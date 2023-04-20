YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (10)

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin aday listesi yayımlandı.
Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:
GAZİANTEP İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CUMA
|NACAR
|YÜKSEK
|HUKUKÇU
|2
|MEHMET
|ÇETİNER
|YÜKSEK
|MÜTEAHHİT
|3
|ALİ GALİP
|EMRULLAH
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|SIDDIK
|ÇAKIROĞLU
|YÜKSEK
|DİYETİSYEN
|5
|LEYLA
|KARAKAYA
|YÜKSEK
|HEMŞİRE
|6
|MUHAMMET BEKİR
|İNCEARIK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|ÖMER
|YILDIRIM
|İLK
|SERBEST
|8
|MEHMET ŞENOL
|KÖYLÜ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|HAMZA
|TOPUZ
|ORTA
|SERBEST
|10
|HALİL
|ÇILDIR
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|ASIM
|BARIK
|YÜKSEK
|SERBEST
|12
|ŞIHTAHİR
|TAŞDELEN
|ORTA
|SERBEST
|13
|SABAHADDİN
|KARAKUŞ
|YÜKSEK
|SERBEST
|14
|AYŞE
|DEMİR
|ORTA
|SERBEST
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SAİT
|DURAN
|İLK
|İŞÇİ
|2
|MAHMUT
|GÖREN
|İLK
|İŞÇİ
|3
|MEHMET
|DURAN
|İLK
|İŞÇİ
|4
|GÜLŞEN
|CANKARA
|ORTA
|EV KADINI
|5
|İSMAİL
|CANKARA
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|VAKKAS
|CANKARA
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|MÜSLÜM
|BARIŞ
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|8
|FATMA
|YENER
|İLK
|EV KADINI
|9
|BARAN
|KORUCU
|İLK
|İŞÇİ
|10
|İBRAHİM
|KAPKARA
|ORTA
|ESNAF
|11
|ABDULLAH
|ALTIPARMAK
|İLK
|İŞÇİ
|12
|MUSTAFA
|KARAMAN
|İLK
|İŞÇİ
|13
|SULTAN
|İLASLAN
|İLK
|İŞÇİ
|14
|MURAT
|KOKSAL
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SUAT
|AYAZ
|ORTA
|ESNAF
|2
|BARIŞ
|FIRAT
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|3
|HAYRİ
|KIRICI
|ORTA
|ESNAF
|4
|AYSEL
|KAHRAMAN
|ORTA
|EV KADINI
|5
|DENİZ
|KAHRAMAN
|ORTA
|AŞÇI
|6
|EREN
|LADİKLİ
|YÜKSEK
|SOSYAL HİZMET UZMANI
|7
|HAFİZE
|KAZCI
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|8
|AHMET
|KAYA
|YÜKSEK
|JEOLOJİ MÜHENDİSİ
|9
|SERHAN
|ERKANLI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|10
|ALİ KADİR
|OĞUZ
|YÜKSEK
|İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
|11
|SELDA
|ÖZDEMİR
|ORTA
|MUHASEBE İŞÇİSİ
|12
|ALPER
|SOLAK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|ÖZLEM
|OLGEÇ
|ORTA
|EV KADINI
|14
|NADİR
|YAVUZKAN
|YÜKSEK
|FİZİKÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SİBEL
|ALTINTAŞ
|İLK
|ESNAF
|2
|MEHMET
|ALTINTAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|ALİ
|TUTUŞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|SİNEM
|KOTAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|HÜSEYİN KAAN
|ERDOĞAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|6
|MEHMET
|EYNALLI
|ORTA
|EMEKLİ
|7
|AHMET
|KARABIYIK
|YÜKSEK
|PSİKOLOG
|8
|HÜNERMENT
|BORAL
|YÜKSEK
|FİZYOTERAPİST
|9
|RENAS
|DEMİR
|İLK
|ÖĞRENCİ
|10
|MİRHAT
|BORAL
|İLK
|ÖĞRENCİ
|11
|PEMBE
|TÜRKEN
|ORTA
|SAĞLIK EMEKÇİSİ
|12
|MEHMET
|GÖKTEPE
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|13
|OZAN
|OVALI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|DENİZ
|CANPOLAT
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|KAVAK
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|MEHMET
|BALKAYA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|AHMET
|GÜNLER
|ORTA
|İŞVEREN
|4
|YAREN
|KAYLAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|ÖNDER
|İNAL
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|6
|MAHMUT DERMAN
|TUTAR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|7
|ALİ EREN
|KARADAĞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|8
|HULKİ UMUT
|DEMİR
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|HASAN
|DUMAN
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|EREN
|HASÖZ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|11
|MAHMUT
|YAYNIK
|İLK
|EMEKLİ
|12
|SİNAN
|ÇURMAN
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|13
|OĞUZHAN
|DAVARCI
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|14
|NEVZAT
|ÖZBEY
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KORAY
|KURT
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|CEVDET
|GÜDÜCÜ
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|GÜLCAN
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST
|4
|ALİCAN
|DOĞAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|İLKNUR
|KIRBAÇ
|ORTA
|EV HANIMI
|6
|MEHMET İLKER
|ORAK
|ORTA
|SERBEST
|7
|EDA
|AKÇALI
|ORTA
|YAKIN KORUMA
|8
|ONUR
|YETİM
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|ŞAHİN
|KOÇAK
|ORTA
|SERBEST
|10
|SERGEN
|ŞAHİN
|ORTA
|SERBEST
|11
|İBRAHİM
|YEMEZ
|ORTA
|SERBEST
|12
|MUHAMMET ALPER
|ESER
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|13
|AHMET
|YUNUSOĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|OKTAY
|KIZILDAĞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ORHAN
|KIZILASLAN
|ORTA
|GAZETECİ
|2
|METİN
|DEMİRÇUBUK
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|RECEP
|TUNCER
|ORTA
|ESNAF
|4
|ELVAN
|ARKAN
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|AHMET UĞUR
|BALOĞLU
|İLK
|ESNAF
|6
|HAMZA
|ELBEYLİ
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|MUZAFFER
|BOZGEYİK
|ORTA
