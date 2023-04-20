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YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (10)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (10)

Güncel Haberler

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

GAZİANTEP İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CUMA

NACAR

YÜKSEK

HUKUKÇU

2

MEHMET

ÇETİNER

YÜKSEK

MÜTEAHHİT

3

ALİ GALİP

EMRULLAH

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

SIDDIK

ÇAKIROĞLU

YÜKSEK

DİYETİSYEN

5

LEYLA

KARAKAYA

YÜKSEK

HEMŞİRE

6

MUHAMMET BEKİR

İNCEARIK

YÜKSEK

AVUKAT

7

ÖMER

YILDIRIM

İLK

SERBEST

8

MEHMET ŞENOL

KÖYLÜ

ORTA

İŞ İNSANI

9

HAMZA

TOPUZ

ORTA

SERBEST

10

HALİL

ÇILDIR

YÜKSEK

SERBEST

11

ASIM

BARIK

YÜKSEK

SERBEST

12

ŞIHTAHİR

TAŞDELEN

ORTA

SERBEST

13

SABAHADDİN

KARAKUŞ

YÜKSEK

SERBEST

14

AYŞE

DEMİR

ORTA

SERBEST

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SAİT

DURAN

İLK

İŞÇİ

2

MAHMUT

GÖREN

İLK

İŞÇİ

3

MEHMET

DURAN

İLK

İŞÇİ

4

GÜLŞEN

CANKARA

ORTA

EV KADINI

5

İSMAİL

CANKARA

ORTA

İŞÇİ

6

VAKKAS

CANKARA

ORTA

İŞÇİ

7

MÜSLÜM

BARIŞ

İLK

SERBEST/ÖZEL

8

FATMA

YENER

İLK

EV KADINI

9

BARAN

KORUCU

İLK

İŞÇİ

10

İBRAHİM

KAPKARA

ORTA

ESNAF

11

ABDULLAH

ALTIPARMAK

İLK

İŞÇİ

12

MUSTAFA

KARAMAN

İLK

İŞÇİ

13

SULTAN

İLASLAN

İLK

İŞÇİ

14

MURAT

KOKSAL

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SUAT

AYAZ

ORTA

ESNAF

2

BARIŞ

FIRAT

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

3

HAYRİ

KIRICI

ORTA

ESNAF

4

AYSEL

KAHRAMAN

ORTA

EV KADINI

5

DENİZ

KAHRAMAN

ORTA

AŞÇI

6

EREN

LADİKLİ

YÜKSEK

SOSYAL HİZMET UZMANI

7

HAFİZE

KAZCI

YÜKSEK

GAZETECİ

8

AHMET

KAYA

YÜKSEK

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

9

SERHAN

ERKANLI

ORTA

ÖĞRENCİ

10

ALİ KADİR

OĞUZ

YÜKSEK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

11

SELDA

ÖZDEMİR

ORTA

MUHASEBE İŞÇİSİ

12

ALPER

SOLAK

ORTA

ÖĞRENCİ

13

ÖZLEM

OLGEÇ

ORTA

EV KADINI

14

NADİR

YAVUZKAN

YÜKSEK

FİZİKÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SİBEL

ALTINTAŞ

İLK

ESNAF

2

MEHMET

ALTINTAŞ

ORTA

İŞÇİ

3

ALİ

TUTUŞ

YÜKSEK

İŞÇİ

4

SİNEM

KOTAN

YÜKSEK

İŞÇİ

5

HÜSEYİN KAAN

ERDOĞAN

ORTA

ÖĞRENCİ

6

MEHMET

EYNALLI

ORTA

EMEKLİ

7

AHMET

KARABIYIK

YÜKSEK

PSİKOLOG

8

HÜNERMENT

BORAL

YÜKSEK

FİZYOTERAPİST

9

RENAS

DEMİR

İLK

ÖĞRENCİ

10

MİRHAT

BORAL

İLK

ÖĞRENCİ

11

PEMBE

TÜRKEN

ORTA

SAĞLIK EMEKÇİSİ

12

MEHMET

GÖKTEPE

YÜKSEK

İŞÇİ

13

OZAN

OVALI

ORTA

ÖĞRENCİ

14

DENİZ

CANPOLAT

ORTA

ÖĞRENCİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

KAVAK

ORTA

İŞÇİ

2

MEHMET

BALKAYA

YÜKSEK

İŞÇİ

3

AHMET

GÜNLER

ORTA

İŞVEREN

4

YAREN

KAYLAN

ORTA

ÖĞRENCİ

5

ÖNDER

İNAL

YÜKSEK

İŞÇİ

6

MAHMUT DERMAN

TUTAR

YÜKSEK

İŞÇİ

7

ALİ EREN

KARADAĞ

YÜKSEK

İŞÇİ

8

HULKİ UMUT

DEMİR

ORTA

ÖĞRENCİ

9

HASAN

DUMAN

ORTA

İŞÇİ

10

EREN

HASÖZ

YÜKSEK

İŞÇİ

11

MAHMUT

YAYNIK

İLK

EMEKLİ

12

SİNAN

ÇURMAN

ORTA

SERBEST MESLEK

13

OĞUZHAN

DAVARCI

ORTA

SERBEST MESLEK

14

NEVZAT

ÖZBEY

ORTA

SERBEST MESLEK

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KORAY

KURT

YÜKSEK

SERBEST

2

CEVDET

GÜDÜCÜ

YÜKSEK

SERBEST

3

GÜLCAN

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST

4

ALİCAN

DOĞAN

YÜKSEK

SERBEST

5

İLKNUR

KIRBAÇ

ORTA

EV HANIMI

6

MEHMET İLKER

ORAK

ORTA

SERBEST

7

EDA

AKÇALI

ORTA

YAKIN KORUMA

8

ONUR

YETİM

YÜKSEK

SERBEST

9

ŞAHİN

KOÇAK

ORTA

SERBEST

10

SERGEN

ŞAHİN

ORTA

SERBEST

11

İBRAHİM

YEMEZ

ORTA

SERBEST

12

MUHAMMET ALPER

ESER

ORTA

ÖĞRENCİ

13

AHMET

YUNUSOĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

14

OKTAY

KIZILDAĞ

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ORHAN

KIZILASLAN

ORTA

GAZETECİ

2

METİN

DEMİRÇUBUK

YÜKSEK

EMEKLİ

3

RECEP

TUNCER

ORTA

ESNAF

4

ELVAN

ARKAN

ORTA

İŞÇİ

5

AHMET UĞUR

BALOĞLU

İLK

ESNAF

6

HAMZA

ELBEYLİ

YÜKSEK

SERBEST

7

MUZAFFER

BOZGEYİK

ORTA

İŞADAMI

8

FARUK

GÖKBULUT

ORTA

EMLAKÇI

9

ÖMER

DOĞAN

ORTA

ESNAF

10

MUSTAFA

YALÇIN KAYA

ORTA

EMEKLİ

11

BURHAN

ÇAKABEYLİ

ORTA

SERBEST

12

ALİ BEKİR

EKİZ

ORTA

MUHASEBE

13

MURAT

GÜLGÜN

İLK

EMEKLİ

14

YUNUS EMRE

KAYA

YÜKSEK

İŞÇİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULHAMİT

GÜL

YÜKSEK

AVUKAT

2

MEHMET EYÜP

ÖZKEÇECİ

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

3

ALİ

ŞAHİN

YÜKSEK

ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI

4

DERYA

BAKBAK

YÜKSEK

MİMARLIK ÖĞRETİM ÜYESİ

5

MESUT

BOZATLI

YÜKSEK

AVUKAT

6

ŞAHZADE

DEMİR

YÜKSEK

SERBEST

7

İRFAN

ÇELİKASLAN

YÜKSEK

SERBEST

8

BÜNYAMİN

BOZGEYİK

YÜKSEK

DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

9

FERAY

YILMAZ

YÜKSEK

MİMAR

10

MUHAMMED HAKAN

TANRIÖVER

YÜKSEK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)

11

HASAN

TEKE

YÜKSEK

AVUKAT

12

ABDULLAH

DURDU

YÜKSEK

AVUKAT

13

CUMA

REYHAN

YÜKSEK

GÖZLÜKÇÜ-OPTİK

14

ABDULLAH

KORKMAZ

YÜKSEK

BİLGİ VE BELGE YÖNETİCİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞÜKRÜ

