÜKSEK
|DOKTOR
|10
|MİRAN
|BACGEROĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|11
|MUSTAFA NURİ
|DENİZ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|12
|NAZLI BUKET
|KARASU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|13
|MEHMET HALİS
|KÖSE
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|14
|MEHMET EMİN
|CANTÜRK
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|LEVENT
|ARAŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|HÜSEYİN
|TAŞÇI
|ORTA
|SERBEST
|3
|SÜLEYMAN ÖZCAN
|ERDİKLER
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|4
|GİZEM
|YEŞİLDAĞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|SELAMİ EDİZ
|ERDOĞDU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|ÇAĞATAY
|TAŞÇI
|ORTA
|SERBEST
|7
|MURAT
|CANKARAGÖZ
|ORTA
|TEKNİKER
|8
|GÜLSEREN
|ÇETİN
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|HÜSNÜ
|YALÇIN
|ORTA
|SERBEST
|10
|MÜGE
|ARAŞ
|ORTA
|SERBEST
|11
|ELİF
|ŞAHİN
|ORTA
|SERBEST
|12
|ŞULE
|ARAŞ
|ORTA
|SERBEST
|13
|ENVER
|ARAR
|ORTA
|SERBEST
|14
|ASLI HAN
|TAHMAZ
|ORTA
|SERBEST
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET KAMİL
|ERGENEKON
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ZELİHA
|GÜREL
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|UMUT
|ÖZYURT
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|DURMUŞ
|AYDINLIKOL
|YÜKSEK
|EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ
|5
|HALİS CENK
|DOLU
|İLK
|SERBEST
|6
|AHMET ALPER
|KOBAL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|ÇAĞRI
|ALTINIŞIK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|SERPİL
|YAKAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|9
|ZEKİ
|ÖNAL
|ORTA
|EMEKLİ POLİS MEMURU
|10
|SAADET DENİZAY
|ÇAKRAK
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|11
|YAĞIZ
|METİN
|YÜKSEK
|MİMAR
|12
|ALPARSLAN
|TURAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|ÖZGÜL
|GÜLDİKEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|14
|TURHAN
|GÜRAKSIN
|ORTA
|EMEKLİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|BAYINDIR
|YÜKSEK
|GENEL CERRAH
|2
|RAMAZAN
|ÜZÜN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|SİNAN
|GÜNDOĞDU
|İLK
|EMEKLİ
|4
|KENAN
|KAHRAMAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
KAHRAMANMARAŞ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|KARAKAYA
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|İBRAHİM ATİLLA
|EMRULLAH
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|FATMA
|ÇAKIROĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|RAMAZAN
|KARA
|ORTA
|SERBEST
|5
|DUYGU
|BARDAK DERTLİ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|6
|MUHAMMET ALİ
|GÖK
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|7
|ÜLGER
|İNCEARIK
|ORTA
|EMEKLİ
|8
|BELKIS
|ÇETİNER
|İLK
|EMEKLİ
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|KAYA
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|2
|RAMAZAN
|DURUK
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|3
|MURAT
|AŞIR
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|4
|FATİH
|YILDIZ
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|5
|YILMAZ
|HACIOSMANOĞLU
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|6
|REŞİT RON AY
|KURTAY
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|MEHMET BAHA
|BOZKUR
|YÜKSEK
|SERBEST/ÖZEL
|8
|ÖZCAN
|ZENGİN
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|BALIK
|ORTA
|TESİSATÇI
|2
|ALİ MERT
|CANEL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|VEYSEL
|SOLAK
|İLK
|İNŞAAT İŞÇİSİ
|4
|EVREN
|CANLI
|ORTA
|ELEKTRİKÇİ
|5
|İLYAS DERMAN
|BOZTOK
|YÜKSEK
|HEKİM
|6
|MÜMTAZ
|AKTAŞ
|YÜKSEK
|HEKİM
|7
|ŞENAY
|MERMİ
|İLK
|EV KADINI
|8
|ÖZGÜR
|ÇIKIN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ASLI HAN
|UMAR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|ŞEVİN
|ŞENOL
|YÜKSEK
|SAĞLIK EMEKÇİSİ
|3
|TURGUT
|BERBER
|İLK
|İŞÇİ
|4
|YAŞAR
|DERTLİ
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|UMUT CAN
|ATMACA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|6
|VOLKAN
|GÜLTEKİN
|İLK
|ÖĞRENCİ
|7
|MEHMET
|HALİSDEMİR
|ORTA
|EMEKLİ
|8
|YİĞİT NİYAZİ
|TEMİROĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FEYZİ
|ÖZDEMİR
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|SEVİM
|EMRE
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|CENGİZ
|GÖLTAŞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|YAĞMUR
|ÇAVUŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|YÜCEL
|BAZO
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|6
|GÖKALP
|MENGÜ
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|7
|ÖMER
|GÖKMEN
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|SEZAİ
|KORKMAZ
|ORTA
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYTEKİN
|SELANİKLİ
|İLK
|OTO TAMİRCİ
|2
|MİHRİBAN
|DÖNMEZ
|ORTA
|EV HANIMI
|3
|ÇAĞLAR
|KARAKIZ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|4
|MUHAMMET ÇAĞRI
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
|5
|MUSTAFA
|KALAYCI
|ORTA
|ESNAF
|6
|GÖKHAN
|GEZİNMEZ
|ORTA
|ESNAF
|7
|LEVENT
|HACIÜMMETOĞLU
|ORTA
|ESNAF
|8
|ESRA HABİBE
|SELANİKLİ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HİLMİ EMRE
|KAZANCI
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|HALİL İBRAHİM
|KURUÇAY
|ORTA
|SERBEST
|3
|ÖMER
|CANPOLAT
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|DURMUŞ
|KARAKAŞ
|ORTA
|SERBEST
|5
|HAMZA
|ERPAYLAŞTIRAN
|ORTA
|SERBEST
|6
|ERDAL
|ÇİFTÇİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|OĞUZHAN
|KEKLİK
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|FERİHA CANSU
|AKSOY KAYACIK
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BÜLENT
|İSPİR
|YÜKSEK
|İŞADAMI
|2
|NE DAT
|TÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|OĞUZHAN
|KOCA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|SONGÜL
|ZÜLKADİROĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|5
|NEVZAT
|ULUTÜRK
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|AHMET HAKAN
|KAYA
|YÜKSEK
|STAJER AVUKAT
|7
|AHMET
|ARSLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|HAYRULLAH
|CAN
|YÜKSEK
|DİŞ KLİNİK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VAHİT
|KİRİŞCİ
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|2
|ÖMER ORUÇ BİLAL
|DEBGİCİ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|MEVLÜT
|KURT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|TUBA
|KÖKSAL
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|5
|MEHMET
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|SİYASET BİLİMCİ
|6
|HASAN
|GEZGİNÇ
|YÜKSEK
|DİĞER UZMAN TIP DOKTORLARI
|7
|KORAY
|KIRAÇ
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|8
|RAMAZAN
|GÜRBAK
|YÜKSEK
|SERBEST
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMED
|AYDOĞAR
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|2
|MEHMET
|DERE
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|LEVENT
|PARLAK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|MAHMUT
|SULAYICI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|EKREM
|BEKERECİ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|MERVE
|KIRMACI KUTLU
|ORTA
|EV HANIMI
|7
|HAKAN
|ZIBA
|ORTA
|GSM TEKNİKERİ ESNAF
|8
|MİKDAT
|KUZHAN
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZUHAL
|KARAKOÇ DORA
|YÜKSEK
|ULUSLARARASI İLŞK. DOÇENTİ
|2
|TURAN
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|ERTUĞRUL
|DOĞAN
|ORTA
|İŞLETMECİ
|4
|ÖMER
|ÖZKAN
|YÜKSEK
|GERİ DÖNÜŞÜM UZMANI
|5
|AZİZ
|KÖMÜRCÜ
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|6
|HÜSEYİN
|ÇİÇEK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|7
|SERMET
|YILDIZ
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|8
|MESUT
|ÇAKAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|EROĞLU
|ORTA
|SERBEST
|2
|AYŞEGÜL
|DEMİROĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|ABDULHAKİM
|GÜLMEZ
|İLK
|SERBEST
|4
|NURTEN
|GÜLMEZ
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|BAHİR
|HORUZ
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|ALİ
|İPER
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|ALİ
|ARDIÇ
|İLK
|SERBEST
|8
|YUNUS
|YILDIZ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|BAL
|YÜKSEK
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|2
|ALEV NUR
|CERİTLİ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|ÖZLEM
|GÜR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|4
|ÖMÜR
|ARSLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|KADER
|BOYBAŞI
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|KENAN
|SİL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|NURAN
|KENGER
|İLK
|OKUR YAZAR
|8
|İLKER
|KÖSTEKLİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BEKİR BAYRAM
