YSK heyetinden deprem bölgesine inceleme ziyareti Güncel Haberler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığınca görevlendirilen heyetler, 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bugün incelemelerde bulunacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığınca görevlendirilen heyetler, 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bugün incelemelerde bulunacak. Kuruldan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler ile 20 Şubat 2023'te Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından YSK Başkanlığı tarafından görevlendirilen heyetler 11 ili kapsayan deprem bölgesinde bugün itibarıyla incelemelerde bulunacaktır." bilgisi verildi. Kaynak: AA / Güncel Yüksek Seçim Kurulu Kahramanmaraş Elbistan Hatay Güncel Haberler

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