YILMAZ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

NURETTİN

ÖZKAYA

YÜKSEK

ESNAF

3

SEDAT

YILDIZ

ORTA

ESNAF

4

ESRA

ALATİ

ORTA

EV HANIMI

5

MEHMET

ÖS

YÜKSEK

MUHASEBECİ

6

MEHMET

AKGÜL

YÜKSEK

AVUKAT

7

MEHMET FATİH

BORSÖKEN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

8

MÜKERREM MUSTAFA

BİLİCİ

YÜKSEK

TÜCCAR

9

FARUK SONER

ATAŞ

ORTA

SERBEST MESLEK

10

İRFAN

DEMİRHAN

YÜKSEK

MUHASEBE

11

SUAT

BOZKURT

ORTA

MÜTEAHHİT

12

ERKAN

SÜZERER

ORTA

İŞÇİ

13

ÖMER

ATILĞAN

İLK

ESNAF

14

MEHMET COŞKUN

KAYA

İLK

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SERMET

ATAY

YÜKSEK

AVUKAT

2

MUSTAFA

BOZGEYİK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

ALİ MUHİTTİN

TAŞDOĞAN

YÜKSEK

TIP DOKTORU

4

MAHMUT CÜNEYT

GÖZ

ORTA

MÜTEAHHİT

5

ABDULLAH

ŞAŞUŞAĞI

YÜKSEK

İNŞAAT MÜTEAHHİTİ

6

ELİF ASLI

ERCİHAN

YÜKSEK

GIDA MÜHENDİSİ

7

AYŞEGÜL

KÖROĞLU

YÜKSEK

HEMŞİRE

8

ENDER

ÖZKARSLIGİL

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

RAMAZAN

YILDIZ

ORTA

İŞ İNSANI

10

FATİH

YUNUS

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

11

FAHRİ

ÇEVİK

ORTA

ESNAF

12

GÜRKAN

KIRAÇ

YÜKSEK

MUHASEBECİ

13

AHMET DURMUŞ

YILMAZ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

14

ALPASLAN

SAVAŞ

ORTA

GRAFİKER

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEVDA

KARACA DEMİR

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

MURAT

SARISAÇ

YÜKSEK

SİYASETÇİ

3

SONGÜL

KOÇDAĞ

ORTA

SİYASETÇİ

4

MUSA

AYDIN

YÜKSEK

SİYASETÇİ

5

DİLAN

GÜLER

ORTA

İŞÇİ

6

KAHRAMAN

ÇİÇEK

YÜKSEK

AVUKAT

7

FATMA

BAYINDIR ÖZGÜR

YÜKSEK

SİYASETÇİ

8

ABDULLAH

GÖZEN

YÜKSEK

SİYASETÇİ

9

AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP

ARSLAN

YÜKSEK

SERBEST

10

EDHEM

ÜNAL

ORTA

SERBEST

11

ELİF

YALÇIN

ORTA

İŞÇİ

12

YILMAZ

AÇAN

ORTA

İŞÇİ

13

SİNEM

ERENER BALLAN

YÜKSEK

İŞÇİ

14

MUHAMMED SAİD

GÖRGÜN

ORTA

İŞÇİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

ERDOĞAN

ORTA

SERBEST

2

ZEYNEP

ERKAHRAMAN

YÜKSEK

SERBEST

3

HÜSAMETTİN

KİLİNÇ

ORTA

SERBEST

4

MUHAMMET EMİR

KİLİNÇ

ORTA

SERBEST

5

CUMA

CANÇELİK

ORTA

SERBEST

6

MİHRİBAN

KANAT

ORTA

SERBEST

7

ÖMER

KİLİNÇ

ORTA

SERBEST

8

BEYZANUR

ÖZDİL

YÜKSEK

SERBEST

9

AHMET TURAN

ERDOĞAN

ORTA

SERBEST

10

TURGUT

ERGÜN

İLK

SERBEST

11

SEMA NUR

ERKAHRAMAN

ORTA

SERBEST

12

YUSUF

DOĞAN

ORTA

SERBEST

13

EMİNE

İLHAN

YÜKSEK

SERBEST

14

ORHAN

BEYAZOĞLU

ORTA

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VAKIF

DEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

2

MUSTAFA YUNUS

İYİYAPICI

YÜKSEK

AVUKAT

3

İSMAİL MESUT

KARA

İLK

SERBEST MESLEK

4

İHSAN

YILMAZ

ORTA

SERBEST MESLEK

5

MEHMET

ÖZTÜRK

ORTA

İŞ İNSANI

6

MUSTAFA

BÜYÜKUNCU

YÜKSEK

MİMAR

7

MUSTAFA

KAPLAN

İLK

İŞ İNSANI

8

SELİM

ERİKÇİ

ORTA

EMEKLİ

9

HASAN

TOSUN

ORTA

İŞ İNSANI

10

MEHMET

DALGACI

İLK

SANAYİCİ

11

AYŞE DENİZ

OKTAY

ORTA

EMEKLİ

12

İSMAİL

BARAK

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

13

AYDIN

YILMAZ

ORTA

İŞ İNSANI

14

CELAL

DEMİRPENÇE

ORTA

İŞ İNSANI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CEVDET

SOLMAZ

İLK

HAFRİYATÇI

2

E RAY

YILDIRIM

ORTA

SERBEST

3

FİLİZ

GÜNAY

ORTA

KATİP

4

MEHMET HANİFİ

ÖZTOPRAK

ORTA

ESNAF

5

HÜSEYİN

BULUT

ORTA

SERBEST

6

SEVİNÇ

KARACABAĞ

ORTA

ESNAF

7

OSMAN

ARSLAN

İLK

ELEKTRİKÇİ

8

HİLMİ

YILDIRIM

İLK

SERBEST

9

MEHMET

ÇEVİK

İLK

SERBEST

10

ŞÜKRÜ

KARADANA

ORTA

OTOMOTİV

11

SEVCAN

POLAT

ORTA

SERBEST

