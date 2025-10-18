YSK, CHP 39. İstanbul İl Kongresi için karar aldı

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), yarın toplanacak CHP 39. İstanbul Olağan İl Kongresi ile ilgili işlemlere devam edilmesine ilişkin kısa kararı yazıldı. Kısa karar, yarın kongredeki seçim iş ve işlemlerini yürütecek Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na da gönderildi.

YSK Başkanvekili Ekrem Özübek başkanlığında toplanan YSK'nın kısa kararında, "19 Ekim 2025 Pazar günü yapılmasına karar verilen CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongre Seçimlerinin yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunda görüş istenilmesi üzerine; Kurulumuz kararı ile CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongre Seçimlerinin devamına karar verilmiştir. Söz konusu gerekçeli karar bilahare gönderilecektir" denildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, yarınki CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Kurulu Başkanlığı'na dün yazı göndermiş, Sarıyer 1. İlçe Kurulu Başkanlığı yazıyı, seçimi yapmakla görevli Bahçelievler Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletmişti. İlçe Seçim Kurulu, bu yazı üzerine "seçimin yapılıp yapılmayacağı konusunda" YSK'dan görüş istemişti.