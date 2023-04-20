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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (12)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (12)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

İSTANBUL-1 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FİLİZ

EDİBALİ

ORTA

HUKUKÇU

2

AHMET

ÇAYLIOĞLU

YÜKSEK

SAĞLIKÇI

3

DERVİŞ

DOĞAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

ABDULLATİF

METİN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

5

ALPTEKİN

SOFU

YÜKSEK

MİMAR

6

HAKAN

YILMAZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

MEHMET EMRE

KOÇAK

YÜKSEK

KAMU YÖNETİMİ

8

HASAN

AYHAN

YÜKSEK

EMEKLİ

9

ÖMER FARUK

KABARIK

ORTA

SERBEST

10

SENA

GÖDEK

YÜKSEK

DİYETİSYEN

11

AZİZ

ÇEVİK

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

12

MUSTAFA

KARATAŞ

ORTA

ESNAF

13

NACİ

CEBECİOĞLU

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

14

ALEMDAR

KURTOĞLU

İLK

EMEKLİ

15

MÜRÜVVET

SOFU

İLK

SERBEST

16

ORHAN

YAY

İLK

SERBEST

17

BÜNYAMİN

SEZER

ORTA

ESNAF

18

AHMET

AKOĞLU

YÜKSEK

İŞLETMECİ

19

AYGÜL

CEYLAN

İLK

SERBEST

20

MEHMET ALİ

DUMAN

İLK

SERBEST

21

SALİM

KAYA

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

22

TÜLAY

YILMAZ

İLK

SERBEST

23

EMSAL

YAY

İLK

SERBEST

24

CEMAL

KARATAŞ

İLK

EMEKLİ

25

AHMET BAHADIR

KOÇAK

YÜKSEK

MÜHENDİS

26

BÜŞRA BİLGE

SOFU

YÜKSEK

MİMAR

27

BEYZA NAZİRE

KOÇOĞLU

YÜKSEK

İŞLETMECİ

28

SEFA

DOĞAN

ORTA

İŞ İNSANI

29

SALİH

ŞİRİN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

30

NECATİ

ÇELİKTAŞ

YÜKSEK

SERBEST

31

ÖMER LÜTFİ

URAL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

32

ÖMER FARUK

AKTAŞ

YÜKSEK

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

33

ERHAN

SOFU

YÜKSEK

İŞÇİ

34

METİN

BUCAK

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

35

GÜLSÜM

E RAY

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN CİHAN

BAYKARA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

SABRİ

SERİN

YÜKSEK

EMEKLİ

3

BEDRİ

IŞIK

ORTA

İŞ İNSANI

4

AHMET

ENGİN

ORTA

EMEKLİ

5

VEYSİ

TETİK

İLK

EMEKLİ

6

ABDULBARİ

TUNÇ

ORTA

EMEKLİ

7

HASAN NURİ

GÖÇMEN

ORTA

İŞÇİ

8

MÜJDET

EREN

YÜKSEK

İŞÇİ

9

HULUSİ

EKEN

İLK

İŞÇİ

10

SERHAN

SEYYİDOĞLU

ORTA

İŞÇİ

11

RIZA

BURÇAK

İLK

İŞÇİ

12

YÜKSEL

ŞEKER

ORTA

İŞÇİ

13

İNAN

SEZER

ORTA

İŞÇİ

14

ŞABAN

AKÇAN

ORTA

İŞÇİ

15

BAŞAK

BAYRAM

YÜKSEK

İŞÇİ

16

NEVZAT

DEMİREL

İLK

İŞÇİ

17

SERVET

SARIOĞLU

ORTA

İŞÇİ

18

ZELAL

GÜRBÜZ

ORTA

EV KADINI

19

GÜLAY

ALBOSTANLI

ORTA

İŞÇİ

20

YETER

KAHRİMAN

İLK

SERBEST/ÖZEL

21

AHMET

KAHRAMAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

22

YAREN

DÜZGÜNER

İLK

EV KADINI

23

HATİCE

DURAN

İLK

EV KADINI

24

ALAATTİN

KELENDER

İLK

İŞÇİ

25

ASİYE

EKİNCİ

ORTA

İŞÇİ

26

MAKFURE

TUNÇ

İLK

EV KADINI

27

NEVZAT

KARAKEÇİ

ORTA

EMEKLİ

28

SONGÜL

HOŞGÜL

ORTA

İŞÇİ

29

ŞİYAR

ÇİÇEK

ORTA

İŞÇİ

30

MEMET

ÖZDEMİR

ORTA

İŞÇİ

31

KORAY

ERGÜL

İLK

İŞÇİ

32

İBRAHİM HALİL

UÇAN

İLK

İŞÇİ

33

HALİM

DEMİROCAK

İLK

İŞÇİ

34

SEMRA

ŞAHAN

YÜKSEK

KOOPERATİFÇİ

35

FERAT

YÜCEL

İLK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

1

İLYAS

SALMAN

ORTA

TİYATRO-SİNEMA OYUNCUSU

2

HİLAL

ATAŞ

YÜKSEK

REHBER ÖĞRETMEN

3

ÖMÜR

YAŞAYAN

YÜKSEK

ÇEVRE MÜHENDİSİ

4

TUĞBA

ŞENOL

YÜKSEK

MOTOKURYE

5

CELAL

KAYA

YÜKSEK

MERKET İŞÇİSİ

6

FULYA

GİRGİNER

YÜKSEK

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

7

MELİKE

EFENDİOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

8

HALİDE SANİYE

BAŞARAN

YÜKSEK

EMEKLİ İNŞAAT MÜHENDİSİ

9

AHMET DENİZ

YILDIZ

YÜKSEK

SOSYAL BİLİMCİ

10

UMUT

ÖZAKDAĞ

ORTA

İŞÇİ

11

ŞAFAK

KORKMAZ

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

12

EDANUR

FIRTINA

YÜKSEK

YAZILIM MÜHENDİSİ

13

FERHAT

KAYRAN

ORTA

TEKSTİL İŞÇİSİ

14

MUSTAFA OĞUZ

KAVALA

YÜKSEK

İKTİSATÇI

15

GÜRSEL

KOÇ

ORTA

ESNAF

16

KUNTAY

OR

ORTA

MAKİNE TEKNİSYENİ

17

KERİM MURAT

KARTARİ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

18

TULUĞ

ÜNLÜTÜRK

ORTA

TASARIMCI

19

OĞUZ

ÇORAK

YÜKSEK

TV YAYINCISI

20

ATİLLA

ÖZDEMİR

YÜKSEK

HEKİM

21

GÖNÜL

KARACA

ORTA

TEMİZLİK İŞÇİSİ

22

ÖZGE

KONDAKÇI

ORTA

KUAFÖR

23

MESUT

EREN

YÜKSEK

RESSAM

24

MAHİR

ADIGÜZEL

YÜKSEK

EMLAKÇI

25

ERKAN

KÜÇÜKŞAHİNOĞLU

ORTA

GRAFİKER

26

ÇAĞDAŞ

BİNAY

ORTA

VİNÇ OPERATÖRÜ

27

SERHAT

YILMAZ

YÜKSEK

GAZETECİ

28

TURAN

SULUDERE

ORTA

BELEDİYE İŞÇİSİ

29

GÜLŞEN

BABACAN

ORTA

ÖĞRENCİ

30

MESUT

GÜLÇİÇEK

YÜKSEK

MUHASEBE İŞÇİSİ

31

MEHMET

YAVUZKAN

YÜKSEK

EMEKLİ

32

AYNUR

YILDIZ

ORTA

PİKOCU

33

ŞEHRİBAN BERİVAN

PEKTAŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

34

MERİH

DELİBALCI

YÜKSEK

İŞÇİ

35

EFE ERDENAY

BIRASOĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KEMAL

PARLAK

ORTA

EMEKLİ

2

HAKAN

YERLİ KAYA

YÜKSEK

İŞÇİ

3

AHMET TARIK

YENİL

YÜKSEK

ECZACI

4

ALİ

AYIK

İLK

İŞÇİ

5

YURDAN

KAYA KEÇECİ

ORTA

HEMŞİRE

6

İBRAHİM

ÖZYÜREK

ORTA

EMEKLİ

7

ALİ ERTAN

KÖYMEN

ORTA

ESNAF

8

UMUT

TİZCİ

ORTA

İŞÇİ

9

ERDOĞAN

OK

YÜKSEK

İŞÇİ

10

ŞAFAK

KILIÇ

YÜKSEK

İŞÇİ

11

SERKAN

İROÇ

ORTA

İŞÇİ

12

ARZU

YILBAŞ

ORTA

İŞÇİ

13

MEHMET VEDAT

ŞERİFOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ

14

OSMAN NACİ

BALTA

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

15

LEYLA

ÖZ

ORTA

EV KADINI

16

S EVİ LAY

İŞLER

ORTA

ÖĞRENCİ

17

ERDEM

AĞIRGÖL

YÜKSEK

işçi

18

ELİF

AYIK

YÜKSEK

PSİKOLOG

19

CENKER

ERTUŞ

ORTA

İŞÇİ

20

MEHMET

GÜLTEKİN

ORTA

İŞÇİ

21

ABDULLAH

ÜNAL

ORTA

İŞÇİ

22

EVİN

SOYLU

ORTA

İŞÇİ

23

HİKMET

YAMAN

YÜKSEK

İŞÇİ

24

İLKER

SOYLU

ORTA

İŞÇİ

25

KUDRET

ÖZ

ORTA

İŞÇİ

26

NESRİN

TİZCİ

YÜKSEK

işçi

27

ŞADUMAN

ÖZYÜREK

ORTA

EMEKLİ

28

DOĞUKAN

MORKOÇ

ORTA

İŞÇİ

29

RIZA

ŞAHİN

YÜKSEK

MUHASEBECİ

30

MUHAMMET ALİ

KAYA

ORTA

ÖĞRENCİ

31

HÜSEYİN

ÖZCAN

İLK

EMEKLİ

32

EMRAH

ÖZBEK

İLK

İŞÇİ

33

MİRAN RONAHİ

AVCİ

ORTA

ÖĞRENCİ

34

HAYATİ

AKTUNA

YÜKSEK

MİMAR

35

METEHAN

ARSLAN

ORTA

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALPER

TAŞ

YÜKSEK

GAZETECİ

2

ESRA

KAHRAMAN

YÜKSEK

YAZAR

3

ZEYNEP

GÖKÇEK PEHLİVAN

ORTA

ÖĞRENCİ

4

FÜSUN

TAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

5

HASAN

KOCAMANOĞLU

YÜKSEK

ÜRETİCİ

6

YETER

TABAK

ORTA

EMEKLİ

7

İSMAİL

AKÇORA

ORTA

ESNAF

8

AYŞE

DEMİR

YÜKSEK

İÇ DENETÇİ

9

İREM

YILDIRIM

ORTA

ÖĞRENCİ

10

AYŞE BERFİN

KAYISI KOÇ

YÜKSEK

MİMAR

11

İBRAHİM

YAZAR

ORTA

KUAFÖR

12

ŞENGÜL

KILIÇ

YÜKSEK

EMEKLİ

13

HÜSEYİN

YEŞİL

YÜKSEK

EMEKLİ

14

PINAR

ADIGÜZEL DEMİRDÖĞEN

YÜKSEK

AVUKAT

15

MÜSLÜM

DEMİR

ORTA

EMEKLİ

16

LEYLA

YILDIZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

17

SİNAN

ÖZBÖLER

YÜKSEK

İÇ MİMAR

18

İLKNUR

KAYA BAHADIR

YÜKSEK

EMEKLİ

19

EROL

ÇAKMAK

ORTA

EMEKLİ

20

NESLİŞAH

YEĞEN

YÜKSEK

KUAFÖR

21

AZMİ

TULUNAY

İLK

BERBER

22

CANSU

KAHRAMAN

YÜKSEK

İHRACAT SORUMLUSU

23

EYLÜL DOĞA

TELATAR

YÜKSEK

BÜRO İŞÇİSİ

24

NURAN

SEVİNÇ

ORTA

EV KADINI

25

SEVAL

KELEŞ

ORTA

EV KADINI

26

YURDANUR

DEMİR

YÜKSEK

EV KADINI

27

HÜSNÜGÜL

GÜL

YÜKSEK

SOSYOLOG

28

YAĞMUR

GÜNDOĞAN

ORTA

ÖĞRENCİ

29

REMZİYE

İPEK

ORTA

EMEKLİ

30

AYHAN

BAĞBAKAN

YÜKSEK

EMEKLİ

31

VEYSAL

KARAHAN

ORTA

EMEKLİ

32

BERFİN

BAYTEMUR

YÜKSEK

MÜHENDİS

33

AYŞE

ÇAKIR KARAÇEPER

ORTA

ESNAF

34

RABİA

YAVUZTÜRK

YÜKSEK

EBE

35

AYŞE

DOĞAN

ORTA

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA MERT

BURUŞUKOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

2

FİKRİ

YILMAZ

İLK

TİCARET

3

NEVRA

KÖŞE

YÜKSEK

EV HANIMI

4

MEHMET YAŞAR

AHİ

YÜKSEK

EMEKLİ

5

EMİNE

TANRIYAKUL

ORTA

İŞ KADINI

6

FARUK

BOLLUK

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

E RAY

SONGÜR

ORTA

SATIŞ MÜDÜRÜ

8

BEKİR

DEMİR

ORTA

EMLAK DANIŞMANI

9

ALİ NADİR

AKÖREN

YÜKSEK

EMEKLİ

10

KADİR

YILDIZ

ORTA

PAZARLAMACI

11

FESİH

BARAN

ORTA

ESNAF

12

ESRA

SONGÜR

YÜKSEK

GIDA TEKNİKERİ

13

SONGÜL

DENİZ

YÜKSEK

TURİST REHBERİ

14

AYKUT

AYSU

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

15

ÜMİT

KIRAR

YÜKSEK

SERBEST

16

ABDULLAH

KAN YILMAZ

YÜKSEK

SERBEST

17

BARIŞ

İNCE

ORTA

SERBEST MESLEK

18

VOLKAN

SOLMAZ

ORTA

GÜVERTE ZABİTİ

19

FURKAN

MEMİŞ

YÜKSEK

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

20

YUNUS

KAYA

ORTA

SERBEST MESLEK

21

MUHAMMET SERCAN

SALCI

YÜKSEK

İŞLETMECİ

22

İREM

SAMANCI

YÜKSEK

SİGORTACI

23

GÜL

ÖNEN

YÜKSEK

GAZETECİ

24

DORUKCAN

KAYA

YÜKSEK

BANKACI

25

DİLARA

YEŞİLYURT

ORTA

SERBEST MESLEK

26

NİHAT

DEĞER

ORTA

SERBEST MESLEK

27

SEDA ŞEBNEM

DEVAL

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

28

LEVENT

KAHRAMAN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

29

NAZLI HAN

ÇAYLAK

ORTA

SERBEST MESLEK

30

GÖKHAN

BOZDOĞAN

ORTA

SERBEST MESLEK

31

ALTAN

TATAR

ORTA

SERBEST MESLEK

32

DERYA

SAMANCI

ORTA

SERBEST MESLEK

33

ÖZGE

TAŞÇI

ORTA

SERBEST MESLEK

34

GÜNER

GÖKDUMAN

ORTA

SERBEST MESLEK

35

HİLAL

TEKYILDIK

ORTA

EV HANIMI

MEMLEKET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN SERKAN

İLERİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

MUHAMMET ALİ

ACAR

YÜKSEK

EMEKLİ

3

ATİLLA

AYTAÇ

YÜKSEK

EMEKLİ

4

MAHMUT ZEKİ

ÇAKIR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

SEMRA

YILDIZ

YÜKSEK

AVUKAT

6

ADEM

GENÇ

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

NİHAT

YILDIRIM

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

ÖMER

AKALIN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

AZİZ

İPEKÇİ

YÜKSEK

GAZETECİ

10

SEDEF

ADIGÜZEL

YÜKSEK

GAZETECİ

11

HASAN

TAVUSBAY

YÜKSEK

İŞ İNSANI

12

BİNALİ

KARAMAN

YÜKSEK

SERBEST

13

MİNE

DURAL

YÜKSEK

SERBEST

14

MURAT

DAL

YÜKSEK

MÜHENDİS

15

ZUHAL

GÜLİSKİN

YÜKSEK

SERBEST

16

ENVER

YAVUZ

YÜKSEK

SERBEST

17

ZEYNEL

BOZKURT

ORTA

SERBEST

18

OKTAY

KUZUĞ

ORTA

EMEKLİ

19

EYÜP

KANTAR

ORTA

EMEKLİ

20

AHMET DUHAN

AKHANLİ

ORTA

SERBEST

21

EGEMEN DOĞUKAN

DURSUN

ORTA

YAZILIMCI

22

ÖZGÜR

ARKUN

YÜKSEK

SERBEST

23

BİRGÜL

YILDIRIM

YÜKSEK

MİMAR

24

MUSTAFA NİZAM

DOĞRU

YÜKSEK

MÜHENDİS

25

AHMET

ÖZBEK

YÜKSEK

MÜHENDİS

26

KAĞAN

TANGÖR

YÜKSEK

MÜHENDİS

27

ORHANCAN

SUBAŞI

YÜKSEK

MÜHENDİS

28

SELÇUK

DEDE

YÜKSEK

SERBEST

29

ALPASLAN

ÇABUK

YÜKSEK

DOKTOR

30

BEKİR

YILDIRIM

YÜKSEK

İŞLETMECİ

31

ZUHAL

ÜÇAL

ORTA

ÖĞRENCİ

32

LALE

ÖZEL

YÜKSEK

SERBEST

33

MUHAMMET ALİ

ABAY

ORTA

ÖĞRENCİ

34

UMUT

NAZLI

ORTA

ÖĞRENCİ

35

BARAN

ÇİFTÇİ

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

DESTİCİ

YÜKSEK

GENEL BAŞKAN

2

DURSUN

ÇAĞLAYAN

ORTA

İŞ İNSANI

3

SULTAN SELİM

ŞİMŞEK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

YAŞAR

SAYAN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

5

RECEP

TUFAN

ORTA

SANAYİCİ

6

EMİR FARUK

UZUNPINAR

ORTA

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

7

OYA

EREN

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

8

MERT

KAYA

YÜKSEK

ÇEVRE MÜHENDİSİ

9

ESRA

BOĞAZ

YÜKSEK

PSİKOLOG

10

KADİR

TURAN

ORTA

EMEKLİ

11

AYBÜKE BURCU

ALAGÖZ

YÜKSEK

AVUKAT

12

HASAN

GÜNGÖRMEZ

ORTA

SERBEST TİCARET

13

ADEM

KARSLI

YÜKSEK

İŞ İNSANI

14

SALİH

KUYUMCU

ORTA

İŞ İNSANI

15

MEHMET

ARSLAN

YÜKSEK

AVUKAT

16

HATİCE

AÇIL AKAN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

17

HAMDİ

YILDIZ

İLK

İNŞAAT TAŞERONU

18

BAKİ YAVUZ

BİLGİN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

19

BURAK

TEKİN

YÜKSEK

SERBEST TİCARET

20

KEMAL

ÇOLAK

ORTA

SERBEST TİCARET

21

İSLAM

ASLAN

YÜKSEK

SERBERST TİCARET

22

EMİNE MERVE

ALADAĞ

YÜKSEK

GRAFİKER

23

SONER

ARSLANTÜRK

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

24

ÖMER OSMAN

YARIKAN

YÜKSEK

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

25

TÜRKALP MERT

ÇEVİK

YÜKSEK

AVUKAT

26

SENEM

FENNİ

ORTA

EV HANIMI

27

AYSEL

ÇARIKÇI

YÜKSEK

YÜKSEK MİMAR

28

SALİH

ŞAHİN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

29

UĞUR CAN

DEMİR

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

30

GÖKHAN

KELEŞ

ORTA

İNŞAAT TAŞERONU

31

EMİNE

ÇINAR

ORTA

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

32

İLKNUR

ÇAMOĞLU

YÜKSEK

İŞLETMECİ

33

KEREM

BALA

ORTA

TEKSTİL

34

ALİ

OLGUN

YÜKSEK

İLETİŞİMCİ

35

YİĞİT ENSAR

EROL

YÜKSEK

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MURAT

KURUM

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

ERKAN

KANDEMİR

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

HASAN

TURAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

MÜŞERREF PERVİN TUBA

DURGUT

YÜKSEK

ECZACI

5

HULUSİ

ŞENTÜRK

YÜKSEK

İŞLETME MÜHENDİSİ

6

MUSTAFA HULKİ

CEVİZOĞLU

YÜKSEK

GAZETECİ

7

TUĞBA

IŞIK ERCAN

YÜKSEK

KİMYA ÖĞRETMENİ-ORTAÖĞRETİM

8

İSMAİL

ERDEM

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR-İNŞAAT VE İMALAT SANAYİ (ÖZEL SEKTÖR)