12

HAKAN

ÖZDEMİR

İLK

SERBEST

13

FAZLI

KAPLAN

ORTA

SERBEST

14

DURAN

TOKDEMİR

İLK

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

DENİZ

KORKMAZ

İLK

İŞÇİ

2

VELİ

TAŞKIN

ORTA

İŞÇİ

3

HATİCE GÜL

ESMER

ORTA

İŞÇİ

4

DİLEK

KORKMAZ

İLK

İŞÇİ

5

MESUT

KÜÇÜKOSMANOĞLU

YÜKSEK

ECZACI

6

RAMAZAN

DEMİRCAN

ORTA

İŞÇİ

7

MEHMET

YÜCE

ORTA

İŞÇİ

8

YILMAZ

AVCI

İLK

İŞÇİ

9

MEHMET

ERLALE

ORTA

İŞÇİ

10

HALİL

MAŞA

İLK

İŞÇİ

11

ZEKİ

YILDIRIM

İLK

İŞÇİ

12

ALİ

DEMİR

İLK

İŞÇİ

13

HURŞİT

TÜRKKAN

İLK

İŞÇİ

14

ERKAN

SARIOĞLU

İLK

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ÇAVUŞ

YÜKSEK

MUHASEBECİ

2

AYDIN

ORHAN

İLK

ESNAF

3

MEHMET EMİN

SEVER

İLK

ESNAF

4

ADNAN

BOZKIROĞLU

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

5

AYŞE

KAYA

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

6

İLAYDA

BİLİR

ORTA

İŞÇİ

7

VAKIF

ORHAN

ORTA

MUHASEBECİ

8

BUSE

ÇAVUŞ

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

AYDIN

TAŞKESEN

YÜKSEK

EMEKLİ

10

AHMET FAZIL

UĞUR

ORTA

GAZETECİ

11

MEHMET LEVENT

ÖZTÜRK

YÜKSEK

KABZIMAL

12

MİKAİL

PÜRÇEK

YÜKSEK

MUHASEBECİ

13

MEHMET ALİ

COŞGUN

YÜKSEK

EMEKLİ

14

İCLAL

TATAR

ORTA

EMEKLİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATMA BİNAY

ABACI

YÜKSEK

VETERİNER HEKİM

2

YUSUF

GÖREN

YÜKSEK

MUHASEBE

3

SİNAN

BÜYÜKHATİPOĞLU

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

4

AYŞE

BAKIŞGAN

ORTA

EV HANIMI

5

CUMA

DAL

ORTA

EMEKLİ

6

MUSTAFA

GÖKÇAYIR

YÜKSEK

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

7

HÜSEYİN

KOZAN

ORTA

TERZİ

8

MUSTAFA

ASEFLER

ORTA

EMEKLİ

9

IŞIKGÜN

AKFIRAT

YÜKSEK

FELSEFECİ

10

OĞUZ

POLATBİLEK

YÜKSEK

GAZETECİ

11

İLKNUR

YILDIRIM

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

12

ADNAN

ÇELİK

YÜKSEK

İŞLETMECİ

13

ŞABAN CAN

GİRGİN

ORTA

ÖĞRENCİ

14

KUBİLAY

ÇELİK

YÜKSEK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KADİR

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

2

ABDULKADİR

ERDİL

ORTA

İŞ İNSANI

3

İBRAHİM

KÜÇÜKKOÇ

ORTA

ÖĞRENCİ

4

HÜSEYİN

AKDOĞAN

ORTA

İŞ İNSANI

5

SEDA

DURNA

ORTA

İŞ İNSANI

6

RAMAZAN

KALLİ

ORTA

İŞ İNSANI

7

MUHAMMED SABRİ

TAŞDİREK

ORTA

İŞ İNSANI

8

EMİRHAN

KANAT

ORTA

İŞ İNSANI

9

TEKİN

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

10

ŞEYHMUS

CANPOLAT

ORTA

İŞ İNSANI

11

AHMET

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

12

BEKİR

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

13

VELİ

KESKİN

ORTA

İŞ İNSANI

14

MURAT

YILDIRIM

YÜKSEK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HASAN

ÖZTÜRKMEN

YÜKSEK

AVUKAT

2

MELİH

MERİÇ

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

3

ERTUĞRUL

KAYA

YÜKSEK

AVUKAT

4

REİS

REİSOĞLU

ORTA

İŞ İNSANI

5

ADİLE MERVE

ALTINBAŞ YILMAZ

YÜKSEK

AVUKAT

6

ERDAL

GEÇİT

YÜKSEK

AVUKAT

7

SELİM

KARAHAN

YÜKSEK

AVUKAT

8

MÜSLÜM

ŞAHİNSOY

ORTA

HUKUK ÖĞRENCİSİ

9

HASAN

GÜR

YÜKSEK

AVUKAT

10

MEHMET

İSLAM

YÜKSEK

ARKEOLOG

11

AHMET İDRİS

İNAL

YÜKSEK

İŞ ADAMI

12

FATMA MÜGE

DÜŞÜN

YÜKSEK

AVUKAT

13

GÖKHAN

ÇELİKTÜRK

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

14

VİJDAN

AKTAŞ

YÜKSEK

YÜKSEK MİMAR

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET MUSTAFA

GÜRBAN

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

MEHMET

AY

YÜKSEK

İŞ ADAMI

3

MEHMET

ÖZBERK

YÜKSEK

İŞ ADAMI

4

MEDİNE i LAY

YILDIRIM

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

HALİL

KİLİNÇ

ORTA

İŞ ADAMI

6

MEHMET MURAT

