YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi Kararı

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 9 Eylül 2025'te, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılmasına, Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nca devam edilmesine karar vermişti. Hukukçular, Anayasa'ya göre, YSK kararlarının kesin olması ve bu kararlar aleyhine başka merci ve kanun yollarına başvurulmamasını öngördüğünü hatırlatarak, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin işlemlerinin devam etmesinin önünde engel bulunmadığını belirtiyor.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu'na, 24 Eylül'de yapılacak CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılıp yapılamayacağını, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın adres değişikliği nedeniyle de Kongre'ye ilişkin iş ve işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nca devam edilip edilmeyeceğini sormuştu.

Yüksek Seçim Kurulu, 9 Eylül'deki toplantısında, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceğine, Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nca devam edilmesine karar vermişti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener imzalı kısa kararda, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İlçe Kongreleri ile İl Kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiğinden, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü İl Kongresinin yapılıp yapılamayacağını sorduğu belirtildi.

YSK kısa kararı Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na ve İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilmişti

Kurul'un kararı ile CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresinin yapılabileceğine, 8 Ekim 2023'te yapılan 38. Olağan CHP İstanbul İl Kongresi'nde

seçimle il yönetim kurulu ve disiplin kuruluna seçilip (aynı zamanda 38. Olağan İlçe Kongrelerinde seçilmiş delege olmayıp) İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile tedbiren görevinden uzaklaştırılan il yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin,

CHP İstanbul Olağanüstü Kongresinde tabii (doğal) delege sıfatıyla oy kullanamayacaklarına karar verildiği bildirildi.

Kısa kararda ayrıca, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile görevlendirilen geçici kurulun CHP İstanbul Olağanüstü Kongresinde tabii (doğal) delege sıfatıyla oy kullanamayacaklarına hükmedildiği belirtildi. Olağan Kurultay sürecinde yapılacak ilçe kongreleri ile seçilecek il delegelerinin de CHP İstanbul Olağanüstü Kongresinde oy kullanamayacaklarına karar verildiği belirtildi.

Hukukçular, Anayasa'ya göre, YSK kararlarının kesin olması ve bu kararlar aleyhine başka merci ve kanun yollarına başvurulmamasını öngördüğünü hatırlatarak, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin işlemlerinin devam etmesinin önünde engel bulunmadığını belirtiyor.