|İŞADAMI
|8
|FARUK
|GÖKBULUT
|ORTA
|EMLAKÇI
|9
|ÖMER
|DOĞAN
|ORTA
|ESNAF
|10
|MUSTAFA
|YALÇIN KAYA
|ORTA
|EMEKLİ
|11
|BURHAN
|ÇAKABEYLİ
|ORTA
|SERBEST
|12
|ALİ BEKİR
|EKİZ
|ORTA
|MUHASEBE
|13
|MURAT
|GÜLGÜN
|İLK
|EMEKLİ
|14
|YUNUS EMRE
|KAYA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULHAMİT
|GÜL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MEHMET EYÜP
|ÖZKEÇECİ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|3
|ALİ
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI
|4
|DERYA
|BAKBAK
|YÜKSEK
|MİMARLIK ÖĞRETİM ÜYESİ
|5
|MESUT
|BOZATLI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|ŞAHZADE
|DEMİR
|YÜKSEK
|SERBEST
|7
|İRFAN
|ÇELİKASLAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|BÜNYAMİN
|BOZGEYİK
|YÜKSEK
|DİĞER ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
|9
|FERAY
|YILMAZ
|YÜKSEK
|MİMAR
|10
|MUHAMMED HAKAN
|TANRIÖVER
|YÜKSEK
|YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
|11
|HASAN
|TEKE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|12
|ABDULLAH
|DURDU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|13
|CUMA
|REYHAN
|YÜKSEK
|GÖZLÜKÇÜ-OPTİK
|14
|ABDULLAH
|KORKMAZ
|YÜKSEK
|BİLGİ VE BELGE YÖNETİCİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞÜKRÜ
|YILMAZ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|NURETTİN
|ÖZKAYA
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|SEDAT
|YILDIZ
|ORTA
|ESNAF
|4
|ESRA
|ALATİ
|ORTA
|EV HANIMI
|5
|MEHMET
|ÖS
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|6
|MEHMET
|AKGÜL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|MEHMET FATİH
|BORSÖKEN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|8
|MÜKERREM MUSTAFA
|BİLİCİ
|YÜKSEK
|TÜCCAR
|9
|FARUK SONER
|ATAŞ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|10
|İRFAN
|DEMİRHAN
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|11
|SUAT
|BOZKURT
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|12
|ERKAN
|SÜZERER
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|ÖMER
|ATILĞAN
|İLK
|ESNAF
|14
|MEHMET COŞKUN
|KAYA
|İLK
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SERMET
|ATAY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MUSTAFA
|BOZGEYİK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|ALİ MUHİTTİN
|TAŞDOĞAN
|YÜKSEK
|TIP DOKTORU
|4
|MAHMUT CÜNEYT
|GÖZ
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|5
|ABDULLAH
|ŞAŞUŞAĞI
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜTEAHHİTİ
|6
|ELİF ASLI
|ERCİHAN
|YÜKSEK
|GIDA MÜHENDİSİ
|7
|AYŞEGÜL
|KÖROĞLU
|YÜKSEK
|HEMŞİRE
|8
|ENDER
|ÖZKARSLIGİL
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|RAMAZAN
|YILDIZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|FATİH
|YUNUS
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|11
|FAHRİ
|ÇEVİK
|ORTA
|ESNAF
|12
|GÜRKAN
|KIRAÇ
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|13
|AHMET DURMUŞ
|YILMAZ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|14
|ALPASLAN
|SAVAŞ
|ORTA
|GRAFİKER
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEVDA
|KARACA DEMİR
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|MURAT
|SARISAÇ
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|3
|SONGÜL
|KOÇDAĞ
|ORTA
|SİYASETÇİ
|4
|MUSA
|AYDIN
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|5
|DİLAN
|GÜLER
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|KAHRAMAN
|ÇİÇEK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|FATMA
|BAYINDIR ÖZGÜR
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|8
|ABDULLAH
|GÖZEN
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|9
|AYSİMA MİHRİBAN MEHTAP
|ARSLAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|EDHEM
|ÜNAL
|ORTA
|SERBEST
|11
|ELİF
|YALÇIN
|ORTA
|İŞÇİ
|12
|YILMAZ
|AÇAN
|ORTA
|İŞÇİ
|13
|SİNEM
|ERENER BALLAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|14
|MUHAMMED SAİD
|GÖRGÜN
|ORTA
|İŞÇİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|ERDOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|2
|ZEYNEP
|ERKAHRAMAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|HÜSAMETTİN
|KİLİNÇ
|ORTA
|SERBEST
|4
|MUHAMMET EMİR
|KİLİNÇ
|ORTA
|SERBEST
|5
|CUMA
|CANÇELİK
|ORTA
|SERBEST
|6
|MİHRİBAN
|KANAT
|ORTA
|SERBEST
|7
|ÖMER
|KİLİNÇ
|ORTA
|SERBEST
|8
|BEYZANUR
|ÖZDİL
|YÜKSEK
|SERBEST
|9
|AHMET TURAN
|ERDOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|10
|TURGUT
|ERGÜN
|İLK
|SERBEST
|11
|SEMA NUR
|ERKAHRAMAN
|ORTA
|SERBEST
|12
|YUSUF
|DOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|13
|EMİNE
|İLHAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|14
|ORHAN
|BEYAZOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VAKIF
|DEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|MUSTAFA YUNUS
|İYİYAPICI
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|İSMAİL MESUT
|KARA
|İLK
|SERBEST MESLEK
|4
|İHSAN
|YILMAZ
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|5
|MEHMET
|ÖZTÜRK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|MUSTAFA
|BÜYÜKUNCU
|YÜKSEK
|MİMAR
|7
|MUSTAFA
|KAPLAN
|İLK
|İŞ İNSANI
|8
|SELİM
|ERİKÇİ
|ORTA
|EMEKLİ
|9
|HASAN
|TOSUN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|MEHMET
|DALGACI
|İLK
|SANAYİCİ
|11
|AYŞE DENİZ
|OKTAY
|ORTA
|EMEKLİ
|12
|İSMAİL
