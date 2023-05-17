YSK Başkanı Yener: "(Seçim sonuçlarıyla ilgili) Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır."

YSK Başkanı Yener: "(Seçim sonuçlarıyla ilgili) Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır.