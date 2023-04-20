Üye Girişi
Haberi Paylaş
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (11)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (11)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

IĞDIR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEVDENUR DİLARA

ÖTGÜN

YÜKSEK

MUHASEBECİ

2

MUSTAFA

KARAKOYUNLU

ORTA

PAZARLAMACI

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞAHİN

ATMACA

ORTA

ESNAF

2

METİN

ERDEN

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

BÖREKÇİ

İLK

İŞÇİ

2

ECEM

KÜÇÜKDERE

ORTA

ÖĞRENCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERKAN

PINARBAŞI

YÜKSEK

BİYOLOG

2

MÜJGAN

KILIÇ

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DERYA

HEKİM

YÜKSEK

İŞÇİ

2

UĞUR

ÇEPE

ORTA

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMER

ARABACI

ORTA

SERBEST MESLEK

2

OĞUZHAN

TURGUT

ORTA

MUHASEBE

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

LEYLA

UYGUR

ORTA

SERBEST

2

MUZAFFER

ADEMİ

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

BOZYİĞİT

İLK

SERBEST

2

NURSEL

EYÜBOĞLU

ORTA

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CANTÜRK

ALAGÖZ

YÜKSEK

KİMYA MÜHENDİSİ

2

AHMET

TUTULMAZ

YÜKSEK

AVUKAT

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

ONAY

ORTA

ESNAF

2

GÖKHAN

UYANDIK

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAŞAR

KARADAĞ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

İBRAHİM

DİZMAN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YILMAZ

HUN

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

AYSEL

ARAŞ

ORTA

İŞÇİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜVEN

YILDIZ

İLK

SERBEST

2

SAMET

BATUR

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BAŞAK

DURUM

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

SEYHAN SELİN

ÇELEBİ

ORTA

SERBEST MESLEK

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAŞAR

TEMİR

İLK

SERBEST

2

SERHAN KORAY

ÇİFCİ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

TUBA

DALAR

YÜKSEK

MÜHENDİS

2

GALİP

AKAY

İLK

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYŞE DEMET

KARAKAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ

2

ELLEZ

ARAŞ

ORTA

EMEKLİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UĞUR

BIÇAKLIOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

2

KİBELE SU

TAŞÇI

YÜKSEK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİYE

YÜKSEL

ORTA

EV HANIMI

2

DOĞAN

YÜKSEL

ORTA

SATIŞ DANIŞMANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUSUF

ASLAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

İSMAİL

SARIBOĞA

YÜKSEK

TIP DOKTORU

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

İYİ PARTİ

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KEREM

KARABULUT

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

TANER

BAŞARAN

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM EMRE

AKYOL

YÜKSEK

MİMAR

2

VOLKAN

YALÇIN

YÜKSEK

SERBEST

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYHAN

AYDIN

YÜKSEK

KAMU PERSONELİ

2

SAVAŞ

KAYA

YÜKSEK

KAMU PERSONELİ

ISPARTA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÇELİL

AYDIN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

MUHAMMET

SOYDAL

YÜKSEK

YÖNETİCİ

3

MUŞTAN

ÇELİK

ORTA

SERBEST

4

HATİCE

ERTUĞRUL

İLK

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NAZENİN

GÜNEŞ

YÜKSEK

İŞÇİ

2

NACİYE

ÇİÇEK

İLK

EMEKLİ

3

ABDULLAH

KIZILDAĞ

ORTA

EMEKLİ

4

CELAL

ŞİMŞEK

İLK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN EROL

EROĞLU

YÜKSEK

HEKİM

2

MUNZUR BABA

TAŞKIRAN

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

ÖZKAN BARAN

OKTAY

ORTA

ÖĞRENCİ

4

ULAŞ ÜMİT

URAL

ORTA

ÖĞRENCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BÜROL

YILDIZ

ORTA

İŞÇİ

2

KORAY

KAYA

YÜKSEK

MÜHENDİS

3

AYŞE

GÜMÜŞ

İLK

İŞÇİ

4

ULAŞ CENGİZ

KUMANLI

ORTA

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SİNEM

YAKICI

