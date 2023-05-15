Ysk Başkanı Yener: 'Erdoğan Yüzde 49,51, Kılıçdaroğlu Yüzde 44,88 Oy Aldı. 28 Mayıs'ta İkinci Tur Seçimlerin Yapılmasına Karar Verilmiştir'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 15:15 itibarıyla yurt içindeki sandıkların yüzde 100’ünün açıldığını, yurt dışı sandıklarda veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunduğunu bildirdi. Yener, “Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre; Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan’ın yüzde 5,17 ve Sayın Muharrem İnce’nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür. 15:15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, aynı şekilde 35 bin 874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na verildiğini kabul etmemiz halinde de yüzde 44,85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6271 sayılı Yasa’nın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 15: 15 itibarıyla yurt içindeki sandıkların yüzde 100'ünün açıldığını, yurt dışı sandıklarda veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunduğunu bildirdi. Yener, "Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre; Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür. 15: 15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, aynı şekilde 35 bin 874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de yüzde 44,85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6271 sayılı Yasa'nın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için yurt içinde ve yurt dışında verilen oyların sayımına ilişkin bilgi verdi. Yener, bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"OLGUNLUKLA SONUÇLARI BEKLEYEN TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"Bu seçim sürecinde, oy verme gününde sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden sandık görevlimize ve oy verme esnasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz. Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren değerli kurul üyesi arkadaşlarıma, kurul personelime teşekkür ediyorum. Ayrıca il ve ilçe seçim kurulu başkanlarımıza, seçim personelimize, sandıklarda görev alan kamu görevlilerimize ve siyasi parti temsilcilerimize de yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte olgunlukla sonuçları bekleyen Türk milletine tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte bizlere desteğini sağlayan İçişleri Bakanlığı'na, güvenlik görevlilerimize, yurt dışı oy verme sürecinde bizlerle beraber olan Dışişleri Bakanlığı'mıza ve personeline, seçim sürecinde teknik desteğini sağlayan PTT'ye, Türk Telekom'a, ayrıca seçim bölgelerinde bizlere yardımcı olan tüm belediye başkanlarımıza ve personeline ve ayrıca burada ismini sayamadığımız, seçim sürecinde bizlerden desteğini esirgemeyen tüm kamu çalışanlarına ve vatandaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyoruz.

"SEÇİLME YETERLİLİĞİNİ HİÇBİR ADAYIN KAZANAMADIĞI GÖRÜLMÜŞ VE 28 MAYIS PAZAR GÜNÜ İKİNCİ TUR SEÇİMLERİNİN YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Saat 15: 15 itibarıyla yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup yurt içi katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise yüzde 52,69 oranında bir katılım gerçekleşmiştir. Şu anda yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre; Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür. 15: 15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş odluğunu kabul etmemiz halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, aynı şekilde 35 bin 874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de yüzde 44,85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6271 sayılı Yasa'nın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir. İkinci tur oylamanın Türk milletine, cumhurbaşkanlığı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

SEÇİMİN İKİNCİ TURU NASIL YAPILACAK

Sizlere kısaca, ülkemizde ilk defa gerçekleşecek olan ikinci tur seçimleri hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra, 6271 sayılı Yasa'nın 4/2. maddesi uyarınca geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirlenmesi gerekmekte olup, kurulumuz az önce almış olduğu kararla geçici aday ikamesinin, yani son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine bir sonra gelen adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17: 00'den 20: 00'ye çekilmesine karar verilmiştir.

"OY PUSULALARINDA SIRLAMADA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAKTIR"

Kamuoyunun merak ettiği bir diğer husus, oy pusularının ne şekilde olacağıdır. Oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmayıp, sıralamalarındaki adayların bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce alınmış kararımız bulunmaktadır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada oy pusulasında yer alacaktır. Ayrıca bugün irtibatıyla 6271 saylı Kanun'un 13. maddesi gereğince propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır.

"19 MAYIS 2023 CUMA GÜNÜ KESİN SONUÇLAR İLAN EDİLECEKTİR"

298 sayılı Yasa uyarınca, il ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların YSK tarafından kesin karara bağlanma tarihi ise 18 Mayıs 2023 Perşembe günüdür. Bu tarihten sonra, 19 Mayıs 2023 Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir. Kesin sonuçların ilanından sonra yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak ve 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü başlayan oy verme işlemleriyle yurt dışında ilk kez ikinci tur oylama başlayacaktır. Yurt içinde ise 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecektir. Ayrıca bu dönemde de birinci tur oylamada olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyondaki konuşmaları için kura çekimi, akabinde de radyo ve televizyon konuşmaları gerçekleştirilecektir. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, Türk demokrasisine, cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını dileriz."