YAPRAK

YÜKSEK

İŞ ADAMI

7

MESUT

NİZİPLİOĞLU

YÜKSEK

MÜŞAVİR

8

SEMA

ALBAYRAM

YÜKSEK

İŞ KADINI

9

MEHMET ALİ

YILDIRIM

ORTA

İŞ ADAMI

10

TİBET

EKİNCİ

YÜKSEK

İŞ ADAMI

11

OKTAY

İYİSARAÇ

YÜKSEK

İŞLETMECİ

12

NERMİN

TUZCU

ORTA

İŞ KADINI

13

HASAN

ALPDOĞAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

14

ABUBEKİR

TEK

ORTA

İŞ ADAMI

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

COŞKUN

GÜLER

İLK

ESNAF

2

MUHİDDİN

ÖZTÜRKMEN

YÜKSEK

ESNAF

3

2ERAFETTİN

YILDIRIM

İLK

SERBEST

4

İHSAN

KAYA

İLK

SERBEST

5

MEHMET KEMAL

TAŞKIN

ORTA

SERBEST

6

HALİL

EKER

YÜKSEK

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

7

COŞKUN CAN

GÜLER

ORTA

SERBEST

8

ÖKKEŞ

GÜLER

ORTA

SERBEST

9

MURAT

ALPAYDIN

İLK

SERBEST

10

GÜLTEN

ÖZTÜRKMEN

ORTA

EV HANIMI

11

ADALET

ÇİÇEK

ORTA

SERBEST

12

HASAN HÜSEYİN

ÖZÇELİK

ORTA

SERBEST

13

ESRA

EKER

ORTA

SERBEST

14

ABDULKADİR

AKPOLAT

İLK

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÜMİT

ÖZDAĞ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

2

MEHMET

PAMUK

ORTA

TÜCCAR

3

ALP

KAYA

YÜKSEK

AVUKAT

4

ALAİTTİN

ÇAKMAK

İLK

TÜCCAR

5

GİZEM BÜŞRA

BİLGİÇ

YÜKSEK

AVUKAT

6

ALEV

AKDEMİR BEKEM

YÜKSEK

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

7

ERMAN

EBÇEM

YÜKSEK

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ

8

ERHAN

SUCU

ORTA

GAYRİMENKUL UZMANI

9

RABİA

SEÇKİN

ORTA

EV HANIMI

10

İBRAHİM

AVCI

YÜKSEK

SERBEST

11

ÖMER BUĞRA

BAKIR

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

12

MURAT

KARAKURT

YÜKSEK

ORMAN İŞLERİ

13

EROL

TÜRK

ORTA

KUYUMCU

14

UĞUR

AKGÜL

YÜKSEK

EMEKLİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

KARAYILAN

YÜKSEK

MAKİNE MÜHENDİSİ

2

ALİ

AKSOY

ORTA

TESİSATÇI

3

ÖMER

KESKİN

YÜKSEK

KAMU PERSONELİ

GİRESUN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAŞAR

ÇAKIR

ORTA

ELEKTRİK USTASI

2

MUSTAFA

İNCEKARA

ORTA

TEKNİSYEN

3

ABDULLAH

SARI

ORTA

MUHASEBECİ

4

DAVUT

DURMAZ

İLK

ESNAF

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SULTAN

GÖKÇE

İLK

SERBEST/ÖZEL

2

CEMİL CEM

KAHRAMAN

ORTA

İŞÇİ

3

RAMAZAN

DEMİR

YÜKSEK

İŞÇİ

4

LEZGİN

KAHRAMAN

YÜKSEK

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ HAMDİ

SAVAŞ

YÜKSEK

İNŞAAT TEKNİKERİ

2

GÜNAY

BAŞKAN

YÜKSEK

EV KADINI

3

MUZAFFER EREN

ÖZ

ORTA

ÖĞRENCİ

4

ARZU

YEŞİL

ORTA

EV KADINI

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AKIN

GÜÇLÜ

YÜKSEK

İŞÇİ

2

MEHMET ALİ

BASA

YÜKSEK

İŞÇİ

3

MEMNUNE SERPİL

YAMAN

YÜKSEK

İŞÇİ

4

YEŞİM

ÇAKAR

ORTA

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÖMÜR

MUTLU

ORTA

İŞSİZ

2

SÜLEYMAN

TOPAL

YÜKSEK

EMEKLİ

3

ASLAN

KARACA

YÜKSEK

EMEKLİ

4

KASIM

DİZDAR

YÜKSEK

EMEKLİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VEHBİ

GÜVEN

ORTA

EMEKLİ

2

YUNİS

TÜRK

ORTA

İŞ İNSANI

3

ERKAN

ŞENEL

İLK

KUAFÖR

4

HİRA

TUNAHAN

ORTA

ÖĞRENCİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATİH

ÇOLAKOĞLU

ORTA

İŞLETMECİ

2

TUFAN

GEÇER

YÜKSEK

TEKNİKER

3

TAYGUN

KARAMAN

İLK

EMEKLİ

4

DİLEK

TURAN

İLK

EV HANIMI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NAZIM

ELMAS

YÜKSEK

EĞİTİM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2

ALİ

TEMÜR

YÜKSEK

METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ

3

TOLGA

ERENER

YÜKSEK

AVUKAT

4

BERRİN

AYDIN

YÜKSEK

YÖNETİCİ (PERAKENDE TİCARET)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KAHRAMAN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

