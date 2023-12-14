Üye Girişi
Haberler

YSK, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi

Güncelleme:
Abone Ol

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi. Seçimlerde kullanılacak seçim malzemelerinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanması için bir sandık bölgesinin seçmen sayısı tespit edildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağı tespit edildi.

YSK, seçmenler en az iki seçim türü için bir sandıkta oy kullanacaklarından, tasarruf ilkelerini göz önüne alarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 350 olarak belirlenmesine karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Yüksek Seçim Kurulu Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Şırnak'ta Kuran-ı Kerim yırtan kim, adı ne? 14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title