9

YAHYA

ÇELİK

YÜKSEK

EKONOMİST

10

BEHİYE

EKER

YÜKSEK

AVUKAT

11

SERKAN

BAYRAM

YÜKSEK

AVUKAT

12

ÜMMÜGÜLŞEN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI

13

AZMİ

EKİNCİ

YÜKSEK

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

14

NURETTİN

ALAN

YÜKSEK

AVUKAT

15

FATİH SÜLEYMAN

DENİZOLGUN

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

16

LEMAN

YENİGÜN

YÜKSEK

KİMYAGER

17

ESMA

ERSİN

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR-İNŞAAT VE İMALAT SANAYİ (ÖZEL SEKTÖR)

18

UMUT ARMAN

SONAY

ORTA

ARMATÖR

19

ALİ

SEVİNÇ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

20

MAHMUT

EMİNMOLLAOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

21

RÜSTEM

KABİL

YÜKSEK

KENDİ İŞLETMESİNDE ÇALIŞAN (TOPTAN TİCARET)

22

ALİ

YAZLI

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

23

AYDOĞAN

AHIAKIN

YÜKSEK

AVUKAT

24

ZEYNETTİN

AYDIN

ORTA

DİĞER ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ

25

CEMAL

DONAT

YÜKSEK

AVUKAT

26

EBRU

SARAÇOĞLU

YÜKSEK

YÖNETİCİ-REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER

27

AYŞEGÜL ESRA

ATİK

YÜKSEK

DİĞER ÖZEL SEKTÖR GENEL MÜDÜRLER

28

FATİH

ÖĞÜN

YÜKSEK

HUKUKÇU (GENEL)

