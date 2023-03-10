YSK Başkanı Yener: "Milletvekilliği seçiminde kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç başladı"

ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, milletvekilliği seçiminde kamu görevlilerinin istifasına ilişkin sürecin başladığını belirterek, seçim takvimi üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, YSK Binası önünde basın açıklaması yaptı.

Yener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği seçiminde kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç başladı. 16 Mart Perşembe günü saat 16.00'da sona erecektir. Milletvekilliğine aday olmak için istifa etmek isteyen kamu görevlilerine ve milletimize hayırlı olsun. Seçim takvimi üzerinde çalışıyoruz arkadaşlar."

Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023