|ÇUBUKKESEN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|ALİHAN
|ÖZDOĞAN
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|3
|AHMET CENGİZ
|YAZAR
|YÜKSEK
|ANESTEZİ UZMANI
|4
|YUSUF
|ZENİT
|ORTA
|OTOMOTİV
|5
|FAZLI
|AKDEMİR
|YÜKSEK
|GIDA MÜHENDİSİ
|6
|HÜSNÜ
|BALBABA
|YÜKSEK
|SOSYAL BİLİMLER
|7
|ŞİYAR
|ALTIN
|YÜKSEK
|ANTRENÖR
|8
|ÖMER
|POSUT
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DOĞAN ZAFER
|ÇINGI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|NİLGÜN
|MAŞA
|İLK
|İŞÇİ
|3
|KADİR
|AVCU
|İLK
|ESNAF
|4
|DİLAVER
|ORUNCAK
|İLK
|İŞÇİ
|5
|HELİN
|KAYA
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|6
|MEHMET
|ADIYAMAN
|İLK
|İŞÇİ
|7
|MEHMET
|UĞUR
|İLK
|İŞÇİ
|8
|ŞAHİN
|ÖZDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAYRETTİN
|ARSLANHAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ECEVİT
|KAVAK
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|3
|RAMAZAN
|DAĞCI
|ORTA
|YÖNETİCİ
|4
|FATMA
|SÖNMEZ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|5
|NEVZAT
|AKSU
|ORTA
|MUHASEBECİ
|6
|İSMAİL
|AĞIR
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|7
|YILMAZ
|YEŞİLAĞAÇ
|İLK
|İŞ İNSANI
|8
|AYHAN
|ÖZDEMİR
|ORTA
|ÖZEL SEKTÖR
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|OSMAN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|SİSTEM ANALİZ UZMANI
|2
|MEHMET
|GÜRBOSTAN
|İLK
|EMEKLİ
|3
|EKREM
|YURDUSEV
|YÜKSEK
|DIŞ TİCARET
|4
|FATMA
|YARAŞIR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|5
|MUSTAFA OSMAN
|SARITAŞ
|YÜKSEK
|ESNAF
|6
|YUNUS EMRE
|ÖZGÜN
|YÜKSEK
|SANAT TARİHÇİSİ
|7
|HÜSEYİN
|MARANGOZ
|ORTA
|TOPOGRAF
|8
|AHMET
|KURT
|ORTA
|BESİCİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MİS KELEBEK
|KILIÇASLAN
|ORTA
|ARKEOLOG
|2
|MURAT
|ÖZÇİL
|ORTA
|SERBEST
|3
|HARUN
|ÖĞÜN
|ORTA
|SERBEST
|4
|ÖMER
|ACAR
|İLK
|SERBEST
|5
|MEHMET
|SİNCER
|ORTA
|SERBEST
|6
|HALİL
|TÜRKMEN
|ORTA
|SERBEST
|7
|MEVLÜT
|TÜRKMEN
|ORTA
|SERBEST
|8
|HASAN
|KAYĞUSUZ
|ORTA
|SERBEST
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|ÖZTUNÇ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|İRFAN
|KARATUTLU
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|3
|MEHMET
|BAĞLAR
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|4
|EJDER
|KAYĞUSUZ
|YÜKSEK
|KİMYAGER
|5
|NAİLE
|İŞLEK
|ORTA
|SERBEST
|6
|TUFAN
|YANAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|7
|AZİZ CEM
|GÜNER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|ÇAĞATAY
|ATASAY
|YÜKSEK
|POLİS
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ÇABUKEL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|NESLİHAN
|KOCA NERGİZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|ZİYA
|DUMLUPINAR
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|4
|BURAK
|SERT
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|ŞEYMA
|AYTEMİZ ARSLANTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|İRFAN MERT
|YIKAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|7
|EMİNE
|LEBLEBİCİ
|YÜKSEK
|BANKACI
|8
|SERDAL
|KURTOĞLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL
|ÖZBAY
|ORTA
|SERBEST
|2
|MELİKE
|ÜNLÜ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|ERDEM
|OKUMUŞ
|ORTA
|SERBEST
|4
|NUREDDİN
|FİDAN
|ORTA
|SAĞLIKÇI
|5
|AHMET
|DURULAR
|ORTA
|SERBEST
|6
|ABDULKADİR
|EYİCİL
|ORTA
|SERBEST
|7
|HATİCE
|GÜRBÜZ
|İLK
|SERBEST
|8
|ALİ
|BOZKÖSE
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALPARSLAN
|KENGER
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|2
|UFUK
|DOĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|OSMAN DOĞAN
|BASTI RMACI
|ORTA
|RADYOCU
|4
|KAMBER
|HARMANKAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|MERVE
|SUYADAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|HÜSEYİN
|ÇOLAK
|ORTA
|GAYRİMENKUL DANIŞMANI
|7
|YUNUS EMRE
|KURT
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|YÜKSEL
|BAĞCIOĞLU
|ORTA
|ESNAF
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|ARSLANTÜRK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|MEHMET
|SABANCI
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|TURAN
|ORAK
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|4
|YUSUF
|GÜLER
|YÜKSEK
|SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
KARABÜK İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RAMAZAN
|GÜLER
|ORTA
|TEKNİSYEN
|2
|ÇEVRİYE
|GÖKTEKİN
|İLK
|SERBEST
|3
|EMİNE
|ERDEM