29

ZEYNEP

BAYIR

YÜKSEK

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

30

MURAT

AÇIK

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

31

VELİ

ARSLAN

YÜKSEK

DIŞ TİCARET UZMANI

32

YUNUS FIRAT

AYDIN

YÜKSEK

MİMAR

33

MUHAMMET ENES

SAVAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

34

FURKAN

GÖKGÖZ

YÜKSEK

FİZİKÇİ

35

NURETTİN

ALAGÖZ

ORTA

SİGORTA ARACISI

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SUAT

PAMUKÇU

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

DAVUT

GÜLOĞLU

ORTA

SANATÇI

3

CEMİL

ÇOLAK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

MEHMET FATİH

BAYRAMOĞLU

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

5

ERHAN

ERDOĞAN

YÜKSEK

MUHASEBECİ

6

BURHAN ASAF

ŞAFAK

YÜKSEK

AVUKAT

7

ABDULLAH CAHİT

DİNÇ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

8

HASAN

KÖTEN

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

9

MİKDAT

ERTEM

YÜKSEK

PSİKOLOG

10

RABİA

BAŞKAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

11

İSMAİL AHMET

POLAT

ORTA

TURİZMCİ

12

VEFA

AKTUZ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

13

MAHMUT

BAŞAK

YÜKSEK

ESNAF

14

CEMİL

CEBİR

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

15

ŞENEL

AKARÇEŞME

ORTA

ESNAF

16

LEVENT

METİN

YÜKSEK

ESNAF

17

KÜÇÜKAĞA

HACIEFENDİOĞLU

ORTA

SİGORTA MUHASEBE

18

YUNUS

YAĞCI

ORTA

İŞ ADAMI

19

MUSTAFA KAZIM

ALPAY

YÜKSEK

YÖNETİCİ

20

ZÜLEYHA

ZENGİN

ORTA

YAŞAM KOÇU

21

EROL

KARAKOÇ

ORTA

İŞ ADAMI

22

MUSTAFA

ÖZER

YÜKSEK

AVUKAT

23

HASAN BASRİ

YİĞİT

YÜKSEK

İŞ İNSANI

24

ERDAL

KIRAN

ORTA

İŞ İNSANI

25

ZEYNEP

ARSLAN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

26

CENGİZ

KARA

ORTA

ESNAF

27

HAYRİ

AYYILDIZ

İLK

ESNAF

28

HALİL

KEY

ORTA

İŞ İNSANI

29

İBRAHİM

MİZANOĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

30

HURİYE

KELEŞ

ORTA

İŞ İNSANI

31

FATİH

AKÇAY

ORTA

TEKNİKER

32

MEHMET

KILINÇ KAYA

YÜKSEK

ESNAF

33

TURGUT

SADIKOĞLU

ORTA

TİCARET

34

DİLEK

SAMANCI

YÜKSEK

EV HANIMI

35

ÖMER FARUK

AK

ORTA

ÖĞRENCİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EDİP SEMİH

YALÇIN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

İZZET ULVİ

YÖNTER

YÜKSEK

İKTİSAT

3

MEMET BÜLENT

KARATAŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

NEVZAT

ÜNLÜTÜRK

ORTA

İŞ İNSANI

5

MURAT

ŞAHİN

ORTA

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ

6

ŞAHİN

GÜRZ

YÜKSEK

İÇ MİMAR

7

FADİME

ERSOY DURSUN

YÜKSEK

UZMAN DOKTOR

8

BÜŞRA

DÜZGÜN KAYA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

HİLAL

DİLBER

ORTA

YÖNETİCİ

10

AFŞİN

BİRBEN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

11

İREM

ÇELİK

YÜKSEK

SAĞLIK TEKNİKERİ

12

ERDEM

DOĞRUER

ORTA

ESNAF

13

YİĞİT EMRE

ALTUN

ORTA

KUYUMCU

14

FATİH

ERYILMAZ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

15

FEVZİYE

HASASU

YÜKSEK

TIP DOKTORU

16

BAYRAM

BİNİCİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

17

AYSUN

TURGUT BEŞOLUK

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

18

SELÇUK GÜVEN

ÜLKER

YÜKSEK

İÇ MİMAR

19

GÖKSAL

BEŞKAYA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

20

FİKRİ

AY

YÜKSEK

MALİYECİ

21

İLKER

ÇAKIROĞLU

YÜKSEK

GEMİ KAPTANI

22

YUNUS EMRE

DURMUŞ

ORTA

MÜTEAHHİT

23

ŞENEL

USTABAŞI

ORTA

İŞ İNSANI

24

GÖKMEN

KAYIKCİ

YÜKSEK

EMEKLİ

25

CEMAL

ALTUNHAN

ORTA

MÜTEAHHİT

26

FATİH

KAYA

YÜKSEK

YÖNETİCİ

27

MAHMUT

COŞKUN

YÜKSEK

İHRACATÇI

28

MURAT CAN

AYDIN

YÜKSEK

AVUKAT

29

SERDAR

BIYIKOĞLU

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

30

MÜCAHİT

GÜNGÖR

YÜKSEK

MEMUR

31

MUSTAFA

YETER

ORTA

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

32

HALİL İBRAHİM

UZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

33

SUAT

ALTUNKAYNAK

YÜKSEK

AVUKAT

34

UMUT

AKBULUT

ORTA

DİREKSİYON EĞİTİMCİSİ

35

GÖKHAN

ALPASLAN

YÜKSEK

AVUKAT

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SIRRI SÜREYYA

ÖNDER

ORTA

SİYASETÇİ

2

KEZİBAN

KONUKÇU KOK

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

HAKAN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

İŞLETMECİ

4

TURGUT

ÖKER

YÜKSEK

SİYASETÇİ

5

DERSİM

DAĞ

YÜKSEK

SİYASETÇİ

6

ÜLKER

ÖZADIKTİ

İLK

EV HANIMI

7

TUNCAY

GÖKÇE

ORTA

SERBEST

8

ABDULCEBAR

BARIŞ

ORTA

SERBEST

9

MEHMET

TİMURTAŞ

İLK

SERBEST

10

EKATERİNİ

NİKOLAO

ORTA

EMEKLİ

11

ERDAL

GÜZEL

YÜKSEK

SERBEST

12

PERVİN

TUNBUL

ORTA

İŞÇİ

13

AYHAN

ERGENÇ

ORTA

İŞÇİ

14

ÇİĞDEM

SADİOĞLU

YÜKSEK

İŞÇİ

15

DEVRİM

ŞİMŞEK

YÜKSEK

İŞÇİ

16

BURCU

AYYILDIZ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

17

BEKİR

KIRICI

ORTA

İŞÇİ

18

SILA

ÖZTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

19

HÜSNÜ

ALKAN

ORTA

İŞÇİ

20

ÖZGÜL

BİNGÖL

ORTA

EV KADINI

21

ALAETTİN

ALTINTAŞ

ORTA

İŞÇİ

22

TALİN DİANA

ÖZKEŞİŞ ÖZBOYAR

YÜKSEK

VETERİNER

23

MEHMET

YUSUFOĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

24

ÇEVRİYE

AYDIN

ORTA

EV KADINI

25

MUSA

KARADEMİR

İLK

SERBEST MESLEK

26

ZEKİNE

TÜRKERİ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

27

İSHAK

KARAKAŞ

ORTA

GAZETECİ

28

AYŞE

TEPE DOĞAN

YÜKSEK

SOSYOLOG

29

ALİ

DOĞAN

ORTA

İŞÇİ

30

AYTEN

BİNGÖL

ORTA

İŞÇİ

31

REŞİT

KÖÇEROĞLU

ORTA

İŞÇİ

32

ROZERİN

KAYA

ORTA

İŞÇİ

33

NEFİSE

AKSOY

İLK

EV KADINI

34

YILMAZ

CESUR

YÜKSEK

SİYASETÇİ

35

YAĞMUR

KAVAK

YÜKSEK

AVUKAT

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SALİHA SERA

KADIGİL

YÜKSEK

AVUKAT

2

ANIL

DENİZCİ

ORTA

İŞÇİ

3

ALİ

RONAY

YÜKSEK

AŞÇI

4

FATMA

KARABULUT

ORTA

İŞÇİ

5

SEDAT

DUREL

YÜKSEK

ÇEVRE MÜHENDİSİ

6

TAYFUN

BUDAK

YÜKSEK

SMMM

7

DİDEM

DOĞAN AYDEDİM

YÜKSEK

PSİKOLOG

8

ASUMAN

FAZLIOĞLU

ORTA

İŞÇİ

9

ERDİNÇ

MEHMETOĞLU

ORTA

İŞÇİ

10

ARİF

ÖZDEMİR

YÜKSEK

SMM

11

MAHBİP

DİLEK

ORTA

GAZETECİ

12

ÇAĞLAR

ÇAĞLI

ORTA

İŞÇİ

13

FİLİZ

KILIÇ

ORTA

EMEKLİ

14

FOTİ

BENLİSOY

YÜKSEK

YAZAR

15

HARUN

GÖKTEPE

ORTA

İŞÇİ

16

MİZGİN

ÖZMEN

YÜKSEK

SİNEMA

17

BÜLENT

YÜKSEL

YÜKSEK

SENDİKACI

18

ALİ İZZET

ETİ

YÜKSEK

EMEKLİ

19

FIRAT

ÇOBAN

YÜKSEK

ARAŞTIRMACI

20

GÖKÇE

USTA

YÜKSEK

TIBBİ TANITIM TEMSİLCİ

21

EYLEM

PINAR

ORTA

İŞÇİ

22

GÖRKEM

DURU

YÜKSEK

SERBEST

23

ZEYNEP

DEMİREL

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

24

OKTAY RAİF

EVRENSEL

YÜKSEK

SAHA KOORDİNATÖRÜ

25

MEHMET

KILIÇ

YÜKSEK

İŞÇİ

26

MEHMET

ACAR

ORTA

YAZILIM

27

EZGİ CEREN

IŞIK

YÜKSEK

YÖNETİCİ

28

ESİN

AYDIN KAYA

YÜKSEK

VETERİNER

29

GÜNER

YENER

YÜKSEK

RESSAM

30

NURDAN

ÜNVER

YÜKSEK

İŞÇİ

31

HAKAN

BİLGEHAN

YÜKSEK

ÇİZER

32

ESMA

KARA

ORTA

ÖĞRENCİ

33

EMİRHAN

TURAN

ORTA

ÖĞRENCİ

34

BORAN

TAKAK

ORTA

ÖĞRENCİ

35

UTKU URAZ

AYDIN

YÜKSEK

ÇEVİRMEN

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NEJLA

GÜVELİ PİLİÇÇİ

ORTA

SERBEST

2

ETHEM GÖKHAN

BİLİK

ORTA

SERBEST

3

ZEYNEP

GÜVELİ

YÜKSEK

BORSACI

4

SEDEF

ÖZGEN

YÜKSEK

SERBEST

5

FURKAN

TURGUT

YÜKSEK

SERBEST

6

REYHAN

ÇETİN

İLK

SERBEST

7

MEHMET

BAYRAK

ORTA

SERBEST

8

NİSA

AKSOY

YÜKSEK

SERBEST

9

ÖNDER

TANRIKUT

YÜKSEK

SERBEST

10

SEDANUR

SUNDUVAÇ

YÜKSEK

SERBEST

11

KEREM

TEFEKLİ

ORTA

SERBEST

12

BEHZAT

TUNCİL

ORTA

SERBEST

13

CUMA

BAĞATUR

YÜKSEK

SERBEST

14

ENSAR

DALĞIÇ

ORTA

SERBEST

15

GÜL TEKİN

DOĞAN

YÜKSEK

SERBEST

16

HAVVA SENA

GÜVELİ

YÜKSEK

SERBEST

17

HİLAL

YÜKSEL

YÜKSEK

SERBEST

18

MEHMET

AKSOY

ORTA

SERBEST

19

MELTEM

DURSUN

YÜKSEK

SERBEST

20

GÖZDE

DOĞAN ÖZBİLGİÇ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

21

OKAY

ÇETİN

YÜKSEK

SERBEST

22

OZAN

Kİ LİNÇ

YÜKSEK

SERBEST

23

ECE

KÖK

YÜKSEK

SERBEST

24

SİMGE

GÜNGÖR

YÜKSEK

SERBEST

25

SUSA

DEMİREL

YÜKSEK

SERBEST

26

SERKAN

YASAK

ORTA

SERBEST

27

NURCAN

LAÇİN

ORTA

SERBEST

28

KADER

POLAT

YÜKSEK

SERBEST

29

ORHAN

KORAL

ORTA

SERBEST

30

ONUR

ÖZDEN

ORTA

SERBEST

31

HÜSEYİN

ÇALO

ORTA

SERBEST

32

BİLALCAN

DEMİRDAŞ

YÜKSEK

SERBEST

33

TAHSİN

TOPLU

ORTA

SERBEST

34

MURAT

ERCAN

ORTA

SERBEST

35

İSA

BÜYÜ KAYDIN

YÜKSEK

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BÜLENT

YILDIZ

ORTA

İŞLETMECİ

2

ERDİNÇ

KILIÇ

YÜKSEK

OTOMOTİV

3

İSMAİL TEKİN

ÖZBELLİ

ORTA

İŞ İNSANI

4

BAHTİYAR

YÜKSEL

ORTA

İŞ İNSANI

5

ÖZLEM

ŞENGÜL

YÜKSEK

AVUKAT

6

SİNAN

BOZAY

ORTA

SERBEST

7

SEMİH

BAKIR

YÜKSEK

DOKTOR

8

SERHAT

AYDEMİR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

ADEM

GÜLER

YÜKSEK

EMLAKÇI

10

GÖKHAN

ŞAHİN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

11

ELİF

ŞAHİN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

12

MUSTAFA

YEŞİLKAYA

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

13

OZAN

YAYLA

ORTA

EMLAKÇI

14

CEMAL

ŞENASLAN

ORTA

İŞ İNSANI

15

İSMAİL

SAĞIR

İLK

NAKLİYECİ

16

YEŞİM

İÇELLİ

ORTA

HEMŞİRE

17

CÜNEYT

AYDIN

ORTA

İŞ İNSANI

18

GÜLŞAH

ŞİRİN

ORTA

ÖĞRETMEN

19

HALİL İBRAHİM

UZUN

ORTA

SERBEST

20

BARAN İBRAHİM

GÖRMEZ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

21

NAZAN

ÇİÇEK

ORTA

ÖĞRENCİ

22

BARIŞ

KESKİN

ORTA

İŞ İNSANI

23

EMRE

ŞİRİN

ORTA

İŞ İNSANI

24

SELAM

AKÇAY

ORTA

İŞ İNSANI

25

SUAT

BİNGÖL

ORTA

İŞ İNSANI

26

BAHA EYMEN

TÜRKER

ORTA

ÖĞRENCİ

27

MUHAMMED ENES

EKİN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

28

ÖMER

DOĞAN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

29

HALİS EREN

ÇİÇEK

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

30

MUHAMMED YUSUF

KOÇTÜRK

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

31

AHMET

BOZKURT

ORTA

AŞÇI

32

ALİ

GEÇİT

ORTA

EMLAKÇI

33

KADİR

GÜZEL

ORTA

ÖĞRENCİ

34

ÇAĞLA

KOCA

ORTA

İŞ İNSANI

35

SERHAT

ÖNER

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BARIŞ

ERDOVAN

YÜKSEK

BİLİŞİMCİ

2

ORHAN

KATAR

ORTA

SERBEST

3

YUSUF

SALMAN

ORTA

OTOMOTİV

4

BARIŞ

KARAHAN

YÜKSEK

TURİZM

5

MÜDRİK

ÇEKCAN

ORTA

SERBEST

6

MÜNİRE

TURAN

ORTA

HEMŞİRE

7

SERCAN

DEMİR

ORTA

SERBEST

8

EMİNE

YARAMAZ

YÜKSEK

SOSYAL HİZMET UZMANI

9

ÇİĞDEM

YILMAZ

ORTA

EV HANIMI

10

ERKUT

DUMAN

ORTA

SERBEST

11

ALİ

KAYHAN

ORTA

TEKNİKER

12

ABDURRAHMAN

ÖZEN

ORTA

SERBEST

13

ÖZCAN

SAMANCİ

YÜKSEK

SERBEST

14

HÜLYA

AVCULAR

YÜKSEK

FOTOĞRAF SANATÇISI

15

KAMURAN

ÇELİK

ORTA

EV HANIMI

16

BOĞAÇ

BASTONCU

YÜKSEK

İŞ ADAMI

17

TAMER

KENAR

ORTA

OTOMOTİV

18

ETHEM

ALP

ORTA

SERBEST

19

NURBAKİ

SALMAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

20

VEYSEL

SEVİMLİ

ORTA

SERBEST

21

İSMAHAN

ÖZTÜRK

İLK

SERBEST

22

ARİF BURAK

AKINCI

ORTA

SERBEST

23

ZELAL

AKSAKAL

ORTA

SERBEST

24

İLKNUR

BAYKARA

ORTA

SERBEST

25

İLAYDA

BAYKARA

ORTA

SERBEST

26

ÖZLEM

BAL

ORTA

SERBEST

27

VEYSEL

AKINCI

ORTA

SERBEST

28

BİLAL

SEYYAR

ORTA

SERBEST

29

SAİM

ALPARSLAN

ORTA

SERBEST

30

ALPEREN ARİF

EYMUR

ORTA

SERBEST

31

NEVAL

CEVİZ OLCAYSOY

ORTA

SERBEST

32

ECEM

HATİPOĞLU

ORTA

SERBEST

33

GÖKÇE

ALAGÖZ

ORTA

SERBEST

34

BİRSEN

YÜKSEL

İLK

SERBEST

35

HATİCE

BİRCAN KAYA

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NURULLAH

EFE

YÜKSEK

YAZAR

2

MEHMET GÜRDAL

ÇINGI

YÜKSEK

GAZETECİ

3

SAFİYE

ARSLAN

ORTA

İŞÇİ

4

DENİZ

BİN

ORTA

İŞÇİ

5

HAKAN

ARSLAN

ORTA

İŞÇİ

6

SEMRA

AKAN

ORTA

İŞÇİ

7

ÖZGÜR

GÜLSOY

YÜKSEK

İŞLETMECİ

8

SELMA

SALMAN

ORTA

İŞÇİ

9

EMRAH

KALKAN

İLK

İŞÇİ

10

UMUT DEVRİM

GÜLDEMİR

YÜKSEK

MÜHENDİS

11

EMİNE

ŞAHBAZ

ORTA

MUHASEBECİ

12

ZEKERİ YA

ERTEN

YÜKSEK

EKONOMİST

13

FURKAN

GÜNDOĞDU

ORTA

ESNAF

14

FİLİZ

KARACA

ORTA

İŞÇİ

15

ÖZCAN

BOZKUŞ

ORTA

İŞÇİ

16

SULTAN

CANER

İLK

İŞÇİ

17

İSKENDER

ŞİŞMAN

YÜKSEK

EKONOMİST

18

NECATİ

KALENDER

ORTA

İŞÇİ

19

HAMDİ EMRE

OLKUN

YÜKSEK

İLETİŞİMCİ

20

DURSUNİYE

ELİK

İLK

İŞÇİ

21

SAMİ

DEMİR

İLK

İŞÇİ

22

GÜRSEL

GERİN

İLK

İŞÇİ

23

DURSUN

ALAN

YÜKSEK

İŞÇİ

24

ALİ

YILDIRIM

ORTA

İŞÇİ

25

FUAT

AR

İLK

ESNAF

26

İSMAİL

ÖZDEMİR

İLK

GEMİ ADAMI

27

ALİ

YILMAZ

İLK

İŞÇİ

28

SADIK

ADEKA

ORTA

İŞÇİ

29

HALİL

YILMAZ

ORTA

İŞÇİ

30

ALİ

ERDOĞDU

İLK

İŞÇİ

31

ULAŞ

ODABAŞ

YÜKSEK

TEKNİKER

32

GÜLŞAH

TUNÇ

ORTA

İŞÇİ

33

NURULLAH

ÖZÇELİK

ORTA

İŞÇİ

34

İSMET

AĞBABA

İLK

İŞÇİ

35

FERİT

BAŞER

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUNUS

EKŞİ

YÜKSEK

EKONOMİST

2

SULBİYE

SARA

İLK

ESNAF

3

ÖMÜR

EKŞİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

HAKAN

YILMAZ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

5

SONAY

GÜLSOY ŞENTÜRK

ORTA

MUHASEBECİ

6

CEM

GÜR

YÜKSEK

MALİYE MÜŞAVİR

7

MURAT

EKŞİ

ORTA

MÜTEAHHİT

8

İBRAHİM

AĞCADAĞ

ORTA

GARSON

9

MUHAMMET

SAKA

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

10

HACI ALİ

GÜRSOY

ORTA

SERBEST MESLEK

11

EMEL

ATALAR

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

12

FATMA SEDEF

SAM

YÜKSEK

ÖZEL SEKTÖR

13

BİRTAN

ÖZER

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

14

NURETTİN

KESKİN

YÜKSEK

İŞÇİ

15

AHMET

TOPÇU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

16

SELİM

AKAN

ORTA

SERBEST MESLEK

17

MAKSUDE

TAŞÇI

ORTA

ESNAF

18

NURETTİN

KARATAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

19

ÖKKEŞ

KORKMAZ

ORTA

SERBEST MESLEK

20

HASAN

ATEŞER

ORTA

ÖĞRENCİ

21

ÖZLEM

AKDEMİR

YÜKSEK

SERBEST

22

ÖZLEM

SARIÖZ

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

23

BAYRAM

YEŞİLYURT

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

24

SEMİH

EROĞLU

İLK

İŞ İNSANI

25

ELİF

ÇELİK

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

26

ADEM

ALTUN

İLK

İŞ İNSANI

27

LEYLA

TOPÇU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

28

MUSTAFA

DİVANDİLER

ORTA

SERBEST MESLEK

29

SABAHATTİN

AVUNÇ

ORTA

KUYUMCU

30

İSA

TUNCER

YÜKSEK

İŞÇİ

31

NAZİFE

KAYA

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

32

YUNUS

TEKELİ

ORTA

İŞ İNSANI

33

YUSUFHAN

TAŞKENT

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

34

ZAFER

ÇETİN

İLK

SERBEST MESLEK

35

MUHAMMED GAZİ

BULUT

ORTA

İŞ İNSANI

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DOĞU

PERİNÇEK

YÜKSEK

KAMU HUKUKU DOKTORU

2

ADNAN

ÇINAR

ORTA

İŞ İNSANI

3

RAHMİ

DAĞBAY

ORTA

İŞ İNSANI

4

VEFA

TÜRKSEVER

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

HAKAN

TOPKURULU

YÜKSEK

EKONOMİST

6

CEM

DİKMEN

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

7

FADİME

BİLGİÇ

ORTA

SOSYAL MEDYA DANIŞMANI

8

ESER

DEMİRCİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

ELİF

ESKİN

YÜKSEK

AVUKAT

10

AYŞE

AKTOK

YÜKSEK

KİMYA MÜHENDİSİ

11

FATOŞ

GÜDEN

İLK

SERBEST MESLEK

12

MELİH HÜSNÜ

YILMAZ

YÜKSEK

EMEKLİ SENDİKACI

13

IRMAK İPEK

ALTIN

YÜKSEK

OYUNCU

14

BEYHAN

KORKMAN

YÜKSEK

GAZETECİ

15

FERHAT

ZORER

YÜKSEK

ARMATÖR

16

MERT EYMEN

KAYALP

YÜKSEK

TERCÜME BÜROSU SAHİBİ

17

GÜL ÖYKÜ

YILMAZ ÖZKAN

YÜKSEK

AVUKAT

18

BEHLÜL SUPHAN

TOKER

YÜKSEK

KAFE İŞLETMECİSİ

19

E RAY

SEL

YÜKSEK

OYUNCU

20

UĞUR

ÇETİN KAYA

YÜKSEK

MAKİNE ÜRETİCİSİ

21

NURAY

KAYA SOLMAZ

YÜKSEK

İKTİSATÇI

22

ŞÜKRAN

ULUSOY

İLK

KUAFÖR

23

CEMAL

IŞIK

YÜKSEK

TEKNİKER

24

SERCAN

DURMUŞ

YÜKSEK

MİMAR

25

YİĞİT

ÇINAR

YÜKSEK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

26

TÜZİN

TÜFEKÇİ

YÜKSEK

EMEKLİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ

27

SONGÜL

ÇAĞLAR

ORTA

BELEDİYE ÇALIŞANI

28

HAKAN

EKİZ

YÜKSEK

EMEKLİ DENİZ YARBAY

29

ETEM

KIRCA

YÜKSEK

MALZEME VE METALÜRJİ MÜHENDİSİ

30

PERİHAN

TEKİN

ORTA

EMEKLİ BANKACI

31

HİMMET

KIRIK

İLK

İŞÇİ

32

UFUK

ÖZGEN

YÜKSEK

EMEKLİ BANKACI

33

FUAT

YILDIZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

34

EBDA

OKUTUR

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

35

YAKUP BÜRAY

YILMAZ

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CÜNEYT

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

2

RIDVAN

YILDIRIM

İLK

İŞ İNSANI

3

EMEL

ÇEVİK UÇAN

ORTA

İŞ İNSANI

4

BAHATTİN

ÖZDEMİR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

RUKİYE

ATABEY

İLK

İŞ İNSANI

6

AYHAN

KAPLAN

ORTA

İŞ İNSANI

7

FATİH

KARAALTUN

İLK

İŞ İNSANI

8

ŞEMSİHAN

YILDIRIM

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

MUSTAFA

KÖK

ORTA

İŞ İNSANI

10

HATİCE KÜBRA

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

11

SİBEL

MERCİMEK

ORTA

İŞ İNSANI

12

İSMET ALİM

YILDIRIM

YÜKSEK

İŞ İNSANI

13

NEJDET

BOZDAĞ

ORTA

İŞ İNSANI

14

FERDİ

SEPETCİOĞLU

İLK

İŞ İNSANI

15

GÖKHAN UĞUR

DEĞİRMENCİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

16

YÜCEL

ARABACI

ORTA

İŞ İNSANI

17

SEVİLAY

UĞUZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

18

HATİCE

ARABACI

İLK

İŞ İNSANI

19

MEHMET ALİ

KOKSAL

ORTA

İŞ İNSANI

20

AGİT

SARIKUŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

21

LEYLA

AKDOĞAN

YÜKSEK

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

22

İBRAHİM

ŞEKER

ORTA

İŞ İNSANI

23

İBRAHİM HALİL

ATAÇ

İLK

İŞ İNSANI

24

HİLAL

ELTAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

25

EMİRHAN

YILMAZ

ORTA

İŞ İNSANI

26

COŞKUN

KURT

YÜKSEK

ENDÜSRİ MÜHENDİSİ

27

BİRSEN

KURU

ORTA

İŞ İNSANI

28

AHMET

SARIKUŞ

İLK

İŞ İNSANI

29

ABDULVAHAP

KARAKOÇ

İLK

İŞ İNSANI

30

YAVUZ SELİM

KURNAZ

ORTA

İŞ İNSANI

31

MEHMET SIRAÇ

ÇİFÇİ

ORTA

İŞ İNSANI

32

HÜSEYİN

KİLİNÇ

ORTA

İŞ İNSANI

33

NURAY

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

34

SERAP

YASADUR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

35

SERDAL

ABACI

YÜKSEK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OĞUZ KAAN

SALICI

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

2

GAMZE

AKKUŞ İLGEZDİ

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ-SİYASET BİLİMCİ

3

FETHİ

AÇIKEL

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ-AKADEMİSYEN

4

GÖKHAN

GÜNAYDIN

YÜKSEK

AVUKAT - ZİRAAT MÜHENDİSİ - İKTİSATÇI

5

BİROL

AYDIN

YÜKSEK

İLAHİYATÇI

6

AHMET ERSAGUN

YÜCEL

YÜKSEK

REKLAM PAZARLAMA

7

ELİF

ESEN

YÜKSEK

SOSYAL BİLİMCİ

8

HASAN

KARAL

YÜKSEK

İSLAM BİLİMLERİ

9

CEMAL

ENGİNYURT

YÜKSEK

İKTİSATÇI

10

SELİM

TEMURCİ

YÜKSEK

İŞLETME YÖNETİCİSİ

11

ALİ

GÖKÇEK

YÜKSEK

MAKİNA MÜHENDİSİ

12

SUAT

ÖZÇAĞDAŞ

YÜKSEK

PSİKOLOG

13

ÖZCAN ŞÜKRÜ

BARİPOĞLU

YÜKSEK

TIP DOKTORU

14

SEVGİ

KILIÇ

YÜKSEK

AVUKAT

15

OLGUN

ÇELİK

YÜKSEK

SERBEST MUHSABECİ MALİ MÜŞAVİR YÖNETİCİ

16

DOĞAN

ÇAKMAK

YÜKSEK

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

17

KENAN

OTLU

YÜKSEK

İŞLETME-ÇİFTÇİ

18

EFENDİ

ARGUNŞAH

ORTA

EMEKLİ

19

MURAT

KANTEKİN

YÜKSEK

KAMU YÖNETİCİSİ

20

AYSEMİN

GÜLMEZ

YÜKSEK

AVUKAT

21

AHMET CAN

YILMAZ

YÜKSEK

İŞ ADAMI GİRİŞİMCİ

22

EBRU

ZOR

YÜKSEK

AVUKAT

23

ERDOĞAN

ERDEN

ORTA

ŞİRKET SAHİBİ (VODAPOL LTD. ŞTİ.)