|BARAK
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|13
|AYDIN
|YILMAZ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|14
|CELAL
|DEMİRPENÇE
|ORTA
|İŞ İNSANI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CEVDET
|SOLMAZ
|İLK
|HAFRİYATÇI
|2
|E RAY
|YILDIRIM
|ORTA
|SERBEST
|3
|FİLİZ
|GÜNAY
|ORTA
|KATİP
|4
|MEHMET HANİFİ
|ÖZTOPRAK
|ORTA
|ESNAF
|5
|HÜSEYİN
|BULUT
|ORTA
|SERBEST
|6
|SEVİNÇ
|KARACABAĞ
|ORTA
|ESNAF
|7
|OSMAN
|ARSLAN
|İLK
|ELEKTRİKÇİ
|8
|HİLMİ
|YILDIRIM
|İLK
|SERBEST
|9
|MEHMET
|ÇEVİK
|İLK
|SERBEST
|10
|ŞÜKRÜ
|KARADANA
|ORTA
|OTOMOTİV
|11
|SEVCAN
|POLAT
|ORTA
|SERBEST
|12
|HAKAN
|ÖZDEMİR
|İLK
|SERBEST
|13
|FAZLI
|KAPLAN
|ORTA
|SERBEST
|14
|DURAN
|TOKDEMİR
|İLK
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|DENİZ
|KORKMAZ
|İLK
|İŞÇİ
|2
|VELİ
|TAŞKIN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|HATİCE GÜL
|ESMER
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|DİLEK
|KORKMAZ
|İLK
|İŞÇİ
|5
|MESUT
|KÜÇÜKOSMANOĞLU
|YÜKSEK
|ECZACI
|6
|RAMAZAN
|DEMİRCAN
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|MEHMET
|YÜCE
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|YILMAZ
|AVCI
|İLK
|İŞÇİ
|9
|MEHMET
|ERLALE
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|HALİL
|MAŞA
|İLK
|İŞÇİ
|11
|ZEKİ
|YILDIRIM
|İLK
|İŞÇİ
|12
|ALİ
|DEMİR
|İLK
|İŞÇİ
|13
|HURŞİT
|TÜRKKAN
|İLK
|İŞÇİ
|14
|ERKAN
|SARIOĞLU
|İLK
|İŞÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ÇAVUŞ
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|2
|AYDIN
|ORHAN
|İLK
|ESNAF
|3
|MEHMET EMİN
|SEVER
|İLK
|ESNAF
|4
|ADNAN
|BOZKIROĞLU
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|5
|AYŞE
|KAYA
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|6
|İLAYDA
|BİLİR
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|VAKIF
|ORHAN
|ORTA
|MUHASEBECİ
|8
|BUSE
|ÇAVUŞ
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|AYDIN
|TAŞKESEN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|10
|AHMET FAZIL
|UĞUR
|ORTA
|GAZETECİ
|11
|MEHMET LEVENT
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|KABZIMAL
|12
|MİKAİL
|PÜRÇEK
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|13
|MEHMET ALİ
|COŞGUN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|14
|İCLAL
|TATAR
|ORTA
|EMEKLİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATMA BİNAY
|ABACI
|YÜKSEK
|VETERİNER HEKİM
|2
|YUSUF
|GÖREN
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|3
|SİNAN
|BÜYÜKHATİPOĞLU
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|4
|AYŞE
|BAKIŞGAN
|ORTA
|EV HANIMI
|5
|CUMA
|DAL
|ORTA
|EMEKLİ
|6
|MUSTAFA
|GÖKÇAYIR
|YÜKSEK
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|7
|HÜSEYİN
|KOZAN
|ORTA
|TERZİ
|8
|MUSTAFA
|ASEFLER
|ORTA
|EMEKLİ
|9
|IŞIKGÜN
|AKFIRAT
|YÜKSEK
|FELSEFECİ
|10
|OĞUZ
|POLATBİLEK
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|11
|İLKNUR
|YILDIRIM
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|12
|ADNAN
|ÇELİK
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|13
|ŞABAN CAN
|GİRGİN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|14
|KUBİLAY
|ÇELİK
|YÜKSEK
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KADİR
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ABDULKADİR
|ERDİL
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|İBRAHİM
|KÜÇÜKKOÇ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|HÜSEYİN
|AKDOĞAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|SEDA
|DURNA
|ORTA
|İŞ İNSANI
|6
|RAMAZAN
|KALLİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|MUHAMMED SABRİ
|TAŞDİREK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|EMİRHAN
|KANAT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|TEKİN
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|10
|ŞEYHMUS
|CANPOLAT
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|AHMET
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|12
|BEKİR
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|13
|VELİ
|KESKİN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|14
|MURAT
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HASAN
|ÖZTÜRKMEN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|MELİH
|MERİÇ
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|3
|ERTUĞRUL
|KAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|REİS
|REİSOĞLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|ADİLE MERVE
|ALTINBAŞ YILMAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|ERDAL
|GEÇİT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|7
|SELİM
|KARAHAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|8
|MÜSLÜM
|ŞAHİNSOY
|ORTA
|HUKUK ÖĞRENCİSİ
|9
|HASAN
|GÜR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|MEHMET
|İSLAM
|YÜKSEK
|ARKEOLOG
|11
|AHMET İDRİS
|İNAL
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|12
|FATMA MÜGE
|DÜŞÜN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|13
|GÖKHAN
|ÇELİKTÜRK
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|14
|VİJDAN
|AKTAŞ
|YÜKSEK
|YÜKSEK MİMAR
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET MUSTAFA
|GÜRBAN
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|MEHMET
|AY
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|3
|MEHMET
|ÖZBERK
