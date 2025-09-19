YSK'dan CHP Kurultayı'na İtiraz Reddi

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yenerler, CHP'nin 22'inci Olağanüstü Kurultayının "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verildiğini açıkladı. CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

YSK Başkanı Ahmet Yenerler, kurululun bugünkü toplantısından sonra yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kurulumuz saat 15.30'da pazar günü gerçekleştirilecek olan CHP'nin 22'nci Olağanüstü kurultayının iptali için yapılan başvuruyu görüşmüştür. Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda CHP'nin pazar günü yapılacak olan 22'inci Olağanüstü Kurultay'ının 'tam kanunsuzluk' nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir."

Bu kararın ardından CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı 21 Eyül Pazar günü yapılacak.