24

FÜSUN

SÖKMEZ

YÜKSEK

EKONOMİST, MALİ MÜŞAVİR

25

NEJLA

ERDEM

YÜKSEK

EMEKLİ TARİH ÖĞRETMENİ

26

BÜLENT

KULKULOĞLU

YÜKSEK

EKONOMİST, BANKACI

27

GÜLLÜ

SARAN

YÜKSEK

BİOLOG

28

YÜCEL

OTO

ORTA

EMEKLİ

29

NEJDET

AY

İLK

İŞ İNSANI

30

ELİFE GAMZE

ÖZTÜRK

YÜKSEK

EMEKLİ BANKACI

31

HAKAN

BEKAR

YÜKSEK

HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ

32

DURSUN CAN

KIRTORUN

YÜKSEK

AVUKAT

33

MURAT GÖKHAN

OFLUOĞLU

YÜKSEK

MAKINA MÜHENDİSİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

34

HALE DİLEK

TOSUN

YÜKSEK

HUKUKÇU

35

ABDULLAH ONUR

BİLDİRİCİ

YÜKSEK

SANAYİCİ

İYİ PARTİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NİMET

ÖZDEMİR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

BURAK

AKBURAK

YÜKSEK

İŞ ADAMI

3

MUSTAFA CİHAN

PAÇACI

YÜKSEK

EKONOMİST

4

BAVER

MİROĞLU

YÜKSEK

İŞ ADAMI

5

DURSUN

ÇOLAK

ORTA

İŞ ADAMI

6

TAHA ORHUN

ERTÜRKMEN

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

7

ALİ

COŞKUN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

8

EMİNE

KÜÇÜKALİ

YÜKSEK

MİMAR

9

RAŞİT EMİR

SÜER

YÜKSEK

İŞ ADAMI

10

MURAT

KARAMAN

YÜKSEK

DOKTOR

11

VEDAT

BAYRAM

YÜKSEK

YÖNETİCİ

12

YÜCEL

COŞKUN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

13

OĞUZHAN

HASAR

YÜKSEK

İŞ ADAMI

14

HATİCE DİLRÜBA

OĞULCUKLU

YÜKSEK

İÇ MİMAR

15

CEVAT

SARAÇ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

16

EMRE

ZENGİN

ORTA

İŞ ADAMI

17

MERAL

ALEMDAR

YÜKSEK

AVUKAT

18

AHMET

ÇELEBİ

YÜKSEK

EMEKLİ

19

AHMET SELÇUK

CAN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

20

İHSAN ÖNDER

ALBAYRAK

YÜKSEK

DOKTOR

21

AYSEL

KIRALİ

YÜKSEK

MÜHENDİS

22

HÜLYA

ARICI

YÜKSEK

POLİTİKACI

23

UĞUR HÜSEYİN

HASANÇEBİ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

24

BARIŞ

TAVLAŞOĞLU

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

25

KADİR KÜRŞAT

ARSLAN

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

26

BÜLENT

ASLAN

YÜKSEK

YÖNETİCİ

27

RAMAZAN

UĞURAL

ORTA

DİĞER

28

MEHMET

ERİŞEN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

29

ARİF

TEVETOĞLU

YÜKSEK

EKONOMİST

30

AYŞE

KIRAÇ

YÜKSEK

DİĞER

31

ERDAL

DEMİR

YÜKSEK

AVUKAT

32

SEDAT

GÜRKAN

YÜKSEK

MİMAR

33

SEVİM

DEMİR

ORTA

İŞLETMECİ

34

CELAL MAHMUT

SOLAK

YÜKSEK

EMEKLİ

35

NAZLI

YURDUSEVEN

ORTA

İŞ KADINI

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FERHAT

BERAN

YÜKSEK

MUHASEBECİ

2

MEHMET SALİH

AKGÜN

YÜKSEK

EMEKLİ

3

RAMAZAN

SARI

ORTA

ESNAF

4

YEŞİM

DEMİRCAN LAÇIN

YÜKSEK

SOSYOLOG

5

HAZEL

CANPOLAT

ORTA

EV HANIMI

6

SEDAT

GÜR

YÜKSEK

İÇMİMAR

7

MUZAFFER

KARAKOÇ

İLK

SERBEST

8

TURHAN

GEDİK

İLK

SERBEST

9

KAMİL EFE

SUNGAR

YÜKSEK

BANKACI

10

ZEYNEP

ÖZLÜK

ORTA

EV HANIMI

11

YALÇIN

DURMAZ

İLK

SERBEST

12

MEHMET

KÖSE

ORTA

İŞADAMI

13

DİLEK

PÖR

YÜKSEK

SERBEST

14

SEVGİ

ÇILĞIN

ORTA

SERBEST

15

YAĞMUR

ALPER

YÜKSEK

SERBEST

16

ASLI HAN

ÖZÇELİK

YÜKSEK

SERBEST

17

GÖNÜL

EFİLOĞLU

ORTA

SERBEST

18

ASLI

MORGİL

YÜKSEK

AVUKAT

19

ŞERAFETTİN EKREM

YARDIMCI

ORTA

SERBEST

20

TUANA

SOLMAZ

ORTA

SERBEST

21

UFUK

ÜRÜNDÜ

ORTA

SERBEST

22

ZEKAİ

TOPAL

ORTA

SERBEST

23

İLHAN

CAN

İLK

SERBEST

24

ZEKİ

TOPAL

İLK

SERBEST

25

AYDIN

DEMİRCİ

İLK

SERBEST

26

DİLAN

TANRIVERDİ

YÜKSEK

SERBEST

27

NECİP

ASLAN

İLK

SERBEST

28

HIZIR

ERDOĞDU

YÜKSEK

MOBİLYACI

29

MEHTAP

AYDIN

ORTA

EV HANIMI

30

AHMET

ÇİPLAK

İLK

SERBEST

31

ÖMER

YAZICI

ORTA

ESNAF

32

METEHAN

METE

YÜKSEK

SERBEST

33

MÜMİN

ÖZBAY

İLK

SERBEST

34

DERYA

DENİZ ARSLAN

YÜKSEK

SERBEST

35

İBRAHİM

KUTLUER

YÜKSEK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ DİNÇER

ÇOLAK

ORTA

İŞ İNSANI

2

TUĞRUL

KİHTİR

YÜKSEK

TIP DOKTORU

3

FATİH

ÇİNAN

YÜKSEK

BAĞIMSIZ DENETÇİ

4

JÜLİDE

SARIKAYA KURDOĞLU

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

5

DURSUN

ATABEK

YÜKSEK

SANAYİCİ

6

ASENA

KOLBURAN

ORTA

ÖĞRENCİ

7

MUSTAFA KORAY

YÜCEL

YÜKSEK

KAMUOYU ARAŞTIRMACISI

8

SİBEL

ZEREN

YÜKSEK

ARAŞTIRMACI TARİHÇİ

9

MEHMET AKİF

CENKCİ

YÜKSEK

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI

10

ŞAHİN

KAŞDAN

YÜKSEK

MALİ HİZMETLER UZMANI

11

BURAK

TOK

YÜKSEK

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

12

EMRE

AKSOY

YÜKSEK

AVUKAT - ARABULUCU

13

FAİK TUNÇ

YALAV

YÜKSEK

EMEKLİ BANKACI

14

TAYYİBE MERVE

ÇAKAR

YÜKSEK

İŞLETMECİ

15

KADRİ

ŞENOL

ORTA

SERVİS MÜDÜRÜ

16

DOĞAN HAKTAN

MANAV

YÜKSEK

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ

17

MUHAMMET ŞAMİL

ÇALIŞKAN

ORTA

SATIŞ DANIŞMANI

18

BÜLENT

GÜR

YÜKSEK

TÜCCAR

19

BETÜL AZRA

YAŞAR

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

20

OĞUZ KAĞAN

ÇAKIROĞLU

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

21

GÜRKAN

GÜRGEN

YÜKSEK

EMEKLİ

22

FATİH

DÖNGELLİ

YÜKSEK

SİGORTACI

23

OĞUZHAN

DİNÇER

YÜKSEK

SİSTEM MÜHGENDİSİ

24

HAKAN

ÇELEN

ORTA

KUYUMCU

25

ZEYNEP

ÖZDEN

ORTA

ÖĞRENCİ

26

KEMAL

AKTAŞ

YÜKSEK

YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ

27

TURGAY

PAPAKÇI

YÜKSEK

İŞ İNSANI

28

İLKER

İDE

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

29

MUSTAFA

GÜNDOĞDU

YÜKSEK

SERBEST

30

OKTAY

MUMCU

ORTA

ESNAF

31

CANER

BAYER

YÜKSEK

SERBEST

32

ERKAN

IŞIK

ORTA

KİMYASAL İMALATI

33

YILDI RAY

ERASLAN

YÜKSEK

PEYZAJ MİMARI

34

TARKAN

GÜLER

YÜKSEK

AVUKAT

35

SONGÜL

DİNÇER

ORTA

ESNAF

BAĞIMSIZ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FAHRİ SAFA

KÜPCÜ

YÜKSEK

AVUKAT

2

NİMETULLAH

ERŞAHİN

ORTA

DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ

3

ÜZEYFE

OKUR

ORTA

SERBEST MESLEK

4

TUNCAY

TAŞÇI

İLK

SERBEST MESLEK

5

TURGAY

KARAKUŞ

ORTA

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ

İSTANBUL-2 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NAZMİ

OĞUZ

YÜKSEK

DOKTOR

2

ÖZCAN

YAY

ORTA

İŞ İNSANI

3

SALİM

YILMAZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

MEHMET BİROL

KAKI

ORTA

İŞ İNSANI

5

CUMHUR

KURT

ORTA

SERBEST

6

HACER

ÇEVİK

ORTA

SERBEST

7

AYNUR

KARATAŞ

ORTA

SERBEST

8

FATİME

GEDİK

İLK

SERBEST

9

MUSTAFA

BURHAN

YÜKSEK

REKLAMCI

10

BAHRİ

GÖDEK

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

11

ASIM

YETİMOVA

İLK

İŞÇİ

12

SEBAHATTİN

GÜLMEZ

İLK

EMEKLİ

13

MUSTAFA FATİH

ERDEM

YÜKSEK

ESNAF

14

KERAMETTİN

MEMİŞOĞLU

İLK

ESNAF

15

BAHATTİN

YERLİ KAYA

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

16

NEBİHA

DOĞAN

İLK

SERBEST

17

LEVENT

ÜNAL

YÜKSEK

SERBEST

18

SELAHADDİN

KARAKAYA

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

19

HATİCE

KOÇAK

ORTA

SERBEST

20

MERYEM

KOÇOĞLU

İLK

SERBEST

21

MERVE TUĞBA

ARABACI

YÜKSEK

SERBEST

22

FATMA

KARAOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

23

SAMET

KARATAŞ

YÜKSEK

ANTRÖNÖR

24

KADİR

NALBUR

YÜKSEK

SAĞLIKÇI

25

ŞEREF

GÜL

ORTA

ESNAF

26

ŞEVKET

KARA

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

27

SAİT

SEZER

ORTA

ESNAF

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEMRA

ARCAN GÖKÇEN

YÜKSEK

AVUKAT

2

TURAN

DELİ

İLK

İŞÇİ

3

BAYRAM

KARACA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

ERDOĞAN

GEYİK

YÜKSEK

EMEKLİ

5

SAMET

ASLAN

İLK

EMEKLİ

6

HAYDAR

BEYSÜLEN

ORTA

KIRTASİYESİ

7

MEHMET BAKİ

ARSLANARGUN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

8

BURKAY

ARSLAN

İLK

İŞÇİ

9

KASİM

KEŞTAN

İLK

İŞÇİ

10

BARAN

KAHRAMAN

ORTA

İŞÇİ

11

MEHMET ALİ

AYHAN

ORTA

İŞÇİ

12

KENDAL ARMANÇ

EREN

ORTA

İŞÇİ

13

DORŞİN

EREN

ORTA

İŞÇİ

14

BARAN

ADIGÜZEL

ORTA

İŞÇİ

15

GÖKHAN

GÖKTAŞ

İLK

İŞÇİ

16

KİBAR

BEYSÜLEN

ORTA

EMEKLİ

17

ASİYE

EREN

ORTA

İŞÇİ

18

HANIM

ARSLAN

İLK

EMEKLİ

19

NEVRUZ

ERKİ RAN

YÜKSEK

YAZAR

20

AYŞE

KAHRAMAN

ORTA

İŞÇİ

21

NERGİZ

AKÇAN

İLK

EV KADINI

22

SONGÜL

AKÇAN ORHAN

İLK

EV KADINI

23

S ENAYİ

DEMİR

ORTA

İŞÇİ

24

ABDURRAHMAN

KEŞTAN

ORTA

EMEKLİ

25

ÖZGÜR

BASUT

ORTA

İŞÇİ

26

SONGÜL

ÖZTÜRK

ORTA

İŞÇİ

27

SUPHİ

KAHRAMAN

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SENEM

DORUK İNAM

YÜKSEK

İŞÇİ

2

MELTEM

BAŞBUĞ YAZICI

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

3

HALUK

POLAT

YÜKSEK

MÜZİSYEN

4

MUSTAFA BUĞRA

ÜSTÜNDAĞ

YÜKSEK

ECZACI

5

AHMET

BATUR

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

6

TUĞBA

ALPASLAN

YÜKSEK

TURİZM İŞÇİSİ

7

TEKİN

KARAKUŞ

İLK

KARGO İŞÇİSİ

8

GÜLSEN

KUŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

9

ÜNSAL

USLU

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

10

ERGİN

MERTER

İLK

EMEKLİ

11

ELİF

HELVACIOĞLU

YÜKSEK

SOSYOLOG

12

MEVHİBE KARDELEN

PİNAR

YÜKSEK

MÜZİSYEN

13

OZAN

CAN

ORTA

ÖĞRENCİ

14

AZAT

TAŞDEMİR

ORTA

MOTOKURYE

15

MEHMET

OKUROĞLU

YÜKSEK

TİYATROCU

16

AYŞE NUR

UYMA

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

17

FİLİZ

AÇAR

YÜKSEK

SATINALMA YÖNETİCİSİ

18

SEVİL

KETEN

ORTA

EMEKLİ TERZİ

19

MUSTAFA ÖZGÜR

ÖZKAN

YÜKSEK

MUHASEBE UZMANI

20

DOĞA

DİRİ KAN

ORTA

ÖĞRENCİ

21

ŞEYMA

TİRYAKİ

ORTA

ÖĞRENCİ

22

ERDİ

AYDOĞDU

ORTA

ÖĞRENCİ

23

NİLAY

YERLİ

ORTA

ÖĞRENCİ

24

EMİNE ÇİĞDEM

ÇAYIRLI

ORTA

ÖĞRENCİ

25

HAKKI

KÖSE

YÜKSEK

UZMAN HEKİM

26

MUSTAFA

KALKAN

ORTA

TİYATRO İŞLETMECİSİ

27

ADNAN KEMAL

BAŞARAN

YÜKSEK

TURİZMCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KURTULUŞ

KILÇER

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

SEDA BERNA

BAYKAL

YÜKSEK

BİYOLOG

3

SEYHUN

SARITAŞ

YÜKSEK

İKTİSATÇI

4

SUAT

ERDEM

ORTA

ÖĞRENCİ

5

TUNCAY

YAZICI

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

MUHAMMED YAĞIZ

PEKRÜ

YÜKSEK

İŞÇİ

7

MUHSİN DOĞU

YÜCEİL

ORTA

MÜHENDİS

8

MUSTAFA

TUNÇAY

YÜKSEK

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

9

MELİS

ÖZPİRİÇÇİ

ORTA

ÖĞRENCİ

10

MELİKE

GÜNEŞER

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

11

MELİH

MEMİŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

12

KAANCAN AZAT

ŞİMŞEK

ORTA

ÖĞRENCİ

13

GÖKDENİZ

ALTUNTAŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

14

GÜNEYDENİZ

ÇEPİÇ

ORTA

İŞÇİ

15

DAVUT SİNAN

ALTUNTAŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

16

BORA

ÇOLAKOĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

17

SAVAŞ

ÇAKAN

İLK

İŞÇİ

18

BARIŞ

AKKAYA

YÜKSEK

MÜHENDİS

19

MEHMET

ARİKAN

İLK

EMEKLİ

20

YUSUF

IŞIK

ORTA

ÖĞRENCİ

21

ARSLAN

KÖSEDAĞ

ORTA

İŞÇİ

22

İPEK

BALTA

YÜKSEK

İŞÇİ

23

DİLSAZ

PADAR

YÜKSEK

EMEKLİ

24

EYLEM

KOL

ORTA

ÖĞRENCİ

25

MERDAN

GÜLTEKİN

İLK

EMEKLİ

26

METİN

AYÇİÇEK

YÜKSEK

İŞÇİ

27

ELİF

SEVİNÇ

YÜKSEK

İŞÇİ

SOL PARTİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

OSMAN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

DOKTOR

2

EYLEM

ALTUN YILMAZ

ORTA

BÜRO İŞÇİSİ

3

METİN

KILIÇ

İLK

EMEKLİ

4

NURHAYAT

AKTÜRK

ORTA

İŞÇİ

5

AKIN

ALTUNAY

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

AYSUN

ÖZGENÇ TAŞLI

ORTA

İŞÇİ

7

DENİZ

ARI

ORTA

ÖĞRENCİ

8

ALEV

ÖZGENÇ

ORTA

MUHASEBECİ

9

GÜRAY

KILIÇ

YÜKSEK

DOKTOR

10

GÜLAY

KARAKUŞ

ORTA

ESNAF

11

AYHAN

TAŞLI

YÜKSEK

İŞÇİ

12

ELİF

KARAGÖZ

YÜKSEK

HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞANI

13

AVNİ

GÜNDOĞAN

ORTA

EMEKLİ

14

ESEN

GÖNENÇ ÖNTAŞ

ORTA

BÜRO İŞÇİSİ

15

SERDAR

AYDIN

YÜKSEK

MÜHENDİS

16

HAVVA

GÜMÜŞKAYA

YÜKSEK

GAZETECİ

17

RECEP

YILMAZ

ORTA

YÖNETMEN

18

BEGÜL

KILIÇÇÖTE BEKTAŞ

YÜKSEK

AVUKAT

19

HASAN

AYDIN

YÜKSEK

BİYOLOG

20

SERAP

KAYA

YÜKSEK

MUHASEBE

21

ADNAN ADİL

ATEŞ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

22

PINAR

ÇELEBİ

YÜKSEK

İŞÇİ

23

KARDELEN

TATAR SİNECAN

YÜKSEK

GAZETECİ

24

SEMA

ERDEM TUNAY

ORTA

MUHASEBECİ

25

CEREN

BERK KIRBAÇ

YÜKSEK

BİYOLOG

26

OZAN

AYDOĞAN

ORTA

ÖĞRENCİ

27

BİRSEN

ÖZSOY

YÜKSEK

MİMAR

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BERAAT

GÖKKUŞ

YÜKSEK

GAZETECİ

2

AYHAN

GELENOĞLU

ORTA

İŞ İNSANI

3

RAMAZAN

ÖZCAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

YAVUZ

DÖNMEZ

ORTA

EMEKLİ

5

ÖMER IŞIK

ECE

YÜKSEK

JEOLOJİ PROFESÖRÜ

6

DEVRİM

GÜLEÇ

ORTA

REHBER

7

BEHLÜLRECEP

İNAL

ORTA

ESNAF

8

BİLSEN

GÜREL

ORTA

ESNAF

9

SERVET

SELVİ

YÜKSEK

PAZARLAMACI

10

SERHAN

İDUĞ

YÜKSEK

EMLAKÇI

11

HÜSEYİN MUTLUHAN

TEMEL

YÜKSEK

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

12

DURSUN ŞENEL

GÜRBAK

ORTA

EMEKLİ

13

SEZGİN

TAZICI

YÜKSEK

TİCARET

14

VADETTİN

USLU

ORTA

TEKSTİL

15

ALİ

KIRMUT

İLK

ESNAF

16

OKAN

ALPCAN

YÜKSEK

ÖZEL GÜVENLİK

17

LEVENT

EKREN

YÜKSEK

ÖZEL GÜVENLİK

18

YAVUZ

HORTUM

ORTA

TEKSTİL

19

KIVILCIM

YEŞİL

ORTA

GÜZELLİK UZMANI

20

EMEL

BOZKURT

YÜKSEK

GRAFİK TASARIMCI

21

BARAN

ÇİFTÇİ

ORTA

MUHASEBE

22

ÖZGE

SALCI

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

23

EMRE

ÇAĞLASIN

YÜKSEK

ESNAF

24

SEMİHA

AYDIN

ORTA

EV HANIMI

25

AYÇAN

MUTLU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

26

FATMA BERFİN

NURAL

ORTA

GAZETECİ

27

NURGÜL

AYAV

İLK

EV HANIMI

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NURDAN

ŞAHİN DEMİRBAĞ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

MEHMET LEVENT

KAZANÇ IOĞ LU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

EMRE BERK

HACIGÜZELLER

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

4

AZİZ AYKUT

DEMİ RAY

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

5

ÖNDER

SARGIN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

UFKUN

DOĞAN

ORTA

İŞ İNSANI

7

SEDA

BAYDERE

YÜKSEK

AVUKAT

8

HÜLYA

KOBANERİ

YÜKSEK

EMEKLİ

9

CANSIN

MANKIRCI

YÜKSEK

SİGORTACI

10

TÜLAY

DOĞAN

YÜKSEK

SERBEST

11

YILDI RAY

GENÇ

YÜKSEK

DOKTOR

12

MEHMET YAŞAR YAVUZ

FIRILDAK

YÜKSEK

SERBEST

13

İSA

METİN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

14

MELİS

AKTAŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

15

ŞENER

ŞEREN

ORTA

ÖĞRENCİ

16

ERSİN

KOÇHAN

ORTA

SERBEST

17

MUSA

ÖZDEMİR

YÜKSEK

AVUKAT

18

YUSUF

KARATAŞ

ORTA

SERBEST

19

AYDIN

KARA

YÜKSEK

EMEKLİ

20

MESUT

TANDOĞAN

YÜKSEK

SERBEST

21

UĞUR

ÇİMEN

ORTA

SERBEST

22

MUHAMMED ÖMER

PAMUK

ORTA

ÖĞRENCİ

23

BURAKCAN

YILMAZ

ORTA

ÖĞRENCİ

24

BURKAY

ÖNCEL

ORTA

ÖĞRENCİ

25

ERDEN YASİN

BOYACI

ORTA

ÖĞRENCİ

26

BURHAN EREN

PARLAKYILDIZ

ORTA

ÖĞRENCİ

27

DOĞUKAN

BABACAN

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

YELİS

YÜKSEK

Y.MALİ MÜŞAVİR

2

MUTLU

FURTANA

YÜKSEK

AVUKAT

3

SERVET

ÖZTAŞ

YÜKSEK

ESNAF

4

EROL

HACİGÜL

ORTA

ESNAF

5

NAİL

GÜN

ORTA

ESNAF

6

İZZET

SADAT

YÜKSEK

İŞ İNSANI

7

DİLEK

AYDOĞAN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

8

NECDET

KARATAŞ

ORTA

SANAYİCİ

9

MUAMMER AHMET

YILDIZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

10

MURAT

SARIGÜL

ORTA

ESNAF

11

BAHADIR

GÖNÜL

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

12

MUHSİN

ŞENEL

YÜKSEK

ESNAF

13

İLYAS

KÜREM

ORTA

İŞLETMECİ

14

PINAR

SERGİ

ORTA

ESNAF

15

ŞAKİR

AYGÖL

ORTA

ESNAF

16

MURAT

MERT

ORTA

İŞ İNSANI

17

YAKUP

ÖZEN

YÜKSEK

ESNAF

18

FADİME

CERAN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

19

MÜJDAT

SELVİ

ORTA

İŞ İNSANI

20

AHMET

BOZAN

YÜKSEK

SERBEST

21

CANER

YILDIRIM

ORTA

MALİ MÜŞAVİR

22

KÜBRA

DENİZ

YÜKSEK

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

23

ERSİN

TOGAÇ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

24

TUĞBA

ŞENAY SARIPOLAT

YÜKSEK

GRAFİKER

25

KENAN

HELVALI

YÜKSEK

YÖNETİCİ

26

ESMA

SERHAT

ORTA

EV HANIMI

27

EKREM

BELLİ

YÜKSEK

FİNANÇI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÜLEYMAN

SOYLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

HALİT

YEREBAKAN

YÜKSEK

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI

3

RABİA

İLHAN

YÜKSEK

AVUKAT

4

MEHMET ÖNDER

AKSAKAL

YÜKSEK

MİMAR

5

MUSTAFA

DEMİR

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

6

İSMAİL EMRAH

KARAYEL

YÜKSEK

AVUKAT

7

ZAFER

SIRAKAYA

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

8

BÜŞRA

PAKER

YÜKSEK

MATEMATİK MÜHENDİSİ

9

SEVAN

SIVACIOĞLU

YÜKSEK

DİĞER UZMAN TIP DOKTORLARI

10

DERYA

AYAYDIN

YÜKSEK

DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

11

ADEM

YILDIRIM

YÜKSEK

AVUKAT

12

SENA NUR

ÇELİK

YÜKSEK

AVUKAT

13

AHMET BİLAL

KIYMAZ

YÜKSEK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

14

HÜSEYİN

EROĞLU

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

15

ENES

EMİNOĞLU

YÜKSEK

DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

16

AHMET HAMDİ

ÇAMLI

YÜKSEK

SERBEST

17

EMRE

USTAOSMANOĞLU

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

18

ŞEVKİ

ŞAR

YÜKSEK

DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

19

CAHİT

ALTUNAY

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ (İŞ HİZMETLERİ)

20

ÖMER FUAT

GÜNDAY

YÜKSEK

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

21

ORHAN

NARİN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

22

SELÇUK

KAR

YÜKSEK

AVUKAT

23

KEMAL OĞUZ

KIDİL

YÜKSEK

ANTROPOLOG

24

FERŞAT

YILDIRIM

YÜKSEK

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

25

ECRİN NAZLI

İNAN

YÜKSEK

AVUKAT

26

NAZİF BARIŞ

ÇİFTÇİOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

27

BEŞİR

AÇIKÇA

YÜKSEK

AVUKAT

YENİDEN REFAH PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHAMMED ALİ FATİH

