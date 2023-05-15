YSK BAŞKANI YENER: VERİ GİRİŞİNDE GECİKME, ARIZA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR (3)

'YURT İÇİNDE AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 89.97'

Ysk Başkanı Ahmet Yener, oy sayma işlemleri sürerken basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, "An itibarıyla yurt içinde açılan sandık oranımız 89.97, yurt dışında açılan sandık oranımız yüzde 30.8, genel açılan sandık oranımız yüzde 87.13'tür. Kamuoyunda dile getirilen yurt dışı oylarının geç sayılması hususuna da açıklık getirmek istiyorum. 2018 yılı verilerine göre 2023 yılında yurt dışında oy kullanan seçmen sayımızın artışı; 2018 yılında seçime katılan siyasi parti sayısının 8, 2023'te seçime katılan siyasi partinin 24 olması hususu göze alındığında yurt dışı oylarının sayımındaki gecikmenin normal olduğu görülmektedir. İlçe seçim kurulunda da oyların girişinde herhangi bir problem yoktur. Sizlerin de bildiği gibi 2018 yılındaki işleyen süreç ile 2023 yılında işleyen süreç benzerlik arz etmektedir. Şu anda kurulumuza il, ilçe seçim kurullarından ve yurt dışı seçim kurulundan veri girişinde herhangi bir problem yoktur. Kamuoyu rahat olsun" dedi.

'ERDOĞAN YÜZDE 49.49, KILIÇDAROĞLU YÜZDE 44.79 OY ORANINA SAHİP'

YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına oy oranları hakkında açıklama yaptı. Yener, saat 02.25 itibariyle yurt içi sandıklarda açılma oranının yüzde 94.68, yurt dışı sandıklarda açılma oranının yüzde 36.85 ve toplam sandıklarda açılma oranının yüzde 91.93 olduğunu belirterek, "Bu verilere göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.79, Sayın Sinan Oğan yüzde 5.29, Sayın Muharrem İnce yüzde 0.43 oy oranına sahiptir. Ayrıca milletvekili seçimlerinde; şu an itibariyle yüzde 7'lik ülke barajını geçen siyasi partilerimiz Cumhur İttifakı'ndan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Millet İttifakı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ile Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Yeşil ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'dir" dedi.

Yener, basın mensuplarının 'Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura kaldı mı?' sorusu üzerine de, "Veri girişlerimiz devam ediyor" diye yanıt verdi.