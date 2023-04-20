YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (11)

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
IĞDIR İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEVDENUR DİLARA
|ÖTGÜN
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|2
|MUSTAFA
|KARAKOYUNLU
|ORTA
|PAZARLAMACI
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞAHİN
|ATMACA
|ORTA
|ESNAF
|2
|METİN
|ERDEN
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|BÖREKÇİ
|İLK
|İŞÇİ
|2
|ECEM
|KÜÇÜKDERE
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERKAN
|PINARBAŞI
|YÜKSEK
|BİYOLOG
|2
|MÜJGAN
|KILIÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DERYA
|HEKİM
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|UĞUR
|ÇEPE
|ORTA
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMER
|ARABACI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|OĞUZHAN
|TURGUT
|ORTA
|MUHASEBE
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|LEYLA
|UYGUR
|ORTA
|SERBEST
|2
|MUZAFFER
|ADEMİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|BOZYİĞİT
|İLK
|SERBEST
|2
|NURSEL
|EYÜBOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CANTÜRK
|ALAGÖZ
|YÜKSEK
|KİMYA MÜHENDİSİ
|2
|AHMET
|TUTULMAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|ONAY
|ORTA
|ESNAF
|2
|GÖKHAN
|UYANDIK
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAŞAR
|KARADAĞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|İBRAHİM
|DİZMAN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YILMAZ
|HUN
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|AYSEL
|ARAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜVEN
|YILDIZ
|İLK
|SERBEST
|2
|SAMET
|BATUR
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BAŞAK
|DURUM
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|SEYHAN SELİN
|ÇELEBİ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAŞAR
|TEMİR
|İLK
|SERBEST
|2
|SERHAN KORAY
|ÇİFCİ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|TUBA
|DALAR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|2
|GALİP
|AKAY
|İLK
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYŞE DEMET
|KARAKAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|ELLEZ
|ARAŞ
|ORTA
|EMEKLİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UĞUR
|BIÇAKLIOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|KİBELE SU
|TAŞÇI
|YÜKSEK
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİYE
|YÜKSEL
|ORTA
|EV HANIMI
|2
|DOĞAN
|YÜKSEL
|ORTA
|SATIŞ DANIŞMANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUSUF
|ASLAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|İSMAİL
|SARIBOĞA
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|İYİ PARTİ
ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KEREM
|KARABULUT
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|TANER
|BAŞARAN
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM EMRE
|AKYOL
|YÜKSEK
|MİMAR
|2
|VOLKAN
|YALÇIN
|YÜKSEK
|SERBEST
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYHAN
|AYDIN
|YÜKSEK
|KAMU PERSONELİ
|2
|SAVAŞ
|KAYA
|YÜKSEK
|KAMU PERSONELİ
ISPARTA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÇELİL
|AYDIN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|MUHAMMET
|SOYDAL
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|3
|MUŞTAN
|ÇELİK
|ORTA
|SERBEST
|4
|HATİCE
|ERTUĞRUL
|İLK
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NAZENİN
|GÜNEŞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|NACİYE
|ÇİÇEK
|İLK
|EMEKLİ
|3
|ABDULLAH
|KIZILDAĞ
|ORTA
|EMEKLİ
|4
|CELAL
|ŞİMŞEK
|İLK
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN EROL
|EROĞLU
|YÜKSEK
|HEKİM
|2
|MUNZUR BABA
|TAŞKIRAN
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|ÖZKAN BARAN
|OKTAY
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|ULAŞ ÜMİT
|URAL
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BÜROL
|YILDIZ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|KORAY
|KAYA
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|3
|AYŞE
|GÜMÜŞ
|İLK
|İŞÇİ
|4
|ULAŞ CENGİZ
|KUMANLI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SİNEM
|YAKICI
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|NİHAT
|GÜR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|HÜSEYİN
|BULDAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|EMRE
|GÜNER
