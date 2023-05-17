YSK Başkanı Yener: "(Seçim sonuçlarıyla ilgili) Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır."
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YSK Başkanı Yener: "(Seçim sonuçlarıyla ilgili) Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır.
YSK Başkanı Yener: "(Seçim sonuçlarıyla ilgili) Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır."
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: AA / Güncel