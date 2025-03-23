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YSK'dan CHP Kurultayı Hakkında Açıklama

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Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 6 Nisan'da yapacağı Olağanüstü Kurultay'ın iptal edildiği iddialarının asılsız olduğunu ve böyle bir başvurunun gündemlerinde olmadığını belirtti. Ayrıca sosyal medyada yayılan bilgilerin yanlış olduğu vurgulandı ve yasal süreç başlatılacağı açıklandı.

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 6 Nisan'da yapacağı Olağanüstü Kurultay'ın iptal edildiği iddiasına ilişkin "YSK'nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

YSK, CHP'nin 6 Nisan'da yapacağı Olağanüstü Kurultay'ın iptal edildiğine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır."

Açıklamada, konuyla ilgili haber ve paylaşımlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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