ERBAKAN

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

DOĞAN

AYDAL

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

3

LÜTFİ

ŞENOCAK

YÜKSEK

TURİZMCİ

4

DAVUT

KONAKÇI

YÜKSEK

ENGELLİ HAKLARI UZMANI

5

TEKİN

KARATAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

6

MUSTAFA

SARI

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

7

OSMAN

UÇAR

ORTA

TÜCCAR

8

HALİT

ÖZKARATAŞLIOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

MİKAİL

KARAHAN

YÜKSEK

SERBEST

10

MAHMUT

OKUDAN

ORTA

MUHASEBECİ

11

BEYZA

ÖZMEN

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

12

ORHAN

KARA

ORTA

SERBEST TİCARET

13

ORHAN

ÇAĞLAYAN

ORTA

MUHASEBECİ

14

HACİ RAMAZAN

KAYA

ORTA

SERBEST

15

HALİL İBRAHİM

ECE

ORTA

SERBEST

16

TEVFİK

YAZICILAR

YÜKSEK

YÖNETİCİ

17

ABDÜLKADİR

ŞENGÜL

ORTA

ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

18

ESMA

TIĞLI

ORTA

EV HANIMI

19

SONGÜL

GENÇLİK AKSEL

ORTA

SPOR EĞİTMENİ

20

ÜMMÜHAN

ADIGÜZEL

YÜKSEK

EKONOMİST

21

ALİ

YENER

ORTA

ESNAF

22

CENGİZHAN

SESLİKAYA

ORTA

SERBEST

23

ESLAM

TÜRKMEN

ORTA

SERBEST

24

MURAT

MARAP

YÜKSEK

GAZETECİ

25

ZEYNEL

ÖZMEN

ORTA

SERBEST

26

MUHTEREM

GÜL

ORTA

SERBEST

27

VAHDET

ERDOĞAN

ORTA

SERBEST MESLEK

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CELAL

ADAN

YÜKSEK

KAMU GÖREVLİSİ

2

CEMAL

ÇETİN

YÜKSEK

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

3

FERHAT

ÇAKIROĞLU

YÜKSEK

TEKSTİLCİ

4

NUR TUĞBA

AKTAY

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

5

NİYAZİ

PAKSOY

YÜKSEK

AVUKAT

6

BİROL

GÜR

ORTA

ESNAF

7

YÜKSEL

KALECİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

GÜLLÜ

YENER

ORTA

İŞ İNSANI

9

MAHMUT

YALÇIN

ORTA

İŞ İNSANI

10

TUĞRUL

GÖK

ORTA

MEMUR

11

AYHAN

ARAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

12

FEİME

AKINCI

YÜKSEK

RADYOLOJİ TEKNİKERİ

13

NEVRA

İMAMOĞLU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

14

MEHMET

ÇETİN

ORTA

İŞLETMECİ

15

RECEP

YAVAŞ

İLK

EMEKLİ

16

ALİ

ATABEYOĞLU

YÜKSEK

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

17

ERHAN

ÜSTÜNBAŞ

YÜKSEK

ESNAF

18

SERKAN

BÜYÜK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

19

MURAT

SANCAK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

20

ERKAN

ÖZÇELİK

ORTA

İŞ İNSANI

21

CANER

ÖNER

YÜKSEK

AVUKAT

22

BEYDA NUR

AYÇETİN

YÜKSEK

AVUKAT

23

FERDA

KAPUCUOĞLU

YÜKSEK

FİNANSAL ANALİSTCİ

24

NECDET

ÖZTÜRK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

25

SERDAR

DOYURAN

ORTA

EMLAKÇI

26

ALİCAN

ERDOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

27

CELAL

DENİZ

YÜKSEK

KAMU GÖREVLİSİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CENGİZ

ÇİÇEK

YÜKSEK

AVUKAT

2

ÖZGÜL

SAKİ

YÜKSEK

SERBEST

3

HASAN KAYA

CEMAL

YÜKSEK

GAZETECİ

4

ÖZTÜRK

TÜRKDOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

5

KAMİLE

KANDAL

YÜKSEK

İKTİSATÇI

6

HI DIR

KARADAŞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

NİLAY

KUŞ

YÜKSEK

AVUKAT

8

CEMİL

AKSU

YÜKSEK

SİYASETÇİ

9

RIZA

KARAMAN

İLK

EMEKLİ

10

DİLŞAT

CANBAZ KAYA

İLK

SİYASETÇİ

11

ERDAL

DOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

12

AYŞAN

AKSOY

ORTA

İŞÇİ

13

AHMET

SAYMADİ

YÜKSEK

İKTİSATÇI

14

MENEKŞE

KIZILDERE

YÜKSEK

MÜHENDİS

15

CELAL

ALPHAN

ORTA

SERBEST

16

HAZAN

İLİK

YÜKSEK

SERBEST

17

SERVET

GÜZEL

ORTA

SERBEST

18

BERFİN

POLAT

ORTA

İŞÇİ

19

MUSTAFA

ÖZTÜRK

ORTA

SERBEST

20

AYLİN

HACALOĞLU

YÜKSEK

SİYASETÇİ

21

ŞADİ

ÖZDEMİR

YÜKSEK

DOKTOR

22

DİLEK

ODABAŞ BAKIR

YÜKSEK

GAZETECİ

23

NURAY

ONUK

YÜKSEK

SERBEST

24

ABDURRAHMAN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

25

GÜNER

BASUT

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

26

GÖKHAN

ÇETİN

YÜKSEK

SERBEST

27

ŞENGÜL

BİLA AYAZ

YÜKSEK

SERBEST

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ŞIK

YÜKSEK

GAZETECİ

2

MISRA

ÖZ

YÜKSEK

İŞLETME

3

ZEYNEP ESMERAY

ÖZADIKTİ

İLK

YAZAR

4

KORAY DOĞAN

URBARLI

YÜKSEK

SOSYOLOG

5

YILMAZ

ASLANTÜRK

YÜKSEK

ÇİZER

6

ŞERİF ÖZGÜR

URFA

YÜKSEK

AVUKAT

7

FATMA GÜL

ERYILDIZ ŞENVARDAR

YÜKSEK

ŞEHİR PLANLAMA

8

ATAKAN

ÖZSAN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

9

ENES

KARAKAŞ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

10

EVİN

DOĞU

ORTA

İŞÇİ

11

SENNUR

SIRBUDAK

İLK

EV HANIMI

12

NACİYE

BABALIK

ORTA

EMEKLİ

13

BOGOS MASİS

KÜRKÇÜGİL

YÜKSEK

EMEKLİ YAYINCI

14

METİN

AKIN

ORTA

TEKSTİL

15

EMRAH

YALÇIN

ORTA

DJ

16

ELİF DAMLA

İRGİN

YÜKSEK

TURİZM

17

HASAN HÜSEYİN

ŞENSES

ORTA

ŞOFÖR

18

BAHA

AYDIN

YÜKSEK

FİNANS

19

MEHMET

KOKSAL

YÜKSEK

DOKTOR

20

TUĞRUL EYLÜL

CERRAHOĞLU

YÜKSEK

MÜZİSYEN

21

KAYACAN

ÇENGEL

YÜKSEK

BELİRSİZ

22

EYLÜL

ÇAKIR

ORTA

ÖĞRENCİ

23

CAN YILMAZ

KAYA

ORTA

İŞÇİ

24

DERSİM ŞAN

GENÇ

ORTA

TEKSTİL İŞÇİ

25

EREN

IŞIKBAŞ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

26

MERTCAN

İLGÖZ

ORTA

İŞÇİ

27

HASAN

KARAYİĞİT

ORTA

İŞSİZ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZEKİ

DEMİR

YÜKSEK

SERBEST

2

MUSTAFA ŞÜKÜR

AYCI

ORTA

SERBEST

3

TURUSAN

BAĞCI

YÜKSEK

SERBEST

4

MUHARREM

MUTLU

YÜKSEK

SERBEST

5

GÜLTEN

PARLAR

YÜKSEK

SERBEST

6

YAĞMUR

ÖZŞİRİN

YÜKSEK

SERBEST

7

BURAK

GÜNEŞ

ORTA

SERBEST

8

ROJİN

ANLİ

ORTA

SERBEST

9

YUNUS

ODABAŞ

YÜKSEK

SERBEST

10

FATMA

PİROL

İLK

SERBEST

11

MUHAMMET

BAY

ORTA

SERBEST

12

SILA

ERGÜL

ORTA

SERBEST

13

SEZAİ

HALLAÇ

ORTA

SERBEST

14

SELMA

0KATAR

İLK

SERBEST

15

TUĞBA

KÖSE

ORTA

SERBEST

16

COŞKUN

AYDEMİR

YÜKSEK

SERBEST

17

HALİL

ÇAPÇIOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

18

HÜSEYİN

DUMAN

ORTA

SERBEST

19

MEHMET SAKİN

AYHAN

ORTA

SERBEST

20

MURAT

MEMİŞ

ORTA

SERBEST

21

MUSTAFA

KIZILCAN

ORTA

SERBEST

22

VEYSEL

UZUN

ORTA

SERBEST

23

HAYDAR

AKSU

İLK

SERBEST

24

SERKAN

DEMİR

İLK

SERBEST

25

MERT

YIRGAN

ORTA

SERBEST

26

VEDAT

ORAN

ORTA

SERBEST

27

GİZEM

SÜSLÜ

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YALÇIN

ŞENGÜL

YÜKSEK

AVUKAT

2

ALİ

GÖK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

TUĞBA

MAYALIK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

CENK FATİH

YILMAZ

YÜKSEK

İKTİSATÇI

5

AYŞE GÜL

TOLU KÜÇÜK

YÜKSEK

AVUKAT

6

AYDIN

KEYF

İLK

İŞ İNSANI

7

BURAK ALİ

KUVAR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

HARUN

AKBAŞ

ORTA

OTO SERVİS

9

SALİH

ARABACI

YÜKSEK

İŞ İNSANI

10

ALAADDİN

AKÖZDOĞAN

ORTA

İŞ İNSANI

11

HAKAN

TÜRKOĞLU

ORTA

İŞ İNSANI

12

MUSTAFA

NAZİLLİ

İLK

İŞ İNSANI

13

SAMİ

ÖZEN

ORTA

İŞ İNSANI

14

ABDULLAH

KILDACI

ORTA

ELEKT TEKNİSYENİ

15

SEHER SERAP

AKIN

ORTA

SERBEST

16

HASAN BERA

UZDURAN

YÜKSEK

SERBEST

17

BURAK

YARDIMCI

ORTA

ELEKT TEKNİSYENİ

18

ŞENOL

YILMAZ

İLK

İŞ İNSANI

19

YAHYA

ÖRS

İLK

İŞ İNSANI

20

RAMAZAN

GÜVENÇ

ORTA

ÖZEL GÜVENLİK

21

ÖZCAN

DUYAR

ORTA

İŞ İNSANI

22

MUSTAFA

KAYAR

ORTA

İŞ İNSANI

23

EMİNE

YILMAZ

ORTA

İŞ İNSANI

24

HİLMİ

KESKİN

İLK

İŞ İNSANI

25

BAH YETTİN

ARİ

ORTA

KURS HOCASI

26

ENVER

AKIN

ORTA

İŞ İNSANI

27

BURAK SERDAR

VARDAR

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İZZET EMRE

AYGEN

İLK

GAZETECİ

2

FARUK

DÖNMEZ

ORTA

SERBEST

3

SAADET

BAŞGÖZE

YÜKSEK

MİMAR

4

HAFFARİ

ATLI HAN

ORTA

SERBEST

5

AYFER

ERDOVAN

YÜKSEK

SERBEST

6

ASUMAN

ÇELİK

ORTA

MODACI

7

İMDAT

ŞIK

ORTA

GÜVENLİK

8

HAKAN

GÜZEL

YÜKSEK

MUHASEBE

9

İPEK

DEMİR

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

10

FATMA DUYGU

KARADENİZ

ORTA

EV HANIMI

11

CAN

ALTUNDAŞ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

12

MİHRİBAN

BAY

YÜKSEK

İŞLETME

13

GÖKÇE

ŞAHİN ÇELİK

ORTA

SERBEST

14

ABDURRAHMAN

ANIK

ORTA

SERBEST

15

KARACAN

BERGİL

ORTA

SERBEST

16

AZİZ

YALAVAÇ

ORTA

SERBEST

17

DUYGU

YILMAZ

YÜKSEK

TİCARET

18

ENSAR

DEMİR

YÜKSEK

İNSAN KAYNAKLARI

19

SEMİH

SALMAN

ORTA

MOTOR USTASI

20

DENİZ

KARADENİZ

ORTA

EV HANIMI

21

BAYRAM

YILMAZ

ORTA

SERBEST

22

ADEM

ERDOĞAN

ORTA

SERBEST

23

EMİRCAN

GÖKDEMİR

ORTA

SERBEST

24

İSA

ZAMUR

ORTA

SERBEST

25

ŞAHABETTİN

ŞENGEL

İLK

SERBEST

26

AMİNE

EYMUR

ORTA

SERBEST

27

BEYZANUR

EYMUR

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

PINAR

AKBİNA KARAMAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

FETTAH AYHAN

ERKAN

YÜKSEK

AVUKAT

3

GÜLAY

AKYÜREK

YÜKSEK

İŞÇİ

4

TÜRKAN

KAP

ORTA

İŞÇİ

5

MEHRALİ

YÜCEDAĞ

YÜKSEK

EKONOMİST

6

KERİM

BÜTÜN

YÜKSEK

AVUKAT

7

ÖZGÜNERİ

ŞENYURT

ORTA

ESNAF

8

DURMUŞ

KAYGUSUZ

ORTA

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ETHEM

SANCAK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

HACERŞULE

PERİNÇEK

YÜKSEK

GAZETECİ

3

BANU

NOYAN

YÜKSEK

ORGANİZATÖR

4

ERKAN

ÖNSEL

YÜKSEK

ECZACI

5

MEHMET

MOLDİBİ

YÜKSEK

SARRAF

6

GÖKAY ATİLLA

BOSTAN

YÜKSEK

EMEKLİ BÜROKRAT

7

CEMAL

AKYILDIZ

ORTA

MALİ MÜŞAVİR

8

BARIŞ

DEMİRALAY

ORTA

ÖĞRENCİ

9

YADİGAR

ÖZEN

YÜKSEK

VAKIF YÖNETİCİSİ

10

AHMET

GÖKTAŞ

YÜKSEK

SİGORTACI

11

İBRAHİM OKAN

ÖZKAN

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

12

MEVLÜT

USTA

ORTA

İŞÇİ

13

BORA

ÇELİK

YÜKSEK

HOLDİNG YÖNETİCİSİ

14

DUYGU

KARABULUT

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

15

YİĞİT

YAZGILI

YÜKSEK

SİGORTACI

16

SAİM MEHMET

SUBAŞI

YÜKSEK

FİNANS UZMANI

17

ALİ

ULUSOY

YÜKSEK

SANATÇI

18

SADETTİN

BÜYÜKALP

YÜKSEK

MÜHENDİS

19

İZZETTİN

ÖZGİBAR

YÜKSEK

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ

20

EMİNE

SAĞLAM AKFIRAT

YÜKSEK

GAZETECİ

21

NEJLA

UÇAK

ORTA

ŞİRKET ÇALIŞANI

22

GÖKALP

ERBAŞ

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

23

MURAT

GÜNEŞ

ORTA

GAZETECİ

24

AYHAN

İLHAN

YÜKSEK

REKLAMCI

25

HASRET

AYKUT

YÜKSEK

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

26

KAAN

YİĞİT

YÜKSEK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

27

CANSU

ÇİRCİ

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERVET

BOZKUŞ

İLK

İŞ İNSANI

2

SEMİRE

DÖNMEZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

ZEYNİ

YILDIRIM

İLK

İŞ İNSANI

4

EFE ANT

ÖZDOĞAN

ORTA

ÖĞRENCİ

5

OSMAN

FİLİK

İLK

EMEKLİ

6

ELİF DİDAR

BOZKUŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

7

ERKAN

ALBAYRAK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

GÖKHAN

ÇINAR

ORTA

İŞ İNSANI

9

İBRAHİM

SERT

ORTA

İŞ İNSANI

10

MUSA

KAYA

ORTA

İŞ İNSANI

11

NİYAZİ

KARA

ORTA

İŞ İNSANI

12

HÜLYA

ÖNDER

ORTA

İŞ İNSANI

13

TALAT

TAŞDİREK

İLK

İŞ İNSANI

14

BEKİR

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

15

SITKI

ÇELEN

İLK

İŞ İNSANI

16

OZAN

YENGİN

ORTA

İŞ İNSANI

17

NAZİRE

TÜRKEN

ORTA

İŞ İNSANI

18

MEHMET CAN

ASİL

ORTA

İŞ İNSANI

19

TARIK EREN

ŞEREFOĞLU

ORTA

İŞ İNSANI

20

NECAT

ERGİNOĞLU

ORTA

İŞ İNSANI

21

BAHATTİN

GÜZEL

ORTA

İŞ İNSANI

22

REMZİ

BOZKUŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

23

DİLEK

YAĞMUR

ORTA

İŞ İNSANI

24

TOLGA

TÜRKEN

ORTA

İŞ İNSANI

25

MEHMET

KÜLEKCİ

ORTA

İŞ İNSANI

26

SÜMEYYE SULTAN

BOZKUŞ

ORTA

İŞ İNSANI

27

FERDİ

ASLAN

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NAMIK

TAN

YÜKSEK

BÜYÜK ELÇİ

2

YUNUS

EMRE

YÜKSEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

3

GÖKAN

ZEYBEK

YÜKSEK

MİMAR

4

KADRİ ENİS

BERBEROĞLU

YÜKSEK

GAZETECİ - EKONOMİST

5

MUSTAFA

KAYA

YÜKSEK

SERBEST ÖZEL

6

YÜKSEL MANSUR

Kİ LİNÇ

YÜKSEK

MEDYA YÖNETİCİSİ

7

İSA MESİH

ŞAHİN

YÜKSEK

AVUKAT

8

EVRİM

RIZVANOĞLU

YÜKSEK

SERBEST ÖZEL

9

BERNA

SU KAS

YÜKSEK

AVUKAT

10

FUAT

YILDIRIM

ORTA

DİN GÖREVLİSİ

11

ONUR

AYDIN

YÜKSEK

YÖNETMEN - SENARİST - YAZAR - MÜZİSYEN

12

IŞIK

ÖĞÜTÇÜ

YÜKSEK

KİMYA MÜHENDİSİ- MÜZE KURUCUSU

13

SONER

ÖZİMER

YÜKSEK

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR - BAĞIMSIZ DENETÇİ

14

MEHMET ALİ

YÜKSEL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

15

ŞABAN

KARAASLAN

YÜKSEK

TİCARET İŞ ADAMI

16

ELMAS

ARUS

YÜKSEK

YÖNETMEN, AKTIVIST

17

MUHARREM NACİ

TEMİZ

YÜKSEK

TONMAİSTER HALK MÜZİĞİ YORUMCUSU

18

SEVİM

YALINKILIÇ

YÜKSEK

İŞLETME YÖNETİMİ İŞLETMECİ

19

GÖZDE

FİL

YÜKSEK

AVUKAT

20

BÜLENT

ÜTEBAY

YÜKSEK

İŞLETMECİ

21

MEHMET SÜLEYMAN

TÜRKER

YÜKSEK

AVUKAT

22

YİĞİT HÜSEYİN NUMAN

BIÇAKLI

YÜKSEK

FİNANS UZMANI

23

ALİ

ARMAN

YÜKSEK

TIP DOKTORU - SİYASET BİLİMCİ

24

BEDİA

BÜYÜKGEBİZ

YÜKSEK

AVUKAT

25

ÖZGÜR

NEMUTLU

YÜKSEK

AVUKAT İŞ İNSANI

26

EZGİ

PEKŞEN

YÜKSEK

AVUKAT

27

REFİK ERSİN

EROĞLU

YÜKSEK

DOKTOR

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET SATUK BUĞRA

KAVUNCU

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

MEHMET SELİM

ENSARİOĞLU

ORTA

İŞ ADAMI

3

BAHATTİN BAHADIR

ERDEM

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

4

ECE

GÜNER

YÜKSEK

AVUKAT

5

HATİCE CEREN

YILMAZ

YÜKSEK

AVUKAT

6

HATİCE

KAYALI

YÜKSEK

AVUKAT

7

MÜJDAT

ÖZTÜRK

YÜKSEK

SOSYAL BİLİMCİ

8

MUSTAFA

YAZICI

YÜKSEK

MÜHENDİS

9

ABDULLAH

ŞALCI

YÜKSEK

EMEKLİ

10

ALİ

ÇELİK

ORTA

İŞ ADAMI

11

FİSUN MEHLİKA

TOCA

YÜKSEK

AVUKAT

12

YILDIRAN

ÖZEL

YÜKSEK

DOKTOR

13

ALİ

AKGÜN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

14

ERİŞ

CESUR

YÜKSEK

İŞ ADAMI

15

BARBAROS HAYRETTİN

MAHİROĞULLARI

YÜKSEK

MÜHENDİS

16

ERHAN

ÖZKAN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

17

BİLAL

UZUN

YÜKSEK

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

18

GÖKHAN

KARGI

YÜKSEK

İŞ ADAMI

19

HASAN

HOŞBEN

ORTA

SİGORTACI

20

RAİF

GÜLER

ORTA

MUHASEBECİ

21

ASLI HAN

ELİ BOL

YÜKSEK

ARAŞTIRMACI

22

YILMAZ

DAĞDELEN

YÜKSEK

YÖNETİCİ

23

MUSTAFA ALKAN

KÜÇÜKLER

YÜKSEK

AVUKAT

24

NAZLI AS PAY

ŞENER

YÜKSEK

SOSYAL BİLİMCİ

25

AFFAN MAHMUT

KEÇECİ

YÜKSEK

EMEKLİ

26

ARZU

BAŞKAN

YÜKSEK

YAYINCI

27

ÖMER LÜTFİ

ÖZENÇ

YÜKSEK

E. KAMU ÇALIŞANI

ADALET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SAHAVET FİLİZ

ERDOĞDU

ORTA

SERBEST

2

NESLİHAN

ÇAKMAK

ORTA

SERBEST

3

YASEMİN

ÖZBAY

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

4

EMİNE YASEMİN

SANCAR

YÜKSEK

ECZACI

5

SAMET

GÜÇLÜ

ORTA

ESNAF

6

MÜGE

BONCUKÇU

ORTA

EMEKLİ

7

UFUK

ÖZDAĞ

YÜKSEK

İŞADAMI

8

ALİ

EFE

YÜKSEK

SİTE YÖNETİCİSİ

9

HÜSEYİN

NİŞAN

İLK

EMEKLİ

10

MEHMETHAN

TAŞ Kİ RAN

YÜKSEK

ESNAF

11

ERGÜN

SEZER

YÜKSEK

İNŞAATÇI

12

MUHAMMET

ALBAYRAK

İLK

SERBEST

13

ELİF

ŞANLI

YÜKSEK

SERBEST

14

KAAN

ÖZÇELİK

YÜKSEK

SERBEST

15

ATAKAN

KIRTAY

ORTA

SERBEST

16

BUŞRA

ATILGAN

YÜKSEK

SERBEST

17

SİNEM

KILIÇ

YÜKSEK

SERBEST

18

MERVE

GÜNDOĞDU

YÜKSEK

BANKACI

19

ZELİHA

KILIÇ

İLK

EV HANIMI

20

SALİM

BONCUKÇU

ORTA

SERBEST

21

AŞKIN

TÜFENKCİ

YÜKSEK

SERBEST

22

NEVZAT

DENİZHAN

ORTA

SERBEST

23

CUMALİ

ÖZGÜNAY

ORTA

SERBEST

24

ADİL

LAFÇI

YÜKSEK

SERBEST

25

MUSA

TEMEL

ORTA

SERBEST

26

HACI

CAN

İLK

SERBEST

27

FİLİZ

ÇAKMAK

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA HAKAN

AKŞİT

ORTA

İŞ İNSANI

2

SEVDAGÜL

TUNÇER

YÜKSEK

AVUKAT

3

SEDAT

CEZAYİRLİOĞLU

ORTA

EMEKLİ

4

NEZİH İLTER

KARAMAN

YÜKSEK

DANIŞMAN

5

TANSU

KÜÇÜK

YÜKSEK

TIP DOKTORU

6

MEVLÜT

TEKDEMİR

YÜKSEK

EMEKLİ ALBAY

7

İSMAİL

LAYİÇ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

8

MURAT

ERDOĞAN

YÜKSEK

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

9

HAKAN

KAYRANCI

YÜKSEK

UÇAK MÜHENDİSİ

10

IŞIL

ÖZTÜRKLER

YÜKSEK

MÜHENDİS

11

MURAT

ASLANOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ

12

SEYİTHAN

ŞEYHANLIOĞLU

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

13

ŞAHİN

ÇALIK

ORTA

MUHASEBECİ

14

MEHMET AKİF

EROL

ORTA

GAYRİMENKUL DANIŞMANI

15

ORHUN FATİH

ERDAĞI

YÜKSEK

AVUKAT

16

RİFAT

TATAR

YÜKSEK

MÜHENDİS

17

ŞULE

ÖZARSLAN

YÜKSEK

