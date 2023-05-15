Ysk, Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Turu İçin Pusula Örneğini Yayınladı… Erdoğan Solda, Kılıçdaroğlu Sağda Yer Aldı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 28 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında kullanılacak pusula örneğini yayınladı. Pusulada Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan solda, Millet İttifakı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sağda yer aldı.

YSK, 28 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için pusula örneğini hazırladı. Pusulada Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan solda, Millet İttifakı Adayı ve CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu sağda yer aldı. Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında kullanılan pusulada adayların sıraları kura ile belirlenmişti. Pusulada, Erdoğan birinci sırada, Kılıçdaroğlu ise üçüncü sırada yer almıştı. Adaylardan Muharrem İnce ikinci, Sinan Oğan ise pusulada dördüncü sırada yer almıştı.

Birinci turda seçimin sonuçlanamaması üzerine Anayasa gereği yapılacak ikinci tur oylamaya en çok oyu alan iki aday katılacak. İkinci tur oylamada Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İtktifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. İkinci turda kullanılacak oy pusulası için yeni bir kura çekimi yapılmadı. Pusuladan ilk tur oylamadaki iki adaylar çıktığı için yarışa katılacak adayların sırası kaydırıldı. Böylece, Erdoğan yine birinci sırada kalırken, üçüncü sırada olan Kılıçdaroğlu da ikinci sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için YSK belirlediği seçim takvimi uygulanacak. Seçim takvimine göre seçim propagandası bugün itibariyle başladı. Yarın ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü olacak ve yapılan itirazların, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanması gerekecek.

17 Mayıs Çarşamba günü ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itirazın son günü. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak. 18 Mayıs Perşembe günü ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın YSK'ca karara bağlanmasının son günü.

19 Mayıs Cuma günü YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayınlanacak. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS'e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev alanlarla düzenlenmesi yapılacak. Ölen seçmenlere ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınarak sandık seçmen listelerine şerh düşülmesi için gerekli işlemlerin yapılacak.

PROPAGANDA SIRASI BELİRLENECEK

20 Mayıs'ta yurtdışında oy verme işlemleri başlayacak. 21 Mayıs günü ilçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılacak. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, TRT'de yayınlanacak propagandası için sıra almak için başvuru yapacak ve 22 Mayıs günü sıraları belirlenecek.

24 Mayıs'ta radyo ve televizyonlarda propaganda konuşmaları başlayacak. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasının bitirilecek. Yurt dışında oy verme işlemleri sona erecek.

PROPAGANDA DÖNEMİ SONA ERECEK

26 Mayıs'ta ilçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanması bitirilecek. İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlıklarına teslim edilecek. Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işlemi tamamlanacak. Seçim propaganda dönemi saat 18.00'da sona erecek.

29 MAYIS'TA SONUÇLAR İLAN EDİLECEK

28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. 29 Mayıs'ta geçici sonuçlar ilan edilecek. İtirazların son günü olacak. 30 Mayıs'ta itirazlar karara bağlanacak. 31 Mayıs'ta il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ya yapılacak itirazın son günü olacak. 1 Haziran günü itirazlar karara bağlanacak ve kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere gönderilecek ve yayınlanacak.