YÜKSEK

GAZETECİ

2

NİHAT

GÜR

YÜKSEK

EMEKLİ

3

HÜSEYİN

BULDAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

EMRE

GÜNER

YÜKSEK

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

LEVENT

ATEŞ

ORTA

MÜTEAHHİT

2

ÖZKAN CUMHUR

ALTINTAŞ

YÜKSEK

DANIŞMAN

3

OLCAY

GÖKYER

İLK

ESNAF

4

AHMET

DEMİROĞLU

ORTA

ESNAF

MEMLEKET PARTİSİ

NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HARUN

HAKERİ

ORTA

ÖĞRENCİ

2

MEHMET

GÜNGÖR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

SABRİ

KOCABAŞ

YÜKSEK

YÖNETİCİ

4

CİHAN

KADIKIRAN

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KUDDUSİ

KARATAŞ

YÜKSEK

UZMAN

2

FATMA ÖZLEM

TOPTAŞ

ORTA

ÖĞRETMEN

3

FERHAT

PEDİZ

İLK

ESNAF

4

FERDİ

AYTEKİN

İLK

EMEKLİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET UĞUR

GÖKGÖZ

ORTA

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

2

OSMAN

ZABUN

YÜKSEK

AVUKAT

3

YAKUP

KÜTÜK

YÜKSEK

İL MÜDÜRÜ

4

NESRİN

SEMİZ

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL

KIVRAK

YÜKSEK

ESNAF

2

SAMET

TONAY

ORTA

ESNAF

3

RAMAZAN

ÖZDAMAR

YÜKSEK

EMEKLİ

4

SÜLEYMAN

AYDOĞDU

YÜKSEK

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN BASRİ

SÖNMEZ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

2

SELİM

ÖNCEL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

AHMET

KAYA

YÜKSEK

İKTİSATÇI

4

CENNET

TOKER

YÜKSEK

EMEKLİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CÜNEYT

LALOĞLU

ORTA

SERBEST

2

NAZLI

TABAK

YÜKSEK

İŞÇİ

3

MEHMET

TAŞÇI

ORTA

SERBEST

4

NURTEN

KARAGÖZ

İLK

EV KADINI

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZÜBEYDE

ARSLAN

YÜKSEK

AVUKAT

2

CAFER

YELSALI

ORTA

TURİZM İŞÇİ

3

ALİ NUR

DÖNMEZ

YÜKSEK

ŞOFÖR

4

OYLUN

ERCAN

YÜKSEK

HALKLA İLİŞKİLER

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞAHİN

KANTAR

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

EREN

GÜLERİM

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

AHMET

KARABABA

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

4

NAZLI

KANLIOĞLU

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEHER

ARIDAŞ

İLK

SERBEST

2

MUSTAFA

TURAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

AHMET İDRİS BERAT

EREN

ORTA

SERBEST

4

DENİZ

BULAK

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖZTEN

GÜLAY

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

HAMZA

PEHLİVAN

ORTA

İŞÇİ

3

ALİ

DEDE

İLK

İŞÇİ

4

KUTAY

GÜLAY

YÜKSEK

EKONOMİST

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

HEYBELİ

ORTA

EMEKLİ

2

MEHMET

IŞIK

ORTA

İŞ İNSANI

3

YUNUS

YILMAZTÜRK

ORTA

ELEKTRİKÇİ

4

HAKAN

GÖMÜK

ORTA

AŞÇI

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MELAHAT

KÖSE

ORTA

SPORCU

2

NECMİ

ALKAN

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

3

TURAN

CANITEZ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

4

MUSA

YEŞİLTAŞ

ORTA

ESNAF

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HİKMET YALIM

HALICI

YÜKSEK

EKONOMİST

2

MEHMET TAMER

CANTEKİN

YÜKSEK

MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ

3

HÜSEYİN

YILDIZHAN

YÜKSEK

ŞEHİR BE BÖLGE PLANLAMASI

4

HATİCE

YILDIZ

YÜKSEK

DİYETİSYEN

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AYLİN

CESUR

YÜKSEK

DOKTOR

2

TİMUÇİN

KODAMAN

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

İSMET

YILMAZ

YÜKSEK

EMEKLİ

4

FARUK

TORUN

YÜKSEK

EMEKLİ

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

UĞUR

GİRGİNER

YÜKSEK

TEKNİKER

2

HÜSEYİN

YENER

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

3

EMEL

ECEVİT

ORTA

SERBEST

4

METİN

AKGÜN

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ORHAN

ERDAL

YÜKSEK

AVUKAT

2

FARUK

BAŞTAN

YÜKSEK

MADEN MÜHENDİSİ

3

HÜSEYİN

YALÇIN

YÜKSEK

ESNAF

4

ÖMÜR EZGİ

TAŞKAN

ORTA

ÖĞRENCİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ İHSAN

ULUSAL

İLK

SERBEST MESLEK

2

MUSTAFA

AYDEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

(Sürecek)

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title