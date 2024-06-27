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YSK Kararıyla Milletvekili Sayıları Değişti

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YSK'nın nüfus verilerine göre yaptığı dağılım tablosuna göre Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları artarken, İstanbul'un 2, Hatay ile Kütahya'nın ise 1'er azaldığı belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları 1'er arttı; İstanbul'un 2, Hatay ile Kütahya'nın ise 1'er azaldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Türkiye İstatistik Kurumunca en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.

Buna göre, Ankara 36, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak.

Önceki dönemle kıyaslandığında İstanbul'un milletvekili sayısı 2, Hatay ile Kütahya'nın ise 1'er azalırken; Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayıları ise 1'er arttı.

İllerin çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:

"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 36, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 2, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3."

Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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