|İLK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞAKİRE
|STERK
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|DOĞAN
|GÜLER
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MUHAMMET
|DAĞLI
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEM TAYLAN
|ERDEN
|YÜKSEK
|UZMAN HEKİM
|2
|MEHMET
|ÖZBAĞCI
|YÜKSEK
|İŞSİZ
|3
|AYSEL
|AYDOĞDU GÜNDÜZ
|YÜKSEK
|MUHASEBE İŞÇİSİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SELİN
|AKSOY DURU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ERDİNÇ
|EKER
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ŞEVVAL
|DAŞDEMİR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ÇETİN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|AYŞEGÜL
|SARI TERZİ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|BURHAN
|KELEZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RESUL
|ULUPINAR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|MUHAMMET
|ÇAKIR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|NESRİN
|KOYMAT
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHARREM UĞUR
|ÜNSAL
|ORTA
|SERBEST
|2
|ÖZLEM
|ÜNAL
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|BARIŞ
|AYDEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HALİL
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞLETMECİ
|2
|FATİH
|KELEŞ
|ORTA
|ESNAF
|3
|ALPARSLAN GÜNGÖR
|ÜSKÜP
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEM
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|DURMUŞ ALİ
|KESKİNKILIÇ
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-KAMU
|3
|HÜSEYİN
|GÜNDOĞDU
|YÜKSEK
|KİMYA MÜHENDİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL
|ÖZER
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|MEVLÜT
|BAŞDEMİR
|İLK
|ESNAF
|3
|NESRİN
|ADAKOĞLU
|İLK
|EV HANIMI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|DÖNMEZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MURAT
|ORHAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|DİLEK
|ÜNVER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|EKER
|ORTA
|SERBEST
|2
|EZGİ
|ÇADIRCI
|ORTA
|SERBEST
|3
|EFKAN
|DAŞKAYA
|ORTA
|SERBEST
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜNÜZ FULYA
|UZ
|YÜKSEK
|İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİ
|2
|ARZU
|GENLİK
|YÜKSEK
|EV KADINI
|3
|ÖZÜM
|HANCI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EKREM
|KARAASLAN
|ORTA
|SERBEST
|2
|BERRİN
|GÜNAYDIN
|ORTA
|SERBEST
|3
|YÜKSEL
|GÜNAYDIN
|İLK
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYKUT
|KASAP
|ORTA
|MİLLİ SPORCU
|2
|SEVİLAY
|ÇAĞLAYAN
|ORTA
|EV HANIMI
|3
|DİLEK
|YILDIRIM
|ORTA
|EV HANIMI
|YENİLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BERK CAN
|KUZU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|KÜBRA
|KUŞHAN
|YÜKSEK
|MİMAR
|3
|SABRİ
|MALKOÇ
|İLK
|SERBEST MESLEK
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FADİME
|ÖZER
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|İZZET
|KARDAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|RAMAZAN
|BAĞCI
|İLK
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UĞUR
|AYDIN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MELEK
|TUNCER
|ORTA
|EV HANIMI
|3
|ANIL TURAN
|SAVAŞ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|PENÇEK
|ORTA
|EMEKLİ MEMUR
|2
|KAAN
|ARSLAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|3
|SEHER
|YEŞİLDAĞ
|YÜKSEK
|ECZACI
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RAMAZAN
|TURAN
|İLK
|İŞ İNSANI
|2
|SÜLEYMAN
|TUNÇER
|İLK
|İŞ İNSANI
|3
|GÜL ASYA
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEVDET
|AKAY
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI YÖNETİCİ
|2
|ABDULLAH
|ÇAKIR
|YÜKSEK
|EMEKLİ ELEKTRİK TEKNİKERİ
|3
|BAYRAM
|KARADAĞ
|ORTA
|AĞIR SANAYİ İŞÇİSİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KÜBRA
|DURSUN
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|2
|OZAN
|CANYURT
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|3
|GÖKÇE
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHAMMET
|ALMATEPE
|İLK
|SERBEST
|2
|YUNUS
|ÜLKEM
|İLK
|SERBEST
|3
|MUHAMMET
|UYANIK
|YÜKSEK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İLHAN
|ALPBOĞA
|ORTA
|GAZETECİ
|2
|YASEMİN
|ODABAŞI
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|3
|FURKAN
|SARIOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