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|4
|MEDİNE i LAY
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|HALİL
|KİLİNÇ
|ORTA
|İŞ ADAMI
|6
|MEHMET MURAT
|YAPRAK
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|7
|MESUT
|NİZİPLİOĞLU
|YÜKSEK
|MÜŞAVİR
|8
|SEMA
|ALBAYRAM
|YÜKSEK
|İŞ KADINI
|9
|MEHMET ALİ
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ ADAMI
|10
|TİBET
|EKİNCİ
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|11
|OKTAY
|İYİSARAÇ
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|12
|NERMİN
|TUZCU
|ORTA
|İŞ KADINI
|13
|HASAN
|ALPDOĞAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|14
|ABUBEKİR
|TEK
|ORTA
|İŞ ADAMI
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|COŞKUN
|GÜLER
|İLK
|ESNAF
|2
|MUHİDDİN
|ÖZTÜRKMEN
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|2ERAFETTİN
|YILDIRIM
|İLK
|SERBEST
|4
|İHSAN
|KAYA
|İLK
|SERBEST
|5
|MEHMET KEMAL
|TAŞKIN
|ORTA
|SERBEST
|6
|HALİL
|EKER
|YÜKSEK
|ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
|7
|COŞKUN CAN
|GÜLER
|ORTA
|SERBEST
|8
|ÖKKEŞ
|GÜLER
|ORTA
|SERBEST
|9
|MURAT
|ALPAYDIN
|İLK
|SERBEST
|10
|GÜLTEN
|ÖZTÜRKMEN
|ORTA
|EV HANIMI
|11
|ADALET
|ÇİÇEK
|ORTA
|SERBEST
|12
|HASAN HÜSEYİN
|ÖZÇELİK
|ORTA
|SERBEST
|13
|ESRA
|EKER
|ORTA
|SERBEST
|14
|ABDULKADİR
|AKPOLAT
|İLK
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÜMİT
|ÖZDAĞ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|2
|MEHMET
|PAMUK
|ORTA
|TÜCCAR
|3
|ALP
|KAYA
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|ALAİTTİN
|ÇAKMAK
|İLK
|TÜCCAR
|5
|GİZEM BÜŞRA
|BİLGİÇ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|6
|ALEV
|AKDEMİR BEKEM
|YÜKSEK
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
|7
|ERMAN
|EBÇEM
|YÜKSEK
|HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ
|8
|ERHAN
|SUCU
|ORTA
|GAYRİMENKUL UZMANI
|9
|RABİA
|SEÇKİN
|ORTA
|EV HANIMI
|10
|İBRAHİM
|AVCI
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|ÖMER BUĞRA
|BAKIR
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|12
|MURAT
|KARAKURT
|YÜKSEK
|ORMAN İŞLERİ
|13
|EROL
|TÜRK
|ORTA
|KUYUMCU
|14
|UĞUR
|AKGÜL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|KARAYILAN
|YÜKSEK
|MAKİNE MÜHENDİSİ
|2
|ALİ
|AKSOY
|ORTA
|TESİSATÇI
|3
|ÖMER
|KESKİN
|YÜKSEK
|KAMU PERSONELİ
GİRESUN İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAŞAR
|ÇAKIR
|ORTA
|ELEKTRİK USTASI
|2
|MUSTAFA
|İNCEKARA
|ORTA
|TEKNİSYEN
|3
|ABDULLAH
|SARI
|ORTA
|MUHASEBECİ
|4
|DAVUT
|DURMAZ
|İLK
|ESNAF
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SULTAN
|GÖKÇE
|İLK
|SERBEST/ÖZEL
|2
|CEMİL CEM
|KAHRAMAN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|RAMAZAN
|DEMİR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|LEZGİN
|KAHRAMAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ HAMDİ
|SAVAŞ
|YÜKSEK
|İNŞAAT TEKNİKERİ
|2
|GÜNAY
|BAŞKAN
|YÜKSEK
|EV KADINI
|3
|MUZAFFER EREN
|ÖZ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|ARZU
|YEŞİL
|ORTA
|EV KADINI
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AKIN
|GÜÇLÜ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|MEHMET ALİ
|BASA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|3
|MEMNUNE SERPİL
|YAMAN
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|4
|YEŞİM
|ÇAKAR
|ORTA
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÖMÜR
|MUTLU
|ORTA
|İŞSİZ
|2
|SÜLEYMAN
|TOPAL
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|3
|ASLAN
|KARACA
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|4
|KASIM
|DİZDAR
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VEHBİ
|GÜVEN
|ORTA
|EMEKLİ
|2
|YUNİS
|TÜRK
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|ERKAN
|ŞENEL
|İLK
|KUAFÖR
|4
|HİRA
|TUNAHAN
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATİH
|ÇOLAKOĞLU
|ORTA
|İŞLETMECİ
|2
|TUFAN
|GEÇER
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|3
|TAYGUN
|KARAMAN
|İLK
|EMEKLİ
|4
|DİLEK
|TURAN
|İLK
|EV HANIMI
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NAZIM
|ELMAS
|YÜKSEK
|EĞİTİM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|2
|ALİ
|TEMÜR
|YÜKSEK
|METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ
|3
|TOLGA
|ERENER
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|BERRİN
|AYDIN
|YÜKSEK
|YÖNETİCİ (PERAKENDE TİCARET)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KAHRAMAN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|2
|SERKAN
|OKTAY
|YÜKSEK
|ECZACI
|3
|EŞREF
|BEKDEMİR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|4
|AKİF
|ALTUN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ERTUĞRUL GAZİ
|KONAL
|YÜKSEK
|ŞEHİR PLANCISI
|2
|FATİH
|MEŞE
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|HAMİ
|PEKDEMİR
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|SALİH
|TÜRK
|ORTA
|VERİ HAZIRLAMA
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RAMAZAN
|DOĞRU
|YÜKSEK
|ÇİNİCİ
|2
|BEKİR
|YILMAZ
|ORTA
|SİYASETÇİ
|3
|SANEM DENİZ
|KURAL
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|BÜLENT
|UZUN
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NİHAL
|MEMİŞ DİZDAR
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|ÖMÜR
|HAKYEMEZ
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|3
|FIRAT
|KURTAL
|YÜKSEK
|KİMYAGER
|4