MUHASEBECİ

2

SERKAN

OKTAY

YÜKSEK

ECZACI

3

EŞREF

BEKDEMİR

YÜKSEK

MÜHENDİS

4

AKİF

ALTUN

YÜKSEK

MÜHENDİS

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ERTUĞRUL GAZİ

KONAL

YÜKSEK

ŞEHİR PLANCISI

2

FATİH

MEŞE

ORTA

İŞ İNSANI

3

HAMİ

PEKDEMİR

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

SALİH

TÜRK

ORTA

VERİ HAZIRLAMA

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RAMAZAN

DOĞRU

YÜKSEK

ÇİNİCİ

2

BEKİR

YILMAZ

ORTA

SİYASETÇİ

3

SANEM DENİZ

KURAL

ORTA

İŞÇİ

4

BÜLENT

UZUN

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NİHAL

MEMİŞ DİZDAR

YÜKSEK

SERBEST

2

ÖMÜR

HAKYEMEZ

YÜKSEK

EKONOMİST

3

FIRAT

KURTAL

YÜKSEK

KİMYAGER

4

NESLİHAN

ÖZAL

YÜKSEK

SMMM

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

METE

KÖROĞLU

ORTA

SERBEST

2

HÜSEYİN

ER

ORTA

ESNAF

3

SERCAN

YILDIZ

ORTA

ELEKTRİKÇİ

4

ALEYNA

ŞIK

ORTA

MUHASEBE

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NAZİFE

ERDEMCİ

İLK

İŞÇİ

2

MUHARREM

CAN

ORTA

TEKNİKER

3

ALPER HALUK

DEDE

YÜKSEK

İKTİSATÇI

4

İBRAHİM

GENÇER

İLK

İŞÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HAKAN

TURAN

ORTA

GRAFİKER

2

UĞURCAN

PALA

ORTA

GÜVENLİK

3

AHMET

BAYRAKDAR

YÜKSEK

ELEKTRİK TEKNİKERİ

4

FATİH

AKSU

ORTA

ERKEK BERBERİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN

ÖZGÜREL

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

2

AYŞE

ÇOBANOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

3

AHMET GÜRSOY

KAYAALP

YÜKSEK

KIRTASİYECİ

4

İZZET ANIL

IŞIK

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HANİFE

YAVRU

ORTA

İŞ İNSANI

2

SEÇKİN

İNAM

ORTA

İŞ İNSANI

3

TAHSİN MURAT

AKTAŞ

ORTA

İŞ İNSANI

4

MAHMUT

CURA

İLK

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ELVAN

IŞIK GEZMİŞ

YÜKSEK

ECZACI SOSYOLOG

2

REŞAT NURİ

ÖZDEMİR

YÜKSEK

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

3

FİKRİ

BİLGE

YÜKSEK

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

4

HAKAN

ADANIR

ORTA

SOSYAL GİRİŞİMCİ

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÜNZİLE

YÜKSEL

YÜKSEK

AVUKAT

2

HAKAN

BEKTAŞ

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

3

KAYA

YILDIZ

YÜKSEK

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

4

MUSTAFA

DİZDAR

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

KARAMAN

YÜKSEK

SERBEST

2

MUSTAFA

AKDAĞ

ORTA

EMEKLİ

3

PINAR

AKSU

YÜKSEK

SERBEST

4

MEHMET

MERTEP

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SEZAİ

UZAL

ORTA

FOTOĞRAFÇI

2

ÇİĞDEM

AKSU

ORTA

SERBEST

3

ONUR

ŞAHİN

YÜKSEK

EMLAKÇI

4

MURAT

BAYRAK

YÜKSEK

SERBEST

BAĞIMSIZ

S.NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ARİF

SARI

YÜKSEK

ESNAF

GÜMÜŞHANE İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FEVZİ

ÜLKER

YÜKSEK

MEMUR

2

YAŞAR

ZENGİN

YÜKSEK

TEKNİK ELEMAN

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NÜSRETTİN

ÇETİN

ORTA

İŞÇİ

2

NEVZAT

ASLAN

YÜKSEK

SERBEST

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

RABİA SULTAN

ÇELİKBAŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

2

NECİP

KARATAŞ

YÜKSEK

BİLGİ İŞLEMCİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALEV

DOĞAN

YÜKSEK

GAZETECİ

2

ERDAL

YAŞA

YÜKSEK

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VİLDAN ZUHAL

KILINÇOĞLU

YÜKSEK

EMEKLİ

2

GÖKAY

GÜMÜŞ

YÜKSEK

İŞÇİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HİKMET CAN

AKDAĞ

YÜKSEK

AVUKAT

2

ADEM

KOÇ

YÜKSEK

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KEMAL

ÜÇÜNCÜ

ORTA

TELEKOMİNİKASYON

2

BUKET

KAYA

YÜKSEK

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

CELALETTİN

KÖSE

YÜKSEK

AVUKAT

2

ÜNAL

YILMAZ

ORTA

YÖNETİCİ (ULAŞIM İŞLERİ)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZİYA

NAS

YÜKSEK

ESNAF

2

ADEM

UTKU

YÜKSEK

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSA

KÜÇÜK

ORTA

MÜTEAHHİT

2

BİROL

TUĞLU

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ELİF

ÇİFTÇİ

ORTA

EV KADINI

2

NEHİR

SEVİM

YÜKSEK

BİYOLOG

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BAHADIR

YAVUZ

İLK

SİGORTACI

2

ÖZLEM

DOĞAN

ORTA

İŞÇİ

ADALET BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÜMİT

ÖZTÜRK

ORTA

SERBEST

2

HAKAN

ARSLAN

İLK

SERBEST

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BURAK

ZENGİN

ORTA

İŞ İNSANI

2

ZEYNEP

DAĞKUŞ

ORTA

EV HANIMI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUSUF

KABAN

YÜKSEK

SERBEST

2

İBRAHİM

VURAL

ORTA

SERBEST

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YEŞİLAY

AKARSU

ORTA

İŞÇİ

2

MEHMET ŞÜKRÜ

EROĞLU

ORTA

ÇİFTÇİ

MİLLİ YOL PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULKADİR

DEMİR

ORTA

İŞ İNSANI

2

SELAHATTİN

TARKAN

İLK

ESNAF

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUSTAFA

ERDOĞAN

YÜKSEK

EMEKLİ POLİS

2

EBRU GÜL

MÜEZZİNOĞLU

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

GÜLAY

EKREN

İLK

EMLAKÇI

2

SERDAR

BOZKUŞ

İLK

İŞ İNSANI

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUZAFFER

ALTIPARMAK

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2 BEDRİ

AĞAÇ

YÜKSEK

E. ASKER

ADALET PARTİSİ

S. NO ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1 ZEYNEL ABİDİN

ÇORLU

İLK

ÇİFTÇİ

2 HAKAN

AYDOĞAN

ORTA

SERBEST

ZAFER PARTİSİ

S. NO ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1 ŞEHMUS

KOZANOĞLU

ORTA

ESNAF

2 BERKANT

DOĞAN

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

BAĞIMSIZ

S. NO ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1 UFUK

ARSLAN

YÜKSEK

ESNAF

HAKKARİ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MUHİTTİN

ESER

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

ÖZCAN

ŞENTÜRK

İLK

İŞ İNSANI

3

ÖMER

EREĞİZ

ORTA

ESNAF

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEDENİ

TOKUŞ

ORTA

İŞÇİ

2

MUSTAFA

DEMİRDAŞ

ORTA

İŞÇİ

3

NACİYE

DOĞAN

YÜKSEK

EMEKLİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BAYKURT

OLGEÇ

ORTA

İŞÇİ

2

DAMLA

AKYÜZ

YÜKSEK

İÇ MİMAR

3

AYDEMİR

SERTBARUT

ORTA

EMEKLİ ASKER

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VOLKAN

MAHİR

ORTA

İŞÇİ

2

YAYLA

GÜLŞEN

ORTA

EV KADINI

3

HATİCE

MESTANOĞLU

YÜKSEK

ESNAF

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

SOĞANCI

YÜKSEK

EMEKLİ

2

BORAN

KARADELİ

ORTA

ÖĞRENCİ

3

CENGİZ

SERİN

ORTA

İŞÇİ

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ÇERGEZ

MERMİT

İLK

EMEKLİ

2

HETEM

ÇAĞLIN

YÜKSEK

SERBEST

3

OKTAY

KEPEZ

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YAŞAR

AKTAŞ

ORTA

TEKNİKER

2

AHMET

KANAT

ORTA

SERBEST

3

ATİLLA

AĞACANOĞLU

ORTA

SERBEST

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ABDULMUTTALİP

ÖZBEK

YÜKSEK

İNŞAAT TEKNİKERİ

2

MEHMET

BUDAK

YÜKSEK

BÜRO MEMURU (GENEL)

