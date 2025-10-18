Haberler

YSK, CHP 39. İstanbul İl Kongresi için karar aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu, CHP 39. İstanbul Olağan İl Kongresi'nin yapılmasına devam edilmesi yönünde karar verdi. Kongre seçim işlemleri Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülecek.

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), yarın toplanacak CHP 39. İstanbul Olağan İl Kongresi ile ilgili işlemlere devam edilmesine ilişkin kısa kararı yazıldı. Kısa karar, yarın kongredeki seçim iş ve işlemlerini yürütecek Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na da gönderildi.

YSK'nın, yarın yapılacak CHP 39. İstanbul Olağan İl Kongresi ile ilgili kısa kararı yazıldı.

YSK Başkanvekili Ekrem Özübek başkanlığında toplanan YSK'nın kısa kararında, "19 Ekim 2025 Pazar günü yapılmasına karar verilen CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongre Seçimlerinin yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunda görüş istenilmesi üzerine; Kurulumuz kararı ile CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongre Seçimlerinin devamına karar verilmiştir. Söz konusu gerekçeli karar bilahare gönderilecektir" denildi.

Kısa karar, yarın kongredeki seçim iş ve işlemlerini yürütecek Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na da gönderildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, yarınki CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Kurulu Başkanlığı'na dün yazı göndermiş, Sarıyer 1. İlçe Kurulu Başkanlığı yazıyı, seçimi yapmakla görevli Bahçelievler Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletmişti. İlçe Seçim Kurulu, bu yazı üzerine "seçimin yapılıp yapılmayacağı konusunda" YSK'dan görüş istemişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı

İspanyol devini Vedat Muriqi yıktı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Otobüs şoförünü acımadan dövdü! İşte o anlar

Otobüs şoförünü acımadan dövdü! Nedeni bir hayli ilginç
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.