|NESLİHAN
|ÖZAL
|YÜKSEK
|SMMM
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|METE
|KÖROĞLU
|ORTA
|SERBEST
|2
|HÜSEYİN
|ER
|ORTA
|ESNAF
|3
|SERCAN
|YILDIZ
|ORTA
|ELEKTRİKÇİ
|4
|ALEYNA
|ŞIK
|ORTA
|MUHASEBE
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NAZİFE
|ERDEMCİ
|İLK
|İŞÇİ
|2
|MUHARREM
|CAN
|ORTA
|TEKNİKER
|3
|ALPER HALUK
|DEDE
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|4
|İBRAHİM
|GENÇER
|İLK
|İŞÇİ
MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HAKAN
|TURAN
|ORTA
|GRAFİKER
|2
|UĞURCAN
|PALA
|ORTA
|GÜVENLİK
|3
|AHMET
|BAYRAKDAR
|YÜKSEK
|ELEKTRİK TEKNİKERİ
|4
|FATİH
|AKSU
|ORTA
|ERKEK BERBERİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN
|ÖZGÜREL
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|2
|AYŞE
|ÇOBANOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|3
|AHMET GÜRSOY
|KAYAALP
|YÜKSEK
|KIRTASİYECİ
|4
|İZZET ANIL
|IŞIK
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HANİFE
|YAVRU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|SEÇKİN
|İNAM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|TAHSİN MURAT
|AKTAŞ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|4
|MAHMUT
|CURA
|İLK
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ELVAN
|IŞIK GEZMİŞ
|YÜKSEK
|ECZACI SOSYOLOG
|2
|REŞAT NURİ
|ÖZDEMİR
|YÜKSEK
|ELEKTRİK MÜHENDİSİ
|3
|FİKRİ
|BİLGE
|YÜKSEK
|JEOFİZİK MÜHENDİSİ
|4
|HAKAN
|ADANIR
|ORTA
|SOSYAL GİRİŞİMCİ
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÜNZİLE
|YÜKSEL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|HAKAN
|BEKTAŞ
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|3
|KAYA
|YILDIZ
|YÜKSEK
|ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
|4
|MUSTAFA
|DİZDAR
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|KARAMAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|MUSTAFA
|AKDAĞ
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|PINAR
|AKSU
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|MEHMET
|MERTEP
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SEZAİ
|UZAL
|ORTA
|FOTOĞRAFÇI
|2
|ÇİĞDEM
|AKSU
|ORTA
|SERBEST
|3
|ONUR
|ŞAHİN
|YÜKSEK
|EMLAKÇI
|4
|MURAT
|BAYRAK
|YÜKSEK
|SERBEST
|BAĞIMSIZ
|S.NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ARİF
|SARI
|YÜKSEK
|ESNAF
GÜMÜŞHANE İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FEVZİ
|ÜLKER
|YÜKSEK
|MEMUR
|2
|YAŞAR
|ZENGİN
|YÜKSEK
|TEKNİK ELEMAN
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NÜSRETTİN
|ÇETİN
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|NEVZAT
|ASLAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|RABİA SULTAN
|ÇELİKBAŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|2
|NECİP
|KARATAŞ
|YÜKSEK
|BİLGİ İŞLEMCİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALEV
|DOĞAN
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|ERDAL
|YAŞA
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VİLDAN ZUHAL
|KILINÇOĞLU
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|GÖKAY
|GÜMÜŞ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HİKMET CAN
|AKDAĞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ADEM
|KOÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KEMAL
|ÜÇÜNCÜ
|ORTA
|TELEKOMİNİKASYON
|2
|BUKET
|KAYA
|YÜKSEK
|SERBEST
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|CELALETTİN
|KÖSE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ÜNAL
|YILMAZ
|ORTA
|YÖNETİCİ (ULAŞIM İŞLERİ)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZİYA
|NAS
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|ADEM
|UTKU
|YÜKSEK
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSA
|KÜÇÜK
|ORTA
|MÜTEAHHİT
|2
|BİROL
|TUĞLU
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ELİF
|ÇİFTÇİ
|ORTA
|EV KADINI
|2
|NEHİR
|SEVİM
|YÜKSEK
|BİYOLOG
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BAHADIR
|YAVUZ
|İLK
|SİGORTACI
|2
|ÖZLEM
|DOĞAN
|ORTA
|İŞÇİ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÜMİT
|ÖZTÜRK
|ORTA
|SERBEST
|2
|HAKAN
|ARSLAN
|İLK
|SERBEST
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BURAK
|ZENGİN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|ZEYNEP
|DAĞKUŞ
|ORTA
|EV HANIMI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUSUF
|KABAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|2
|İBRAHİM
|VURAL
|ORTA
|SERBEST
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YEŞİLAY
|AKARSU
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|MEHMET ŞÜKRÜ
|EROĞLU
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|MİLLİ YOL PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULKADİR
|DEMİR
|ORTA
|İŞ İNSANI
|2
|SELAHATTİN
|TARKAN
|İLK
|ESNAF
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUSTAFA
|ERDOĞAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ POLİS
|2
|EBRU GÜL
|MÜEZZİNOĞLU
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|GÜLAY
|EKREN
|İLK
|EMLAKÇI
|2
|SERDAR
|BOZKUŞ
|İLK
|İŞ İNSANI
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUZAFFER
|ALTIPARMAK
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2 BEDRİ
|AĞAÇ
|YÜKSEK
|E. ASKER
|ADALET PARTİSİ
|S. NO ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1 ZEYNEL ABİDİN
|ÇORLU
|İLK
|ÇİFTÇİ
|2 HAKAN
|AYDOĞAN
|ORTA
|SERBEST