BANKACI

18

SALTUK BUĞRA

SARI

YÜKSEK

AVUKAT

19

BUĞRAHAN

DAĞLI

YÜKSEK

İNTÖRN DİŞ HEKİMİ

20

AHMET BURAK

GÜLEÇ

ORTA

ÖĞRENCİ

21

LEVENT

ASLAN

YÜKSEK

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

22

EMİNE

ARSLAN

İLK

EV HANIMI

23

SEDAT

CEBECİ

ORTA

SERBEST

24

YİĞİT CAN

TALAYMAN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

25

BURAK

YALÇINYİĞİT

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

26

CEVAT

KÜÇÜKLÜ

İLK

SERBEST

27

SAADET

DOĞAÇ

YÜKSEK

EMEKLİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAMZA

BULDU

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

2

ÖMER

GÖNÜLTAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

3

SÜLEYMAN SEDAT

YILDIRIM

YÜKSEK

SİYASETÇİ

4

MURAT

KÖPRÜCÜ

YÜKSEK

EMEKLİ

5

DURSUNALİ

BACIOĞLU

İLK

SERBEST MESLEK

6

KAAN

KONANCİ

ORTA

TİCARET İŞ İNSANI

7

CİHAT

AK

YÜKSEK

DOKTOR

8

EROL

AŞUCUOĞLU

ORTA

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

İSTANBUL-3 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HİKMET

SOFU

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

MEVLÜT

KOÇOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

MUSTAFA

KOÇAK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

NAZIM

KOCAMAN

ORTA

ESNAF

5

MERYEM

AKTAŞ

ORTA

SERBEST

6

ZAKİR

ERDİNÇ

ORTA

LİSE

7

SEYFETTİN

ÖZYURT

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

ZÜHTÜ

ÖZBERK

ORTA

ESNAF

9

EMRAH

KAPLAN

YÜKSEK

İŞLETMECİ

10

SÜLEYMAN

EROL

YÜKSEK

MÜHENDİS

11

MURAT

İSTANBULLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

12

SERTAÇ

BEYAZOĞLU

YÜKSEK

İŞLETMECİ

13

TURHAN

KUBİLAY

ORTA

BOYACI

14

BURAK

YAY

ORTA

MODELİST

15

AYKUT

ÇİÇEKLİ

YÜKSEK

SERBEST

16

AYTEN

GÖRÜŞÜK

ORTA

SERBEST

17

MUSTAFA

GÖDEK

ORTA

SERBEST

18

FATİH

ARSLAN

ORTA

İŞÇİ

19

NECATİ

AKBAŞ

ORTA

SERBEST

20

NESİBE

YILMAZ

ORTA

SERBEST

21

ESVET

BATAL

İLK

SERBEST

22

MAHMUT

YAY

ORTA

İŞ İNSANI

23

FATMA

ŞİRİN

YÜKSEK

SERBEST

24

MUSTAFA

KOP

YÜKSEK

İŞ İNSANI

25

RECEP

DİŞÇİ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

26

HAYRİYE

KÖŞLÜOĞLU

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

27

AHMET KORKUT

ÇİÇEKLİ

YÜKSEK

ELEKTRİKÇİ

28

AYŞENUR

YILDIZ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

29

HAYRETTİN

ÇAMUR

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

30

OYA

KARACAOĞLU

ORTA

SİGORTACI

31

MUSTAFA

YETİMOVA

ORTA

SERBEST

32

ŞEMSETTİN

VURAL

YÜKSEK

ELEKTRONİKÇİ

33

SELİM

DUMAN

ORTA

ESNAF

34

ENES

YAY

YÜKSEK

İŞLETMECİ

35

ZEYNEP

TOPUZ

YÜKSEK

SERBEST

36

NİHAT

YETİŞ

İLK

EMEKLİ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İLHAN

ÇETİN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

2

MUSTAFA

AYTAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

3

ZANA

SEZEN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

4

RIZA

AYDIN

İLK

İŞÇİ

5

TURAN

İL

ORTA

EMEKLİ

6

ADİL

BUDAK

ORTA

İŞÇİ

7

ZEYCAN

KAHRAMAN

İLK

EV KADINI

8

BERKAY EMİN

GÜVEN

ORTA

İŞÇİ

9

RAMAZAN

EREN

ORTA

EMEKLİ

10

KAZIM

BURÇAK

İLK

İŞÇİ

11

DİLEK

SEZEN

ORTA

İŞÇİ

12

SEDAT

ÖZDEMİR

İLK

İŞÇİ

13

LEYLA

EPÖZDEMİR

YÜKSEK

İŞÇİ

14

BAYRAM

EREN

ORTA

İŞÇİ

15

İZZET

BUCAK

İLK

İŞÇİ

16

MEHMET HANİ Fİ

DÖNER

İLK

SERBEST/ÖZEL

17

MUHAMMET

YILDIZ

ORTA

İŞÇİ

18

MURAT

İLHAN

YÜKSEK

İŞÇİ

19

ADEM

YAŞAR

ORTA

İŞÇİ

20

HAYRULLAH

KAHRAMAN

İLK

SERBEST/ÖZEL

21

ESEM

EREN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

22

KASIM

KAHRİMAN

İLK

İŞÇİ

23

MAKBULE

ARSLAN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

24

GÜLSÜN

KARAKAŞ

ORTA

İŞÇİ

25

EŞREF

EREN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

26

ALİ

ARSLAN

İLK

İŞÇİ

27

ŞİYAR

EREN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

28

ZANA RUBAR

EREN

ORTA

SERBEST/ÖZEL

29

SEDAT

DEMİREL

İLK

İŞÇİ

30

SÜNDÜZ

BAYRAM

İLK

EV KADINI

31

CELAL

DEMİREL

YÜKSEK

SERBEST

32

NURİYE

GÜNDÜZ

İLK

EV KADINI

33

MAMED

DEMİRKOL

YÜKSEK

SERBEST

34

SENEM

MENGİ

ORTA

SERBEST/ÖZEL

35

RIDVAN

ÇİFTÇİ

İLK

İŞÇİ

36

AZİZ

ŞİDİM

ORTA

SERBEST/ÖZEL

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ORHAN

GÖKDEMİR

YÜKSEK

GAZETECİ YAZAR

2

MUSTAFA MERT

DOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

3

HALE

MİLDAN

YÜKSEK

ANTROPOLOG

4

GAMZE

SUNAR

YÜKSEK

MUHASEBECİ

5

MURATHAN

DEMİRCİOĞLU

YÜKSEK

GAZETECİ

6

ERGÜN

KOÇKAYA

ORTA

İŞÇİ

7

SALAHİTTİN

ASLAN

ORTA

AYAKKABICI

8

ATAKAN

BOYOĞLU

ORTA

İŞÇİ

9

ULAŞ

ŞAHİN

YÜKSEK

ESNAF

10

TURABİ

KOÇ

ORTA

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ

11

YELİZ

TAN

ORTA

TEKSTİL İŞÇİSİ

12

KEMAL

DALKIR

İLK

AYAKKABICI

13

İLKER

TÜRKER

YÜKSEK

LOJİSTİK SORUMLUSU

14

ORKUN

DEMİR

YÜKSEK

ANTROPOLOG

15

NURHAYAT

KESER

YÜKSEK

ANAOKULU ÖĞRETMENİ

16

PINAR

DİKMEN

ORTA

MUHASEBE İŞÇİSİ

17

EKREM

EKİNCİ

ORTA

TAKI TASARIMCISI

18

MURAT

KIRICI

YÜKSEK

BİLGİ İŞLEM UZMANI

19

AYŞENUR

HANLI

ORTA

ÖĞRENCİ

20

ÖNER

COŞTU

İLK

İŞÇİ

21

MURAT

KILIÇ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

22

OSMAN SERKAN

DÜZ

YÜKSEK

EDİTÖR

23

DUYGU

TÜMER

ORTA

MUHASEBE İŞÇİSİ

24

İDİL

BİRBİLEN

ORTA

ÖĞRENCİ

25

ALİ

SEÇER

YÜKSEK

MÜHENDİS

26

AHMET

ENGİNBAĞ

ORTA

TAKSİCİ

27

MAHMUT FURKAN

KESEN

ORTA

ÖĞRENCİ

28

ORHUN ALP

KUYUCU

YÜKSEK

YAZILIMCI

29

FEYRUZ

CEBİROĞLU

İLK

SERBEST

30

ALİ

POLAT

ORTA

BELEDİYE İŞÇİSİ

31

KIVANÇ İBRAHİM

ÜNLÜTÜRK

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

32

DUYGU

KARADENİZ

YÜKSEK

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

33

ERHAN

KIŞKAN

ORTA

NAKIŞ İŞÇİSİ

34

DENİZ

AKGÜN

YÜKSEK

MUHASEBE İŞÇİSİ

35

MUSTAFA GÖKHAN

ŞANLI

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

36

ABDÜLKADİR EGE

SORKUN

YÜKSEK

KURGU EDİTÖRÜ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYSEL

TEKEREK

YÜKSEK

AVUKAT

2

ADEM

YAKAR

YÜKSEK

EMEKLİ

3

GÜLİN

KARA

ORTA

ÖĞRENCİ

4

ALİ RIZA

GÜLTEKİN

ORTA

İŞÇİ

5

GİZEM

ÖKSÜZ

YÜKSEK

İŞÇİ

6

ZAFER

BİRSİN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

7

CAHİT

ALBAYRAK

ORTA

EMEKLİ

8

AYŞE

TURHAN ERCAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

9

BÜLENT

ERCAN

YÜKSEK

ESNAF

10

HACER

ÜNAL

ORTA

EMEKLİ

11

OKTAY

ÖZCAN

İLK

İŞÇİ

12

SANEM EZGİ

ÜNAL

YÜKSEK

TASARIMCI

13

FATMA

YERLİ KAYA

ORTA

EV KADINI

14

AVNİ

SEVİNÇ

İLK

EMEKLİ

15

UMUTCAN

YİTÜK

YÜKSEK

İŞÇİ

16

HELİN

ÖZKURT

ORTA

ÖĞRENCİ

17

TAHSİN

ERBAŞ

ORTA

EMEKLİ

18

HASAN

ERGÜN

İLK

EMEKLİ

19

SERHAT ELVAN

TEMİROĞLU

ORTA

İŞÇİ

20

MEHMET ALİ

AKKAYA

ORTA

İŞÇİ

21

DAMLA

AKTAŞ

ORTA

İŞÇİ

22

KISMET

KÜÇÜKLER

İLK

İŞÇİ

23

MUSTAFA

Kİ LİNÇ

ORTA

İŞÇİ

24

TANER

GÜNAYDIN

YÜKSEK

EMEKLİ

25

UĞUR CAN

AYDIN

ORTA

İŞÇİ

26

ÖZGÜR

GÜRBÜZ

ORTA

İŞÇİ

27

AYNUR

ERTÜRK

ORTA

İŞÇİ

28

RIZA

YÜCEL

ORTA

İŞÇİ

29

CİHANŞAH

KARAYEL

İLK

EMEKLİ

30

ENES

DEMİR

İLK

İŞÇİ

31

ABDULHAKİM

POYRAZ

ORTA

İŞÇİ

32

DİLEK

KILIÇ

YÜKSEK

İŞÇİ

33

ERDOĞAN

YİTÜK

ORTA

MUHASEBECİ

34

ONUR

UYĞUN

YÜKSEK

MÜHENDİS

35

CEMAL KUTSİ

ŞEN

YÜKSEK

MÜHENDİS

36

SÜLEYMAN

IŞIKCEVAHİR

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DURSUN YAŞAR

AYDIN

YÜKSEK

GAZETECİ

2

LEYLA

ÜZÜM

YÜKSEK

HEMŞİRE

3

METİN

DİŞBUDAK

ORTA

EMEKLİ

4

SİBEL

TOPAKTAŞ

YÜKSEK

GAZETECİ

5

ÖZNUR

GEÇKİN

YÜKSEK

TEKSTİL İŞÇİSİ

6

BATTAL

KILIÇ

YÜKSEK

MÜHENDİS

7

ELİF

YILDIRIM GENÇ

YÜKSEK

TURİZMCİ

8

TEVFİK

PEKER

YÜKSEK

MÜHENDİS

9

FATMA

ÇİÇEK

İLK

EMEKLİ

10

ŞENER

BAYAR

YÜKSEK

AVUKAT

11

HÜLYA

AYDIN

YÜKSEK

GAZETECİ

12

ÖYKÜ

BAYAR

ORTA

ÖĞRENCİ

13

SİMLASU

OKKALI

YÜKSEK

AVUKAT

14

DENİZ

ALAÇAM

ORTA

İŞÇİ

15

BERİVAN

SERT ERDOĞAN

YÜKSEK

SEKRETER

16

ALİMERDAN

AYMELEK

YÜKSEK

EMEKLİ

17

ÖZLEM

KÖSEOĞLU

YÜKSEK

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ

18

DUYGU

DAĞDEVİREN

YÜKSEK

BÜRO İŞÇİSİ

19

İLAYDA

IŞIKLI

YÜKSEK

FİZYOTERAPİST

20

MAHİR

TAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

21

HÜLYA

ŞENER

YÜKSEK

MUHASEBECİ

22

NAİL

YAZICI

ORTA

EMEKLİ

23

CEM

YILDIRIM

ORTA

BİLGİSAYAR TEKNİKERİ

24

MUSTAFA AYDIN

BAŞALMAZ

YÜKSEK

AVUKAT

25

ALİ

YILMAZ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

26

EMİN

KÜLEKCİ

YÜKSEK

İŞÇİ

27

ESAT MAHMUT

KARABULUT

YÜKSEK

EMEKLİ

28

DENİZ

BULDUM

YÜKSEK

TEKNİKER

29

YAKUP

ÖZNUR

ORTA

SERBEST MESLEK

30

SADİ

KETBUGA

ORTA

ÖĞRENCİ

31

CİHAN

CİHANGİR

ORTA

ÖĞRENCİ

32

RÜSTEM

KARAKUŞ

YÜKSEK

ESNAF

33

TOLGA

AKDAŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

34

AKIN

AYKAÇ

YÜKSEK

BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ

35

SAMED BARIŞ

PİRİM

ORTA

ÖĞRENCİ

36

CENNET

KAYALAR

ORTA

EMEKLİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

REHAFERHUN

GÜLÜ

YÜKSEK

ESNAF

2

RAMAZAN

TÜRE

YÜKSEK

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

3

METİN

TATAR

ORTA

GÜVENLİK MÜDÜRÜ

4

RECEP

ÖZDEMİR

YÜKSEK

MİMAR

5

RAMAZAN

AÇIKGÖZ

YÜKSEK

KAPTAN

6

YASİN

SOLAK

ORTA

PAZARLAMA MÜDÜRÜ

7

SÜLEYMAN

YILDIZ

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

8

SEDAT

ALTINKÖK

YÜKSEK

EMEKLİ

9

SEVİL

MUTLU

YÜKSEK

EMEKLİ

10

EBRU

ARLI

ORTA

FOTOĞRAFÇI

11

MUSTAFA CANER

KIZGIN

ORTA

SERBEST MESLEK

12

YEŞİM

TÜRKAY KIZGIN

ORTA

SERBEST MESLEK

13

MUSTAFA

ÜNAL

ORTA

ESNAF

14

BUĞRAHAN

BARIŞICI

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

15

OSMAN VOLKAN

İLKGÜL

ORTA

ESNAF

16

FERAŞET

EKŞİ

YÜKSEK

GÜVENLİK MÜDÜRÜ

17

YAVUZ

AYIK

YÜKSEK

GÜVENLİK

18

SAMİ

DEMİRTAŞ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

19

NAMİYE

TURAN

ORTA

EV HANIMI

20

FIRAT

ÖZER

YÜKSEK

TURİZMCİ

21

GÜLÇİN

ORTALIK

İLK

EV HANIMI

22

UĞUR

TATAR

ORTA

SERBEST MESLEK

23

MURAT

YETENEK

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

24

SELDA

EYGÜL

ORTA

EV HANIMI

25

EGE

BAŞAR

ORTA

SERBEST MESLEK

26

EMRE

ÇELİK

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

27

MURAT

BALABAN

İLK

ESNAF

28

TÜRKAN

ÇALIŞKAN

YÜKSEK

EV HANIMI

29

GÜLNUR

TÜRE

İLK

EV HANIMI

30

ABİDİN

DURAN

ORTA

SERBEST MESLEK

31

KURTULUŞ

ALPASLAN

ORTA

SERBEST MESLEK

32

BÜŞRA

BARAN

ORTA

EV HANIMI

33

MELİH

TAŞÇI

YÜKSEK

MÜZİSYEN

34

İREM ŞEBNEM

ÖZKAN

YÜKSEK

AŞÇI

35

AYÇA

OKTAY

YÜKSEK

BANKACI

36

UMUT

SEÇİL

ORTA

ELEKTRİKÇİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERTUĞRUL

GÜLSEVER

YÜKSEK

MİMAR

2

MUSTAFA

BÜYÜK

YÜKSEK

SERBEST

3

YUNUS

CAN

YÜKSEK

EMEKLİ

4

HAZAL

KARAOĞLAN

YÜKSEK

AVUKAT

5

RUHİ

TUNCEL

ORTA

EMEKLİ

6

RAMAZAN

ERTAN

ORTA

İŞ İNSANI

7

ÜNAL

KİRMİÇ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

8

BAŞAK

ERÜNSAL

YÜKSEK

SERBEST

9

ÇİĞDEM

ERİŞ

ORTA

İŞ İNSANI

10

AHMET

GÜLTEN

ORTA

SERBEST

11

EZGİ

SABAZ

YÜKSEK

AVUKAT

12

PINAR

ALYANSOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

13

TURAN

ÜNLÜ

ORTA

İŞ İNSANI

14

TUNA

AÇIKGÖZ

ORTA

İŞ İNSANI

15

MERVE

ÇAÇAN

ORTA

ÖĞRENCİ

16

İBRAHİM

DÖNMEZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

17

METİN

EĞRİOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

18

EFE CAN

KALAY

ORTA

ÖĞRENCİ

19

ABDULKADİR

TOZYILMAZ

ORTA

EMEKLİ

20

RAŞİT GÖKÇE

MANDACI

ORTA

ÖĞRENCİ

21

BÜLENT

UYGUR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

22

OLCAY

AYDIN

YÜKSEK

MÜHENDİS

23

SEVDA

TÜRKSEVER

YÜKSEK

SERBEST

24

UĞUR

ÇOPUR

ORTA

SERBEST

25

EVRİM

YILMAZ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

26

AHMET

YILDIRIM

ORTA

ÖĞRENCİ

27

NECMİ

TEZCAN

YÜKSEK

EMEKLİ

28

CANSU

UZUNBABALAR

ORTA

ÖĞRENCİ

29

BERKAY

MORGÜL

ORTA

ÖĞRENCİ

30

FURKAN

DURAN

ORTA

ÖĞRENCİ

31

MUSTAFA

KAVURGA

ORTA

ÖĞRENCİ

32

ÖMER

SATI

YÜKSEK

MÜHENDİS

33

BERKE

ÖZDAL

YÜKSEK

SERBEST

34

AZİZ CAN

AYDIN

ORTA

ÖĞRENCİ

35

DENİZ

DOĞAN

YÜKSEK

SERBEST

36

YUSUF CAN

ALTAY

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BAYRAM

KARACAN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

2

ALTAN

ARAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

3

MEHMET CEM

ÖZEL

YÜKSEK

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

4

ABDULLAH

AZDER

YÜKSEK

MUHASEBECİ

5

ÖMER

İLHAN

ORTA

TEKSTİL

6

HAKKI

KAYA

ORTA

İŞ İNSANI

7

MUHARREM

DANIŞMAZ

ORTA

İŞ İNSANI

8

GÜLYETER

SOYDAŞ TORUNOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

9

KEMAL

YILMAZ

ORTA

TEKSTİL İNŞAAT

10

ŞERİF

ÇELİK

ORTA

İŞ İNSANI

11

KÜBİLAY

YETİM

ORTA

İŞ İNSANI

12

İLYAS

ÖZCAN

ORTA

SİGORTACI

13

UĞUR

BAY

ORTA

MUHASEBECİ

14

ABDULLAH

AYDIN

YÜKSEK

TEKSTİL

15

HAYRULLAH

ÇALIŞIR

ORTA

EMEKLİ

16

MUHAMMET ALİ

AKSOY

YÜKSEK

İŞLETMECİ

17

HAKAN

KARPUZ

İLK

ESNAF

18

ARZUCAN

YILDIRMIŞ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

19

CELAL RIDVAN

PARMAKSIZ

YÜKSEK

İNŞAAT TAŞERONU

20

ABDULLAH

DEMİROĞLU

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

21

FATİH MEHMET

TASASIZ

YÜKSEK

MEMUR

22

FATİH

KAYA

ORTA

İŞ İNSANI

23

SANİYE

ÇELİK

ORTA

İŞLETMECİ

24

ZAFER

TABAŞ

ORTA

EMLAKÇI

25

HÜSEYİN

CELEP

ORTA

İŞLETMECİ

26

ALİ

AKTAŞ

ORTA

EMLAKÇI

27

YAŞAR

TAYAR

ORTA

ESNAF

28

ERSİN

AÇAR

ORTA

ENGELLİ

29

EDA

YİĞİT

ORTA

EĞİTİMCİ

30

ADEM

KAYANER

ORTA

YÖNETİCİ

31

MUHAMMET ZİYA

DÖVLETOĞULLARI

ORTA

GIDA TEKNİSYENİ

32

ERTAN

EYRİAY

ORTA

SERBEST TİCARET

33

EYÜP ALİ

ÖZDEMİR

YÜKSEK

YÖNETİCİ

34

MUSTAFA NURİ

KAYA

ORTA

MÜTEAHİT

35

EDAVİYE

YALÇIN

İLK

EV HANIMI

36

COŞKUN

AÇIL

ORTA

ESNAF

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NUMAN

KURTULMUŞ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

ÖZLEM

ZENGİN

YÜKSEK

AVUKAT

3

CÜNEYT

YÜKSEL

YÜKSEK

HUKUK İLMİ ÖĞRETİM ÜYESİ

4

ZEKERİ YA

YAPICIOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

5

HALİS

DALKILIÇ

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

6

RÜMEYSA

KADAK

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

7

OĞUZ

ÜÇÜNCÜ

YÜKSEK

ŞERBET MESLEK

8

BAYRAM

ŞENOCAK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

ŞAMİL

AYRIM

YÜKSEK

DİĞER MAKİNE MÜHENDİSLERİ

10

SEDA

GÖREN BÖLÜK

YÜKSEK

DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

11

NİLHAN

AYAN

YÜKSEK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ (ÖZEL SEKTÖR)

12

YILDIZ

KONAL SÜSLÜ

YÜKSEK

PSİKOLOG

13

ŞENGÜL

KARSLI

YÜKSEK

AVUKAT

14

YÜCEL ARZEN

HACIOĞULLARI

YÜKSEK

BESTEKAR/KOMPOZİTÖR

15

HALİME

KÖKÇE

YÜKSEK

GAZETECİ

16

MEHMET

SARI

YÜKSEK

AVUKAT

17

NEVZAT

ŞATIROĞLU

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

18

EKREM

GÖRÇEKER

YÜKSEK

DİĞER ÖZEL SEKTÖR GENEL MÜDÜRLER

19

NECATİ

KARAGÖZ

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

20

RASİM

ERDOĞMUŞ

YÜKSEK

DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

21

YUSUF

ASLAN

YÜKSEK

GAZETECİ

22

MUSTAFA

KORKUT

YÜKSEK

AVUKAT

23

MUTLU

BOZOĞLU

YÜKSEK

ÇİFTÇİ (BAHÇIVAN)

24

FETİ AHMET

BALIN

YÜKSEK

ÇALIŞMA EKONOMİSTİ

25

OKTAY

ŞAMDANLI

ORTA

AYAKKABI İMALATÇISI (MONTAJ)

26

MEHMET

YILDIZ

YÜKSEK

MUHASEBE MÜDÜRÜ

27

YILMAZ

DURMUŞ

YÜKSEK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

28

NEVİN MİNE

VURAL

YÜKSEK

YÖNETİCİ (İNŞAAT)

29

MEMET

YALÇIN

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR

30

NAZİF

ÇETİN

YÜKSEK

AVUKAT

31

RAMAZAN

ARKAN

YÜKSEK

AVUKAT

32

HARUN

ÇELİK

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

33

RASİM

YAĞAR

YÜKSEK

KENDİ İŞLETMESİNDE ÇALIŞAN- PERAKENDE TİCARET

34

CEMAL

TOPTANCI

YÜKSEK

METİN YAZARI

35

RECEP

SEYYAR

YÜKSEK

DANIŞMAN ( MÜŞAVİR)

36

ALİ

ÇİÇEK

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR-GAYRİMENKUL TİCARETİ (ÖZEL SEKTÖR)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DOĞAN

