YSK, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi İçin Toplanıyor
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi ile ilgili olarak saat 13.30'da toplanacak. İstanbul Mahkemesi'nin kongrenin durdurulmasına ilişkin yazısı üzerine YSK'nın görüşü bekleniyor.
(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi ile ilgili saat 13.30'da toplanıyor.
İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulmasına ilişkin yazısının gönderildiği Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Kongre'nin yapılmasının uygun olup olmadığı hususunda YSK'dan görüş istedi.
YSK, başvuruyu görüşmek üzere 13.30'da toplanıyor.
Kaynak: ANKA / Güncel