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|LEVENT
|ATEŞ
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|2
|ÖZKAN CUMHUR
|ALTINTAŞ
|YÜKSEK
|DANIŞMAN
|3
|OLCAY
|GÖKYER
|İLK
|ESNAF
|4
|AHMET
|DEMİROĞLU
|ORTA
|ESNAF
|MEMLEKET PARTİSİ
|NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HARUN
|HAKERİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|MEHMET
|GÜNGÖR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|SABRİ
|KOCABAŞ
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ
|4
|CİHAN
|KADIKIRAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KUDDUSİ
|KARATAŞ
|YÜKSEK
|UZMAN
|2
|FATMA ÖZLEM
|TOPTAŞ
|ORTA
|ÖĞRETMEN
|3
|FERHAT
|PEDİZ
|İLK
|ESNAF
|4
|FERDİ
|AYTEKİN
|İLK
|EMEKLİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET UĞUR
|GÖKGÖZ
|ORTA
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|2
|OSMAN
|ZABUN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|YAKUP
|KÜTÜK
|YÜKSEK
|İL MÜDÜRÜ
|4
|NESRİN
|SEMİZ
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL
|KIVRAK
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|SAMET
|TONAY
|ORTA
|ESNAF
|3
|RAMAZAN
|ÖZDAMAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|SÜLEYMAN
|AYDOĞDU
|YÜKSEK
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN BASRİ
|SÖNMEZ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|2
|SELİM
|ÖNCEL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|AHMET
|KAYA
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|4
|CENNET
|TOKER
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CÜNEYT
|LALOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|2
|NAZLI
|TABAK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|MEHMET
|TAŞÇI
|ORTA
|SERBEST
|4
|NURTEN
|KARAGÖZ
|İLK
|EV KADINI
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZÜBEYDE
|ARSLAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|CAFER
|YELSALI
|ORTA
|TURİZM İŞÇİ
|3
|ALİ NUR
|DÖNMEZ
|YÜKSEK
|ŞOFÖR
|4
|OYLUN
|ERCAN
|YÜKSEK
|HALKLA İLİŞKİLER
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞAHİN
|KANTAR
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|EREN
|GÜLERİM
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|AHMET
|KARABABA
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|4
|NAZLI
|KANLIOĞLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEHER
|ARIDAŞ
|İLK
|SERBEST
|2
|MUSTAFA
|TURAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|AHMET İDRİS BERAT
|EREN
|ORTA
|SERBEST
|4
|DENİZ
|BULAK
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖZTEN
|GÜLAY
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|HAMZA
|PEHLİVAN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ALİ
|DEDE
|İLK
|İŞÇİ
|4
|KUTAY
|GÜLAY
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|HEYBELİ
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|MEHMET
|IŞIK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|YUNUS
|YILMAZTÜRK
|ORTA
|ELEKTRİKÇİ
|4
|HAKAN
|GÖMÜK
|ORTA
|AŞÇI
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MELAHAT
|KÖSE
|ORTA
|SPORCU
|2
|NECMİ
|ALKAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|3
|TURAN
|CANITEZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|4
|MUSA
|YEŞİLTAŞ
|ORTA
|ESNAF
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HİKMET YALIM
|HALICI
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|2
|MEHMET TAMER
|CANTEKİN
|YÜKSEK
|MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ
|3
|HÜSEYİN
|YILDIZHAN
|YÜKSEK
|ŞEHİR BE BÖLGE PLANLAMASI
|4
|HATİCE
|YILDIZ
|YÜKSEK
|DİYETİSYEN
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AYLİN
|CESUR
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|TİMUÇİN
|KODAMAN
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|İSMET
|YILMAZ
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|FARUK
|TORUN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|UĞUR
|GİRGİNER
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|2
|HÜSEYİN
|YENER
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|EMEL
|ECEVİT
|ORTA
|SERBEST
|4
|METİN
|AKGÜN
|ORTA
|SERBEST
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ORHAN
|ERDAL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|FARUK
|BAŞTAN
|YÜKSEK
|MADEN MÜHENDİSİ
|3
|HÜSEYİN
|YALÇIN
|YÜKSEK
|ESNAF
|4
|ÖMÜR EZGİ
|TAŞKAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ İHSAN
|ULUSAL
|İLK
|SERBEST MESLEK
|2
|MUSTAFA
|AYDEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
(Sürecek)