KARAMAN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SALİH
|MISRAL
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|MUSTAFA
|SAYAR
|ORTA
|ESNAF
|3
|EMİNE
|ŞAHİN
|İLK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAPRAK
|ERDEM
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|BEKİR
|BAYDILLI
|İLK
|İŞÇİ
|3
|ÖMER
|ÇALIŞKAN
|İLK
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|KÜÇÜK
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|UĞUR
|YAZICI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|İSMET
|DEMİRBAŞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEMİH
|GÜLDALI
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|UĞUR
|TAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|ERCAN
|YAVANOĞLU
|İLK
|EMEKLİ
|SOL PARTİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|METİN
|BAKICI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|DURMUŞ ALİ
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|3
|AYŞE NİLGÜN
|AYDIN
|ORTA
|EV KADINI
|GENÇ PARTİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DİLEK
|ŞİMŞEK
|ORTA
|MEDYA PR
|2
|MUSTAFA
|ÖZCAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|3
|FURKAN
|DEMİROĞLU
|ORTA
|ESNAF
|MEMLEKET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NECATİ
|ŞENOK
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|EREN
|YİĞİTOĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|ADEM
|TANCI
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MESUT
|SOYFİDAN
|YÜKSEK
|TACİR
|2
|RAMAZAN
|YEŞİL
|İLK
|ESNAF
|3
|AVNİ
|YAĞCI
|YÜKSEK
|ESNAF
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SELMAN OĞUZHAN
|ESER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|OSMAN
|SAĞLAM
|YÜKSEK
|DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
|3
|FATMA
|ÇOŞTU
|YÜKSEK
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ-ORTAÖĞRETİM
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|TAŞKIRAN
|ORTA
|ESNAF
|2
|NEVZAT
|AKDAĞ
|İLK
|ESNAF
|3
|GÖKHAN
|ÖZYER
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MAHMUT
|ÜNÜVAR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|TURAN
|ŞENER
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|SOYDAN
|EVCİ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YILDIZ
|KILINÇ
|ORTA
|EV KADINI
|2
|KAYHAN
|YÜKSEL
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ELİF
|KIVIRCIK
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EZGİ
|GÜLŞEN
|YÜKSEK
|ODYOLOG
|2
|KENAN
|YILMAZ
|ORTA
|MATBAACI
|3
|OĞUZ
|YAŞARGİL
|ORTA
|GRAFİK TASARIM
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RAMAZAN
|COŞKUN
|İLK
|SERBEST
|2
|CİHAN
|BOZKURT
|ORTA
|SERBEST
|3
|ÖZGÜR
|NİKBAY
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERGİN SALİH
|AKSOY
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|YASİN
|KARALI
|ORTA
|SERBEST
|3
|ENGİN
|SERTDEMİR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|URAL
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|NAZİFE
|SARIHAN
|İLK
|SERBEST MESLEK
|3
|DÖNDÜ
|YILDIZ
|YÜKSEK
|TEKNOLOJİ
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EBRU
|KEÇECİ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|NEBİ
|AKINCI
|İLK
|İŞÇİ
|3
|HACI
|UYAR
|ORTA
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|ÖZASLAN
|ORTA
|İNŞAAT USTASI
|2
|CİHAT MELİH
|ETLİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|NEJLA
|MURATOĞLU
|ORTA
|EV HANIMI
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NESLİHAN
|KAPLAN
|ORTA
|SERBEST
|2
|ENES KEREM
|ŞEREFOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|3
|ALPAY
|ŞAHİN
|ORTA
|SERBEST
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL ATAKAN
|ÜNVER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|YUSUF
|BAŞTUĞ
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|3
|HASAN
|EHLİZ
|ORTA
|ESNAF, EMEKLİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ATİLA
|ZORLU
|YÜKSEK
|DİĞER
|2
|ZİHNİ
|KOCAERKEK
|YÜKSEK
|DOKTOR
|3
|FADİME
|HARMANİZİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SAMET
|GÜNER
|ORTA
|SERBEST
|2
|HALİME
|ŞENGEZER
|İLK
|SERBEST
|3
|ZÜLKİF
|YONTÜRK
|YÜKSEK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÜLEYMAN
|CİVCİK
|ORTA
|İŞLETMECİ
|2
|METİN
|İÇEL
|ORTA
|SERBEST
|3
|SANİYE
|ÖZ
|ORTA
|EV HANIMI
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|KÖPÜKLÜ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
(Sürecek)