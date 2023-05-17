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YSK Başkanı Yener: '(Seçim sonuçlarıyla ilgili) Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır.'

YSK Başkanı Yener: "(Seçim sonuçlarıyla ilgili) Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır."

Güncel Haberler

YSK Başkanı Yener: "(Seçim sonuçlarıyla ilgili) Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır.

YSK Başkanı Yener: "(Seçim sonuçlarıyla ilgili) Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimiz de yer almaktadır."

Kaynak: AA / Güncel

YSK Başkanı Güncel Haberler

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