3

HİKMET

YAŞAR

YÜKSEK

EĞİTİM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

ÖZER

YÜKSEK

ESNAF

2

ADNAN

KAPLAN

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

3

MURAT

KARADENİZ

YÜKSEK

İLAHİYATÇI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FATİH

ÖZBEK

ORTA

SERBEST MESLEK

2

MURAT

TAŞYÜREK

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

ULAŞ

ALBAYRAK

YÜKSEK

YAZILIMCI

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

VEZİR COŞKUN

PARLAK

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

ÖZNUR

BARTİN

YÜKSEK

SİYASETÇİ

3

ONUR

DÜŞÜNMEZ

YÜKSEK

AVUKAT

ANAVATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUNUS

DEMİR

ORTA

KORUCU

2

NEZAKET

DEMİR

ORTA

EV HANIMI

3

ESEN

BİLİN

ORTA

EV HANIMI

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BÜLENT

İLCİ

YÜKSEK

OTO SATIŞ

2

ALAETTİN

ÇİÇEK

İLK

SERBEST

3

MEHMET

BOZKURT

YÜKSEK

TEKNİKER

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SONGÜL

ŞİMŞEK

YÜKSEK

İŞÇİ

2

ZEYNEP

KOÇ

İLK

İŞÇİ

3

MAHSUN

DELEK

YÜKSEK

GAZETECİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BİLAL

GÜRBÜZ

YÜKSEK

ÇALIŞMA EKONOMİSTİ

2

NİHAL

GÜNDOĞAN

YÜKSEK

AVUKAT

3

CEMRE NİLSU

ÇATAKOĞLU

ORTA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL

EFNAN

ORTA

ESNAF

2

SERDAR

YILDIRIM

ORTA

İŞ İNSANI

3

HARUN

FİLİK

YÜKSEK

TIBBİ TEKNİKER

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NAZIM

DEMİR

YÜKSEK

İŞ ADAMI

2

ADNAN

HATİPOĞLU

YÜKSEK

EKONOMİST

3

SABIR

DİRİ

ORTA

TİCARET

ADALET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

EMRAH

ÇİÇEK

ORTA

SERBEST

2

AHMET CEMİL

EKEN

İLK

EMEKLİ

3

VEDAT

ÇOBANOĞLU

ORTA

SERBEST

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ESAT

CANAN

YÜKSEK

AVUKAT

HATAY İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

MİLLET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

SÜLEYMAN

BAŞAR

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

2

MEHMET

ŞEN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

3

ZEKİYE

NACAR

ORTA

SERBEST

4

HAVANE

YÜKSEL

ORTA

EMEKLİ

5

AYŞE

İNCE

ORTA

SERBEST

6

MUSTAFA

YILDIZ

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

7

KUDRET

ÖZDEMİR

ORTA

ESNAF

8

SALİH

KARA

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

9

HİKMET

CANDAN

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

10

PERİHAN

MISRAL

İLK

SERBEST

11

HASAN

TALAS

YÜKSEK

ESNAF

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FAZİLET

ÇULHA

YÜKSEK

EMEKLİ

2

RIDVAN

ARANCAK

ORTA

İŞÇİ

3

MUSTAFA

ÇELİK

ORTA

İŞÇİ

4

MEHMET

TOKACI

ORTA

İŞÇİ

5

ABDULLAH

BASUT

ORTA

İŞÇİ

6

KEMAL

DOĞAN

İLK

EMEKLİ

7

FUAT

KARA

YÜKSEK

İŞLETMECİ

8

ADNAN

KARAGÖZ

ORTA

İŞÇİ

9

BERİVAN

KART

ORTA

SERBEST/ÖZEL

10

MEHMET

AYDEMİR

ORTA

İŞÇİ

11

ADALET

ÇİÇEK

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İSMAİL

TEKTAŞ

İLK

KASAP

2

MEHMET

ALVANOĞLU

YÜKSEK

İŞLETMECİ

3

İSMAİL

NERGÜZ

YÜKSEK

TERCÜMAN

4

ALİ

KİRACI

ORTA

ESNAF

5

MEHMET

ÖZTÜRK

ORTA

ŞOFÖR

6

BELGİN

ALKAN

ORTA

ECZACI KALFASI

7

HASAN

ŞİRİN

ORTA

SABUNCU

8

MELİSA

YENİOCAK

ORTA

ÖĞRENCİ

9

DENİZ

MENGÜLLÜOĞLU

YÜKSEK

GASTRONOMİ UZMANI

10

ALİ

ÖZENİR

YÜKSEK

İŞÇİ

11

ÖZGE

BAŞTÜRK

YÜKSEK

MÜHENDİS

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

NURAY

YENİL

YÜKSEK

FİZYOTERAPİST

2

ALİ

ÖZTUTAN

ORTA

İŞÇİ

3

TİLBESU

ASLANPAY

ORTA

ÖĞRENCİ

4

ABDULLAH

TUTUŞ

ORTA

ÖĞRENCİ

5

UĞUR

ERTAŞ

YÜKSEK

MÜHENDİS

6

SERDAR

DOĞAN

ORTA

İŞÇİ

7

AHMET

YORGAN

ORTA

İŞÇİ

8

MAKSUT

KAMİT

YÜKSEK

MÜHENDİS

9

MERYEM İPEK

ERTAŞ

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

10

CUMHUR TAMER

TAŞÇI

ORTA

ÖĞRENCİ

11

SÜLEYMAN

KESKİN

İLK

İŞÇİ

SOL PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

FERAY

AYTEKİN AYDOĞAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

2

SERBAY

MANSUROĞLU

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

3