BEKİN

YÜKSEK

YAZAR

2

BAYRAM

SAKARTEPE

YÜKSEK

AVUKAT

3

MUSTAFA

DOĞAN

YÜKSEK

KİMYAGER

4

SERHAT

FINDIK

YÜKSEK

DOKTOR

5

KADİR

KARACA

YÜKSEK

SANAYİCİ

6

ABDURREZZAK

İLBEYİ

YÜKSEK

ESNAF

7

RECEP

EROL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

SETENAY

KANAR

YÜKSEK

PSİKOLOG

9

MUHAMMET ALİ

ALBAYRAK

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

10

ONUR

KARSAVRAN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

11

BEKİR

KÜÇÜKÇAYIR

YÜKSEK

AVUKAT

12

MEHMET

YAVAN

ORTA

TURİZMCİ

13

EMİNE

BARUTÇU

ORTA

SERBEST MESLEK

14

HASAN

BAHÇİVAN

ORTA

İŞ İNSANI

15

YAKUP

POLAT

YÜKSEK

İŞ İNSANI

16

YUNUS EMRE

TAŞÇI

YÜKSEK

TÜCCAR

17

ALİ

YÖNEM

YÜKSEK

İLAHİYATÇI

18

NURİ

ÖZATA

ORTA

SERBEST MESLEK

19

NEVZAT

EMİROĞLU

ORTA

EMEKLİ

20

SERKAN

KAYA

ORTA

LİSE

21

İZZEDDİN

COŞKUN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

22

TALHA SAİT

ATAY

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

23

MEHMET AKİF

BİÇER

YÜKSEK

MİMAR

24

BÜLENT

AYDIN

ORTA

İŞ İNSANI

25

HAMZA

AYDINLAR

YÜKSEK

PSİKOLOG

26

SAMET

PEKER

YÜKSEK

LOJİSTİK

27

RAMAZAN

DEYİRMENCİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

28

YAHYA KEMAL

KOÇ

YÜKSEK

GÜVENLİK

29

ESRA

BAYSAL

ORTA

SERBEST

30

BATUHAN FATİH

DOĞAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

31

FAYSAL

İLKAN

ORTA

MÜTEAHHİT

32

NİHAT

TOKUŞ

YÜKSEK

ESNAF

33

MAHMUT

FINDIK

İLK

İŞ İNSANI

34

MUHAMMET

KOÇ

ORTA

İŞ İNSANI

35

TANSU

YILMAZ

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

36

YASİN

TOSUN

ORTA

TÜCCAR

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FETİ

YILDIZ

YÜKSEK

AVUKAT

2

İSMAİL FARUK

AKSU

YÜKSEK

EKONOMİST

3

HAYATİ

ARKAZ

YÜKSEK

TIP DOKTORU

4

ARZU

ERDEM

YÜKSEK

İŞ İNSANI

5

GÖKHAN TÜRKEŞ

ÖNGEL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

DAVUT

HASKIRIŞ

ORTA

İŞ İNSANI

7

AHMET SAVAŞ

ÇOLAK

YÜKSEK

SOSYOLOG/ANTROPOLOG

8

ÖZGE

TEKOĞULLARI

YÜKSEK

MİMAR

9

AYLİN

YÜKSEL ÜLKER

YÜKSEK

UZMAN TIP DOKTORU

10

METİN

ARI

ORTA

OTEL İŞLETMECİSİ

11

BAHATTİN

ŞENGÜL

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ

12

OSMAN

BÜYÜKKAYA

YÜKSEK

MİKROBİYOLOG

13

UYGAR ORAL

ÖZTÜRK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

14

ALPARSLAN

ÇATAK

ORTA

İŞ İNSANI

15

İLKAY

KAYMAK

ORTA

ESNAF

16

DİLARA

ERKUT

YÜKSEK

TURİZMCİ

17

ASLI HAN

SOYLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

18

MUSTAFA

SEPİN

YÜKSEK

KAMU GÖREVLİSİ

19

JASMİNA

TÜRKOĞLU

YÜKSEK

PSİKOLOG

20

VOLKAN

BÜYÜKUSTA

YÜKSEK

MEMUR

21

NERGİS

GÖK

ORTA

FİLOLOG

22

OKAN

DEMİR

YÜKSEK

AVUKAT

23

MESUT

YILDIRIM

YÜKSEK

AVUKAT

24

MUSTAFA

ALP

ORTA

İŞ İNSANI

25

MEHMET

BAŞAK

ORTA

İŞ İNSANI

26

MEHMET ŞENER

ÇELİK

ORTA

İŞ İNSANI

27

BEKİR SITKI

KARAUSTA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

28

MEHMET GALİP

DERE

YÜKSEK

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

29

ENES

YILMAZ

YÜKSEK

AVUKAT

30

MEHMET SIDDIK

KAPLAN

ORTA

İŞ İNSANI

31

HAKAN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

32

HAKAN

TOPSAKAL

YÜKSEK

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

33

FATİH MEHMET

ÇETİNKAYA

YÜKSEK

İŞ İNSANI

34

MEHMET ALİ

ÖZEL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

35

MUHAMMED RAFET

YİĞİT

YÜKSEK

FİNANSAL ANALİSTCİ

36

BÜLENT

ÖZCAN

YÜKSEK

İŞÇİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÇİĞDEM

KILIÇGÜN UÇAR

YÜKSEK

TARİHÇİ

2

İSKENDER

BAYHAN

YÜKSEK

SİYASETÇİ

3

ÇİÇEK

OTLU

ORTA

SİYASETÇİ

4

CELAL

FIRAT

ORTA

SERBEST

5

CEMİL

GÜNGÖREN

ORTA

SERBEST

6

KEREM

FIRTINA

YÜKSEK

OYUNCU

7

İLKNUR

BİROL

YÜKSEK

SİYASETÇİ

8

ABDULHAKİM

DAŞ

ORTA

SİYASETÇİ

9

ÇİÇEK

ARIÇ

ORTA

SİYASETÇİ

10

EDİP

ARSLAN

İLK

SERBEST

11

ERDAL

ATAŞ

YÜKSEK

SİYASETÇİ

12

YILDIZ

SEVEN

İLK

EV KADINI

13

YAVUZ

OKÇUOĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

14

FERDİ

YAMAR

YÜKSEK

AVUKAT

15

NALAN

ÇELİK

ORTA

İŞÇİ

16

UĞUR

ŞEKER

YÜKSEK

AVUKAT

17

NEVRİM

KOTANOĞLU

ORTA

SERBEST

18

YUSUF

YALVAÇ

ORTA

İŞÇİ

19

GÜLFİRAZ

SAĞLIK

ORTA

EV KADINI

20

HÜSEYİN

ÇALİŞCİ

YÜKSEK

AVUKAT

21

ELİF

BAYSAL

ORTA

SERBEST

22

NİZAM ETTİN

ÖZTÜRK

ORTA

SERBEST

23

ÖZGÜL

BAYDOĞAN

İLK

EV KADINI

24

ERCAN

SAĞLAM

İLK

SERBEST

25

NESRİN

ASLAN

ORTA

SERBEST

26

FAİK

DELİ

ORTA

SERBEST

27

FATMA

KÖMÜRCÜ

ORTA

EV KADINI

28

HÜSEYİN

FİDANBOY

ORTA

İŞÇİ

29

LEVENT

GÖKÇEK

YÜKSEK

SERBEST

30

AYŞE

CENGİZ

YÜKSEK

EMEKLİ

31

ABDURRAZAK

EKİNCİ

ORTA

SERBEST

32

HASAN ARDA

i LALDI

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

33

SEFA

ÖZTÜRK

YÜKSEK

SERBEST

34

MEHMET ŞERİF

ÖNER

YÜKSEK

AVUKAT

35

ERGÜN

ŞİMŞEK

YÜKSEK

MİMAR

36

İRFAN

HÜLAKÜ

YÜKSEK

MALİYECİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERKAN

BAŞ

YÜKSEK

MİLLETVEKİLİ

2

MERYEM

GÖKTEPE TÜRKMEN

YÜKSEK

TEKNİKER

3

UMUR EKREM

TALU

YÜKSEK

GAZETECİ

4

YAPRAK DİDEM

KORYÜREK ARMUTLU

YÜKSEK

İŞÇİ

5

ÖZLEM

TEKE

YÜKSEK

ÇEVRE MÜHENDİSİ

6

FEREMEZ

TUNCAY

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

7

JİYAN

AYBAR

ORTA

KARGO İŞÇİ

8

AYLİN

DOĞAN

YÜKSEK

İŞÇİ

9

BİLGEHAN TUBA

TİRYAKİ

YÜKSEK

MÜHENDİS

10

NİLAY

BARKIN

YÜKSEK

ÜRETİM

11

NİLER

ALBAYRAK

İLK

KAMU İŞÇİSİ

12

EKREM

ERDİN

YÜKSEK

İŞÇİ

13

VEYSEL

DÖNMEZ

YÜKSEK

KARGO İŞÇİSİ

14

AHMET

ORAL

YÜKSEK

PAZARLAMA

15

EBRU

KIRANER

YÜKSEK

SAĞLIKÇI

16

MUHAMMED

ÇELİK

ORTA

İŞÇİ

17

SAADET

ÖZSOY

YÜKSEK

EMEKLİ

18

FERHAT

ÇELİKOĞLU

ORTA

İŞÇİ

19

ÖMER

TURA

YÜKSEK

SOSYAL HİZMET

20

ALEV

SAMATLIOĞLU

YÜKSEK

ÖĞRETİCİ

21

MUHAMMET MÜCAHİT

FİLİZ

ORTA

ÖĞRENCİ

22

TANYEL

SÜZER

YÜKSEK

DAVRANIŞ ANALİSTİ

23

ÜMİT

DENİZ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

24

FATMA

BERAZİOĞLU

YÜKSEK

DOKTOR

25

SERKAN

GENÇ

YÜKSEK

OYUNCU

26

GÜNGÖR

KAYA

İLK

İNŞAAT İŞÇİ

27

GÖZDE

ÖZEL

YÜKSEK

HEMŞİRE

28

NİLGÜN

TUTAK

YÜKSEK

DIŞ TİCARET UZMANI

29

ŞAHİN

ÖZSOY

YÜKSEK

BİYOMEDİKAL UZMANI

30

ÖZGE

İNCE

YÜKSEK

AVUKAT

31

ANIL

GÜLER

ORTA

ÖĞRENCİ

32

YAĞMUR

ÇETİN

ORTA

ÖĞRENCİ

33

NURHAK GÖRKEM

DOĞAN

ORTA

ÖĞRENCİ

34

İLKİN

ERKORKUT

YÜKSEK

ESNAF

35

MELİKE

BAKIŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

36

GÜN ÇAĞ

AYDIN

YÜKSEK

ESNAF

ADALET BİRLİK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İRFAN

UZUN

YÜKSEK

SERBEST

2

BİLAL

YALÇIN

İLK

SERBEST

3

SELEN

FİDANCI

ORTA

SERBEST

4

DUYGU

GÜNDOĞDU

YÜKSEK

SERBEST

5

SERHAT

CAN

ORTA

SERBEST

6

RAMAZAN

ERGİN

ORTA

SERBEST

7

BİLAL

BEKTAŞ

ORTA

SERBEST

8

HATİCE İLKNUR

UZUN

YÜKSEK

SERBEST

9

NESRULLAH

PİROL

İLK

SERBEST

10

MAHİR

VARLI

ORTA

SERBEST

11

AYDIN

KELEŞ

ORTA

SERBEST

12

AHMET

TOPAL

ORTA

SERBEST

13

TUNCAY

KAPLAN

ORTA

SERBEST

14

HÜDAVER

KURT

YÜKSEK

SERBEST

15

OZAN EFE

BAŞ

ORTA

SERBEST

16

MURAT

ALPASLAN

YÜKSEK

SERBEST

17

GÜLSÜM

GÖKGÖZ

YÜKSEK

SERBEST

18

ABDULKADİR

BAYRAM

ORTA

SERBEST

19

EDANUR

SUNDUVAÇ

YÜKSEK

SERBEST

20

EZGİ

ULUDAĞ

ORTA

SERBEST

21

RESUL

TEPELİ

ORTA

SERBEST

22

FERAY

ÖZEROL

YÜKSEK

SERBEST

23

FETTULLAH

ÇİFTÇİ

İLK

SERBEST

24

KADER

EFEKÖZDEMİR

ORTA

SERBEST

25

FATMA

KESKİN

ORTA

SERBEST

26

AHMET

Kİ LİNÇ

İLK

SERBEST

27

MUHAMMET ALPER

ABUL

YÜKSEK

SERBEST

28

MUSTAFA

ERGİN

ORTA

SERBEST

29

OKAN

KAPTAŞ

YÜKSEK

SERBEST

30

NURİ

KANDEMİR

ORTA

SERBEST

31

OĞUZHAN

ÖZER

ORTA

SERBEST

32

ALİRIZA

ACAR

YÜKSEK

SERBEST

33

EROL

BOYACI

İLK

SERBEST

34

AYŞE

ŞAHİN

ORTA

SERBEST

35

MUSTAFA

POYRAZ

ORTA

SERBEST

36

AYHAN

AKSOY

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA ONUR

AYDIN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

NİHAT

ÖZSUNAR

ORTA

İŞ İNSANI

3

CENK

YILMAZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

ALİ ÜNAL

YILMAZ

YÜKSEK

DOKTOR

5

FURKAN

UZUN

YÜKSEK

İŞ GÜVENLİĞİ UZM

6

AYSUN

AKÇA

YÜKSEK

TV SUNUCUSU

7

ZİYA

ERDOĞAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

8

KENAN

TAYLAN

YÜKSEK

EMEKLİ EMNİYETÇİ

9

ERSİN

YILMAZ

ORTA

İŞ İNSANI

10

SAMET

KILIÇ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

11

YAKUP

KARAKAYA

ORTA

SERBEST

12

İDRİS

AYDIN

ORTA

TEKSTİLCİ

13

YELCEN

YEŞİLYURT

ORTA

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

14

ABDULKERİM

SELMAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

15

AHMET KERİM

AKSOY

YÜKSEK

İŞ İNSANI

16

MUSTAFA

AKGÜN

ORTA

İŞ İNSANI

17

YAĞMUR

BAYCAN

ORTA

ÖĞRENCİ

18

GAMZE

KAYA

ORTA

EV HANIMI

19

TEMEL

YAHYA

YÜKSEK

BANKACI

20

YAKUP

ÖZDEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

21

AHMET

ALAĞAŞ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

22

SEZAİ

YILDIRIM

YÜKSEK

AVUKAT

23

CEM ASLAN

ASİLTÜRK

YÜKSEK

EMEKLİ EMNİYETÇİ

24

MUSTAFA

KEYF

ORTA

İŞ İNSANI

25

DİYAR

SÖNMEZTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

26

İSMAİL

ÖZBEK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

27

MURAT

AYVALITAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

28

MUSTAFA

ÜNAL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

29

YELİZ

KOCABEY

YÜKSEK

EV HANIMI

30

DERYA İLKNUR

ALBAYRAK

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

31

CAHİT

ÖZKAYA

ORTA

İŞ İNSANI

32

BULUT

SOYAL

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

33

BUĞRA

YILMAZ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

34

HARUN

ÇAKI

ORTA

İŞ İNSANI

35

İBRAHİM HALİL

ALTUNKAYA

ORTA

TURİZM

36

FİKRİ

YEŞİLYURT

ORTA

SERBEST MESLEK

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

ŞAHBAZ

YÜKSEK

DOKTOR

2

ALİ SERDAR

ÇINGI

YÜKSEK

AVUKAT

3

GÜLTEN

ARABULAN

İLK

İŞÇİ

4

UTKU

BUKSUR

YÜKSEK

ECZACI

5

AYLA

ŞAHBAZ

ORTA

İŞÇİ

6

SAYİM

UZUN

ORTA

İŞÇİ

7

AYBARS

YALÇINKAYA

YÜKSEK

İŞÇİ

8

YILMAZ

BALKESE

ORTA

İŞÇİ

9

GÖKAN

ÖZDEMİR

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

10

YÜKSEL

BEDİR

YÜKSEK

PSİKOLOG

11

DENİZ

SARIKAYA

YÜKSEK

KİMYAGER

12

ORHAN

BARTO

İLK

İŞÇİ

13

CUMA

YILDIZ

ORTA

EMEKLİ

14

NAİLE

KOÇ EFE

YÜKSEK

SOSYOLOG

15

DEVRİM DEREN

ARSLAN

ORTA

ÖĞRENCİ

16

ÇİĞDEM

KELEŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

17

ZEYNEP KIVILCIM

ASLAN

ORTA

ÖĞRENCİ

18

HATİCE

YILDIZ

İLK

İŞÇİ

19

ULAŞ

ÖZÇELİK

ORTA

İŞÇİ

20

ÖNDER

KARA

ORTA

İŞÇİ

21

NEJLA

SAĞIR

YÜKSEK

İŞLETMECİ

22

ZAFER

DAĞGÖKDENİZ

ORTA

İŞÇİ

23

NERİMAN

YILDIRIM

ORTA

İŞSİZ

24

YASİN

AKBULUT

ORTA

İŞSİZ

25

FERMANİ

SERÇEŞME

ORTA

İŞÇİ

26

HİLMİ

KARAMAN

YÜKSEK

EKONOMİST

27

BİRCAN

KÜSKÜ

ORTA

İŞÇİ

28

ERTUĞRUL

YAVUZ

YÜKSEK

İŞÇİ

29

EROL ŞAHİN

KAYGUSUZ

ORTA

İŞÇİ

30

AYTEN

ÖZAY

YÜKSEK

MUHASEBECİ

31

LEYLA

ADEKA

İLK

İŞÇİ

32

NURSEL

GÜLTEPE

YÜKSEK

İŞLETMECİ

33

GÜVEN

KALKAN

ORTA

İŞÇİ

34

AYLİN

BAĞDAT

ORTA

işçi

35

GÜNEY

PALA

ORTA

İŞÇİ

36

HAVVA

