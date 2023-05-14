Ysk Başkanı Yener: 'Kurulumuza Şu Ana Kadar Yansıyan Olumsuz Bir Durum Söz Konusu Olmamıştır'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işlemlerinin sonuçlandığını açıkladı. Yener, “Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır. Oy verme işlemleri esnasında bir parti müşahidi ile iki vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilmiştir” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işlemlerinin sonuçlandığını açıkladı. Yener, "Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır. Oy verme işlemleri esnasında bir parti müşahidi ile iki vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilmiştir" dedi.

Ysk Başkanı Ahmet Yener, bugün yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işlemlerinin sonuçlandığını duyurdu. Yener, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"1 PARTİ MÜŞAHİDİ İLE 2 VATANDAŞIMIZ KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ"

"Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz korusu olmamıştır.

Yurt genelinde, oy verme işlemleri esnasında bir parti müşahidi ile iki vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

"SEÇİMİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Seçimde emeği geçen siyasi partilerimize, merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, desteklerini esirgemeyen bakanlıklarımıza, ilgili kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize ve süreci başından bu yana takip eden siz değerli basın mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Seçimin ülkemize, milletimize, cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere hayırlı olmasını diliyorum."