AHMET

GÜNEŞ

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

4

MİRAY

PAYASLI

YÜKSEK

İŞÇİ

5

ALİ İHSAN

KÖSE

ORTA

ESNAF

6

AŞKIN DEVRİM

DÖNMEZER

ORTA

İŞSİZ

7

MUHAMMED

DOĞUHAN

ORTA

İŞÇİ

8

CAN

ÇİÇEK

İLK

İŞÇİ

9

ALİ

KARA

ORTA

ŞOFÖR

10

DENİZ

BULUNMAZ

YÜKSEK

İŞÇİ

11

LEVENT

HEKİM

YÜKSEK

İŞÇİ

GENÇ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADNAN

ÇEVİK

ORTA

SERBEST

2

MEHMET

UÇGAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

3

YAHYA

AYDIN

ORTA

OPTİSYEN

4

ADIGÜZEL

ÖZER

ORTA

DÖKÜM OPERATÖRÜ

5

MURAT

REYHANİOĞLU

ORTA

AŞÇI

6

AYHAN

YARALI

YÜKSEK

SERBEST MESLEK

7

UMUT

BATURALP

ORTA

DEMİR ÇELİK

8

ALİ

CANLI

YÜKSEK

GAZ TESİSATÇISI

9

YUNUS

KARASOY

YÜKSEK

İŞLETMECİ

10

MEHMET YUSUF

RUDVANOĞULLARI

YÜKSEK

İKTİSATÇI

11

ANIL

SAKAROĞLU

YÜKSEK

MUHASEBE

MEMLEKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

SORAR

YÜKSEK

DOKTOR

2

HÜSEYİN ATA

KAŞGÖZ

ORTA

EMEKLİ

3

SERDAL

ALKAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

4

BİLGİN

FIRINCIOĞULLARI

YÜKSEK

SERBEST

5

MÜNİR CEM

DOLAPÇIOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

6

ALİ ÖZGÜR

ÖKSÜZAŞIKI

ORTA

SERBEST

7

REŞİT

MİÇOOĞULLARI

YÜKSEK

SERBEST

8

ENES AYSAN

DADICI

ORTA

ÖĞRENCİ

9

OSMAN

KÖĞÇE

YÜKSEK

SERBEST

10

AHMET BİRTAN

DÖNMEZ

YÜKSEK

SERBEST

11

HAMZA

TECİMEN

ORTA

SERBEST

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

ŞANVERDİ

YÜKSEK

GAZETECİ

2

AHMET

KUŞAK

YÜKSEK

ESNAF

3

NAZMİ

KIYMACI

ORTA

SAĞLIK M

4

MEHMET

KURTUL

İLK

İŞ ADAMI

5

ALİ KEMAL

GÜDER

ORTA

İŞÇİ

6

ATNAN

YETİŞ

İLK

EMEKLİ

7

CEMİL

KARABACAK

ORTA

İŞÇİ

8

MUSTAFA

DOLGUN

İLK

ESNAF

9

MAHMUT

GÖK

ORTA

EMLAKÇI

10

MEHMET

DEMİR

ORTA

ESNAF

11

MEHMET TUGAY

TANIN

ORTA

YÖNETİCİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADEM

YEŞİLDAL

YÜKSEK

AVUKAT

2

ABDULKADİR

ÖZEL

YÜKSEK

AVUKAT

3

HÜSEYİN

YAYMAN

YÜKSEK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

4

KEMAL

KARAHAN

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

5

ZEHRA

EREN

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

6

CENGİZ

YILDIZ

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

7

FİLİZ

ÖZÇÖREKÇİ

YÜKSEK

TEKSTİL MÜHENDİSİ

8

AHMET ALPER

SOYLU

ORTA

ÇİFTÇİ

9

MEHMET HAKAN

YILMAZ

YÜKSEK

AVUKAT

10

HALİL ERSEN

DOĞAN

YÜKSEK

GENEL MÜDÜR

11

NECMİDDİN

ÇİTO

YÜKSEK

İŞLETMECİ (GENEL)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

YUSUF

METİN

YÜKSEK

ÇİFTÇİ

2

LATİF

ÇELİK

ORTA

ESNAF

3

ABDULLAH

YILDIZ

YÜKSEK

SERBEST

4

MUSTAFA

AÇICI

ORTA

EMEKLİ

5

MEHMET

DİNÇER

YÜKSEK

İŞ İNSANI

6

MEHMET

EZER

İLK

SERBEST

7

CUMALİ

HELVACI

YÜKSEK

MUHASEBE

8

YAKUP

DOĞRU

ORTA

ESNAF

9

ENİS

HACIOSMANOĞLU

YÜKSEK

İŞ İNSANI

10

ÖMER

YİĞİT

YÜKSEK

SERBEST

11

GÜRKAN

AKBAŞ

ORTA

ESNAF

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

LÜTFİ

KAŞIKÇI

YÜKSEK

İNŞAAT MÜHENDİSİ

2

İSMAİL

BAŞAR

YÜKSEK

AVUKAT

3

MEHMET

BİLGİLİ

YÜKSEK

AVUKAT

4

HÜSEYİN

ZAROĞLU

ORTA

ÇİFTÇİ

5

HÜSEYİN

AKGÖL

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

6

AHMET

GEDİK

YÜKSEK

BÜROKRAT

7

NİGAR

ÖZER

ORTA

İŞ İNSANI

8

UYGAR

POLAT

YÜKSEK

İŞ İNSANI

9

HASAN

KENDİR

YÜKSEK

AVUKAT

10

YUNUS

TÜRK

ORTA

İŞLETMECİ

11

MEHMET ÖZGÜR

YILDIRIM

YÜKSEK

EĞİTİMCİ

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

KEREM

NALBANT

YÜKSEK

SİYASETÇİ

2

ŞİRİN

NUR VURAL

YÜKSEK

ÖĞRETMEN

3

NİHAT

ERASLAN

YÜKSEK

HEKİM

4

MEHTAP

SERT

YÜKSEK

AVUKAT

5

YUSUF

KİMYON

ORTA

İŞÇİ

6

MEDİHA

ÖNCELMUHAMAD

YÜKSEK

ECZACI

7

SEMİH

AKSAKAL

İLK

SERBEST

8

ÖZGÜR

YALDIZ

YÜKSEK

AVUKAT

9

MEVLÜT

BULGUR

YÜKSEK

MÜHENDİS

10

ERCÜMENT

KİMYON

YÜKSEK

MİMAR

11

HERDEM

ACAR

ORTA

İŞÇİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ŞERAFETTİNCAN

ATALAY

YÜKSEK

AVUKAT

2

AYLİN

AÇIKGÖZ

ORTA

LİSE

3

MEHMET ALİ

GÜMÜŞ

YÜKSEK

AVUKAT

4

EMRAH

KARAÇAY

YÜKSEK

DİŞ HEKİMİ