DELEK

YÜKSEK

TEKNİKER

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NEJDAT

TOPÇU

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

TAHSİN

TAŞTAN

ORTA

İŞ İNSANI

3

AHMET TURAN

TAŞKENT

ORTA

EMEKLİ

4

ÜNAL

TEK

ORTA

SERBEST MESLEK

5

HACER

GÖKDOĞAN

YÜKSEK

ÖZEL SEKTÖR

6

BİROL

YAMAN

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

7

YÜCEL

ÖZTÜRK

ORTA

İŞ İNSANI

8

TURAN

BARAN

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

9

HAMİT

CİLALI

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

10

EMRE

GENÇ

YÜKSEK

ÖZEL SEKTÖR

11

ALİ

PAYAS

YÜKSEK

SİGORTACI

12

CELAL

BAYAR

YÜKSEK

EMEKLİ

13

SÜLEYMAN

GÜL

İLK

ÖZEL SEKTÖR

14

YELİZ

AVCU

YÜKSEK

ÖZEL SEKTÖR

15

İSLAM

UZUN

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

16

CELAL

YÜZÜK

İLK

İŞ İNSANI

17

HATİCE SONGÜL

BAYRAMOĞLU

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

18

BÜLENT

DEMİRPOLAT

ORTA

İŞ İNSANI

19

FATMANUR

KÜÇÜK

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

20

ERDAL

YOLCU

İLK

EMEKLİ

21

ÖMER BAHADIR

TAVUSBAY

ORTA

İŞ İNSANI

22

NAİL

YILMAZ

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

23

YÜKSEL

ÖZCAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

24

SELHATTİN

AŞ i RAN

ORTA

İŞ İNSANI

25

HALİL İBRAHİM

CANİK

İLK

EMEKLİ

26

KÜRŞAD

TAŞKENT

ORTA

TEKSTLİ

27

ASLI

TEK

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

28

RAMAZAN

KOYUNCU

İLK

EMEKLİ

29

YUSUF

DİRİCE

ORTA

İŞ İNSANI

30

MÜSLÜM

BUCAK

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

31

ERTUĞRUL

BARAN

YÜKSEK

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

32

UĞUR

ÖZ

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

33

KAZİM

BOZKURT

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

34

MUCİP

TUNÇ

ORTA

ÖZEL SEKTÖR

35

MURAT

GÜÇLÜ

ORTA

EMEKLİ

36

MURAT

ÖZDİL

İLK

ÖZEL SEKTÖR

VATAN PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMİN SELİM

AKGÜL

ORTA

İŞ İNSANI

2

BARBAROS

BAHÇELİOĞLU

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

3

MUSTAFA İLKER

YÜCEL

YÜKSEK

GAZETECİ

4

HÜRMÜZGÜLNUR

BAYBURT

ORTA

BALE EĞİTMENİ

5

GÜNEŞ

BATUM

YÜKSEK

MİMAR

6

EROL

ALTACA

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

7

GÜLŞEN

ŞEN KORKMAN

YÜKSEK

TURİZMCİ

8

OKTAY

EKMEN

ORTA

ESNAF

9

ZEYNEP

ÇAKMAK

İLK

EV HANIMI

10

MEHMET KÜRŞAT

BOZKURT

YÜKSEK

ACİL TIP DOKTORU

11

İSA

ALTUN

YÜKSEK

GAZETECİ YAZAR

12

AYHANIM

KUZUGÜDENLİOĞLU

YÜKSEK

BALE EĞİTMENİ

13

İSRAFİL

ALTUN

YÜKSEK

AVUKAT

14

İBRAHİM

SEVİLMİŞ

ORTA

APARTMAN GÖREVLİSİ

15

İBRAHİM ETHEM

ERÇİN

ORTA

İŞLETMECİ

16

ARİF

DOĞAN

ORTA

İŞÇİ

17

İBRAHİM

BENLİ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

18

MURAT

KATLANÇ

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

19

YAĞIZHAN

ONAT

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

20

VİLDAN

KANBUR

YÜKSEK

EMEKLİ

21

ŞEVKİ

TERZİOĞLU

YÜKSEK

İŞÇİ

22

MELİKE

GÜLER KADAN

YÜKSEK

GAZETECİ

23

ZAFER

ALPUĞAN

YÜKSEK

GAZETECİ

24

RAMAZAN EMRE

OFLAZ

ORTA

FELSEFECİ

25

BARIŞ

DİKMEN

YÜKSEK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

26

NURSEL

IŞIKSOY

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

27

BARAN

ŞİMŞEK

ORTA

İŞÇİ

28

SERDAR

ABATAY

YÜKSEK

SAHAF

29

İBRAHİM SERHAT

ÖZBAŞ

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

30

İBRAHİM

ERDOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

31

RASİME CEREN

AKSU

ORTA

GAZETECİ

32

LATİF

AYDIN

ORTA

İŞÇİ

33

ZÜHAL

ASLAN

ORTA

EMEKLİ

34

ANIL

HANÇERLİ

YÜKSEK

GAZETECİ

35

ELİF BEYZA

TEKİN

YÜKSEK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

36

KIYMET

YILDARI

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSA

ŞABAHAT

ORTA

İŞ İNSANI

2

OSMAN

KARAKUŞ

ORTA

İŞ İNSANI

3

METİN

ORTAKÇI

İLK

İŞ İNSANI

4

NAİM

ŞABAHAT

ORTA

İŞ İNSANI

5

SEDAT

TERZİ

ORTA

İŞ İNSANI

6

HACI MUSTAFA

CEVİZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

7

ÜZEYİR

YILDIRIM

İLK

İŞ İNSANI

8

EMRE

DÖNDER

ORTA

İŞ İNSANI

9

MURAT

SEVİNÇHAN

ORTA

İŞ İNSANI

10

MUHAMMET

DUMRUL

ORTA

İŞ İNSANI

11

KADİR

TEKAVUT

ORTA

İŞ İNSANI

12

ZEKİ

AKDOĞAN

ORTA

İŞ İNSANI

13

LEYLA

BOZKUŞ

ORTA

İŞ İNSANI

14

FERHAT CEMAL

BOZKUŞ

ORTA

İŞ İNSANI

15

GÖRKEM

BENLİ

ORTA

İŞ İNSANI

16

AŞKIN

YILMAZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

17

VELAT

TAŞDİREK

ORTA

İŞ İNSANI

18

SELİM

YERDELEN

ORTA

İŞ İNSANI

19

MUSTAFA

DOĞRAMACI

ORTA

İŞ İNSANI

20

VOLKAN MEHMET

ARSLAN

İLK

İŞ İNSANI

21

FURKAN

CEVİZ

ORTA

İŞ İNSANI

22

ABDULKADİR

YAZIL

ORTA

İŞ İNSANI

23

ÇAĞLAR

SEÇİLMİŞ

ORTA

İŞ İNSANI

24

AYŞE BURÇİN

TETİK

ORTA

İŞ İNSANI

25

MEHMET ŞERİF

SİNCAR

ORTA

İŞ İNSANI

26

NAZİF

HEZER

ORTA

İŞ İNSANI

27

SİNAN

AYDIN

ORTA

İŞ İNSANI

28

TAHA

BAKİ

ORTA

İŞ İNSANI

29

YAKUP

AKKURT

ORTA

İŞ İNSANI

30

ZEYNEP

ÖZKARA

ORTA

İŞ İNSANI

31

BAHATTİN

ÇOBAN

ORTA

İŞ İNSANI

32

MUHAMMET AKİF

TUNÇ

ORTA

İŞ İNSANI

33

HACI ÖZGÜR

ÖZTÜRK

ORTA

İŞ İNSANI

34

ARİFE

DURMAZ

ORTA

İŞ İNSANI

35

OSMAN

GÖK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

36

ABDULLAH CAN

ALTUN

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ENGİN

ALTAY

YÜKSEK

EĞİTİM YÖNETİCİSİ - ÖĞRETMEN

2

ERDOĞAN

TOPRAK

YÜKSEK

MİLLETVEKİLİ

3

TÜRKAN

ELÇİ

YÜKSEK

AVUKAT

4

İLHAN

KESİCİ

YÜKSEK

ENDÜSTRİ YÜKSEK MÜHENDİSİ

5

ZEYNEL

EMRE

YÜKSEK

AVUKAT

6

MUSTAFA

YENEROĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

7

BÜLENT

KAYA

YÜKSEK

AVUKAT

8

DOĞAN

DEMİR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

ÖZGÜR

KARABAT

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

10

MEDENİ

YILMAZ

YÜKSEK

TIP DOKTORU

11

TURAN TAŞKIN

ÖZER

YÜKSEK

AVUKAT

12

DORUK

BULUT

YÜKSEK

ÇİFTÇİ YÖNETİCİ

13

OĞUZ KEMAL

YAKAR

YÜKSEK

SİYASET BİLİMCİ - İLETİŞİMCİ

14

TURGAY

ÖZCAN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR SERBEST MUHASEBECİ

15

FEVZİ

DONAT

YÜKSEK

YATIRIM UZMANI

16

UTKU CANER

ÇAYKARA

YÜKSEK

MAKİ NA MÜHENDİSİ

17

HÜSEYİN REMZİ

GÖKBULAK

YÜKSEK

ZİRAATÇİ

18

BAYRAMALİ

ÇEŞMECİ

ORTA

SANAYİCİ

19

RECEP

KARAKOÇ

YÜKSEK

İŞVEREN

20

BURAK

YILDIRIM

YÜKSEK

DIŞ TİCARET DANIŞMANI

21

EDA

KURT

YÜKSEK

AVUKAT

22

KAZIM

ÖZEREN

ORTA

İŞ ADAMI

23

MARGARİT

DİKME

ORTA

İŞ İNSANI - EMEKLİ

24

MEHTAP

ALBAYRAK

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

25

NAZLI

AKYÜZ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

26

ÖZLEM

DURDAĞI DOKUYUCU

YÜKSEK

AVUKAT

27

SİNAN

KARAHAN

YÜKSEK

GAZETECİ BELGESEL YÖNETMENİ

28

SİNEM

ÖZCAN

YÜKSEK

DEVLET MEMURU

29

SÜLEYMAN

ŞAFAK

YÜKSEK

SANAYİ ESNAF

30

CEMAL

DOĞAN

YÜKSEK

İNŞAAT

31

HÜSEYİN ARDA

ENGİZEK

YÜKSEK

AVUKAT

32

TURGUT

KOÇ

ORTA

SERBEST

33

SERVER

GÖKMEN

ORTA

SERBEST MUHASEBECİ

34

ENDER

UNUTAN ERSÖZLÜ

YÜKSEK

AVUKAT/ARABULUCU

35

NEŞE

KIYIK

YÜKSEK

ECZACI

36

YAREN

KARACA

YÜKSEK

UZMAN PSİKOLOG

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERSİN

BEYAZ

YÜKSEK

MİMAR

2

SEYİTHAN

İZSİZ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

3

AYŞE SİBEL

YANIKÖMEROĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

ŞÜKRÜ

KULEYİN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

5

CELAL

KARAPINAR

YÜKSEK

EMEKLİ

6

HAMZA

YURTSEVER

YÜKSEK

AVUKAT

7

SELÇUK

KEDİ

ORTA

İŞ ADAMI

8

MEHTAP NAZAN

GÖKTAŞ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

9

METİN

BOZKURT

ORTA

YÖNETİCİ

10

FEVZİ FATİH

OĞUZ

YÜKSEK

MÜHENDİS

11

ETHEM

BAYKAL

YÜKSEK

AVUKAT

12

ÜLKÜ

AYAYDIN

YÜKSEK

MÜŞAVİR

13

DOĞAN

AVCI

YÜKSEK

MÜŞAVİR

14

ADNAN SİNAN

ÇAKIROĞLU

YÜKSEK

İŞ ADAMI

15

AYHAN

BÖLÜKBAŞI

YÜKSEK

EKONOMİST

16

METE

KOCA

YÜKSEK

MÜŞAVİR

17

SURURİ

KARABAL

ORTA

İŞ ADAMI

18

NAZMİYE

İZGİN

YÜKSEK

DİĞER

19

SEVİNÇ

GÜMÜŞ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

20

MEHMET ALİ

UYKUR

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

21

ZEKİ

BULGAN

YÜKSEK

AVUKAT

22

ARZU

ÖNŞEN

YÜKSEK

DANIŞMAN

23

ŞULE

AĞAÇAYAK ERSOY

YÜKSEK

MÜŞAVİR

24

HÜRANA

GÜNGÖR

YÜKSEK

İÇ MİMAR

25

MELİHA

APAYDIN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

26

ARZU

ŞİMŞEK

ORTA

ESNAF

27

BUSE

ALBAYRAK

YÜKSEK

POLİTİKACI

28

MERYEM

TANRIVERDİ GÖKTAŞ

YÜKSEK

İŞ KADINI

29

ATAKAN

ÖZKAN

YÜKSEK

DOKTOR

30

HASAN

KAYA

YÜKSEK

DOKTOR

31

ŞEREF

TAMTÜRK

YÜKSEK

İŞ ADAMI

32

ASİYE

KÜÇÜKYILMAZ

ORTA

DİĞER

33

BURAK

USTALI

YÜKSEK

MÜFETTİŞ

34

KÜRŞAT

ÖZER

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

35

SELMA

SARICAOĞLU ÇALIŞKAN

YÜKSEK

ECZACI

36

FİLİZ

ÇELİK

ORTA

İŞLETMECİ

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VECDET

ÖZ

YÜKSEK

TIP DOKTORU

2

YAKUP

KAPTAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

UĞUR

BATUR

YÜKSEK

MİMAR

4

FERRUH

ÖZKAN

ORTA

İŞ İNSANI

5

SEDAT

TİMUR

YÜKSEK

PİLOT

6

KADRİYE

KUNDURACI

YÜKSEK

YÖNETİCİ

7

MURAT EMRE

YARDİBİ

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

8

ZEHRA

ÇATALBAŞ

YÜKSEK

EKONOMİST

9

HASAN

ÖZUZUN

ORTA

YÖNETİCİ

10

KEMAL

NOYANLI

YÜKSEK

EMEKLİ SUBAY

11

ŞEVKİ

ÖZEN

YÜKSEK

SERBEST MUHASEBECİ

12

ATİLLA

YILDIRIM

YÜKSEK

MÜHENDİS

13

YUSUF SAVAŞ

FIRAT

ORTA

E-TİCARET YÖNETİCİSİ

14

EREN

GÖK

YÜKSEK

SOSYAL MEDYA YÖNETİCİSİ

15

UĞUR

IŞIK

ORTA

MAKİNE TEKNİSYENİ

16

ASENA

GÜBÜL

YÜKSEK

TV PLANLAMA UZMANI

17

SEYİT

KAYA

ORTA

İŞLETME

18

HATİCE

BARBAROS KARADAĞ

İLK

REKLAMCI

19

MUHAMMET KILIÇ

ARSLAN

YÜKSEK

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

20

ŞEVVAL

ERDEL

YÜKSEK

LABORANT

21

MEHMET ONAT

ALBAYRAK

YÜKSEK

YÖNETİCİ

22

CHASAN

CHASAN

YÜKSEK

SATIŞ PERSONELİ

23

SADIK

KIRMAN

YÜKSEK

PİLOT

24

YUSUFJANKAT

GÜNDOĞAN

ORTA

ÖĞRENCİ

25

UĞUR

TÜRKYILMAZ

YÜKSEK

SERBEST

26

AHMET

ÇETİN

YÜKSEK

KOZMETİK ÜRETİCİSİ

27

DOĞAN

BAYDUR

YÜKSEK

YÖNETİCİ

28

CAN BATUR

YILDIRIM

ORTA

İŞLETMECİ

29

BEDİRHAN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

DİJİTAL MEDYA

30

EDANUR

YANIK

YÜKSEK

MİMAR

31

İSMAİL İLKAY

BODUROĞLU

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

32

UFKUM

ZEYLAN

ORTA

ÖĞRENCİ

33

OSMAN

ÇETİN KAYA

ORTA

TESİSATÇI

34

FATİH

KAYA

YÜKSEK

AVUKAT

35

NURCAN

ALPTEKİN

ORTA

SERBEST

36

MUHAMMET ENES

CENGİZ

YÜKSEK

AVUKAT

BAĞIMSIZ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

LÜTFÜ

KARAYEL

İLK

SERBEST MESLEK

2

SEZGİN

SİNCAR

ORTA

SERBEST MESLEK

3

DERYA

AKDEMİR

ORTA

YAZAR

4

SEZEN

ÖZEN

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

5

MURAT

ÜNAL

ORTA

EMEKLİ

6

TAYFUN

KOCA

ORTA

TIR ŞOFÖRÜ

7

FEHMİ

ÖZTÜRK

İLK

SERBEST MESLEK

8

ADNAN

YELMEN

ORTA

SERBEST MESLEK

9

MUHAMMET ALİ

OKUL

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

10

İLHAN

VARLIK

ORTA

EMEKLİ POLİS MEMURU

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