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1 ŞEHMUS
|KOZANOĞLU
|ORTA
|ESNAF
|2 BERKANT
|DOĞAN
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1 UFUK
|ARSLAN
|YÜKSEK
|ESNAF
HAKKARİ İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
|MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MUHİTTİN
|ESER
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|ÖZCAN
|ŞENTÜRK
|İLK
|İŞ İNSANI
|3
|ÖMER
|EREĞİZ
|ORTA
|ESNAF
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEDENİ
|TOKUŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|MUSTAFA
|DEMİRDAŞ
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|NACİYE
|DOĞAN
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BAYKURT
|OLGEÇ
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|DAMLA
|AKYÜZ
|YÜKSEK
|İÇ MİMAR
|3
|AYDEMİR
|SERTBARUT
|ORTA
|EMEKLİ ASKER
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VOLKAN
|MAHİR
|ORTA
|İŞÇİ
|2
|YAYLA
|GÜLŞEN
|ORTA
|EV KADINI
|3
|HATİCE
|MESTANOĞLU
|YÜKSEK
|ESNAF
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|SOĞANCI
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|BORAN
|KARADELİ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|3
|CENGİZ
|SERİN
|ORTA
|İŞÇİ
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ÇERGEZ
|MERMİT
|İLK
|EMEKLİ
|2
|HETEM
|ÇAĞLIN
|YÜKSEK
|SERBEST
|3
|OKTAY
|KEPEZ
|ORTA
|SERBEST
|BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YAŞAR
|AKTAŞ
|ORTA
|TEKNİKER
|2
|AHMET
|KANAT
|ORTA
|SERBEST
|3
|ATİLLA
|AĞACANOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ABDULMUTTALİP
|ÖZBEK
|YÜKSEK
|İNŞAAT TEKNİKERİ
|2
|MEHMET
|BUDAK
|YÜKSEK
|BÜRO MEMURU (GENEL)
|3
|HİKMET
|YAŞAR
|YÜKSEK
|EĞİTİM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|ÖZER
|YÜKSEK
|ESNAF
|2
|ADNAN
|KAPLAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|3
|MURAT
|KARADENİZ
|YÜKSEK
|İLAHİYATÇI
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FATİH
|ÖZBEK
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|2
|MURAT
|TAŞYÜREK
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|ULAŞ
|ALBAYRAK
|YÜKSEK
|YAZILIMCI
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|VEZİR COŞKUN
|PARLAK
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|ÖZNUR
|BARTİN
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|3
|ONUR
|DÜŞÜNMEZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|ANAVATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUNUS
|DEMİR
|ORTA
|KORUCU
|2
|NEZAKET
|DEMİR
|ORTA
|EV HANIMI
|3
|ESEN
|BİLİN
|ORTA
|EV HANIMI
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BÜLENT
|İLCİ
|YÜKSEK
|OTO SATIŞ
|2
|ALAETTİN
|ÇİÇEK
|İLK
|SERBEST
|3
|MEHMET
|BOZKURT
|YÜKSEK
|TEKNİKER
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SONGÜL
|ŞİMŞEK
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|2
|ZEYNEP
|KOÇ
|İLK
|İŞÇİ
|3
|MAHSUN
|DELEK
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BİLAL
|GÜRBÜZ
|YÜKSEK
|ÇALIŞMA EKONOMİSTİ
|2
|NİHAL
|GÜNDOĞAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|CEMRE NİLSU
|ÇATAKOĞLU
|ORTA
|ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL
|EFNAN
|ORTA
|ESNAF
|2
|SERDAR
|YILDIRIM
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|HARUN
|FİLİK
|YÜKSEK
|TIBBİ TEKNİKER
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NAZIM
|DEMİR
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|2
|ADNAN
|HATİPOĞLU
|YÜKSEK
|EKONOMİST
|3
|SABIR
|DİRİ
|ORTA
|TİCARET
|ADALET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|EMRAH
|ÇİÇEK
|ORTA
|SERBEST
|2
|AHMET CEMİL
|EKEN
|İLK
|EMEKLİ
|3
|VEDAT
|ÇOBANOĞLU
|ORTA
|SERBEST
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ESAT
|CANAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
HATAY İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ
MİLLET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|SÜLEYMAN
|BAŞAR
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|2
|MEHMET
|ŞEN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|3
|ZEKİYE
|NACAR
|ORTA
|SERBEST
|4
|HAVANE
|YÜKSEL
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|AYŞE
|İNCE
|ORTA
|SERBEST
|6
|MUSTAFA
|YILDIZ
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|7
|KUDRET
|ÖZDEMİR
|ORTA
|ESNAF
|8
|SALİH
|KARA
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|9
|HİKMET
|CANDAN
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|10
|PERİHAN
|MISRAL
|İLK
|SERBEST
|11
|HASAN
|TALAS
|YÜKSEK
|ESNAF
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FAZİLET
|ÇULHA
|YÜKSEK
|EMEKLİ
|2
|RIDVAN
|ARANCAK
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|MUSTAFA
|ÇELİK
|ORTA
|İŞÇİ
|4
|MEHMET
|TOKACI
|ORTA
|İŞÇİ
|5
|ABDULLAH
|BASUT
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|KEMAL
|DOĞAN
|İLK
|EMEKLİ
|7
|FUAT
|KARA
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|8
|ADNAN
|KARAGÖZ
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|BERİVAN
|KART
|ORTA
|SERBEST/ÖZEL
|10
|MEHMET
|AYDEMİR
|ORTA
|İŞÇİ
|11
|ADALET
|ÇİÇEK
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İSMAİL
|TEKTAŞ
|İLK
|KASAP
|2
|MEHMET
|ALVANOĞLU
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|3
|İSMAİL
|NERGÜZ
|YÜKSEK
|TERCÜMAN
|4
|ALİ
|KİRACI
|ORTA
|ESNAF
|5
|MEHMET
|ÖZTÜRK
|ORTA