5

HASAN

AŞKAR

YÜKSEK

ARKEOLOG

6

NURCAN

ÖRDEK

YÜKSEK

İŞLETME

7

CANSU

DALOĞLU

ORTA

ÖĞRENCİ

8

BARIŞ

DAĞ

YÜKSEK

AVUKAT

9

ABDULHAMİT

YAYAR

ORTA

İŞÇİ

10

HÜSEYİN

AKGÖL

YÜKSEK

ÖNLİSANS

11

ÖZLEM

PARLAK

ORTA

LİSE

YENİLİK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

HÜSEYİN YUNUS

YÜKLER

YÜKSEK

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

2

SÜLEYMAN

ÇAM

İLK

MUHASEBE

3

HALİL İBRAHİM

İNANÇ

YÜKSEK

SERBEST

4

SEDAT

ÖZCAN

YÜKSEK

SERBEST

5

AYŞE

SOLMAZ

YÜKSEK

MALİYE

6

MELİH BURHAN

YALDI RAN

ORTA

SERBEST

7

YUSUF

İÇMEN

ORTA

SERBEST

8

YUSUF

SOLMAZ

ORTA

SERBEST

9

İBRAHİM

KURUCUDAL

ORTA

MUHASEBE

10

EROL

SARI KAYA

ORTA

SERBEST

11

KEZBAN

YILDIRIM

İLK

EV HANIMI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

BEDİ

GENÇ

İLK

İŞÇİ

2

SAHİNAZ

AKTAŞ

İLK

ÇİFTÇİ

3

METİN

BAKIMCI

YÜKSEK

İKTİSATÇI

4

SELMA

GÜMÜŞ

YÜKSEK

İKTİSATÇI

5

SEZGİN

REYHANOĞLU

ORTA

İŞÇİ

6

MAHMUT

GÜMÜŞ

İLK

İŞÇİ

7

TÜRKAY

AKTAŞ

İLK

ÇİFTÇİ

8

ÜNAL

TERTEMİZ

İLK

İŞÇİ

9

İSMAİL

ORHAN

İLK

İŞÇİ

10

SALİH

ARSLAN

İLK

İŞÇİ

11

DEVRİM

SATI

İLK

İŞÇİ

VATAN PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ZERRİN

ÖZTÜRK

YÜKSEK

AVUKAT

2

SADIK

KARAKAŞ

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

3

ALİ ERDEM

KÖZ

YÜKSEK

GAZETECİ

4

ALİ

BAŞKUT

YÜKSEK

EMEKLİ ÖĞRETMEN

5

GÖNÜL

GÖKKAN KURTUL

ORTA

ESNAF

6

ALİ KAN

UÇAR

YÜKSEK

GAZETECİ

7

BEŞİR

BAYSOY

ORTA

ESNAF

8

MUSTAFA

BEBEK

ORTA

İŞÇİ

9

ŞEBNEM

DİLŞEN

YÜKSEK

SOSYOLOG

10

İSMAİL HIFZI

COŞKUNER

ORTA

EMEKLİ

11

İLHAN

DİLŞEN

YÜKSEK

EMEKLİ ASTSUBAY

GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

İBRAHİM

ATEŞER

ORTA

SANATÇI

2

NUR SEDA

ASLAN

ORTA

İŞ İNSANI

3

MUSTAFA

ATEŞER

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

4

İDRİS

TÜRKMEN

ORTA

İŞ İNSANI

5

MELİSANUR

ATEŞER

YÜKSEK

ÖĞRENCİ

6

SEVİDE

AROĞLU

ORTA

İŞ İNSANI

7

KOKSAL

AKKAYA

İLK

İŞ İNSANI

8

MELİH

KARABALİ

ORTA

İŞ İNSANI

9

MURAT

ŞİLKAN

YÜKSEK

İŞ İNSANI

10

ERCAN

KESEN

ORTA

İŞ İNSANI

11

ABDURRAHMAN

KOMİ

ORTA

İŞ İNSANI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

MEHMET

GÜZELMANSUR

YÜKSEK

YÜKSEK MAKINA MÜHENDİSİ

2

NERMİN

YILDIRIM KARA

YÜKSEK

MALİ MÜŞAVİR

3

SERVET

MULLAOĞLU

YÜKSEK

AVUKAT

4

NECMETTİN

ÇALIŞKAN

YÜKSEK

İLAHİYATÇI

5

HİKMET

HATUNOĞLU

YÜKSEK

ÇİFTÇİ, İŞ İNSANI

6

MUSTAFA

YÜKSEK

YÜKSEK

AKADEMİSYEN

7

GÖKHAN

ÖZER

YÜKSEK

ÇİTÇİ

8

BEKİR

ATAHAN

YÜKSEK

AVUKAT

9

CEMİYET

KIŞLIOĞLU

YÜKSEK

SERBEST

10

TAMER

APİŞ

YÜKSEK

NAKLİYE

11

FİLİZ

HAKSÖZ

YÜKSEK

AVUKAT

İYİ PARTİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ADNAN ŞEFİK

ÇİRKİN

ORTA

DİĞER

2

GÖKHAN

ZAN

ORTA

SPOR ADAMI

3

GÜLÜMSER

CEYLAN KÖLE

YÜKSEK

AVUKAT

4

SARPER

DAVUT

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

İLYAS

UYGUR

YÜKSEK

MÜŞAVİR

6

MEHMET OĞUZ

TURAN

YÜKSEK

VETERİNER

7

AYLİN ANIL

ARSLAN

YÜKSEK

DOKTOR

8

OSMAN

AĞCA

YÜKSEK

E.ASKER

9

ÇAĞATAY

KARAMANOĞLU

YÜKSEK

İŞ ADAMI

10

MUHAMMET MUSTAFA

BALCI

YÜKSEK

MÜHENDİS

11

TUNA EBRU

ÖZDEMİR

ORTA

SERBEST MESLEK

ZAFER PARTİSİ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

ALİ

ATVUR

YÜKSEK

ZİRAAT MÜHENDİSİ

2

SUPHİ

YILDIZ

ORTA

ECZACI KALFASI

3

SONER

GÜNEY

ORTA

SENDİKA BAŞKANI

4

MİNEHAN

AKCAN

YÜKSEK

MÜHENDİS

5

ŞEVVAL GÖKŞİN

ATATAŞ

ORTA

GÜZELLİK UZMANI

6

AYHAN

BEKLER

YÜKSEK

MUHASEBECİ

7

SÜLEYMAN

SAVAŞIR

YÜKSEK

OTEL YÖNETİCİSİ

8

MEHMET FATİH

HANOĞLU

YÜKSEK

TÜRKOLOG

9

FATİH

ŞENGÜL

ORTA

EMEKLİ

10

MEHMET GÖKHAN

TÜRKMENOĞLU

YÜKSEK

ANTROPOLOG

11

AYTEN

SEMERCİ

ORTA

MUHASEBECİ

BAĞIMSIZ

S. NO

ADI

SOYADI

ÖĞRENİM

MESLEĞİ

1

AHMET

DOLĞUN

YÜKSEK

HATAY BÜYÜKŞEHİR DAİRE BAŞKANI

2

NECAT

ORHAN

YÜKSEK

ÖĞRETİM ÜYESİ VE GAZETECİ

3

CAHİT

AŞKAR

ORTA

GAZETECİ

(Sürecek)

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Güncel

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