YSK'dan CHP Kurultayı'na İtiraz Reddi

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 22'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan talebi 'tam kanunsuzluk' nedeniyle reddetti. Kurultay 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yenerler, CHP'nin 22'inci Olağanüstü Kurultayının "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verildiğini açıkladı. CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

YSK Başkanı Ahmet Yenerler, kurululun bugünkü toplantısından sonra yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kurulumuz saat 15.30'da pazar günü gerçekleştirilecek olan CHP'nin 22'nci Olağanüstü kurultayının iptali için yapılan başvuruyu görüşmüştür. Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda CHP'nin pazar günü yapılacak olan 22'inci Olağanüstü Kurultay'ının 'tam kanunsuzluk' nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir."

Bu kararın ardından CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı 21 Eyül Pazar günü yapılacak.

İlçe ve İl Seçim Kurulu da reddetmişti

CHP'li delegesi Şahin Kurt, 21 Eylül Pazar günü yapılmasına karar verilen CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na itiraz ederek, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'ndan kurultay kararının iptalini istedi. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, itirazları reddetmişti. Delege bu kez, ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. Ankara İl Seçim Kurulu, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nın aldığı kararın "kesin olması" nedeniyle itiraz hakkında oy birliğiyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti. Bunun üzerine konu Yüksek Seçim Kurulu'na taşınmıştı.

