Ysk Başkanı Yener, Saat 09.45 Verilerini Açıkladı: "Yurt Dışında 9 Bin 594 Sandığımız Bulunmakta… Erdoğan Yüzde 49.40, Kılıçdaroğlu Yüzde 44,96"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 09.45 itibarıyla yurt içinde 27 sandığın, yurt dışında ise bin 529 sandığın henüz açılmadığını bildirdi. Yener, “09.45 itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2; Sayın Muharrem İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Veri girişimiz devam etmektedir” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 09.45 itibarıyla yurt içinde 27 sandığın, yurt dışında ise bin 529 sandığın henüz açılmadığını bildirdi. Yener, "09.45 itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2; Sayın Muharrem İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Veri girişimiz devam etmektedir" dedi.

Saat 09.45 itibarıyla sistemimize gelen verileri paylaşmak istiyorum. Yurt içi sandık sayımız toplam 192 bin 214 olup, 192 bin 187 sandığımız açılmış olup; yüzde 99'luk yurt içinde bir açılma oranı vardır. Yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir. Yurt dışında 9 bin 594 sandığımız bulunmakta olup, açılan sandık sayısı 8 bin 65'tir. Şu an itibarıyla bin 529 yurt dışında açılmayan sandık bulunmakta olup, yurt dışı açılan sandık oranı ise yüzde 84.06'dır.

09.45 itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96; Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2; Sayın Muharrem İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Veri girişimiz devam etmektedir."