|ŞOFÖR
|6
|BELGİN
|ALKAN
|ORTA
|ECZACI KALFASI
|7
|HASAN
|ŞİRİN
|ORTA
|SABUNCU
|8
|MELİSA
|YENİOCAK
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|DENİZ
|MENGÜLLÜOĞLU
|YÜKSEK
|GASTRONOMİ UZMANI
|10
|ALİ
|ÖZENİR
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|11
|ÖZGE
|BAŞTÜRK
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|NURAY
|YENİL
|YÜKSEK
|FİZYOTERAPİST
|2
|ALİ
|ÖZTUTAN
|ORTA
|İŞÇİ
|3
|TİLBESU
|ASLANPAY
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|4
|ABDULLAH
|TUTUŞ
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|5
|UĞUR
|ERTAŞ
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|6
|SERDAR
|DOĞAN
|ORTA
|İŞÇİ
|7
|AHMET
|YORGAN
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|MAKSUT
|KAMİT
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|9
|MERYEM İPEK
|ERTAŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|10
|CUMHUR TAMER
|TAŞÇI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|11
|SÜLEYMAN
|KESKİN
|İLK
|İŞÇİ
|SOL PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|FERAY
|AYTEKİN AYDOĞAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|2
|SERBAY
|MANSUROĞLU
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|3
|AHMET
|GÜNEŞ
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|4
|MİRAY
|PAYASLI
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|5
|ALİ İHSAN
|KÖSE
|ORTA
|ESNAF
|6
|AŞKIN DEVRİM
|DÖNMEZER
|ORTA
|İŞSİZ
|7
|MUHAMMED
|DOĞUHAN
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|CAN
|ÇİÇEK
|İLK
|İŞÇİ
|9
|ALİ
|KARA
|ORTA
|ŞOFÖR
|10
|DENİZ
|BULUNMAZ
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|11
|LEVENT
|HEKİM
|YÜKSEK
|İŞÇİ
|GENÇ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADNAN
|ÇEVİK
|ORTA
|SERBEST
|2
|MEHMET
|UÇGAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|3
|YAHYA
|AYDIN
|ORTA
|OPTİSYEN
|4
|ADIGÜZEL
|ÖZER
|ORTA
|DÖKÜM OPERATÖRÜ
|5
|MURAT
|REYHANİOĞLU
|ORTA
|AŞÇI
|6
|AYHAN
|YARALI
|YÜKSEK
|SERBEST MESLEK
|7
|UMUT
|BATURALP
|ORTA
|DEMİR ÇELİK
|8
|ALİ
|CANLI
|YÜKSEK
|GAZ TESİSATÇISI
|9
|YUNUS
|KARASOY
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ
|10
|MEHMET YUSUF
|RUDVANOĞULLARI
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|11
|ANIL
|SAKAROĞLU
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|MEMLEKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|SORAR
|YÜKSEK
|DOKTOR
|2
|HÜSEYİN ATA
|KAŞGÖZ
|ORTA
|EMEKLİ
|3
|SERDAL
|ALKAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|4
|BİLGİN
|FIRINCIOĞULLARI
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|MÜNİR CEM
|DOLAPÇIOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|6
|ALİ ÖZGÜR
|ÖKSÜZAŞIKI
|ORTA
|SERBEST
|7
|REŞİT
|MİÇOOĞULLARI
|YÜKSEK
|SERBEST
|8
|ENES AYSAN
|DADICI
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|9
|OSMAN
|KÖĞÇE
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|AHMET BİRTAN
|DÖNMEZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|HAMZA
|TECİMEN
|ORTA
|SERBEST
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|ŞANVERDİ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|2
|AHMET
|KUŞAK
|YÜKSEK
|ESNAF
|3
|NAZMİ
|KIYMACI
|ORTA
|SAĞLIK M
|4
|MEHMET
|KURTUL
|İLK
|İŞ ADAMI
|5
|ALİ KEMAL
|GÜDER
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|ATNAN
|YETİŞ
|İLK
|EMEKLİ
|7
|CEMİL
|KARABACAK
|ORTA
|İŞÇİ
|8
|MUSTAFA
|DOLGUN
|İLK
|ESNAF
|9
|MAHMUT
|GÖK
|ORTA
|EMLAKÇI
|10
|MEHMET
|DEMİR
|ORTA
|ESNAF
|11
|MEHMET TUGAY
|TANIN
|ORTA
|YÖNETİCİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADEM
|YEŞİLDAL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|ABDULKADİR
|ÖZEL
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|HÜSEYİN
|YAYMAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
|4
|KEMAL
|KARAHAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|5
|ZEHRA
|EREN
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|6
|CENGİZ
|YILDIZ
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|7
|FİLİZ
|ÖZÇÖREKÇİ
|YÜKSEK
|TEKSTİL MÜHENDİSİ
|8
|AHMET ALPER
|SOYLU
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|9
|MEHMET HAKAN
|YILMAZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|HALİL ERSEN
|DOĞAN
|YÜKSEK
|GENEL MÜDÜR
|11
|NECMİDDİN
|ÇİTO
|YÜKSEK
|İŞLETMECİ (GENEL)
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|YUSUF
|METİN
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ
|2
|LATİF
|ÇELİK
|ORTA
|ESNAF
|3
|ABDULLAH
|YILDIZ
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|MUSTAFA
|AÇICI
|ORTA
|EMEKLİ
|5
|MEHMET
|DİNÇER
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|6
|MEHMET
|EZER
|İLK
|SERBEST
|7
|CUMALİ
|HELVACI
|YÜKSEK
|MUHASEBE
|8
|YAKUP
|DOĞRU
|ORTA
|ESNAF
|9
|ENİS
|HACIOSMANOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|10
|ÖMER
|YİĞİT
|YÜKSEK
|SERBEST
|11
|GÜRKAN
|AKBAŞ
|ORTA
|ESNAF
|MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|LÜTFİ
|KAŞIKÇI
|YÜKSEK
|İNŞAAT MÜHENDİSİ
|2
|İSMAİL
|BAŞAR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|3
|MEHMET
|BİLGİLİ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|HÜSEYİN
|ZAROĞLU
|ORTA
|ÇİFTÇİ
|5
|HÜSEYİN
|AKGÖL
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|6
|AHMET
|GEDİK
|YÜKSEK
|BÜROKRAT
|7
|NİGAR
|ÖZER
|ORTA
|İŞ İNSANI
|8
|UYGAR
|POLAT
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|9
|HASAN
|KENDİR
|YÜKSEK
|AVUKAT
|10
|YUNUS
|TÜRK
|ORTA
|İŞLETMECİ
|11
|MEHMET ÖZGÜR
|YILDIRIM
|YÜKSEK
|EĞİTİMCİ
|YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|KEREM
|NALBANT
|YÜKSEK
|SİYASETÇİ
|2
|ŞİRİN
|NUR VURAL
|YÜKSEK
|ÖĞRETMEN
|3
|NİHAT
|ERASLAN
|YÜKSEK
|HEKİM
|4
|MEHTAP
|SERT
|YÜKSEK
|AVUKAT
|5
|YUSUF
|KİMYON
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|MEDİHA
|ÖNCELMUHAMAD
|YÜKSEK
|ECZACI
|7
|SEMİH
|AKSAKAL
|İLK
|SERBEST
|8
|ÖZGÜR
|YALDIZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|MEVLÜT
|BULGUR
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|10
|ERCÜMENT
|KİMYON
|YÜKSEK
|MİMAR
|11
|HERDEM
|ACAR
|ORTA
|İŞÇİ
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ŞERAFETTİNCAN
|ATALAY
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|AYLİN
|AÇIKGÖZ
|ORTA
|LİSE
|3
|MEHMET ALİ
|GÜMÜŞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|EMRAH
|KARAÇAY
|YÜKSEK
|DİŞ HEKİMİ
|5
|HASAN
|AŞKAR
|YÜKSEK
|ARKEOLOG
|6
|NURCAN
|ÖRDEK
|YÜKSEK
|İŞLETME
|7
|CANSU
|DALOĞLU
|ORTA
|ÖĞRENCİ
|8
|BARIŞ
|DAĞ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|ABDULHAMİT
|YAYAR
|ORTA
|İŞÇİ
|10
|HÜSEYİN
|AKGÖL
|YÜKSEK
|ÖNLİSANS
|11
|ÖZLEM
|PARLAK
|ORTA
|LİSE
|YENİLİK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|HÜSEYİN YUNUS
|YÜKLER
|YÜKSEK
|BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
|2
|SÜLEYMAN
|ÇAM
|İLK
|MUHASEBE
|3
|HALİL İBRAHİM
|İNANÇ
|YÜKSEK
|SERBEST
|4
|SEDAT
|ÖZCAN
|YÜKSEK
|SERBEST
|5
|AYŞE
|SOLMAZ
|YÜKSEK
|MALİYE
|6
|MELİH BURHAN
|YALDI RAN
|ORTA
|SERBEST
|7
|YUSUF
|İÇMEN
|ORTA
|SERBEST
|8
|YUSUF
|SOLMAZ
|ORTA
|SERBEST
|9
|İBRAHİM
|KURUCUDAL
|ORTA
|MUHASEBE
|10
|EROL
|SARI KAYA
|ORTA
|SERBEST
|11
|KEZBAN
|YILDIRIM
|İLK
|EV HANIMI
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|BEDİ
|GENÇ
|İLK
|İŞÇİ
|2
|SAHİNAZ
|AKTAŞ
|İLK
|ÇİFTÇİ
|3
|METİN
|BAKIMCI
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|4
|SELMA
|GÜMÜŞ
|YÜKSEK
|İKTİSATÇI
|5
|SEZGİN
|REYHANOĞLU
|ORTA
|İŞÇİ
|6
|MAHMUT
|GÜMÜŞ
|İLK
|İŞÇİ
|7
|TÜRKAY
|AKTAŞ
|İLK
|ÇİFTÇİ
|8
|ÜNAL
|TERTEMİZ
|İLK
|İŞÇİ
|9
|İSMAİL
|ORHAN
|İLK
|İŞÇİ
|10
|SALİH
|ARSLAN
|İLK
|İŞÇİ
|11
|DEVRİM
|SATI
|İLK
|İŞÇİ
|VATAN PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ZERRİN
|ÖZTÜRK
|YÜKSEK
|AVUKAT
|2
|SADIK
|KARAKAŞ
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|3
|ALİ ERDEM
|KÖZ
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|4
|ALİ
|BAŞKUT
|YÜKSEK
|EMEKLİ ÖĞRETMEN
|5
|GÖNÜL
|GÖKKAN KURTUL
|ORTA
|ESNAF
|6
|ALİ KAN
|UÇAR
|YÜKSEK
|GAZETECİ
|7
|BEŞİR
|BAYSOY
|ORTA
|ESNAF
|8
|MUSTAFA
|BEBEK
|ORTA
|İŞÇİ
|9
|ŞEBNEM
|DİLŞEN
|YÜKSEK
|SOSYOLOG
|10
|İSMAİL HIFZI
|COŞKUNER
|ORTA
|EMEKLİ
|11
|İLHAN
|DİLŞEN
|YÜKSEK
|EMEKLİ ASTSUBAY
|GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|İBRAHİM
|ATEŞER
|ORTA
|SANATÇI
|2
|NUR SEDA
|ASLAN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|3
|MUSTAFA
|ATEŞER
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|4
|İDRİS
|TÜRKMEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|5
|MELİSANUR
|ATEŞER
|YÜKSEK
|ÖĞRENCİ
|6
|SEVİDE
|AROĞLU
|ORTA
|İŞ İNSANI
|7
|KOKSAL
|AKKAYA
|İLK
|İŞ İNSANI
|8
|MELİH
|KARABALİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|9
|MURAT
|ŞİLKAN
|YÜKSEK
|İŞ İNSANI
|10
|ERCAN
|KESEN
|ORTA
|İŞ İNSANI
|11
|ABDURRAHMAN
|KOMİ
|ORTA
|İŞ İNSANI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|MEHMET
|GÜZELMANSUR
|YÜKSEK
|YÜKSEK MAKINA MÜHENDİSİ
|2
|NERMİN
|YILDIRIM KARA
|YÜKSEK
|MALİ MÜŞAVİR
|3
|SERVET
|MULLAOĞLU
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|NECMETTİN
|ÇALIŞKAN
|YÜKSEK
|İLAHİYATÇI
|5
|HİKMET
|HATUNOĞLU
|YÜKSEK
|ÇİFTÇİ, İŞ İNSANI
|6
|MUSTAFA
|YÜKSEK
|YÜKSEK
|AKADEMİSYEN
|7
|GÖKHAN
|ÖZER
|YÜKSEK
|ÇİTÇİ
|8
|BEKİR
|ATAHAN
|YÜKSEK
|AVUKAT
|9
|CEMİYET
|KIŞLIOĞLU
|YÜKSEK
|SERBEST
|10
|TAMER
|APİŞ
|YÜKSEK
|NAKLİYE
|11
|FİLİZ
|HAKSÖZ
|YÜKSEK
|AVUKAT
|İYİ PARTİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ADNAN ŞEFİK
|ÇİRKİN
|ORTA
|DİĞER
|2
|GÖKHAN
|ZAN
|ORTA
|SPOR ADAMI
|3
|GÜLÜMSER
|CEYLAN KÖLE
|YÜKSEK
|AVUKAT
|4
|SARPER
|DAVUT
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|İLYAS
|UYGUR
|YÜKSEK
|MÜŞAVİR
|6
|MEHMET OĞUZ
|TURAN
|YÜKSEK
|VETERİNER
|7
|AYLİN ANIL
|ARSLAN
|YÜKSEK
|DOKTOR
|8
|OSMAN
|AĞCA
|YÜKSEK
|E.ASKER
|9
|ÇAĞATAY
|KARAMANOĞLU
|YÜKSEK
|İŞ ADAMI
|10
|MUHAMMET MUSTAFA
|BALCI
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|11
|TUNA EBRU
|ÖZDEMİR
|ORTA
|SERBEST MESLEK
|ZAFER PARTİSİ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|ALİ
|ATVUR
|YÜKSEK
|ZİRAAT MÜHENDİSİ
|2
|SUPHİ
|YILDIZ
|ORTA
|ECZACI KALFASI
|3
|SONER
|GÜNEY
|ORTA
|SENDİKA BAŞKANI
|4
|MİNEHAN
|AKCAN
|YÜKSEK
|MÜHENDİS
|5
|ŞEVVAL GÖKŞİN
|ATATAŞ
|ORTA
|GÜZELLİK UZMANI
|6
|AYHAN
|BEKLER
|YÜKSEK
|MUHASEBECİ
|7
|SÜLEYMAN
|SAVAŞIR
|YÜKSEK
|OTEL YÖNETİCİSİ
|8
|MEHMET FATİH
|HANOĞLU
|YÜKSEK
|TÜRKOLOG
|9
|FATİH
|ŞENGÜL
|ORTA
|EMEKLİ
|10
|MEHMET GÖKHAN
|TÜRKMENOĞLU
|YÜKSEK
|ANTROPOLOG
|11
|AYTEN
|SEMERCİ
|ORTA
|MUHASEBECİ
|BAĞIMSIZ
|S. NO
|ADI
|SOYADI
|ÖĞRENİM
|MESLEĞİ
|1
|AHMET
|DOLĞUN
|YÜKSEK
|HATAY BÜYÜKŞEHİR DAİRE BAŞKANI
|2
|NECAT
|ORHAN
|YÜKSEK
|ÖĞRETİM ÜYESİ VE GAZETECİ
|3
|CAHİT
|AŞKAR
|ORTA
|GAZETECİ
(Sürecek)